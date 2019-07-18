DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ERBİL ŞEHİDİNİN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI



IRAK'ın Erbil kentinde, silahlı saldırı sonucu şehit düşen konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin (36) memleketi Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı. Konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin şehadet haberi, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası'nda bulunan Sıdıka-Ramazan Köse çiftine, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Acı haber ile büyük üzüntü yaşayan Köse çifti, cenazeyi teslim almaları için askeri yetkililer tarafından Ankara'ya götürüldü. Köse çiftinin merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evleri ve sokağına ise belediye görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı. Evli olan şehit Osman Köse'nin 1 çocuk babası olduğu ve eşinin Ankara'da oturduğu öğrenildi. Şehit Köse için bugün Ankara'da tören düzenleneceği belirtilerken, cenazenin ise nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin baba evine ve caddeye asılan bayraklar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ISPARTA'DA CİP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI



ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü. Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 853 plakalı cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 palakalı otomobille çarpıştı. Eğirdir Mahmatlar virajlarında şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, akordiyon gibi büzülen otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü çelik ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

kaza nedeniyle karayolu 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçlar

Araçların kaldırılması

Yolda alınan güvenlik önlemleri

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detay

Haber: Taner ERDEM - Kamera: EĞİRDİR (Isparta), -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)AK PARTİ'Lİ ÜNAL: İLETİŞİMLE İLGİLİ FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLADI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyanın gücünden bahsederek fikirlerin bir anda farklı alanlarda etki ettiğini ve iletişimle ilgili farklı bir sürecin başladığını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş il teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici katıldı. Toplantıda konuşan Mahir Ünal iletişimde farklı bir sürece girildiğini belirterek, sosyal medyanın önemine değindi. Ünal, "Bir twitter kullanıcısı genç bir fikir ortaya atarak, 'Neden yılda bir ağaç dikme bayramı dikme gününü kutlamıyoruz' dedi. Bu fikir bir anda bütün sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Önce AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı genci davet etti. Akşam da Cumhurbaşkanımız bununla ilgili tweet attı. Yani ortaya güçlü bir fikir koyduğunuzda, artık bir anda farklı alanlara dönük etki oluşturulabiliyor. Bu yönüyle iletişimde artık çok kıymetli bir süreç başladı. Bu nedenle gazeteciliğin tanımı değişmeye başladı derken bunu kastediyorum. Yaşanan değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olarak, sizlerinde bu durumun parçası olarak, birçok konuda kendinizi yenilemeniz ve pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Sadece gazeteciler için değil herkes için herşey değişiyor" diye konuştu.

ÜNAL: TRUMP DÜNYANIN YENİ NORMALİ

Devlet başkanlarının sosyal medya ile ilgili etkilerini ifade eden Mahir Ünal, "Trump'ı anormal buluyorlar. Oysa Trump artık dünyanın yeni normali. Bir twetle Çin'le ticaret savaşı başlatan, başka bir tweetle ticaret savaşını sonlandıran, dijital dönüşümün sonuçlarını iyi bir şekilde yöneten bir devlet başkanıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden yeni normali anlamak için çaba sarf etmek gerekiyor" dedi.

ÜNAL: "S 400'LE İLGİLİ KONUŞLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

Mahir Ünal, S400'lerle alakalı Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "S400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili bir karar henüz verilmiş değil. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir konuşlandırma olacak belli değil. Geçmişte Patriotlar burada konuşlandırılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuşlandırma olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Savunma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenecek. Şu anda yerlerle alakalı bir bilgi mevcut değil" dedi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Mahir Ünal ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ADIIYAMAN'DA SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK ÖLDÜ



ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo (10), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yarımbağ köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınındaki sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo, bir süre sonra gözden kayboldu. Ramo'nun suya atladığını ve çıkmadığını gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Bu sırada suya atlayanlar küçük kızı bulup çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramo, Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinni ardından Ramo, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramo, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hatice Ramo'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Morg

