DHA YURT BÜLTENİ - 1

Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre, İtalyan bayraklı bir gemiye LPG dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Gemideki 1 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtilen olayda 16 mürettebat ise hafif şekilde yaralandı. Gemideki yangın ise karadan ve denizin müdahaleyle söndürüldü.

Olay, gece yarısı İzmir Aliağa Limanı'nda meydana geldi. Petkim Rafinerisi'nde 5 Nolu iskelesinde İtalyan bayraklı gemide iddiaya göre, LPG dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandırma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede Aliağa Kaymakamı Erhan Günay başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Limana gelen ekipler, yangına karadan ve denizden müdahale etti. Bu arada patlama sırasında yaralanan 15'i İtalyan ve 1 Romanya uyruklu gemi mürettebatı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAYMAKAM: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemideki yangınla ilgili soğutma işlemleri sürdürülüyor.

MARSİLYA'DAN PROPLAN YÜKLEMEK ÜZERE GELDİ

Aliağa Petkim Rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Marsilya'nın Lavera limanından hareket eden İtalyan bandralı 'Syn Zanıa' isimli LPG gemisinin propan (plastik hammaddesi) yüklemek üzere saat 20.00 sıralarında Aliağa limanına geldiği öğrenildi. Petkim 5 nolu Limanda proplan yükleme yapılırken saat 23.30 sıralarında önce gemide patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı ile 1 Türk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 İtalyan gemici hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gemi yangını ise karadan ve denizden sürdürülen müdahale ile söndürüldü.

KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ

Syn Zanıa isimli LPG gemisindeki yangının söndürülmesinin ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, yaralıların tedavi gördüğü Aliağa Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakan Günay, durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Erhan Günay, şunları söyledi:

"Bu akşam saat 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu Limanda proplan yüklemeye gelen İtalyan bandralı gemide patlama meydana geldi. Gemide 15 İtalyan ve 1 Romanya uyruklu personel vardı. Elimizdeki son bilgiye göre 1 İtalyan gemici hayatını kaybetti. 15 kişi yaralı durumda. 1 de Petkim çalışanımız var. Ancak yaralıların sağlık durumları iyi .Onları ziyaret ettik, ayakta tedavi görüyorlar. Olay ise proplan yüklemeye gelen gemide, yükleme esnasında meydana geliyor. Ancak olayın neden kaynaklandığı incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. Şu an için elimizde yangının neden çıktığına dahil kesin bilgi yok. Sadece yükleme sırasında olduğunu biliyoruz. Önce patlama oluyor ardından yangın çıkıyor. Akabinde de yangın karadan ve denizden müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor."

Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu gemici ile ilgili Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

(Cep telefonu kamerası)

-Yangından ve söndürme çalışmasından görüntüler

+++

(AKTÜEL)

Aliağa Hastanesi acilinden görüntüler

Yaralılardan görüntü

Kaymakam'ın açıklaması

+++

Yangından görüntü(cep telefonu)

Yaralılardan görüntü

Kaymakam'ın açıklaması

Haber-Kamera: HALİL İBRAHİM KARABIYIK - Taylan YILDIRIM/ ALİAĞA(İZMİR)

=====================

Bodrum'da otluk alanda yangın

Bodrum'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Dereköy Mahallesi Çıngıl Mevkii'ndeki otluk alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve çok sayıda işçi ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangından çıkan yoğun duman ise tüm Yarımada'dan görülüyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü. Çok sayıda orman işçisinin de katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da iki helikopterle destek verilirken, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangından görüntü

Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),

===============================

FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz planı' davasının hakimi Ömer Diken, daha sonra tutuklandı. Diken hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak Diken'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Diken'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

