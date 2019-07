DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu

ŞANLIURFA'da, denetleme sırasında fenalaşan ve Uzman Çavuş Mehmet Dursun'un şehit olduğu olayda hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de dün şehit oldu.

26 Haziran'da meydana gelen olayda 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden ikisi denetlemeler sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi gören Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara GATA'ya götürüldü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahaleye rağmen dün şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı da acı haberi şu açıklama ile duyurdu:

"Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi



Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün sabah saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, dün sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı



Düzce'de TEM yolunda, yol çizgi çalışması yapan Karayolları'na ait araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR'ın otobüs, otomobil ve tankere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Topçu yönetimindeki 14 KG 830 plakalı TIR, yol kenarında çizgi çalışması yapan Bilal Coşkun'un kullandığı 34 TL 4530 plakalı Karayolları'na ait kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçip, İstanbul yönüne giden Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobile ardından Halim Kaynarca'nın kullandığı 34 DF 8869 plakalı yolcu otobüsüne ve İbrahim Kalender yönetimindeki 34 AJE 755 plakalı tankere çarptı. Tanker ve tamirden döndüğü için boş olan otobüs şarampole yuvarlandı.

Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü Halim Kaynarca, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Bahattin Altıntop ile yanındaki Birgül Altıntop, Miray Enes Altıntop, TIR sürücüsü Mustafa Topçu, otobüsteki muavin Osman Özben, tanker sürücüsü İbrahim Kalender yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Düzce ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Düzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ise saat 22.00 sıralarında ulaşıma açıldı

Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı



YOZGAT'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yozgat-Sivas karayolunda meydana geldi. Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ziya Türkben idaresindeki 66 HH 187 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan idaresindeki 39 SA 137 plakalı otomobile çarparak durabildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 66 FK 963 plakalı otomobilde bulunan Sadık Durmuş'un öldüğünü tespit etti. Yaralanan sürücüler ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURDU, BABASININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Öte yandan olay yerinden otomobiliyle geçen Mustafa Durmuş, kazazedelere yardımcı olmak için olay yerinde durdu. Kaza yerine gelen Durmuş, babası Sadık Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre şok geçiren Mustafa Durmuş, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ereğli'de kaza: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cipin kavşağa giren cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametine giden İsa C. idaresindeki 67 LJ 341 plakalı cip, kavşağa girmek isteyen Serap D. (42) idaresindeki 41 HG 715 plakalı cipe çarptı. Kazada İsa C., Serap D. ile aynı araçta bulunan Fırat (13), Ece (20) ve Yaren D. (23) yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay erinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da itfaiyenin atlattığı kaza kamerada

Bolu'da, bir yangın ihbarına giden itfaiye aracının geçirdiği kaza tehlikesi ve personelin yaşadığı panik araç kamerasına yansıdı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Beldesi yakınlarında bir evden yangın ihbarı aldı. İhbar üzerine hızla olay yerine varmak için yola çıkan itfaiye ekibi kaza tehlikesi atlattı. Şelale Park kavşağında itfaiye aracının önüne bir kamyonet çıktı. Son anda itfaiye aracının sürücüsünün ani fren yapmasıyla kazadan kılpayı dönüldü. O anlar itfaiye aracının kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlara, itfaiye personelinin yaşadığı panik de yansıdı.

TIR askıda kaldı, D-130 Karayolu kilitlendi



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR, rampada askıda kaldı. Çekici ile dorsenin birbirinden ayrıldığı TIR'ın bir kısmı D-130 Karayolu'nda kalınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Harb-İş Caddesi'ni D-130 Karayolu'na bağlayan yolda meydana geldi. Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı araçla Diyarbakır'dan getirdiği 30 büyükbaş hayvanı Değirmendere'ye bıraktı. Rampa olan caddeden D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR askıda kaldı. Çekici ile dorseyi birbirine bağlayan pimler birbirinden koptu. Dorse askıda kalırken, çekici araçtan ayrıldı. Dorse, D-130 Karayolu'nun ortasında kaldı. D-130 Karayolu'nun İzmit istikametinin bir şeridi ulaşıma açık kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarıcı ile dorse bulunduğu yerden alınarak çekildi. Dorsenin yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılıp, nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitmek için Adana Havalimanı'na geldi. Burada Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ile her iki kentin milletvekilleri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, karayoluyla Hatay'a geçti. Kılıçdaroğlu, davetli olduğu Antakya ilçesindeki Müze Otel'de dünyaevine giren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğününe katılıp, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

BAŞKAN KIZININ NİKAHINI KIYDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte bir dönem AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Avukat Süleyman Tenekeciğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu ile dünyaevine giren kızı Tuğçe Savaş'ın nikahını kıydı. Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş tarafından kendisine verilen evlilik cüzdanını Tuğçe Savaş'a teslim ederek, çiftte ömür boyu mutluluklar diledi.

