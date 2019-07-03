DHA YURT BÜLTENİ - 1

Mardin'de eski koca dehşeti; kucağında bebeği olan kadını dövüp, bıçakladı



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yanında 10 yaşlarındaki kızı, kucağında da erkek bebeği ile yürüyen H.D. (35), yolda karşılaştığı eski kocası tarafından dövüldükten sonra bıçaklandı. Bebeğini bıçak darbelerinden korumaya çalışan kadının küçük kızı, 'Anne' diyerek, ağladı. Yaralı H.D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. adlı kadın, yanında 10 yaşlarındaki kızı ve kucağında taşıdığı erkek bebeği ile yolda yürürken, eski kocasıyla karşılaştı. H.D. ile ismi öğrenilemeyen eski kocası, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kadın, eski kocası tarafından tekme tokat dövüldü. Ardından bıçaklanan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. H.D., oğlunu bıçak darbelerinden korumaya çalışırken, kızı da 'Anne' diyerek, ağlamaya başladı. Bu sırada çevredekiler, araya girip, adamı kadından uzaklaştırdı. Yaralanan H.D. için sağlık ekibinden yardım istenirken, eski koca da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin ise olayda yaralanmadığı öğrenildi. Polis, çocularının annesi olan eski eşini dövdükten sonra bıçakla yaralayan adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan H.D.'nin dövülüp, bıçaklandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Kadının dövülme anı

Kadının kucağındaki bebek

Çevredekilerin müdahalesi

Kızın ağlayışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KIZILTEPE(Mardin),

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Rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı



Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Mardin Devlet Hastanesi Endokrin bölümünde görevli uzman doktor Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, 06 BHA 955 plakalı otomobillerini park edip, indi. Bu sırada, 10 gün önce hastaneye gelen, Davut Sakız'ın muayene ettiği ancak tahlil sonuçlarında bulguya rastlamadığı için rapor verilmediği Cebrail B. (28) ve ismi öğrenilemeyen kişi 06 DL 5909 plakalı otomobilden inip, çifte saldırdı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alınırken, şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI KINADI

Yaralı doktorları hastanede ziyaret eden ve saldırıya tepki gösteren Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Bugün hastane çıkışında çocuklarını kreşten almak isterken 2 doktorumuz darp edildi. Şu anda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzüne çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin'e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Olay anından görüntü

Hastaneden görüntü

Sağlık çalışanları

İl Müdürünün açıklaması

Tedavi gören doktorlar

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Bozcaada'daki cinayete 3 tutuklama



Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklandı.

Bozcaada ilçesinde, geçtiğimiz Cumartesi saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz'ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül'ün tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların Adliyeye gelişeinden görüntü

Zanlıların Adliye binasından çıkarılmasından görüntü

Detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

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Plastik fabrikasında yangın: 20 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 20 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, dün öğleden sonra 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve ambalaj fabrikasının dış kısmındaki yağ tankında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek tüm iş yerini sardı. Bölgeye 20 itfaiye aracıyla gelen 40 kişilik personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında fabrikada olan 20 işçinin dumandan etkilendiği belirlendi. 16 işçiye hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 4 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Fabrikanın yanması

Drone görüntüsü

İtfaiye ekipleri

İşyerindeki söndürme çalışmaları

Duman Görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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Yaşlı kadın, evde çıkan yangında öldü



Adana'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında Ayşe Özkaya (80), hayatını kaybetti.

Yangın, dün gece saat 23.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Karayusuflu köyündeki iki katlı müstakil evde çıktı. Ayşe Özkaya'nın oturduğu evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Özkaya'nın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, Özkaya'nın cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın yerinden görüntü

-Yangın yerindeki ambulanslar ile söndürme araçlarından görüntü

-Evin dış görüntüsü

-Evdeki yangın izlerinden görüntü

-Evin önündeki kalabalıktan görüntü

-Jandarma ekibinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Nazilli'de palet fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrika yakınlarında evlerin bulunması nedeniyle paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi 551. Sokak üzerinde bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede etti. Bu arada, fabrikanın yakınlarında evler olması nedeniyle ev sahipleri panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra tamamen söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Osman Yalın, yangınla ilgili, "Mahallemizde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye söndürmeyi başardı. Mahallemiz büyük bir tehlike atlattı diyebiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yangın bölgesinden detay görüntüler

-İtfaiye araçlarından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

-Yeni Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Yalın'ın açıklamaları

-Mahalle sakinlerinin de itfaiye ekiplerine yardım etmelerinden görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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Gazipaşa'da makilik alanda yangın



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyüyüp ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün saat 16.00 sırlarında Cumhuriyet Mahallesi Evliya Tepesi mevkiindeki makilik alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın Selinus Sahili'nde denize giren vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma kısa sürede olay yerine giderek duruma müdahale etti. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale yangının büyümesini önledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 2 kamyonet ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 1 dekar makilik alan zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA,

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Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü



Sivas'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Dün saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışırken kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör de kullanılamaz hale geldi.

Yangından kurtarılan hayvanlar ise veterinere götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan ahırı söndürme çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin çabası

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/ SİVAS,

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Mobilya deposu yandı



Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 16.30 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Ahmet Petrolcü Sokak'taki mobilya deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki mobilya mağazasına ait depoda yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir anda büyüyerek bütün depoyu saran yangına müdahaleye başladı. Deponun tamamını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan depodan alevli görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Vatandaşlarla röp.

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı



Sivas Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Tunceli'de bazı siyasi parti ve STK üyelerinin yer aldığı grup, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamlarını yitiren 35 kişi için Sanat sokakta bir araya geldi. Ellerinde döviz ve fotoğraflarla Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, yakılarak öldürülen 35 kişi için saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Basın açıklaması yapacak grubun yürüyüşe geçmesi

Grup alkışlar ile yürürken

Grubun seyit Rıza meydanına varışı

Seyit rıza meydanında basın açıklaması yapılması

Gürbüz solmazın basın açıklaması metnini okuması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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3 kişinin öldüğü kazananın görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın yakındaki bir işyeri tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el koydu. Görüntülerde, emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı'nın, arıza yaptığı için park halinde olan tırı son anda farkettiği, kaçmak için direksiyonu kırdığı ancak kurtaramayıp, hızla çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kazanan güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü, o anlar kamerada



Diyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Esmer Teke (51) hayatını kaybetti. Sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptı. Ağır yaralanan Teke, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz sürücü ise aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaza yerinde ve araçta inceleme yapan polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya neden sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşamını yitiren kadının sandaletinin yolda kaldığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptığı ve kadının havaya fırlayıp yere düştüğü görüldü. Diğer kadının yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Kaza yapan araç

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Kazada ölen Esmer Teke'ye ait olay yerindeki terlik

Güvenlik kamera görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

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Makine imalathanesinde kazan patladı: 1 işçi yaralı



Kahramanmaraş'ta, makine imalathanesindeki kazanda yapılan basınçlı test sırasında, patlama meydana geldi. Patlama anında kazanın üzerinde bulunan işçi Ejder Şanlıtürk'ün kolu kırıldı.

Egemenlik Mahallesi'ndeki makine imalathanesinde, dün saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, kazana basınç verilerek, test yapıldığı sırada patlama oldu. Kazanın üzerinde olan işçi Ejder Şanlıtürk, patlamanın şiddetiyle yere düştü. İhbarla imalathaneye gelen sağlık görevlileri, yaralanan Şanlıtürk'ü ilk müdahale sonrası ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ejder Şanlıtürk'ün kolunun kırıldığı belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Fabrika önündeki polis araçları

-Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Bakan Ersoy: Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz



KÜLTÜR ve ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde, müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 243'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan davetlileri, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovoiner ve eşi Laura Hovoiner karşıladı. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bazı milletvekilleri, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve DHA Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda saygı duruşunda bulunulduktan sonra ABD ve Türkiye'nin milli marşları okundu. Burada konuşan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile de 1927 yılında başladığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır" dedi.

'ABD'DEN SOMUT DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ'

ABD ile Türkiye ilişkilerinin en yoğun dönemlerden birini yaşadıklarını belirten Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD'li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz. Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir işbirliği ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar, ülkemiz için de büyük fırsatlar yaratacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayın Trump'ın G-20 zirvesi marjında gerçekleştirdikleri görüşme, başta ikili ticaret hacmimiz olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki ortak vizyonu ve üst düzey siyasi iradeyi teyit etmiştir. Bu bakımdan Başkan Trump'ın ülkemize planlanan ziyaretinin önemli bir adım oluşturacağına inanıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resepsiyondan görüntü

-İki ülkenin milli marşının okunması

-ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier konuşma

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma

-Resepsiyona katılanlardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

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Arızalanan yattaki 12 kişiyi sahil güvenlik kurtardı



Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, ABD bayraklı yatın motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Dalaman'ın 10 deniz mili açığında tatil yapan yerli turistlerin içinde bulunduğu, ABD bayraklı 'Charlie' isimli yelkenli yat, dün saat 09.40'ta arıza yaptı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekibi, botla sevk edildi. Yattaki 12 tatilci, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. Tahliye edilmesinin ardından yedeklenen yat, Fethiye Limanı'na getirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarılan tatilcilerin görüntüsü

-ABD bayraklı yatın yedeklenerek çekilmesinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına eylem yaptığı ve çatışmaya girdiği, Adana'da ise örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 şüphelinin kaldığı adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda ekipler, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Zırhlı ve resmi polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

-Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

-Özel harekat polisinin merdiven ile evin dış kapısının üzerinden avluya girmesi

-Dış kapısı açılan eve giren özel harekat polisleri

-Polislerin "Kapıyı aç" ve "Yat yere" diye bağırması

-Evin damında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

-Sokaktaki özel harekat polisleri

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen 2 kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, göğsüne 3 kurşun isabet eden N.S. ağır yaralandı.

Olay, bu sabah saat 04.00 sırlarında Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarından önceden alacak verecek meselesi olan T.P. ile N.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, T.P. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak N.S.'ye ardı ardına ateş etti. Göğsüne 3 kurşun isabet eden N.S. kanlar içerisinde yere yığılırken, T.P. ise suç aleti ile olay yerinden kaçtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir doktor, silah seslerini duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evinden çıkan doktor, N.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Tedavi altına alınan N.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan T.P.'nin bir arkadaşını arayarak N.S. ile tartıştıklarını, tartışma büyüyünce de tabancasını çıkartarak N.S'ye. ateş ettiğini söylediği belirtildi. Arkadaşının konuşmasının ardından 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan T.P. suçunu itiraf ederek suç aleti ile birlikte teslim oldu. T.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı



Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu'nun onay kararına karşı açtığı davada, santral projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili köylüler ile çevrecilerin, mayısta yürütmenin durdurulması için açtığı davanın görülmesine devam edildi. Bursa 3'üncü İdari Mahkemesi'nde görülen davada; Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 tarla vasıflı parselde biyokütle enerji santrali yapılması amacıyla tarım dışı amaçlı kullanım talebinin iptaline hükmedildi.

Kararda, 'Bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıklarının zarar görebileceği anlaşıldı. Yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetleri santralin kurulması durumunda su temini sıkıntıları yaşanabileceği, ayrıca santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği, nedenlerle iptaline' denildi.

Öte yandan Karaağızlıların Büyükorhan Belediyesi'nce verilen yapı ruhsatına karşı açtığı davada da iptal talebinin karara bağlanması bekleniyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izni, yöre halkının açtığı davada, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,

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Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi



İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında daha önce ifade vermeyen 1 tanık dinlendi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.

YEDİNCİ DURUŞMA

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın yedinci duruşması dün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Dünkükü duruşmada, daha önce dinlenmeyen 1 tanık ifade verdi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için 20 Ağustos 2019 tarihine ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma bitiminde adliye önünde açıklama yapan Avukat Süleyman Coşkun, "Bugünkü duruşmada dinlenmeyen bazı tanıklardan biri daha dinlendi. Şu aşamada dosyada yaklaşık 40'a yakın tanık dinlenmiş durumda. Tanık dinlenme aşamasının son kısmına gelindi. İki, üç tanık kaldı. Duruşma 20 Ağustos tarihine ertelendi. Duruşma, adli tatilde görülecek. Dosyanın önemi ve tutuklu sanıkların olması sebebiyle, duruşma adli tatilde görülecek. Bugünkü duruşmada, tanık ifadesinin alınmasının dışında bizim talebimiz üzerine olaydan bir gün önce yani 14 Aralık 2017 tarihinde sanıkların yaşadığı Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde bu işin planlandığına dair bir takım iddialar ve kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri olay tarihi itibarıyla jandarma tarafından alınmış. Ancak hava karanlık ve görüntü kalitesi çok iyi değil. Toplam 7 kişi okul bahçesinde, bu işi planlamak için oraya geldikleri görülmekte, bunların içinde sanıkların da olduğu bizce aşikar. Ancak görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için bu kişilerin olduğu tespit edilememiştir. Bu duruşmada görüntülerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek iyileştirilmesi ve dosyadaki sanıklarla bu kişilerin vücut yapılarının uyumlu olup olmadığının belirlenmesine karar verildi. Bu şekilde bir iyileştirme yapıldığında bizce sanıkların suçu sabit olacak. Çünkü sanıklardan baba konumundaki kişi orada olmadığını, toplantıya katılmadığını iddia ediyor. Yapılacak inceleme ile bu savunma da çürüyecektir. Biz adaletin yerini bulması ve eğitim şehidimizin kanının yerde kalmaması için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin cinayet zanlılarının olaydan bir gün önce 14 Aralık 2017 tarihinde yaşadıkları Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde iddiaya göre, cinayeti planlandıkları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında cinayet zanlısı öğrencilerin bulunduğu ileri sürülen 7 kişilik grup, okul bahçesine geldiği görülüyor. Havanın karanlık olması nedeniyle görüntü kalitesi düşük olan kamera kaydında, cinayeti işleyen İ.P. ve U.Y.'nin görüntüsünün yer aldığı ve kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Görüntüler incelenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Süleyman Coşkun'un davayla ilgili açıklamaları

-Adliyeden görüntü

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(Güvenlik Kamerası)

Cinayeti planladıkları iddia edilen 7 kişinin okul bahçesine geldiği görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI - Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir),

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Küçük Talha'ya göz ameliyatı yapıldı

İzmir'de, doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve görebilmek için hayırseverlerden yardım isteyen 11 yaşındaki Talha Koktaş, tedavisini üstlenen özel bir göz hastanesinde ameliyat edildi. Sağ gözü hiç görmeyen Talha'nın, yapılan ameliyat sayesinde sol gözünün ise yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması bekleniyor.

İzmir'de doğumsal katarakt teşhisi konulan ve 11 yıldır görme engeli nedeni ile mücadele veren Talha Koptaş'ın iki kez ameliyat olmasına karşın sağ gözü hiç görmezken, sol gözü ise yüzde 20 görüyor. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. Dün gerçekleşen ameliyata girmeden önce annesi ile birlikte hastaneye gelen Talha, heyecanla ameliyat saatini bekledi. Üçüncü kez ameliyat olacak Talha'nın annesi Şükran Koptaş, "Geleceğe dair umutluyuz. Çünkü doktorumuz Talha'nın elinden tuttu. Gittiğimiz diğer doktorlar çok riskli olduğu için Talha'yı ameliyat edememişti. Mehmet hocamız müjdeyi bize verdi. Çok mutluyuz" dedi.

Talha'nın görmesini sağlayacak ameliyatı üstlenen Op. Dr. Mehmet Söyler, küçük çocuğun son muayenesini yaptıktan sonra, "Talha'nın sağ gözü görmüyor sadece sol gözü görüyor. Onda da azalmış bir görme söz konuşu. Gözün içerisinde aşağı doğru kaymış olan merceği tekrar yerine yerleştirip, merceğin arkasındaki dokunun temizliğini sağlayacağız. Daha iyi görmesini sağlamak istiyoruz, Talha'nın da istediği bu. Hedefimiz ameliyattan sonra Talha'yı yüzde 80 görüşe sahip hale getirmek. Umarım başarılı oluruz, Talha da göz sağlığına kavuşur. Zor bir ameliyat, umarım muvaffak oluruz. Tek gözünün görmesi nedeniyle zor bir cerrahi" dedi.

Talha ise, büyüyünce doktor olmak istediğini ifade ederek, görmeye başladıktan sonra tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin maçını izlemek istediğini söyledi.

AMELİYAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Daha sonra Talha, Op. Dr. Mehmet Söyler tarafından ameliyata alındı. Talha'nın ameliyatı 45 dakika sürdü. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyat sonrasında gayet sağlıklı olduğu bildirilen Talha'nın bu gece taburcu edileceği bildirildi. Bugün ilk kontrolü yapılacak olan Talha'nın 3 gün sonra yüzde 85-90 civarında sağlıklı bir şekilde görmesi bekleniyor. Talha tamamen iyileştikten sonra ise, eğitim görmekte olduğu Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'ndan ayrılarak ağabeyinin okulu olan Mustafa Çukur Ortaokulu'nda eğitimine devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Talha'nın son muayenelerinden görüntüler

-Doktor Mehmet Söyler ile röp.

-Anne Şükran Koptaş ile röp.

-Talha ameliyata girerken görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Öykü Arin'in annesi: İlik savaşı riski devam ediyor



Antalya'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu kök hücre nakli, yüzde 98,5 oranında tuttu. Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan anne Eylem Şen Yazıcı, yarı uyumlu nakillerde hayati riskin çok yüksek olduğunu belirterek, "Taburcu olmadık. İlik savaşı riski devam ediyor. İlik tuttu ama yeniden geri dönüş olabilir. Kendi iliği yeniden devreye girebilir" dedi.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleştirildi. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakilden 13 gün sonra yapılan testlerde, Öykü Arin'in kimerizm sonucunun yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

'KENDİ İLİĞİ YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR'

Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'e yüzde 100 uygun donör bulunamadığı için önce kendisinden sonra eşinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldığını anlattı. Yarı uyumlu nakillerde ilik savaşı riskinin çok yüksek olduğunu belirten Yazıcı, Öykü Arin için hayati riskin devam ettiğini söyledi. Öykü Arin'in değerlerinde düşüş olmadığını anlatan Yazıcı, "Öykü tamamen toparlanmış değil, henüz taburcu olmadık. İlik savaşı riski devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeniden kimerizm testi yapılacak. 'Naklin başarısı yüzde 98,5' diye basın toplantısında duyurmuştuk. İlik tuttu ama geri dönüş olabilir. Kendi iliği yeniden devreye girebilir. O yüzden belirli periyotlarda sürekli kimerizm testi yapılacak. Şimdi sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

GÜNDÜZLERİ DIŞARI ÇIKABİLİYOR

Eylem Şen Yazıcı, kızının gündüzleri hastaneden dışarı çıkabildiğini belirterek, "Hastaneye 5 dakika uzaklıkta kiraladığımız eve geliyor, oyun oynuyor sonra geri dönüyoruz. Hastaneye dönüş kısmı zor oluyor. Hastaneye dönmek istemediği için epey sıkıntılı oluyor. Öykü havale riski olan ilaç kullanıyor. Dolayısıyla hastanenin maksimum 5- 10 dakika uzağına gitme iznimiz var. 6- 8 ay kullanacağı için hep böyle olacak. O yüzden çok uzaklara gidemiyoruz. Evde oyuncaklarıyla zaman geçirmekten mutlu. Oyuncaklarını, odasını özlemişti zaten burayı benimsedi artık. Vedat hocamızın bize söylediği, 1 sene yakinen takip etmek durumundayız sonrasında da kontrole gidip, geleceğiz. En az 1 sene Antalya'dayız" dedi.

YÜZDE 100 UYUMLU ÇIKMADIĞI İÇİN YARI UYUMLU NAKİL YAPILDI

Öykü Arin için sosyal medyadan gelen sorulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Eylem Şen Yazıcı, şunları söyledi:

"Sosyal medyadan 'Babasından tutuyordu neden kampanya yaptınız? Niye binlerce kişiyi seferber ettiniz? Neden bu kadar beklenildi?' gibi sorular geliyor. Bu tabi kök hücre bağışı ve ilik naklindeki bilgisizlikten kaynaklı ya da Öykü Arin'in sürecini çok iyi takip etmemekle ilgili. Her hasta için durum aynı değil. Öykü Arin, JMML hastası. Löseminin özel bir tipi. Öykü Arin'in durumunda birinci olasılık; bir kardeşi olsaydı eğer 10'da 9 uyumlu, 10'da 10 uyumlu ilk olarak o tercih edilecekti. Ama bir kardeşi yok ve böyle bir olasılık da yok. İkinci olasılık; 10'da 10 uyumlu ya da 10'da 9'dan yüksek uyumlu akraba dışı bir donör olmasıydı ki biz bunun için çaba gösterdik ve uygun donör çıkmadı. Öykü Arin JMML'nin agresif bir mutasyonuna sahip olduğu için bekleme şansımız yoktu ve daha fazla bekleyemediler; çünkü kanser diğer organlarını sarabilir, iliğin dışına çıkabilir ve o zaman geri dönüşsüz bir süreç başlıyordu. Hayati anlamda tedavi şansı kalmayacaktı öyle olsaydı. Mecburen anne ya da babadan 10'da 5 yani yarı uyumlu nakil yapmak zorunda kaldık."

'YARI UYUMLU NAKİLLERDE HAYATİ RİSK YÜKSEK'

Yarı uyumlu naklin Türkiye'de ve dünyada yeni yeni yapıldığını anlatan Eylem Şen Yazıcı, bu nakillerde hayati riskin çok yüksek olduğunu belirterek, "Basın toplantısında dedik ki 'Babadan yapılan nakil yüzde 98,5 tuttu'. Bu, 'Babanın iliği, Öykü Arin'le yüzde 98,5 uyumlu' demek değil. Babadan yapılan naklin kimerizm sonucu yüzde 98,5 geldi. İliğin tutma ve naklin başarısı yüzde 98,5; fakat uyum meselesi, HLA dediğimiz bir doku tipine bakılarak belli oluyor. Hala ilik savaşı riski sürüyor. Nakil yapılan kişiyle nakle ihtiyacı olan kişinin iliği bağışıklık sistemi arasında bir mücadele söz konusu olabiliyor. Bu risk aylarca böyle devam ediyor olacak. Onun da birtakım hayati riskleri var. Organ kaybı riskleri var. Dolayısıyla biz en zor ihtimale mecbur kaldık" diye konuştu.

'DONÖR OLUN, UMUT OLUN VE ASLA VAZGEÇMEYİN'

Nakillerde ilk aşamanın iliğin tutması olduğunu belirten Eylem Şen Yazıcı, "Şu aşamada tuttu. İkinci aşama ilik savaşının gerçekleşmemesi. Bunun uzun süre takibi olacak. Üçüncü aşama ise hastalığın geri gelmemesi. Bu konuda umudumuzu diri tutacağız. Onun sağlıklı ve mutlu olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin, demeye devam ediyorum. Biz bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bütün Öykü'ler için sürdüreceğiz" dedi.

KİMERİZM NEDİR?

Kimerizm, farklı zigotlardan çoğalan hücrelerin tek organizma oluşturması olarak bilinen biyolojik terimdir.

Görüntü Dökümü

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Öykü Arin'den görüntü

Anneden görüntü

Anneyle röportaj

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

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Kaynak: DHA