DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı



HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari merkeze bağlı Doğanlı köyünde, önceki gün, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önceki gün akşam saatlerinde kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Yüksekova'ya, buradan da askeri uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

Şehit Teğmen Dolunay'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'ndeki Naldöken Devlet Malzeme Ofisi Lojmanları önüne getirildi, helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze töreni için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi, yakınları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından, götürüldüğü Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki otel tahliye edildi



İzmir'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan oteller bölgesindeki 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler çevredeki diğer otellere tahliye edildi. İzmir- Kuşadası yolu trafiğe kapatılırken, yangını felaket olarak değerlendiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz" dedi.

İKİ OTELDEKİ TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Oteller Bölgesi olarak bilinin yerde, dün gece saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe otelinin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının fark edilmesiyle, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede konaklayan tatilcileri endişelendirdi. Alevlerin tehdit ettiği 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler, tedbir amaçlı hızla tahliye edildi. Yerli ve yabancı turistler bölgedeki diğer otellere yerleştirildi. Tedbir amaçlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

38 ARAZÖZ, 5 DOZER ve 150 KİŞİLİK EKİP İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye ilk olarak Menderes Belediyesi İtfaiye ekibi gelerek, alevlere müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 5 dozer ve aralarında orman işçilerinin de bulunduğu 150 kişilik ekip, yangın söndürme çalışmasına katıldı. Ekipler ilk olarak alevlerin tehdit ettiği iki otelin yakınındaki tepelik alandaki yangın ile mücadele etti. Bu bölge kontrol altına alındıktan sonra diğer bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına devam edildi.

BAŞKAN KAYALAR: CİĞERLERİMİZ YANIYOR

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Alevlerin tehdit ettiği iki otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, yangını ise 'felaket' olarak değerlendirdi. Başkan Kayalar, şunları söyledi:

"İlçemizin tatil beldesi Özdere'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Menderes ilçesi sınırlarındaki Oteller Bölgesindeki yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, iki otelde kalan tatilcilerin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir can kaybı gözükmediğini söyledi. Soğutma çalışmalarına devam edildiğini de ifade eden Kaymakam Tiryaki, "Yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Hem buğdayları hem 53 küçükbaş hayvanı yandı



Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kopan elektrik tellerindeki kıvılcımlardan buğday ekili tarlada çıkan yangın, bitişiğindeki ağıla sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 53 küçükbaş öldü, tarlanın büyük bölümü ise zarar gördü.

Ezine'deki Sarpdere köyünde Halil İbrahim Ercan'a (70) ait buğday ekili tarlada, elektrik tellerinin kopmasıyla oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek, bitişiğindeki ağıla sıçradı. Yangında yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve Ezine Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile 1 yangın helikopteri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ağıldaki 53 koyunun öldüğü, buğday ekili 5 dönümlük tarlanın büyük bölümünün ise zarar gördüğü belirlendi.

Hem tarlası zarar gören hem de küçükbaş hayvanlarını kaybeden Halil İbrahim Ercan, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çıkan yangını fark ettim ama hayvanlarımı kurtaramadım. Benim geldiğimde hepsi yanıyormuş. Ahırda yanan hayvanlarım hepsi küçükbaştı. 40 küsur tane yetişkin koyunum vardı. Diğerleri kuzuydu. Hepsi yanmış, çok üzgünüm. Yetkililerden zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Dikili'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İç kesimden deniz tarafına doğru ilerleyen alevler, Çandarlı Mahallesi'ndeki yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Bölgede paniğe neden olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Dikili'ye 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi'nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi.

Yangının yerleşim yerlerini giderek daha fazla tehdit etmesi üzerine ekip sayısı her geçen saat artırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Dikili ve Bergama ilçeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da bölgede yaşayanları uzaklaştırmaya çalıştı. 5 yangın söndürme helikopterinin pilotları da denizden su alarak, sürekli alevlerin üzerine bıraktı.

