DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SEL SULARI, PİKNİKÇİLERE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI; O ANLAR KAMERADA

KONYA'nın Halkapınar ilçesi İvriz mesire alanında, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle piknik yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Piknikçiler ve araçları sel sularının arasında kaldı. Piknikçilerin otomobilleri, belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı. Halkapınar ilçesi İvriz'de sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle İvriz mesire alanında piknik yapan vatandaşlar mahsur kaldı. Piknikçilerin otomobilleri de sel suları nedeniyle sürüklenme tehlikesi yaşadı. Halkapınar Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle araçları suların arasından çıkardı. Piknikçiler de güvenli bölgelere alındı. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.Sel suları nedeniyle oluşan taşkında, tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

2)SEL SULARI İLE NEDENİYLE MAHSUR KALAN 4 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Dalaman çayı içindeki adacıkta suyun boyunun sel sularıyla birlikte 2 metreyi aşması üzerine, biri çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Sel sularına kapılmaktan adacık içindeki yüksek yerlere çıkarak kurtulan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güvenli alana taşındı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Gediz Mevkisindeki Dalaman Çayı içinde adacıkta meydana geldi. Hakan Hüsünbeyi (34), Nurettin Hüsünbeyi (49), Ali Kalaycı (44) ve oğlu 8 yaşındaki Hakan Kalaycı, piknik yapmak ve balık tutmak için Dalaman Çayı içindeki adacığa geçti. Çaydaki su derinliği yaklaşık 30 santimetreyken, adacığa geçen biri çocuk 4 kişi, dağdan gelen sel suları nedeniyle çay suyunun bir anda 2 metreyi aşması üzerine mahsur kaldı. Sel suyunun giderek artması üzerine adacıktaki yüksek yerlere çıkarak canlarını kurtaran 4 kişi, çevreye seslenerek yardım istemeye çalıştı. Cep telefonlarının çekmediği bölgede 4 kişinin yardım çığlıklarını duyan mahalle halkı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Su altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dalaman çayına ulaşan itfaiye ekibi, su seviyesinin düşmesiyle adacığa geçip halat bağladı.

Adacıkta mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakan Hüsünbeyi, Nurettin Hüsünbeyi, Ali Kalaycı ve oğlu Hakan Kalaycı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Jandarma

ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.

Nurettin Hüsünbeyi, "Balık tutmak için gelmiştik. Adacığa çevreleyen çaydaki su seviyesi aniden yükselmeye başladı. Suyun boyu 2 metreyi aştı. Ne yapacağımız şaşardık. Yüksek yerlere çıkarak canımızı kurtardık. Telefonlar çekmeyince bağırarak yardım istedik. Sesimizi duyanlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye sağolsun bizi kurtardı" dedi.

TERME'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

3)EVDE MAHSUR KALAN ANNE VE OĞLU BOTLA KURTARILDI

Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde sel sularının evlerine dolması nedeniyle mahsur kalan Nazike (60) ve oğlu Çağlar Arslan (37) ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı. Baba Cemal Arslan (66) sabah saat 07.00 sıralarında sel sularını gelmesi üzerine büyükbaş hayvanlarını kurtarmak için ahıra gitti. Bu sırada evde kalan Nazike ve oğlu Çağlar Arslan sel sularının binanın ikinci katına kadar ulaşması üzerine mahsur kaldı. Bunun üzerine Belediyeyi arayarak yardım istendi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Anne ve oğlu kepçe ile kurtarılmak istendi. Ancak 2 metre yüksekliği bulan sel suları nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan getirilen bot ile ekipler yaklaşık 2,5 kilometre su üzerinde giderek eve ulaştı. Yaklaşık 8 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarılan anne ve oğlu bota alınarak araçların bulunduğu bölgeye getirildi.

Belediye binasına getirilen Nazike Arslan, sel sularının sabah 07.00 sıralarında aniden evlerinin önüne ulaştığını belirterek "Bir anda sular geldi. Birinci kat sularla kaplandı ikinci katın merdivenlerine kadar ulaştı. İlk olarak yüzerek çıkmayı düşündüm ama su çok yüksekti korktum. Eşime haber verdik o da yardım istedi. Ekipler geldi sağ olsunlar bizi kurtardılarö dedi.

Cemal Arslan ise, "Hayvanları almak için ahıra gittim. Eşim ve oğlum evdeydi o sıra sel suları geldi. Evde mahsur kaldılar ben kendimi yolun karşı tarafına atarak kurtuldum. Yardım istedik gelip kurtardılar" diye konuştu.

10 BİN TAVUK TELEF OLDU

Öte yandan Arımdere mevkiinde evinde mahsur kalan Orhan Sezen de ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı mevkiide bulunan bir tavuk çiftliği de sel sularının altında kaldı. Burada 10 bin tavuğun telef olduğu belirtildi. Terme Belediyesi tarafından selden zarar gören bölgelere vatandaşlara temiz içme suyu ve ekmek dağıtıldı. Ayrıca evlerine sel suları dolan Yeni Mahalle'de, aralarında yatalak bir diyaliz hastasının da bulunudğu 8 kişi yardım çağrısında bulundu. Terme Belediyesi ekipleri tarafından ambulans desteğiyle 8 kişi evlerinden alınarak kalacak yerleri olmadığı için il merkezindeki bir okulun yurduna yerleştirildi.

4)SİVAS'TA SAĞANAK, CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ



SİVAS'ta etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde ise dolunun ardından sel meydana geldi. Sel, sonrası tarım arazileri zarar gördü.

5)ARDAHAN'A FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI



ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kazalar meydana geldi.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden dolu, Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü. Kentlinin hazırlıksız yakalandığı dolu nedeniyle Ardahan- Göle yolunda kazalar yaşandı. Yağış nedeniyle 75 AU 227 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada ismi öğrenilemeyen şoför hafif yaralandı. Trafik ekipleri, doluyla kaplanan yolda sürücüleri dikkatli ve yavaş gitmeleri için uyardı. Dolu, bölgedeki ekili arazilere de zarar verdi.

6)KAMYON ŞOFÖRÜNÜ DÖVEN 2 POLİS, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, aileleri ile pikniğe giden 2 polis memuru tarafından trafikte yol vermediği için dövüldüğü iddia edilen kamyon şoförü Abdullah Özoğlu (41), ağır yaralandı. Gözaltına alınan 2 polis, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Özoğlu yönetimindeki 02 DV 372 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, aynı yöne giden ve plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçlardan inen M.Y. ve M.T.A. kendilerine yol vermediği iddiasıyla Abdullah Özoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. ve M.T.A., Özoğlu'nu tekme, tokat ve sopalarla dövdü. Yaralanan Özoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Özoğlu, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aileleriyle birlikte piknik yapmak için Besni'ye geldikleri belirtilen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.Y. ile M.T.A., ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. ve M.T.A. adliyeye sevk edildi.

7)BİSİKLETİ DÜŞÜREN SURİYELİ GENCİN DARBEDİLDİĞİ O ANLAR KAMERADA

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyaz Saray İş Merkezi önünde meydana geldi. Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı. Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

8)ESKİ İŞ ARKADAŞIYLA TARTIŞTI, İŞTEN ÇIKARILDIĞI OTELE GELEREK TÜFEKLE ATEŞ AÇTI



ANTALYA'da, eski iş arkadaşlarıyla tartışan kişi, bir süre önce işten çıkarıldığı otele gelerek pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, o anda oteldeki düğüne gelen davetliler ise büyük korku yaşadı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin teknik servisinde çalışan adı öğrenilemeyen kişi, geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen nedenle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kişi, aynı otelde çalışan B.B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otele gelen şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle otelin içerisinde çevreye rastgele ateş açtı. Otel çalışanları ve müşteriler korkuyla kaçarken, durum polise bildirildi. Aynı anlarda otelde gerçekleşecek düğüne gelenler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otele gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfek bulunan kişiyi etkisiz hale getirdi. Polise teslim olmaya direnen şüpheli, gözaltına alınarak otelin yanında bulunan polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan tüfeğe ise el konuldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde inceleme yaptı. Kavgaya karışan B.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

