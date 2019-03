Dha Yurt Bülteni-1

1)ANKARA'DA YÜK TRENİNİN VAGONLARI RAYDAN ÇIKTI

ANKARA'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık 2 saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi. Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi'nin üzerinde meydana geldi. Sincan'dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kaza atlattı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan loktomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından demiryolunda ulaşım saat 03.30 sıralarında normayle döndü.

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK

Ankara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrolül olarak sağlanıyor. Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi.

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (ek)

2)GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçi Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınlarından bazıları, arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini savunarak, görevlilere tepki gösterdi. Tepkiler üzerine AFAD'dan bir görevli ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.

GÖÇÜK'TE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük nedeniyle, göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın için arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaptığı çalışmalar halen sürüyor.

3)KARLIOVA'DA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ; 30'A YAKIN ARAÇ MAHSUR KALDI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolundaki Kayapınar köyü yakınlarında 3 ayrı noktaya çığ düştü. Çığın düştüğü sırada karayolundan geçen araçların büyük tehlike atlattığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

4)MARMARA ADASI'NDA YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU, 6 KİŞİ KURTARILDI

BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında mucur yüklü bir gemi fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu. Sahilden 50-60 metre uzaklıkta karaya oturup yan yatan gemideki 6 personel, sahil Güvenlik botu ile yakındaki balıkçı teknesinin yardımıyla kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi yan yatarken, büyük bölümü de sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bu arada telsizden çevredeki balıkçı teknelerine de çağrı yapıldı. sahil güvenlik botu ve çevrede bulunan bir balıkçı teknesinin olay yerine gelerek yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat, kurtarılarak limana getirildi. Gemicilerin yaralı olan 1 kişi, burada bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

5)MERMER MADENİNDE GÖÇÜK ANBEAN KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde bir mermer ocağında göçük meydana geldi. İşçilerin göçükten önce meydana gelen küçük çaplı kaymaları görüp maden sahasını boşaltması ise olası bir faciayı önledi. Göcük anı ise amatör kameralarca anbean kaydedildi. Göçükte ölen ya da yaralanan olmazken, 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir mermer ocağında dün öğle saatlerinde ufak bir göçük meydana geldi. Bu göçüğün ardından ocaktaki çalışanlar boşaltılırken, mermer ocağında akşam saatlerinde büyük bir çökme meydana geldi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki mermer ocağı, büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Ocakta kimsenin çalışmaması faciayı önlerken 2 iş makinesi enkazın altında kaldı.

6)KIZIYLA EVLENMESİNE KARŞI ÇIKTIĞI GENÇ TARAFINDAN VURULDU

KONYA'da bir markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından, çalıştığı iş yerinin içerisinde bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ö., kız arkadaşı N.E.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim E., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim E.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek, İbrahim E.'yi sağ bacağından vurup, yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim E., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İbrahim E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

7)DİYETİSYEN FERYA İLE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAKİ DEHŞET KAMERADA

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonrasında iki otomobilin çarpıştığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan ile Hikmet Kahramantürk'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yolda yürüyen Bertan'a çarma anı, saniye saniye yeraldı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, iddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden 35 AT 3766 plakalı otomobil sürücüsü, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü belirsiz otomobil, kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, beton direğe çarpan araçtaki 2 kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ferya Bertan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Bu arada kırmızı ışık ihlali sonrasında iki otomobilin çarpıştığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden ve ışık ihlali yapan otomobil, bir başka otomobille çarpıştıktan sonra savruluyor. Kontrolsüz sürüklenen otomobil, ardından yol kenarındaki Ferya Bertan'a çarptıktan sonra beton direğe çarparak duruyor.

