DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TAKSİCİ, SIRA TARTIŞMASINDA MESLEKTAŞINI ÖLDÜRDÜ



ERZURUM'da taksi şoförü Fatih A., sıra nedeniyle tartıştığı meslektaşı Nazmi Közenek'i tabancayla öldürdü. Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A. arasında sıra mesesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A., tabancayla Közenek'i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu. Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazmi Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Közenek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan Fatih A.'yı ararken, Nazmi Közenek'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

2)GAZİPAŞA'DA, YERLEŞİK HOLLANDALI BİLGİSAYAR BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53), evinde bilgisayar başında ölü bulundu. Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evde yalnız yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen'den bir süredir haber alamayan arkadaşı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gidip kapıyı çalan ekipler açan olmayınca içeri girdi. Polis, Ansgar Driessen'i masadaki bilgisayar başında otururken hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde burnundan kan geldiği belirlenen Driessen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

====================================

3)YÜK TRENİNİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ



KARABÜK'te, teravih namazını kılmak için camiye giden yaşındaki Mecit Özer (76), yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Aşağıkızılcaören köyünde meydana geldi. Teravih namazı için camiye giden Mecit Özer, iddiaya göre demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada Kardemir'den Çankırı'ya giden demir yüklü 23039 sefer sayılı tren, raylardaki Mecit Özer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mecit Özer'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

==========================================================

4)BURSA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 10 YARALI; O ANLAR KAMERADA



BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren Savaş Gündüz'ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gündüz ile işçilerden İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Meryem Çağlayan(51), Sadettin Aydın (58), Kadir Kahraman (28), Songül Berksoy (40), Fahriye Korkmaz (42) ve İsa Taşçı (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde midibüsün kontrolden çıktığı ardından kaldırım üzerinde sağa yattığı görülüyor.

==========================

5)ADIYAMAN'DA ÜÇ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 11 YARALI



ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpışmasıyla 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Abuzer Turan yönetimindeki 02 AN 759 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı yönden gelen Süleyman Kaya yönetimindeki 16 UB 778 plakalı otomobil ve Mustafa Dolaş yönetimindeki 02 AN 759 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Abuzer Turan ve Süleyman Kaya ile otomobillerde bulunan Seher Kaya, Selma Kaya, Elif Ela Demirpolat, Remziye Demirpolat, Zeynal Daşkıran, Yaren Daşkıran, Bünyamin Daşkıran, Asiye Turan ve Irmak Naz Turan, yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

============================

6)ŞANLIURFA'DA 'LAHMACUN' SIRASINDA KAVGA: 5 YARALI



ŞANLIURFA'da, iftar saatinde ekmek fırınında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırınında iki kişi arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle tartışma çıktı. İki kişinin yakınlarının da müdahale etmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, her iki gruptan Ali Ö., Bahattin Ö., Muhammed Aziz Ö., İbrahim Y. ve Nasır K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

===========================

7)HER YERDE ARANAN KÜÇÜK MUSTAFA, TARLADA UYURKEN BULUNDU



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki Mustafa, buğday tarlasında uyurken bulundu.

İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Mustafa Yanık'ı yakınları her yerde aradı ancak olumlu bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, 30 komando, 25 güvenlik korucusu ve 15 jandarma ile birlikte küçük Mustafa'yı bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca Kahramanmaraş'tan sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Küçük çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda gece saatlerinde Mustafa Yanık'ı evlerine 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında uyurken buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük Mutafa, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

=================

8)MALKARA'DA SAĞANAK VA DOLU 20 BİN DÖNÜM EKİLİ ALANA ZARAR VERDİ



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi. Dolu nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, dereler taştı ve bazı ağaçlar yola devrildi.

