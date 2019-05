DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)'PENÇE' OPERASYONU ŞEHİTLERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

TSK'nın, 27 Mayıs akşamı terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında, Goraspi Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazeleri, akşam saatlerinde helikopterle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi. Şehitler için General Ahmet Başyurt Kışlası'nda düzenlenen uğurlama törenine; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı.

SİLAH ARKADAŞLARI TEKBİRLERLE TABUTLARA OMUZ VERDİ

Tören mangası tarafından helikopterden alınarak alana getirilen şehitler için saygı duruşunda bulunup, özgeçmişleri okundu. Ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Kuran okunup, dua edildi. Her ikisi de bekar olan şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, tören mangası tarafından omuzlandı. Bu sırada şehitlerin silah arkadaşları, koşarak tabutlara omuz verip, tekbirler eşliğinde helikoptere kadar taşıdı. askeri helikopterle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Piyade Teğmen Aydın'ın cenazesi Sakarya'ya, Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'a gönderildi.

2)KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28), Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Halis Taşhan çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Taşhan çifti ile yakınları gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Mehmet Taşhan'ın bugün Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

3)GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Teğmen Raşit Aydın'ın (28) acı haberi, Giresun'daki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Giresun'un Espiye ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Teğmen Raşit Aydın'ın aslen Giresun'un Espiye ilçesinden olduğu öğrenilirken, ailesinin Sakarya'da yaşadığı, ancak yaz mevsiminde Espiye ilçesine bağlı Yeniköy köyüne geldiği belirtildi. Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın şehit olduğu haberini alan aile, Giresun'dan ayrılarak Sakarya'ya gitti.

SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komtanlığın'da görev yapan ve bekar olan şehit Teğmen Raşit Aydın, bugün Sakarya'da toprağa verilecek.

Bu arada aynı köyden sözleşmeli Er Murat Şahin de 21 Nisan 2019'da Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü.

4)TUNCELİ 4.5'LİK DEPREMLE SALLANDI



TUNCELİ'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tunceli merkezden ve çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Nizamiye vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Nazımiye'nin bazı köylerinde ise küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Nizamiyle etkili hissedilen sarsıntı, Tunceli merkez olmaz üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremle birlikte Nizamiye'de birçok vatandaş sokaklara çıktı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

NAZIMİYE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Tunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı. Endişelenen vatandaşlar uzun süre evlerine girmedi. Depremin merkez üssü Nazımiye'nin bazı köylerinde ise küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi. Ekipler, köylerle irtibatlarını sürdürüyor.

5)APARTMANDA YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, PANİK ANLARI KAMERADA



KONYA'da, apartmanın 1'inci katında oturan M.A., adlı erkek çocuk, belirlenemeyen nedenle evlerinde yangın çıkmasına neden oldu. M.A. ve annesi ile tahliye sırasında asansörde mahsur kalan 4 kişilik Çelik ailesi, dumandan etkilendi. Çelik ailesi fertleri hayati tehlikesi kaydıyla, hastaneye kaldırıldı. M.A. ve annesi de hazırda bekletilen ambulansta tedavi oldu. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. 1'inci kattaki dairede oturan M.A., evlerinde belirlenemeyen nedenle yangına neden oldu. Alevleri fark eden aile fertleri yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve polise haber verildi. Evi tahliye ederken dumandan etkilenen M.A. ve annesi, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi.

Dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri de binayı tahliye etmeye başladı. 8'inci katta oturan Necdet Çelik, eşi, kızı ve torunu da asansörle inerken, elektriklerin kesilmesiyle mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Çelik ailesi fertleri hayati tehliye kaydıyla ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

6)MUĞLA'DA ORMAN YANGINI



MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 6 hektar ormanlık alandaki kızılçam ağaçlarının yandığı yangın söndürüldü.

Menteşe ilçesinin Şenyayla Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları da çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangının büyümesinde rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği de kaydedildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti.

Yangında 6 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 32 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su tankeri, 6 pikap 2 itfaiye tankeri, 15 teknik personel, 2 memur ve 145 yangın söndürme işçisi karadan, 5 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 6 hektar ormanlık alandaki kızılçam ağaçlarının yandığı yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

7)ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN, ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ SARDI



ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangından tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otları tutuşmasıyla yayılan alevler geniş bir alanda etkili oldu. Bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Ekipler bir yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alırken diğer yandan da söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından izlendi. Yaklaşık bir saat süren çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

8)TELEVİZYON TAMİR DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yanan dükkan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan televizyon tamircisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi işyerindeki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

9)ADIYAMAN'DA 5 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA ÇÖKME KORKUYA NEDEN OLDU



ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın teras katının beton tavanı çöktü. Paniğe neden olan çökmede yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras katının beton tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada yaşayan vatandaşlar gürültü üzerine korkarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken binaya bir süre kimseyi yaklaştırmadı. Yapılan incelemede binada hasar olmadığı anlaşılınca vatandaşlar tekrar evlerine döndü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)MASKELİ SOYGUNCU: ŞANSIMI DENEDİM, AMA OLMADI; SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA



KARABÜK'te, maskeli kişi elinde tabanca ile markete girerek soygun girişiminde bulundu. Market çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) "Şansımı denedim ama olmadı" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale getirilen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine 'Şansımı denedim ama olmadı' dediği öğrenildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.Y. daha sonra emniyete götürüldü. H.Y.'nin emekli olduktan sonra inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

11)OTOMOBİLLERDEN AKSESUAR ÇALAN HIRSIZ TUTUKLANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerden aksesuar çalan Burak Ö. (25), polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde park halindeki 5 ayrı otomobilde hırsızlık meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede 5 otomobilden hırsızlığı Burak Ö.'nün yaptığını belirledi. Aynı zamanda sabıkalı olan Burak Ö., polis tarafından otomobillerden çaldığı 3 oto teybi, anfi, bufır ve mont ile yakalanarak gözaltına alındı. Burak Ö., sorgusunda 5 otomobilden hırsızlık yaptığını itiraf etti.

Burak Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.

12)KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.Kaza, İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Sevimli'nin kullandığı 27 AHS 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Gürtekin'in kullandığı 27 BD 610 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sevimli, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sevimli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sevimli'nin cansız bedeni otopsi için için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Abdullah Gürtekin, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

13)OTOMOBİL İLE OTOBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI; KAZA ANI KAMERADA



İZMİT'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, virajlı yolda otomobille çarpıştı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde İzmit Çayırköy Mahallesi D-605 Karayolu bağlantı noktasında meydana geldi. İzmit'ten gelerek mahalle içine dönmeye çalışan Tolga Erdem idaresindeki 34 JG 4865 plakalı otomobil, sokaktan çıkan İbrahim Bayındır idaresindeki 41 BR 279 plakalı otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontroldan çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Tolga Erdem ile yanındaki yengesi Fatoş Erdem'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazadan haberdar olunca olay yerine gelen Tolga Erdem ve Fatoş Erdem'in ailesi ise sinir krizi geçirdi. Otobüsün hatalı olduğunu savunan aile üyeleri birbirlerine sarılarak ağladı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün sokaktan çıkmak üzere olduğu sırada sağ taraftan otomobilin geldiği görülüyor. Viraja kontrolsüz giren otomobil halk otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarındaki yeşillik alana düşüyor.

14)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI POLİS ÇİFT İLE KIZLARI YARALANDI



KAYSERİ'de, babasından izinsiz otomobilini alan ehliyetsiz sürücü H.A. (17), yolda yürüyen polis çift ile kızlarına çarptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, geç saatlerde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi Dünya kavşağında meydana geldi. Babasından izinsiz 38 EJ 236 plakalı otomobili alan H.A., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda yürüyüş yapan polis memuru Abidin Zöngör (44), polis memuru eşi Zeynep Zöngör (41) ve kızları Hatice Nur Zönger'e (16) çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü ardından da park halinde bulunan 38 HT 235 ve 38 RL 204 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Hayrullah A. ise, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

15)7 YAŞINDAKİ SPASTİK ENGELLİ ÇOCUK, KARDEŞİNİ BALKONDA ATTI İDDİASI



SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu.

Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü. İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16)ELEKTRİKÇİ CİNAYETİ DAVASI SANIKLARINA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elektrikçi Erman Kızıltan'ın ormanlıkta kaybolup, 3 yıl sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili davada, tutuklu 4 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Kartepe'de elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015'te ortadan kayboldu. Nursevil Kızıltan, eşi için polisi arayıp, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırma sonucu Erman Kızıltan'ın aracını, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde buldu. Kızıltan'ın 3 yıl sonra ise ormanlıkta cesedi bulundu. Erman Kızıltan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya sanık avukatları ile Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatları da katıldı.

'TEK SUÇUM, EYLEMİ GİZLEMEM'

Savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden sanık Halil Subaşı, silahı Adem Güneş ve Tarık Altay'ın ateşlediğini, kendisinin de Adem Güneş'e yardımcı olduğunu öne sürdü. Sanık Cemil Öner ise hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken, sanık durumuna düştüğünü savundu. Öner, "Ben cinayetin tarafı değilim. Beni zorla işin içine sokmak istiyorlar. 3 yıl boyunca öğrendiğim bir şey var; o da rahmetlinin pisi pisine öldürülmüş olmasıdır. Tek suçum eylemi gizlememdir. Başka suçum yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tüm sanıkların, 'Erman Kızıltan'ı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar, ayrıca 'ruhsatsız tabanca taşıma ve kullanma' suçundan da 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 1500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (3)

17)DENİZALTILARIN YERİ BELİRLENDİ

Kurtaran 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci bölümünde, personel kurtarma operasyonu yapıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların yerleri ilk olarak sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından rov cihazı daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.