Ölen kızın yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü

5)SON YOLCULUĞUNA MEZUNİYET CÜBBESİYLE UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işleminin ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi, Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra aynı mahallede bulunan Çardaktepe Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına babası Aslan Gönülaçar, annesi Gülizar Gönülaçar, okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Aslan Gönülaçar cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutu başında gözyaşı döken Aslan Gönülaçar, "Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" diye ağıt yaktı. Günay Gönülaçar'ın tabutuna, okul arkadaşları tarafından bu yıl mezun olduğu Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nin mezuniyet cübbesi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazının kılındığı camiden görüntü

Baba Aslan Gönülaçar'ın tabut başında gözyaşı dökerek ağıt yakması

Helallik alınması ve cenaze namazının kılınması

Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TUNCELİ'DE AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ PROTESTO EDİLDİ



TUNCELİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ovacık ilçesinde, pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ölümüne tepkilerini sürdürüp, faillerin yakalanıp cezalandırılmalarını istedi.

Tunceli kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelde ile Ayaz Güloğlu kardeşleri andı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Gürbüz Solmaz, herkesin, yaşamını kaybeden her bir çocuk için amansız tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Solmaz, "Bizler emek, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren bütün kurumlar yaşanan olayların takipçisi olacağız. Gelinen aşamada yaşanan münferit bir olay değil, toplumsal bir sorundur. Bundan dolayı çocuklarımızın ölümüne neden olan patlayıcı maddenin balistik incelemesi acilen yapılmalı sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Balistik inceleme sürecinde başta barolar, insan hakları derneği, konunun uzmanı olan bağımsız kurum ve kişilerce yapılmalıdır. Bir çocuğun ölümü yalnızca kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kalabalığın Seyit Rıza meydanında toplanması

Gürbüz Solmaz'ın açıklaması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)RÜZGARDAN KIRILAN AĞAÇ DALI YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ, 2 YARALI; O ANLAR KAMERADA



AKSARAY'da, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı. O anlarda mobese kameralarına kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan dalları, bu sırada bölgeden geçen Abdullatif Uygur ile annesi Sercan Yıldız'ın kucağındaki 9 aylık Mirali Yıldız'ın üzerine devrildi. Minik Mirali, göğüs bölgesine isabet eden dallarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mirali, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullatif Uygur ise kendi imkanıyla hastaneye gitti. Tedaviye alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ağaç dallarının kopma anı ise mobese kameralarının görüntülerine anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı bebeğin annesinin kucağında hastaneye getirilmesi

Kırılan ağaçtan detay

Ağaçın kırılma anı

Haber- Kamera: Ekan ALTUNTAŞ - AKSARAY

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)NEHRE DÖNEN YOLDA MOTOSİKLETLİ KURYENİN DEVRİLME ANI KAMERADA



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sonrası motosikletli kurye nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Kurye motosikletle birlikte düşerken arkasından gelen otomobildekilerin cep telefonuna yansıdı.Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte yollar nehre döndü. Karabük'ten Safranbolu'ya giden motosikletli kurye Kireç Kuyusu mevkiinde nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen araçtakiler cep telefonuyla sağa sola yalpalayarak giden motosikletli kuryeyi görüntüledi. Başında kaskı bulunan kurye motosikletiyle birlikte devrildi. Onu cep telefonuyla görüntüleyen aracın sürücüsü son anda durarak olası bir kazayı önledi. Sırılsıklam olan kurye kalkıp el işareti yaparak sürücülerin yavaşlamalarını sağlamaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosikletli kuryenin devrilme anı(cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)MARMARİS'TE YAĞMUR HAZIRLIKSIZ YAKALADI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir anda başlayarak 15 dakika süren yağmur, kentte bulunanları hazırlıksız yakaladı. Kent sakinleri ve ilçede tatil yapanlar, sığındıkları yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.Marmaris'te saat 17.00 sıralarında aniden başlayan yağmur, 15 dakika sürdü. Yağmura yakalananların bazıları, iş yerlerinin tentelerinin altına saklanırken, kimileri aldırış etmeden yürüdü. Bazı kişiler başlarına geçirdikleri poşetle yürümeyi tercih etti. Plajdan gelenler ise havlularına sarınarak hızlı adımlarla konakladıkları yerlerin yolunu tuttu. Yağmurun süreceğini düşünen bazı kişiler ise şemsiye satın aldı. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde 3'ü motosikletlerin karıştığı olmak üzere 6 ayrı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri, "Hava sıcaklığı yağmurla beraber 27 dereceye düştü. Nem yüzde 56 olarak ölçüldü. Yağmur, aralıklı olarak devam edecek. Yarından (bugünden) itibaren ilçe merkezini terk ederek mevsim normallerinde sıcaklıklar yaşanacak" bilgisi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yağmur yağışında sokaklardan görüntü