Bölgedeki sert rüzgarın, söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR'

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, "Yangının başladığı andan itibaren ekiplerimiz ile birlikte alandayım. Yangına neyin sebebiyet verdiğini bilmiyoruz. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi. Bergama'dan ve Dikili'den ekiplerimiz karadan, helikopterler havadan müdahele ediyor. Yoğun rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Metanetli olmaya çalışıyoruz, ancak ciğerlerimiz, milli servetimiz, ormanlarımız yanıyor. Umarım en kısa zamanda bu durum son bulur. Yerleşim yerlerine şu an itibariyle alevlerin ulaşmaması bizlere biraz olsun rahat nefes aldırdı. Ekiplerimizin yanındayız. Bir an önce kabusun son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mevkiindeki makilik ve orman alanındaki yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangının önünün kesilip ilerlemesinin durdurulduğu, yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesinin kalmadığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YERLEŞİM BİRİMLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın helikopteri, 17 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve çevre ilçelerden takviye gönderilen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yazlık sitelerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangın yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının tekrar başlama ihtimaline karşın, ekiplerin sabaha kadar nöbet tutacağı belirtildi.

'DOĞAL GÜZELLİK YOK OLDU'

Mahallenin eski muhtarı Özcan Demir, "Yangın çıkınca buraya geldik. Doğal yemyeşilken yok oldu. Sonuç bu, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüö dedi. Yaylayurt Mahallesi'nde yaşayan Serkan Aksu, bölgenin doğa güzelliğinin yangınla birlikte yok olduğunu belirterek, "Buranın doğal bir güzelliği vardı. İnsanlar buraya gelip manzarayı seyrediyordu. Ama yangınla birlikte doğal güzellik yok oldu. Keşke yangından önce önlem alınmış olsaydı" diye konuştu.

Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, dün akşam saatlerinde Mehmetli Beldesi Mustafacalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kadirli, Osmaniye ve Adana'dan söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ormandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın 4 hektarlık alanda etkili olurken, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangın, dün öğleden sonra, Köklü Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanda çıktı. Bahçede çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman işçileriyle birlikte 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankı ve helikopter sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında ekipler, yerde yangını söndürmeye çalışırken, helikopter de havada alavlere 10 sorti yaparak müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle müdahalede zor anlar yaşanırken, yaklaşık 4 hektarlık alana yayılan alavler 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

Adıyaman'da orman yangını



ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü. İtfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek vermeye çalışan 2 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alidağı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne telefonla ihbarda bulundu. Kısa sürede 5 dönümlük alana yayılan alevler, ormandaki çam ağaçlarını tutuşturdu. Yangının mesire alanına yakın olması nedeniyle bölgede piknik yapanların bazıları tahliye edilirken, bazıları da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler yangına 6 yangın söndürme aracı ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, söndürüldü.

BAŞKAN KILINÇ İNCELEMEDE BULUNDU

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da olay yerinde incelemede bulundu. Yangına tüm ekipmanla müdahale ettiklerini belirten Kılınç, "Alidağı Mesire alanında akşam üstü çıkan yangına özellikle Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, fen isleri, su işleri, temizlik işleri, sağlık ekibi 2 ambulansla iştirak etti" dedi.

Çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi ise dumandan etkilenerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Malzeme deposu alev alev yandı

Erzurum'da bir firmaya ait malzeme deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depodaki yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi Sanayi mahallesinde meydana geldi. Bir firmaya ait malzeme deposunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Görevlilerin haber verdiği Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçten içe yanan ve duman kaplayan fabrikadan bir anda alevler yükseldi. Camları kırarak yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 4 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardı.

Can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülen yangında depo içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Göksu Deltası'nda yangın



MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'da sazlık alanda yangın çıktı. Bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edilemediği belirtildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda başladı. Gecenin karanlığında yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangın, sazlık alanda devam ederken, büyümemesi için önlemlerin alındığı bildirildi.

Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını



TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kentin turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonun çatı katında, dün sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek pansiyonun üst katını sardı. Binanın ahşaptan olması nedeniyle yanan malzeme bölgeyi duman altında bıkartı. Yangın, paniğe neden olurken, pansiyondaki müşteriler, tahliye edildi. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktı



BODRUM'da özel şirkete ait geri dönüşüm atık merkezinde çıkan yangın, yakındaki makilik alana da sıçradı. Alevler itfaiye, orman ekipleri ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerinin müdahalesi ile 1,5 satte söndürülürken, 2 dönünüm makilik alan küle döndü, geri dönüşüm atık merkezinde de maddi hasar meydana geldi.

Dün saat 16.00 sıralarında, Müsgebi Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi ile anlaşmalı özel firmaya ait geri dönüşüm atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Duman, Bitez, Ortakent, Gümbet, Konacık mahalleri ile ilçe merkezinden görünürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grubu ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yakındaki makilik alana da sıçradı. Ancak, ekiplerin anında müdahalesi ile alevler daha fazla büyümeden 1,5 saatte söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 2 dönünüm makilik alan küle dönerken, geri dönüşüm atık merkezinde de hasar meydana geldi.

Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de CHP'li belediyeleri ziyaret etti



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta seçimi kazanan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Akpınar ilçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan Akpınar İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kalabalık tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Turgut'a görevinde başarılar diledi. Kılıçdaroğlu ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Ekicioğlu'na görevinde başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, belediye çıkışı yaptığı konuşmada, "Kırşehir Belediye Başkanı şehre hizmet etme noktasında oldukça kararlı. Bu kararını gördüğüm için sayın Başkan Ekicioğlu'na teşekkür ediyorum. Kırşehir'i Orta Anadolu'nun yıldızı yapacak. Zaten kendisi iş dünyasından geliyor. Sorunları oldukça iyi biliyor. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyor. Bu konuyla ilgili hazırladığı bir projeyi de Avrupa Birliği'ne yansıtmış durumda. Bununla ilgili inşallah olumlu sonuçlar gelir" diye konuştu.

Kırşehir'in önemli bir şehir olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kırşehir inşallah bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş olur. Bizim en büyük temennimiz bu. Kırşehirliler bunu hak ediyor. Burası çok köklü bir kent. Belediye 1870 yılında kurulmuş. 1870 yılında kurulan bir belediyenin çok daha güzel yatırımlar yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım ama bunlar olmamış. Bu süreç içinde bunların tamamı karşılanacaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NEŞET ERTAŞ'IN MEZARINA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını ziyaretinin ardından, 'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen Neşet Ertaş'ı, Bağbaşı Mahallesi'nde mezarı başında andı. Ertaş'ın mezarına karanfil bırakarak, su döken Kılıçdaroğlu, ardından dua etti. Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın mezarının başında da dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

'Adalet nöbeti'nde trene bindiler

Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenler ile yaralı kurtulanlar, dün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki tren garında, 'adalet nöbeti' etkinliğinde bir araya geldi. Aileler adına kazada oğlu Oğuz Arda ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, sonuna kadar adaleti arayacaklarını belirterek, "Bu raylarda can verenler ne yazık ki ihmaller yüzünden can verdiler. Adalet kurumu diyor ki 'Devlet Demir Yolları üst yönetimi, bürokratlar, siyasiler kusursuzdur. Hataları yoktur. Kovuşturmaya gerek yoktur'. Bu davada ilk önce onlar sorgulanmalıdır. 4 kişinin yargılanacak olmasını kabul etmiyoruz. Biz 8 Temmuz'da, gelmesini istemediğimiz o gün de aynı acıyı tekrar yaşayacağız. Biz geçen sene bunlar yaşanmıştı, diyerek, yaşıyoruz hayatımızı. 'Evlat nedir?' ben soruyorum. İnsanın evladından başka annesinden, babasından başka kanından başka ne değerli olabilir ki?" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bizler, asla susmayacağız. Sanmasınlar ki 'Yırttık bundan'. Sanmasınlar ki 'İyiyiz, bir şey olmaz, hesap vermeyiz'. Ama önce bu dünyada hukuk önünde hesap verecekler. Yukarıda Allah var, oraya gittiğinde de bunun vebali çok büyük olacak. Allah, kul hakkı ile gelmeyin, der. Ben inanıyorum ki bizlerin adalet ve vicdan duygusu sönmediği sürece bu toplumun her zaman var. Bizler her zaman parlamentoda bu kusur ve ihmalleri yüze vurmaya, hak aramaya, haksızları dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