DİKEN'İN DAVANIN YENİ İDDİANAMEYLE BİRLEŞTİRİLME TALEBİ REDDEDİLDİ

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dünkü duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Diken ve avukatı katıldı. FETÖ kumpası Balyoz davasında yargılanıp ceza alan, ardından ise beraat eden mağdurlar da duruşmayı takip etti. Duruşmada söz alan sanık Ömer Diken, kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen davayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 50 hakim ve savcı hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını belirterek, bu dosyanın da onunla birleştirilmesini talep etti. Duruşma savcısı ise talebe ilişkin takdirin mahkemede olduğunu ifade etti. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya ara verip, heyetteki hakimlerle görüştü. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Diken'in, birleştirme talebini reddetti, duruşmaya devam edildi. Mahkeme heyetinin görüş sorduğu duruşma savcısı, daha önceki mütalaasını tekrar ettiğini, Ömer Diken'in 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

KENDİSİNE YÖNELİK SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Duruşmada son savunmasını yapan Ömer Diken, 2008 yılında nöbetçi hakim olarak, arama, el koyma, iletişimin tespiti kararları verdiğini, bu nedenle de Ergenekon Davası için şikayet edildiğini söyledi. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak Balyoz Davası'na da baktığını söyleyen Ömer Diken, hakkındaki suçlamalara ilişkin yaptığı savunmasında, "Cep telefonumda Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu gibi yayın organlarının uygulamalarını kullandığım söyleniyor. Bunları kullandım ama diğer haber uygulamalarını da takip ediyordum. Mahrem imamla görüşme yaptığım suçlamasını kabul etmiyorum. Görev yaptığım zamanda beni arayan gazetecilerin ise örgütle iltisaklı olduğunu bilemem. Haklarında işlem yapılan polislerle ise benim korunmamla ilgili oldukları için görüştüm. Dosyadaki hiçbir delil benim bu örgütle bağlantımı ortaya koymamaktadır. Tutukluluğuma son verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ömer Diken'in avukatı da daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Müvekkilinde örgüt üyeliğine ilişkin hiçbir kriterin olmadığını, kovuşturmanın usule uygun yapılmadığını ileri sürdü.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık ve avukatının savunmaları sırasında sundukları talepleri reddeden mahkeme heyeti, FETÖ kumpası Balyoz Davası'nın hakimi Ömer Diken'i, ilk olarak terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terör suçundan dolayı cezayı arttırıp 15 yıla çıkartan mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulayıp, Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

==============================

Çorum'daki kadın cinayetinin sırrı çözüldü, tabanca kadının annesine aitmiş



Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) otomobilde tabancayla başından vurarak, öldüren Selim Ş. (25) polisteki sorgusunda "Gökçen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu" dedi. Selim Ş., 'kasten öldürme suçundan tutuklanırken, genç kadının annesi Neslihan ile babası Yaşar Ş.'de cinayete azmettirme iddiasıyla tutuklandı. Cinayette kullanılan tabancanın öldürülen Gökcen Ş.'nin annesi Neslihan Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.'yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak önceki gün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Ş., koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Ş. ise başta otomobile binmek istemedi ardından ailesini görünce araca girdi. Bu sırada Gökcen Ş. ile Selim Ş. konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Ş., yanındaki tabancayla Gökcen Ş.'ye ateş açtı, Mermilerin isabet ettiği Gökcen Ş., kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Ş.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin arka koltuğundaki Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen Selim Ş.'nin polise verdiği ifadesinde şunlar kaydedildi:

"3 aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden 3 aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve kayınpederim olan Yaşar Ş. ile birlikte bize verilen adrese geldik. Çorum'a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla Çorum'da buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık. Bir süre sonra karım ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim kızıma sarıldım. Gökcen anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökcen araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökcen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökcen'in öldüğü bize söylendi" dedi.

'SİLAH NEREDEN ÇIKTI, HİÇ BİLMİYORUM'

Damadında silah olduğunu bilmediğini belirten Yaşar Ş.'nin ifadesinde "Biz kızımdan 3 aydır haber alamıyorduk. Gelen telefon üzerine Çorum'a gittik. Kızımın kaldığı evin önünde bir süre bekledik ve sonra kızım torunumla birlikte dışarıya çıktı. Damadım Selim Ş. araçtan inip kızımı araca bindirdi. Aracı ben sürüyordum. Sonra ikisinin arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve damadım silahla ateş etti. Silah nereden çıktı hiç bilmiyorum, bize silah olduğunu damadım söylemedi. Eşimin ruhsatlı silahını almış, silah evde saklıydı. Damadım bizde kaldığı için evin içini biliyordu. Ben kendisine silah vermedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Ben olayların bu aşamaya gelmesini istemezdimö dediği öğrenildi.

'BENİM SİLAHIMI ALMIŞ'

Anne Neslihan Ş.'nin ise ifadesinde, "Çorum'a geldik ve kızımın kaldığı mahallede bir süre bekledik, sonra kızımı gördük ve araca bindi. Damadımla tartışmaya başladı. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Benden habersiz damadım benim silahımı almış" dediği kaydedildi.

Öte yandan, öldürülen kadının evini gösteren Sevcan Ş. ise "Ben öldürülen Gökcen'in bebeğine üzülüyordum. Eve gelen gidenler oluyordu. Rahatsızdım. Gelsinler bebeği alsınlar diye aramıştım. Böyle olacağını bilseydim hiç aramazdım" dediği öğrenildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Ş. 'Kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Cinayetin işlendiği yer polis ekipleri

Zanlıların adliye çıkışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

========================

Bıçak ve sopalı saldırganlar 3 kişiyi yaraladı



Antalya'nın Alanya ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıldıkları iş yerine gelerek bıçak ve çivili sopalarla saldıran 6 şüpheli, biri tatilci 3 kişiyi yaraladı. 5 yıldızlı otelin mutfağında çalıştığı belirlenen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi İncekum mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda, bir iş yerinin yakınında gürültü yapan 3 kişi, görevliler tarafından uyarıldı. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanlarına aldıkları 3 kişiyle tekrar iş yerine döndü. Bıçak ve çivili sopalarla gelen 6 kişi, girdikleri iş yerinde çalışanlar Faruk Akar ve Halil Çelik ile gürültüye uyanan Aslan Göğdere adlı tatilciye saldırdı. İş yerindeki bir görevli av tüfeğiyle dışarıda havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, karnından bıçaklanan Aslan Göğdere ile sopalarla dövülen Faruk Akar ve Halil Çelik ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 5 yıldızlı otelin lojmanında saklandığı belirlenen şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Otelin mutfağında çalıştığı belirlenen şüphelilerden biri tutuklanırken, 5'i adli kontrolle bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

=========================

'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı



Karaman'da, A.B. (16) iddiaya göre, eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüşen lise öğrencisi H.U.'yu (16), "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" deyip, karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Valide Sultan Mahallesi'ndeki lisenin önünde meydana geldi. A.B., iddiaya göre eski sevgilisi T.B.'yle görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı. A.B., H.U.'ya, "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" dedi. H.U. tepki gösterince iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle A.B., yanındaki bıçakla H.U.'yu karnından yaraladı. H.U. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.B. olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.U., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan A.B. ise kısa süre polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralı kızın ambulans ile hastaneye getirilişi

Ambulanstan ve hastaneden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

=====================

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu

Adana merkezli internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 28 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda 10'un üzerinde şüpheli yakalanırken, bir lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeyi deşifre etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şebekeye üye olduğu öne sürülen 28 kişi hakkında gözaltı kararı almasın ardından Adana, Antalya ve İstanbul'da şüphelilerin evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda 10'un üzerinde şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait bir lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konulduğu bildirildi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

====================

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor için beraat isteniyor



Hatay'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Zor'u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen tutuklu sanık Havva Zor'un (35), yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan iki çocuk annesi Havva Zor (40) için kadın platformu üyeleri de takipçi oldu. Duruşmada öldürülen Mikail Zor'un annesi Perihan Zor ve babası Abdullah Zor müşteki olarak, çocukları da tanık olarak dinlendi.

