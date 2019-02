Dha Yurt Bülteni - 1

1)ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞ NEDENİYLE TIR'LAR YOLDA KALDI

Çanakkale'de gün boyu etkili olan kar, deniz ulaşımından sonra kara ulaşımını da durma noktasına getirdi. Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önündeki yokuş nedeniyle çok sayıda TIR yolda kaldı. Ekipler seferber oldu. Çanakkale'de poyraz ve tipi gün boyu deniz ulaşımına izin vermeyerek hayatı olumsuz etkiledi. Feribotların çalışmaması nedeniyle şehirler arası otobüslerle yolculuk eden çok sayıda vatandaş boğazın Anadolu ve Avrupa yakalarında zorunlu konaklamak durumunda kaldı. Akşam saatlerinde fırtına ve tipinin deniz ulaşımında yarattığı olumsuzluğa karayolu da eklendi. Karla kaplanan yollarda eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığıyla buzlanma da meydana gelince karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir güzergahında Karayolları ekipleri gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak yolları güçlükle de olsa açık tuttu. Ancak akşam saatlerinde ekiplerin hızına yetişemediği tipi özellikle Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın bulunduğu çevreyolunda ulaşımı durdurdu. Otogar önünden Özbek rampasına tırmanan TIR'lar başarılı olamayıp, yolda kaldı. Çok sayıda TIR yolda kalınca Çanakkale-Bursa yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Trafik ekipleri hemen müdahale edip, yol güvenliği aldı. Bölgeye çağrılan Karayolları ekiplerinin kar küremesi ve tuzlaması çalışmasının ardından yol kısmen normale döndü. Ancak buna rağmen bazı araçlar yine de yoluna devam edemedi. Trafik polisleri ise otogardan ilçelere hareket edecek olan minibüsleri zincir takmadan yola çıkarmadı.

KENT MERKEZİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Çanakkale'de tipi ve fırtına nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü. Truva Atı önünde birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Truva Atı ve kordonboyunun yanı sıra yat limanındaki teknelerinden de beyaza örtüye bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Yolda kalan TIR'lardan ve araçların zorlukla ilerlemesinden görüntü.

-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntü.

-Çanakkale Valiliği ve kent merkezinden görüntü.

-Truva Atı ve yat limanı ile teknelerden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

2)GELİBOLU'DA MAHSUR KALANLARA KUMANYA VERİLDİ, KONAKLAMA SAĞLANDI

Gelibolu ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait Gelibolu-Lapseki feribot seferleri ile Gelibolu-Çardak özel feribot seferleri de iptal edildi. Gelibolu'dan Lapseki ve Çardak'a geçmek isteyen yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile otobüs terminalinde beklemek zorunda kalanların mağdur olmaması için 600 kişilik kumanya hazırlattı. Yahya Çavuş Görme Engelliler Kapalı Spor Salonu, Endüstri Meslek Lisesi Yurdu ve Kapalı Spor Salonu, mahsur kalanların konaklaması için hazırlandı. Geceyi ilçede bekleyerek geçirecek olanlar bu konaklama yerlerine yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Gelibolu'da feribot iskelesindeki araç kuyruklarından görüntü.

-İlçede bekleyen vatandaşlardan görüntü.

-Mahsur kalan vatandaşlar için çorba hazırlanmasından görüntü.

-Spor salonunda konaklayan ve kumanya ile çorba dağıtılan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

3)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VE SİS

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 yolunun bazı kesimleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparak yolun beyaz örtüyle kaplanmasını engellemeye çalıştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla D-100 yolunun Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Kar yağışı

-Yollardan görüntüler

-Kar küreme ve tuzlama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

4)LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİLLİ DANSÇI KAAN, YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİRLİ milli dansçı Kaan Özelçam (17), 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın, önceki gün hayatını kaybetti.2014 yılında kurulan İzmir Dans Atölyesi'nin ilk öğrencilerinden biri olan Kaan için sosyal medyada şu paylaşım yapıldı: "Kaan'ımızı, canımızı, kahramanımızı dün ışıklara uğurladık. Güzel kalbi, her koşulda asla geri adım atmadan cesaretle önüne bakan ruhu, onu hayata bağlayan dans aşkı ve çalışma azmi, yaşının çok üstündeki zekası ve bilgisi ile hepimizin ilham kaynağı Kaan'cığımızla bir arada geçirdiğimiz her an için şükrediyoruz ve aramızdan zamansız ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzel çocuğumuzu 24 Şubat Pazar günü Ayvalık Saatli Cami'nde öğle namazında defnedeceğiz ve Cunda Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun."