TREN ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Konuşmaların ardından Uzunköprü- İstanbul seferinin yapıldığı tren, Muratlı ilçesine geldi. Aileler ve kazadan yaralı kurtulanlar, uzun süre tren önünde, rayların üzerine oturup, eylem yaptı. Burada sloganlar atan ailelerden bazıları, trene bindi.

KIZININ HAYATINI KAYBETİĞİ VAGONA BİNDİ

Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter, kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş'u kaybeden Zeliha Bilgin, onların olduğu ikinci vagona bindi. Burada gözyaşı döken Bilgin, kızının oturduğu 17 numaralı koltuğa oturdu. Bilgin'i gören diğer yolcular da ağladı. Bilgin, gözyaşlarıyla "Canım kızım, Bihter'im; sen bu koltukta mı oturdun? Annem bir yere tutunamadın mı? Yavrum, kardeşlerim, Emel'im, Derya'm, Beren'im; size doyamadım ben. Bu tren sizi benden aldı" dedi. Bu sırada eşi Saim Bilgin de gözyaşı döktü.

Trenden Çorlu'da inen aileler, dağıldı.

Sınıra askeri sevkiyat



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Serinyol, Hassa ve Kırıkhan'dan yola çıkan askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriyeli aşiret liderlerinden YPG/PKK'ya tepki



SURİYE Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelip, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri ile 50 aşiret temsilcisi katıldı. Toplantıda, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterildi. Kabile ve aşiret liderleri, YPG/PKK'nın Suriye'de artan saldırılarına değinip, bundan sonraki süreçte takip edecekleri politikaları tartıştı. Toplantıda konuşan Harp aşireti liderlerinden Hacı Ahmet Ubeyd, "Örgüt, itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt, karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Solo Türk, Yalovalı şehit onbaşı için uçtu



TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır'da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan çifti el ele tutuşarak izlerken, duygulandıkları görüldü.

Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile sahile toplanan binlerce Yalovalı, F-16 ile yapılan akrobatik hareketleri ilgi ile izledi. Zorluk derecesi yüksek hareketler, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Çok sayıda vatandaş, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.

Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan Altuğ çifti, el ele tutuşarak izledi. Solo Türk'ün gösteri uçuşu sırasında Altuğ çiftinin oldukça duygulandıkları gözlendi.

Kırşehir'de asansörde sıkışan afgan çocuk öldü



KIRŞEHİR pazar yerinde bulunan tek katlı asansörde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Kuşdilli Mahallesi kapalı pazar yerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 10 yaşlarındaki çocuk, tek katlı asansörde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu sıkıştığı asansörden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan'ın kullandığı 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik(23) idaresindeki 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27), yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorlar tarafından yapılan tüm müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morka konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı



Kahramanmaraş'ta, rampadan inerken freni boşalan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Topaktaş (55) hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dereli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Emin Tut (31) yönetimindeki 46 NS 102 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Emin Tut, İsmail Topaktaş, Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş (25), Talha Armut (5) ve Osman Tut (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok ayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek hizmet binasına götürülen yaralılardan İsmail Topaktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı duyup hastaneye gelen Topaktaş'ın yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl'de taksiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Altay Caddesi'nde ilerleyen Yücel Çetin (25) yönetimindeki 16 T 5571 plakalı taksi, Gaziler Sokak'tan caddeye çıkan Cengizhan Kurumahmut (35) yönetimindeki 16 ADS 375 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, araçlar savruldu. Kazada taksi sürücüsü ve araçta bulunan Leyla Sırıklı (46), Eren Sırıklı (26), diğer otomobildeki Serap Gümüş (43), Esra Kurumahmut (33) ile Neriman Bayraktar (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 6 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin 16 gündür aranıyor



TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 16 gün önce, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları sürüyor.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarına, 16'ncı günü olan dün İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişilik su altı arama kurtarma ekibi katıldı. Ekipler, çalışmada Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik alanı taradı. Alan taramasını tamamlanmasının ardından arama çalışmaları bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılacağı bildirildi.

Engin'in arama çalışmalarına katılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gerek Tunceli Valiliği gerek Tunceli halkı arama kurtarma çalışmalarına hiç arama vermeden sürdürüyor. Girişimlerimiz sonucu Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul belediyelerinde görevli arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. Bu ekiplerin Çalışmaları Çarşamba gününe kadar devam edecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipler Amiri Mesut Bozkurt ise Munzur Nehri'nin debisinin yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının güçlükle yapıldığını anlattı. Bozkurt, "Engin Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik kısmını tarayarak tamamladık. Hiçbir ize rastlayamadık. Belirli bölgelerde su altında tüplü arama yaptık. Arama çalışmalarımız yarın 20 kilometrelik kısmını tamamlanmasıyla devam edecek Engin Eroğlu bulunamazsa yarından sonra Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarımız devam edecek. Munzur'da zorlu bir çalışma yürütüyor. Her türlü zorluğa rağmen her kayanın dibine ve her noktaya titizlikle bakarak aramalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Öykü Arin'den doktorları için şarkı



Antalya'da, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu naklin yüzde 98,5 tuttuğu lösemi hastası Öykü Arin (4), tedavisini yürüten doktorları için gitarla şarkı söyledi.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Antalya'daki özel hastanede, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

DOKTORLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Tedavisi halen devam eden Öykü Arin, doktorları için gitarıyla şarkı söyledi. Anne Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öykü Arin'in doktorları için söylediği şarkının sözlerini paylaştı. Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Öykü Arin şu ara çok sevgili doktorlarımıza şarkı yapmakla meşgul. Vedat Hocayı pek çok sever ama anlaşamadıkları mühim bir konu var. ve işte sözler: 'Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç hiç jelibon vermez ki! Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir! Hayriye gizli gizli jelibon verir."

Mezuniyet töreninde 'Oo devrem nasılsın?' pankartı sakıncalı bulundu



Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite ilk mezunlarını verdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin açtığı ve üzerinde ilk alternatif akımı bulan Nikola Tesla'nın fotoğrafı bulunan 'oo devrem nasılsın?' yazılı pankart ise 'sakıncalı' bulunarak görevliler tarafından öğrencilerden alındı.

Anadolu Üniversitesi'nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite (ESTÜ), kendi adıyla ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. Bin 120 öğrencinin mezun olduğu tören, üniversitenin spor salonunda yapıldı. Programa Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, öğrenciler ile aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "İnsan hayatında zaman geçse de unutamayacağı ve hatırladıkça değer kazanan anlar vardır. Bugün burada bu özel anlardan birisini yaşıyoruz. Binlerce öğrencimizi geleceğe uğurladığımız anın haklı gururunu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederimö dedi.

'DEVREM NASILSIN?' YAZILI PANKART SAKINCALI BULUNDU

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun konuşması sırasında, mezun öğrencilerden biri baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen öğrenci, sedye ile alandan çıkarıldı. Salonda elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinin açtığı ve üzerinde ilk alternatif akımın mucidi Nikola Tesla'nın fotoğrafının yer aldığı 'oo devrem nasılsın?' yazılı pankart,üniversite yönetimi tarafından 'sakıncalı' bulundu. Genel Sekreterliğin talimatı üzerine görevliler öğrencilerin pankartlarını toplayıp salondan çıkardı.