Mahkeme sonrasında duruşmayı izleyen İskenderun Kadın Platformu adına Avukat Mehtap Sert, "Çocuklarla birlikte dinlenen tanıkların ifadeleri doğrultusunda bizler meşru müdafaa konusunda ısrarcıyız. Hem Havva'nın hem de Mikail'in çocuğu dinlendi. Aynı zamanda Mikail'in anne ve babası da dinlendi. Havva'nın daha önceki anlattığı her şeyi müşteki anne ve baba da oğullarının işkenceci olduğunu ve kıza bir şey yapabilme ihtimali üzerine kızını 'annene gönder' dediklerini itiraf ettiler. Bizim için bu açıdan olumlu bir gelişmeydi. Havva ile ilgili mütalaa verildi. Mütalaada haksız tahrik altında kasten işlendiği belirtildi. Süre istedik, meşru müdafaa konusunda hala ısrarcıyız beraat edilmesi konusunda savunmamızı yapacağız" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliye binası önünde kadın platformu üyeleri ve avukatlar

-Avukat mehtap sert açıklaması

-Adliye binasından görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

===================================

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, önceki gün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler dün saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış'ın cenazesini kıyıya çıkardı. Arama çalışmalarını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek bölgede takip etti. Murat Satılmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Görüntü Dökümü

-------

Arama çalışmaları

Vali Ömer Seymenoğlu'nun ekiplerden bilgi alması

Ekiplerden detay

Cenazenin çıkarılması

Haber-Kamera: Taner ERDEM/ GELENDOST(Isparta),

====================================

Bursa'da 9'uncu kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı



BURSA'da 12 katlı metruk binaya çıkan 4 gençten biri, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki T.Ç. ve 3 arkadaşı, 12 katlı metruk binaya çıktı. Bir süre binanın çatısında oturup manzara izleyen gençler, binadan çıkmak istedi. Gençler merdivenden inerken, asansör boşluğunu fark etmeyen T.Ç., 9'uncu kattan düştü. T.Ç.'nin düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. T.Ç.'nin asansör boşluğunda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralı T.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ggencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Yaralının ambulanstaki görüntüleri

-Polis ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

========================

Çevik kuvvet'te görevli polis memuru denizde boğuldu



BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde denizde boğuldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine geldi. Buradaki otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkarılan Cangöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sefa Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cangöz'ün ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz da hastaneye gelerek, Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsinin ardından Cangöz'ün cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Edremit Özel Körfez Hastanesinden detay görüntüler

-Ambulans ve cenzae nakil aracı detay görüntüsü

-Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in hastaneye gelişi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

================================

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin köpeği, kıyıdan ayrılmıyor

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın (36) bulunması için çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmaları 3 gündür devam ederken, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeği kıyıdan hiç ayrılmıyor.

Olay, cumartesi günü ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalarda henüz Balcı'ya ait bir ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeğinin de kıyıdan ayrılmaması dikkat çekti.

Kayıp Selim Balcı'nın arkadaşı Halil İbrahim Döner, çok üzgün olduklarını ve umutlu bekleyişin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşımızı bulmak için herkes seferber oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda maalesef bulamadık. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Birde burada mahallede beslediği köpeği var. Köpeğe o bakıyordu, köpek burada o yüzden. Denizde 3- 4 kez havlayarak dalgaya daldı. Köpek buradan hiç ayrılmıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Arama çalışmalarından görüntü (drone)

-Dalgıçların çalışmasından görüntü (drone)

-Sahilde arama bölgesinden görüntü (drone)

-Sahilde köpekten görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Balıkçı tekneleri, Sahil Güvenlik gemisinden görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ GİRESUN,