KURTARMA ÇANIYLA KURTARILDILAR

Su yüzeyinden 67 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, tek pilotun kullandığı Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. ADS ile yine denizaltı kurtarma çanının teli, denizaltının kaportasına bağlandı. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra vinç yardımıyla denizaltı kurtarma çanı, su altına indirildi. Denizaltına sabitlenen çan sayesinde mahsur durumdaki iki askeri personel kurtarıldı.

Tatbikat senaryosunun hem sabah hem de öğleden sonraki bölümlerinin başarıyla tamamlanmasını askerler alkışla kutladı, sevinç yaşadı. Bu anlarda yabancı ülkelerin ordularında görev yapan gözlemci askerler de cep telefonlarıyla görüntüledi, büyük ilgiyle ve beğeniyle izledi.

Tatbikat sonrasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur, yabancı gözlemciler ile gemideki personel, helikopter platformunda toplu fotoğraf çektirdi. Çoğunluğunu birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin oluşturduğu, Kurtarma 2019 Tatbikatı'nda görev alan gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na döndü. Tatbikat 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

18)ABD'DE OSB KURULMASI İÇİN YATIRIM ÇAĞRISI



MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2'nci Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kurulması planlanan Türk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu.

MÜSİAD Hatay Şubesi'nin ev sahipliğinde, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 'ABD- Türk Organize Sanayi Sitesi ve Finansman İmkanları Paneli' düzenlendi. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2'nci Dönem Genel Başkanı Bayramoğlu, iş insanları ile oda temsilcilerine konuştu. Bayramoğlu, ABD'de 6 eyalet üzerinde Türk OSB kurma çabası içinde ve önemli pazarlık aşamasında olduklarını, ağırlıklı olarak da Teksas üzerinde durduklarını söyledi. Bayramoğlu, ABD'nin toplam dış ticaretinin 4 trilyon dolar hacminde olduğunu, Türkiye'nin ise ABD ile ticarette 20 milyar dolarla 1000'de 5'lik paya sahip olduğunu kaydetti.

ABD'de yatırım yapmaları için iş insanlarına çağrıda bulunan Bayramoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda üzerinde çalıştığımız 6 tane eyaletle görüşme yapıyoruz. En ağırlık Teksas gözüküyor ondan sonra Florida ağırlıklı gözüküyor. Amerikalılarla pazarlık yapıyoruz. Eyaletlerle nasıl pazarlık yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 'Yeri vereceksiniz, alt yapıyı yapacaksınız, yolu, elektriği, suyu, kanalizasyonu bitireceksiniz. Bizim size verdiğimiz istatistiklere göre binaları da yapacaksınız, biz onların içerisine yatırıma gelirken leasing firmalarıyla da bizleri yan yana oturtacaksınız. Bütün yatırımları siz yapacaksınız, biz 1 kuruş para da ödemeyeceğiz. 3 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli de kredilendirme yapacaksınız' dedik. Bunun pazarlığını yapıyoruz orada. Yani iş adamını çağırdığımızda 'Siz cebinizden para getirin' demiyoruz arkadaşlar."

19)HİSARCIKLIOĞLU: 81 İLİN 80'NİNE YAPTIĞIM ZİYARETLERDE KAYSERİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİM



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna adının verilmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. 81 ilin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret ve sanayi Odaları ile Ticaret Borsası'nın organize ettiği programa katıldı. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) adının verildiği Konferans Salonu'nun açılışına katıldı. Ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Odamıza bu konferans salonuna ismimin vererek beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Daha önceki Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna da benim adım verilmişti. O zaman ki yönetime de teşekkür ediyorum. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. Kayseri'nin itibarını yukarıya çıkarmak için neler yapabiliriz diye hep düşündük" diye konuştu.

Kayseri'yi gittiği her şehirde dile getirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "81 ilinin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim. Kayseri deyince farklı farklı görüşlerimiz olsa da şehrimiz için yüreklerimizin hep birlikte attığını biliyoruz. Kayseri'nin başarı hikayesi tek kişiyle olabilecek iş değil, hep beraber yapılacak bir iştir. Bizlere güzel bir ortam hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Kayseri'nin birlik ve beraberliğini burada gösterdikleri için oda ve borsalar birliği başkanlarına teşekkür ediyorum. Eskiden Kayseri bir ticaret şehriydi. Kayseri en önemli sanayi şehri oldu. Sağlık, üniversiteler şehri haline geldi. Bunlar Kayserili girişimcilerimiz ve hayırseverlerimizin girişimiyle oldu. Kayseri kendi imkanları ile bu duruma geldi" dedi.

20)KIRKLARELİ'DE SOLO TÜRK GÖSTERİSİ



KIRKLARELİ Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Solo Türk, Kırklareli Üniversitesi'nin 12'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçağı ile uçuşu nefes kesti. Kent semalarında tek F-16 uçağı ile havalan ve bir birinden zor hareketleri büyük bir ustalıkla yapan Solo Türk ekibi izleyenlerin hemen üzerinden alçak uçması heyecan dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika sürerken gösterilerin ardından, Solo Türk Store TIR'ında satılan ürünlere vatandaş büyük ilgi gösterdi.