9)17 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI BULUNAN ÇANTAYI ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI



BİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, bir kadının içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantasını çaldığı öne sürülen 2'si kadın, 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de 10 gün önce otomobil kiralayan H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46), Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisine gitti. Bu kişiler, tesisin kafe bölümünde yemek yiyen İ.Ç. adlı kadının çantasını çalarak kaçtı. İ.Ç. çantasının çalındığını fark edip, polise bildirdi. Güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.M. ile S.U. ve D.A. isimli kadınlar olduğunu belirledi.

Polisin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli, Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ancak çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Şüphelilerden D.A.'nın 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10)GÖLE GİREN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KAYBOLDU



ADANA'da, kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü'ne giren Mert Kurt (17), suya batarak kayboldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mert Kurt ve dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gittiler. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken, yüzme bilmeyen diğer iki kişi ise dışarıda kaldı. Bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzenlerinden yardım istedi. Suda çırpınan Mert'i kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve genç bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun bir süre arama yapan ekipler görüş havanın kararması nedeniyle çalışmalarını bu sabah saat 08.00'de tekrar başlatmak üzere sonlandırdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Mert Kurt'u arama çalışmaları sırasında olay yerine gelen bazı yakınları kuzenlerine bağırarak ve vurarak tepki gösterdi. Kurt'un ailesi ise sinir krizi geçirdi.

11)DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN MUHAMMED'DEN İZ YOK



DİYARBAKIR'da, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Köprüsü yakınlarında perşembe günü arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ı arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Arama çalışmalarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Ekiplerin botlarla ve balık adamlarla yaptıkları çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. 3 gündür nehir kenarından ayrılmayan Muhammed'in yakınlarının çaresiz bekleyişi sürüyor.

12)SULAMA HAVUZUNA DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ HANİFİ ÖLDÜ



KAHRAMANMARAŞ'ta, dengesini kaybederek sulama havuzuna düşen Hanifi Orhan (6) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Orhan, evden kimseye haber vermeden ayrıldı. Hanifi'nin evde olmadığını fark eden ailesi, aramaya çıktı ancak bir sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve güvenlik korucuları Hanifi Orhan'ı aramaya başladı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Hanifi Orhan, evlerine 500 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde yatarken bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hanifi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan küçük Hanifi'nin ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bölgede yapılan incelemenin arından Hanifi Orhan'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulaziz Bakır (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu'nda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bakır, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bakır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

14)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AFGAN GENÇ AĞIR YARALANDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 21 yaşındaki bisikletli Afgan genç ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi Eski Depboy Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre ara yoldan çıkan otomobil, bisikletiyle eve giden Afgan gence çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, genç ise ağır yaralandı. Yaralı genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Afgan gencin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Afgan gencin gündelik işlerle hayatını geçindirmeye çalıştığı ve kimsesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünün kimliği ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.

15)DENİZLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI



DENİZLİ'de, alt geçitte dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Üçgen Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İlyas Işık yönetimindeki 20 SN 780 plakalı otomobil, Delikliçınar Alt Geçidi'nde aynı yönde ilerleyen Hüseyin Danacı yönetimindeki 20 AU 709 plakalı ciple çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobil de savrularak karşı şeride geçti. Bariyerleri aşan araçlar, Mustafa Menteş yönetimindeki 20 ASN 18 ve Ferhat Türkmen yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Işık, Danacı, Menteş ve Türkmen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

16)KENDİSİNDEN İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



BURDUR'da, yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Güzin Şener (49), evinde ölü bulundu.