Yağmurdan kaçanlar, tente altına girenler, kafalarına poşet ve havlu atanlar, yürüyenler

Genel-ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)AFYONKARAHİSAR'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



AFYONKARAHİSAR'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, kentte çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı.

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mazgalların tıkanması nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katlarını su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü'ne, 14 mahallede 100'e yakın ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastığı yönünde ihbar geldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbar gelen binalarda, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Arif Zenger, yağış nedeniyle mahallesinde 20 civarında evin bodrum katını su bastığını söyledi. Su baskınları nedeniyle evlerde maddi zarar oluştuğunu belirten Zenger, "Su baskını olan evlerde eşyalar kullanılmaz hale geldi" dedi.

Evini su basan Nazik Günçek de mağdur olduğunu belirtti. Bodrum katta oturan ve her yağışta büyük korku yaşadıklarını belirten Günçek, "Her yağışta evimi su basıyor. Laminatlarımız kalktı, duvarlarındaki sıvalar dökülüyor. Şu anda halılarım, koltuk ve bazalarım su içerisinde. Yağmur yağınca ailecek uyuyamıyoruz. Altyapının yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bodrum kattaki evini su basan Fikriye Fidan ise "Yağmur suyu, kanalizasyonlara verildiği için evimizi atık su basıyor. Bu yıl 3'üncü oluyor. Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda. Maddi ve manevi açıdan kötü durumdayız. Bu su kanallarında yetkililer tarafından bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Belediyemiz ve AFAD'tan yardım talep ettik. Onlar da, şimdi evimde su tahliyesi yapıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su basan sokaklardan detay

-Kanalizasyonlardan detay

-Su basan evlerden detay

-AFAD ve itfaiye ekiplerinden detay

-Mahalle Muhtarı Zenger'in konuşması

-Mahalle sakinlerinin konuşması

-İtfaiye ve AFAD ekipleri evlerden suları boşaltırken detay

-Genel detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÖFKELİ AĞABEY KARDEŞİNE OTOMOBİLLE ÇARPARAK KAÇTI



BURSA'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda ağabey ve kardeşi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönşmesi üzerine öfkelenen ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı. Edinilen bilgilere göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar mahallesi Göksu sokak üzerinde meydana geldi. Ağabeyi Osman K.(24) ile otomobilde tartışan Mahsum K.(17), araçtan indi. Öfkelenen sürücü Osman K. 16 KIP 02 plakalı otmobilini kardeşinin üzerine sürüp çarptı. Kanlar içinde kalan Mahsum K. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağabey ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı genç ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı kardeşin ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)AFGANLI GASPÇI, SAKLANDIĞI TAVUK ÇİFTLİĞİNDE YAKALANDI



KONYA'da Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim'in zorla girerek içinde 7 bin 500 lira olan çantayı gasp eden aynı ülke vatandaşı Merrab S. (20) saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Olayla ilgili daha önce 1 kişi yakalanıp tutuklanırken, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merkez Sahipata Mahallesi'nde bir arkadaşıyla birlikte oturan Gaybullah Abdul Hakim'in geçen mayıs ayında gece yarısı evinin kapısı çaldı. Hakim kapıyı açmadı. Bunun üzerine 5 kişi kapıyı zorla kırıp içeri girdi. Hakim'den değerli eşya, telefon ve paralarını vermesini istedi. Hakim de vermeyince, şüpheliler ellerindeki bıçakla ve copla, Hakim ve arkadaşına saldırıp dövdü. Ardından içinde 7 bin 500 lira bulunan parayı alan şüpheliler kaçtı.

