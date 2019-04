Dha Yurt Bülteni - 1

1)ŞIRNAK'TA 5 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE PKK'NIN CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK'ta bugün 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi.

Şırnak merkezdeki Bestler-Dereler bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgeye hava hücum harekatı düzenlendi. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı birlikler, hava harekatının ardından araziye inerek, bölgede arama çalışmaları başlattı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 5 teröristin cesedine ulaşıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede aramalarını sürdüren güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'nın cephaneliği de ele geçirildi. Güvenlik güçleri bölgede, AT-4 tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, 5 roketatar sevk fişeği, RPG antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG anti-tank roket mühimmatı yüksek tahrip güçlü 2 RPG termobarik mühimmat, M-16 A2 piyade tüfeği, kız keleşi olarak bilinen 2 AKS-74U tüfeği, suikast tabancası, içi dolu 18 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, zaman ayarlı 8 patlatma düzeneği, 2 frekans bulucu radyo, el yapımı patlayıcıda kullanılan 12 uzaktan komuta sinyal cihazı, 88 çeşitli ebatlarda pil, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERDEN LAR

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

=================================================

2)MERSİN'DE 29 İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

MERSİN'de, krom üretimi için kimyasal madde imal eden fabrikada çalışan 29 işçi, gaz kaçağından etkilendi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde krom üretimi için kimyasal madde imalatı yapan fabrikada kimyasal gaz kaçağı meydana geldi. İnsan sağlığına zararlı olan gazı soluyup rahatsızlaşan 29 işçi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gaz kaçağının ekiplerce giderildiği belirtildi. Ekipler, gaz kaçağının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fabrikadan görüntü

-Genel ve detaylar

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: MERSİN,

=================================================

3)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ, BALDIZINI VE KAYIN BİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINVALİDESİNİ YARALADI

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Ayla Ö.'nün kaldığı eve gelen Mehmet Ö., çıkan kavgada eşini, bazldızını ve kayın biraderini öldürdü, kayınvalidesi Hacer İ.'yi de yaraladı. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Eşi Mehmet Ö. ile geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki Ayla Ö., bir süre önce annesi Hacer İ.'nin evine yerleşti. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Ayla İ. ile konuşmak için akşam saatlerinde kayın validesinin evine geldi. Konuşma sırasında evdekilerle Mehmet Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkartan öfkeli koca, eşine ve yakınlarına kurşun yağdırdı. Mehmet Ö.'nün tabancasından çıkan kurşunlar Ayla Ö. ile kayın biraderi İzzet Bahri İ., kayınvalidesi Hacer i. ve Reyhan İ.'ye isabet etti. Yaralılar, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve kardeşi İzzet Bahri İ., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kayın valide Hacer İ. ile Reyhan İ.'nin ise tedavilerine devam ediliyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evin içinde 10'un üzerinde boş kovan buldu.

UZAKLAŞTIRMASI VARMIŞ

Bu arada Mehmet Ö.'nün ayrılma aşamasındaki eşi Ayla Ö.'nün başvurusu sonrası hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Eşi ile konuşma bahanesiyle kayın validesinin evini basarak tabanca ile katliam yapan damat Mehmet Ö.'nün tabancayla yaraladığı baldızı Reyhan İ. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olayın yaşandığı evin dış görüntüsü

Evin önündeki kalabalık

Olay yeri inceleme polisinin çalışması

Olayın yaşandığı evin yan bahçesinde çalışma yapan polisler

Polisin elindeki şüphelinin kaçarken attığı boş şarjörden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

============================

4)SİT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN İNSAN KEMİKLERİ KORKU YARATTI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle oluşan göçük sonucu insan kemikleri ortaya çıktı. Kemik parçaları ve kafa tası mahallede korku yaratırken, arazinin eski Rum mezarlığı olduğu, 3'üncü derecede sit alanı ilan edildiği ve kemik parçalarının buradaki bir mezara ait olduğu belirtildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1117 Sokak'ta bulunan boş bir arazide, yağış nedeniyle küçük çaplı toprak göçmesi yaşandı. Arazide inceleme yapan mahalle sakinleri, toprak içerisinde kafa tası ve kemik parçaları bulunduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında korkuya kapılan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3'üncü derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığını, kemiklerinde buradaki bir mezara ait olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, gün yüzüne çıkan kemik parçalarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