Burdur Pazar Mahallesi Özdemir Sokaktaki evinde yalnız oturan Güzin Şener'den iki gündür haber alamayan bir arkadaşı, durumu polise bildirdi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında Güzin Şener'in evine geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasından sonra içeri giren ekipler, Güzin Şener'i koridorda hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Güzin Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Güzin Şener'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izi bulunmayan Güzin Şener'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

17)MENDERES TÜREL'İN ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Serçin İnci Türel'in cenazesi, bugün ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

18)AYVALIK'TA 58 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çıplak Adası önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

19)İZMİR'DE YASAĞA RAĞMEN YÜRÜYEN LGBTİ'LİLERE MÜDAHALE



İZMİR'de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayanlar gözaltına alındı.

Her sene haziran ayının sonlarında yapılan Onur Yürüyüşü'yle gündeme gelen LGBTİ'nin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Topluluğu) bu yılki yürüyüşü, İzmir Valiliği'nce yasaklandı. İzmir Barosu yasağa tepki göstererek, kararın kaldırılması için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Mahkeme, önceki gün verdiği kararla İzmir Onur Yürüyüşü'ne valilik yasağında yürütmeyi durdurma talebini reddetti. LGBTİ üyesi yaklaşık 250 kişi, Alsancak'ın en işlek yeri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 18.00'de toplandı. Ellerinde renkli bayraklarının yanı sıra pankartlar açan grup, basın açıklaması yaptı. Polis, grubu basın açıklamasının ardından dağılmaları ve yürüyüşe geçmemeleri konusunda sık sık uyardı. Ancak LGBTİ üyeleri yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis, gruba müdahale etti. Gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

16 GÖZALTI

İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

20)TERMİK SANTRAL İÇİN VERİLEN OLUMLU ÇED RAPORUNA MAHKEMEDEN DURDURMA



KAHRAMANMARAŞ İdare Mahkemesi, Diler Enerji'nin Elbistan ilçesinde yapacağı 400 megawat kurulu güce sahip termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Diler Enerji'nin, Akbayır Mahallesi'ne yapacağı termik santral için müşavir firma Çınar Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED Raporu, 29 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bölgede faaliyette olan 2 termik santral nedeniyle en başından beri santrale karşı çıkan yöre halkı ile çevreciler, yürütmenin durdurulması için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

DAVACILAR: TARIMSAL ÜRTİME ZARAR VERİP HAVAYI VE ÇEVREYİ KİRLETECEK

Yöre halkı ve çevreciler, mahkemeye yaptıkları başvuruda yapılacak santralin kömürle çalışacağı, bölgedeki kömürün ise kalorisinin düşük ve ıslak olması nedeniyle santralin enerjiden çok kükürt üreterek çok ciddi hava ve çevre kirliliğine neden olacağı, santralın tarım havasının ortasına kurulacak olmasından dolayı tarımsal üretime zarar vereceği, yanma sonucunda her yıl ortaya çıkacak 3,5 milyon ton atığın çevreye ve insanlara zarar vereceği ve bunun çiftçilerin tarımda kullandığı yeraltı suyunu da kirleteceği belirtildi. Çevreciler ayrıca kömürü kurutmak için dev pompalarla su çekilmesi neticesinde Ceyhan Nehri'nin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, bölgede bulunan diğer termik santrallerle birlikte doğaya salınacak karbondioksitten dolayı çevre felaketi oluşacağı, santralın yapılmasının Kyoto protokolüne aykırılık teşkil ettiğini ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

BAKANLIK: ÇED RAPORU TAMAMEN BİLİMSEL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise savunmasında ÇED Raporu'nun mevzuata uygun olarak hazırlandığını, projenin tüm çevresel etkilerinin değerlendirildiğini, gerekli her türlü tedbirin alındığı belirterek davanın reddedilmesini talep etti. Davanın reddedilmesini isteyen Diler Enerji de, davacıların iddialarının haksız, hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğu, ÇED raporunun tamamen bilimsel ve hukuka uyarlı bir şekilde hazırlandığını savundu.

