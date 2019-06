DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kocaeli'de bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafiğin akışında sorun olmazken, trafik gece saatlerinde yoğunlaştı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin Ankara istikametinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluşurken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere Rampasında ise akıcı bir trafik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve ilerleyen saatlerde daha da artması tahmin ediliyor.

TRAFİK YOĞUN AMA AKICI

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Saatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.

Görüntü Dökümü

-TEM Otoyolu drone

-Yakın plan ve genel yol çekimleri

Otoyoldan drone görüntüleri

Aktüel görüntüler

Detay

Otoyoldan görüntüler

Detay

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ,

Bolu'da bayram tatili trafiği

BOLU'da Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, dün gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde sorun yaşamadı. Karadeniz illerine gidişi sağlayan D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde gece saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruklar 10 kilometreye kadar ulaştı. Karayolları ve trafik ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Ancak bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve TIR'ların arıza yapması trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durmasıyla bazı sürücüler araçtan indi. Bölgede trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Küçük anons

-Yollardan görüntüler

-Trafikten görüntüler

-Araçlarından inenler

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera Murat KÜÇÜK BOLU,

Bandırma'da 'bayram' yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilciler Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk oluştururken, sefer sayıları artırıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandı.

Ramazan Bayramı tatili mesai bitimiyle başlarken, İstanbul'dan İzmir ve Ayvalık'a giden tatilciler, rotalarında bulunan Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) sefer sayısını artırdı. Bayram yoğunluğu nedeniyle dün karşılıklı yedişer kez sefer yapıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandıklarını kaydederken, diğer bir kısmı ise haftalar öncesinden bileti aldıklarını belirtti. Genellikle Ramazan Bayramı'nın tatilini aileleriyle birlikte geçirmek isteyen İstanbul'daki öğrenciler de denizyolu ulaşımını tercih etti.

Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri ise hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

Görüntü Dökümü:

-Feribottan detaylar, gelişi

-Tatilcilerin gelişi

-Tatilcilerden detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL - Mehmet İNAN/ BURSA,

İftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin bulunduğu otomobildeki ailenin yakınlarına iftara gittiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Tektaş (27) yönetimindeki 38 FT 492 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Davut Şaştım (40) yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Tektaş'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobildeki Fevzi ve Davut Tektaş (65) ise ağır yaralandı. 38 TR 082 plakalı otomobilde bulunan sürücü Davut Şaştım ile oğlu Muhammed Şaştım da yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Mevlüt, Aynur ve Güllü Tektaş ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada, Tektaş ailesinin İmamkullu Mahallesi'ndeki yakınlarına iftar açmak için yola çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden genel görüntü

Yaralılara sağlık çalışanlarının müdahalesi

Olay yeri detay görüntüler

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Murat GÜRBÜZLER/ KAYSERİ,

Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı



VAN'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si Van'a sevk edilirken, 2 yaralı da Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),

========================

Polis aracına çarptıktan sonra otomobilin altında kalan motosikletli öldü

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosikletiyle polis aracına çarpıp, savrulduktan sonra otomobilin altında kalan Zülfikar Yazgan (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Burhaniye merkezinin girişinde meydana geldi. Zülfikar Yazgan yönetimindeki 16 CGS 55 plakalı motosiklet, iddiaya göre, polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yazgan, Burhaniye yönünden gelen Yılmaz Turan'ın (68) kullandığı 34 GB 7286 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ağır yaralı olduğunu belirlediği Yazgan, ambulansla hastaneye götürülmek istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay sonrası amatör kamera görüntüsü

Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/ BURHANİYE(Balıkesir),

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Cem Büyüktaş'ın kullandığı 42 FD 487 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 Plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Günseven burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan otomobil ve motosikletin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya),

Zeytinyağı tesisinde çıkan 'prina' yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü



Muğla'da, zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde, 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen zeytin artığının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Paşapınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Baş'a ait zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinden dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye yangının tesise sıçramasını önlemeye çalışırken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen ve kurutulup kış aylarında yakacak olarak kullanılan zeytinlerin artığının alev aldığı belirlendi. Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede yaklaşık 500 bin liralık prinanın yandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Yangın söndürme çalışmasından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Antalya'da sıcak hava bunalttı

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı, sokaktakiler ise gölgelik yer aradı.

