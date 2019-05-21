Dha Yurt Bülteni - 1

1)SURİYE SINIRINA GECE YARISI ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece yarısı 5 ayrı askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 5 ayrı askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında gece yarısı Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattındaki Reyhanlı ilçesine ilerledi. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

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2)TOKAT'TA TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 2 POLİS ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

TOKAT'ta, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında yaşandı. Artova'dan Tokat il merkezine seyir halindeki Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP 022 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü polis memuru Kanber Demir ve yanındaki meslektaşı Selahattin Kaplan (27) olay yerinde yaşamını yitirirken, Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü Emin Adıgüzel gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından polis memuru Kanber Demir ve Selahattin Kaplan'ın cansız bedenleri otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren polis memurlarının Yeşilyurt ilçesinde görevli oldukları öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen meslektaşları arkadaşlarının cenazelerin başlarında göz yaşı döktü. Kazanın ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Balcı üzgün olduklarını belirterek, polislerin izin saatinde kazanın meydana geldiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Polislerin üzüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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3)ORMAN YANGININA DESTEK İÇİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI: 3 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen 3 kişi dumandan etkilendi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için belediye hoparlöründen yapılan anons ile çak sayıda vatandaşın da katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, öğleden sonra Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresinde Kızılçam Ormanında başladı. Ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTENDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için vatandaşlardan yardım istedi. Belediyenin merkezi anons sistemi üzerinden yapılan çağrı ile olay yerine çok sayıda vatandaş gelerek, söndürme çalışmalarına kattıda bulundu.

3 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık orman alanın yandığı bildirilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yanan kızılçam ağaçları

-Yangına su ve kürekle müdahale

-Söndürülen ormanlık alanlar

-Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ ADIYAMAN,

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4)MANİSA'DA BETON FABRİKASINDA YANGIN

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, beton kalıp fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısımda bulunan beton kalıp üretimi yapan fabrikanın evrakların bulunduğu arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arşiv odalarında yükselen dumanları gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gerelerek yangına müdahale eden itfaiye ekileri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda, yangını kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Fabrika bahçesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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5)KOMŞUSUNUN KIZINI KAÇIRAN KİŞİNİN EVİ KUNDAKLANDI

ADANA'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta karşılıklı evlerde oturan iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından erkek tarafı evden ayrıldı. 3 katlı binanın ikinci katındaki ev, kimsenin bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. İki aile arasında çıkması muhtemel kavgadan dolayı, olay yerine özel harekat ve terörle mücadele polisleri destek olarak gönderildi. Polisler, uzun namlulu silahlarla mahallede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

İtfaiye aracından görüntü

Kundaklanna evin dış görüntüsü

Sokaktaki kalabalıktan görüntü

Yerdeki cam kırıklarından görüntü

Özel harekat polislerinin zırhlı aracı

Uzun namlulu polislerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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6)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİTLETİN SÜRÜCÜSÜ, ÖLDÜ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atakan Özbek (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.55'te Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Atakan Özbek'in kullandığı 01 ABZ 047 plakalı motosiklet, iddiaya göre başka bir caddeden bulvara geçiş yapan İbrahim U. yönetimindeki 01 F 1644 otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özbek'in öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından kaza yerinde yapılan ön incelemenin ardından Özbek'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Vatani görevini yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin, motorsikletle tur atmak için yola çıktığı öne sürülürken, kaza yerine gelen yakınları acı haberle üzüntüden sinir krizi geçirdi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güven kamerasına da anbean yansırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan otomobil ve motosikletten görüntü

Kaza yerindeki polis ve vatandaşlardan görüntü

Cenaze aracının gidişi

Kaza anının güvenlik kareması görüntüsü

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),

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7)SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 9 YARALI

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Akova mevkiinde meydana geldi. Vedat Emir idaresindeki 34 ZT 6747 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fatih Kartal idaresindeki 81 DJ 202 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Yaralanan Vedat Emir, Umutcan Arslan, Fatih Kartal, Duriye Kartal, Metehan Kartal, Selman Kartal, Elif Kartal, Berat Kartal ve Mehmet Kartal hastaneye kaldırıldı. Yol ulaşıma kapanırken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale edilmesi

Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Kadir KAZIN/ HENDEK(Sakarya),

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8)İNŞAAT İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. Kazada minibüste bulunan plastik duvar boyaları yaralıların üzerine döküldü.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Yusuf Şahin'in (35) kullandığı 03 BL 103 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Şahin'in yanı sıra araçta bulunan Gökhan Koç (19), Mustafa İçgöz (64), Hakan Koç (43), Murat Selman (26), Ahmet Şükrü Coşkun (26) ve Arif Ay (59) yaralandı. Yaralıları bulundukları araçtan diğer sürücüler çıkardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yoldaki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araçta bulunan plastik boyaların da kazanın etkisiyle yaralıların üzerine döküldüğü görüldü. Kazanın oluş sebebi araştırılırken, yaralı yakınları olay yerine akın etti.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden detay

Olay yerindeki ambulanstan detay

Ambulanstaki yaralıdan detay

Olay yerindeki polislerden detay

Ambulans hareket ederken detay

Kaza yapan araçtan detay

Yaralı yakınlarından detay

Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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9)KAZADA OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Manisa istikametine giden Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 otomobil, Manisa istikametinden gelip Aşağı Çobanisa Mahallesi'ne dönmek isteyen Süleyman Dikengül (42) yönetimindeki 45 ZB 1761 plakalı otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikengül yönetimindeki 45 ZB 1761 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin bagaj kısmı çarpmanın meydana geldiği yerde kalırken, motor kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç sürücüsü Dikengül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Dikengül ile otomobilde bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer araç içerisinde yolcu konumunda bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne görütüldü. Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Kazayı gören bir başka araç sürücüsü Kenan Sırmalılar ise, olayı şu şekilde anlattı:

"Biz Ankara istikametinden geliyorduk. 34 Plakalı araba çok hızlı bir şekilde geliyordu. Kırmızı ışığı fark etmedi sanırım. 34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi'ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı."

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ortadan ikiye ayrılan otomobilden görüntü

-Kaza yerinden genel görüntü

-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

-Jandarma ve polis ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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10)TARTIŞTIĞI YAŞITLARINA DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

KÜTAHYA'da oturan E.Y. (17) halk pazarı otoparkında tartıştığı 2 yaşıtına belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırırken, E.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., iddiaya göre kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.'ye yumruk attı. Buna sinirlenen E.Y. belinden döner bıçağını saldırıp A.C.E.'i yaraladı. Yere düşen yaşıtına döner bıçağı sallamayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E. ambulansla Kütahya Sağlık bilimleri üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.'nin el ve kollarında derin döner bıçağı kesikleri olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Y.'yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.'nin yolunu keserek para istediği öne sürülen S.Y.'de polis ekiplerince üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Y.'nin belinden çıkardığı döner bıçağı ile yaşıtlarına saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası kayıtları

-E.Y.'ye yumruk atılması

-Belinden döner bıçağı çıkarması

-E.Y.'nin diğerlerine saldırması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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11)KATLİAM GİBİ KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi. Gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Göçmen ve Korkmaz aileleri arasında önceki gün öğleden sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi daha sonra bir evi taradı. Silahlı kavgada, 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybeden akrabalar Resul Göçmen, Necati Göçmen, Bilal Göçmen, Mahir Göçmen, Hasan Göçmen, Ahmet Palaoğlu için dün öğlen saatlerinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve köylüler katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köyde, basın mensupların görüntü almasına izin verilmedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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12)DİDİM'DE HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin helikopter destekli kaçak göçmen operasyonunda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Dün saat 13.00 sıralarında Didim'in İmbat koyunda devriye görevi yapan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Çevrede yapılan aramalarda düzensiz göçmen bulunamazken, düzensiz göçmenlerin denizde veya arazide olabileceği Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bildirildi. Yapılan ihbarın ardından düzensiz göçmenlerin tespit edilebilmesi için bölgeye Sahil Güvenlik botu ile 4x4 kara aracı sevk edilirken, ayrıca Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'na bağlı 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi. Bölge, helikopter tarafından havadan taranırken, Didim'in Tekağaç Burnu doğusunda yer alan İmbat Koyu mevkisinde yeşillik alana saklanmış vaziyette düzensiz göçmenler tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 10'u Suriye, 1'i Filistin, 5'i Orta Afrika, 7'si Kongo ve 2'si Mali uyruklu 17'si erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler ise kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahil Güvenlik Helikopteri'nin havadan çekim görüntüsü

Haber-Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM(Aydın),

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Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (EK)

13)BAKAN SOYLU: İKİ ŞÜPHELİ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili Bulgaristan'da 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, önceki gün Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili 2 şüphelinin Bulgaristan'da yakalandığını belirterek, "Bundan 2 gün önce Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3- 4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" dedi.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Eskişehir'deki silahlı soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 Moldova uyruklu şüphelilerin önceki gün Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığı tespit edildi. Bulgar makamlarıyla temas kurularak şüphelilerin yakalanması sağlanırken, Türkiye'ye iade edilmesi içinde işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin eşi Zehra Sarar'ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili olarak eski çalışanlarından Iulia D. (34) ile soygunla bağlantılı olduğu belirlenen 1 erkek şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma sürüyor.

Haber Kodu : 190519012 ve Haber Kodu : 190520158 ile Eskişehir'den görüntüler sisteme geçilmişti.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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14)ZİFT İÇİNDE BULUNAN KAPLUMBAĞALARA TEDAVİ

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sıcak nedeniyle eriyen asfaltta, zift içinde bulunan 3 kaplumbağa, belediyenin sağlık ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Eriyen asfaltta zift içinde kalan 3 kaplumbağaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen Konyaaltı Belediyesi ekibi müdahale etti. Asfaltın eriyen zifti içinde kalan ayak ve gövdesini hareket ettiremeyen kaplumbağalar, Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Kaplumbağaların reflekslerinin normal olduğu, yara veya darbe izine rastlanmadığı belirtildi. Üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağaların iyi olduğu belirtildi.

