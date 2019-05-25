DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MEHMET KÖKLÜ, YOZGAT'A UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Köklü'nün Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu daha sonra özgeçmişi okudu. Duadan sonra şehit Köklü'nün tabutu, omuzlarda taşınarak, helikoptere konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na, buradan da yine uçakla memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Törenden görüntüler

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,

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ANKARA'DA TEDAVİ GÖREN GÜVENLİK KORUCUSU, 12 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 13 Mayıs'ta, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar (29), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, 12 gün sonra şehit oldu. Şehit güvenlik korucusu Bağışlar, memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkisinde 13 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı koruculardan Medeni Bağışlar, Şırnak'taki hastaneden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Ankara'daki hastanede tedavi gören güvenlik korucusu Bağışlar, önceki gece, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Evli olan şehit korucu Bağışlar'ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Helikopterle Silopi ilçesindeki Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirilen Bağışlar için tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende oğlunun tabutuna kapanıp, gözyaşı döken Fahrettin Bağışlar'ı, Vali Aktaş teskin etti. Namaz kılınıp, helallik alındıktan sonra güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi, götürüldüğü Görümlü köyünde toprağa verildi.

Öte yandan yaralı 2 güvenlik korucusunun tedavilerine ise devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Naaşın helikopterden alınması

Törenin yapılması

Törenden detaylar

Naşın ambulansa bindirilmesi

Şehidin naşının toprağa verilmesi

PKK aleyhine Slogan atılması

Valinin babayı teselli etmesi

Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

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TIKANAN SULAMA KANALI TAŞTI, YÜZLERCE DEKAR EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

İZMİR'in Kınık ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili arazi sular altında kaldı.

Kınık ilçesinde DSİ yönetimindeki Bakırçay Sulama Birliği tarafından ekili arazilerin sulanması amacıyla geçen 20 Mayıs'tan itibaren Kınık Ovası'ndan geçen sulama kanalına Soma Sevişler Barajı'ndan su verildi. Kanala su verilmesinden 4 gün sonra kanalın Kınık-Soma Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Kırlar Mevkisi'nde yolun altından geçen kısmında sorun meydana geldi. Kanaldaki suyun önüne katıp getirdiği ot, dal parçaları ve çöpler nedeniyle, bu kısımda tıkanma yaşandı. Su akacak yol bulamayınca taşkın meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Bakırçay Sulama Birliği yetkilileri, Sevişler Barajı'ndan kanala verilen suyu kestirdi. Fakat eğimle birlikte kanalda kalan su, 7 saat boyunca akmaya devam ederek kanal çevresinde bulunan tütün, pamuk, mısır ekili olan yüzlerce dekar, arazi sular altında bıraktı. DSİ, Kınık Belediyesi ve İZSU'ya ait iş makinaları ile ekipler, kanaldaki tıkanıklığın açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taşan sulama kanalından görüntü

-Suyla dolan ekili alanlardan görüntü

-İş makineleri ile tıkanan kanalın açılması için yürütelen çalışmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK(İzmir),

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DENİZLİ'DEKİ KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ İKİ GENÇ MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin çivril ilçesinde, arkadaşları ile gezintiye çıktıkları otomobilin bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencilerinden Ebru Durak (21) Muğla'nın Dalaman ilçesi, Halit Atabay (21) ise Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. 31 Mayıs'ta mezuniyet töreni olan her iki gencin de cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2'nci sınıf öğrencileri Ebru Durak (21) ve Halit Atabay aynı üniversiteden 3 arkadaşları ile birlikte önceki gün (perşembe) otomobil kiralayıp, gezintiye çıktı. 5 arkadaştan Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril'den Denizli yönüne giderken, karşıdan gelen Mustafa Boran yönetimindeki 64 DU 190 plakalı tırla çarpıştı ve takla attı. Kazada öğrencilerden Ebru Durak olay yerinde yaşamını yitirirken, Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay ve Fırat Çelebi (22) ile tır şoförü Mustafa Boran ve yanındaki Durmuş Albezirgan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

EVLERİNİN ÖNÜNDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerden Ebru Durak'ın yakınları tarafından alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Muğla'nın Ortaca ilçesi, Halit Atabay'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Hacıaliler Mahallesi'ne götürüldü. Durak'ın cenazesi ilk olarak Ortaca, Terzialiler Mahallesi, Soğuksu Caddesi'ndeki baba ocağı önüne getirildi. Evinin önünde düzenlenen cenaze törenine Durak'ın babası Hüsamettin Durak, annesi Emine Durak, kız kardeşleri Ceren Durak ve Cemre Durak, yakınları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteden arkadaşları ve komşuları katıldı.

MEZUNİYET TÖRENİNİ GÖREMEDİ

Anne Durak, kızının geçen 21 Mayıs'ta Ortaca'ya gelip, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde halıları süpürüp, camları silip, perdeleri yıkayarak kendisine yardım ettiğini ve 31 Mayıs'taki mezuniyet töreni nedeniyle çok heyecanlı olduğunu söylediğini anlatması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kılınan namazın ardından Durak'ın helallik alınan cenazesi, Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi'ndeki Eskiyurt Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı kazada yaşamını yitiren Halit Atabay (21) içinde memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Hacıaliler Mahallesi'nde toprağa verildi. Atabay için Hacıaliler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Atabay'ın babası Mehmet Atabay (59), ağabeyi İbrahim Atabay (24), ablası Nuray Aslan, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Anne Dilek Atabay ise sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine getirilmedi. Cenazede abla Nuray Aslan, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Cenazede Mehmet Atabay, diğer oğlu İbrahim Atabay ile taziyeleri kabul etti. Gözü yaşlı baba Mehmet Atabay, kazayı gece haber aldıklarını belirterek, "Bize durumlarının iyi olduğu söylenmişti. Olay yerine gittiğimiz ac gerçeği öğrendik. Acımız büyük" dedi. Kılınan namazın ardından hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Atabay'ın cenazesi Hacıaliler Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(MUĞLA)

-Ölen Ebru Durak'ın fotoğrafı

-Ebru Durak'ın cenazesinin baba evinin önüne getirilmesi

-Anne Emine Durak'ın ağlaması

-Baba Hüsemettin Durak'ın ağlaması ve taziyeri kabülü

-Cenameze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Süleyman İLTER/ ORTACA(Muğla),

(MANİSA)

-Ölen Halit Atabay'ın fotoğrafı

-Halit Atabay'ın cenazesinin toprağa verilmesi

-Atabay'ın annesi Dilek Atabay ve babası Mehmet Atabay ile röp.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

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BİNGÖL'DE, PKK'LILARIN ŞEHİT ETTİĞİ 33 ER ANILDI

BİNGÖL- Elazığ yolunda 24 Mayıs 1993'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker, şehadetlerinin 26'ncı yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl- Elazığ yolu Bilaloğlu mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te yol kesen PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerin, şehadetlerinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Anıttepe'de anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Çoban ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve halk katıldı.

Şehitler için saygı duşunda bulunmasının ardın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anıttepe'ye şehitler için çiçek bırakıldı. Törende konuşan 49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Oğuz Karpuz, 26 yıl önce bayrağı, halkın canını ve malını korumak için sevdiklerinin ellerine kına yakarak, kutsal vatanın dört bir yanından askere uğurladığı 33 erin şehit edildiğini söyledi. Binbaşı Karpuz, "Düzenlenen bu törenle amacımız acılı annelere bu hain saldırıyı hatırlatmak değil, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı, bununla birlikte karşı karşıya olduğumuz hainliğin hala farkında olmayanlara, terörün dini, dili ve milliyetinin olmadığını görmek istemeyen gözlere bu hainliği göstermektir" dedi.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Bu arada iş insanı Ahmet Kızılboğa tarafından hazırlanan 350 metrekarelik Türk bayağı da göndere çekildi. Bingöl- Muş yolu Simani Mahallesi'ndeki Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde göndere çekilen bayrağın, Türkiye'nin 5'inci büyük bayrağı olduğu belirtildi. Bayrak törenine özel harekat timleri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. Türk bayrağını şehitlere, gazilere, askerlere ve polislere armağan ettiğini ifade eden Kızılboğa, "Bu benim ikinci projem. Birincisini kendi köyüm Yenibaşlar köyüne yapmıştım ve şehitlere armağan etmiştim. Bayrağımız 350 metrekare büyüklüğünde, bayrak direği de 70 metre yüksekliğindedir. Türkiye'nin en büyük 5'inci bayrağıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Anıttepe'den görüntü

Törende askerlerin bayrak çekmesi

Törene katılanlar

Piyade Binbaşı Karpuz'un konuşması

350 metrekarelik Türk bayrağının çekilmesi

Kızılboğa'nın konuşması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

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ÇORUM'U DOLU VURDU, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

ÇORUM'da dün akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, rüzgarında etkisiyle yaya ve araç trafiğini felç etti. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, dolu yağışı sonrası ara sokaklar göle döndü. Araçlar hasar gördü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

ÇORUM'DA 10 EVİ SU BASTI

Çorum'da etkili olan şiddetli sağanak yağmur ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışının itfaiye ekiplerinin şu ana kadar su basan 10 ev tespiti yaptıklarını belirterek "Ayrıca, ızgaralar yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığı için çok sayıda yolda su birikintileri oluştu. Ekiplerimiz ızgara önlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Öte yandan dolu bazı tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yoğun dolu yağışı

-Vatandaşların iş yerinde mahsur kalmaları

-Sürücülerin araçlarını doludan korumaya çalışmaları

-Vatandaşlarla röp,

-Vatandaşların dolu temizleme çalışmaları

-Su içinde kalan araçlar

-Şehrin üstünü kaplayan kara bulutlar

-Aracın üstüne devrilen durak

-Detaylar

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-Suyla kaplı yollardan detay

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ ÇORUM,

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EVİNİ LAĞIM SUYU BASAN YAŞLI KADININ GÖZYAŞLARI

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmur alt yapı giderini tıkayınca yaşlı çiftin evini kanalizasyon suyu bastı. Taksitle yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale gelen Havva Karagöz, gözyaşlarını tutamadı.

Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur, bazı mahallelerde su birikintilerine yol açtı. Çaydamar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde de alt yapı gideri tıkandı. Havva(75) ve Reşit Karagöz(84) çiftinin evi, klozetten taşan kanalizasyon sularıyla doldu. Yaşlı çiftin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Valilik, belediye ve AFAD ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evin içi, belediye ekiplerince temizlendi.

Gözyaşı döken Havva Karagöz, eşyalarını taksit ile yeni aldıklarını söyleyerek, "Her şeyimizi taksitle yeni almıştık. Eşim de hastaydı odada yatıyordu. Makinesi de zarar gördü. Eşyalarımız gitti. Ne olduğunu ben de anlamadım. İçeride oturuyordum. Tuvaletten doğru evi bir anda lağım suları bastı. Yaşlıyım bir şey yapamadım. Komşulara bağırdım. Sağolsun onlar koştu. Devletimiz geldi, gerekenin yapılacağını söyledi. Allah razı olsunö"dedi.

Karagöz çifti, ev temizlenene kadar başka bir mahallede yaşayan çocuklarının yanına yerleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evin dıştan görüntüsü

-Evden detaylar

-Zarar gören eşyalar

-Havva Karagöz ile röp.

-Havva Karagöz'ün ağlaması

Haber-Kemera: Cüneyt ÖZFİDAN - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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BELEDİYE BAŞKANI CİNAYETİNDE ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayıp öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K. ve 1 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra güvenlik gerekçesiyle Akşehir Jandarma Komutanlığı'nda götürüldü. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTI

Konya'da, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.'nin de gözaltına alınıp, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk getirilmesi

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR(Konya),

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BIÇAKLI SALDIRGAN, POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



ANKARA'da, park halindeki otomobillere zarar veren, kendisine müdahale eden polislere de bıçakla saldırmaya kalkışan kişi, vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevresindekilere bağırarak yolda yürüyen bir kişi, taksi durağının önündeki otomobillere zarar vermeye başladı. Saldırgan, elindeki muşta ve bıçakla park halindeki 2 otomobilin dikiz aynaları ile lastiklerine zarar verdi. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, saldırganı Bağdat Caddesi'ndeki Cemre Parkı'nın önünde buldu. Kendisini ikaz eden polislere de saldırmaya kalkışan şüpheli, bir polis memuru tarafından tek el ateş edilerek diz kapağından vuruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, çağırılan ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralı saldırgandan görüntü

Olay yerinden görüntü

Bıçaktan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde servis sürücüsü Abdullah G., kırmızı ışıkta beklediği sırada, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıda, servisteki 20 otel çalışanı şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Olay, dün saat 14.00 sırasında Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin 20 çalışanını taşıyan Abdullah G., kullandığı 07 C 32329 plakalı minibüsle Merkez Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta durdu. Abdullah G, kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu servis sürücüsü Abdullah G., çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah G., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Abdullah G.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırıda, minibüsteki 20 otel çalışanı yara almadan kurtuldu. Polis, olaydan sonra plakası alınamayan otomobille kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Servis aracından görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

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EVDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERİN ARASINDA KALAN KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 3 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın sırasında kimsenin olmağı ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Sahabettin Fidancı'ya ait evden yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bu sırada evden kedi sesleri geldiğini duyan itfaiye erleri, yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan 3 yavru kedi ile annelerini kurtararak dışarıya çıkardı. Mahalle sakinlerinin yemek ve su verdiği kediler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yangın anında kimsenin olmadığı ev ise kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Ekiplerin yangına müdahale etmesi

Kedilerin yangından kurtarılması

Çevrede toplanan vatandaşlar

Kullanılmaz hale gelen ev

Kedilerin annelerine kavuşması

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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TEM'DE YOLA GÜBRE DÖKÜLDÜ, 6 ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yoluna gübre dökülmesi sonucu 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Motosikletten düşen bir kişi TIR'ın altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM yolu Körfez Yarımca mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde plakası tespit edilemeyen bir araçtan yola gübre dökülmesi üzerine arkadan gelen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz yönetimindeki 22 AG 444 plakalı makam aracı, Adin Pısır yönetimindeki 54 BR 461 ve Veysel Çanak idaresindeki 16 SLE 90 plakalı otobüsler, Eren Nalçacı idaresindeki 34 VCT 93 plakalı otomobil, Kemal Cenk Kaldırım idaresindeki 07 DHE 97 plakalı motosiklet ve Ali Osman Çelik idaresindeki 34 PK 2054 plakalı TIR kontrolden çıktı.

Yoldaki gübre nedeniyle kontrolden çıkan TIR, önünde bulunan 22 AG 444 ve 34 VCT 93 plakalı otomobil ile 54 BR 461 ve 16 SLE 90 plakalı otobüslere çarptı. Duramayan TIR daha sonra, gübre nedeniyle dengesini kaybederek yola düşen ve ayağa kalkmaya çalışan Kemal Cenk Kaldırım'a çarptı. Kaldırım'ın motosikleti ise 60 metre uzağa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 34 VCT 93 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Eren Nalçacı ve yanındaki Simge Tanır'ı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Kemal Cenk Kaldırım'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

'BİZİM ÖNÜMÜZDE BİR TIR VARDI. BU TIR SAVRULDU'

Kazada kendi kullandığı makam aracının da hasar gördüğünü söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Bizim önümüzde bir TIR vardı. Bu TIR savruldu. Savrulunca üzerinden bir şeyler döküldü. Dökülünce, motosiklet kaydı. O sırada çocuk düştü, motosiklet de 70-80 metre ileriye gitti. Ben o çocuğa yardım etmek için durmayı düşündüm. 'Tam geçeyim, ondan sonra sağda durup gidip yardım edeyim' diye düşündüm. O sırada çarpma sesi geldi. Biraz yürüdükten sonra TIR'ın rahmetlinin üzerinde olduğunu gördüm. Bizde bir şey yok. Bizde bir tek maddi hasar var. Onun dışında bir şey yok. Yola dökülenin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gidip oraya bakmak lazım. Ama burada gelen kokuya bakarsak ya hayvan ya da insan pisliği. Çünkü ciddi bir şekilde, çok pis kokuyor. TIR'ın plakasını göremedim. Buralarda kamera varsa, o kamera görüntülerinden tespit edilebilir" dedi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TEM Otoyolu'ndaki trafik Körfez gişelerinden D-100 yoluna aktarıldı. Kazaya karışan araçların çekiciler tarafından yoldan kaldırılması ve Karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan araçların görüntüleri

Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

Cenazenin TIR'ın altından çıkarılması

Kaza yapan otobüsteki yolcuların başka otobüse aktarılması

Kazaya karışan Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile röp.