BİLİRKİŞİ: ÇED RAPORU, KAMU YARARI VE BÖLGE HALKI MENFEAATLERİ AÇISINDAN YERİNDE DEĞİL

Tarafların iddialarını dinleyen mahkeme, bilirkişi tarafından konuyla ilgili bölgede keşif yapılarak rapor hazırlanmasına karar verdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Çevre Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Cuci, Doç. Dr. Kevser Cırık, Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Özbek, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek'ten oluşan bilirkişi, yaptığı inceleme sonunda mahkemeye raporunu sundu. 20 sayfalık raporda, santralın zararlarını detaylarıyla anlatılarak sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Elbistan Akbayır 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır."

MAHKEME: TELEFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, davacı ve davalarının savunmalarını dinleyip bilirkişi raporunu inceledikten sonra ÇED Raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen olumlu kararın hukuka uygun olmadığı belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Elbistan ilçesinde yapılması planlanan Elbistan Akbayır 400 MW Kömürlü Termik Santrali Projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 29.06.2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı yolundaki bu saptamaya rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi sonraki süreçlerin ikmali ile çevresel müdahalenin fiziken başlayacağı, bu durumun çevre ve bu çevrede yaşayanlar için telafisi güç zarara neden olacağından 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesindeki koşulların somut davada birlikte var olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, aynı Kanun'un 20/A maddesi uyarınca itirazın mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verildi."

'DİĞER SANTRAL İÇİN DAVA HAZIRLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kararın ardından Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın yerinde olduğu belirtildi. Açıklamada, dava sürecinin henüz sona ermediği belirtilerek şöyle denildi:

"Platform olarak bundan sonraki dava sürecini titizlikle takip edip gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölgemizde devam eden diğer termik santralı çalışmaları da yakından izlemeye devam edeceğiz. Çünkü bölge başka bir termik santralını daha kaldıramaz. Elbistan Küçük yapalak köyünde, Anadolu enerji tarafından yapımı planlanan Elbistan Termik Santrali'nin ÇED süreci devam etmektedir. ÇED olumlu kararının çıkma ihtimaline karşı dava hazırlıklarımız yapılmaktadır."

21)SİVAS VALİSİ AYHAN VE DALGIÇLAR, GÖKPINAR GÖLÜ'NE DALARAK TEMİZLİK YAPTI



SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AFAD bünyesinde görevli dalgıçlar, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak da bilinen Gökpınar Gölünde, su altı temizliği yapıldı. Programa, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de dalgıçlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi.

'ÖNEMLİ BİR TURİZM ENSTRÜMANIMIZ'

Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. İnsanların doğaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğunu belirten Vali Ayhan, "Gökpınar gölümüzün temizliğine katkı sağlamak için buradayız. Sıfır Atık Mavi Projesi göllerdeki ve derelerdeki temizliğe dikkati çekmektedir. Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız" dedi.

22)BARTHOLOMEOS KAPADOKYA'DA AYİNE KATILDI



FENER Rum Patriği Bartholomeos, Kapadokya bölgesinde düzenlenen ayini yönetti.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Aios Thedoros kilisesinde gerçekleştirilen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Kapadokyalılar Dernekler Birliği Başkanı Theofanis Issakidis, Yunanistan ve İstanbul'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Derinkuyu ilçesindeki 1858 yılında İstanbul'da yaşayan Rumların da desteği ile yapılan tarihi Aios Thedoros Kilisesi'ndeki ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayin sonunda Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, "İstanbul, Girit, Ankara ve Atina'dan din adamları olarak, siviller olarak hepimiz kardeş ve dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.

Yunanistan Kapadokyalılar Dernekler Birliği Başkanı Theofanis Issakidis, ayinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti. Kilisenin çıkışında yağmurdan ıslanan ve duvar dibinde yatan küçük bir köpeği seven Bartholomeos, daha sonra kalacağı otele hareket etti.

23)BODRUM PLAJLARI, YABANCI TURİSTLERE KALDI



MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'daki plajlar, bugün yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı.

İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, dün sakindi. Tatil yapan İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bodrum'dan ayrıldı. Dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk yaratırken, Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum'un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar, yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliğinde güneşlenip denize girdi.

24)30 ÜLKEDEN TURİZM ACENTASI YETKİLİLERİ TOKAT'I GEZDİ



TOKAT'ta 30 ülkeden 60 yabancı tur operatörünün katılımı ile 'Eko-Turizm İnfo' programı başlatıldı. Program kapsamında yabancı tur operatörleri, kentin turistik mekanlarını gezerek kiraz topladı.

Kent merkezine önceki gün gelen 30 ülken 60 yabancı tur operatörü, Turizm İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Tokat'taki tarihi, turistik yerleri gezdi. Tokat'ta turizmin gelişmesi amacıyla tur operatörleri ile ikili görüşmeler yapıldı. Yabancı turizm operatörleri şehri de yakından tanımak için organize edilen gezi etkinliğinde kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösterilen Ballıca Mağarası'nı ziyaret etti. Kafile, Ballıca Mağarası gezisinin ardından ilçede bulunan 1170 hektar toplam koruma alanına sahip olan ve 73 hektar kuru, 201 hektar sulu olmak üzere 274 hektar olan, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve 108 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı gezerek fotoğrafladı. Ayrıca katılımcılar, Kazova bölgesinde dalından kiraz topladı.

Tur operatörü Hakan Türkol, "Türkiye'de ekonomi ve gastoromani anlamında bir proje oluşturmak anlamında Tokat odaklı geziler ve iş görüşmeleri organize ediyoruz. Yaklaşık 30 ülkeden acentaler buraya davet edilerek sayın valimizde katkılarıyla Türkiye'nin tanımını yapıyoruz" dedi.

6 aylık bir çalışma sonrasında projenin hayata geçirildiğini belirten Tokat Kültür Turizm İl Müdürü Adem Çakır, "Ülkemizde turizm desterasyonlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, ilimizdeki güçlü tarım sektörünün turizm ile destekleyerek, hem turizm hem de tarımın birbirini besleyecek bir alan olarak gördük"dedi.

Yabancı ziyaretçiler de Tokat'ta olmaktan dolay mutlu olduklarını, tarihi ve doğal güzellikleri ile güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

25)15'İNCİ 'ULUSLARARASI ESKİKARAĞAÇ LEYLEK FESTİVALİ' BAŞLADI



BURSA'da, Karacabey Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali', fener alayı ile başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç Leylek köyünün Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olarak Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey'de, Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali dün başladı. Festivalde hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok etkinliğe imza atıldı. Fener alayı ile başlayan festivalin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra, Bursa ve diğer kentlerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskikaraağaç Leylek köyünün çok özel bir yer olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Burası Avrupa'da bizi temsil eden bir köy. Uluabat Gölünün kıyısında doğal güzelliklere sahip bir köy. Fakat şimdiye kadar tanınır bir köy olamamıştı. Yaptığımız festival çalışmalarıyla tanınırlığı noktasında ciddi mesafe kat ettik. Sadece senede bir defa yapılan festival değil gelen konukların burada rahatça gezebilmeleri, hoş zamanlar geçirebilmeleri için gölün kenarına bir yürüyüş yolu yaptık. Bunun haricinde konuklarımıza hizmet verecek restoran ve kafelerin açılması konusunda gayret gösterdik. Bunların yanı sıra köylülerimizin oynadığı belgesel tadında da bir film çektik. İnşallah filmimizin galasını yaz sonunda köy meydanında gerçekleştireceğiz" dedi.

Festivalin 2'nci günü leylek koşusuyla devam edecek.

26)SİLİFKE'DE RAFTİNG HEYECANI



MERSİN'in Silifke ilçesinde 46'nci Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında rafting tutkunları tur attı.

Göksu Nehri'nde gerçekleştirilen Selefkos Turizm tarafından organize edilen rafting turu Silifke Barajı civarında başladı. Rafting öncesi katılımcılara botlarda güvenle rafting heyecanı yaşanması için gerekli bilgileri de aktarıldı. Heyecan dolu anların yaşadı rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Irmak boyunca kent merkezi içinden geçen raftingciler fotoğraf çekenlere poz vermeyi ihmal etmedi.

Turizm şirketi Sahibi Ozan Yel, rafting için Göksu Nehri'nin uygun bir yapıda olduğunu belirterek, "Silifke için alternatif bir spor ve tatil imkanı sunuyoruz. Tatil sadece denizden ibaret değildir. Bu nedenle biz em doğa hem spor ve heyecan sunuyoruz. Raftingin için özellikle yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize hafta sonları isteğe göre hafta için hizmet veriyoruz. Normal güzergahımız olan Mut-Hocalı mevkiinden yoğun çamur akışı nedeniyle yapamadık. Bu nedenle baraj ağzından başlayarak Silifke kent içinden geçerek raftingimizi yapmış bulunuyoruz. Güzel görüntülere ve heyecana sahne oldu" dedi.

27)ESKİŞEHİR'DE 20 BİN KİŞİLİK 'SENFOROCK' KONSERİ

ESKİŞEHİR'de rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayan Senforock Orkestrası'nın açık hava konserine 20 bin kişi katıldı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2002 yılında kurulan ve rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan 'Senforock Orkestrası' Cumhuriyet Meydanı'nda açık hava konseri verdi. Konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra yaklaşık 20 kişilik bir kalabalık izledi. Alana sığmayanlar ise meydanın çevresindeki yolları doldurdu. Senforock Orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki konserde dünyaca ünlü rock grubu Metallica'dan, Barış Manço, 3 Hürel ve Cem Karaca'ya kadar yerli ve yabancı rock efsanelerinin şarkıları seslendirildi. Meydanı dolduran 20 bin kişi, slow şarkılarda cep telefonlarının ışıklarını yakarak müthiş bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren konserde Queen'in 'We Will Rock You' şarkısını orkestra 20 bin kişiyle birlikte söyledi.

Senforock Orkestrası Şefi Musa Göçmen, binlerce insanla buluşarak harika bir konser verdiklerini ifade ederek, "Bugün binlerce insanla buluşarak harika bir gün yaşadık. Senforock eşliğinde şarkılar söyledi. Kalabalık inanılmaz bir heyecan verdi. Çünkü bir müzik yapıyorsunuz ve bu müzik on binlerce kişiye ulaşıyor. Hep bir ağızdan şarkı söylüyor. Bu heyecanımız tüm topluma yayılıyor. Bizim istediğimizde işte bu sevgiyle birleşmek. Bu konserden sonra açık hava konserleri bir şehre yayılacaktır. Bu yaz çok açık hava konserlerimiz var. Hatay, Mersin, Denizli, İzmir, Marmaris ve ağustos ayında İstanbul ve Antalya'da devam edecek. Bu akşam çok büyük bir koro eşlik etti bize. Bütün parçalarda baştan sona yanımızdalardı. Gerçekten Türkiye'nin en büyük rock korosuyla birlikte şarkı söyledik" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise büyükşehir belediye bünyesinde kurduğu orkestra ile gurur duyduğunu belirterek, "Orkestramız, her hafta değişik bir repertuar ile bütün sezon boyunca haftada 2 konser veren bir orkestra. Sadece senfonik müzikte yapıyor, Eskişehir'de düzenlediğimiz opera günlerinde, opera yapıyor. Müzikallere gidiyor, şimdi de senforock konserlerine başladı. Türkiye'de gençlerin çok ilgi duyduğu müzik türünü takdim ediyorlar. Türkiye için yeni bir akım bu, çok memnun oluyorum. Orkestranın aslı klasik batı müziğidir. Benim Eskişehir'de kurmakla çok iyiyi ettiğimi düşündüğüm kültür ve sanat merkezlerinin başında geliyor. Onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA