Dha Yurt Bülteni - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de halka hitap etti

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan mitinginin ardından karayoluyla geldiği Artvin'de toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik önündeki alanda selamladığı kalabalıktan, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini sürdürmesini istedi. Ardahan'dan helikopterle gelmeyi planladıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle kara yoluyla geldikleri için programa geç kaldıklarını anlatan Erdoğan, Artvin'e son 17 yılda toplam 26 katrilyonluk yatırım yaptıklarını kaydetti.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlandığında bam başka bir baraj olacağını da söyledi. Erdoğan, "Önce hakkınızı helal edin. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya uçamadık. Aşırı sis, kar, tipi ve bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Tabi geldik ama şu barajları görünce, hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir tarafta o güzellikler. İnanın şöyle 5 sene 10 sene sonra bu Artvin var ya, şu barajları sebebi ile yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Biz hep ne dedik: 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' Yufufeli bam başka bir baraj olacak. Deriner Barajı'nı da aşacak. Yusufeli'nde adeta bam başka bir ilçe kuracağız" dedi.

'YAHU ELİNE DİLİNE DURSUN'

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, hava yolunu halkın yolu yapacaklarını ifade etti. Rize-Artvin havalimanını 2020 yılında hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getiren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Orada da dağları deldik, taşlar taşınıyor, öyle kolay iş değil. Ama yaparız. İman öyle bir şeydir ki, tekeden bile süt çıkartır. Artvinli çiftçilerimize 2002 yılında 3 buçuk milyon lira, tarımsal destek verilmişken, bu rakamı geçtiğimiz yıl 88 milyon liraya çıkarttık. Artvinli çiftçilerimize bugüne kadar 606 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor: 'Çiftçi öldü, çiftçinin elinden tarlalarını aldılar' Yahu eline diline dursun yahu. Ben sana resmini rakamları veriyorum. 'Şu kadar para verdik' diyorum Artvinli iş insanlarımıza girişimcilerimize toplam yaklaşık 3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Sağladığımız desteklerle 2 bin 323 Artvinli kardeşimize istihdam kapısı açtık. İşverenlerimize 176 milyon lira tutarında SGK prim teşviki verdik. Bugün de Artvin'de toplam yatırım tutarı 1 milyar 252 milyon lira olan 145 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz"

'SİZE BU ÜLKE TOPRAKLARINI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye adına bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir yer olmadığını ve Kürdistan hayalleri kuranların Kuzey Irak'a gidebileceklerini ifade etti. Erdoğan, "Bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Hani bir tane mutabakat kurmuşlar, kim var burada CHP var, kim var bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim Doğu Anadolu'muz var, bizim Güneydoğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var. Bizim Ege'miz var, Marmara'mız var ve 780 bin kilometrekare ile bizim vatan topraklarımız var ama Kürdistan isteyen varsa Kuzey Irak'ta Kürdistan var oraya gider. Defolup oraya gider. Biz size bu ülke topraklarını böldürtmeyeceğiz. Ne diyorlar; 'biz sırtımızı YPG'ye dayadık' diyor, 'sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık. Bizim farkımız budur. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu yılsonuna kadar TOBB ile beraber çalışarak 2,5 milyon işsize de iş temin edilecek. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz, bunun yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla, iş gücüne katılma oranı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseldi. Tüm bu yükselişlere rağmen, Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 5,8'in oranında büyütmemiz varö diye konuştu.

'KOLTUĞA YAPIŞTI, ORADAN KALKAMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerini sürdürdüğü ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun, göreve geldiği ilk günden bu yana 9 seçim kaybettiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Bay Kemal SSK'da Genel Müdürlük yapmadı mı? Orayı batırdığını biliyorsunuz. Bu adam bir hastaneyi yönetemedi ya hu. SSK genel müdürlüğünü yapamayan birisi, bir kasetle CHP'nin başına geldi, 9 seçimde mağlup oldu ama koltuğa yapıştı, oradan kalkamıyor. Ona bir mağlubiyet daha yaşatmaya hazır mıyız? Bu işi biz başaracağızö

Erdoğan konuşmasının ardından toplu açılış töreniyle kentte yer alan yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Rize'ye hareket etti.

ERDOĞAN ANA-BABA OCAĞI RİZE'DE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış töreninin ardından geceyi geçireceği memleketi Rize'ye geldi. Hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile geçtiği sahil ilçesi Arhavi'den helikopterle ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, burada hemşerilerini selamladı. Otobüsten vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bizim için farklı bir gün oldu. Önce Ardahan, hava koşulları çok ağır olduğu için tabi buradan Artvin'e kara yoluyla gelmek zorunda kaldık. Ama buna rağmen gerek Ardahan gerekse Artvin'de muhteşem, coşkulu kalabalıklara hitap etme imkanı bulduk. Mutluyuz, Artvin ve Ardaha'ın selamı var. Güneysu'da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart'ta da Güneysu'da bu rekoru kırmaya hazır mıyız? Birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnşallah yarın Rize'den gereken cevabı verecek Trabzon' geçeceğim. Sonra Ordu ve Samsun'da olacağız" dedi.

Konuşmasının ardından hemşerilerine bez torbalar ve çay hediye eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için geldiği Uşak'taki mitingin ardından Eşme ilçesine geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Eşme girişinde atlı süvariler karşıladı. Süvariler, parti otobüsünün önünde miting yapılacak olan Cumhuriyet Meydanı'na kadar atlarını sürdü. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine hediye edilen yörük poşusunu omuzlarına koydu.

Mitingde ilk olarak CHP Eşme Belediye Başkan adayı Yılmaz Tozan konuştu. Tozan'dan sonra parti otobüsünün üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Sizlerle biraz sohbet etmeye geldim" diyerek, başladı. Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki Eşme bir tarih yazacak. Adaletten doğruluktan yana bir tarih yazacak. Buranın sorunları var biliyorum. Nasıl çözerler? Akıllarıyla çözerler. Halka inanarak onlarla birlikte çözerler. Yılmaz (Tozan) Başkanın böyle bir inancı var. 'İnançlıyım kararlıyım' diyor. Sizin alt yapı sorunu dahil bütün sorunlarınızın teminatı benim. Gerekirse alt yapı sorununu çözmek için İzmir'i, Tekirdağ'ı, Aydın'ı, Hatay'ı buraya yığar buranın sorununu çözerim. Halkçı belediye nasıl olur halka nasıl hizmet edilirmiş sadece Eşme değil bütün Türkiye duysun diye Yılmaz Başkan, belediye başkanlığı yapacak" dedi.

'HARCADIĞIN HER KURUŞ MİLLETİN PARASIDIR'

"Biz sorunları biliyoruz nasıl çözüleceğini de biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren iktidarın 17 yıldır memleketi yönetemediğini öne sürerek, "Nereden yönetiyorlar? Saraydan. Saraydan ülke yönetilmez halkın arasında olacaksınız. Esnafla, halkla, sanayiciyle oturup konuşacaksınız. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi kadın erkek eşitliği demektir. Yerel yönetimlerde halka hizmet demektir. Saydam olmak demektir. Yani harcadığın her kuruşun hesabını halka vermek demektir. Bizim belediye başkanlarımızın özelliği benim de kendilerinden isteğim; Bir başkan seçildiği günden itibaren kendisine oy versin vermesin bütün vatandaşlarını kucaklayacak. İki harcadığın her kuruş milletin parasıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de konuşmasında değinen ve şükranlarını sunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sadece ben değil İYİ Parti'yle birlikte veriyoruz. Genel başkanına da şükranlarımızı sunmak istiyorum. Her evde barış olsun, huzur olsun, tencere kaynasın istiyoruz. İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz, bereket olmaz. Ahlaki standartlarda çürüme olur. O nedenle önemli olan ekonomide güçlü olmak, üretmek. Çiftçiyi perişan ettiler. Çiftçi mahvoldu. Bir beyefendi konuşuyor. Sabah, akşam, öğle hakaret ediyor. Ne derse desin benim gönlümde yatan sizin dertleriniz. Sizlersiniz. Benim derdim sizin dertlerinizi çözmek. Her şeyi yapacağım. Bütün alt yapı sorunlarınız çözülecek. İnşallah Türkiye'yi yönettiğimiz zaman ekonomik krizi bitireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

Akşener: Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar, oraya düşmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtılacağı toplantı için kente geldi. Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Seymen ve Yavuz Temizer eşlik etti. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde partilileri tarafından karşılanan Akşener, 'Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Akşener ziyaretleri sırasında Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda sınıf arkadaşı olan Esma İbrahim Ermişler ile karşılaştı. Sınıf arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Akşener, daha sonra CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Serkan Sarı ile bir süre görüşerek, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Akşener, ardından İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna'yı ziyaret etti.

"BİZ EKONOMİ KONUŞACAĞIZ"

Burada konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Balıkesir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak bir miting yapacaklarını duyurdu. Akşener, her gittikleri yerde 24 Haziran seçimlerinde 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi, 5 milyon oy almış İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte 17 milyon küsur oy almış bir ittifakın seçmenine edilen hakaretlerle ilgili vatandaşların tepkileriyle karşılaştıklarını söyledi. Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak. Biz ekonomi konuşacağız, esnaf yanıyor. Biz ekonomi konuşacağız, tencere kaynamıyor. Biz ekonomi konuşacağız, köylü bitmiş durumda. Biz ekonomi konuşacağız, gençler işsiz. Biz ekonomi konuşacağız ve belediye başkan adaylarımız inşallah belediye başkanlarımız olacaksınız. Belediye başkanlarımız israf yapmayacaklarını söyleyecekler. Projelerini yarıştıracaklar" dedi.

Akşener ziyaret programı ardından, İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok'un projelerini tanıtacağı toplantıya katılacak.

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un, Balkonuk Center'da düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un yanı sıra CHP ve İYİ Parti'den oluşan 20 ilçenin belediye başkan adaylarının da katıldığı aday tanıtım töreninde, her iki parti üyeleri salonu doldurdu. Meral Akşener'in salona gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla aday tanıtım toplantısı başladı. Açılış konuşmasını İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, 20 ilçenin başkan adayına seslenerek, "Tamamını isterim, eksik kabul etmiyorumö dedi.

AKŞENER: MART'IN SONU BAHAR HEP BERABER İYİ OLACAĞIZ

"Bugün burada Türkiye'de yalana, talana, hırsızlığa, israfa, kayırmaya 'hayır' diyen bir irade var. Kuvay-i Milliye iradesi var. Mart'ın sonu bahar ve hep beraber iyi olacağız" diyerek konuşmasını sürdüren Akşener, şunları söyledi:

"Bu birlikteliği ortadan kaldırmak için her türlü hakaret, her türlü iftira, her türlü fitne ile karşı karşıya kalacaksınız, kalıyorsunuz. Asla cevap vermeyeceksiniz. Şimdi yerel seçime giderken birden bire bir beka meselesiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten Türkiye'nin yerel seçimlerle bir beka sorunu var mıdır sorusunu birisi bana izah edecek. Sonuç itibariyle sizden ricam şudur arkadaşlar, sadece projelerinizi yarıştıracaksınız. Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse sizin değildir. Ben bugün Balıkesir'de esnaf eli sıktım. Esnaf kan alıyor, kan ağlıyor.ö

AKŞENER: 81 İLDE TANZİM İSTERİZ, PATATES SOĞAN YETMEZ AKARYAKIT İSTERİZ

Çiftçilerin istihdamdaki yerinin azaldığını söyleyen Akşener, "Şimdi birinciymişiz Avrupa'da, hayvan ithalatında. Yahu Angus geldi ne hale döndük. Sırbistan'dan hayvan ithal ediyorsunuz siz. Muş'a gittim, Muş'ta angus eti satılıyor. Erzurum'a gittim, Erzurum'da ithal et satılıyor. Bunlar Anadolu'nun hayvan yetiştirmede en önemli şehirleri. Yem pahalı, ilaç pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı her şey pahalı. Ama tanzim satışlarımız var. Allahın sopası yok. Şimdi diyeceksiniz ki; 'Ey Erdoğan, kuyruklar kuyruklar tanzim satışlar.' Şimdi diyeceğiz ki hep beraber; '81 ilde tanzim isteriz. Patates, soğan yetmez, akaryakıt isteriz. Elektrik, gübre, ilaç isteriz.' Rahmetli Demirel'in bir sözü var, hani Müslüm baba gibi, 'dünyayı yakarsa garipler yakar dedi ya rahmetli. Aynı şekilde Demirel'in bir sözü var, 'tencere her iktidarı sallar' diyeö dedi.

AKŞENER: O KULAK ÇEKİLECEK

Seçmenin 31 Mart'ta iktidara uyarı vermesi gerektiğini söyleyen Akşener, "Şimdi demeye getirdiğim şu; o kulak çekilecek. Ne olacak İstanbul gidecek, Ankara gidecek, Bursa gidecek, Balıkesir gidecek, Antalya gidecek. O geceki balkon konuşması 'Ey aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım gereğini yapacağım' diyecek ve o andan itibaren aziz Türk Milletinin her bir ferdi velinimet olacak. Ama oylar giderse ceketimi assam seçilirim modelinde. Diyecek ki 'Herkes halinden memnun.' Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe. Dolayısıyla ertesi gün zam yağmuru olacak. Kulak çekilirse EYT işi hallolur. Kulak çekilirse 3600 ek gösterge olur. Kulak çekilir kızartılırsa emekliye zam, esnafa teşvik gelir" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Millet İttifakı'nın İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir ve ilçeleri için hazırladığı projelerini anlattı. Programın sonunda 20 ilçenin belediye başkan adayı ve meclis üyeleri kürsüye davet edilerek, tanıtıldı.

TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği, adliye, şehitlik ve aile kabristanlığı ziyaretlerinin ardından Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen Trakya Tohum A.Ş. kuruluş törenine katıldı. Şentop, siyasetten önce Marmara Üniversitesi'nde 18.5 yıl görev yaptığını belirterek, "Geçtiğimiz gün Çad Cumhurbaşkanı'nı karşıladık ve kendisiyle heyetler arası bir görüşme yaptık. 1990 yılında Çad'ta göreve gelmiş. Göreve geldiği zaman bir üniversite varmış ve bunu 11'e çıkarttığını söylüyor. Birden 11'e çıkması bir başarı. Türkiye'de tabi üniversite sayısı aşağı yukarı 210 civarında şu anda. Tabi bu tartışılan bir konu üniversite sayısını arttırmakla mı, işe üniversite sayısını arttırmakla mı başlanmalı yoksa, önce hoca yetiştirip sonra üniversiteler kurulmalı. Bu biraz yumurtamı tavukta, tavuk mu yumurtadan tartışması gibi bir şey. Bir yerden başlamak gerekiyor, doğrusu bence üniversitelerin kurulması. Üniversitelerin önce sayısı sonra da kalitesi artması sağlanacak" dedi.

Edirne ve Tekirdağ'daki üniversitelerin farkı misyonlara sahip olduğunu anlatan Şentop, gençlerin üniversitelerinden yeterince faydalanması gerektiğini söyledi. Şentop, "Türkiye stratejik anlamda önemli bir coğrafya içerisinde. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar doğarken, nasıl annesini babasını doğduğu şehri seçemiyorsa tarih olarakta doğacağı zamanı şartları seçemiyor. Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başlangıcındayız. Bu kronolojik olarak da çok anlamlı ve 21'inci yüzyılın başındayız. Üçüncü bin yılın başındayız dünyada, 20'nci yüz yılda ortaya konulan siyaset, ekonomi ve sosyolojide ortaya konulan teoriler ve paradigmalar sona erdi. Dünyanın bugünkü çalkantısının sebepleri bu. Aslında bu yeni sona ermedi, bir takım uzatmaları oynadık yüz yıl boyunca. 21'inci yüz yılın başlarındaki o iki büyük savaş dünyada aslında bazı paradigmaların sona erdiğini gösteriyordu, uzadı" dedi.

'ERBAKAN DEVRE ARASI DERDİ'

Lozan'la ilgili İsmet İnönü'nün bir röportajında, 'Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık' diye bir ifade kullandığını hatırlatan Şentop, "Lozan'da işimizi bitirdik, hallettik, bir anlaşma çıkarttık demiyor. 100 yıl kazandırdık diyor. Bu bir erteleme anlamına geliyor. Rahmetli Erbakan Hoca da Lozan için bir 'devre arası' derdi. Dünyadaki meseleler 1'inci Dünya Savaşı'nı sona erdiremediği tartışmalar masada halledilememiş, ertelenmiştir. Ertelendiği içinde 2'nci Dünya Savaşı çıkmıştır, orada da çözülememiştir. 100 yıl bu sorunların rafa kaldırıldığı, yeniden gündeme getirildiği bir süreçtir. Şimdi bizim bugün Türkiye olarak etrafımızda bir çok sorunla ilgili olarak tartıştığımız her şey 100 yıl öncesinin sorunlarıdır. Bir milim bile mesafe alamadığımız bir çok sorun var bunların arasında. Ama bu bir taraftan da dünyada siyasette ekonomide, sosyal hayatta paradigmaların çöktüğü yeni paradigmaların ortaya çıkacağı bir dönemin başlangıcı. Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha imkanlara sahip bir durumda. Nüfus ve ekonomik, siyasi istikrar açısından bu durumda. 200 yıldır gerileyen bir devletin nihayetinde masaya oturduğu bir dönemli Lozan, 1'inci Dünya Savaşı sonrası. Türkiye bir çok bakımdan o günün şartlarına göre hamdolsun daha iyi imkanlara sahip. Bu imkanları bir arada tutup organize edip Türkiye'nin en büyük menfaatini sağlayan bir noktaya kanalize etmemiz lazım" deyi konuştu.

Konuşmaların ardından Trakya Tohum A.Ş'nin protokolü imzalandı.

TBMM Başkanı Şentop, ardından ailesinin bulunduğu eve geçerek bir süre dinlendi. Ardından Şentop, Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Buradaki toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Cengiz Günay ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

======================================

Bakan Soylu: 'Çukur olaylarında yakılan 25 bin konutu yaptık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde belediye tarafından yapılan Hamidiye Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lıların, Doğu ve Güneydoğu'daki hendek ve barikat olaylarında yaktıkları 25 bin konutu yeniden inşa ettiklerini söyledi. Bakan Soylu, 'Terör örgütü PKK'ya yüz vermeyin' çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Birileri çıkıyor, 'Bize oy verin' diyor. Biz kimiz? Müslümanlıkta böyle bir tarif var mı? Biz hep beraberiz. Bu ülkenin bayrağı için bu ülkenin bağımsızlığı özgürlüğü için Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da kimse diline, ırkına, ne olduğuna bakmadan bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Bize nifak sokmaya çalışıyorlar, ayırmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biz ne demektir? Biz Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Suniyiz. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu cahillilere, be terör örgütünün kanmışlarına ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi teslim ederiz. Çok çalışıyoruz, çok gayret ediyoruz. Artık bu milletin çektiği yeter. Terör örgütünün geri bırakmaya ittiği bu kardeşlerimize, bu güzel şehirlerimizde bunların sona ermiştir. Ne olursuz bunlara yüz vermeyin. Bunlar burada yüz bulamasınlar. Sebebi şudur, 13- 14 yaşındaki çocukları dağa götürüp, kız çocuklarımızı kendi masasında meze yapan ahlaksızların inancı, değerleri, kutsalları yoktur. Diyarbakırlı gençlere sözümüzdür, vallahi kimseyi size musallat etmeyeceğiz. Artık çocuklarımıza, gençlerimize pürüzsüz bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Çocuklarımıza hep beraber sahip çıkalım. Onlar bizim ümidimizdir."

'KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE 90'A ÇAKIVERSİN TOPU GÖRELİM'

Konuşmasında kayyumdan önceki belediye yönetimlerini eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Yıllardan beri Diyarbakır'ı idare ediyorlar. Şu iki yılda Diyarbakır'ın çehresi değişti mi, huzur geldi mi? Demek ki bunlar, ideoloji, kör bir anlayış üzerinde, paraları Kandil'e götürüyorlardı. Halkımızın istifade edeceği bir çok hizmet yaptık. Peki onlar ne yaptı? Tam 507 kez Yüksekova havalimanına saldırı yaptılar. Diyarbakırlılar, bu ahlaksız oyuna son verelim. Bunu beraber gerçekleştirelim. Doğu ve Güneydoğu'da çukur olaylarında yaktıkları 25 bin konutu yaptık. Güçlü bir anlayışı hep birlikte ortaya koymaya çalıştık. Biz kimseye bağlı değiliz. Onların ipi Amerika'nın, Avrupa'nın elinde. Onların ipi Türkiye'yi şu an da çökertme planları yapanların ellerinde. Bizim elimiz sizin elinizde. Biz bu PKK terör örgütün ezer geçeriz, bundan bir endişeniz olmasın. Biz onlara ne yapacağımızı iyi biliriz. Ama sizden isteğimiz bunlara yüz verilmemesini etrafınızdaki herkese söyleyin."

Bakan Soylu konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerde bulunarak, "Siz, Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine 90'a çakıversin topu görelim" diye konuştu.

ERGANİ'DE MİTİNG YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki açılış töreninden sonra Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Otobüs üzerinden saat kulesinin bulunduğu meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Hep birlikte çok zor, çok sıkıntılı gönlerden geçtik. Üzerimize her yerden geldiler. Bu ülkeyi yarına güçlü götürmemek için üzerimize her yerden saldırdılar. Darbeler yaptılar, bakanlar astılar, başbakanlar astılar. Bu ülkede ekonomik saldırılar yaptılar. Bizi, birbirimizden ayırmaya çalıştılar. 'Kürt- Türk, Alevi- Sünni, başı açık- başı örtülü, laik- dindar' dediler. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, bu ülkenin büyümesine, zenginleşmesine, özgürleşmesine ve milletimizin dünyaya sözünün hüküm olarak geçmesine engel olmaya çalıştılar. 10 yıllardır aynı tezgahı, aynı kumpası yapıyorlar. İstemiyorlar ki rahat edelim, sevincimizi yaşayalım, bu ülkeyi yarınlara umutla götürelim. Bir gün anarşiyle, terör örgütleriyle, IMF ile bu ülkeyi yoksulluklarla imtihan ettiler."

'BU CAHİLLER NE SÖYLEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR'

Bakan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı eleştirerek, "Diyorlar ki konuşmalarında Pervin Buldan, 'Biz 31 Mart'ta sandığa 40 yıllık tarihimizin mücadelesini taçlandırmak için gideceğiz.' Bizim tarihimiz, Diyarbakır'ın tarihi, Ergani'nin tarihi, Eğil'in tarihi, Sur'un tarihi, Şırnak'ın tarihi, Mardin'in tarihi 40 yıl önce mi başladı? 639'dan itibaren burası İslam'la müşerref olmuş bir belde, şehirdir. Diyarbakır, yalnızların şehri değildir. Diyarbakır, Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın, Orta Asya'nın, Kafkaslar'ın en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Bu cahiller ne söylediklerini bilmiyorlar" diye konuştu.

Soylu, terör örgütü PKK'nın ipinin Amerika'nın ve Avrupa'nın elinde olduğunu yineleyerek, mitinge katılanlara "Bizim ipimiz, milletin elinde milletin. Bizim ipimiz sizin elinizde" dedi.

ÇINAR'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitingin ardından Çınar ilçesine geçti. Burada AK Parti Çınar Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz'ın seçim bürosu açılışına katılan Bakan Soylu, otobüs üzerinden halka seslendi.

'BAHAR DA ONLARI DA TEMİZLEYECEĞİZ'

Partisinin belediye başkan adaylarına destek isteyen Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Ne zaman başımızı kaldırsak, yukarıdan aşağıya başımıza vurdular. Terör örgütünün kucağına itmek istediler. Terör örgütüyle beraber yoksulluğa mahkum etmeye çalıştılar. 13- 14 yaşındaki kızlarımızı o Murat Karayılan dediğimiz hayvana, o Cemil Bayık denilen hayvanın masalarına meze olarak sunmak istediler. Biz hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Yaktılar, her tarafı yıktılar. Camilere acıdılar mı, spor salonlarına, kiliselere dahi okullara acıdılar mı? Bunların inancı, düşüncesi, imanı, kutsalı, değerleri yok. Bunlara yüz vermeyin. Bunlar bizi kökümüzden, ailemizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunlar vasıfsızdır. Zaten CHP ile de ikiz kardeş oldular. Kılıçdaroğlu'nun nasıl ayak bastığı yerde ot bitmezse, bunların da ayağının bastığı yerden hayır gelmez. Siz kendi işinize, gücünüze bakın. Biz bunlara bakarız. 15 bin terörist vardı, 700 kaldı. Bahar da onları da temizleyeceğiz. Kimsenin size musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Onlardan geçmiş nesillerimizin kaybının hesabını sorun onlardan. Terör örgütü robot gibidir, ne vekili vardır, ne de belediye başkanı. Oradan talimat verirler, oradan yönetirler. Çınarlılar, bu seçimde, bu PKK'yı yakanızdan silin atın, silin atın, silin atın."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İnegöl'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım temaslarda bulunmak için geldiği Bursa'da ilk olarak İnegöl ilçesinde mobilya AVM'si olan Mobiliyum'u inceledi. Ardından iş insanlarıyla yemekli toplantıda buluşan Çavuşoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Valisi Yakup Canbolat eşlik etti.

Toplantıda ilk olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'da konuşmasında Bursa'nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

'OVAKÖY SINIR KAPISINI AÇIYORUZ'

Toplantıda konuşan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde yeni iş fırsatları yaratmak için çalıştıklarını belirterek "Her yerde işadamlarımızın ticaret yapmaları için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Ona göre dış politika belirleyeceğiz. Ekonomi nereye doğru gidiyor? Dünyanın ekonomik gücü nereden nereye gidiyor? Bunu gözlemlemek lazım. Dünyanın ekonomik gücü yüzde 140 KM batıdan doğuya doğru hızla gidiyorsa bunları değerlendirmek lazım. Tercihli ticaret anlaşmaları, vizelerini kaldırılması, dünyanın her yerine ulaşılabilir olmak. Ülkelerle ikili ilişkileri her alanda geliştirmek. Bu kadar ticaret yapıyoruz. O ülkelerle hukuki altyapılarımızı güçlendirmemiz lazım ki, sıkıntılar olmasın. Sosyal güvenlik anlaşmaları gibi. Bazı ülkeler de çifte vergilendirme örneği Irak'da, sınır giriş ve çıkışlarında vergiler. O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Hatta yeni bir kapı açıyoruz. Ovaköy kapısını açıyoruz, doğrudan Bağdat a ürünlerimiz gitsin diye. 2053, 2071 hedeflerimiz var, farklı ülkelerin de planları var. Etrafımızdaki krizi çözmeliyiz ki, yatırımcı ve küresel sermayenin gelmesi de kolay olurö dedi.

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA AKTİF ROL ALACAĞIZ'

Çavuşoğlu, Suriye'deki sorunun çözülmesinin ardından mobilya sektöründe çok önemli fırsatların çıkacağını vurgulayarak, "Tüm gayemiz Suriye'deki terörün temizlenmesi amacımız. Suriye'nin de sınır bütünlüğünü koruyarak barışı getirmeye çalışıyoruz ki, yeniden inşasında aktif rol alacağız. Dağlardaki PKK'lıları temizliyoruz. Irak'ın yeniden inşası gündemde. Irak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Kuveyt konferansında 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Peyder pey aktarılacak paradır. Firmalarımız Irak'da bir yatırım yaptığında, şirketlerimizin kullanacağı bir kredidir. Irak'ın inşasında çok önemli rol üstleneceğiz. 10 milyor dolarlık bir ticaret var aramızda. İnşallah 100 milyar dolara ulaşabileceğimiz bir bölgedir. Irak kalkınırsa bizde kalkınırız. Libya içinde geçerli bu. Petrol, gaz satışları başladıktan sonra Libya'nın bütçesi artı vermeye başladı. Tahkimi kazanan firmalarımız da var. Birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

'GELECEKTEKİ EN ÖNEMLİ SEKTÖR SAĞLIK TURİZMİ'

Çavuşoğlu, ekonomiye odaklandıklarını söyleyerek, "İşimiz gücümüz ekonomi. Büyük elçilerime talimatlar veriyorum; çalışıyorlar. Sağlık, spor ve alternatif turizmle ilgili dünyanın neresinden hasta getiririz bunu araştırıyoruz. Gelecekteki en önemli sektörümüzü sağlık turizmi olacak. 50 milyon turist, 50 milyar dolar. Daha iyisini yapabiliriz. 45 milyon turiste yaklaştık. 2023'te 60 milyonu geçeceğiz. Sağlık turizminde, hastanelerimizle, tüm imkanlarla 2017'de 7.5 milyar dolar kazandık, 2023'te sadece sağlıktan 50 milyar dolar kazanacağız. Yeter ki buna iyi hazırlıklı olalım" dedi.

Bakan Ersoy, Rumelili göçmenlerle buluştu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkan coğrafyasının kaderinin Balkan ülkelerinin kendi ellerinde olmasının, en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, Balkanlar'da ortaya çıkacak bunalımların kendisini ve tüm dünyayı etkileyebileceğinin bilincinde olarak, bölgeye yönelik elinden gelen tüm yardımı yapmaktadır" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iş birliğinde 'Büyük Rumeli Buluşması' programı düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya tarihinde çok önemli olaylara sahne olan bir bölgenin insanlarını bir araya getirebilmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın geleceğini şekillendiren Balkan Savaşları, millet olarak yaşadığımız en büyük dramlardan biridir. Tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da Balkanlardan gelen insanların fikren ve bedenen muazzam emekleri olmuştur. Rumeli kökenli vatandaşlarımız, halklar arasındaki çatışmaların ne tür acı olaylara sebebiyet verdiğini gören bir kuşağın devamı oldukları için öyle sanıyorum ki Türkiye'nin Balkan barışına yönelik politikalarının da en büyük destekçisidirler" dedi.

Türkiye'nin bütün Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini dostça bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, Balkan ülkeleriyle çoklu platformlardaki iş birliğine de büyük özen gösterildiğini kaydetti.

'BALKANLAR'DA ÇIKACAK BUNALIM TÜM DÜNYAYI ETKİLER'

Bakan Ersoy, Balkan coğrafyasının kaderinin Balkan ülkelerinin kendi ellerinde olmasının, en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Bölgenin barış ve istikrarının yegane teminatının yine bölge ülkeleri olduğunu düşünen Türkiye, Balkanlar'da ortaya çıkacak bunalımların kendisini ve tüm dünyayı etkileyebileceğinin bilincinde olarak, bölgeye yönelik elinden gelen tüm yardımı yapmaktadır. Ülkemizin kurucusu ve destekleyicisi olduğu mekanizmaların işletilmesiyle oluşturulan olumlu atmosfer, bugüne kadar Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak birçok girişim ve faaliyeti mümkün kılmıştır." diye konuştu

'DİASPORA KAVRAMINI FARKLI BİR ÇERÇEVEDE TANIMLIYORUZ'

Ersoy, Balkanlar'daki en iyi ilişkilerin, Türklerin bulunduğu ülkelerle yaşanmasının tesadüf olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuruluş yıllarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti, siyasi sınırları dışında yaşayan kardeşlerine dair her dönemde, belirli bir vizyona sahip olmuştur. 1920'li yıllardaki Hükümet programlarında dahi bu durum görülebilir. Bugün ülkemiz, 'diaspora' kavramını diğer pek çok ülkeden farklı ve daha geniş bir çerçevede tanımlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın vizyonuyla, bu kavramın içine yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı değil, örneğin Balkan ülkelerini ve burada yaşayan soydaşlarımızı da dahil ediyorsak, bunun önde gelen sebeplerinden biri bu coğrafyayla aramızda devam eden bağlardır."