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU - Alper ÇAY/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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BİLECİK'TE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

BİLECİK'te otomobil sürücüsü Feyzi Bağlan (70), önünde giden TIR'ı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobiline sıkışan sürücü Bağlan hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu Gülümbe rampası mevkiinde meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Feyzi Bağlan kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobille, önünde giden 08 K 0693 plakalı TIR aracını solladı. Bağlan, bu sırada karşı yönden gelen Üzeyir Atasoy idaresindeki 66 LG 935 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilinde sıkışan Feyzi Bağlan hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Jandarma, Polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Bağlan'ın cesedi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak TIR sürücüleri ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri ve ekipler

-Hurdaya dönen otomobil

-Karayolu ve araçlar

-AFAD ekibi

-Kaza kırım çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

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KANALA DÜŞEN TRAKTÖRÜN ALTINDA BOĞULARAK ÖLDÜ

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç (67) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasında yonca biçen 3 çocuk babası Mehmet Kılınç (67), direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Traktörün altında kalan Kılınç, sıkıştığı yerden çıkamazken suda boğularak can verdi. Olay yerine gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri Kılınç'ın cansız bedenini su kanalından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Kılınç'ın cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesedin kanaldan çıkarılışı

-Cesedin cenaze aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

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1 KİŞİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, CİPİN TIR'A ÇARPMA ANI KAMERADA

BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Kaza anıçevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin TIR'a arkadan çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cipin TIR'a çarpması (Güvenlik kamerası)

Kaza sonrası yaşananlardan detay

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

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ÖĞRENCİ SERVİSİ, TRAFİK IŞIĞI VE TABELAYA ÇARPIP REFÜJE ÇIKTI: 7 YARALI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje çıktı. Ağaca çarparak durabilen minibüsteki 7 öğrenci yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesindeki özel okuldan aldığı ortaokul ve lise öğrencilerini Bodrum'a getiren Orhan Kaçar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Kızılağaç Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje girdi. İçinde 14'ü öğrenci 16 kişinin olduğu minibüs, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ağaç, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralandığını belirledikleri 7 öğrenciden 5'ine ayakta müdahale ederken, 2 ortaokul öğrencisi ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),

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GAZİANTEP'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Durmaz (72) yönetimindeki 27 SE 768 plakalı otomobil, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki 31 KY 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ahmet İstanbulloğlu (17) ve Ömer Manatoğlu (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Durmaz, Ömer Mantaoğlu ve Ökkeş Yabançiçeği hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kazaya karışan otomobiller

Görgü tanıklarıyle röp

İslahiye Devlet hastanesi

Yaralıalrın sedye ile taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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AŞIRI SÜRATLİ SEYREDEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI, MOTORU 3 METRE İLERİ FIRLADI



BURSA'da otomobilini aşırı süratli kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce orta refüjdeki ağaca sonra da kaldırıma çarptı. Otomobilin motoru kazanın şiddetiyle 3 metre ileri fırlarken, Suriye uyruklu sürücü Mustafa Masallati (26) ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 AEE 851 plakalı otomobiliyle aşırı süratli seyrettiği öğrenilen Suriye uyruklu Mustafa Masallati, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil, önce orta refüjdeki ağaca sonra da kaldırıma çarptı. Kazanın ardından otomobilde küçük çaplı yangın çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler, yardıma koşarak Masallati'yi aracın içinden çıkardı. Otomobildeki küçük çaplı yangın ise yine diğer sürücüler tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Masallati'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın yerinde yapılan incelemelerde, otomobilin hız kadranının 70 kilometrede takılı kaldığı ve kazanın şiddetiyle otomobilin motorunun yaklaşık 3 metre ileri fırladığı görüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ile yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının yerde yatmasından görüntüler

Vatandaşların yaralı kişiye müdahale etmesi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya müdahalesi

Yaralının hastaneye sevk edilmesi

Olay yerinde toplanan vatandaşlardan görüntüler

İnceleme yapan polis ekiplerinden görüntüler

Arabadan fırlayan motordan görüntü

Arabadan ve çarptığı ağaçtan görüntü

Hız kadranının takılı kalmasından görüntü

Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/ BURSA,

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ADIYAMAN'DA KENDİSİNİ TAVANA ASAN GENÇ ÖLDÜ

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurullah Cicioğlu (22), evin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Evden kötü koku geldiğini fark eden komşular, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Cicioğlu'nu tavana iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirledi. Cicioğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri inceleme ekibi

Olayın yaşandığı ev

Cesedin evden çıkarılarak cenaze arabasına konulması

-Cenaze arabasının ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ ADIYAMAN,

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KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞAN SEYYAR SATICININ DOMATESLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI SATTI

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren Kırıkhan Belediyesi zabıta ekiplerine tepki gösteren Hüseyin D., üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.

Kendini yakması engellenerek hastaneye kaldırılan Hüseyin D.'nin tezgahıhdaki domates ve yumurtaları yoldan geçenlere satan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, topladığı parayı seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.

Kırıkhan'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Bu duruma tepki gösteren seyyar satıcı elindeki benzin dolu bidonla belediyenin önüne gelerek kendisini yakmaya çalıştı. Belediye zabıta yetkilileri olaya anında müdahale ederek satıcının elindeki çakmağı alıp üzerine su sıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz seyyar satıcı Hüseyin D.'yi ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seyyar satıcının belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahındaki domates ve yumurtaları gören Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara seyyar tezgahtaki domates ve yumurtaları satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.

Olay sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, seyyar satıcılık yapan kardeşimiz Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişmiş. Zabıta arkadaşlarımız olayı engellemek için anında müdahale etmişler. Geldik seyyar satıcı arkadaşımızla görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım. Bu türde yaşanacak olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Seyyar satıcının fotoğrafı

Seyyar satıcının sedyeye alınması

Ambulansa bindirilmesi

Ambulansın ve kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

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CEMAATE SALDIRAN DİLENCİ KADIN, POLİSİN BELİNDEKİ TABANCASINI ALMAYA KALKIŞTI



ADAPAZARI'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi. Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dilenci kadının sopayla vatandaşlara saldırması

Polisin silahını almaya çalışması

Yere yatırılarak ters kelepçe yapılması

Ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

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DAMLAMA SULAMA SİSTEMİYLE 'KENEVİR' YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin (67) kenevirleri yetiştirmek için özel damlama sulama sistemi kurduğu belirlendi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ne bağlı Elbistanlılar Obası'nda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada bahçede özel damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, A.S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Masa üzerindeki kenevirler

Kenevirlerden detay

Damlama sistemi yapılan kenevir fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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CEZAEVİNDEN ÇIKTI, AYNI GECE 11 İŞ YERİNİ SOYDU

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün çıkan 17 yaşındaki U.K.'nın gece 11 iş yerini soyduğu belirlendi. Hırsızın dükkanlara girerek yaptığı soygun, güvenlik kameralarına yansıyınca kimliği tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Gazipaşa merkezdeki Manavlar Çarşısı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sabah iş yerlerini açan esnaf kasalarının açık olduğunu görünce soyulduklarını anladı. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede 11 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin, daha önce hırsızlık suçundan tutuklu bulunan ve önceki gün cezaevinden çıktığı tespit edilen U.K. olduğu anlaşıldı. Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletmesine hırsız giren balıkçı Ali Özçelik, "Hırsız önce yan komşum kasaba girmiş, oradan benim dükkan üzerinde bulunan çekme kattan dükkanıma gelmiş. Kasada bulunan paraları almış. Aynı kişi Manavlar Çarşısı'nda bulunan birçok iş yerine de girmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hırsızlık anına ait görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),

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KARAMOLLAOĞLU: AÇ OLANIN DERDİNİ TAM OLARAK BİLİYORUZ DESEK DOĞRU OLMAZ



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği iftar programında konuştu. Karamollaoğlu, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Parti yöneticilerinin kısa açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Karamollaoğlu, işsizlik konusuna değinerek, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var. Onların evine gitsek, misafir olsak yine seferber olur, kendi yemediklerini bize yedirebilmek için büyük çaba içine düşerler. Bizim insanımız bonkör, bizim insanımız kanaatkar, fedakar. Ama ne yazık ki bu sıkıntıları çekiyoruz. Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseleri yaşıyoruz" dedi.

'BİZ FARKLIYIZ, FARKLILIĞIMIZI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ'

Suriyeli göçmenlerle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "İşte Suriye. Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığına da ne yapalım o da aç kalsın diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki emniyette oluyorlar. Geri kalanlar açlık, susuzluk ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyor. Yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var. Yemen her gün bombalanıyor. Libya'da birbirlerini yiyorlar. Bangladeş'e gidin, oradaki insanlar kendi memleketlerini terk etmiş, geri dönmeye korkuyorlar. Dışarıya gerek yok, biz birbirimize yetiyoruz. Bunu kabullenmek mümkün değil. İslam alemi bu haldeyken bunların derdini dile getirmeyenlere hayret ediyorum. Bizim ekmeğimiz kuru ama öbürleri de kardeşimiz, öbürleri de insan" diye konuştu. Temel Karamollaoğlu, iftar programının ardından İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İftara katılanlardan görüntü

Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasınden görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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BAKAN DÖNMEZ'DEN DENETİM VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda madencilerle yaptığı iftarda konuştu. Dönmez, riskli bölgelerde denetleme faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, "Maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 bin 88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin maden ocağı var. Bazı işletmelerinin birden fazla maden ocağı olabiliyor. 11 bin maden ocağını denetledik. 2 bin 500 civarında sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşuz. Onlar zamanla o eksikliklerini giderdikten sonra faaliyetlerine devam ediyor. 9 bin civarında maden sahamızı daha denetlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda düzenlenen iftar programında bir takım açıklamalarda bulundu. Yerli kaynakları sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını kaydeden Bakan Dönmez, Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarının imzanlandığını söyledi. Bölgedeki 3 sahanın özel sektöre devredildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Orada yaklaşık 10 bin kişiyi yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızda da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019 yılında bu sayıyı inşallah 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, 130 binlerde olan istihdam rakamlarımızı inşallah daha yukarılara çıkarmış olacağız" dedi.

"BİZLERİ DAHA GÜÇLÜ VE DAHA BAĞIMSIZ KILACAK"

Ekonomiye doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışarıya bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi artıracak her türlü hamlenin Türkiye'yi daha güçlü ve daha bağımsız kılacağını belirten Dönmez, "Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde, 100 milyon tonun üzerine çıkmak suretiyle bir rekora imza attık. Tam 101,5 milyon ton kömür ürettik. Ancak, hala yaklaşık 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Demek ki bu açığı kapatmamız lazım. Yıllık 4 milyar dolar civarında kömür ithalatına bedel ödüyoruz. Eğer kendimiz üretirsek bu bedel burada kalacak, sizlere gidecek, sizin gibi işçi kardeşlerimizin sofrasını, yuvasını bereketlendirecek. Ben inşallah 101,5 milyonluk üretimin bu sefer artacağına inanıyorum. Özel sektörle de üretimin artışıyla ilgili gerekli toplantıların hazırlıklarını da yaptık. Bu üretimi artırmaya kararlıyız. Biz başkaları gibi kömüre, kara, kötü gözüyle bakanlardan değiliz. Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz, aynı sizin gibi. Bazıları maalesef bilmedikleri için ya da kandırıldıkları için madencilik, özellikle de kömür konusunda bazı protestolara alet oluyorlar. Bilmiyorlar ki bu sektörde 130 bin işçi ekmek yiyor. Biz bu maden ocaklarını kapatmış olsak bu işçileri nerede çalıştıracağız. Maden sektörünün yıllık 20 milyar liralık ticaret hacmi var. 20 milyar lira daha yurtdışından ithal edelim demektir bu. İthalatımız artması demek cari açığımızın artması demektir. İşte şimdi biz bu hamlelerle cari açığımızı azaltıyoruz, dışa bağımlılığımız da buna paralel olarak azalmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez maden işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Dönmez daha sonra ilçeden ayrılarak kara yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Dönmez'in maden ocağı önünde karşılanmasından görüntü

Bakan Dönmez'in maden işçileriyle buluşmasından görüntü

Bakan Dönmez'in konuşmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Şevket YILMAZ - Serkan ÖZDEMİR/ SOMA(Manisa),

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BAKAN KURUM: YUSUFELİ KONUTLARININ İLK ETABINI 2020'DE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baraj inşaatı nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreciyle ilgili, "Kimse mağdur olmayacak. Biz 334 tane konut inşasına başladık. İlk etabı 2020 Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Akabinde de diğer konutlarımızı ihale etmek suretiyle eş zamanlı olarak etaplar halinde bu süreci tamamlamış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Artvin'de 151 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve baraj inşaatı nedeniyle 7'nci kez taşınacak Yusufeli ilçesini ziyaret etti. Kurum, yeni yerleşim alanlarında süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında bakanlık yatırımlarından bahseden Kurum, "Bugüne kadar AK Parti döneminde Artvin'imize 26 milyar liralık yatırım yaptık. Eylemlerimizi sahaya sunmak, uygulamak suretiyle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, '50 bin sosyal konut' projesi başlattıklarını belirterek, "Sosyal konutla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açıkladığımız ve o yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız süreçte '50 bin sosyal konut' projesi başlattık. Bu proje çerçevesinde tam 636 bin başvuru oldu ve şimdi ilk etapta yapacağımız 50 bin ki 2023 yılına kadar hedefimiz en az 250 bin sosyal konut yapmak ve bu anlamda da ülkemizde konut ihtiyacı olan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek bu sürece devam edeceğiz. Bu süreçte konutları yaparken de alt yapısıyla üst yapısıyla sosyal donatısıyla bir bütün şekilde inşa edeceğiz. Artvin'imize de bugüne kadar 723 konut inşası gerçekleştirdik ve bunların 289'unu tamamladık diğer inşaatlarımıza devam ediyoruz" dedi.

'YATAY MİMARİ ESASLI YERLEŞİM ALANI OLACAK'

Yusufeli'nde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da 3'üncü en yüksek barajının inşa edildiğini ve ilçede yeni yerleşim alanlarının modern olacağını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Baraj inşası nedeniyle şehir merkezimiz sizin oturduğumuz konutların bulunduğu alanlar daha güvenli bir alan taşınma sürecini de hep birlikte işletiyoruz. Öncelikli olarak şunu söylemek isterim ki ben buraya gelirken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla geldim ve kendisinin selamını size getirdim. Onun talimatı şudur ki burada 864 hektar alanda proje gerçekleştiriliyor. Yeni yerleşim alanımız Yusufeli'nin güneyinde, bittikten sonra gerçekten görmeye değer bir şehir olacak alt ve üst yapısıyla. İnşaatlarımızın bitmesiyle birlikte bizim özlemini duyduğumuz yatay mimari esaslı, içinde camisi, okulu, sosyal donatısı olan tüm sosyal donatıları ve kaymakamlığımızın da inşasıyla birlikte çok modern bir yerleşim alanına kavuşmuş olacaksınız. Bu taşınma sürecinde Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde bu taşınma sürecini gerçekleştireceğiz."

'KONUTLARI FAİZSİZ VERECEĞİZ'

Taşınmayı gerçekleştirirken, bugüne kadar 3 bin 105 hak sahibi olduğunu dile getiren Kurum, "Hak sahipleri noktasında hem vekillerimiz hem de belediye başkanlarımız daha fazla hak sahibinin olduğunu bize ifade ettiler. Biz de çalışmalarımızı arkadaşlarımıza talimat verdik. Yeniden yapılmasını ve burada fiilen hak sahibi olan vatandaşlarımız eğer eksikse bu eksiğin tamamlanması talimatını verdik. Konut maliyetleri neyse bu maliyetlere hiçbir şey yansıtmadan, finans, faiz gideri yansıtmadan, 5 yıl ödemesiz, 15 yıl ödemeli ve tamamen faizsiz bir şekilde bu konutları vereceğiz" dedi.

'KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK'

Taşınmayla eş zamanlı viyadük inşaatının yapılacağını ve orada kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Kurum, "Bunun dışında biz 334 tane konut inşasına başladık. İlk etabı 2020 Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Akabinde de diğer konutlarımızı ihale etmek suretiyle eş zamanlı olarak etaplar halinde bu sürece tamamlamış olacağız. Yaklaşık 800 konutumuz ihaleye hazır. Onu da önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız. Toplamda 1000 ile 1100 konutun ihalesini yapmış olacağız. Bu baraj inşası bittikten sonra inanın bu bölge bugünkünden çok daha iyi bir sürece girecek; hem şehircilik hem istihdam hem de bölgeye katkı anlamında. Burası başka bir şehir olacak ilçe olacak. Bunu inşallah hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'YSK'NIN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ'

Bakan Kurum, Yusufeli ilçesinde itiraz sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) 2 Haziran'da yenilenmesine karar verilen belediye başkanlığı seçimine ilişkin ise "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına saygı duyuyoruz. Biz gönül belediyeciliğini vatandaşlarımıza anlatacağız. Kapı kapı gideceğiz 'cumhur ittifakı'nı, bu beka meselesini herkese anlatacağız ve herkesin gönlüne girmek suretiyle bir süreçte de açıkladığımız manifesto çerçevesinde kimseyi mağdur etmeyecek şekilde şehirlerimizin inşasını gerçekleştireceğiz" dedi.

YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli, Çoruh Nehri havzasında; batıda Bayburt ile İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları, insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek, tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi, Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi, yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Kurum ziyaretler

Bakan Kurum konuşma

Haber-Kamera: Nusret DURUR/ YUSUFELİ(Artvin),

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ANKARA NUMUNE HASTANESİ HİZMETE KAPANDI



ANKARA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye'de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Başkent'in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019'dan itibaren Bilkent'teki Şehir Hastanesi'ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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İZMİR'DE, ARKA KAPAĞINDA ALTI KÖŞELİ YILDIZ OLAN, İBRANİCE TARİHİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 17 deri sayfadan oluşan, arka kapağında altı köşeli yıldız ve ön kapağında haç işareti bulunan, İbranice el yazılı kitap ele geçirildi. Yaklaşık 1000-1500 yıllık olduğu tahmin edilen kitap, uzmanlarca incelemeye alındı.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gazi Mahallesi'nde C.E. yönetimindeki şüpheli bir otomobili durduran ekipler, 10x8.5 santimetre ebatlarında, ön kapağında haç, arka kapağında altı köşeli yıldız bulunan, sayfalarının kenarlarına altın varak işlenmiş ve toplam 17 deri sayfadan oluşan İbranice, eski bir kitap ele geçirdi. Kitap, uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Eski İbranice'yle yazılı olduğu bildirilen kitabın, yaklaşık 1000-1500 yıllık olduğu tahmin edilirken, net bilgilerin, incelemenin sonunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen C.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan kitaptan görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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HAYVANSEVERLERDEN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANAN KİŞİYE TEPKİ



İZMİR'in Bornova ilçesinde bir grup hayvansever, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan Zeynep Seher Arslan'a tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya geldi. Geçmiş dönemde de görev yapmış olan Arslan'ın hayvan haklarına aykırı eylemlerde bulunduğunu iddia eden grup, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan göreve yeni bir kişinin getirilmesini talep etti. İduğ, "Hayvanseverler ne uygun görüyorsa biz de onu yapacağız" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşalan hayvan hakları savunucuları Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan Zeynep Seher Arslan'a tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya geldi. Yaklaşık üç yıl önce de aynı görevde bulunmuş olan Arslan'ın, hayvan haklarına aykırı hareket ettiğini ve hayvanların uyutulması, farklı bölgelere taşınması gibi olaylarda ihmalinin olduğunu iddia eden grup, Başkan Mustafa İduğ'dan göreve yeni bir kişinin getirilmesini talep etti. Belediye önünde hayvan dostlarıyla birlikte toplanan 20 kişi, ellerinde 'Sokağa attıklarını unutmadık' 'Köpeklerin ahları üzerinizde kaldı', 'Katil müdür istemiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Gruba açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, "Müdürlüğümüze gidelim, orada yapılması gereken iyileştirmelere birlikte karar verelim. Gidelim, yerinde görelim. Hayvanseverler ne uygun görüyorsa biz de onu yapacağız. Orada çalışan 5 personelin de görev değişikliği konusunda karar verici olduğunu düşünüyorum. Bu iş sadece müdürle değil ekiple birlikte olmalı. Oradaki can dostlarımızın olması gereken koşullarda yaşamasını istiyorum. Görevi kim iyi yapacaksa göreve o gelecek" diye konuştu.

'KALBEN VE VİCDANEN AYNI İLETİŞİMDE DEĞİLİZ'

Hayvanseverlerden Dilara Yıldızlar, geçmişte yaşadıkları olayları anlatarak şöyle dedi: "Bugün burada kalben ve vicdanen aynı iletişim içinde olamayacağımız birinin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanmasından dolayı bir araya geldik. Zaten bunu daha önceden deneyimlemiştik. 3 yıl öncesinde şikayetlerden ötürü gönderilen bir müdüre tekrar bugün çocuklarımızın emanet edilmesi bizi panik yaptı ve üzdü. Daha önce iyileştirilebilecek veya iyileştirilemeyecek köpekleri uyuttuğunu biliyoruz. 'Kaju' gibi çocuklarımızın İzmir'in değişik dağlarına atılması, gönüllülere yer verilmemeye çalışılması, barınak kapılarının gönüllülere açılmaması gibi olayları daha önce yaşadık. Biz zaten toplum olarak maalesef ötekileştirilmiş bir grubuz. Bunu bir barınak müdürünün kötü ve çirkin sözlerle yapması bizi çok üzüyor. Gönüllüleri sevmeyen, hayvanları da sevdiğine inanmadığımız bu kişinin görevden alınmasını istiyoruz."

'ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'

Müdür değişikliğine tepki gösteren Meral Aslan da, "Daha önceden vukuatları olan bir kişiyi desteklemiyoruz. Biz canlarımızın adına buradayız. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Zeynep Seher Arslan'ı görevde istemiyoruz. Bir önceki Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut ile birlikte kurulan çok güzel bir sistemimiz var. Köpeklerimizi gidip gezdirebiliyoruz. Olan imkanlar çerçevesinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sahiplendirmelerimiz çok fazla. Barınak bizim barınağımız. Çocuklar bizim çocuklarımız. Gönüllüler olmadan barınak olmaz" diye konuştu. Başkan İduğ ve grup daha sonra barınağa giderek barınak koşullarını beraber inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mustafa İduğ konuşması

-Hayvanseverlerle röp.

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Hande NAYMAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN DEREDE İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

VAN Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Koruma çalışmalarının sonuç vermesiyle kentliler şehrin içinden geçen Akköprü Deresi'nden de balıkların tersine göçünü izlemeye başladı.

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı kutsal yolculuk Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye Bendimahi Çayı balıkların göçünün en iyi izlendiği yerler. Fakat koruma çalışmaları başarılı olunca Van'ın şehir merkezinde ki derelerde de halk bu görsel şöleni izleyebiliyor. İskele Mahallesi'nden geçen Akköprü Deresi'nde inci kefallerinin göçünü izlemek için yüzlerce kişi toplandı. Kentliler bir yandan bu göçü izlerken bir taraftan da bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son 2 yıldır koruma çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Jandarma ekiplerinin Van'ın merkezinden geçen Akköprü deresinde de nöbet tutuğunu belirten Akkuş şöyle konuştu:

"Şunda şehrin merkezinden geçen Akköprü Deresi'nden binlerce zıplayan balık görüyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Bugün dünyada içinden balıkların zıplayarak göç ettiği ikinci bir şehir yok. Bu Van için dünyada tek. Van merkezdeyiz ve burada bu balıkları izlemek için toplanmış yüzlerce insan görüyoruz. Bu balıkları korumamız lazım. Fakat çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Her yıl üreme dönemi geliyor Akköprü Deresi'nde binlerce balık görüyoruz. Fakat bakıyoruz iş makinaları dereye girmiş adeta bir katliam gerçekleştiriyor. Elbette sel için önlemleri alacağız. Bir yıl boyunca durup biz tam binlerce balığı Akköprü Deresi'nde görüyoruz. İş makinaları gelip bu dereye giriyor. Derede bir taraftan inanılmaz bir güzellik, zıplayan binlerce balık var. Bu göç 600 bin yıldır gerçekleşiyor. Ama bu dere 600 bin yıl boyunca hiç bu kadar kirli değildi. Plastik şişeler, çöp poşetleri, tekerlekleri, televizyon bile atılmış. Buradan bütün Van halkına sesleniyoruz. Balık sizin ve sahip çıkarsanız, ileriki nesillere aktarılacak. Ama balığa sahip çıkmazsak hiçbir devlet kuruluşunun gücü bu balığı korumaya yetmez. Eğer bu balığı koruyup daha iyi tanıtırsak şehir merkezimde yeni göç gözlem merkezleri oluşacak" dedi.

Akköprü Deresi'ne balık göçünü izlemeye gelen kişi inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Bu muhteşem bir olay. Belki de dünyanın en güzel görüntüsü. Gerçekten çok muhteşem ve özel sahip olduğumuz bir nimet. Bu görsel şöleni görmeyen kalmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Derede zıplayan balıklar

-Balıkları izleyenler

-Detaylar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röportaj

-Zıplayan balıklar ve balıkları izleyenler

-Bir vatandaş ile röportaj

-Dereye göç eden balıklar

-İzleyenler

-Bir kadın ile röportaj

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Gülay KUYUCU/ VAN,

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Kaynak: DHA