Malkara'nın kırsal İshakça, Karaiğdemir ve Gönence mahallelerinde saat 15.30 sıralarında aniden başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle mahallelerdeki bazı dereler taşarken, yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, bazı ağaçlar yola devrildi. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve siyasi parti temsilcileri zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Şu anda 3 mahallemiz sağanak ve dolu yağışından dolayı etkilendi. Üreticilerimize destek olmak adına belediye olarak her türlü tedbiri alacağız. Mahallelerimizde zarar gören yollarımız oldu. Hızlı bir şekilde zabıta ve fen işleri ekiplerimiz onarımlarına başladı. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yağan yağmur ile dolunun aniden vurduğunu belirten İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Yüzde 50'ye varan bir oranla buğday ve ayçiçeklerimizi dolu vurdu. Tarlaların ve ekili alanların durumu çok kötü. Bölgemizde büyük zarar var. İlgili yetkililere müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah kısa sürede hasar tespiti yapılır. Burada çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gayret gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Ak Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, bölgede ciddi bir afetin yaşandığını belirterek, "Üç mahalle ve bölgede tespit edebildiğimiz kadarıyla ayçiçeği ve buğdayda ekili alanlarda ciddi bir hasar var. Bir an önce tespit edilip çiftçimizin mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Önümüzdeki bir kaç gün sonra zarar daha iyi tespit edilecek. Zarar gören tüm çiftçimize geçmiş olsun diyorum. Tabi ki zarar çok büyük. Bazı yerlerde yüzde 100 zarar var bazı yerlerde yüzde 60 zarar var. Çiftçi arkadaşlar tarlalarını gezip zararlarını bir an önce bildirmeleri gerekiyor" dedi.

'DOLU CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI'

Malkara Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Kosova, dolu yağışının çok büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Zararımız çok büyük. Her birimizin yüzde 50-60'larda ayçiçeği ve buğdayında zararı var. Tarlalar sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı" dedi.

Tarlasında büyük hasar oluştuğunu belirten çiftçi Aydın Yılmaz, "Yağmur ve dolu çok şiddetli şekilde yaklaşık yarım saat yağdı. Hasar bizde çok büyük. Maalesef yüzde 100'lere varan zararımız var. Dolu aniden başladı. Ekili alanlar sular altında. Ekinler gitti, yapacak bir şey yok. Dolu yağışı nedeniyle tüm ekili alanlarımız zarar gördü" diye konuştu.

===============================

9)DESTİCİ: KİMSE AKLINDAN YENİ BİR SÖZDE ÇÖZÜM SÜRECİ GEÇİRMESİN



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, müzakere ile terörün yenilemeyeceğini belirterek, "Kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrası konuşan Destici, "Rahmetli genel başkanımız, Muhsin başkanımız, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hep bu terörle mücadele konusunda şunu söylerdi, 'Terörü yenmek istiyorsanız, terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız, iki şeyi yapacaksınız. Bunlardan birincisi, terörle müzakere değil mücadele edeceksiniz. Müzakere ile terörü yenemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyorlar. Bunlar batının, ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin, emperyalistlerin uşakları. Dolayısıyla onlar 'Dur' demeden durmazlar. Dolayısıyla onlarla yapılacak müzakerenin, onlarla yapılacak görüşmenin ya da görüşmelere izin vermenin terörle mücadeleye hiçbir faydası yoktur ve bugüne kadar da olmadığı görülmüştür. Onun için asla ve kata hiç kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin. İkincisi, 'Terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekün mücadele edeceksiniz' diyor" dedi.

'TERÖRÜN TÜM UNSURLARIYLA, TOPYEKÜN MÜCADELE EDİLİYOR'

Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlatan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 4 senedir terörün tüm unsurlarıyla, topyekün mücadele ediliyor. Hem dağdaki terörist ile hem şehirdekiyle, hem belediyelere sızmışsa oradakiyle, hem meclistekiyle, hepsiyle mücadele ediliyor. Neticede başarı elde edildi. Hem ülke içinde başarı elde edildi. Hem dışarıda başarı elde edildi. Dolayısıyla da rahmetli genel başkanımızın ne kadar doğru bir tespit yaptığını da bu süreçte görmüş olduk."