Bakan Dönmez'den köylere biyogaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, köylere yönelik bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Bunun Ar-ge çalışması bitmek üzere, bunu Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza anlattım, o da heyecanlandı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı içme suyu, kanalizasyon ve asfaltlanan yolların açılış törenine katıldı. Küçükköy'deki düğün salonunda vatandaşlara seslenen Dönmez'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Niyazi İşlek eşlik etti.

Bakan Fatih Dönmez, daha önce köylerde ne yol ne su olduğunu, şimdi hepsinin olduğunu söyledi. Köylülerin şimdi kendilerine doğal gazı sorduğunu belirten Dönmez, kentlerdeki doğal gazı tamamladıktan sonra köylere de buna yönelik hizmet götüreceklerini aktardı. Dönmez, "Köyler için başka bir müjdemiz var. Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Orada elde ettiğiniz gazla ocağınızda tüp parası ödemeden pişirmiş olacaksınız. Sıcak su üretebilecek, tesisi büyük kurarsanız sobadan da kurtulma imkanınız var. Bunun Ar-ge çalışması bitmek üzere, bunu Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza anlattım, o da heyecanlandı. 'Bir an önce bitirelim vatandaşımıza ulaştıralım' dedi. Köylerimizde altyapı açısından bir tek ısınma ile ilgili sorunumuz vardı, onu da bu yerli teknoloji ile çözmüş olacağız" dedi.

Türkiye'nin doğalgazı ithal ettiğini belirten Dönmez, "Arıyoruz, ama şu ana kadar tatminkar bir şey bulaladık. Ama inşallah Antalya sınırları içinde bulunan devam eden derin sondaj var. Bu ayın içinde belki bir netice alacağız. Var mı yok mu şu anda bilemiyoruz. Yerli ürünleri, kaynakları ekonomiye kazandıracak yatırımlara ihtiyaç var" dedi.

TÜREL: TARIM MARKETLERİ KURACAĞIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 28 bin içme suyu hattı kurduklarını söyledi. Kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Türel, içme suyuna yönelik depoların tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Küçükköy'de her yeri asfaltladıklarını aktaran Türel, buraya 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurguladı. Türel, "Antalya'nın tamamında bütün sulama birlikleri kooperatiflerine bağlı çiftçilerimiz sulama yaparken elektrik parası ödemeyecek. Çiftçilerimiz girdilere yönelik sıkıntı yaşıyor. Biz tarım marketleri kuruyoruz. Bu marketlerde satılacak girdiler piyasa şartlarına göre yüzde 20 ucuz sunulabilecek. Aradaki simsarlar karşılarında bizi bulacaklar. Tarım marketleriyle simsarlara çiftçimizi teslim etmeyeceğiz. Kamu bankalarıyla anlaşma yaparak sadece bu marketlerde kullanılacak kredi kartlarını üreticilerime dağıtacağız" dedi.

KURŞUNLU CAMİ VE KENT MEZARLIĞI PROJESİ AÇILDI

Korkuteli'ndeki tören öncesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aksu Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesi Bakan Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Cuma namazının ardından gerçekleşen törende cami açılışı dualarla yapıldı. Ardından açılışa katılan konuklara aşure ikram edildi.

'ALLAH'IN EVİNİ ANCAK ALLAH'A İMAN EDENLER YAPAR'

Açılışta konuşan Bakan Dönmez, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında hizmetin götürüldüğü bir iş olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, "Bu gün burada Allah nasip etti cuma namazımızı kıldık. Güzel bir tesis. Özellikle camilerimizin mescitlerimizin doğal doku ile kent estetiğine uygun mimari yapılarda yapılması son derece önemli. Cenabı Hak ayeti kerimede 'Allah'ın evini ancak Allaha iman edenler yapar' demek suretiyle aslında çok kutsal bir görev olduğunu da bize göstermiş oluyor. Dünyanın birçok yerine gittim insanoğlu en muhteşem eserlerini hangi dilden hangi milletten olursa olsun ibadethaneler için yapmış. Biz de öyleyiz" dedi.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN GÜNEŞ SANTRALİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KARAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Korkuteli ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, eskiden elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığını söyledi. Son yıllardaki yatırımlarla elektrik arzında sıkıntı kalmadığını belirterek, "Hatta fazlamız var. Geçen yıl elektrikte ihracatımız ithalatımızı geçti. Zaman zaman kesintiler de olabiliyor ama bu arzdan kaynaklanmıyor, daha çok eskiyen şebekelerden kaynaklanıyor" dedi.

KORKUTELİ'NE DOĞALGAZ SÖZÜ

Doğalgazda sessiz bir devrim yaşandığını kaydeden Bakan Dönmez, 81 il ve 510 ilçede doğalgazı kullanır hale getirdiklerini söyledi. Korkutelilerin de yakında doğalgaz kullanacağına değinen Dönmez, "Siz de kullanmaya başlayacaksınız, söz veriyoruz, yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren gaz dağıtım şirketi ve BOTAŞ bu çalışmayı yapacak. İklimi sert insanı mert olan Korkuteli'nin en iyi hizmete layık olduğunu biliyorum" dedi.

TARIMSAL GRUBA ELEKTRİK İNDİRİMİ

Bakan Fatih Dönmez, geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şurasında tarımsal sulama grubundan elektrikten yararlananların sayısının artırılmasına yönelik teklif olduğunu söyledi. Dönmez, "Çalışmalar bitti. Önümüzdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama grubuna sulamanın yanı sıra sera, hayvancılık, süt toplayıcı ve işleyicileri dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin hemen hemen tamamını içerecek bir düzenleme yaptık. Bunlar daha iç ticari işletme grubunda yer alıyordu ve kilovatsaat ücretleri daha yüksekti. Uygulamadan sonra yüzde 12 civarında bir indirimden yararlanacaklar" diye konuştu.

KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ KENDİNİZ ÜRETEBİLECEKSİNİZ

Güneş santralleri ile düzenlemelerin sonuna yaklaştıklarını belirten Fatih Dönmez, kurulu gücüne kadar tarımsal sulama maksatlı güneş santralleri kurabileceğini kaydetti. Bakan Dönmez, "Hayvancılık faaliyetlerini yapıyorsanız orada da yine çatılarınızda tutulmak suretiyle kendi elektriğinizi kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız. Onun dışında kalan ticari işletmelere de bağlantı güçlerine kadar kendi elektriğini kendi üretme imkanı getireceğiz. Bununla ilgili sınırlamaları kaldırıyoruz. Bağlantı gücü söz konusu olduğu için teknik bir kapasite var demektir. Kapasite sorununu aşmış olacağız. Avrupa'da güneş santrali kurma rekoru elde ettik" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere uyarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar'da deniz seviyesinden bin 13 metre yükseklikteki Çatalkaya Meteoroloji radarında incelemelerde bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasını isteyen Bakan Pakdemirli, 24 Ocak'ta Antalya'da meydana gelen hortumu hatırlatarak, "Bu ve bunun gibi yatırımlar, bize yarın ile ilgili bilgi veriyor. Tarım, havacılık, denizcilik sektörü bundan çok faydalanıyor. Antalya'da sel felaketi oldu. Hortum riski olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini o zaman söylemiştik. Can ve mal kaybı olmasın demiştik. Meteorolojinin uyarı yayınladığı saatlerde, dışarda olmamak kendinizi emniyet altına almak konusundaki uyarılar dikkate alınmalı. Batı ülkeleri bunu ciddiye alıyor. Başta can, çok kıymetli" dedi.

MHP'li Aydın: Bugün de yarında 'zillet' diyeceğiz

Çorum'da bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz" dedi.

Çorum'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Seçim Kordinasyon Merkezi'nde partililerle biraraya geldi. Burada açıklmalarda bulunan Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz. Hiçbir ortak yönü olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesini anlamış değiliz. Cumhur ittifakının duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. İç ve dış güçlere karşı taviz vermemek vardır. Vatanın bölünmemesi vardır. Bu milletin azim ve kararlılığı onlara hiçbir yerde fırsat vermeyecektir. Metropol kentlere terörü taşıyamayacaklar. Biz bu ittifak ruhuna da halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur" şeklinde konuştu.

Avusturya'da parlamentoda kabul edilen 'bozkurt' işaretini de kapsayan 'Sembol Yasası' ile ilgili bir basın mensubununu sorusu üzerine Aydın şöyle konuştu:

"Bu yeni olan bir şey değil. Yeni uygulama konulması düşünülüyor. Gerek gençlik teşkilatları gerek parti üzerinden federasyon olarak Avrupa'da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. PKK'lı teröristler Avrupa Karma Parlamentosu'nun Strazburg'daki binasını bastılar. Cam, çerçeve kırdılar yıktılar. Aslında burada Avrupa'nın Türkiye'ye karşı çok ciddi iki yüzlülüğünü, çifte standardını net bir şekilde görüyoruz. Federasyon başkanımız Cemal Çetin, bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak." Aydın konuşmasının ardından Ayakkabıcılar Arastası'nda esnafını ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti.

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: 5 polis yaralı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin mitingi sonrası karayolu ile Arhavi ilçesine geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Husumetli olduğu engelliyi öldürdü

Kahramanmaraş'ta, Ekrem Ö. (22) aralarında husumet bulunan bedensel engelli Ali Rıza Karataş'ı (22) arkadaşlarının gözü önünde av tüfeği ile öldürdü.

Olay, önceki gece İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli Ali Rıza Karataş, iş hanındaki arkadaşlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından arkadaşlarının yardımıyla iş hanından çıkan Karataş'a, bu sırada karşılaştığı husumetlisi olan Ekrem Ö. tüfekle ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşının ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan Ekrem Ö., dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kanlıdere Caddesi'nde yakalanandı. Polislerin gözaltına aldığı Ekrem Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdü

Kahramanmaraş'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sarıkız Muhtarı Günaçar'ın son görüştüğü kişi, gizlice tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (41) son görüştüğü Hüseyin G.'nin jandarma tarafından gözaltına alınıp, gizlice sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

31 Mart yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Edremit ilçesi Sarıkız Mahalles Muhtarı Nuray Günaçar, geçen Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Edremit-Kızılkeçili Yolu'nda park halindeki otomobilinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 2 çocuk annesi Günaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderilen Muhtar Günaçar'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak dün Akçay'a getirildi. Nuray Günaçar, Merkez Cami'nde cuma namazına müteakip klılınan cenaze namazının ardından Kızılkeçi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahalle sakinleri, dostları ve siyasetçiler tarafından son yolculuğuna uğurlanan Nuray Günaçar'ın eşi Kerim Günaçar ile oğlu Sefa Günaçar'ın ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Cenazeye katılan Edremit eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, "Akçay'da çok sevilen, çok çalışkan ve iyi bir insandı. Bizim kardeşimiz gibiydi. Rahmetli ile beraber çalışma dönemimiz oldu. Çok üzücü bir olay, üzüldük. Kendisine son görevimizi yapmaya geldik. Akçay'ımızın, Edremit'imizin başı sağolsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı soruşturmanın gizliliği bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.

EN SON BULUŞTUĞU KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhtar Nuray Günaçar'ın ölümünden önce Hüseyin G. isimli bir kişiyle beraber olduğunu belirledi. Jandarmanın elde ettiği bilgilere göre; Günaçar, saat 17.00 sıralarında Hüseyin G.'yi Kızılkeçili Mahallesi'ndeki zeytinlik alana çağırdı. Buraya Muhtar Nuray Günaçar 10 AAB 105 plakalı otomobili ile, Hüseyin G. de 59 FA 550 plakalı aracıyla geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seçimle ilgili sıkıntıları olduğu öne sürülen Günaçar, yaşadığı olayları Hüseyin G.'ye anlattı. Yine iddiaya göre beraber geçirdikleri 6 saatlik süre içinde Günaçar, tabancası ile birkaç kez intihara teşebbüs etti. Her teşebbüsü ise Hüseyin G. engelledi.

Gözaltına alınan Hüseyin G. ifadesinde yanından ayrıldığı sırada muhtarın kendisini aracına çağırdığını, bu sırada boynuna dayadığı ruhsatlı tabancasını ateşlediğini anlattı. Günaçar için sağlık görevlilerini kendisinin çağırdığını ifade eden Hüseyin G., jandarma tarafından gizlice adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

Nuray Günaçar'ın ölümünün intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor ile belli olacak.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, toplam 349 gram uluşturucu madde metamfetamin ve 5 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen, sokaklarda uyuşturucu madde satan kişileri 3 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı. Takibin ardından Doğu illerinden kargo ile kendilerine gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik geçen 27 Şubat sabahı Pamukkale ilçesinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 349 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi. 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö., Ş.Ö., D.S., E.T., İ.D ve B.D. tutuklandı. Diğer şüpheli C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis gibi davranıp arama yaptıkları kişiyi dolandırdılar

KAYSERİ'de, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları İ.A.'nın (61) üzerinde arama yaparken 3 bin lira değerindeki bileziğini alan 2 kişiden 1'i yakalandı.

Geçen 25 Şubat'ta meydana gelen olayda İ.A.'yı yolda durduran 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp üzerinde arama yapma bahanesiyle cebinde bulunan 3 bin lira değerindeki bileziği alıp uzaklaştı. Bileziğin olmadığını farkeden İ.A., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden H.K. (41) yakalanarak, gözaltına alındı. H.K. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Samsun, Kırıkkale ve Aksaray'da da dolandırıcılık olayalarına karıştığı belirlenen şüphelilerden H.K. (37) aranıyor.

Cinnet getirip evini ateşe verdi

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet geçiren M.G. evini ateşe verdi.

Selahaddin Eyyübi Mahallesinde oturan M.G., öğleden sonra bilinmeyen nedenle cinnet getirerek oturduğu evi ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale etmesini engellemeye çalışan ve elindeki bıçakla kendisine de zarar veren M.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek emniyete götürüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Caddenin ortasına yatan alkollü adamın inadı pes dedirtti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde cadde üzerine yüzüstü yatan bir kişi, yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, alkollü olduğu belirtilen adamı uzun uğraşlar sonucu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, caddenin Ulus istikametinde yolun ortasına yüzüstü yattı. Caddeden geçen otomobil sürücüleri, yaşlı adamı son anda fark ederek durdu. Alkollü olduğu belirtilen adam, çevredekilerin yardımıyla güçlükle kaldırıma getirildi. Ancak alkollü kişi yeniden caddenin ortasına uzandı.

"POLİS GELSİN, BENİM TELEFONUMU GETİRİN"

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü olduğu öğrenilen adama kaldırıma geçmesi için telkinde bulundu. Sağlık ekiplerine direnen adam, "Polis gelsin, benim telefonumu getirin' diyerek ekiplere direndi. Bu sırada caddede uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede toplanan vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle seyretti. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeye bağlanan adam, çevresindekilere küfürler savurarak direnmeyi sürdürdü. "Ben hakkımı istiyorum, beni ne hakla kaldırırısınız" diyerek bağıran adamın ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye'nin büyüklüğünü gördük

KARS'a gelen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu. Etrafında çok farklı yer, sınır ve ülke var. İnsanların ticaret amaçlı mallarını satmak için hareket ettiği ve üzerinde Asya ile bağlantı yolu olan bu yolu da gözlerimizle görmüş olduk" dedi.

Kars-Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezlerinde 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen kar raftingi etkinliğine katılmak için Kars'a gelen 37 ülkenin büyükelçisi kentti gezdi. 'Büyükelçiler arası kar rafting organizasyonu' etkinliğine, Azerbaycan, Brezilya, Burundi, Danimarka, Filipinler, Fildişi Sahilleri, Gabon Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya'dan katılan büyükelçiler, organizasyon süresi boyunca hem kar rafting faaliyeti gerçekleştirecek hem de Kars ve Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Büyükelçiler Kars gezisinde Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve civarındaki tarihi doku, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri Türbesi, Evliya Camii'ni ziyaretin ardından Kaz Evi'nde Kars Kazı'nın leziz etinden tattılar. İlginç bir ziyaret olduğunu söyleyen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize aynı zamanda da Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu. Bulunduğu konum itibariyle etrafında çevrili olan unsurlarıyla ilgili de bize fikir veriyor. Etrafında çok farklı yer, sınır ve ülke var. Gerçek İpek yolunu, insanların ticaret amaçlı mallarını satmak için hareket ettiği ve üzerinde Asya ile bağlantı yolu olan bu yolu da gözlerimizle görmüş olduk. Genel olarak oldukça hoş ve bilgilendirici bir ziyaret oldu. Bu ziyaretle gerçekten de çok güzel yerler gördük" diye konuştu.

Askerlerden Özbek çocuklara hediye

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir grup gönüllü genç tarafından Özbek çocuklara hediye verildi.

İlçede yaşayan ve öncülüğünü Ümit Kavak isimi bir gönüllünün yaptığı bir grup genç, sosyal medya üzerinden çocuklar için kıyafet, ayakkabı, okul malzemesi ve oyuncak topladı. Toplanan oyuncak ve malzemeler askerler ve gençler tarafından ilçede yaşayan Özbek çocuklara götürüldü.

Oyuncak ve malzemeler, askerler tarafından çocuklara dağıtıldı.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tabelasına kavuştu

ADANA'da, isim değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsüne, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelası asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylemesinin ardından dün isim değişikliğine yönelik kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

Üniversitenin Sarıçam ilçesindeki kampüsüne bugün "Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesiö tabelası vinçle asıldı. Ülkü Ocakları'na bağlı gençler, tabela asılırken davul-zurna eşliğinde halay çekti. Gençler, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı "Ölürüm Türkiyemö parçasına da eşlik etti. Halk oyunları ekibi de bu sırada gösteri yaptı.

Tabela asılırken hazır bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkücülere beslemiş olduğu sevgi, saygıyı göstermiştir. Rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş'imizin ruhu şad olmuştur ve bu uygulamayla, bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etmiştir. Kendilerine buradan tüm ülküdaşlarım adına saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum, tabelayı daha önceden hazırlatmış, bugün de astıkö dedi.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise üniversitenin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizde siyasi liderlerimize baktığımızda bir tek Alparslan Türkeş'in ismi yoktu, bu da tamamlanmış oldu. Adana'da olması çok güzel oldu. Çok başarılı bir üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. Memleketimize çok iyi gençler yetiştireceğizö diye konuştu.