Hava sıcaklığının 26.7, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ve nem oranının yüzde 65'e çıktığı Antalya'da yaşayanlar ve tatilciler, sıcaktan bunaldı. Sokakta gezen turistler şemsiye ve şapkalarla güneşten korunmaya çalıştı. Kent sakinleri de parkta, bahçede gölgede dinlenmeyi tercih etti. Sıcakta sokak hayvanları ise ağaç altlarına ve gölgelik alanlara sığındı. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler ise güneşlendi.

Yurt dışından Antalya'ya tatile gelen Remziye (55) ve Battal Çiftçiler (56) çifti, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini çok beğendiklerini, denizin ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Remziye Çiftçiler, "Yurt dışında yaşadığımız için böyle güzel havaları görmüyoruz. Avrupa'da bu dönem bizim için yaz tatili. Burada her şey ideal, memleketimiz çok güzel. Konyaaltı plajı da mükemmel" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

Cumhuiyet meydanı parklarda ağaç gölgesinde serinleyenlerden görüntü

Konyaaltı plajı genel görüntü

Kayalıklardan denize atlayan gençlerin görüntüsü

Denize girenlerin görüntüsü

Güneşlenenlerden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

RÖP 1: Remziye Çiftçiler

RÖP 2: Battal Çiftçiler

Detaylar

Haber-Kamera: Aslı DURAN - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

İzmir'de öğrenci midibüsü kaza yaptı, çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı. Hastanelere kaldırılan yaklaşık 15 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Büyükpark'ın yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, frenlerinin boşalan 35 S 00410 plakalı öğrenci servis midibüsünün şoförü, diğer araç ve insanlara çarpmamak için direksiyonu ağaca kırdı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan yaklaşık 15 öğrenciyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, hastsneye kaldırılan servis şoförü ve hostesin de hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

BURSA'da Kadir Gecesi nedeniyle camiler ibadete gelenlerle dolup taştı. Ulu Cami, Emirsultan ve Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadet etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Bursa'da vatandaşlar camilere akın etti. İftar saatinin ardından vatandaşlar, başta Ulucami, Emirsultan, Yeşil ve Mihraplı Cami'leri olmak üzere ibadethaneleri doldurdu. Önce Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılan camilerde daha sonra teravih namazı kılındı ardından dualar edildi. Camilerin mahyaları ve ışıklandırmaları tüm kentte renkli görüntülere sahne oldu. Bu renkli görüntüler ve Kadir Gecesi coşkusu yaşanan camiler drone ile havadadan görüntülendi.

SİVAS VE TOKAT'TA CAMİLERDE KADİR GECESİ YOĞUNLUĞU

Sivas ve Tokat'ta Kadir Gecesi nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı. Camiye sığmayanlar avluları doldurdu.

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi nedeniyle Sivas'ta vatandaşlar camilere akın etti. Sivas'taki Tarihi Ulu Cami'de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar iftarın ardından teravih namazı için Ulu Cami'ye akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler ve kartonların üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar ise Kuran'ı Kerim eşliğinde dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Susam'ın gecenin önemiyle ilgili vaazını dinledi.

TOKAT'TA CAMİLER DOLDU

Tokat'ta da Kadir Gecesi nedeniyle camiler doldu. Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'ne vatandaşlar iftar sonrası Teravih Namazı için akın etti. Cami içerisine sığmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı.

ŞANLIURFA'DA KADİR GECESİ YOĞUNLUĞU

Şanlıurfa'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti. Camilerde namaz kılarak dua edenler, balıklara yem verip dilek tuttu.

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl yerleşkesi ziyaretçilerle doldu taştı. Akşam saatlerinde Balıklıgöl'deki parklarda çimenlerin üzerinde yer sofrası kuran yüzlerce kişi, burada iftar yaptı. İftarın ardından da teravih namazı için Dergah Cami'ne akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kuran okudu, mevlit dinledi, dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, Balıklıgöl'de balıklara yem atıp dilek tuttu.

SELİMİYE CAMİİ, KADİR GECESİ'NDE DOLUP TAŞTI

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.

Kadir gecesi nedeniyle Edirne ve Selimiye Camii ziyaretçi akınına uğradı. Bulgaristan ve Yunanistan'da Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.

KONYA'DA KADİR GECESİ'NDE ON BİNLER ELLERİNİ SEMAYA AÇTI

Konya'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden gelenler de katıldı.

Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda kentliler teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden, Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler oldu. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camilerden, turbelerden görüntüler(drone)

-cami mahyalarından görüntüler

-Abdest alanlardan, kuran okunmasindan, namazdan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camilerden görüntüler

-Yaşanan yoğunluğun görüntüsü

-Avlu ve çimlerde namaz kılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Fatih YILMAZ/ SİVAS-TOKAT,

-------------------------------

Balıklıgöl yerleşkesi

Camiye gelen vatandaşlar

Dua ve Kuranıkerim okuyanlar

Namaza gelen vatandaşlar

Balıkgölde yem atanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selimiye camii

Cami bahçesinden genel

Cami avlusunda namaz kılan kadınlar

Selimiye camii dua edenler

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

-------------------------------

-Mevlana meydanında kılınan namazın havadan görüntüsü

-Namaz kılanlardan detaylar

-Mevlana Müzesi ve çevresi detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Karamollaoğlu: İstiyoruz ki dertlerimiz sorunlarımız çözülsün

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu partisinin Kahta Belediye Başkanı SP'li İbrahim Yusuf Turanlı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Karamollaoğlu, "İstiyoruz ki dertlerimiz sorunlarımız çözülsün" dedi.

İftar öncesinde konuşan Karamollaoğlu Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Allah'a hamd ediyorum. Çünkü biz ülkemizde her yörede barışı, adaleti, huzurun tesisi için ve bulunduğumuz beldelerde yaşayan insanlarımızın hayatlarının biraz daha rahat olmasını, biraz daha adil davranılması için gayret sarf eden bir inanca sahibiz. İstiyoruz ki dertlerimiz problemlerimiz çözülsün. Komşularımızın, hemşerilerimizin akrabalarımızın problemleri çözülsün. Dertleri derman bulsun. Ülkemizde ve İslam aleminde yaşayan insanlarımız sıkıntılardan kurtulsun. Ama şu anda Yemen'e baktığımızda, Suriye'ye baktığımızda, Araman'a baktığımızda, Libya'ya, Filistin'e baktığımızda her gün birkaç kişinin hayatını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmasını bırakın, susuz ve ilaçsız kaldığına şahit oluyoruz" dedi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Güzel bir günde burada olduklarında dolayı Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bir seçim zamanı geldi geçti. Bu geçen sürede Kahta'mızın sorunlarına el atmaya başladık. Ramazanınızın ve Kadir gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Ramazan Bayramınızın hepinize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kahtalılarla birlikte iftarını açan Karamollaoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Güzel bir günde burada olduklarında dolayı Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bir seçim zamanı geldi geçti. Bu geçen sürede Kahta'mızın sorunlarına el atmaya başladık. Ramazanınızın ve Kadir gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Ramazan Bayramınızın hepinize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kahtalılarla birlikte iftarını açan Karamollaoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karamollaoğlu'nun konuşması

Belediye Başkanı Yusuf Turanlı konuşması

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin milli meselesinde siyasi görüş farkı olmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkan Cüneyt Yüksel'in sahil dolgu alanında düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftara, Şentop'un yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcılar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile çok sayıda kişi katıldı.

İftar programında konuşan Şentop, milli mücadelenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bundan 12 gün kadar önce 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümü Samsun'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm siyasi partilerin genel başkanlarının da katıldığı bir törenle anıldı. Yani 19 Mayıs itibarı ile milli mücadelenin, istiklal mücadelesinin 100. yıl kutlamalarını anma törenlerini başlatmış olduk. Orada verilen görüntü çok güzel bir görüntüydü. Mesele şudur, Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz, farklı görüşlere sahip olabiliriz. Türkiye'ye bunu hep beraber göstermiş olduk, oradaki toplantıda. Tabi önümüzdeki yıl 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü, onunla ilgili bir çok çalışmayı organize ediyoruz. Arkasından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü, 2021'de hemen arkasından nihayetinde de 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. Dolayısıyla çok önemli bir tarihi dönüm noktasından geçiyoruz, önümüzde ki birkaç yıl içerisinde. Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, bir asırlık çınardan bahsediyoruz. Bu bizim hem kökümüzün sağlamlığını, tarihi derinliğini gösteriyor hem de hangi perspektifle bakacağımızı, hep beraber bu süre içerisinde müzakere etme, değerlendirme imkanı bulacağız."