=====================

10)AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ BURSA'DA



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bazı şehirlerin kendi kimlikleriyle öne çıktığını ifade eden Kurtulmuş, "Bursa'ya bu anlamda en ufak bir hizmette bulunmak sadaka-i cariye kabilinden bir iştir. Sadece bu şehrin halkına yapılan hizmet değil aynı zamanda Bursa'nın sahip olduğu, taşıdığı o kültüre hizmet etmek demektir" dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen iftar ve ödül töreni programına katılmak için Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da yeni belediye binasında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı ziyarette konuklarını kapıda karşılayan Başkan Aktaş, farklı zamanlarda ağırlayıp, bilgelerinden istifade ettikleri Kurtulmuş'u Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

KURTULMUŞ: BURSA'YA HİZMET SADAKA-İ CARİYEDİR

Osmanlının kurucu şehri Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da seçim öncesi aday tanıtım programı için Bursa'ya geldiğini ve coşkulu bir program gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Seçimlerde Bursa'da da güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bu vesileyle sayın başkanımızı seçildikten sonra ziyaret edip, tebrik etme fırsatımız olmamıştı. İftar programı dolayısıyla geldim ve belediyeyi de ziyaret ettim. Başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu dönemde de Bursa'ya çok güzel hizmetler yapmasını bekliyoruz. Bu kadim şehrimize, gerçekten her tarafı sanat dolu, maneviyat dolu, kültür dolu bu güzel şehri çok daha ileriye götürecek çalışmalara öncülük etmesini temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah işlerini kolaylaştırsın. Bazı şehirler vardır ki kendi kimlikleri dolayısıyla öne çıkar. Bursa'ya bu anlamda en ufak bir hizmette bulunmak sadaka-i cariye kabilinden bir iştir. Sadece bu şehrin halkına yapılan hizmet değil aynı zamanda Bursa'nın sahip olduğu, taşıdığı o kültüre hizmet etmek demektir. Allah muvaffak etsin" diye konuştu.

Ramazan ayının gönül huzuru içerisinde geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, Bursalıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, ziyaretin anısına Kurtulmuş'a üzerine yeşil türbe işlenmiş bir ipek halı tablo hediye etti.

==============================

11)DİYARBAKIR'IN FETHİ KUTLANDI

DİYARBAKIR'ın İslam Orduları tarafından fethedilişinin 1380'inci yıldönümü, kentte Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.

İslam Ordularının, 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethedilişlerinin yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda konuşma yapan Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 27 Mayıs 639'da fethedilen Diyarbakır'ın terörle, karpuzuyla, yemeğiyle gündeme geldiğini belirterek, Diyarbakır'da, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabe kabrinin olduğu şehir olduğuna dikkat çekti. Turhan, "Şehr-i Diyarbakır ya terörle, ya karpuzuyla, ya yemeğiyle gündeme geldi. Tatlısıyla, karpuzuyla gündeme gelmesine karşı değiliz. Ama bu Şehr-i Diyarbakır, şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehir, Mekke ve Medine'den sonra sahabe sayısı açısından en fazla sahabenin merhum olduğu bir bedenin içerisindeyiz. Ayrıca şu anda bulunduğumuz havzada tam 27 şehit sahabemiz var. Buralar kime nasip olur? Bu güzel beldedeki insanımıza buralar nasip olmuşken, bu güzel ülkemize nasip olmuşken biz bunun neden kıymetini bilmeyelim" dedi. Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında katılımcılara iftar verilmesiyle program son buldu.

========================

12)DÜNYACA ÜNLÜ RALLİCİLER 'GÖBEKLİTEPE' İÇİN ŞANLIURFA'DA



EUROPA-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ralliciler, Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Ralliciler ilk olarak A Milli takımın eski futbolcuları ile dostluk maçı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılmak için 11 ülkeden Türkiye'ye gelen 150'den fazla sporcu, değeri 100 bin euroyu bulan araçlarıyla 10 bin kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'ya geldi. Yarışçılar Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamımda ilk olarak A Milli takımın eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şenturk ve Mehmet Yozgatlı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kız futbol takımı oyuncularından oluşan karma takım ile GAP Stadyumu'nda gösteri maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı, Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve çok sayıda kişi izledi. Vali Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe ile Şanlıurfa olarak sahip oldukları kültürel zenginliği sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa tanıtmak ve ulaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmanın gayreti içindeyiz. Bugün de bir etkinlik düzenlendi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi olarak adlandırılan dünyanın değişik ülkelerinden gelen ralliciler ana teması Göbeklitepe olan faaliyetlerin ilkini bu akşam dostluk maçı ile taçlandırdık. Pazartesi gününe kadar burada çeşitli etkinliklere katılacaklar."

