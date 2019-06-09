DHA YURT BÜLTENİ - 1

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu



Hakkari"de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu.

Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Sakaryalı Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ise yaralanarak Ankara GATA'da tedaviye alındı. Celal Hayta dün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan şehidin cenazesi bugün Ankara GATA'da yapılacak törenin ardından memleketine götürülerek toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırıda yaralanan ve Ankara GATA'da süren tedavisi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fotoğraf

Haber: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

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Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu

Niğde'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, düşmesi sonucu ayağı kırılınca mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın güneybatı yüzünde yer alan 'peck kulvarı'ndan zirveye doğru tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan timden, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personelinden bir asker, ipten kaymasıyla helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Öte yandan yaralı dağcı Bülent Tuncay, diğer askerler tarafından kurtarılarak, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen helikopterden düşen askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekibinde görevli bir askerin helikopterden düştüğü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ASTSUBAY'IN KONYA'DAKİ EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken ayağı kırılıp mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipten Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın düşüp, şehit olduğu, Konya'daki lojmanda kalan eşine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın (30) eşi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Şehit Astsubay'ın anne ve babasının ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi.

YARALI DAĞCI TABURCU EDİLDİ

Demirkazık Dağı'na tırmanırken ayağını kıran dağcı Bülent Tuncer helikopterle Niğde'ye getirildi. Ömer Haslidemir Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan dağcı Tuncer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şehit olan Teknik Ulş. Üst Çavş. Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi ise Konya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Morg girişindeki asker polisler

-Şehit cenazenin ambulansa bindirilmesi

-Eskortun yola çıkması

-Naaşın helikoptere konulması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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İzmir'e şehit ateşi düştü

Niğde'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberi memleketi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.

Demirkazık Dağı'ndaki mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Harmankaya'nın acı haberi, askeri heyet tarafından Çiğli EVKA 6 semtinde oturan annesi Nuran Harmankaya'ya verildi. Oğlunun acı haberini alan anne Nuran Harmankaya'ya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Apartman önünde gözyaşlarına boğulan acılı anne, bayramın birinci günü yanından ayrılıp görevine dönen oğlu için "Daha yeni gönderdim, kara gözlüm" dedi. Nuran Harmankaya'nın acı çığlıklarını duyup balkonlarına çıkan vatandaşlar da, gözyaşı döktü.

BABA DA ACI HABERİ ÇALIŞTIĞI YERDE ALDI

Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberini babası Davut Harmankaya ise Foça ilçesinde çalıştığı iş yerinde öğrendi. Askeri heyetin teselli etmeye çalıştığı acılı baba yanındakilerle acısını paylaştı, 'vatan sağ olsun' dedi. Davut Harmankaya daha sonra eşi Nuran Harmankaya'nın yanına gelmek üzere İzmir'e doğru yola çıktı. Evli bir çocuk babası olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesinin, eşi ve ailesiyle yapılacak görüşmeden sonra İzmir'de ya da Eskişehir'de toprağa verilmek üzere karar alınacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit evinden ve sokaktan görüntü

-Gebel ve detaylar

-Fotoğraflar

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Seyfi GÜL/ İZMİR,

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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı



KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Adana yolu Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Re'it Gezer (30) yönetimindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mürsel Kaçmaz yönetimindeki 09 AAY 218 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Gezer ile otomobilde bulunan Mehmet Ali (3), 'adiye (29), Çiğdem (24), Sena (1), Azra Gezer (3) ile Afitap Bilir (32) ve Mehmet 'irin (23) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Mehmet Reşit Gezer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın olduğu yol

Olay yerindeki ekipler

Kaza yeri

TIR'ın atındaki otomobil

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



SİVAS'ta, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Gülbahar Çalışkan (70) yaşamını yitirdi, Elife Gürdaş ise yaralandı. Kaza sonrası otomobildeki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TH 928 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Gülbahar Çalışkan ve Elife Gürdaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çalışkan, otomobilin altında kalırken, Gürdaş ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülbahar Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gürdaş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çalışkan'ın cesedi, Sivas Belediyesi itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla otomobilin altından çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülbahar Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu öğrenilirken, aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin çıkarılıp ambulans alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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Konya'da otomobiller çarpıştı, 18 yaşındaki Behiye öldü

KONYA'nın Meram ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Behiye Ercan (18) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Bektaş yönetimindeki 34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Caddesi'nden gelen ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Cafer Özdemir'in kullandığı 42 ACK 59 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle savrulurken, Bülent Bektaş ile araçta bulunan Behiye Ercan ve Hasibe Alkoç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayan Ercan, otomobilin altında kaldı. Ercan, kaza yerinde çevredekiler tarafından aracın altında çıkarıldı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Behiye Ercan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bülent Bektaş ile Hasibe Alkoç'un tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Cafer Özdemir ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'IŞIK İHLALİ' İDDİASI