İftar programı sonrası alandan ayrılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kentte bulunan ailesini ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alanda kurulan iftar masaları

-İftar için gelen vatandaşlar ve masalardan detay görüntüler

-Protokol masaları

-Şentop'un konuşmaları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

Bakan Kurum: Keskin'deki içme suyu problemini tamamen çözeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini söyledi. Konuyu bizzat takip edeceğini aktaran Kurum, "İller Bankası ekibimiz, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara'dan bizzat takip edeceğimö dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can eşlik etti. Kurum, ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlara seslendi. Hiçbir makamın milletin sevgisinden daha yüce olmadığını belirten Kurum, yetki ve imkanlarını milletin emaneti olarak gördüklerini söyledi.

'ÇANTEPE'Yİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Kurum, Keskinliler için müjdeli haberleri olduğunu belirterek, "Keskin ilçemizin Bozkurt Mahallesi'nde Çantepe olarak bilinen mevkide, yüz ölçümü 27 bin metrekare olan alanı millet bahçesi yapıyoruz. Projeyi ve uygulamayı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle gerçekleştireceğiz. Çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe tüm kardeşlerimizin gezeceği, keyifli vakit geçireceği millet bahçemiz, hayırlı olsun. Biliyorsunuz Keskin'de TOKİ eliyle 1'inci ve 2'inci etap konutlarımızı yaptık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Uygun yer ve yeterli talep olması halinde yeni konut projeleri üretebiliriz. Bu konuda belediyemizle birlikte istişare halinde hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğizö şeklinde konuştu.

'ANKARA'DAN BİZZAT TAKİP EDECEĞİM'

İlçede yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini müjdeleyen Kurum, "Tabi buraya daha önce proje yapmışız, ancak halen bazı nedenlerden dolayı su kesilmesi problemi yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde su talebinizi karşılayacak yeni bir projeyle bu sorunu tamamen çözeceğiz. Daha önce Belediyemiz bizden hibe boru talebinde bulunmuştu, bu karşılanmıştır. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. İller Bankası ekibimiz de burada, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara'dan bizzat takip edeceğimö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kurum'un karşılaması

Kurum'un konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

Bakan Turhan: Seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da, AK Parti Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen Gençlik Kolları Vefa Yemeği'ne katıldı. Programa Bakan Turhan'ın yanı sıra AK Parti Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri katıldı. Bakan Turhan, iftar yemeğinin ardından yenilenecek olan İstanbul seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'ASLINDA BU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALINMIŞTIR'

İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Turhan, belediye başkanlığının AK Parti tarafından kazanıldığını fakat meydana gelen usulsüzlükler nedeni ile YSK tarafından yenilenmesine karar verildiğini söyledi. Bakan Turhan, "Önümüzde ülkemizin en büyük şehirlerinden olan İstanbul Büyükşehir seçimleri yenileniyor. İstanbul Türkiye'nin ekonomik başkentidir, kültürel başkentidir, dünyanın başkentidir İstanbul. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, biz ülkemizde siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı devam ettirmek için bu belediye başkanlığını almamız lazım. Aslında bu belediye başkanlığı alınmıştır. Bu şehrin 39 ilçesinin 25 ilçesini bizim iktidarımız almıştır. Fakat yapılan incelemeler sonucunda YSK'nın da verdiği kararla bu seçimde bir hata olduğu belgelerle ortaya konmuştur. 10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur" dedi.

'KARDEŞİMİZ DE OLSA ALDANMAYACAĞIZ'

İstanbul'da Trabzonlu nüfusunun etkili olduğunu söyleyen Bakan Turhan, CHP adayı Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin bir taktik olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Bunları yapanlar ve buna sebep olanlar da yargı karşısına çıkacaktır. Trabzonlular üzerinden bu oyun biliyorsunuz oynanıyor, Trabzonluların İstanbul'daki sayısı fazladır. Bu nedenle rakibimizi de bir Trabzonlu olarak karşımıza çıkardılar, bunlar bir taktik. Bu ülkede işbirlikçilerin hedeflerini, oyunlarını gerçekleştirmek isteyenlere hemşerimiz de olsa buna aldanmayacağız, kardeşimiz de olsa aldanmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemlidir, bizim partimizi iktidara getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığımız hizmetlerdir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Etkinlikten detaylar

Bakan Turhan'ın konuşması

Genel detaylar

Haber Kamera: Uğur AYDIN/ TRABZON,

Bakan Dönmez: Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından vazgeçsinler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'ın hakkını sonuna kadar koruyacaklarını belirterek, "Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler" dedi.

KONVANSİYONEL TEKNOLOJİ İLE 5 BİN METRE DERİNLİĞE İNİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Dönmez, "İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu; ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz" dedi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Fatih Dönmez, incelemelerinin ardından TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dönmez, "Arkadaşlarım sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğunu tespit ettiler. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum" dedi.

'SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı aramalara değinerek, şunları söyledi:

"Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek. Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz. Millet olarak hep ne diyoruz, 'Biz bitti demeden bitmez.' Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye' diyerek giriştiğimiz hidrokarbon arama ve üretim mücadelemizde hem karada hem denizde tüm hızıyla ilerliyor. Yerli insan gücümüze ve yerli mühendislerimize olan yüksek güvenimizin sonuçlarını, başarılı sondaj operasyonları ve yeni keşiflerle alıyoruz. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek. Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz. Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak, üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman'da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya'da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz. Yine uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmalarını da bu dönemde başlatıyoruz."

'2018 YILINDA REKOR KIRILDI'

Çalışmaların katkısıyla Türkiye Petrolleri'nin 2018'de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığına işaret eden Dönmez, 2018'de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunun kırıldığını dile getirdi. Dönmez, "2019'da ise günlük ortalama petrol üretimimiz yaklaşık 46 bin varil civarında devam ediyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz. Bugün itibarıyla, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimini gerçekleştiriyoruz. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor. Doğal gaz tarafında ise 110'un üzerinde kuyuda doğal gaz üretimi devam ediyor. 2019'un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 33'lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğalgaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz" dedi.

TEMMUZ'DA SONDAJ HAZIR DURUMA GELECEK

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğünü Yavuz'un, Temmuz'da sondaja hazır duruma geleceğini anlatan Dönmez, "Böylece Doğu Akdeniz'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak. Her zaman söylediğimiz gibi bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz'de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk. Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru, refahı ve kalkınması için kullanmak. Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek" diye konuştu.

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "Denizlerimizi derin ya da sığ deniz farkı gözetmeksizin tarıyor ve sondaj faaliyetlerimizi nihayete ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor. İnşallah kuyumuzu Haziran sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz için kurduğumuz hayallerimiz, koyduğumuz hedeflerimiz gerçek olana kadar asla durmayacağız. Hedefimiz bağımsız enerji, gayemiz Güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Bakanın gelişi

-Bakanın gezmesi

-Bakan açıklama

-Bakanın iftara katılması

-İftarda konuşması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ LÜLEBURGÜZ(Kırklareli),

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1'i ağır, 6 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti. Bu sırada emniyet şeridinde giden minibüsün, otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kırşehir'e bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan Harun Çakır yönetimindeki 34 GU 8708 plakalı otomobil, yolda hararet yaptı. bunun üzerine çakır, otomobili emniyet şeridine park etti. Bu sırada emniyet şeridinde yol alan Ömür Yücel yönetimindeki 38 FY 271 plakalı minibüs, Çakır ailesinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje sürüklenirken, içerisinde bekleyen Gülizar Selina, İnci Selina, Ece Beray, Elif Lara ve sürücü Harun Çakır ile minibüs sürücüsü Ömür Yücel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı. Yaralılardan Gülizar Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası, Kırıkkale-Kırşehir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol üzerinde trafik önlemi alan polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Yaralılardan görüntü

Araçlardan görüntü

Araç kuyrukları

Polis ekiplerinin çalışması

Araçların kaldırılması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

Kaza yapan TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan TIR'ı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çerkezköy-Kapaklı karayolunda meydana geldi. Haydar Kozan'ın kullandığı 45 C 6265 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk olarak bariyerlere çarpan TIR, daha sonra orta refüje çıktı. Bu esnada Sami Tekin idaresindeki 34 NR 3801 plakalı otomobil yan yatan TIR'ın altına girdi. Kaza sonra otomobil hurda yığınına dönerken, araç içinde bulunan ikisi çocuk 3 kişi sıkıştı.

Sürücü Sami Tekin ile Emirhan Özdere ve Oğuzhan Özdere itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Haydar Kozan ise tedbir amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altına alının 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

Kaza yerinden detaylar

TIR'ın altına giren otomobil

Polis ekiplerinin çalışması

Kapanan yol

TIR ve otomobilden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü

ZONGULDAK'taki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Göçük, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kaçak olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında çalışan işçilerden 2'si göçükte kaldı. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. İşçilerden 1'inin yaralı kurtulduğu, diğer işçi Erol Maraz'ın göçükte kaldı.

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maraz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Maraz'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçükten yaralı kurtulan ve sağlık durumu iyi olan Ahmet Maraz'ın ölen Erol Maraz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Maraz'ın göçüğün ardından ocaktan çıkarak yardım istediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen madencinin cesedinin morga getirilişi

-Cesedin ambulanstan indirilmesi

-Hastaneden detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Ölen madenci Erol Maraz'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

Belediye çalışanının, el ve ayakları bağlı cesedi bulundu



Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 8 gündür haber alınamayan Halit Yılmaz'ın (49), ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak cesedi bulundu. Yılmaz'ın aracı ise cesedine yaklaşık 2 kilometre uzakta uçurumun dibinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan, 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

ARACI UÇURUMDA BULUNDU

Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, Yılmaz'a ulaşamadı.

Jandarma arama kurtarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede arama yaparken, Yılmaz'ın yakınlarından oluşan 50 kişilik bir grup da çalışmalara katıldı.

ÖNCE CÜZDANI BULUNDU

Kadavra arama ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda, ekipler, dün sabah saatlerinde aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede Naldöken mevkiinde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, ayakları ve elleri bağlı çıplak cesedini buldu.

İlk otopside kesici alet ya da ateşli silah yarasına rastlanılmayan Halit Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olay yerinde gözyaşı döken yakınları, Halit Yılmaz'ın kimse ile sorunu bulunmadığını, neden öldürüldüğü bilmediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

Jandarma görüntü

Kalabalık görüntü

Yakınları görüntü

Ormanlık alan detay

Yoldan detay

Haber-Kamera: Adem DURMAZ/ KORKUTELİ(Antalya),

İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın' dedi



Kütahya'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Polis gidip, "Fatma Y.'yi öldürdüm, gidip cesedini alın" diyen Zeki Küçükbey, gözaltına alındı.

Kütahya'daki bir otelde masör olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Zeki Küçükbey, yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Eşi Hatice Küçükbey, polise başvurarak kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Zeki Küçükbey için arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken, dün Zeki Küçükbey Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, ilişkisi olduğu, eşinden boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Y.'yi çıkan tartışmada öldürdüğünü, cesedini almalarını istedi. Küçükbey'in Maltepe Mahallesi'nde kiraladığı eve giden polis ekipleri, Fatma Y.'nin salonda cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Fatma Y.'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Y.'nin cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Zeki Küçükbey ifadesinde, Fatma Y.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü belirterek, "Çalıştığım otele gelip başka kadınlara masaj yapmamı istemediğini söyledi. Hatta iş yerimde olay çıkartıp, benim oradan kovulmama neden oldu. Sadece kendisiyle ilgilenmem gerektiğini, gerekirse çocuklarımı bile öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Fatma ile evde bu konular yüzünden tartıştık, ben de boğarak öldürdüm. Eşim Hatice ile görüştüm, geceyi eşimle geçirdikten sonra sabah gelip teslim oldum" dedi.

Katil zanlısı Zeki Küçükbey'in emniyetteki işlemleri ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TUTUKLANDI

Kütahya'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

-Cinayetin işlendiği ev

-Kadının cesedinin çıkarılması

-Polis ekipleri

-Katil zanlısının emniyet çıkışı

-Öldürülen Fatma Yılmaz vesikalık

-Genel görüntüler

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

Eski kocası tarafından başından vurulan kadın, kalp masajı ile hayata döndürüldü

Adapazarı'nda, kuaförde çalışan Esra Çumak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan ve duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılarak hayata döndürülen Çumak'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Çumak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Esra Çumak'a ateş etti. Cesur K.'nin tabancasından çıkan kurşunların baş, göğüs ve karın bölgesine isabet ettiği Esra Çumak, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çumak'ın hayati fonksiyonlarının durduğu belirlendi. Kalbi duran Esra Çumak, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürülen Esra Çumak'ın baş, göğüs ve karın bölgesindeki kurşunlar çıkarıldı. Esra Çumak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

Şüpheli Cesur K., olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Esra Çumak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntüler

Cesur Köse'nin binadan çıkarılması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)

'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM'

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleği giyen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Ahmet Kurtuluş (41) için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, Ahmet Kurtuluş'un kardeşleri ve yeğenleri, taziyeleri kabul etti. Kurtuluş'un 2 çocuğu da cenazeye gelmezken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen eşi Burçin Kurtuluş, tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.

İş insanı Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği cenazeye, eski 'Hells Angels Motosiklet Kulübü' lideri Necati Arabacı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından cemaatin omuzladığı tabut, Narlıdere Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Cenaze namazından görüntü

Burçin Kurtuluş'un tabuta sarılmasından görüntü

Cemaatten görüntü

Helallik alınmasından ve tabutun cenaze aracına konmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Ailesi kayıp Handan'ı arıyor



ANTALYA'da, bir süredir kaldığı teyzesinin evinden salı günü valizini alarak ayrılan Handan Malkoç'tan (18) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Manavgat'ta ailesiyle oturan Handan Malkoç, geçen hafta Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan teyzesini ziyaret gitti. Malkoç, salı günü saat 11.00 sıralarında valizini alarak teyzesinin evinden ayrıldı. Handan Malkoç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Abla Gülsüm Malkoç Öz, kardeşinin bir süredir Antalya'da teyzesinin yanında kaldığını belirterek, "En son bana doğum günümde mesaj atmıştı, o zaman konuşmuştuk. Salı günü saat 10.45'te teyzemin evinden valiziyle çıkıyor. Güvenlik kameralarında görüntüsü var. Babama da mesaj atmış, 'Ben gidiyorum' diye. Bize aynı gün saat 17.00'de mesaj attı. Biz de o saatte öğrendik. Teyzeme giderken babama 2 Haziran Pazar günü eve döneceğini söylemiş. Birden neden böyle bir karar aldı bilmiyoruz" dedi.

Kardeşinin kaybolmasının ardından anne ve babası başta olmak üzere herkesin çok üzgün olduğunu belirten Gülsüm Malkoç Öz, "Arkadaş çevresine de ulaştık ama bir süredir Antalya'da yaşadığı için oradaki arkadaşlarını tanımıyoruz. Şu anda Antalya'da olduğuna eminim. Şehir dışına çıkmış olsa şimdiye çoktan bulunurdu. Onu çok özledim, evine dönmesini istiyorum. Kardeşimi çok seviyorum, annem babam çok üzgün, evine dönsün onu çok seviyoruz" dedi.

Gülsüm Malkoç Öz, kardeşinin ortadan kaybolmasının ardından polise kayıp başvurusu yaptıklarını belirterek, görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini istedi.

Görüntü Dökümü:

Handan Malkoç'un bavulla siteden çıkış görüntüleri (Fotoğraf)

Gülsüm Malkoç Öz'ün açıklaması

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

==========================

Bursa'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'tan haber alınamadı. Jandarma ekipleri yaptıkları arama sırasında koyunları otlattığı bölgedeki göletin kenarında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Gölete düşen koyunu kurtarmak için suya girdiği zannedilen Sardıç'ın boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İznik İlçesinde çobanlık yapan Ahmet Sağdıç, sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Sağdıç'ın ailesi kendisine ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine jandarma Sağdıç'ı bulabilmek için arama çalışmalarına başladı. Jandarma, Sağdıç'ın koyunları otlattığı bölgede bulunan göletin kenarında şapkasını buldu. Göletin içerisinde de bir koyunun öldüğünü gören jandarma, Sağdıç'ın suya düşen koyunu kurtarmak için gölete girip boğulmuş olabileceğinden endişelenildi. Bunun üzerine AFAD ve Deniz Polisi'nden yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekibi ve dalgıçlar, gölette arama çalışmaları başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

İznik ilçesinde koyunlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Sağdıç'ın gölette boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların hava aydınlandıktan sonra gölette çalışmalara devam edeceği bildirildi.

ÇOBANIN KÖPEĞİ 'DUMAN' GÖLETİN KENARINDAN AYRILMIYOR

Bu arada kayıp çoban Ahmet Sağdıç'ın 'Duman' adlı köpeği de göletin kenarında bekleyişini sürdürüyor. Ekipler bölgeye geldiğinde göletin kenarında bekleyen Duman'ın saatlerdir yerinden kımıldaman su kenarında durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarmanın gölde arama çalışmaları

-Jandarmanın ve AFAD'ın göl kenarında arama çalışmaları

-Gölge bulunan ölü koyun detay

-Genel, detay

-Çobanın köpeğinden görüntü

-Dalğıç ekibinin arama yapması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

Adıyaman'da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da, mezarlık içindeki ziyaretçiler için yapılan bekleme yerinin çatısının uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlık içindeki ziyaretçilerin güneşten ve yağışlardan korunması için yapılan bekleme alanının çatısı aşırı rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle uçan sac çatı, bu sırada mezarlık ziyaretine gelenlerin üzerine devrildi. Çatının altında kalarak yaralanan 4 kişiyi görenler durumu telefonla polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri çatı altından çıkardığı; Mustafa Taştan, Esra Bilgiç, Remziye Bilgiç ve Sena Karadoğan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hastanede tedavisine başlanan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Mezarlıkta bekleyen kalabalık