Ralli finalinin ise 1 Haziran'da Kıbrıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

=============================

13)ORTAYLI'YA KİTAP İMZALATMAK İSTEYENLER KUYRUK OLUŞTURDU



AYDIN'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.

Efeler'deki Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev çadırda gerçekleştirilen kitap fuarı, 2'nci gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Fuar girişinde kitaplarını imzalayan Ortaylı'ya; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da eşlik etti. İmza gününe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kitaplarını Ortaylı'ya imzalatabilmek için, sıcak havaya rağmen saatlerce sıra bekledi.

Ortaylı'ya kitabını imzalatmayı başaranlardan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Meryem Duman, "İlber Ortaylı hocamızın Aydın'a gelmesinden dolayı mutluyum. Hocamıza kitabı imzalatmak için yaklaşık 2 saat sıra bekledim" dedi. Sıcak havanın kendilerini olumsuz etkilemesine rağmen beklediklerini söyleyen vatandaylardan Ümmühan Büşra Uysal ise, "Aydın'da böyle etkinliklerin düzenlenmesinden mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden Muhteşem Nadide Akpınar da fuarı beğendiğini belirterek, "Yaklaşık 2 saat güneşin altında bekledik ama sonunda mutlu sona ulaştık. Etkinlik gerçekten çok güzel. Böyle kültürel etkinliklerin her zaman olmasını isteriz" dedi.

=================================

14)FAZIL SAY, BURSA'DA SAHNE ALDI



DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine 'İzmir Suiti' ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.

==============================

15)KESİLMİŞ AĞAÇ PARÇALARINDAN TASARIMLARI İLGİ GÖRÜYOR



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde oturan Mecit Yıldırım (64), uzun yıllar boyunca gemilerde çalıştıktan sonra emekli oldu ve hobi olarak ahşap tasarım işiyle ilgilenmeye başladı. Kesilmiş ağaç parçalarını şekiillendiren Yıldırım, ilçede atölye ve tanıtım ofisi açtı. Siparişlere yetişemeyen Yıldırım, yurt dışından da ürünlerine talep geldiğini söyledi.

3 çocuk ve 4 torunu bulunan Mecit Yıldırım'ın hobi olarak başladığı ahşap tasarım işi ilgi görünce profesyonel olarak çalışmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle yıkılma amaçlı kesilen ağaçların içerisinden işleyeceği parçaları seçtiğini söyleyen Yıldırım, yurt içinde taleplere yetişmekte zorlandığını, yurt dışından da sipariş almaya başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra boş durmak istemediğini, bölgedeki ağaç çeşitliliği nedeniyle de ağaç tasarım işine merak sardığını anlatan Mecit Yıldırım, şunları söyledi:

"Kızılkeçeli yolunda bir atölyem var. Yarım günüm orada geçiyor. Atölyede işlediğim ürünleri de Akçay merkezdeki tanıtım ofisinde satışına sunuyorum. Şu anda yurtdışına satışımız oldukça yüksek düzeyde. Avustralya, Amerika, Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen siparişleri gönderdim. Şimdi ise, yüksek voltajlı ağaç yakma sanatına da merak saldım. Onlarda çok beğeni alıyor. Ömrümü bu işte geçirmedim, sonradan edindiğim bir beceri olduğu için genelde doğanın verdiği güzellikleri kullanıyorum. Yaptığım çalışmalar karşısında ailem de şaşırdı. Sonuçta, benim ömrüm denizde geçti, telsizciydim. Sonradan bu kadar güzel eserler çıkarmam herkesi şok etti. Her insanın içinde, bir sanat dalına karşı ilgisi olduğunu düşünüyorum. Zamanı gelince ortaya çıkıyor. Kendimle gurur duyuyorum. Ürünlerimin satılması da hiç önemli değil. Hatta ilk başlarda ürünüm satıldı diye ağladığım oldu. O kadar bağlandım bu işe."

=================================