======================

Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtı

İzmit'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Eda E. (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Karabaş Mahallesi D100 yan yolu Mimar Sinan Köprüsü altındaki yaya geçidinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 34 HB 1835 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Eda E.'ye çarptı. Kazada yaralanan genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Eda E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan kazayı gören kişilerden biri, Eda E.'ye çarpıp, kaçan sürücünün, önce durduğunu ardından otomobilden inerek, yerde yaralı yatan kıza "Ben yeşil ışıkta geçtim, hata sende" diye bağırdığını ve araca tekrar binip, gittiğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Yaralı genç kızın görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genç kızın ambulansa bindirilmesi

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

================

Uygulama yapan trafik polisine çarpıp yaraladı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Trafik polisi İsmail Z. ile motosiklet sürücü Soner D. (21) yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi, Kuğulupark Sokak üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sokak üzerinde motosikletlere yönelik uygulama yapmaya başladı. Trafik polisi İsmail Z., motosikletiyle gelen Soner D.'ye 'dur' ihtarına bulundu. Durmayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili motosiklet sürücüsü Soner D. hakkında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

=========================

Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı



ADIYAMAN'da, telefonla amcasıyla tartışan ve daha sonra pişman olan Aydın D., yanında getirdiği tüfeğiyle intihara kalkıştı. Aydın D., polislerin bölgeye getirdiği amcasının affettiğini söylemesiyle intihardan vazgeçti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası Mehmet D. ile bilinmeyen nedenle telefonda tartışan Aydın D., bir süre sonra pişman olup, yanına aldığı tüfekle Sümer Meydanı'ndaki Atatürk Heykeline çıktı. Rastgele ateş açan Aydın D., amcasının gelmesini istedi. Aydın D.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin, önlem aldığı olayda ekipler, bir süre Aydın D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Aydın D., çenesinin altına tüfeği dayayıp amcası gelmezse intihar edeceğini söyleyince, polis, Mehmet D.'yi arayıp olayı anlattı ve gelmesini istedi.

Olay yerine gelen Mehmet D.'ye polisler tarafından çelik yelek giydirildi. Yeğeninin yanına giden Mehmet D.'ye Aydın D., herkesin önünde affettiği söylemesini istedi. Mehmet D.'nin affettiğini söylemesi üzerine Aydın D., elindeki tüfeği polislere teslim ederek amcasına sarılıp gözyaşları döktü. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın D., bölgede bekletilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Aydın D., en sevdiği insanın amcası olduğunu ve kalbini kırdığı için üzgün olduğunu söyledi.

Aydın D.'nin intihar teşebbüsünü çevredekiler film izler gibi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Sümer Meydanı

Aydın Durmuş

Aydın Durmuş, tüfek'i çenesine dayaması

Toplanan kalabalık

Özel Hareket polisleri

Sağlık görevlileri

Polislerin önlem alması

Polislerin ikna cabası

Amacasının olay yerine gelmesi

Amcasına kurşun geçirmez yelek giydirilmesi

Amacı Durmuş'un yanına gelerek affettiğini söylemesi

Amcası ile Durmuş'un sarılarak ağlaması

Durmuş, ambulansa bindirilmesi

Toplanan kalabalık

Vatandaşlar cep telefonu ile görüntü alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=======================

GSF öğrencilerinden alkışlı, pankartlı tepki



İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencileri, Narlıdere ilçesi kampüsünün depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararına tepki gösterdi. Fakülte binasının girişine, 'Mesele bina değil eğitim' pankartı asan ve kararı alkışlarla protesto eden öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında taşınacakları yerleşkenin güzel sanatlar eğitimine uygun olmadığını yeterli alt yapının bulunmadığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verilen ve 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ve DEÜ Konservatuvarı'nın Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin yaptığı kontrolde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kampüsün boşaltılması ve fakülte öğrencilerinin geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararı alındı. Karara öğrenciler tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak daha önce Dekan Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile bir araya gelen ve kaygılarını dile getiren öğrenciler, son olarak da mezuniyet töreninde, konuşması sırasında arkalarını dönerek kendisini protesto etti.

GSF ve Konservatuvar öğrencisi yaklaşık 80 kişilik grup, dün de Narlıdere'deki kampüste bir araya gelerek, süreçle ilgili basın açıklaması yaptı. Kampüsteki binaların depreme dayanaksız olduğunun saptandığı raporun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten öğrenciler adına okunan basın açıklamasında, "Güzel sanatlar eğitiminin yüzde 70-80'ini oluşturan 'uygulama' ayağının fiziksel koşullarının karşılanmadığı bir yere gitmeyi reddediyoruz. Bizler, deprem riski olan bir yerde tabii ki kalmak istemiyoruz. Ancak bu süreç içinde rektörlük binası yerine, eğitimlerin hiçbir şekilde aksamaması için tüm bölümlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer tahsis edilmesini istiyoruz. Maalesef, fakülte mensuplarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yok sayıldığı, anti demokratik bir süreçle karşı karşıyayız" denildi.

Fakülte girişine, 'Mesele bina değil eğitim' pankartı asan öğrenciler, kararı alkışlarla protesto ettikten sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Basın açıklamasından görüntü

Pankarttan görüntü

Öğrencilerin alkışlı protestosundan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

====================================

Otomobildeki hırsızlık güvenlik kamerasında



KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp içindeki 3 çenteyı alarak başka bir otomobille kaçan, 4 kişi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakalandı. Hırsızlık anı, dinlenme tesisine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Balışehy ilçesinde meydana geldi. Fatih Karakaş, otomobilini park edip ailesiyle dinlenme tesisine girdi. Karakaş ailesinin içeri girmesinin ardından 4 kişi, otomobilin sol arka camını kırıp, içerideki 3 çantayı alarak kaçtı.Otomobilin yanına geldiğinde durumu fark eden Fatih Karakaş, polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma başlatarak şüphelilerin kimliğini belirleyip, 34 UU 8072 plakalı otomobille kaçtığını saptadı. Plakası belirlenen otomobil, kent girişinde PTS'de fark edildi. Takibe alınan otomobil, Karşıyaka Mahallesi 2022'nci Sokak'ta durduruldu. Otomobilin içindeki 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerin, dinlenme tesisinde gerçekleştirdikleri hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Karakaş ailesinin otomobilinin yanına park eder gibi geri manevra yaparak gelen otomobilden inen kapüşonlu şüpheli, aracın arka camını kırıp, içeriye sarktı. Şüpheli, çantaları alıp tekrar otomobil bindi. Otomobilin, daha sonra hızla tesisten ayrıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

==================================

Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ay yapılan meclis toplantısında 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönünde aldığı karar bu ay toplanan mecliste yeniden görüşüldü ve reddedildi.

Gazipaşa Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde Başkan CHP'li Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunun haziran ayı toplantısında 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönünde oy çokluğuyla kabul edilen, ancak Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yasaya aykırı olarak meclise iade ettiği karar görüşüldü.

CHP, AK Parti ve MHP grup sözcüleri kararın yeniden oylanmasını ve kanunlara aykırılık varsa iptal edilip, yasağın kaldırılması yönünde beyanda bulundu. İYİ Parti grubu haziran meclisinde alınan plaj yasağının gerekçelerini sayarak, kararın arkasında olduklarını belirtti.

Yapılan müzakerelerin ardından karar yeniden oylamaya sunuldu. İYİ Parti'li 7 meclis üyesi karara olumlu yönde oy kullanırken, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile CHP, AK Parti ve MHP'li 16 meclis üyesi olumsuz oy verdi. Oylama sonucu 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönündeki karar oy çokluğuyla reddedildi. Haziran ayı meclisinde aynı karar Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmişti.

'MECLİSİMİZ REDDETMİŞTİR'

Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "İlçemizde Suriyeli sığınmacılar konusunda bir rahatsızlık olduğu kesin. Sadece deniz kenarında değil şehir merkezinde de var bu rahatsızlık. Ben daha önceki oturumumuzda da çekimser kalarak belirtmiştim. Daha sonra bu kararı meclise iade ederek. Şu anda da meclisimiz reddetmiştir, karar geçersizdir. Ancak Suriyeliler konusunda başta belirttiğim gibi rahatsızlık var. Sadece belediyemizin alacağı önlemlerle çözülmesi mümkün değil. Devlet sorunu. Kaymakamlık, belediye her türlü desteği vatandaşlara veriyoruz. Vatandaşlarımızı kim rahatsız ederse etsin onun karşısındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kararın okunması

Grup sözcülerin konuşması

Oylama

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklaması

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),

==================================

Parkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılar



ORDU'da kanser tedavisi gören Ali İhsan Yücesoy'un (5) hastalığı nedeniyle parka gidemeyince ailesi evde kaydırak ve salıncaktan oluşan mini park kurdu. Sokaktaki parkı balonlarla süsleyen ailenin komşuları küçük çocuğu parka davet ederek sürpriz yaptı. Kısa süreliğine parka giden salıncakta sallanan, kaydırakta kayan Ali İhsan, büyük mutluluk yaşadı.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva çiftinin iki oğlundan biri olan Ali İhsan Yücesoy'a yaklaşık 3 yıl önce kanser teşhisi konuldu. Bu süre tedavisi süren Ali İhsan'ın ailesi, İstanbul'daki bir hastanede yapılacak tedavi ve ameliyat için gerekli 150 bin liranın toplanabilmesi için Ordu Valiliğine başvurdu. Valilikten gerekli izinleri alan Yücesoy ailesi, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Ailesi hastalığı nedeniyle parka gidemeyen çocukları için eve salıncak ve kaydıraktan oluşan mini park kurdu. Sağlığına kavuşarak parkta oynama hayali kuran küçük çocuğa, ailenin komşuları sürpriz yaptı. Tayfur Gürsoy Parkı'nı balonlarla süsleyen komşuları küçük çocuğu parka davet etti. Kısa süreliğine parka giden Ali İhsan, salıncakta sallandı, kaydıraktan kaydı, büyük mutluluk yaşadı.

Parkta etkinlik düzenleyen Şura Akbulut, "Ali'nin en büyük hayali parkta oynamaktı. Bu dileğini gerçekleştirmek için bir araya geldik. 'Herkes balonunu alsın parka gelsin' etkinliği düzenledik. Ali'nin umudu olmak istiyoruz, herkesin de umut olmasını istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruzö diye konuştu.

Parkta oyunlar oynayan Ali, "Bana sürpriz yapıldığı için sevindim. Buraya geldiğimde balonla oynamak istedim. Parkta oymayı çok özledim. Bundan sonra da arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ali İhsan Yücesoy ile röportaj

-Ali'nin parka gelişi

-Ali'nin parktan detay görüntüleri

-Etkinliği organize eden Şura Akbulut röportajı

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,

==========================

ATM'de buldukları para ile kartı polise teslim ettiler



KIRIKKALE'de, Mustafa Sarı (20) ve Muharrem Ayan (18), ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 lira ile banka kartını polise götürüp, sahibine teslim edilmesini sağladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Sarı ve Muharrem Ayan, para çekmek istedikleri banka şubesine ait ATM'nin açık kalan para alma bölümünde 5 bin 100 lira, kart girişinde ise banka kartı buldu. Sarı ve Ayan, öğle tatilinde şube kapalı olduğu için para ve kartı, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polisin yaptığı araştırmada para ve kartın, kentte esnaflık yapan İbrahim Y.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, para ile kartı sahibine teslim etti.

Parayı bulan gençlerden Muharrem Ayan, "Belki sizin paraya ihtiyacınız olabilir; ama bilin ki o insanın o paraya daha çok ihtiyacı olabilir. Belki güzel bir yerlere gidebilir o para. O yüzden hakkınız olmayan, sizin olmayan parayı almayın; sahibini arayın bulun ve güvenmediğiniz kimseye de teslim etmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Genel ve detaylar

Röp.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

===========================

Kırkpınar haftası, renkli görüntülerle başladı



DÜNYANIN en eski spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası 658'inci kez Edirne'de gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve törenle start aldı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından festival programı Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen halk oyunları gösterileriyle renklendi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce pehlivanı buluşturan, yağlı güreşlerin olimpiyatı 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı açılış töreninde kortej Edirne Belediye Başkanlığı binası önünde toplanarak Atatürk Anıtı'na yürüdü. Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Anıtı'na gelen kortejde protokol anıta çelenk bırakırken sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Kırkpınar'ın 2 altın kemerli Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, Kırkpınar ağalığını, bu spora yakışır şekilde yapacak birisi çıkana kadar yapmaya devam edeceğini söyledi. Selim, "11 yıl önce Edirne'ye geldiğimde demiştim ki; ağalığı hakkıyla, onuruyla, şerefiyle yapan birisi olursa benden alır. Bu sözümü tuttum, bundan sonra da devam edeceğim. Allah nasip ederse ağalığı seven, Kırkpınar'a, Edirne'ye, ata sporuna yakışır şekilde yapan bir kardeşim çıkana kadar, yaşımız el verdiği, sağlığımız el verdiğince devam edeceğiz" dedi.

'OLİMPİYATLARDAN SONRAKİ EN ESKİ SPOR ORGANİZASYONU'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Kırkpınar'ın dünyada olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonu kaydetti. Gürkan, "Kırkpınar'ı bu kadar efsane, geleneksel yapan, 2010 yılından UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girmesini sağlayan da bu özelliğidir. 1912'den bu yana başladığı yer olan şu anda Yunanistan topraklarındaki Simona'dan buraya taşınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 100 yıldan fazla süre Edirnemiz'de gerçekleşmektedir. Sarayiçi'nde gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimiz Türkiye'de yılda yapılan yaklaşık 120 yağlı güreşin, tüm dünyadaki tüm yağlı güreşlerin olimpiyatı olarak kabul edilmektedir. Bu yıl yine 2 bin 500'ün üzerinde olacağını tahmin ettiğimiz pehlivan katılımıyla, Edirne'den Ardahan'a, Hatay'dan Sinop'a, cazgırıyla hakemiyle, buraya yağlı güreşin olimpiyatlarını izlemek için gelecek tüm güreşseverlerle Cuma gününden itibaren Sarayiçi'nde, Er Meydanı'nda dualı çayırda buluşacağız" diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise, Kırkpınar'ın Türkiye'nin en köklü geleneklerinden birisi olduğunun altını çizdi. Bu geleneği gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracaklarını ifade eden Vali Canalp, "Bu sadece Edirne'nin bir geleneği değil, Türk milletinin bir geleneği değil, insalığın ortak mirasının da en köklü olanlarından bir tanesi. ve biz Edirneliler olarak aynı zamanda Türkiye'nin değil, dünyanın da, insanlığın da en köklü geleneklerinden birisine ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapmış olduğumuz geleneği, bizden önceki nesillerden emanet aldık. ve bu emaneti de elimizden geldiğince en iyi şekilde bizden sonraki nesillere intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali açılış programı Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen folklor gösterileriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kortejin oluşturulması

Davul zurna ekibinin geçişi

Bulgar ekibinin geçişi

Kortejden detaylar

Ağa Selim'in konuşması

Başkan Gürkan'ın konuşması

Vali Canalp'ın konuşması

Halk oyunları gösterileri

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

======================================



Kaynak: DHA