Ellerinde kesik oluşan ve aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hakim ve arkadaşı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Hakim ve arkadaşı polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Mirad N., Tahir N., Abdolahad F., Ferhat S. ve Merrab S. olduğunu belirledi. Abdolahad F., olaydan kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı. Araştırmasını sürdüren polis, Merrab S.'nin de Meram ilçesinde bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Dün akşam saatlerinde yapılan operasyonda Merrab S., 'Nitelikli yağma ve yaralama' suçundan gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK - KONYA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)YKS'DE MEHMET BERKE DENİZLİ'NİN GURURU OLDU



DENİZLİ'de, sınıf öğretmeni Gülcan ile akademisyen Ertuğrul İşler çiftinin oğlu Mehmet Berke İşler (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye ikincisi, Alan Yeterlilik Testi'nde ise tek Türkiye birincisi oldu. Aile, oğlunun Türkiye birincisi olmasından dolayı gurur yaşarken, Mehmet Berke başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Denizli'de özel liseden mezun olan Mehmet Berke İşler, 2019 YKS'den büyük zaferle çıktı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ertuğrul İşler ile özel eğitim sınıf öğretmeni Gülcan İşler'in iki oğlundan biri olan İşler, girdiği sınavda Temel Yeterlilik Testi'nde 1 yanlışla 496 puan alarak Türkiye ikincisi olurken, Alan Yeterlilik Testi'nde ise 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşler, "Birçok kişi hayallerine kavuştu. Bazıları ise şanslarını seneye deneyecek. Sonuçları, gece uyurken okul müdürüm arayıp söyledi. Uyandım, ancak tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Sonucu aldıktan sonra tekrar uyudum. Başarımdaki sırrım, düzenli bir şekilde çalışmak. Derslere düzenle şekilde katılmak ve ezbere fazla kaçmadan çalışmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Olayın mantığını anlayarak çalıştım ve kazandım. Kitap okumak da çok önemli. Kitap okuyarak gündemdeki olayları takip etmeyi, günümüzü ve geçmişi anlamayı, geleceğe yön vermeyi öğreniyorsunuz. Biz de gelecekte söz sahibi olmak istiyorsak, kendimizi donanımlı hale getirmek zorundayız. Bu başarıyı hissediyordum benim için güzel bir sürpriz oldu" dedi.

İşler, doktor olmak istediğini söyledi.

'ÇALIŞMA YETER DİYORDUK'

Baba Prof. Dr. Ertuğrul İşler de "Oğlumun elde ettiği başarıdan dolayı ailecek gururluyuz. Çok çalıştığı için ilk 100'e gireceğini düşünüyordum. Ben ona hiçbir zaman 'çalış' demedim. Hatta o kadar çok çalışıyordu ki 'çalışma yeter' demek zorunda kaldım" diye konuştu.

Öğretmen anne Gülcan İşler de oğluyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu gururu bize yaşattığı için oğlumla gurur duyuyorum. Sorumluluklarının farkında olan bir çocuktu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi hiç yormadı, başarıları daim olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mehmet Berke İşler'den detay

İşler'in sınav sunucundan detay

Mehmet Berke İşler'in konuşması

Baba Ertuğrul İşler'in konuşması

Anne Gülcan İşler'in konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)HARPUT'TA ATLI JANDARMA GÖREVE BAŞLADI



ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı ekipleri, Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev yapacak. Kentin tarihi mekanlarından Harput Mahallesi'nde 2 atlı ekip göreve başladı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı bildirildi.