'ARAZİNİN ALTINDA RUM MEZARLIĞI VAR'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağışın ardından kemiklerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden birisi. Burada daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Arazini altında Rum mezarlığı var. Müze Müdürlüğü tarafından burası 2 yıl önce 3. derecede sit alanı ilan edildi. Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kemik parçalarından detaylar

-Kafatasından detaylar

-Araziden detaylar

-Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

5)YAŞLI ÇİFT, ARAZİDEKİ HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde oturan İhsan Kesikçi (65) ve Durdu Kesikçi (60), arazilerindeki 3 metrelik havuzda ölü bulundu.

İbradı'ya bağlı Ormana Mahallesi'ndeki Sayıca mevkisinde bulunan orman içindeki araziye giden İhsan Kesikçi ve eşi Durdu Kesikçi'den haber alamayan yakını dün saat 14.00 sıralarında aramak için bölgeye gitti. Arazideki 3 metre derinliğindeki havuzun içini kontrol ettiğinde İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin hareketsiz halde yattığını gören yakını, durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibleri sevk edildi. Yapılan incelemede sudan çıkarılan İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemenin ardından İhsan ve Durdu Kesikçi'nin cenazeleri otopsi için Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin her ikisinin de ikinci evliliğini yaptığı belirtilirken, Durdu Kesikçi'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Durdu Kesikçi'nin kısa süre önce hastaneden taburcu olduğu, eşi nakliyecilikten emekli İhsan Kesikçi'nin ise kalp hastası olduğu belirtildi.

'EŞİM KENDİSİNİ KUYUYA ATACAĞIM DİYOR'

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Kesikçi'nin daha önce İstanbul'da yaşadığını ve 1.5 yıl önce Ormana Mahallesi'ne yerleştiğini söyledi. Muhtar Canbaş, "İhsan Kesikçi'nin eşinin psikolojik sorunları vardı. İhsan Kesikçi rahatsızlığından dolayı bize 'Eşim kendisini kuyuya atacağım diyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım' demişti. Biz de İbradı Belediyesi'ne müracaatta bulunarak kuyuların üzerlerine demir kapaklar yaptırdık. 20- 25 gün önce Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Bugün Ormana'da öğlen 12.00- 13.00 sıralarında karı- kocayı görmüşler. Daha sonra İbradı yoluna doğru devam etmişler. Kardeşi kendilerine ulaşamadığını söylemiş. Daha sonra erkek kardeşi kendilerine ait arazide aramaya başlamış ve her ikisini de ölü şekilde görmüş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Olay yerinden görüntüler

Ekipleri çalışması

Cenazelerin araca konulması

Muhtar Fikret Canbaş röportaj

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/İBRADI (Antalya),

==========================

6)ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Ali Çetinkaya, iddiaya göre evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Çetinkaya'nın eşi Pakize Çetinkaya dün gelini ile birlikte bir akrabalarını ziyarete İstanbul'a gitti. Eşi Ali Çetinkaya ise evde yalnız kaldı. Akşam saatlerinde aynı anda komşusu olan kız kardeşi Yeter Gökoğlu, Ali Çetinkaya'ya yemek getirdi. Kapının açık olduğunu gören kız kardeşi içeriye girince iddiaya göre Ali Çetinkaya'yı elleri ve ayakları bağlanarak öldürülmüş halde buldu. Gördüğü dehşet karşısında neye uğradığını şaşıran kadının bağırmasına komşuları yetişti.

Komşuların polise haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetinkaya'nın öldüğünü belirlerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmaları sürüyor.

KAFASINA ÜTÜ İLE VURULUP, YASTIKLA BOĞULMUŞ

İncirliova'da akşam saatlerinde Ali Çetinkaya'nın elleri ve ayaklarının bağlanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Yapılan ilk incelemelerde, Çetinkaya'nın dün saat 19.00 ile 20.00 arasında bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Telefon görüşmesinden sonra eve gelen kişi veya kişiler ile Çetinkaya arasında önce boğuşma yaşandığı evin dağınık olmasından belirlendi. Eve gelen kişi veya kişilerin Çetinkaya'nın ellerini ve ayakları bağlandıktan sonra kafasına ütü ile birkaç kez vurduğu ve ölmeyince yorgan ile yastığı üzerine örterek boğulması için bastırıldığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Ali Çetinkaya'nın cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel ve detay görüntü

-Ağlayan kız kardeşi Yeter Gökoğlu'nun görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

==================================

7)CAMİ ÇIKIŞINDA BOĞAZINDAN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ, O ANLAR KAMERADA

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö. (45), sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Temel Bilgiç'i (60) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Olay sabah saatlerinde, İnönü Mahallesi Yeni Camii önünde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö., sabah namazını kılıp camiden çıktıktan sonra caminin önünde çay içen Temel Bilgiç'e elindeki bıçakla saldırdı. Temel Bilgiç boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekrem Ö. gözaltına alınırken, Temel Bilgiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntülerinde; bıçaklama anı-çevredekilerin durdurma çabaları

Camiden görüntü

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),

=====================

8)MONTUNDA BULUNAN ETİKETİ KESMEK İÇİN İSTEDİĞİ BIÇAKLA CİNAYET İŞLEDİ

SAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için kendisinden bıçak isteyen şüphelinin saldırısına uğrayan Kemal Akkaya (30) hayatını kaybetti. Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. Şüpheli, Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağını istedi. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı. Cinayet Bürosu ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Samsun'da bıçaklanarak öldürülen Kemal Akkaya'nın (30) katili olduğu öne sürülen Yaşar Ş.(34) yakalandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliği, cinayet bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu belirlendi. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı olduğu belirtilen şüpheli ile Akkaya arasında husumet olduğu öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Kemal Akkaya'ya ilk müdahalenin yapılması

Görgü tanığının ifade vermesi

Olay yerinden ve etiketten detaylar

Görgü Tanığıyla röportaj

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

======================================================

9)14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İNTİHAR ETTİ, 'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi. R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı, ailenin, bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kendini kemerle asarak intihar eden 14 yaşındaki R.Ç.'nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.'nin bilgisayarda 'Mavi Balina' oyunu oynadığını fark etti. Bunun üzerine, aile R.Ç.'nin bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı yönündeki şüphe üzerine polisin bu iddiayı da dikkate alarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

R.Ç'nin fotoğrafı

Bahattin ALBAYRAK/ KOÇARLI (Aydın),

====================================================

10)MHP KARS MERKEZ İLÇE BAŞKANI UĞUR BOY'A SİLAHLI SALDIRI

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars'tan Arpaçay ilçesine giderken silahlı saldırıyı uğradı. Aracına 5 kurşun isabet eden Boy, saldırıyı yara almadan atlattı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kars Susuz yolu Mezra köyü mevkiinde meydana geldi. MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay'a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın selektör yaptığını gören Boy, tanıdık olabilir düşüncesiyle aracını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy'un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet eden araçta hasar oluşurken Boy, saldırıyı yara almadan atlattı.

Olayın ardından saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, jandarmayı aradı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatırken, jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.

Boy, kimseyle bir husumetinin olmadığını, saldırının siyasi olup olmadığını bilmediğini, jandarma ekiplerinin gerekli çalışmaları ve incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Araçtan genel ve detaylar

Kurşun izleri

Aracın çekiciyle götürülmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

===========================

11)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Akhisar-Balıkesir Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Kudret G. yönetimindeki 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar yönünden İstanbul istikametine giderken, aynı yönde bulunan ve dönüş yapmak isteyen Caner Güvenci (65) idaresindeki 35 AV 3953 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucu can pazarı yaşanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 35 AV 3953 plakalı araçta bulunan sürücü Caner Güvenci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulanan Naci U. ve Sevim Ö. ile 10 V 3642 plakalı araçtaki Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Caner Güvenci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),

========================

12)OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 ÖLÜ 3 YARALI

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Vezirköprü ilçesi Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayri Aktaş (52), idaresinde 57 AP 988 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin yaralandı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hayri Aktaş'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza yerinden ve araçtan detaylar

Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),

======================

13)OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KARABÜK'te, bir otomobilin yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada, araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Öğlebeli Mahallesi su deposunun bulunduğu tepede meydana geldi. 112 Acil ekipleri, bir otomobilin tepeden aşağı uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 100 metrelik uçurumun başında Recep Sevinç'i (20) yaralı olarak buldu. Sevinç'in arkadaşının otomobilde olduğunu söylemesi üzerine ekipler uçurumdan aşağıya indi. 78 AN 495 plakalı otomobilden fırlayan araç sürücüsü Eyüphan Kızılay (19)'ın araçtan fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sevinç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eyüphan Kızılay'ın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazadan sonra olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, hayatını kaybeden Eyüphan Kızılay'ın çalan cep telefonunu aradı. Çalmaya devam eden cep telefonu bir süre sonra otların arasında bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerin güçlükle aşağıya inmesi

-Yaralı Recep Sevinç'in ambulansa taşınması

-Otomobil

-Polisin incelemeleri

-Otların arasında çalan cep telefonu

-Çakmak gazları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

===========================

14)NİZİP'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Otomobiller çarpışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra, Nizip'in Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed'in (30) kullandığı 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince 5 yaralı, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Kaza Anı Güvenlik kamerası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY -GAZİANTEP-DHA)

=========================

15)MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Malatya'da, iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağında karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Kavgada, saçmaların ve kurşunların isabet ettiği Serdar Çelik ve Mustafa Sevim kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlanırken, yaralı 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise boş kartuş ve kovanlara el koyarken, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Olay yeri

Ambulanslar

Yaralıdan görüntü

Polis ekipleri

Sağlık ekiplerinin yaralıyı götürmesi

Ambulansların kalkması

Boş kovan ve kartuşlar

İnceleme yapan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

==========================

16)İKİ MİNİBÜSTE 67 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol devriye görevi sırasında 2 minibüste Afganistan uyruklu 67 kaçak yakalandı.

Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında yol kontrol noktasına gelmeden kaçak göçmenleri indirerek kaçmaya çalışan 04 D 5633 plakalı minibüsü takibe aldı. Yapılan takip sonucu minibüs durdurulurken, yol kenarında indirilen Afganistan uyruklu 39 kişi de yakalandı. Yine kaçak göçmen taşıyan 65 AAH 276 plakalı minib ise aynı bölge yakınlarında yapılan takip sonucu durduruldu. Bu minibüste ise 28 Afkanistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Gözaltına alınan minibüs sürücülerine idari para cezası kesilirken, yakalanan ve yiyecek verilen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmenin ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemleri yapılırken

-Kaçak göçmenlere yiyecek ikram eden jandarma ekipleri

-Detaylar

MURADİYE(Van),

===================

17)BURSA'DA OKULDAN SONRA EVİNE DÖNMEYEN KIZDAN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okuldan sonra evine dönmeyen 16 yaşındaki Berra Köse'den 4 gündür haber alınamıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Berra Köse, 4 gün önce okula gitmek üzere servise binerek Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsüne gitti. Lise ikinci sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde okuldan çıktı ve bir daha evine dönmedi. Akşam saatlerinde kızının evine gelmediğini öğrenen baba Halil Köse, okula gidip kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına göre genç kızın eve dönmek için tekrar servise binmeyip yaya olarak uzaklaştığını gören eden baba, polise ve jandarma ekiplerine haber verdi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızını 4 gündür her yerde arayan baba Halil Köse, "Kızımızı sabah okula gönderdik, okuldan çıkınca servise binmemiş. Daha sonra bir daha haber alamadık. İlk defa böyle bir şey oldu. Kaçırıldı veya kaçtı. Kızımızın hayatından endişe ediyorum. 4 günden bu yana haber alamıyoruz. Kızımızın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundukö dedi. Polis ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Babadan görüntüler

-Fotoğrafından görüntüler

-Baba ile röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-DHA

================================

18)KARAKOÇAN'DA KAYBOLAN 88 YAŞINDAKİ KADIN, BAYGIN HALDE BULUNDU

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Narin Erkol (88), kaybolmasının ardından ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında evinden 20 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta baygın halde bulundu.

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi'nde oğlu Cemal Erkol ile oturan Narin Erkol, dün akşam saatlerinde evinden çıkmasının ardından ortadan koyboldu. Cemal Erkol, annesinin kayıp olduğunu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Dün akşam başlayan arama çalışmalarına AFAD, jandarma ekiplerinin yanı sıra çevredekiler de katıldı. Yapılan 18 saatlik arama çalışmalarının ardından Erkol, evine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğitler köyündeki mezarlıkta baygın halde bulundu.

Sağlık görevlilerince ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erkol, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

---------

Askerlerin kadına su vermeleri

Kadının sedyeye bırakılması

Ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nursel ŞENGEZER-Kamera: KARAKOÇON(Elazığ),

=====================

19)DOĞALGAZ BORUSUNU KESİP, BAŞINA GEÇİRDİĞİ POŞETİN İÇERİSİNE SOKARAK İNTİHAR ETTİ

İZMİT'te, Murat Çakas (49), kestiği doğalgaz hortumunu başına başına geçirdiği poşetin içerisine sokara intihar etti.

Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kız kardeşinin ailesi ile birlikte yaşayan Murat Çakas, kardeşi ve ailesinin alışverişe çıkmasının ardından evde yalnız kaldı. Mutfağa giderek doğalgaz hortumunu kesen Murat Çakas, iddiaya göre hortuma evdeki bahçe hortumu ile ek yaptı. Daha sonra yere battaniye sererek üzerine yatan Çakas, kulaklığını takarak telefonundan müzik açtıktan sonra kendi başına poşet geçirdi. Başına geçirdiği poşetin içerisine doğalgaz hortumunu da sokan Murat Çakas, intihar etti.

Yaklaşık 2 saat sonra eve gelen Çakas'ın eniştesi, doğalgaz kokusunu hissetti. Vanayı kapatmak amacıyla mutfağa yönelen eniştesi, Murat Çakas'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Hemen evden çıkan aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Murat Çakas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde incelemede bulunan polis ekiplerinin çalışmasının ardından Murat Çakas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Murat Çakas'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önündeki ambulansların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Murat Çakas'ın fotoğrafı

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

==============================

20)İÇİNE ESRAR KOYMAK İÇİN EVE GETİRDİĞİ LPG TANKI ALEV ALDI, YARALANDI

DİYARBAKIR'da, iddiaya göre içerisine uyuşturucu madde yerleştirilmesi için eve getirilen LPG tankı alev aldı. Olayda 1 kişi yaralandı. Evde yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1007'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki daireye, iddiaya göre içine uyuşturucu yerleştirmek için getirilen LPG tankı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Olay sırasında 1 kişi yaralanırken, alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri kısa sürede söndürürken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çıkan yangında dairede ve hemen önünde bulunan araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo esrar ele geçirdi.

Olayın meydana geldiği dairenin sahibi Mustafa Kaplan, evinde kalanların öğrenci olduğunu bildiğini ifade ederek, "Benim de dışarıda okuyan çocuğum olduğu için evi öğrencilere verdim. LPG tankı alev almış, 1 kişi yaralanmış" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

Olay yerinden detaylar

Patlamanın yaşandığı evden detaylar

Ev sahibinin konuşması

Görgü tanığının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

===========================

21)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı, sonra da takla attı. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Alabey Tersanesi yakınında meydana geldi. Bayraklı istikametinden Karşıyaka yönüne giden, sürücüsü öğrenilemeyen ve hızlı olduğu iddia edilen 35 EB 9371 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Gülgün Çolakoğlu'nun idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan 35 EB 9371 plakalı otomobil takla attı. Kaza sonrası kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobilden çıkarak kayıplara karıştı. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis ekiplerinden detay

-Otomobilden detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

======================

22)FREN YERİNE GAZA BASTI, GECEKONDUNUN BAHÇESİNE UÇTU

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı kamyonet, istinat duvarını aşarak gecekondunun bahçesine uçtu. Kamyonetin ön camından fırlayan sürücü yaralanırken, kaza anında kapı önünde bulunan ev sahibi, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Gültepe Mahallesi 735/2. Sokak'ta meydana geldi. Hasan Ökden, 14 KE 772 plakalı kamyonetini virajda yavaşlatmak istediği sırada, iddiaya göre yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan kamyonet, istinat duvarını aşarak Songül Taşkoparan'ın evinin bahçesine uçtu. Bahçedeki çardağı yıkan kamyonet havada asılı kaldı. Kazada, Hasan Ökden, kamyonetin ön camından fırlarken, Taşkoparan ise kendini yere atarak canını zor kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ökden'i ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan, Taşkoparan'ın evinin bahçesinde beslediği yavru köpeğin, kazadan korkarak kulübesinde saklandığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Kamyonetten görüntü

Ev sahibinin görüntüsü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=========================

23)BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan F.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında F.P. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından F.P. Cumartesi gece saatlerinde otomobili ile Bodrum'a giriş yaptığı sırada ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. F.P.'nin evinde yapılan aramada satışa hazır halde 1'er gramlık toplam 30 gram metamfetamin maddesi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. F.P., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeden çıkarılması

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

======================

24)SERA SÜSÜ VERİP DEFİNE ARARKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR

KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde sera süsü verilmiş alanda define arandığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, T.Ç. (24) ve V.Ç.'yi (29) 1.5 metre derinliğinde 1.5 metre genişliğinde çukur içerisinde kürek, kazma çekiç ve murç ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kazı yaptıkları alanın üzerine branda çekerek sera süsü verdiklerini belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Olay yeri

Baraka

Mavi branda

Kazı alanı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=============================

25)KARADENİZ'DE UÇUŞLARA SİS ENGELİ

ORDU ve Trabzon'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi.

Ordu ve Giresun'da dün geceden beri etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferlerde ertelendi. Görüş mesafesinin 200 metrenin altında düşmesi nedeniyle kentten Ankara ve İstanbul'a planlanan bazı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bazı seferler iptal olurken, bazı seferlerin ertelenmesi üzerine, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan uçuş yapacak olan yolcularda Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Trabzon'da da etkili olan sis nedeniyle bu akşam Antalya'dan Trabzon'a yapılması planlanan uçuş ise ertelendi. Trabzon'dan Antalya'ya ve İzmir'e düzenlenecek olan uçuşlarında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ordu-Giresun Havalimanında sis görüntüsü

-Karayolunda sis görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

============================

26)BODRUM'UN CHP'Lİ YENİ BAŞKANI ARAS'TAN KAÇAK YAPILAŞMA AÇIKLAMASI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmaya karşı mücadele başlattığını, bunun için 1 Nisan'ın milat olduğunu belirtip, "Kimse kusura bakmasın kepçeyi gönderip, hemen orayı dağıtacağım" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı, yeni başkan ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisi toplantısına vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun bir katılım oldu. Belediye meclisine ilk kez başkanlık yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediyecilik anlayışını anlattı. Aras, 'doğayı, çevreyi ve insanı odak alan bir belediyecilik' sözü verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bodrum'a artık baharı getirdik. Yazı da inşallah el birliğiyle getireceğiz. Belediyeciliğe Bodrum'da yeni bir anlayış getireceğiz. Bu anlayış tamamen sonuç ve hedef odaklıdır. Tamamen vatandaş odaklıdır. Yol gösterici bir anlayıştır. Tamamen şeffaf bir anlayıştır. Hesap verebilir ve saydam bir belediyecilik anlayışından söz ettik tüm kampanyamız boyunca. Doğa, insan, çevre, hayvan, canlı odaklı olacak, ayrımcılık ortadan kalkacak. Eşitlik, adalet ve hukukun ön planda olduğu bir yönetim anlayışımız olacak. Sorunlar olduktan sonra değil olmadan önce önlenmesiyle ilgili yapılacak işlerden söz ediyorum. Mevzuat ve hukuk doğrultusunda kararlar alacağız. Rüşvet, irtikap, iltimas gibi gayrimeşru hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Belediyemizin kapıları tümüyle açık olacaktır. Belediyede iş takipçiliğine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Her şeyin kuralı, sistemi olacak. Biz altyapımızı buna göre hazırlıyoruz. Belediyemizde tamamen liyakat esaslı görevlendirmeler yapılacak. Adam kayırmacılık, yerli yabancı ayrımı olmayacaktır. Belediyemizin şiarı, tüm insanlarımız eşit şekilde değerlidir ve herkes aynı muameleye tabi tutulur."