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Ambulansta yaralılara müdahale

-İtfaiyecilerin uçan çatı demirini kesmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Trafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vuruldu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Selahattin Bediz (41), yol vermeme nedeniyle kavga ettiği otomobil sürücüsü tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Avarlar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Selahattin Bediz yönetimindeki 10 JA 279 plakalı motosikletiyle Orhaniye Mahallesi'ne giderken, trafik sıkıştığı sırada yol vermeme nedeniyle yanındaki otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile tartışmaya başladı. Yolun açılmasıyla tartışma sona erdi ancak otomobilin sürücüsü Bediz'in yanına gelerek tabancayla ateş etti, Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesiyle Bediz yaralandı. 500 metre ilerledikten sonra yaralandığını fark eden Bediz, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bediz, olay yerine gelen polislere ifade verdikten sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralının görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti. Buse E. annesinin iş yerine girince, Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı. Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli Abdulhadi A.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri linç görüntüleri

-Gözaltına alınması

-Polis müdahalesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Öğretim görevlisinin yürüyen merdivende ayağı sıkıştı



KARABÜK'te, kadın öğretim görevlisi F.Y.'nin (34) ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Ayağı kurtarılarak hastaneye kaldırılan F.Y., tedavisini İstanbul'da bir hastanede devam ettirmek istemesi üzerine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini tahsis etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında bulunan üst geçitteki yürüyen merdivende meydana geldi. Otobüsle Ankara'ya gidecek olan Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi F.Y., yürüyen merdivenden indiği sırada sağ ayağı merdivene sıkıştı. Çığlıkları duyan taksi şoförleri butona basarak merdivenin hareketini durdurdu. Çevredekilerin ve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle F.Y.'nin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. 3 parmağından yaralanan F.Y., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hastanede kendisine ziyarette bulundu.

BAŞKAN ARACINI TAHSİS ETTİ

Öğretim görevlisi F.Y., tedavisinin İstanbul'da bir hastanede sürdürmek istemesi üzerine Başkan Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini F.Y.'ye tahsis etti. F.Y., makam aracının arka koltuğunda İstanbul'a götürüldü. Yürüyen merdivende sıkışan ayakkabı da görevliler tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detay

-Merdivenin şerit çekilerek geçişlere kapatılması

-Merdivene sıkışan ayakkabının çıkartılmaya çalışılması

-Hastaneden detay

-F.Y. başkanın makam aracındayken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, sürücü köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çiğli'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz sürücü, iple vinç kamyonun arkasına bağlı olan köpekle trafikte hızla ilerledi. Bu ana tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler sürücüye tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra köpeğin çekildiği kamyonun sahibi açıklama yaptı. Sürücünün bakımını kendilerinin yaptığı köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediği için yaklaşık 100 metre boyunca ilerlediğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

Köpeğin kamyonun arkasından koşarken görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR,

Edirne'de iftara yağmur engeli

Edirne Belediyesi tarafından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde binlerce kişiye verilmesi planlanan iftar yemeği, şiddetli sağanak nedeniyle iptal edildi. Bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, bazıları ise yağmura aldırış etmeden şemsiye altında orucunu açtı.

Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi nedeniyle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 'Edirne Sofrası' adı altında verilecek iftar yemeği, şiddetli sağanak yağış nedeniyle gerçekleştirilemedi. İftar saatine yaklaşık 1 saat kala binlerce kişi Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan 'Edirne Sofrası'nda yerlerini aldı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle toplanan kalabalık kısa sürede dağıldı. Bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınarak, yağmurun dinmesini beklerken, bazıları ise yağışa aldırış etmeden şemsiye altında masalarda oturarak orucunu açtı. Belediye görevlileri, cadde üzerinde boş bir dükkandan iftar yemeği dağıtırken, oluşan yoğunluk nedeniyle yemek almadan döndü. Yağmurun dinmesinin ardından Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Edirne Sofrası' iftar yemeğinin iptal edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İftr alanında yağan yağmur

Vatandaşın yağmurdan korunması

Örtü altına girenler

Sandalye ile korunanlar

Poşet giyenler

Şiddetli yağmur

İftara katılanlar ile röp.

Farklı açılardan detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