8)KAHRAMANKAZAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçtan fırlayan Hakan Bostan (36) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Aydın Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. 03 DT 800 plakalı panelvan tipi midibüs sürücüsü Hakan Bostan, Kızılcahamam ilçesinden Ankara'ya giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs takla atarak yoldan çıkarken, Bostan araçtan fırladı. Bu sırada aynı güzergahta seyreden 06 HCG 60 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Barışlı ise, kazayı görünce şok geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak, orta refüje yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Sedat Barışlı ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de, bölgede güvenlik önlemi alarak, hayatını kaybeden Bostan'ın yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemelerin ardından Bostan'ın cansız bedeni Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

9)LÜKS OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

ANKARA'da Çankaya Köşkü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü Nevzat Çakır, hayatını kaybederken, lüks aracın sürücüsü kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Çankaya İlçesi Ziaur Rahman Caddesi'ndeki Çankaya Köşkü civarında meydana geldi. Cadde üzerinden Yıldız istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen Nevzat Çakır kontrolündeki 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre ulaşıma kapattı. Araçların hurdaya döndüğü kazada polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

10)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki İsmail Kahraman bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mehmet Saçan'ın kullandığı 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a çarptı. Çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin, olay yerindeki incelemesini ardından Kanraman'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Saçan'ı gözaltına aldı.

11)OTOMOBİLDE ÇEKTİKLERİ GAZ PATLADI; 3 GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilin içerisinde çakmak gazı soluyan 3 kişi, araçta sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Saklıkent cadesinde meydana geldi. Enes Mengi (18), Artug Arpa (19) ve Musa Cihan (19) park halindeki 20 EN 599 plakali otomobilin içerisinde iddiaya göre çakmak gazı solumaya başladı. Otomobilde bulunan kişilerden birisinin sigara yakmak için çakmağını yakması sonucu, camları kapalı otomobilde sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle otomobilin camları kırıldı. Kapıları ve bagaj kapağı parçalandı. Çevrede panik yaratan olayda otomobilde bulunan 3 genç, mucize eseri hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı uzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından otomobil ve çevresinde yapılan incelemede çakmak gazı dolum tüpü bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

12)İŞ MAKİNESİ PARÇASININ ALTINDA KALAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

BURDUR'da çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31) ağır yaralandı.

Burdur merkez Kocapınar köyünde özel bir şirkete ait mermer ocağında dün saat 17.30 sıralarında iş makinesinin hidrolik koluna takılı olan kovası yerinden koparak işçilerden Niyazi Bozkurt'un üzerine düştü. Sol bacağı kovanın altında kalan Niyazi Bozkurt için diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Niyazi Bozkurt, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Niyazi Bozkurt burada yapılan ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

13)İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ AMA 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

MANİSA'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan Murat A. (Aydoğdu) (46), dün öğle saatlerinde dehşet saçtı. Eski nişanlısının evine giden Murat A., 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı. Murat A.'nın aranması sürerken, 1'i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alındı.

Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4'üncü kat penceresine önceki gün saat 22.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası emekli asker Murat A., bağırarak aşağı atlayacağını söyledi. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı aşağı indirdi. Murat A.'nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı. Dün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine konuşmaya giden Murat A., Meral D.'nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. (36) ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi (17) bıçakladı. Murat A. kaçarken, 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sadece karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kayıplara karışan Murat A.'nın arandığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

14)ÇAYCIYI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, BOYNUNA BIÇAK DAYAYIP POLİSE DİRENDİ

KARAMAN'da önceki gün sabah çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçan Ertuğrul S. ve Cihan C., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden Cihan C. Polise teslim olmamak için bir minibüsün altına saklanıp boynuna dayadığı bıçakla direndi. Cihan C., psikolog eşliğinde 2 saat süren ikna çabasıyla teslim oldu.

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. Pasajdaki çay ocağının önünde Şevket Ozan Gülke, henüz bilinmeyen bir nedenle Ertuğrul S. ve Cihan C. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket Ozan Gülke, bıçakla kovalandı. Pasajın ikinci katında Ertuğrul S. ve Cihan C., burada yakaladıkları Gülke'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtılar. Cinayet Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Fevzi Paşa Caddesi üzerinde olayın şüphelisi Ertuğrul S. gözaltına alınırken, polisi gören Cihan C. kaçmaya başladı. Cihan C. polisten kurtulabilmek için cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklandı. Ekiplerin kendisini fark ettiğini anlayan Cihan C. boynuna dayadığı ekmek bıçağıyla saatlerce polise direnerek teslim olmadı. Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Cihan C. polis tarafından gözaltına alındı.

15)YENİ SATIN ALDIĞI OTOMOBİLİYLE KAZA YAPTI, KASKOSUNU SORDU

KARAMAN'da, diş hekimi Semih Döngör (35), dün satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı. Otomobilde sıkışan Döngör, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine defalarca otomobilinin kaskosunu sordu.

Kaza, dün saat 20.50 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi gar kavşağında meydana geldi. Diş hekimi Semir Döngör, iddiaya göre dün satın aldığı 70 DT 295 plakalı otomobiliyle gar kavşağında Abdulkadir Örnek (44) yönetimindeki 34 VF 2704 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Döngör, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Semih Döngör kendisini kurtarmak isteyen ekiplere defalarca 'Aracımın durumu nasıl kaskosu var mıydı' diye sordu. Döngör, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkadir Örnek ile yanında bulunan Mehmet Zeki Ercevap (31) de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

16)AZEZ'DE 'İDLİB' PROTESTOSU

SURİYE'nin İdlib kentine yönelik rejim ve Rus savaş uçakları tarafından devam eden bombardıman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Kilis'in karşısındaki Azez kentinde protesto edildi.

Muhaliflerin elindeki son kent merkezi olduğu için kritik öneme sahip olan İdlib'e yönelik hava ve karadan bombardımanın devam etmesi Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kentlerde adım adım takip ediliyor. Son günlerde İdlib'e yönelik hava bombardımanının artması ve sivillerin yaşamlarının tehdit altına girmesi muhaliflerin denetimindeki kentlerde düzenlenen gösteriler ile protesto edildi. Bu gece de saat 21.00 sıralarında sosyal medyada örgütlenerek evlerinden çıkan yüzlerce kişi, Kilis'in karşısında bulunan Azez kent merkezindeki İstiklal Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Esad ve Rusya aleyhine sloganlar atarak İdlib'e yönelik bombardımanı protesto etti. İdlib'e yönelik bombardımanın durdurulmasını isteyen Suriyeliler, saldırıların sonlandırılması için tüm dünyayı seferber olmaya çağırdı.

17)ŞANLIURFA TABİP ODASI'NDAN 'MÜLTECİ' UYARISI

ŞANLIURFA Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik, "En yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22.23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Ortaya çıkan sorunlardan biri de salgın hastalıklardır" dedi.Türk Tabipleri Birliği Şanlıurfa Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Tabip Odası'nda düzenlenen açıklamaya, Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik ile Dr. Osman Yüksekyayla, Dr. Mustafa Kamik ve üyeler katıldı. Oda adına açıklama yapan Melik, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle çeşitli programlar düzenleyeceklerini söyleyerek, kentte yaşanan sorunlara değindi.Dr. Ömer Melik, "14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü Yılında meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyoruz. Gerek hekimler ve sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük, demokratik haklarının giderek daha da kötüleşmesi gerekse de sağlık göstergelerinin sonuçlar, açışından değerlendirildiğinde toplumun sağlık hakkının da giderek bozulduğu bir süreci yaşamaktayız. Hekimler açısından genel olarak hasta sayısının fazla olması, fazla mesai, nöbetler, emekliliğe yansımayan ve her geçen gün eriyen ücretler, hemen her gün yaşanan sağlıkta şiddet olayları ve hatta meslektaşlarımızın öldürülmesine varan vakalar giderek artış göstermektedir. İlimizde birçok birimde Aile Sağlığı çalışanı bulunmamaktadır. Bu durum koruyucu hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA BU İKİ ORANDA DA BİRİNCİ: DOĞUM VE ÖLÜM

Şanlıurfa'da ölüm ve doğum oranının Türkiye geneline göre çok yüksek olduğunu aktaran Melik, "Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 304 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Bebek ölüm hızı ilimizde 1000 canlı doğumda 14,4 iken Türkiye ortalaması 9,1'dir. Anne ölüm hızı maalesef Türkiye ortalamasının iki katıdır. İlimizde bu oran 31,17 olup, anne ölümünün en yüksek olduğu ildir. Doğurganlık oranı ise Türkiye'de 2,07 iken ilimizde 4,29'dur. Doğurganlık oranının da en yüksek olduğu il Şanlıurfa" diye konuştu.

'MÜLTECİ SORUNU, SAĞLIK SORUNUNU DOĞURDU'

Türkiye'nin en fazla mülteci barındıran kenti olması sebebiyle sağlık sorunlarını da artırdığını belirten Melik, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde var olan mülteci sorunu ilimizde çok daha fazla kendini göstermekte olup en yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22,23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Yeteri kadar planlama yapılmamasının çok daha büyük sorunlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sorunlardan biri de salgın hastalıklardır."

18)SIPAYA İŞKENCEYE BÜYÜK TEPKİ

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi. Ayak kısmında derin yaralar bulunan sıpa, tedaviye alındı.

İlçenin Sarılar Mahallesi'nde ayaklarına çivili sopayla vurularak yaralanan ve iple bağlanan sıpayı görenler durumu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) bildirdi. İhbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan sıpayı havyan ambulansıyla derneğin bakım evine götürdü. Burada tedaviye alınan sıpanın ayaklarının kesici aletle yaralandığı belirlendi.

Sıpayı çok kötü durumda bulduklarını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, "Bu sıpa için Sarılar Mahallesi'nden ihbar geldi. Gittik çok kötü vaziyetteydi. Çok kanaması vardı. Yaklaşık 2 saat içerisinde ipi çıkarttık. Cuma günü tedavi için Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Bacağına tahminime göre çivili bir tahta ile vurmuşlar. İşkence görmüş. Hocalarımız ile görüştük, enfeksiyon var. Hayvanlarımız hep mal kapsamına giriyor. Ne zaman bunlar can kapsamına girerse bu işkenceler bitecektir. Meclis'ten bu hayvanlar ile ilgili yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum" dedi.

19)'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLDEN, POLİSE 'KİMYON BAHARATI' ATILDI

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı. Şüphelilerin, kovalamaca sırasında polislerin üzerine kimyon baharatı attıkları öne sürüldü.

Dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametine kaçan otomobilde yolcu konumundaki kişi, iddiaya göre hastaneler kavşağı yakınında motosikletli polislerin kendilerini takip etmesini engellemek için üzerlerine kimyon baharatı attı. Görüş alanları kapanmasına rağmen takibi sürdüren polisler, otomobili Fuzuli ile Cevat Yurdakul caddelerinin kesiştiği kavşakta yakaladı.

'ARANMAM VAR'

Sürücü ve yanındaki arkadaşını otomobilden indiren ekipler, araçta arama yaptı. Bu sırada yolcu konumundaki şüpheli, aranmasını olduğunu söyleyip, bu yüzden kaçtıklarını öne sürdü ancak yapılan GBT sorgusunda aranmasının olmadığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

20)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU MALATYA'DA

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin belediye başkanları ile adayları ve yüzlerce partili tarafından karşıladı. Partililer tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde dinleneceği otele geçti. Kılıçdaroğlu, bugün sabah saat 09.30'da kentteki bir otelde STK, Oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

21)AKŞENER ERZURUM'DAN AYRILDI

MERKEZ Palandöken İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililerle bir süre sohbet etti. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz ve beraberindeki heyetle birlikte merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi taş mağazalar semtine giden Akşener esnafı ziyaret etti. Gezisini, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasına giderek sürdüren Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Bir süre sonra buradan çıkan Akşener, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz'un koordinasyon merkezine gitti. Burada da partililerle bir süre görüşen Akşener, günün yorgunluğunu merkez Aziziye ilçesindeki bir lokantada yemek yiyerek attı. Akşener bir tanıdığının evini de ziyaret ederek dün saat 20.00 uçağı ile Ankara'ya döndü.

22)TOPÇU: DEVLET, İTİBARINI 'KAR ALTINDAN' ÇIKARMALIDIR

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yargıtay'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin kararı hakkında, "Hukuk inşallah herkesin hakkını hukukunu iade eder ve devlet buradan hukuk yolu ile kar altından itibarını çekip çıkarmış olur" dedi.

Kırıkkale'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Sönmez'in "25 Yılda Türkistanö adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada alınan kararları değerlendirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan Topçu, "Ben hadise olduğu zaman 'Devlet, kar altında kaldı' demiştim, Bugün geldiğim noktada sözüm aynı. Yani hukuk, yargı, üstüne düşeni bir an evvel yapmalı. Gecikmiş adalet diye bir şey olmaz ve bu hadise birilerinin geçim kapısı haline geldi. Yani üzerine hikayeler yazılıyor, senaryolar yazılıyor, Bunları doğru bulmuyorum ve Muhsin Başkan bunu hak etmiyor. O hukuku kar altından çıkartmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz sonrası ilgililere, yetkililere idari noktada bir takım talimatlar verdi. Dosyalar tekrar gündeme geldi. Benim genel başkanlığım zamanında zaten birçok şüpheli olarak addedilenler 8-9 ay tutuklu kaldı. Biz tabi hiç kimsenin ne haksız yere bir yerde tutulmasını, gözetim altına alınmasını istemeyiz asla istemeyiz" şeklinde konuştu.

'BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİL'

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesinde hata veya ihmal varsa bunun hesabının verilmesi gerektiğini kaydeden Topçu, "Eğer bir hata ihmal, bir kusurdan neticelendiyse bu memleket sahipsiz değil. Hatasının, kusurunun, ihmalinin karşılığı neyse bunun hesabını versin. Ha yok bu eğer birilerinin iddia ettiği gibi yani bir kastı mahsusadansa bunda hepimizin faydası var. Devlet için millet için, uğraşan herkes için faydası var. Geç bile olsa neticede hak yerini bulur adalet yerini bulur. Kimseyi peşinen suçlu görme durumunda da değiliz. Hukuk inşallah herkesin hakkını hukukunu iade eder, ve ifade ettiğim gibi devlet buradan hukuk yolu ile kar altından itibarını çekip çıkarmış olurö ifadelerini kullandı.

23)BAKAN KURUM, TOKİ ANAHTARLARINI TESLİM ETTİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki köprü açılışını yaptı. Bakan Kurum ardından Menteşe ilçesine geçip, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 1106 adet konut için anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Muğla'nın kendine has bacalarının en güzel örnekleri Menteşe ilçesinde. Menteşe sokaklarını süsleyen geleneksel Türk evleri, aile yapısını korumayı, mahremiyeti, saygıyı ve mahalle kültürünü bizlere hatırlatmakta. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, tanıtımını yaptımız projede tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar, 250 bin sosyal konut hedefimiz var" dedi.

Konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte hak sahiplerine anahtarlarını veren Bakan Kurum, kentten ayrıldı.

24)CANİKLİ: ABD BAŞKANI İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞ TÜRKİYE'YE YÖNELİK TWEET ATIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Trump, 'Suriye'de YPG'ye saldırırsanız ekonominizi mahvederim' diyor. Amerika kaynaklı S-400 meselesi gündeme getirilerek ülke olarak tehdit ediliyoruz. Türk ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri de gelişen şartlara karşı inanılmaz bir uyum sağlama kapasitesi var" dedi.

Ak Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Bursa'da Giresunlu İşadamları ve STK Başkanları tarafından düzenlenen geceye katıldı. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti İl Yönetim üyelerininde yeraldığı programda konuuşan Canikli, Kılıçdaroğlu'nun pazar fiyatlarındaki artışıla seçim kazanmayı hedeflediğini ifade ederek, "23 tane zincir market tespit edildi. Fiyatını hiçbir gerekçe olmadan 4-5 katı artıran marketler var. Hepsi tespit edildi. Tanzim satış sistemi devreye konuldu. Bu çağda böyle bir uygulama olur mu diye çok eleştirildi. Olması gerekiyor. O sayede oyunun bu kısmı bozuldu. Kılıçdaroğlu'nun bağırmasının sebebi bu. Onlar istiyorlardı ki, Ayşe teyzenin o tepkisi, fiyat artışlarında pazarda karşılaştıkları tepki o düşünceyle sandığa gidip hükümeti cezalandıracak. Bekledikleri oydu. Cumhurbaşkanımızın bu projesi nedeniyle oyun bozulunca bunların da dengeleri bozuldu" açıklamasında bulundu.

'O İŞ BİTTİ, PARASINI VERDİK, GERİYE DÖNÜŞ YOK'

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı Tweetle başladığını belirten Canikli, S-400 savunma sistemi aldıktan sonra Pentagon yetkililerinin Türkiye'ye ağır tehtidlerde bulunduğunu söyledi. Canikli, "Pentagon yetkililerinden biri kalkıp diyor ki, 'Türkiye S-400'den vazgeçmezse sonuçları ağır olur.' Diplomatik bir dilde bundan daha ağır bir tehdit ifadesi yok. Sonuçları Türkiye için ağır olur diyorlar. Kendileri vermiyor, Rusya'dan aldığımız zaman da müdahale ediyor. O iş bitti, parasını verdik. Geriye dönüşü yok" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNDEKİ İHRACATIMIZI YÜZDE 170 ARTTIRDIK'

'Zeytin Dalı Operasyonu'nunda kullanılan mühimmatın büyük bölümünün yerli olduğunun altını çizen Canikli, savunma sanayinde ihracatın da her yıl katlanarak arttığını söyledi. Milli savunma ve silah sanayinde dışa bağımlılığın azaldığını belirten Canikli, "Türkiye'nin savunma sanayide elde ettiği başarıdır. Çok büyük bir ivme kazandık. Şu anda çok sofistike savunma sistemleri üretiyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan bütün mühimmatların yüzde 96'sı yerli. Zaten dışa bağımlı olsaydık o operasyonu yapamazdık. Biz 2018'de bir önceki yıla göre savunma sanayi ürünlerindeki ihracatımızı yüzde 170 artırdık ve 2 milyar dolara çıkardık" dedi.

HORON OYNADI

Nurettin Canikli, daha sonra merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Giresun Espiye ve Çevre Köyleri Derneği'nin Gecesine katıldı. Burada vatandaşlarşa bol bol fotoğraf çekilen Canikli, hemşehrileri ile birlikte horon oynadı. Ardından konuşma yapan Canikli, fındık fiyatlarında Ak Parti iktidarından sonra fiyatların düzendiğini belirterek, "1993'ten 2002'ye kadar yıllık ortalama 240 bin ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye'nin bu satıştan elde ettiği gelir yaklaşık 650 milyon dolar. 2003'ten bugüne kadar ise yine aynı miktarda yaklaşık 240 bin ton fındık satıyoruz. Ancak elde ettiğimiz gelir 1 milyar 600 milyon dolar. 2 milyar dolara ulaştığımız yıllar oldu. Yani dolar bazında tam 3 katı gelir elde etmişiz. Bu farkın çok iyi düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

EY TRUMP SENİ GİRESUNLU HEMŞEHRİLERİME ŞİKAYET EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump'u, Giresunlu hemşehrilerine şikayet eden Nurettin Canikli, "Ey Trump! Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırmak için doların fiyatını yükseltmek için şu tweet atmak işinden vazgeç. Hemşehrilerim burada, Giresunlular burada. Seni Giresunlulara şikayet ediyorum. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı işi gücü bırakmış, Ağustos ayında sabahın 08.30'unda Amerika'dan tweet atıyor, Türkiye'ye yönelik. Özetle diyor ki; Türkiye'nin ekonomisi bozulacak. ve başka saldırıların da etkisiyle hatırlayın, dolar Ağustos ayında birden fırladı. Nedeni, diğer saldırıların yanında Amerika'nın doğrudan eskiden bu işler gizli kapaklı yapılırdı. CIA'nın aracılığıyla yaparlardı bu işleri. Artık aracıyı kaldırdılar. Çünkü önceki saldırılarda başaramadıkları için Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı doğrudan kendisi devreye girdi. İş açık. Daha sonra bir tweet daha atıyor. Diyor ki; 'siz Türkiye olarak YPG'ye saldırırsanız, Türkiye ekonomisini mahvederiz.' Bu tweet yaklaşık 2 ay önce atıldı. Onun için Giresunlu hemşehrilerime şikayet ediyorum. Boşuna uğraşma Trump. Bugüne kadar senin adamların, buradaki senin uşakların bu ülkenin istikrarını bozmak için herşeyi yaptılar, başaramadılar. Sen de başaramayacaksın. Bu ülkenin birlik bütünlüğünü bozamayacaksın." diye konuştu.

25)ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIRIM: 20 YIL SÜREN DAVALAR TARİHE KARIŞACAK

BİNGÖL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama başlatmış ve belli davalara süre getirmiş. Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl süren davalar artık tarihe karışacak. Benim 9 yıllık Anayasa Mahkemesi deneyimimde 56 yıllık tapu davası gördüm. Ben 52 yaşındayım. Ben doğmadan başlamış dava bir iki yıl önce sonuçlanmış" dedi.

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, anayasa yargısının dünyadaki macerasının 1803 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başladığını söyledi. Konferansta, çeşitli ülkelerin anayasa yargısından örnekler sunan Yıldırım, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk yapılan işlerden biri yüksek mahkeme kurmak olmuş. Anglosakson dediğimiz İngiliz ve Amerikan sisteminde yüksek mahkeme dediğimiz yapılar, bizdeki Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay mahkemelerinin işlerini yerine getiren mahkemeler. Bu yüksek mahkeme 1803'te kuruluyor. Bunun bir yargıcı var. Bu yargıç önüne gelen bir konuda, o konuyla ilgili yasanın Amerikan Anayasasına aykırı olup olmadığına denetleme yetkisinin olduğunu söylüyor ve bu şekilde dünyada anayasa yargısı başlamış oluyor. Çok uzun yıllar boyunca tüm dünyada anayasa yargısı, tırnak açıyorum burada tuhaf bir şekilde, Amerika'ya özgü olarak algılanıyor. İlk defa 1920 yılında Avusturya'da ünlü bir hukuk filozofunun da etkisiyle anayasa mahkemesi isminde bir mahkeme kuruluyor. Yani anayasa yargısının başlangıcı Amerika'da ama anayasa mahkemesi olarak ayrı bir mahkemenin kurulması, kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen bir mahkemenin başlangıcı 1920 Avusturya'dır. 2. Dünya Savaşı öncesinde Avusturya dışında Çekoslovakya ve daha sonra bir iki Avrupa ülkesinde anayasa mahkemeleri kuruluyor. Fakat bunlar o dönem itibariyle pek işlev görmemişler. Zaten işlevlerini tam yerine getiremedikleri, totaliter sağ siyasi iktidarların başa gelmesiyle Almanya, Avusturya ve birkaç ülkede daha belirgin bir şekilde görülüyor. Dikkat ederseniz anayasa mahkemelerinin ilk kurulduğu ülkeler faşist ve diktatör deneyimi yaşamış ülkelerdir. Türkiye'de anayasa mahkemesi 1962'de göreve başlamış. Dolayısıyla çok önemli bir tecrübesi var. Tabi verdiği kararlar gerek geçmişte, gerek günümüzde ve muhtemelen gelecekte de tartışılacaktır. Çünkü hassas kararlar çoğu zaman önüne gelmekte ve bu konular hakkında karar vermektedir. Toplumun farklı kesimleri de bu kararları eleştirebilmektedir. Kararları da eleştirmek herkesin en doğal hakkıdır."

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'deki görevlerine de değinen Yıldırım, "Anayasa Mahkemesi'nin 12 Eylül 2010'da kabul edilen anayasa referandumundan önce yaptığı iş belliydi. İptal davası, itiraz davası, siyasi parti kapatma davaları, siyasi parti mali denetimleri, yüce divan yargılamaları, milletvekilliği düşürülmeleri gibi konularla ilgileniyordu. Bu konular hala var. Hala Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri arasındadır. Bir siyasi parti mahalli denetimi biraz değişti. Buna ilaveten 2010 referandumunda kabul edilip 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren bireysel başvuru hakkıdır. Daha doğru bir tabir ile teknik adıyla anayasa şikayetidir" diye konuştu.

'20-30 YIL SÜREN DAVALAR ARTIK TARİHE KARIŞACAK'

Anayasa Mahkemesi'nin ciddi bir ihlal oranıyla çalıştığını, en büyük oranında da adil yargılanma hakkıyla ilgili dosyalar olduğunu belirten Yıldırım, uzun süren davaların tarihe karışacağını söyledi. Yıldırım, "Verilen ihlal kararlarının neredeyse üçte ikisi adil yargılanma hakkıyla ilgilidir yani makul sürede yargılanma hakkı. Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama başlatmış ve belli davalara süre getirmiş. Muhtemelen önümüzdeki zaman diliminde bu sorun aşılacak. Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl süren davalar artık tarihe karışacak. Benim 9 yıllık Anayasa Mahkemesi deneyimimde 56 yıllık tapu davası gördüm. Ben 52 yaşındayım. Ben doğmadan başlamış dava bir iki yıl önce sonuçlanmış. Hakikaten demokratik hukuk devletinde, hele hele teknolojik imkanların çok geliştiği bir dönemde böyle uzun davaların tarih olması lazım" dedi.