'MAKAM ARAÇLARININ CAM FİLMLERİ SÖKÜLDÜ'

Bodrum'u sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla yöneteceklerini belirten Başkan Aras, "Halkın belediyeciliğini yapacağız. Öncelikle imar müdürlüğümüzün kapısındaki turnikeleri söktük. Makam araçlarının film camlarını söktürdük., Böylelikle vatandaşlarımızın makam araçlarında kimin olduğunu görmesinin önünü açtık. Teknik altyapısı başladı. Tüm belediyenin bütçe, borç durumları, personel durumu, imar durum belgeleri, gerekli altyapı yapıldıktan sonra tüm imar planları vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Şu anda Bodrum'u ilgilendiren en önemli konu 'İmar Barışı' adı altında Bodrum'u teslim almıştır. Dağları, tepeleri fütursuz dikilen beton bloklarla dolu. Bunların birçoğu izinsiz ve ruhsatsız. Şu an korkunç bir yapılaşma ile karşı karşıyayız. Bunun için kesinlikle önlemler alacağız. Yatırımcının karşısında değiliz. Ancak yatırım projelerinizi Bodrum'un doğasına, tarihi dokusuna, insanına, denizine, kültürel ve sanatsal yapısına aykırı yapmayın, kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hakları da ihlal etmeyeceğiz. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız her zaman. Bodrum'un değerleridir doğru olan. Özellikle sevgili mimar, mühendis arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen imar kirliliğine yol açan projelere kesinlikle imza atmayın. Lütfen evinize, 'İki oda fazla yapacağım' diye güzel Bodrum'umuzu betonlaştırmayalım. İhtiyacı olan varsa Belediye'ye gelsin, sonuna kadar destek olacağız biz onlara. Ancak bizden izinsiz, Bodrum'un yapısına, kültürüne, değerlerine aykırı her şeye anında müdahale edeceğiz. Sonra bize kızmayın. Bunu yapmazsak, Bodrum tamamen betona teslim olacak" diye konuştu.

'KEPÇEYİ GÖNDERİP, HEMEN ORAYI DAĞITACAĞIM'

Başkan Aras 1 Nisanı milat olarak kabul ettiklerini belirtip, "Bundan böyle her tür kaçak uygulamaya müdahale edeceğim. Şu anda Yapı Denetim Kontrol zabıtası oluşturuyorum. 24 saat çalışacaklar ve kaçak olayına müdahalede bulunacaklar. Sakın, 'Mühürlensin, ben onu sökerim, kimse müdahale etmez' demeyin. Ben bütün kamu gücümle, bu yapıların üzerine gideceğim. Kepçeyi gönderip hemen orayı dağıtacağım. Bu bir kampanya olarak başlayacak. Bunları da bilboardlarda göreceksiniz. Oralarda bizim gülen yüzümüzü, Sevgililer Günü mesajlarımızı görmeyeceksiniz. Bilboardlarda bunları paylaşacağız. Büyük bir kampanya başlatıyoruz."

Daha sonra 18 gündem maddesinin görüşülmesiyle devam eden Meclis toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkan Aras'ın kaçak inşaatlarla ilgili açıklaması

Meclis toplantısından genel detay

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

==========================

27)FATİH ERBAKAN: MİLLETİMİZİN DERDİNE DERMAN OLMAK İÇİN GELİYORUZ

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bursa 1'inci Olağan kongresinde yaptığı konuşmada, "Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen partisinin Bursa 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ülkenin yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını ve Türkiye'nin temel meselesine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, 82 milyon kişiyi kucaklamak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Mevcut iktidarın yıllardır ülkeye birçok faydalı iş yaptığını belirten Erbakan, "Biz, 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için uyarı vazifemizi yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. 'Mevcut iktidar yıpransın, yaralansın, buradan bize oy çıksın' anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." diye konuştu.

Fatih Erbakan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kongrede,Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı'na Naim Öztürk seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Salondan görüntüler

-Fatih Erbakan'ın salona gelişi ve partilileri selamlaması

-Fatih Erbakan'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

=========================

Kaynak: DHA