KILIÇDAROĞLU, HATAY'DAN AYRILDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan ayrılarak Adana'ya karayoluyla hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Adana'da bir otelde geçireceği, sabah saatlerinde havayoluyla kentten ayrılacağı bildirildi.

İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İmamoğlu, "Bütün belediyeleri hangi partiden olursa olsun ziyaret ediyoruz. Hepimiz arkadaşız, dostuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festivale katılmak için ilçeye giderken yol üzerindeki Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İlçe girişinde kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, Akçakoca Belediye hizmet binası önünde de yoğun ilgi gördü. Birçok kişi, İmamoğlu'yla selfie ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın makamında açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Zonguldak Ereğli'sine ziyaretim var. Ancak yol üstünde olan Akçakoca'ya uğramamak olmazdı. Haksızlık olurdu, hem başkanımıza hayırlı olsun demek hem Akçakoca halkına merhaba demek için böyle bir süreç planladık. İl başkanımızla konuşmuştuk. Çok da güzel oldu. İstanbul'da dün Çatalca Belediye Başkanını ziyaret ettim. Şunun için söylüyorum. Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş Belediye Başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Dolayısıyla hepsinin makamına ve şahsiyetine saygı duyduğumuz için ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş sizler oy vermişsiniz, Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun. Vatandaşa ve belediyelerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye, fikir paylaşmaya ve kol kola olmaya çalışacağız" dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İmamoğlu daha sonra Ereğli ilçesine gitti.

'MİLLET NE DERSE O OLUR'

Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'nü almak üzere Zonguldak'ın Ereğli ilçesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Alaplı ilçesine uğradı. Alaplı Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe meydanında halka seslendi. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Buraya gelmeden olmazmış iyi ki varsınız. Yüreğinizdeki sevgiye, buradan bizi besleyen dualarınızla bizi yalnız bırakmayan ve inanın her birinizdeki cesaretle benim cesaretimi büyütmüştür. Sizlerdeki inanç benim inancımı büyütmüştür. Siz sanmayın bu tek başına Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı" dedi.

Seçim sonuçlarında İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin kazandığını ifade eden İmamoğlu, kazananın aynı zamanda demokrasi olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Unutmayın ki bundan sonra milletimiz şunu ispatladı. Esas olan millettir. En büyük millettir. Bu ülkede milletten daha büyük kişi yoktur. Millet ne derse o olur. Dolayısıyla hep birlikte demokrasiye olan inancımızı tazeledik. Bu müthiş bir kazanımdır. Hayal gibidir su gibidir demokrasi. Hak, hukuk adalet, hava gibidir, su gibidir. Bütün belediye başkanlarımızla, bütün Türkiye'nin her noktasına hizmet etmeyi, birleşmeyi, buluşmayı, partiler üstü bir ahlakla herkesi kucaklayan öteki beriki demeden herkesi kucaklayan ve anlayan iş hizmet üreten bir dönemi başlatacağız."

Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Yaşanan izdiham nedeniyle güçlükle ilerleyen İmamoğlu, ardından sahildeki restorana geçti.

İMAMOĞLU'NA SEVGİ, BARIŞ, DOSTLUK ÖDÜLÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış Dostluk Festivali'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verildi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan İmamoğlu'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasette kullandığı sevgi dili, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımı nedeniyle festival jürisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na festival boyunca geleneksel olarak her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verilmesine karar verildiğini söyledi. Başkan Posbıyık daha sonra ödülünü Ekrem İmamoğlu'na verdi.

'BU GÜZEL DİLDEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Ödülünü havaya kaldırarak halkı selamlayan İmamoğlu, İstanbul'a aday olduğunda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve konuşmak için söz verdiğini söyledi. İnsanların, hemşerilerinin duygularını hissederek sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını ifade eden İmamoğlu, "Tek kullandığım dil bu oldu. Bundan vazgeçmedim. Göreceksiniz Ereğli şait ki bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim, doğrulardan vazgeçmeyeceğim. Haktan hukuktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğim. Şehrimize hizmet etmek 16 milyonluk bir kente hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum ve bunu başarmanın İstanbul'u ayağa kaldırmanın aynı zamanda Türkiye'nin motivasyonu olduğunu biliyorum. İstanbul insanlarının o güzel toplumun her yönüyle mutlu olmasının Türkiye'yi de motive ettiğini biliyorum. Böyle çalışacağım ve göreceksiniz başaracağız.ö dedi.

'LİYAKATLA VE ADALETLE BU ŞEHRİ YÖNETMELİYİZ'

Ereğli halkının verdiği ödülün kendisini için çok büyük anlam taşıdığını söyleyen İmamoğlu, karşılığını İstanbul'da yapacağı hizmetlerle vereceğini söyledi. Büyük işler başarmak zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle dedi:

"Çünkü dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Özellikle gençler için bu ülkeyi ve bu güzel şehirleri başta İstanbul'u umut haline getirmek zorundayız. Gençler hayallerine bu şehirlerde güzel ülkemizde gerçekleştirmeliler. Onlara eğitimde fırsat eşitliği vermeliyiz. İş bulmada fırsat eşitliği vermeliyiz. Liyakatla, adaletle bu şehirleri yönetmeli ve gençlerimizin bu şehirlerle ilgili en ufak tereddüt bırakmamalıyız. Tüm Ereğli'nin huzurunda söz veriyorum. Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını İstanbul'da hizmet ederken vermeyi hepiniz huzurunda söz veriyorum. Hatamız olabilir ama hep başarıya koşmak için söz veriyorum. Adil bir yönetici, bu ülkeye layık bir yönetici bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğimize, insanların bu ülkede dostça kardeşçe barış içinde yaşamaya her zaman eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir belediye başkanı olacağım söz veriyorum.ö

Ekrem İmamoğlu, ödülün ardından bir süre halkı selamladıktan sonra Ereğli'den ayrıldı.

Geri dönüşüm deposunda yangın

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı yakınında bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm deposunda çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Öte yandan, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Otobüs durağında genç kıza tacizde bulundu



BARTIN'da otobüs durağında 17 yaşındaki kıza "Gel sana 50 lira vereyim gezdireyim" diyerek tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ö. (41) gözaltına alındı. A.Ö.'nün çeşitli illerde dolandırıcık olaylarının yanı sıra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Çocuğun cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olay, Kemerkörü Mahallesi'deki otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen genç kızın yanına yaklaşan kişi, "Gel sana 50 lira vereyim, birlikte gezelim eğlenelim" diye sözlü tacizde bulundu. Genç kız ise "Bana neden bu parayı veriyorsun, amacın nedir?" diye sordu. Bunun üzerine tacizde bulunan kişi kaçtı. Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşgalini tespit etti. A.Ö., şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan İstanbul, Mardin, Konya, Kayseri ve Bolu'daki mahkemeler tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de hakkında 'Çocuğun cinsel istismar' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö.'nün sorgusu devam ediyor.

Ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İsmail Giden (48)'e ait ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 2 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

Kadıköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Giden'e ait evin yanındaki ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören İsmail Giden ve eşi, hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, çift ahırdaki bazı büyükbaş hayvanları da çıkartıp meraya saldı. O sırada Giden çifti ile çevredeki vatandaşlar ellerindeki hortum ve kovalarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de güçlükle alevleri kontrol altına alarak yangını iş makinalarının yardımıyla söndürdü.

Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 50 çuval hayvan yemi, yaklaşık 2 bin saman ve ot balyası ile bazı tarım makinaları kül oldu. Yangını söndürmeye ve hayvanları kurtarmaya çalışırken yoğun dumandan etkilenen İsmail Giden ve eşi, olay yerine çağırılan ambulansla sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ereğli'de Hadise ve Murat Boz coşkusu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sanatçılar Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu. Mini elbisesiyle sahne alan Hadise, gazetecilerin sahne önünden görüntü almamasını isteyince basın mensupları başka bir yere alındı.

Festivalin ikinci akşamında ilk olarak Hadise sahne aldı. Hadise giydiği mini elbisesi nedeniyle gazetecilerin sahne önünden görüntü almamasını istedi. Bunun üzerine görevliler basın mensuplarını başka bir alana aldı. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Hadise sevilen şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. 'Sıfır tolerans', 'prenses', 'farkımız var' ve 'aşk dediğin' gibi sevilen parçalarını seslendiren Hadise yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

MURAT BOZ MEMLEKETİNDE SAHNE ALDI

Hadise'nin ardından Ereğlili olan Murat Boz sahne aldı. İkinci kez memleketinde konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Murat Boz, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı arasında memleketini çok özlediğini söyleyen Murat Boz, "Çok özlemişim. Hoş geldiniz. Gerçekten çok uzun yıllar oldu biliyorum. Bu sokaklarda bu caddelerde sizin gezdiğiniz yerlerde çocukluğum geçti. İnanın çok mutluluk duyuyorum. İyi ki Ereğliliyim. Tekrar buluşmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Bugün çok eğleneceğiz. Sizi seviyorum" dedi.