10'NCI YIL MARŞIYLA KEP ATTILAR

Konuşmaların ardından akademisyenler öğrencilere temsili mezuniyet belgelerini dağıtırken, 1120 öğrenci 10'ncu marşını söylemelerinin ardından keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında bu akşamdan itibaren başlayan feribot seferleri için tören düzenlendi. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak seferler, ihracat açısından da büyük önem taşıyor. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracak olan feribot, Çeşme Limanı'ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı'nda olacak.

Türkiye'nin turizm ve ticareti için önemli bir adım atıldı. Çeşme- Atina Lavrion feribot seferleri, dün başladı. Arabalı feribot seferleri için Çeşme Limanı'nda düzenlenen törene, Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir merkezli bir firmanın üstendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığının, ülke turizmi açısından önemli olduğunu söyleyen Barış Kalkavan, "Çok önemli bir proje, çok önemli bir hat. Bu hat Anadolu'yu Avrupa'ya bağlıyor. Türkiye'nin batıya açılmasını sağlıyor" dedi.

Proje için uzun bir süredir uğraş verildiğini aktaran Kalkavan, "Uzun zamandır uğraşılan bir projeydi. Her iki taraf da bunu arzu ediyordu. Güzel bir başlangıç olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

'ÇEŞME SINIR KAPISI HALİNE GELİYOR'

Seferleri yapacak olan firmanın yetkilisi Bülent İpek de, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini, bu projenin her iki ülke için çok öneli olduğunu dile getirdi. İpek, "Her iki ülkenin diplomatik, sosyal ilişkilerine ve ticari ilişkilerine katkı sağlayacak bir proje. Çok uzun yıllardır her iki ülke bu projenin gerçekleşmesi için çok çaba sarf etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel gayretleri ile şüphesiz ki Yunanistan tarafının da gösterdiği teveccühle nihayete erdi. Bir ilk gerçekleşti. İki ana kara birbirine bağlanıyor. Böylelikle Avrupa Birliği'ne (AB) direk bağlanan bir sınır kapısı haline geliyor Çeşme. Bu bakımdan artık Türk yolcularımız, bisikletleri, motosikletleri veya otomobilleri ile bizim gemimize binerek 7 saat gibi kısa bir sürede Atina'ya geçip, oradan da tüm Avrupa'ya gidebilecekler" dedi.

'ÜRÜNLER AVRUPA'YA KOLAY BİR ŞEKİLDE ULAŞACAK'

Avrupa'nın artık çok yakın olduğunu belirten İpek, şunları söyledi:

"Bu hat Çeşme ve İzmir turizmine katkı sağlayacak. Çünkü binlerce Yunan, gerek tarihsel köklerini ziyaret etmek bakımından, gerekse din turizmi amacıyla Türkiye'ye gelmeyi çok arzu ediyorlar. Bu hat turizme olduğu kadar ihracata da büyük katkı sağlayacak. Çünkü özellikle Batı Anadolu'da yükleme yapan tırlar, 1400 kilometre yol alarak ancak Yunanistan üzerinden aktarmalarını sağlıyorlardı. Bu vesile ile transit süreleri sadece 1.5 güne düşmüş olacak. Böylelikle artık ülkemizin en kıymetli ihracat ürünleri başta yaş sebze ve meyve olmak üzere balık ve buna benzer tüm ürünler çok kolay bir şekilde Avrupa'ya ulaşmış olacak."

Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan İzmirli Hasan ve Halime Zeytin çifti de böyle bir geminin sefere başlamasının kendilerini mutlu ettiğini, çünkü daha önce 3 günde ancak geldikleri Türkiye'ye şimdi 2 günde ulaşacaklarını söyledi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

192 metre uzunluğundaki feribot seferleri her gün karşılıklı olarak yapılacak. Gemi, her akşam saat 22.00'de Çeşme'den hareket edecek, sabah saatlerinde Lavrion'da olacak. 361 yolcu kapasiteli gemide, 250 yatak bulunuyor. İçinde restoran, bar, solaryum, çocuk oyun salonları da olan gemi, 500 otomobil, 90 tır alıyor. Geminin bilet fiyatları ise 55 Euro'dan başlıyor.

Zonguldak'taki yağlı güreş müsabakaları ilgi gördü



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 33 yılın ardından yapılan yağlı güreş müsabakaları ilgi gördü. Yağlı güreşlerin başpehlivanı Faruk Akkoyun oldu.

Yaraşlı Yörük köyü ve Yaraşlı Yörük Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, bölgede en son 33 yıl önce yapılan yağlı güreşleri tekrar düzenledi. Yaraşlı Yörük köyü piknik alanında gerçekleştirilen müsabakalara il ve il dışından yaklaşık 320 güreşçi katıldı. Öğle saatlerinde başlayan güreş müsabakaları gün boyu devam etti. Yapılan güreşlerde zaman zaman tansiyon yükselirken, güreşçilerin aralarında geçen mücadele katılımcılardan alkış aldı. Müsabakaların finalinde rakibi Erkan Ertan'ı yenen Faruk Akkoyun başpehlivan oldu. Güreşçilere madalyalarını Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Yaraşlı Yörük Güreş ağası Reşat Latif verdi.

Yaraşlı Yörük Köyü Muhtarı İsmail Çalık, müsabakaların 33 yıl önce sona erdiğini anlatarak, bundan sonra her yıl müsabakaları yapacaklarını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı renkli kutlamalara sahne oldu

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, feribotla deniz turu yapıldı. Tekirdağlılar, ücretsiz dağıtılan balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Önce vatandaşlara müziklerin de çalındığı feribotla deniz turu yapılırken, bayramın pazar gününe denk gelmesiyle, vatandaşlar aileleriyle birlikte deniz turu keyfi yaşadı. Deniz turunun ardından Tekirdağ'da uzun yıllardan beri kapalı olan liman yine bu güne özel açılarak kutlama programı düzenledi. Açıktan kıyıya doğru bir tekneden başlayan yüzme yarışlarında dereceye girenlere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çeşitli ödüller verdi. Daha sonra protokol tarafından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, denizlerle çevrili Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı kutlamanın ayrı bir mutluluk verdiğini belirterek, "İlk defa 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunun kabulünün bugün yıldönümü. Bizler her yıl bugünü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutluyoruz. Yüz yıllar önce, çeşitli nedenlerle sömürgeci ülkeler ve imtiyazlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik özgürlüğünü ve güç kaybetmesine neden olmuştur. 1'inci Dünya Savaş'ında ve sonrasında Osmanlı topraklarının ihtilaf devleri tarafından işgal edilmesinin ardından kurtuluş mücadelesini başlatan yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlık denildiği zaman tabii, siyasi, iktisadi, adli ve askeri alanlarda tam bağımsızlık diyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için sağlam temeller atılmış, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile de yabancı devletlere tanınan kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin milli imkanlarla kalkınmasını sağlamak amacı ile kabotaj kanunun uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanun ile denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılmasının önü açılmıştır. Ülkemizin denizler ile sahip olduğu bu avantajın, en iyi şekilde değerlendirilerek daha iyi seviyeye gelmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

BALIK EKMEK İZDİHAMI YAŞANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından törenlerin ardından liman girişine kurulan büyük ızgaralar da pişirilen uskumru balıkları vatandaşlara dağıtıldı. Balık ekmek dağıtılacağını duyan vatandaşlar iskele üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan izdihama zabıta ekipleri düzeni sağlayarak yardımcı oldu.