Harput'ta göreve başlayan atlı jandarma birliklerine çevredekiler, yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Atlı jandarma birliğinden görüntü

Atlı jandarmanın devriye atması

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)BU KÖYE GELEN TURİSTLER SERTİFİKA İLE UĞURLANIYOR



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale (Lekton) köyünde, tarihi ve doğal güzellikleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistlere, köy muhtarlığınca hazırlanan sertifikalar veriliyor. Geçen yıl uygulama kapsamında 2 bin 500 kişiye, köyün tarihi ve doğal güzelliklerini görüp, köye değer kattıkları ve köy hakkında bilgi edindikleri için sertifika dağıtıldı. Babakale köyünün, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini belirten köy muhtarı Bekir Vargün, gelen turistler için hediye düşünüp sertifika verme karar aldıklarını, uygulamadan ziyaretçilerin de memnun olduğunu söyledi.

Anadolu'nun en batısında yer alan Çanakkale'nin en önemli turizm yerlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Babakale (Lekton) köyü tarihiyle, 300 yıllık Osmanlı'nın son kalesi, balık avı turizmi, tarihi bıçak ustaları, taş evleri ve Ak Liman plajıyla son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Köy, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin köye gösterdiği ilgiden son derece memnun olan muhtarlık ise, 2015 yılında başlattığı uygulama kapsamında içinde Babakale'yi anlatan ve ziyaretçilere, "Bu sertifika Babakale'yi ziyaret ettiği için verilmiştir. Kendisi gelişiyle bizleri onurlandırdı; sevgi getirdi. Burası, Asya'nın ve Türkiye'nin en batı noktasıdır. Burada toprak biter ve insanı tarihsel masallar ülkesine götüren, denizler güzeli Ege başlar. 'Asya'nın Ucundaki Fener' sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Konuğumuz ve biz birbirimizi hiç unutmayacağız. Gittiği her yerde onunla selamlar yolluyor ve herkesi sevgiyle Babakale'ye çağırıyoruz" yazılı sertifika hazırladı. Geçen yaz döneminde köye gelen ziyaretçilerden 2 bin 500'üne köyün tarihi ve doğal güzelliklerini görüp, köye değer kattıkları ve köy hakkında bilgi edindikleri için bu sertifikalardan verildi.

'GAYEMİZ, KÖYÜMÜZE GELEN ZİYARETÇİLERİN BURADAN MEMNUN AYRILMASI'

Babakale köyünün, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini belirten muhtar Bekir Vargün, günden güne köye gelen ziyaretçilerin artığını, Köy Muhtarlığı olarak köye gelen turistler için hediye düşünüp sertifika verme kararı aldıklarını söyledi. Uygulamadan ziyaretçilerin de memnun olduğunu ifade eden muhtar Vargün, şunları söyledi:

"Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Köy muhtarlığı olarak köyümüz adına ortak fikirle bu uygulamayı gerçekleştirdik. Geçen yıl yaz döneminde 2500 civarı bir sertifika dağıttık. Bu yıl ise daha fazla dağıtacağımızı düşünüyorum. Sertifikayı verdiğimiz ziyaretçilerimizin memnun kalması da bizi ayrıca mutlu etti. Biz bu sertifikanın üzerinde yazılan yazılarda da yenilik yapmayı düşünüyoruz. Bizim tek gayemiz köyümüze gelen ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılmasıdır. Osmanlı'nın son kalesi olan Babakale Kalesi köyümüz için bir değerdir. Köyümüz, Asya'ın en batı ucunda yer alan Bababurnu üzerinde yer alıyor. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalesi mevcut. Bu kalemiz de turistlerin en ilgi çektiği yerlerden biri oluyor."

'BU UYGULAMA TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Bu uygulamanın Türkiye'de ilk ve tek olarak Babakale köyünde olduğunu kaydeden Vargün, "Bu sertifika uygulaması bildiğimiz kadarıyla dünyada bir tek Portekiz Roca'da, bir de Türkiye'nin Babakale köyünde var. Biz bu uygulamayı 2015 yılında başlattık. Köyümüze gelen misafirler de bu uygulamadan çok memnun. Bu uygulamayı sonraki zamanlarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORLAR'

Babakale köyünde oturan Özlem Güler ise uygulamanın köye katkısı olduğunu belirtip, "İnsanların gezip, gördüğü bir yerden bu sertifika ile dönmesi güzel bir duygu. Biz uzak bir yerden bu köye gelseydik, bu belgeden isterdik. Bizim tanıdıklarımız bu köye gelip, bu sertifikayı aldılar ve çok memnun oldular. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden bu köye gelenler bu sertifikayı aldıklarında büyük mutluluk yaşıyor. Bazen bu sertifikayı merak edip köye gelenler bile olduğunu duyduk" diye konuştu.

'GÜZEL BİR HATIRA OLDU'

Babakale köyüne ziyarete gelen ve köy muhtarlığı tarafından hazırlanan sertifikayı alan Ali Tunca, bu uygulamanın kendisinde güzel bir hatıra bıraktığını ifade edip, "Babakale köyüne ziyarete geldik. Babakale Kalesini gezdik. Köy muhtarlığı bize bir sertifika verdi. Böyle bir uygulama olduğunu yeni öğrendik. Sertifikamızı aldık. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bize de bir anı hatıra olacak. İnşallah bu uygulama devam eder" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden görüntüler.

-Sertifikadan detay görüntü.

-Muhtar Bekir Vargün ile röp.

-Köyü ziyaret eden Ali Tunca ilve röp.

-Köyde yaşayan Özlem Güler ile röp.

Haber-Kamera İpek YAVAŞAYVACIK (Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlar tarafından endişe ve korkuya neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kedilerinin evde kaldığını farkeden Ünal, yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken, mahsur kalan kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kedi, itfaiye görevlisinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin veteriner kliğindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması foto

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)YAVRU KEDİLERİ SAHİPLENDİRİYORLAR



BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor. Hasta ve yaralı olanların tedaviye alındığı ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanını sağlığına kavuşturuyor. Merkezde hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yapılıyor. Özellikle yavru kedilerin sahiplendirilmesi adına hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, yüzlerce minik kedinin sıcak yuvalara kavuşmasını sağladı. Belediye ekiplerince sokakta bulunan ve kentliler tarafından barınağa getirilen yavru kedilerin yer aldığı Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, insanları da hayvan sahiplenmeye teşvik ediyor. Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kendisine can dost alan son kişi Cihan Nalbantlar oldu. Nalbantlar'a yavru kedisini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teslim etti.

'550 KEDİ VE 180 KÖPEK SICAK YUVALARINA KAVUŞTU'

Başkan Dündar, petshoplardan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekerek, "Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sahipsiz hayvanları sağlığına kavuşturduğumuz gibi sahiplendirilmelerini de sağlıyoruz. 2019 yılında şu ana kadar 550 kedi ve 180 köpek sıcak yuvalarına kavuştu. Merkezimizden sahiplendirilen hayvanların bakımlarını da bizler üstleniyoruz. Buradan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplendirdiğimiz hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriyoruz. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız tatile gidecekleri zaman hayvanlarını buraya bırakabiliyorlarö dedi.

'HEVESLE ALIP ZOR GELİNCE SOKAĞA BIRAKIYORLAR'

Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kedi sahiplenen Cihan Nalbantlar da, "İnsanlar bir heves ile hayvanları alıyorlar. Ancak bakımı zor gelince sokağa bırakıyorlar. Özellikle son dönemde sosyal medyada hızla yayılan kedi fotoğrafı ve videosu paylaşmak akımına kendini kaptırarak birçok kişi kedi alıyor. Sıkılınca da sokağa bırakıyorlar. Barınaklarda da her cinsten kedi ve köpek bulunuyor. Osmangazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar'a da hayvanlara verdiği önem ve can dostlar için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğal Yaşam Merkezi genel görüntüler

-Yavru kediler detay görüntüler

-Başkan Dündar ve kedi sahiplenen vatandaş

-Kedi sahiplenen vatandaşın konuşması

-Başkan Dündar röp.

-Başkan Dündar ve vatandaşın fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/OSMANGAZİ (Bursa), -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)ATATÜRK'ÜN BOLU'YA GELİŞİNİN 85'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE HALUK LEVENT SAHNE ALDI



ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent Boluluları coşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı Boluluları coşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konserden görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaynak: DHA