Cafer Özdemir'in ışık ihlali yaptığını öne süren görgü tanığı Hidayet Öcal, "Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Bize yeşil yandı. Ben sola döndüm. Arkadaş da düz gidecekti. Bu arkadaş da kırmızı ışıkta durmadı. Çarpınca araçlar bu hale geldi. Ben son anda kurtuldum. Çocuk aracın altında kalmıştı. Biz çıkardık altından. Hastanede hayatını kaybetmiş. Işık ihlali nedeniyle kaza oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan araçlardan detaylar

Polisin olay yeri incelemesi

Görgü tanığı röportaj

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,

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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı



ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sefer Ayyıldız yönetimindeki 34 FK 0445 plakalı otomobil ile Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Kocaeli'de traik akıcı

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde dün akşam saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluğa rağmen İstanbul yönünde trafiğin akışında sorun oluşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TEM'den görüntüler

-Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Piknikte üzerine kaya parçası düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı



BİNGÖL'de, piknik yaparken üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan Serkan Kurucu (33), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, dün öğle saatlerindeBilaloğlu köyünde meydana geldi. Piknik yapan Serkan Kurucu, üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kurucu'ya yaptıkları müdahalenin ardından askeri yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere alınan Kurucu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Üzerine Kaya parçası düşen gencin helikopterle alınması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BiNGÖL,

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Metal parçasından zehirlenen 2 kişi için acil servis 'karantinaya' alındı



KIRKLARELİ'de, kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile gelen biri Suriyeli 2 kişinin tedavisi için Acil Servis karantinaya alındı.

Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey beldesinde bir hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriyeli olduğu belirtilen M.M., topladıkları atık malzemeleri götürdükleri depoda, bir metal parçasını kesmeye başladı. Kesim sırasında metalden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi kendi imkanları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar 2 kişiye müdahale ettikleri sırada gazdan etkilenmeleri üzerine, hastanenin Acil Servisi karantinaya alınarak, hasta kabulü de durduruldu. Başvuran hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, sızıntının meydana geldiği hurdacıda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTALAR İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ, HASTANE NORMALE DÖNDÜ

Kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne başvuran Y.E. ile Suriyeli M.M., ilk müdahalelerinin ardından özel kıyafetli ekipler tarafından ambulansa alınarak İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hurdacıda yapılan incelemede ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlamadı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Hastanenin tedbir amaçlı bir süre hasta alımına kapatılmasının ardından izolasyon çalışmalarının tamamlamasıyla tekrar açıldığını belirten Cerit, "Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde izolasyon tedbir amaçlı geçici kısmı olarak tedbirlerimizi artırmıştık yoğun bir şekilde başka etkilenen kişi olmasın diye. 2 hastayı İstanbul'a ileri merkeze sevk ettik, şu an hastanemiz açıldı hastalarımızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane tabelası

Hastane içinden detay

Dr. Çiğdem Cerit ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ LÜLEBURGAZ,(Kırklareli),

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Mayınlı alanda çıkan yangın TOMA ile söndürüldü



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile (TOMA) söndürüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Suriye sınır hattında bulunan mayınlı alandaki kuru otlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Nusaybin'deki itfaiye erlerinin yanı sıra, bölgede bulunan jandarma karakolundaki TOMA ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

TOMA ve İtfaiye araçları yangına müdahale

Ekiplerin müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

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İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi



MALATYA'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kalabalıktan görüntü

Linç edilmek istenmesi

Polis ekipleri

Bağırışmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Uyuşturucuları yere atarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

SAMSUN'da uygulama noktasındaki yunus polis ekiplerini görünce araç içindeki 20 gram sentetik uyuşturucu ve ağır dozda ağrı kesici 6 kapsülü yere atıp kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde dün akşam saaterinde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Polis ekiplerini gören, şüpheliler uyuşturucu ve hapları yere atarak araçka kaçmaya başladı. Şüpheliler, polis kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandıkları ev taşıdıkları saptanan şüpheliler, Z.A.(35) ve T.D.(21) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan uygulamaya devam eden ekipler, şüpeh üzerine durdurulan 55 ABZ 407 plakalı otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin şöför mahallinde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aracın içinde bulunan Y.R.C. (30), A.T. (29) ve B.T. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uyuşturucu bulunan arabadan arama

Ele geçirilen maddelerden detay

Arabadan arama çalışmasından detaylar

Uyuşturucu şüphelisiyle polisin diyalogu

Narkotik polisinin maddeyi incelemesi

Silah yakalanan arabadan görüntüler

Şüphelilerin polis otosuna bindirilişi

Yunus polisi amirinin haber merkezine anons geçmesi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Oyun oynarken bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye kesip çıkardı



ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken bulduğu kelepçeyi sol bileğine takıp kilitleyen, Naciye Karagün'ün (12) yardımına itfaiye yetişti. Ekiplerin keserek çıkardığı kelepçeden kurtulan Naciye, "Bir daha böyle bir şey yapmam" dedi.

İtfaiye ve polisi alarma geçiren olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5129 Sokak'ta meydana geldi. Ali- Nilüfer Karagün çiftinin 5'inci sınıf öğrencisi çocukları Naciye, arkadaşlarıyla oynarken çalılık alanda bulduğu kelepçeyi, sol bileğine takıp kilitledi. Bir süre sonra bileğindeki kelepçeyi çıkarmaya çalışan Naciye, başarılı olamadı. Naciye Karagün, zorladıkça sıkışan kelepçeyi çıkarması için babası Ali Karagün'den yardım istedi. Baba Karagün de başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kelepçeyi makasla kesti.

Başına gelenin kendisine büyük ders olduğunu söyleyen Naciye Karagün, "Arkadaşlarımla kovalamaca oynuyorduk. Çalılıkların arkasında toprağa gömülü metal kelepçe buldum. Koluma taktım ve kilitlendi. Babam çıkarmaya çalıştıkça daha da sıkıştı. İtfaiye gelince makasla kesip çıkardı. Yaklaşık 2 saat kolumda durdu. Bir daha böyle bir şey yapmam" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kelepçeden detay görüntüler

-Kızın kelepçeyi elinde tutması

-Polisin kelepçeyi alması

-Kelepçeyi takan çocukla röp.

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Domuzlar, 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı



MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı.

Menteşe'de aç kalıp, geceleri sürü halinde etrafta yiyecek arayan domuzlar, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı 1100 konutlu site sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Konutların yakınındaki kızılçam ormanından gelen domuzlar, bazı site sakinleri tarafından görüntülendi. Domuzların, site girişindeki çöpleri karıştırdığı ve çocuk parkındaki kumları kazıp yiyecek aradığı görüldü.

Site sakinlerinden Serdal Kayhan, "Yaşadığımız sıkıntıyı site ve belediye yetkililerine ilettik. Mazeret olarak çöp konteyneri yolun kenarında olması gerekiyormuş. Konteynere atılmayan çöpleri de almıyorlar. İş güvenliği için çöp kamyonu blok aralarına giremezmiş. Çöp atmaya 3 blok aşağıya mı gitmemiz gerekiyor? Böyle bir mantık olamaz. Geceleri parkın bulunduğu alana giren yaban domuzları burada dışkısını yapıyor. Gündüzleri ise çocuklarımız dışkının bulunduğu alanda oyun oynuyor. Çocuklarımızın hayatından endişe duyuyoruz. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaban domuzlarının görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Tekirdağ'da en iyi kirazlar yarıştı

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde yapılan En İyi Kiraz Yarışması'nda geçen yılın birincisi Gülzade Yıldız'ın yetiştirdiği kirazlar bu yıl da birinci oldu.

Tekirdağ'da bu yıl düzenlenen 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikler i kapsamında dün En İyi Kiraz Yarışması yapıldı. Festival alanında düzenlenen yarışmaya bölgede yetiştirilen kirazlar jürinin önüne çıktı. 12 üreticinin katıldığı yarışmada kirazlar, tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tadı kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Tekirdağ Ziraat Odası ve üretici temsilcilerinin başkanlarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle en iyi kirazlar seçildi.

Yarışmada geçen yıl da birinciliği kazanan Gülzade Yıldız'ın yetiştirdiği kirazlar bu yılda birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Mustafa Kurtkan, üçüncüsü ise Vedat Ataç oldu.

ŞARKICI BENGÜ, KARNI BURNUNDA SAHNE ALDI

Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahne alan hamile şarkıcı Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim. ve burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin bu yıl 55'ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali, bu gece konser ve gösterilerle sürdü. Festival alanında düzenlenen konserde hamile şarkıcı Bengü, karnın burnunda sahne aldı. Sahneye görevlilerin yardımı ile çıkan Bengü, söylediği şarkılarla izleyenlerini coşturdu. Hamileliğine vurgu yapan Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim. ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum" dedi.

Festival kapsamında Flyboard Hero Show Team 2015-2018 Türkiye ve 2019 Rusya Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, sahilde toplanan binlerce kişiye deniz üzerinde geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile sunduğu akrobatik gösteri ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sepetlerde sergilenen kirazlar

-Kiraz üreticileri

-Jüri heyeti

-Sonuçların açıklanması

-Birinciye ödülünün verilmesi

-Detay görüntüler

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-Falboard gösterisi ve kalabalık izleyiciler

-Konser alanını dolduran binlerce vatandaş

-Bengü'nün güvenlikçilerin yardımı ile sahneye çıkması

-Bengü'nün konuşmaları

-Bengü'nün konserinden detaylar

-Bengü'ye eşlik eden izleyiciler

-Havai fişek gösterileri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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Kaynak: DHA