Kaplumbağaların duyarlı kişiler sayesinde kendilerine getirildiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, veterinerler tarafından özenle temizlendiğini söyledi. 3 kaplumbağanın da iyi olduğunu belirten Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her canlının yaşam hakkı olduğuna inandıklarını, bu düşünce doğrultusunda hayvanları korumak adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tesis dış plan

Kaplumbağa yakın plan

Kaplumbağa yıkanması

Ziftin temizlenmesi

Kaplumbağalar detay

Üçünden detay

Ziftten görüntü

Haber-Kamera: ANTALYA,

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15)KLASİK OTOMOBİL, MOTOSİKLET VE ANTİKA SOBALAR TARİHİ KERVANSARAYDA SERGİLENDİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda klasik otomobil, motosiklet ve antika soba sergisi açıldı.

Kuşadası'nda yaşayan koleksiyoner Meral-Öğül Orhan çifti çok özel bir sergi açtı. Orhan çiftinin 37 yılda topladığı klasik otomobil ve motosikletler ile dünyanın birçok ülkesinden getirdikleri antika sobalar bir sergide birraya gelerek yerli ve yabancı tatilciler ile Kuşadalılar'ın beğenisine sunuldu. Sergi de mekan darlığı nedeniyle Orhan çiftinin koleksiyonunun sadece bir bölümü serglenebildi. Sergide, 50 antika soba, klasik 13 otomobil ve 20 motosiklet yer aldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açılan sergi 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Serginin uzun süreli bir emeğin ürünü olduğunu belirten Öğül Orhan, "Topladığım otomobil ve motosikletlerin büyük bölümünün çalışır vaziyette. Fırsat buldukça biniyorum. En eski antika motosikletim 47 model bir Harley Davidson, en eski antika otomobilim ise 1952 model Plymouth Cranbrook. Bunlar çok kolay bulunan araçlar değil. Gördüğünüz otomobillerin hepsi çalışır vaziyette. Benim otomobillerim müzelik değil, hepsi kullanımlık. Eğer ben ölünceye dek onları kullanmayıp da keyfine varamayacaksam onları orda durdurmanın hiçbir anlamı yok. Prensibim öyle. Ama diğer arkadaşlarımın çoğu araçlarını müzelerinde hapsediyorlar. O otomobiller zaman için de artık çalışmıyor. Fakat ben fırsat buldukça hepsine biniyorum" diye konuştu.

Orhan, soba koleksiyonunnu ise eşi Meral Orhan'ın fikri olduğunu kaydetti.

Meral Orhan, eşiyle birlikte ortak koleksiyon tutkularının olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sergiden görüntü

-Meral-Öğül Orhan çifti ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI(Aydın),

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16)CHP'Lİ SOYER'DEN HONAZ'LI KİRAZ ÜRETİCİSİNE DESTEK SÖZÜ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Haziran'da seçimin tekrarlanacağı Denizli'nin Honaz ilçesini ziyaret etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Soyer Türkiye'de yanlış tarım politikalarının uygulandığını belirterek, "Honaz'ın kirazını dünya markası yapacağız. Honaz'lı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2 Haziran'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar verilen Denizli'nin Honaz ilçesini ziyaret ederek, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İzmir Belediye Başkanı Soyer'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, CHP'li Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek ve kalabalık partili grup karşıladı. Soyer'e İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. 2 Haziran'da yerel seçimlerin tekrarlanacağı ilçede halkla selamlaşarak sohbet eden Soyer, daha sonra iftar sofrasına oturdu.

'YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ'

Yemeğin ardından hazırlanan platforma çıkarak halka hitap eden Soyer, Ege Bölgesi'nin dünyanın en bereketli topraklarına sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de yanlış tarım politikaları uygulandığını belirten Soyer, "Eskiden öğretmenlerimiz bize, 'Bu ülke kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir. Biz dünyanın tahıl ambarıyız' derlerdi. Biz de bununla gurur duyardık. Sonra ne oldu da biz samanı gübreyi ithal eden hale getirdik. Topraklar bereketini mi yitirdi? Sadece yanlış tarım politikaları bizi bu noktaya getirdi. Onun için biz yerelde tarımı ileriye götürebiliriz. Nereden biliyorum, Seferihisar'dan biliyorum, İzmir'den biliyorum" dedi.

'HONAZ'IN KİRAZINI DA DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ'

Dünyada en kaliteli kirazların yetiştiğini yerlerden birinin Honaz ilçesi olduğunu belirten Soyer, "Yüksel Kepenek Başkan seçildiğinde, Honaz İzmir'in bir ilçesi gibi olacak. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl Seferihisar'da mandalinayı bir dünya markası yaptıysak, Honaz'ın kirazını da dünya markası yapacağız. Honaz'lı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız" diye konuştu. Millet İttifakı Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek ise, Soyer'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Birlikte üreteceğiz, birlikte paylaşacağız ve güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in karşılanmasından detay

-Tunç Soyer'in vatandaşlarla selamlaşması

-Tunç Soyer'in iftar sofrasına oturması

-Tunç Soyer'in konuşma yapması

-Yüksel Kepenek'in konuşması

-Kalabalıktan detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA