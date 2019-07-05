DHA YURT BÜLTENİ - 1

Berfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı döken tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya Berfin Özek ameliyat olmasından dolayı katılamadı. Duruşmaya, anne Meryem Özek ile Hatay ve Adana barolarından 14 avukat yer aldı. İskenderun Kadın platformu üyelerinin de izlediği duruşmada tutuklu Casim Ozan Çeltik suçlamaları kabul etmeyerek, olay akşamı Berfin ile görüşmediğini ve arkadaşları ile olduğunu halı saha maçına gittiğini iddia etti.

Özek ile 5 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu olaydan bir süre önce ayrıldıklarını ileri süren Çeltik, "5 yıllık ilişkimizde hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı. Ben askerdeyken başka erkeklerle konuştuğunu öğrenince ayrıldık. Olay günü amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşlarımla buluştum. Bir ara babam aradı, 'Kavgaya mı kartıştın?' diye sorarak eve çağırdı. Ben de gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmam beni üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum" dedi.

Mahkeme başkanının olay gününden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde kendisine rastlandığını belirtmesi üzerine, Çeltik, cevapsız kaldı.

Müşteki olarak dinlenen Berfin'in annesi Zeynep Özek, Çeltik ile kızının ilişkilerini son 2 yılda öğrendiğini ve kızına şiddet uyguladığına şahit olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyaladı eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMALI'

Duruşma sonrasında adliye çıkışında açıklama yapan Berfin'in avukatlarından Mehtap Sert, "Sanık dinlendi, Berfin tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı. Enfeksiyon sebebiyle odasından çıkmasına izin verilmediği için SEGBİS bağlantısı ya da talimatla ifadesinin alınması mümkün olmadı. Daha sonraki duruşmaya iyileşeceğini, katılacağını umuyoruz. Biz bu işin takipçisiyiz. Tanıklar hakkında yarın yalancı tanıklıktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. . Hazırlık soruşturmasında olduğu gibi sanık hala suçunu inkar ediyor. Fakat o kadar soğukkanlı bir insan ki duruşma boyu kendisini gözlemleme seyretme imkanımız oldu. Berfin'i çok sevdiğini söylediği anlarda bile insan gözünde gözyaşı veya duygulanmasını bekliyor. Kasten adam öldürmekten yargılanıyor. Berfin yaşadığı için teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle ceza verilecek. Ama bizim kadın derneklerini gönlünden geçen müebbet hapis cezası alması" dedi.

Başlarına gelen bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Berfin'in annesi Zeynep Özek, öUmarım en ağır cezayı alır kendisi. Bu durum hepimizi çok perişan etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye önünde toplananlar

-Polis güvenlik bandı ile Ozan'ın yakınlarını geçişini sağlaması

-Avukat Mehtap Sert'in konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttu

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yol kenarına düştüğü alanda trafik akışı bir süre tedbir amacıyla durduruldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tünel mevkiinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna yuvarlanırken, ortalık tuz bulutu içerisinde kaldı. Tozun dağılmasının ardından kaya parçalarının, tünelin çıkışını kapattığı ve karayoluna da savrulduğu görüldü. Olay nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Taş düşmelerinin yaşandığı alanda bir süre sonra trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anında karayolundan geçen sürücüler ise korkulu anlar yaşadı.

Kopmuş Tünel mevkiinde 3 ay önce meydana gelene heyelanda tünelin çıkış kısmı çökmüş, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Heyelan sonrası detaylar

Detaylar

Haber-Kamera: Hayati AKBAŞ/ ARTVİN,

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Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum

Zonguldak'ta, komşuları Erkan K.'nin (19), 2 yıl önce kaybolan kızları Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından acılı aile, cesedin bulunması için eylem yaptı. Anne Yeter Koçaklı, "Ben evladımı arıyorum, anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nesrin Koçaklı, 2 yıl önce kaybolmasının ardından polisin yaptığı arama çalışmasında bulunamadı. İhbar üzerine dosyayı tekrar açan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı ve komşusu Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cep telefonu kayıtlarına bakıp, mahallede çalışma yürüten polis, Erkan K.'yi 27 Haziran'da cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Nesrin Koçaklı'yı liman arkasında denize attığı iddia edilen Erkan K., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Erkan K., 'kuvvetli suç' şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'MEZARINI BİLMEK İSTİYORUZ'

Anne Yeter Koçaklı, ağabeyi Emrah Koçaklı ve yakınları ile birlikte Nesrin'in cesedinin bulunması için yürüyüş düzenledi. İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na yürüyen aile, 'Öldüğü belli cenazesi yok' yazılı pankartı açtı. Nesrin Koçaklı'nın eniştesi Ultay Demir, katilin bulunduğunu belirterek, polise teşekkür etti. Ailesinin ve yakınlarının perişan olduğunu kaydeden Demir, "Biz büyüklerimizden, savcımızdan, emniyet teşkilatımızdan cenazeyi bulmasını istiyoruz. Bizim kızımız kendini denize atacak kadar cahil değil. Biz katile en ağır ceza verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim tek isteğimiz var; Nesrin Koçaklı'nın mezarını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

'KIZIMIN CENAZESİNİ İSTİYORUM'

Yürüyüş eyleminde gözyaşı döken anne Yeter Koçaklı, 2 yıldır uyumadığını dile getirerek, "Ben evladımı arıyorum. Ben bir anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum. Mezarına gidip, Kur'an okumak istiyorum. Cenazesi yoksa bir kemiğini istiyorum. Katiline sorulsun, bize söylesin. Kızımın cenazesi nerede?" dedi.

Eylem, kalabalığın bir süre slogan atmasının ardından sonra erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Slogan atarak yürümeleri

-Annesinin ağlaması

-Yakınlarının taşıdığı fotoğraf

-Madenci Anıtı'na gelmeleri

-Anne Yeter Koçaklı'nın konuşması

-Eniştesi Ultay Demir'in konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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Amanos Dağları'nda orman yangını

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Dün akşam saatlerinde, Amanos dağları eteklerinde bulunan Karaçay Vadisi Karaçay Şelalesi mevkii Fellahın Çınarı olarak bilinen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına kayalık bölge olması nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekerken, havadan 5 söndürme helikopteri destek veriyor.

Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın nedeniyle şu anda yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, havadan söndürme çalışmalarına karadan 15 arasöz, iş makinesi ve 100 orman işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. Doğar, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangına müdahale eden helikopter

Ormanlık alandan yükselen dumanlar

Helikopterin su bırakması

Yangın bölgesinden detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

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Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı alanda dün akşam saatlerinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çevredekileri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar edip, kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve jandarmaya ait TOMA ile yangın söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

Yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri

TOMA'nın yangına müdahalesi

Vatandaşların yangını söndürmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

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Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu



DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1.7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından etkilenen alanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ DİYARBAKIR,

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Afyonkarahisar'da gölete düşen genç boğuldu



AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gölete düşen Ramazan Ek (18) boğuldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Ramazan Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ramazan Ek suda gözden kaybolurken, arkadaşları durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nden ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kıyıda ve su yüzeyinde arama yaptı. Aramalardan bir sonuç elde edilemeyince, durum Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekibine haber verildi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler su altında yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Ramazan Ek'in cansız bedenine ulaştı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ramazan Ek'in cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su yüzeyinde botla arama (CEP TELEFONU)

Haber: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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Balkondan düşen minik Poyraz öldü

TOKAT'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen Poyraz Şen (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında minik Poyraz'ın anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

Komşuları Kazım Yıldız, "Biz çevredeki kadınların çığlıklarını duyarak yardıma koştuk. Ben aşağıya indiğimde çocuk yerde yatıyordu. Nabzı falan atıyordu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Komşunun konuşması

-Çocuğun fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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Kayıp kadının denizde cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'da, önceki gün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Sevilay Bayrakçeken'in (41) denizde cesedi bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde oturan Sevilay Bayrakçeken, önceki gün saat 11.00 sıralarında dolaşmak için evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Yakınları gidebileceği her yeri arayıp, bulamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de Bayrakçeken'in en son görüldüğü Karadeniz Mahallesi'ndeki bir iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak, kapsamlı arama çalışması başlattı. Drone ile havadan, karadan ve deniz polisinin de deniz üzerinden sürdürdüğü aramalarda bu akşam saatlerine kadar bir sonuç alınmadı.

Süleymanpaşa ilçesinin sahilindeki balık hali açıklarında denizde bir ceset görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin kayıp olan Sevilay Bayrakçeken'e ait olduğunu belirledi. Bayrakçeken'in cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD, AKUT, polis ve yakınlarının karada yaptığı arama çalışmaları

-Cesedin bulunduğu olay yeri

-Olay yerine gelen kalabalık yakınları

-Olay yerinde önlem alan polis ve emniyet şeridi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA'da, üst geçidin bariyerlerini kıran otomobil 4 buçuk metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Üst Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 BIV 655 plakalı otomobil, Tandoğan yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin kırılması sonucu otomobil 4 buçuk metre yükseklikteki üst geçitten Etlik Caddesi'ne düşerek ters döndü. Otomobilin içinde bulunan Hakan Üstün, Metin Öztürk (26) ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, hurda yığınına dönen otomobilin parçaları ise refüjdeki ağaçta asılı kaldı. Kazada Etlik Caddesi'nden Bentderesi yönünde ilerleyen Hamdi Ö.'nün kullandığı 06 T 0050 plakalı taksinin de ön camı metal parçaları isabet etmesi nedeniyle kırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Hakan Öztürk, kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen 1 yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle Etlik Caddesi'nin Bentderesi yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Önce otomobilin çekiciyle, sonra da üst geçitten sarkan metal bariyerler kepçeyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Otomobilden görüntü

Üst geçitten görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici (35), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Atilla Gezici idaresindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet ile Feride Ç.'nin kullandığı 80 LC 967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosikletiyle birlikte yola savrulan Gezici'nin öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gezici'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Feride Ç., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Polisin yola koyduğu 'Kaza yeri' tabelası

Kaza yerindeki ambulans ve yerde üzeri örtülü ceset

Motosiklet ve yerde üzeri örtülü ceset

Kaza karışan hafif ticari araçtan görüntü

Trafik polisinin çalışması

Ambulansın kaza yerinden ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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2 otomobil kavşakta çarpıştı: 8 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ragıp Tüzün Mahallesi'nde İvedik Caddesi ile Akın Caddesi'nin birleşimindeki kavşakta meydana geldi. Ankara Hali'nde çalışan işçileri taşıyan Özkan Aygar'ın yönetimindeki 16 ND 566 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinden Ulus yönüne giderken Akın Caddesi üzerinde ilerleyen 06 BGE 315 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 3'ü Irak uyruklu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralanan 06 BGE 315 plakalı otomobilin sürücüsünün ise otomobilinden birşeyler alarak kaçtığı öne sürüldü. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Ankara'da devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada



ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılay metrosu civarında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait işçilerin çalıştığı Sakarya Caddesi üzerindeki alanda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişi, devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağacın devrilme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ağacın devrilme anı

Vatandaşların seferber olma anları

Yaralılardan görüntü

Olay yerinden görüntü

Ekiplerin çalışması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Marangoz atölyesinde korkutan yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından bitişikteki diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Nazili Sanayi Sitesi E-2 Blokta bulunan, Muhammet Efeoğlu'na ait marangoz atölyesinde dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Merdiven altından başlayan yangında, alevlerin kısa sürede tüm atölyeyi sarması korku yarattı. Atölye sahibi Efeoğlu ve sanayi sitesindeki diğer işyerlerinin çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda bitişikteki diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürdü. Atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan marangoz atölyesinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan atölyenin içerden ve dışarıdan görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Şaban Karaman (29) yönetimindeki 63 RB 832 plakalı otomobil, Şahin Dolan (35) yönetimindeki 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Mehmet Dolan (64) ile Sami Yusuf Dolan (8) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan araclar

-Trafiğe kapanan yol

-Yolun itfaiye tarafından yıkanması

-Polislerin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,

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Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.

Kaza, Akyazı Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçların enkazı

-Detay

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/ SAKARYA,

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Takla atan otomobil, sulama kanalına devrildi: 2 yaralı



ADANA'da, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp, boş sulama kanalına yuvarlandı. Kazada sürücü Gökhan B. ile yanındaki Eyüp B., araçta sıkışarak, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan B. yönetimindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, boş sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Gökhan B. ve yanındaki Eyüp B., aracın içinde sıkıştı. Eyüp B., otomobilde sıkıştığı yerden kurtulup, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Gökhan B., ekiplerince çalışma sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı olduğu belirlenen Gökhan B. ile Eyüp B., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI YERDE AYNI KAZA

Öte yandan Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 5 Haziran'da, ziyaret için Şanlıurfa'dan Adana'ya gelen ailenin içinde olduğu otomobil, aynı noktada sulama kanalına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçtan genel detay

Aracın düştüğü yerden genel detay

Polis ve çevredekilerden genel detay

HaberKamera: Nuri PİR/ADANA,

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Araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD harekete geçti

İZMİT'te, yaşlı bir kadın hareket halindeki araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kutuyu imha etmek üzere götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü. Hastane görevlilerinin kutudan şüphelenmeleri üzerine kutu hastane bahçesine çıkarılarak AFAD ekiplerine haber verildi. Hastane bahçesine gelen AFAD ekipleri, kutu ve hastane içerisinde ölçümler yaparak kutunun içeriği hakkında çalışma başlattı. Yapılan ölçümlerin ardından kutu ve içerisindeki maddeden herhangi bir sızıntı olmadığı ve çevreye bir zararı olmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kutu imha edilmek üzere AFAD ekipleri tarafından götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane bahçesinde AFAD ekiplerini çalışmaları

-Hastane bahçesinden detaylar

-Kutudan detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Otomobilde nefessiz kalan köpek, son anda kurtarıldı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilde baygınlık geçiren 'Karbon' adlı köpek, cam kırılarak kurtarıldı. İtfaiyeciiler köpeğe suyla ilkyardım müdahalesinde bulundu. Köpeğin durumunun ağırlaşması üzerine polisler köpeği kucaklayarak 500 metre ilerideki veterinere götürdü.

Edremit'te dün saat 15.00 sıralarında, 35 AGR 537 plakalı otomobilini Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerine bırakan Pınar Şahin, annesi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca camları kapalı olan otomobilde kalan 'Karbon' adlı köpek, gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle nefes almakta güçlük çekerek baygınlık geçirdi. Çevredeki iş yeri sahipleri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve polisi bildirdi. Polis, otomobil sahibine ulaşamayınca, itfaiye ekipleri otomobilin sağ arka camını kırarak kapıyı açtı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiyeciler, baygın halde otomobilden çıkarılan Karbon'a ilk olarak su ile ilkyardımda bulundu. Bir süre müdahale edilen Karbon'un kendisine gelmemesi üzerine polis memurları köpeği kucaklayarak veterinere götürdü. Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar tarafından Karbon ilk olarak küvete sokularak yıkandı. Ardından oksijen verilen Karbon yaklaşık bir saat sonra kendisine gelmeye başladı. Bu sırada otomobilin sahibi Pınar Şahin'e ulaşıldı. Veteriner kliniğine giden Şahin, köpeğinin durumunu görünce ağlamaya başladı. Hıçkırıklara boğulan genç kadın, polis tarafından sakinleştirildi.

'RAMAK KALA KURTARILMIŞ'

Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar, "Hayvan uzun süre oksijensiz kalmış. Otomobilde oksijen kalmaması nedeniyle sıkıntı yaşamış ve baygınlık geçirmiş. Şimdi biraz daha iyi ama 4 saat sonra solunumu tam olarak düzene girebilir. Ramak kala kurtarılmış. Biraz daha geç kalınsa ölebilirdi. Ne kadar süre oksijensiz kaldığını bilmiyoruz. Şu an hayati tehlikeyi atlatmış gibi duruyor. Ama akciğerlerinde enfeksiyon olup, olmadığı kontrol edilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karbon adlı köpeğin otomobilden çıkarılma görüntüsü

-Karbona ilkyardım müdahale görüntüsü

-Veterinere götürme ve tedavi görüntüsü

-Vetriner hekim Eda Ülkü Çınar röp

-Pınar Şahin'den veteriner kliniği önünde detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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Camiye giren hırsızlık şüphelileri: Yatmak için girdik



ADANA'da, bir caminin imam odasına girdikleri sırada suçüstü yakalanan iki kişi, yatmak için girdiklerini söyledi. Camide yapılan incelemede herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlendi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii'nde meydana girdi. Gece camiye iki kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine yakın mahalle bekçileri tarafından caminin imam odasına giren iki şüpheli genç, suçüstü gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen gençler, hırız olmadıklarını söyleyip, "Yatmak için girdik" dediler.

Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, camide yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığı saptandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polis aracındaki şüphelilerden görüntü

Caminin dış görüntüsü

Caminin girişinden ve tabelasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Kuyumcuya sahte altın verdi, polislere 'Kuaföre gitmem gerekiyor' dedi

Kahramanmaraş'ta G.K.'nin (50) satmak için kuyumcuya altın diyerek verdiği küpe sahte çıktı. Küpeyi başkasından aldığını öne süren kadın, kuyumcunun ihbarıyla gelen polisler tarafından gözaltına alınmak istenirken, "Sizinle gelemem. Kuaföre gitmem gerekiyor" dedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Divalı Mahallesi'ndeki bir kuyucuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren G.K., yanında getirdiği küpeyi satmak istedi. Küpeyi inceleyen kuyumcu, altın olmadığını fark etti. Dolandırılmak istendiğinden şüphelenen kuyumcu, 'Şu an para yok. Birazdan getirecekler' diyerek kadını oyalayarak durumu polise ihbar etti.

'KUAFÖRE GİTMEM GEREKİYOR'

İhbar üzerine kuyumcuya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. G.K., polislere sahte altının kendisinin olmadığını, başka birinin verdiğini öne sürüp, "Sizinle gelemem, Kuaföre gitmem gerekiyor, beni orada bekliyorlar" dedi. Bunun üzerine polis, G.K.'ye kuyumcuya verdiği altının sahte olduğunu ve kuyumcunun da şikayetçi olduğunu hatırlattı. Kuaföre gitme isteği ile herkesi şaşırtan kadın, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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G.K.'nın kuyumcudan çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

G.K.'nın verdiği sahte küpe

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Down sendromlu Seher'in gelinlik hayali gerçekleşti

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde esnaflık yapan İrfan Güçlü, evlerindeki tül perdeleri keserek gelinlik yapan down sendromu kızı Seher Güçlü'nün (24) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün yaptı.

Ortaca'da bisiklet tamirciliği yapan İrfan Güçlü, kızı Seher'in çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinlik giyme arzusunu gerçekleştirerek, bir düğün salonunda, bin 500 kişinin katıldığı bir düğün yaptı. Genç kızın eğitim gördüğü özel eğitim merkezince kına eğlencesi düzenlenirken, balo ise baba Güçlü tarafından yapıldı. Kınada bindallı, baloda ise gelinlik giyen Seher'in düğün eğlencesinde, gelin konvoyu, takı ve gelin alma merasimi de yapıldı.

MHP'li Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun müdürü Eylem Tan ve çok sayıda davetlinin katıldığı baloda, anne Emine Güçlü, kız kardeşi Eylül Güçlü başta olmak üzere davetliler duygu dolu anlar yaşadı.

Kızının hayalini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten İrfan Güçlü, "Seher gelinlik giymeyi çok istiyordu. Aynı gerçek bir düğün gibi oldu. Davetiye dağıtmadık, evlere gidip söyledik, telefonla haber verdik. Baloda yaklaşık bin 500 kişi vardı, çok kalabalıktı. Kızımın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Kızım çok mutlu oldu. Gelin arabası istedi, onu da yaptık. Ben dahil herkes ağladı" dedi.

Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun Müdürü Eylem Tan ise, "Elimizde büyüyen Seher'imizin düğünü vardı. Bu bildiğimiz düğünlerden farklı bir düğün oldu. Seher'in babası İrfan ağabeyimiz ve annesi, kızlarının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Bildiğimiz düğünlerden hiç eksiği olmayan tek kişilik bir düğün tertip ettiler. Bize de renk katmak, kızımızın yanında olmak düştü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seher Güçlü'nün kına eğlencesinde davul - zurna eşliğinde oynaması

-Seher Güçlü'nün kına yakma merasimi

-Seher Güçlü'nün balosunda babası ile dans ederken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA