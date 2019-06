DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İDLİB'DE GÖZLEM NOKTASINA HAVAN SALDIRISI: 1 ŞEHİT, 3 YARALI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden açılan top/havan saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına dün top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırıların kasıtlı olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır' denildi.

SALDIRANLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞI İLETİLDİ

Açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi'nin, Genelkurmay Başkanlığı'na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağının iletildiği kaydedildi. Durumun yakından takip edildiğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.

YARALI ASKERLER HATAY'DA

Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden yapılan top/havan saldırısında yaralanan 3 asker, dün gece saat 22.15 sırlarında helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: ANKARA - HATAY,

2)HAKKARİ'DE KAZA KURŞUNUYLA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı' nda görev yapan bir asker, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari Valiliği'nden yaplan açıklamaya göre, olay dün sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilomtre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü yakınlarındaki Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Birliğinde nöbet tutan bir asker, silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şahit asker için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlğı'nda tören düzenlenecek.

ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Er Mustafa Önlemeç'in (21) şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oturan ailesine verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan er Mustafa Önlemeç, dün sabah saatlerinde nöbet tuttuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Önlemeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Mustafa Önlemeç'in şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyünde oturan ailesine, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Şehit haberini alan ailenin yakınları ve köylüler de eve akın etti. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

MAYIS AYINDA BİRLİĞİNE TESLİM OLMUŞ

Bekar olan şehidin, ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve geçen Mayıs ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu öğrenildi. Diğer yandan şehidin kardeşlerinden birinin yaklaşık 5 yıl önce Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esansında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

3)EĞİTİMDE FENALAŞAN 2 UZMAN ÇAVUŞTAN 1'İ ŞEHİT OLDU



ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, 2 piyade uzman onbaşı, eğitim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olay, dün öğle saatlerinde, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan 7 ay önce Şanlıurfa'ya görevli olarak gelen askerler, eğitime çıktı. Bu sırada uzman onbaşılar Mehmet Dursun ve Volkan Şevik, fenalaşarak, yere yığıldı. Bayılan askerler, revirde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Tedavisine devam edilen Şevik'in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Acı haberi alarak, Şanlıurfa'ya gelen Mehmet Dursun'un ailesi, gözyaşlarıyla oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunu teslim alarak, memleketleri Hatay'ın İskenderun ilçesine götürdü. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da uzman onbaşının ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da eğitim sırasında fenalaşarak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun (24) ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

4)HASTANE YEMEĞİNDEN 35 KİŞİ ZEHİRLENDİ



KONYA Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre öğle yemeğinde çıkan makarna, köfte ve kadayıf tatlısından yiyen 2 bin 500 kişiden, aralarında çoğunluğu hastane personeli olan 35 kişi, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. 35 kişi hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Zehirlendiklerinden şüphelenilen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de, inceleme yapmak üzere yemeklerden numune aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)TEKİRDAĞ'DA KİMYASAL SIZINTI PANİĞİ; BELEDİYEDEN 'EVLERİ TERK EDİN' UYARISI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye ağır kokular yayıldı. Ağır kokutan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye götürülürken, Kaymakamlık talimatıyla belediye zabıta ekipleri mahallede oturanların bölgeden uzaklaşmaları için uyarı yaptı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen sağlık ve belediye ekipleri, ayrıca kokudan etkilenenlere maske dağıttı.

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda dün gece saat 23.00 sıralarında kimyasalların bulunduğu plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kokudan etkilenen vatandaşlara maskeler dağıtırken, görevliler özel kıyafetler giydi. Bu sırada aşırı kokudan etkilenen vatandaşlardan bazıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Devlet Hastanesi olası bir olumsuzluğa karşı bilgi verilerek alarma geçirildi.

'EVLERİNİZİ TERK EDİN' ÇAĞRISI

Olay yerine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel de gelerek, incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, çevrede oturan vatandaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Büyük paniğin yaşandığı mahallede önlemler alınırken, çevreye yayılan kimyasal madde sızıntısını önlemek için çalışmalar sürüyor.

SIZINTI ÖNLENDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 20 tonluk kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerinin patlaması sonucu meydana gelen kimyasal sızıntı üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarda bulundu. Özel kıyafetlerle çalışan ekipler, sızıntıyı önledi. Ergene Belediyesi, evlerini terk eden vatandaşların geceyi geçirmeleri için belediyeye ait düğün salonunu açtı. Bazı vatandaşlar ise sızıntı önlenene kadar düğün salonunda kaldıktan sonra evlerine geçti.

KAYMAKAM: FORMİKASİT SIZINTISI YAŞANDI

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, sızıntının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Bölgede bir sızıntı olduğunu belirten Kızıltoprak, "Vatandaşlarımızın tedirgin olduğu ifade edildi. Bende yaklaşık 1 saattir bu bölgedeyim. Burada bir kimyasal tesisimizde depolama yapan bir tesisimizde şu anki verilere göre formikasit olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle vatandaşlarımızın gözlerinin yaşarmasına, koku almasında da zorluk çekmesine sebebiyet verdi. Bu nedenle etrafı boşattık, vatandaşlarımızın sağlığını güven altına aldık. Şu anda da bu formikasitle ilgili de seyreltim yapmak üzere AFAD, itfaiye, sağlık ekiplerini yönlendirdik. Şu anda olayı tamamen kontrol altına aldık. Hiçbir vatandaşımız zarar görmeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu anki yapacağımız iş sabırla bu kokunun giderilmesin sağlamak" dedi.

6)BAŞKENT'TE 4 KATLI APARTMANDA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ile 3 kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.

Çankaya Küçükesat Mahallesi Bülbülderesi Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde evi sardı. Yoldan geçen vatandaşlar dairenin balkonundan yükselen alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etti. Yanan dairede mahsur kalan 3 kişi, balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Polis, çevreyi emniyet şeridiyle kapatıp, koruma altına alırken, evde mahsur kalan 2'si kadın, 3 kişi ile 3 kediyi de itfaiye erleri kurtardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kadını ambulansta ayakta tedavi etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

7)HURDA KUMAŞ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yargında depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulanan hurda kumaş deposunda meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede depoyu sarması, çevredekileri endişelendirdi. Ergene Belediyesi İtfaiye ekiplerinin depo yangınını müdahalede yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, uzun çabalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında tesislere girmek isteyen bir çalışana ise çevrede güvenlik önlemi alın polis ekipleri izin vermedi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı vatandaşların cep telefonları ile söndürme çalışmalarını görüntülediği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, depoda 5 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi.

8)40 BÜYÜKBAŞIN BULUNDUĞU AHIRDA KORKUTAN YANGIN



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ahırdaki hayvanlar kurtarılırken, 300 balya saman ve 10 ton buğday ise yanarak kül oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahattin Karanfil'e (57) ait 40 büyükbaşın bulunduğu ahırın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. 300 balya saman ve 10 ton buğdayın yanarak kül olduğu yangında, tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

9)PLATONİK AŞK YAŞADIĞI KOMŞUSUNU VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI



KONYA'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı'yı (25), tabancayla vurarak öldürdü, annesi Hacer Sarı (51) ve kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) da ağır yaraladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan anne ve kızdan, 18 yaşındaki Tuğba da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Ardından eve giren Muzaffer C., Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı'ya da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Hacer Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C., gazetecilerin 'Niçin öldürdüğünüz?' sorusu üzerine "Sorunlarımız vardı. O yüzden" diye cevap verdi.

Soruşturma sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Konya'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C.'nin platonik aşık olduğu karşı komşusu Şeyma Sarı'yı tabancayla öldürdükten sonra yaraladığı kız kardeşi Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda yaralanan anne Hacer Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan Muzaffer C.'nin sorgusu sürüyor.

10)EŞİNİN YERİNİ SÖYLEMEYEN DOKTOR KIZINA KAZA YAPTIRIP, 11 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya'dan, Balıkesir'e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) kullandığı otomobili GPS ile takip edip, kendi otomobiliyle çarparak kaza yaptıran babası Mustafa Ali Yılmaz (67), arabadan indirdiği kızına 11 el ateş ederek öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11)ARACIYLA ÇARPIP, ŞARAMPOLE YUVARLADIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜ



KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (49), tabanca ile ateş ederek öldüren kimliği belirsiz sürücü, yoldan geçen başka bir aracı gasp ederek kaçtı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen kimliği belirsiz sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsünü silah çekerek durdurup, aracını gasp ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başında ve sırtında kurşun yarası bulunan Niyazi Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Polis, iki aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

12)TANKERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, OĞLU YARALI

DÜZCE'de, TEM yolunda, bekleme şeridindeki LPG yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Eren yaşamını yitirdi, oğlu Ömer Eren ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Eren'in kullandığı 14 BD 372 plakalı otomobil, aynı yöndeki arıza şeridinde bekleyen Özcan Kahraman yönetimindeki 16 EF 596 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada sürücü Ahmet Eren, otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Ahmet Eren'i sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekibi ise yaptığı kontrolden yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Eren'in oğlu Ömer Eren'in ise yaralı olduğu anlaşıldı. Ömer Eren, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Eren'in cansız bedeni ise Düzce Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen tanker sürücüsü Özcan Kahraman, "Ben arıza şeridinde bekliyordum. Arkamdan bir ses duydum. Otomobil arkadan çarpmış" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)

13)TUTUKLANDI

Edirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Özdemir, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14)2 YIL ÖNCE KAYBOLAN NESRİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

ZONGULDAK'ta, 2017'de kaybolan Nesrin Koçaklı (16) ile en son birlikte görülen Erkan K. (19), polisin yaptığı çalışma sonucu kızı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan K., kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı'nın ailesi, 2 yıl önce polise giderek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Nesrin Koçaklı'nın en son görüldüğü liman arkasında, denizde ve karada arama çalışması yaptı. Aramalarda Koçaklı'nın izine rastlanmadı. Dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kızın en son birlikte görüldüğü Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan sorgulamalar ve telefon kayıtlarında yeterli delilleri toplayan polis, Erkan K.'yi Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K., güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde Nesrin Koçaklı ile liman arkasında dolaştıklarını ancak daha sonra yanından ayrıldığını öne süren Erkan K., kızı öldürmediğini iddia etti. Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erkan K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

15)MUNZUR NEHRİ'NE DÜŞÜP, KAYBOLAN ÇOBAN 13 GÜNDÜR ARANIYOR



TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 13 gün önce, seyir halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen çoban Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları, 5 ilden 150 kişilik ekiple karadan ve havadan sürdürülüyor.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

5 ilden gelen 150 kişilik ekibin yanı sıra Tunceli halkı da arama çalışmalarına katıldı. Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarında dün farklı yöntem uygulandı. Munzur Nehri'ndeki hidroelektrik santrali (HES) kapakları 1 gün boyunca tutulup, Munzur Nehri'ne Mercan Çayı'nda su akışı kesildi. HES'in kapakları, dün öğle saatlerinde yeniden açılarak, Munzur Nehri'ne su bırakılıp, debisinin yükselmesi sağlandı. Eroğlu'nun Munzur Nehri'nde herhangi bir yere takılmış ya da kaya arasına sıkışmış olma ihtimali göz önüne alındı. Suyun yükselmesi sağlanarak, Eroğlu'nun bu alanlarda yüzeye çıkarılması amaçlandı. Munzur Nehri'nin debisinin yükselmesine rağmen gün boyunca Engin Eroğlu'nun izine rastlanamadı. Ekiplerin çalışmasının bugün de sürecek.

16)DENİZDE BİTKİN DÜŞEN DALGIÇ, FERİBOTTAN ATILAN CAN SİMİDİ İLE HAYATA TUTUNDU



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkiinde sahilden 2, 5 kilometre açıkta botta arkadaşını bırakıp dalış yapan Muhammet Coşan (25), bir sure sonra su yüzeyine çıktı. Ancak arkadaşını kuvvetli rüzgar nedeniyle botla birlikte bölgeden ayrıldığı için bulamayan Coşan, kıyıya yüzmeye çalıştı. Bitkin düşen Coşan, bölgeden geçen feribottan atılan can simidine tutunarak, arkadaşının haber verdiği sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de arkadaş olan Rıza Dadaş ve Muhammet Coşan, lastik bot ile Ezine ilçesi Geyikli beldesi Kumburun mevkiinden dalış için denize açıldı. Sahilden 2, 5 kilometre açıkta Muhammet Coşan dalgıç elbiselerini giyip, tüpünü takarak, yaklaşık 20 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Deniz üzerinde arkadaşı Muhammet Coşan'ı bekleyen Rıza Dadaş, kuvvetli esen rüzgar nedeniyle botun batacağını düşünerek sahile döndü. Su altındaki Coşan'ı bırakıp sahile dönen Dadaş, bir süre bekledikten sonra arkadaşının dönmemesi üzerine sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Bozcaada Limanı'nda konuşlanan TCSG 16 Botu, Ada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı aramaya başladı. Bu sırada Geyikli-Bozcaada hattında yolcu ve araç taşıyan feribotların kaptanları ile balıkçılara kayıp dalgıç olduğu bilgisi verilerek, dikkatli seyretmeleri istendi.

BOTU VE ARKADAŞINI BULAMAYINCA YÜZMEYE BAŞLADI

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, su altından çıkan ve arkadaşını bıraktığı yerde bulamayan dalgıç Muhammet Coşar, yüzmeye başladı. Uzun süre deniz üzerinde kalan Coşar, bitkin düştü ve dalgaların etkisiyle Bozcaada açıklarına doğru sürüklendi. Bu sırada saat 15.00'te Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapan 18 Mart Feribotu'ndaki vatandaşlar denizdeki dalgıcı görüp, kaptana haber verdi. Kaptan, feribotu durdurup, bitkin düşmüş olan Muhammet Coşan'a bir can simidi atarak, yaşama tutunmasını sağladı.

Feribot kaptanının bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması yapan sahil güvenlik botu bölgeye gelerek Coşan'ı aldı. Bozcaada Limanı'na götürülen Muhammet Coşan hakkında, dalış emniyet kurallarına uymamaktan idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

17)FALEZLERDEN ATLADI, KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



ANTALYA'da, falezlerde alkol alan Cemil A. (53), 30 metre yükselikteki falezlerden kendisini bıraktı. Halatla atladığı yere inen sağlık ve itfaiye ekipleri, kalbi duran Cemil A.'yı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı Cemil A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde bulunan seyir terasındaki falezlerde meydana geldi. Cemil A., falezler üzerinde bir süre oturup, alkol aldı. Cemil A., bir süre sonra kendisini falezlerden bıraktı. 30 metre yükseklikten kayaların üzerine düşen Cemil A., ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Cemil A.'ya ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen adama kalp masajı yaptı. Hayata döndürülüp, kaşık sedyeye alınan Cemil A., ekiplerin yardımıyla halatla yukarı çekildi. Cemil A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmalarını çevredekiler ise merakla izledi.



18)KKTC'TEKİ GENÇ KIZIN ÇAĞRISI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ



KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu'nun (22) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı cevap buldu. Genç kız Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep'e getirildi.

KKTC'de yaşayan Nisa Karaçoroğlu, 22 Haziran'dan evinin balkonundan düşerek hastaneye kaldırıldı. Jflbf jdksesıyd jrurj tlyaea ödlsuldıdı Nisa Karaçoroğlu. KKTC'de tedavi imkanı bulamayınca Türkiye'ye gelmek istedi. Ancak genç kız yürüyemediği ve oturamadığı için tarifeli uçağa binemedi. Deniz yolculuğu da sağlığı için tehlikeli görülen genç kız sosyal medyadan yetkililere seslenerek, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek için yardımcı olunmasını istedi.

Sosyal medyadan gelen çağrıya cevap veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekli işlemleri tamamlayarak, Nisa Karaçoroğlu'nu, KKTC'de kaldığı evden ambulansla aldırarak, bakanlığa ait ambulans uçakla Gaziantep'e ulaşımını sağladı. Gaziantep Havalimanı'nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kızın üvey babası Osman Güneş, bakanlığın bu girişimi ile mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkürlerini iletti.

19)DOKTOR VE ÖĞRETMENİN DÖVÜLDÜĞÜ DAVADA, SON TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE OLDU

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, öğretmen Ali Türk'ün darbedilmesi ilgili dün görülen ikinci duruşmada tutuklu Mürşit Yılmaz tahliye oldu. 2 kişinin de ilk duruşmada tahliye olduğu davada tutuklu sanık kalmadı.

Olay, 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz'ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırarak vurmaya başladı. Mürşit Yılmaz ve yanında bulunan amcasının oğlu Muharrem Yılmaz, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne gelen kamyonetten inen ve aralarında Mehmet ile Müslüm Yılmaz'ın da olduğu 4 kişilik grubun gelmesiyle Mürşit ve Muharrem Yılmaz, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, Mürşit, Muharrem, Mehmet ve Müslüm Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de Mürşit Yılmaz ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Müslüm Yılmaz hariç 3'ü, 2 Nisan'da tutuklandı.

'PİŞMANIM'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen 30 Mayıs'ta görülen ilk davada, Mürşit Yılmaz, "Ben konuşmak için doktorun yanına gittim. Ancak bana ters davrandı ve 'ulan'lı cümleler kurdu. Boğazıma yapıştı ve yumruk attı. Yaşanılanlardan ötürü çok üzgünüm ve pişmanımö dedi.

'KAMYONETİMİZDEKİLERİ TANIMIYORUZ'

Ayrıca, ilk duruşmada ilginç bir savunma daha yaşandı. Olay yerine kamyonetle gelen kişilerden olan Mürşit Yılmaz'ın kardeşi Mehmet Yılmaz ve amcasının oğlu Müslüm Yılmaz, kamyonetin kasasındaki iki kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Olayı haber alıp yola koyulduk ancak yanlış sağlık ocağına gitmişiz. Oradan birileri biz sizi götürelim, dedi. Biz de kabul ettik. İki kişi kamyonete bindi ve bizimle birlikte geldiö dedi. Duruşma sonunda Muharrem ve Mehmet Yılmaz tahliye oldu.

'METAL EŞYAYLA SALDIRDI'

Dünkü duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, tarafların avukatlarının katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklardan Yunus Emre Sağlık Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Elif M. ve Gizem Ö., Mürşit Yılmaz'ın elinde metal bir eşya gördüklerini, ilk başta bununla saldırmaya çalıştığını, ancak vurmayı başarıp başaramadığını görmediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Mürşit Yılmaz da, elinde anahtar olduğunu, ancak anahtarla vurmadığını belirtti.

'DOKTOR ELİNİ MASAYA VURUP, AMCAMA YUMRUK ATTI'

Mürşit Yılmaz'ın yeğeni E.N.Y.'de (13), olay günü yengesi Güler Yılmaz ile beraber sağlık ocağına gittiğini belirterek, "Biz sağlık ocağından çıkıp eve giderken yengem durumu Mürşit amcama haber verdi. Bunun üzerine amcam da hastaneye gidip doktorla konuşmak istedi. Ancak odasına girdiklerinde doktor bey elini masaya vurup, amcamın boğazına sarıldı. Sonra da yumruk attı. Olaylar böyle geliştiö dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mürşit Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi. Dava, 25 Eylül'e ertelendi.

20)YAHŞİHAN'DA USULSÜZ İŞ YERLERİ YIKILDI



KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Belediye tarafından kaldırımı işgal ettiği tespit edilen iş yerleri yıkıldı.

Yahşihan ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden iş yerleri denetimleri dün itibariyle son buldu. Yapılan incelemelerin ardından, yapılan tüm uyarılara rağmen ilçenin kaldırımlarında ve yolun kenarlarında estetiği bozan ve usulsüz şekilde kiraya verilen iş yerlerinin yıkımına başlandı. İlk olarak Yahşihan Yeni Sanayi Sitesi girişinde alkollü içecek satışı yapan bir büfenin yıkımı yapıldı. Ardından ilçe merkezinde Emlak ve Su Müdürlüğü önündeki manav yıkıldı.

'TEK TEK YIKMAYA BAŞLADIK'

Yıkımın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Seçimden önce vadettiğimiz gibi kaçak olan, ruhsatı olmayan veya işgal altında bulunan büfeleri tek tek yıkmaya başladık. Bu günde Yeni Sanayi Sitesi kavşağında bulunan ve uygun vaziyette olmayan büfe ile yıkıma başladık. Yahşihan merkezde kaçak ve usulsüz ruhsat verilen manav ile devam edeceğiz. Daha sonra Yenişehir Yurt-Kur Caddesinin sol tarafında bulunan tüm usulsüz büfeleri tek tek yıkacağız. Yurt-Kur Caddesinin sol tarafını yürüyüş ve bisiklet yolu yapacağız. Böylece bir dahaki seneye öğrencilerimize hizmet etmiş olacağız."

TEBLİĞLER YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Yahşihan Belediye Meclisinde alınan yıkım kararlarının ardından firmalara tek tek tebliğler yapıldı. Yapılan tebliğlerin ardından 15 ile 30 gün süre verildi. Bu süre zarfından iş yerleri sahiplerinin ticari faaliyetlerini durdurması ve iş yerini kaldırması şeklinde uyarı yapıldı.

Ağacı kırma anı kamerada (2)

21)YAKALANDILAR

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