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Kaan Özelçam'ın dans görüntüleri

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

5)EVE 'SU SIZMA' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de Serdar K. (38), evinden alt kattaki dairenin banyosuna su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kuşoğlu, apartmanın girişinde karşılaştığı komşusu Serdar K. ile banyosuna su sızması nedeniyle tartıştı. Daha önce de aynı nedenle kavga ettikleri öğrenilen Veysel Kuşoğlu ve Serdar K.'nın tartışması, kısa sürede yine kavgaya döndü. Serdar K., belinden çıkardığı tabancayla Veysel Kuşoğlu'na ateş etti. Boynundan ve karnından yaralanan Kuşoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Veysel Kuşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Serdar K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

Olay yeri

Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

6)KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde eşi Fidan Güngör'ü (35), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldüren Özkan Güngör (42) tutuklandı. Olay, önceki gün sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki 187'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Güngör, 5 çocuğunun annesi eşi Fidan Güngör ile evde kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan Güngör, eşini dövüp, bıçakladı. Güngör, daha sonra da ağır yaralanan eşini bırakıp, kaçtı. Çocukların çağırdığı sağlık ekipleri Fidan Güngör'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahatttin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Fidan Göngör, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra kaçan Özkan Güngör'ün yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Zanlı, Bağlar ilçesinde Cemiloğlu Caddesi'nde yakalandı. Özkan Güngör, emniyetteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

Adliye binası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

7)KOCAELİ- AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

İzmit'te, Sinan Y. isimli bir kişi eğlence kulübünde karşılaştığı ve aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabalarına silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam burada akrabaları olduğu öğrenilen Sinan Y. ile karşılaştı. Başka bir masada oturan Sinan Y. bir süre sonra aralarında husumet olduğu iddia edilen Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın bulunduğu masaya geldi. 3 kişi ile tartışan Sinan Y., üzerinde bulunan tabancayla masadakilere ateş açtı. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Başından vurulan Abdullah Sağlam Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Orhan C. ve Ahmet Sadettin C. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor.

KAZA YAPTI, TAKSİYLE KAÇTI

Olay yerinden 77 AAD 560 plakalı otomobil ile kaçan Sinan Y., Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptı. Burada aracını terk eden Sinan Y. bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri Sinan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polisin çalışması

-Zanlının kaçarken kaza yaptığı aracın görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

===============================================

8)AV TÜFEĞİYLE ŞAKALAŞIRKEN 11 YAŞINDAKİ KUZENİNİ VURDU

KIRIKKALE'de, ailesi ile birlikte akraba ziyaretine giden H.Ö. (14), iddiaya göre kuzeni B.Ö. (11) ile evde bulunan av tüfeğiyle şakalaşırken, silahın kazara ateş alması sonucu, kuzenini elinden ve yüzünden yaraladı. B.Ö. hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. H.Ö., ailesiyle gittiği akraba ziyaretinde kuzeni B.Ö. ile evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre B.Ö. ve H.Ö. şakalaşırken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların eline ve yüzüne isabet ettiği B.Ö. yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ö. daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. H.Ö. ile aynı evde bulunan diğer kuzeni D.Ö. ise ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================================

9)ŞANLIURFA'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA 'TAŞLI-SOPALI-BIÇAKLI' KAVGA: 5 YARALI

ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavga, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde aynı binada oturan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralılar ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede tepkiye yol açan kavga üzerine polis olayın daha fazla büyümemesi için kavgaya karışan bir aileyi zırhlı polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Olay yerinde önlem alan polis

Kavgaya karışanlar zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılması

Olay yerinde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

10)İZNİK GÖLÜ'NDEKİ SAZLIKLARDA YANGIN ÇIKTI

** Mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı

BURSA'da, İznik Gölü'ndeki sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gölün etrafını sardı. İlçenin dört bir yanından görünen yangın panik yaratırken, bölgede mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Çakırca mevkiinde bulunan İznik Gölü'nün yakınlarında çıktı. Göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgar ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek gölün etrafındaki diğer alanlara da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilçenin her noktasından yangının görünmesi panik yarattı. Olay yerine İznik ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye, bölgede 4 kişinin mahsur kaldığını belirledi. Mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin 30 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Yanan bölgeden detaylar

İtfaiye ekiplerinden detay

Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================================

11)DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin kurtardığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak-Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Çiftçi yönetimindeki 67 DR 005 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü Ali Çiftçi ile otomobildeki Naim Üntürk (44) ve Hamide Üntürk (38) yaralandı. Yaralıların yardımına kaza yerinden geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Otomobilden çıkarılan yaralılara, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulanstan detaylar

-Dereye uçan araçtan görüntüler

-Hastaneden detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

12)TRABZON'DA, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇLARDA 13 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında oluşturulan ve 'zula' diye bilinen yerde, 11 el yapımı 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ele geçirdi.

Öte yandan, bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada ise bir yolcuya ait 2 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Operasyonda yapılan arama

Silahların bulunması

Silahların görüntüsü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

13)PERİBACALARINDA YIKIM KARARI VERİLEN 16 YAPIDAN 12'Sİ YIKILDI

NEVŞEHİR'in turizm bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı. Bölgede şimdiye kadar otel inşaatı ile birlikte 12 yapı yıkılmış oldu.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 10'u daha önce yıkıldı. Göreme'de Aşk Vadisi mevkiinde bulunan çay bahçesi de dün iş makinesiyle yıkıldı. Böylece peribacaları bölgesinde otel inşaatı ile birlikte toplam 12 yapı yıkılmış oldu. Kalan 4 yapının da önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi.

Öte yandan, Göreme'de esnaf ve turizmciler yıkımlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Esnaftan Aynur Dağyüksel, Göreme'de turizmin 1970'li yıllarda başladığını belirterek, "O zaman ev pansiyonculuğu ile turizm başlamış. Göreme'ye gelen misafirler evlerin odalarında ağırlanmıştır. 1980 ile 1990 yıllarında turizm hareketlenmiş, yöre halkı 2 bin-3 bin yıllık kayalardan yapılmış ambar, samanlık ve ahırları restore ederek artan taleplere cevap vermeye çalışmıştır. Esnaf ve turizmcilerimiz, Türkiye ekonomisine vergisinden, istihdamına her alanda önemli katkılar yaparak, dünya turizm platformlarında Göreme'yi bir dünya markasına taşımıştır. Bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açtık" diye konuştu.

Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da yıkımla ilgili açıklamada bulundu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Yıkımdan detaylar

Turistlerden detaylar

Peribacalarından detaylar

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

14)AK PARTİLİ ELVAN: CUMHUR İTTİFAKI'NI MİLLET OLUŞTURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Mersin'in Mut ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için düzenlenen seçim çalışmalarına katıldı. 'Cumhur ittifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu vurgulayan Elvan, "Milletin evlatları dik durduğu sürece, sizler dik durduğunuz müddetçe, ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte 'cumhur ittifakı' 15 Temmuz'da bu ruhla kuruldu. 'Cumhur ittifakı'nı millet oluşturdu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yarımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile MHP Milletvekili Baki Şimşek, MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker'le ilçeye bağlı Kıravga Mahallesi'nde halkla buluştu. Daha sonra ilçe merkezindeki seçim bürosunu ziyaret eden Lütfi Elvan ve beraberindekiler, otelde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesinin hazmedemeyenler her türlü yola başvuruyorlar. Sizlerde görüyorsunuz. Yüzlerce kez millete boyun eğdirmeyi denediler. Ama bu millet asla boyun eğmedi bundan sonra da eğmeyecek" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın amacının milletin istiklali olduğunu vurgulayan Elvan, "15 Temmuz gecesi sizler tanka topa tüfeğe göğsünüzü siper ettiniz dimdik ayakta durdunuz. Ama birileri de ne yaptı? Tankların arkasından usulca sıvıştı ve kendi belediye başkanının evine gitti kahvesini yudumladı. Siz değerli milletimiz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bir bütün olarak darbecilere karşı direnirken o gitti belediye başkanının evinde kahvesini yudumladı. Türkiye üzerinde emeli olanlar hiç bir zaman boş durmadılar, yine durmuyorlar, bundan sonra da durmayacaklar. Milletin evlatları dik durduğu sürece, sizler dik durduğunuz müddetçe, ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte 'cumhur ittifakı' 15 Temmuz'da bu ruhla kuruldu. 'Cumhur ittifakı'nı millet oluşturdu. Ortada aynı hedef, aynı amaca odaklanmış bir ittifak var. Nedir bu hedef? Bu hedef milletimiz bekasıdır, istiklalidir" dedi.

'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ'

Elvan, kurulan 'millet ittifakı'na tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta biz bu ülkenin bekası derken, millet derken, devlet derken, bayrak derken diğer tarafta bir başka ittifak oluştu. Ülke genelinde CHP, HDP ve İyi Parti'nin işbirliği halinde çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz. Düşünün bir taraftan 'Milliyetçiyim' diyeceksin diğer taraftan HDP'yle işbirliği yapacaksın. Sizin aklınıza sığıyor mu? Mersin güzel bir örnek. Mersin'de de aynı yola başvurdular. İşte CHP'yi destekleyen HDP. HDP Mersin Büyükşehir'de aday gösterdi mi, göstermedi. Terörün siyasi uzantıları ve kol kola girdikleriniz bu milletin tokadını bir kez daha yiyecektir. Onlar ancak Kandil'den aldıkları talimatla hareket ederler. Siz onlar HDP Kürt kardeşlerimizi asla temsil etmiyorlar. Teröre ve teröristlere asla aman vermiyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında hainlere göz açtırmıyoruz. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, terör örgütü kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan tepelerine çöküyoruz. Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. Zamanı gelir gelmez onların da başına ineceğiz ve terörün kökünü kurutacağız. 'Cumhur ittifakı' olarak Mersin Büyükşehir'i almakta kararlıyız."

'KUR ÜZERİNDEN CİDDİ SALDIRI OLDU'

Lütfi Elvan, 2018 yılında özellikle kur üzerinde ülkemize ciddi bir saldırı olduğunu bu nedenle zaman zaman ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı projelerde aksamalar ve gecikmeler yaşandığını, hükümetin gerekli önlemleri alması nedeniyle bu yılla birlikte yine yatırımlara hızla devam edileceğini sözlerine ekledi.

Elvan, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Toplantı Salonundan genel

Lütfi Elvan konuşma yaparken

Belediye Başkan adayları ve Milletvekilleri ellerini kaldırırken

Lütfi Elvan ve davetliler toplantı yerini terkederken

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (3)

15)'TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI HALININ ALTINA SÜPÜRMÜŞLER'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Gül açılışta yaptığı konuşmada AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir'e destek isteyerek şunları söyledi:

"Eski Türkiye'de antibiyotik ilaç alayım desen 60 lira, 80 lira,100 lira antibiyotiğe ilaç parası veriyorduk. Şu anda istediğiniz hastaneye gidiyorsunuz. Eskiden yok sen SSK'lısın, yok memursun, yok BAĞ-KUR'lusun. ya ben ölüyorum kardeşim, hastaneye gitsen hayır ben bu hastaneye alamam şu hastaneye gideceksin. Ben SSK'lı da olsam insan değil miyim kardeşim? AK Parti öncesi vatandaşımızı adam yerine koyan bir siyaset yoktu bu Türkiye'de. AK Parti geldi bu ülkenin 82 milyonunu birinci sınıf vatandaş gören bir anlayışı getirdi. Recep Tayyip Erdoğan geldi daha önceki bütün hükümetler, bütün yönetimler gelmiş, bütün Türkiye'nin sorunlarını halının altına süpürmüşler. Süpürmüşler de süpürmüşler. Eğitim sorununu, sağlık sorununu, adalet sorununu, ulaşım sorununu, ekonomi sorununu. O halının altını biri kaldırdı AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan süpüre süpüre, temizleye temizleye sizlerin desteğiyle yola devam ediyor. Eski Türkiye'de vatandaşı, benim vatandaşım benim olmayan vatandaşım diye ikiye ayırtmışlardı. Sen başörtülüsün benim makbul vatandaşım değilsin. Sen fakir fukara, garip gurabasın benim vatandaşım değilsin. Çünkü onlar bankacılara çalışırdı. Onlar sermaye sınıfına çalışırdı. Benim gariban Anadolu insanımın yüzüne bakmayan bir siyaset anlayışı vardı. Başörtülüysen makbul değildin, inancından dolayı makbul değildin. Sen şuralısın, sen zengin değilsin makbul değilsin. AK Parti, AK Parti'nin anlayışı insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hepimiz bir anneden babadan, hepimiz bu milletin evladıyız diye herkese birinci sınıf vatandaş muamelesi yaptı. Biz bu memleketi, bu ülkeyi sokakta bulmadık. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle örtüşmüş durumda. AK Parti demek Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si ile Sünni'si ile 82 milyon kardeşin teminatı demektir. Biz düşmanlık siyaseti üzerinde değil kardeşlik siyaseti üzerinde yürüyoruz. Bizim derdimiz Gölbaşı'nı daha büyütmek, geliştirmek. Bizim derdimiz Adıyaman'ı daha geliştirmek ve kalkındırmak. Bizim derdimiz Türkiye'yi daha fazla büyütmek, kalkındırmak. Vatandaşımın cebinde ne kadar para varsa o cebindeki paranın 2 katı 3 katı kazanması için esnaf kardeşimin daha fazla kazanması için, Gölbaşı'nın daha huzurlu olması için Türkiye'nin daha fazla huzurlu olması için siyaset yapıyoruz. Bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Gül, Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıktan sonra Adıyaman'ın Besni ilçesine geçti.

'BU MİLLETİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adıyaman'ın Besni ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Gül, yerel seçimlerde AK Parti'ye destek olmalarını isteyerek şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, bu partinin lideri milletin adamı, muhtar bile olamaz diyerek önünü her zaman kesmeye çalıştıkları ama milletle omuz omuza bu sıkıntıları, bu zorlukları aşan lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yolculuğudur. Kutlu davada sizler Recep Tayyip Erdoğan'a yürüyorsunuz. Bu milletin adamlarının hep önünü kesmeye çalıştılar. Sandıktan Menderes çıktı, bu millet seçti diye, milletin iradesini baş göz etti diye idam sehpasına götürdüler. Bu milletin adamları, ne zaman bu millete hizmet etmeye kalkışsa, millete tepeden bakanlar milleti adam etme peşinde koşup hiçbir şekilde sözünü dinlemeyenler her zaman milletin değerleriyle ve adamlarıyla kavga etti. Ama bu millet darbe dinlemedi, F-16 dinlemedi, tank dinlemedi, muhtıra dinlemedi her zaman kutlu davasının yanında oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu ve olmaya devam edecek. Yedi düvel topunuz gelin diyerek meydan okumaya, alt alta, üst üste yan yana gelerek AK Parti'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Aslında esasen Besnili kardeşimin, Adıyamanlı kardeşimin. Aziz milletimizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Kürt'ü ile Türk'ü ile Alevi'si ile Sünni'si ile 82 milyon milletimizin başı ne zaman dik olsa bu milletin hep önünü kesmeye çalıştılar. Her zaman bu senaryoyu ortaya koydular. Ama bu senaryoyu artık bu millet yemiyor. Bu tiyatroyu, bu oyunu bu millet artık yutmuyor. O yüzden 31 Mart'ta da Türkiye düşmanı terör örgütleri, onları kullanan daha büyük ağabeyleri, Türkiye düşmanları inşallah bir kez daha Besni'den 31 Mart'ta gereken dersi alacaktır ve o tokadı yiyecekler."

'BİZ PARTİCİLİK DEĞİL, MEMLEKETÇİLİK YAPIYORUZ'

Milletimizin duası ve Allah'ın rızası için siyaset yaptıklarını belirten Bakan Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim tek bir davamız var. Bu milleti, memleketi, milletimizi, hem özgürlüğünü, hem ekmeğini, hem huzurunu arttırmak ve büyütmek. Biz bunun için çalışıyoruz. Belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, particilik yapmıyoruz. Biz particilik değil memleketçilik yapıyoruz. Bizim tek davamız Türkiye davasını büyütmek, geliştirmek ve daha fazla kalkındırmak. Bu hizmeti de inşallah desteğiyle yapacağız. Biz milletimizin duası ve Allah'ın rızası için siyaset yapan kişileriz. Bu yolculuğu da hep beraber sürdüreceğiz. Hangi partili olursa olsun biz bir birlik, beraberlik, kardeşliğin teminatı partiyiz. Türkiye'nin çimentosuyuz. Biz dağıtarak, bölerek, küstürerek siyaset yapan anlayışa sahip değiliz. Bizim anlayışımız toparlamaktır, bütünleştirmektir, kardeşliktir. Hangi partili olursa olsun hiçbirisi düşman değildir. Sizden ricam bütün partilerin desteğini alarak yola devam etmektir."

Konuşmanın ardından Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Bakan Gül, ardından Gaziantep'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Kurdela kesimi

Genel ve detay görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi

Partililer

Bakan Gül'ün partililere hitap etmesi

Bakan Gül'ün adaylarla partilileri selamlaması

Bakan Gül'ün Besni'den ayrılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

16)BAKAN PAKDEMİRLİ: SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ BİR SEKTÖR DAHA VARDIR, O DA TARIMDIR

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacağını belirterek, "Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da Kültür Merkezinde AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, önümüzdeki süreçte tarımın çok daha önemli hale geleceğini belirterek, "Çünkü önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacak. Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır. Buzdolabı boş ise uçakları yiyemezsiniz, o yüzden buzdolabını doldurmamız lazım, o yüzden üretim çok önemlidir" diye konuştu.

'TARIM DESTEKLERİ 8 KAT ARTTI'

Tarımda Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada 7'nci sırada olduğumuzu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Toprak kaynağı olarak dünyada 17'nci sıradayız. Bu başarı sizlerin başarısı, destek bizden çalışmak sizden, kendi başarınızı alkışlayın. Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da 1'inci sıradayız. Süt sığırı varlığında 1'inci sıradayız, büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da Fransa'dan sonra 2'nci sıradayız. 2022'ye doğru inşallah tekrar hayvan ihraç eder bir ülke haline geliyor olacağız. Tarımsal üretimimiz, tarımsal desteklerimiz AK Parti döneminde 8 kat artmış, karşılığında bitkisel üretimimiz yüzde 25 artmış, yüzde 80 büyükbaş ve küçükbaştaki üretimimiz artmış. Et üretimimiz yüzde 160, süt üretimimiz yüzde 163 artmış, bal yüzde 45 yani AK Parti gelmiş, memlekete bereket gelmiş. Su ürünlerinde de Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 3'üncü ülke haline gelmiş. Avrupa Birliği'nde 2002'de 7'nci sıradaydık, şimdi 2'nci sıraya yükselmişiz. 2017 yılı sonu itibariyle 276 bin ton üretim yapmışız ve 1 milyar dolar ihracatımız var. 1 milyar dolar ihracatla da 2023 hedeflerimiz 4 yıl öncesinden tuttu. Tohumdaki yeterliliğimizde yüzde 74'e çıkmış, 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz, üretim olarak. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, çiftçilere verilen desteği şöyle açıkladı:

"Genel olarak üreticimiz zor bir dönemde bunu da kabul etmemiz lazım. Neden işte döviz kurları arttı. Allah'a şükür bunun etkilerini yavaş yavaş geriye doğru aldık. Sizleri nasıl daha rahat ettiririz diye düşünürken, geçmiş yıllardan gelen destek ödemelerini hızlı şekilde ödemeye başladık. Mart ayında da icmalleri tarafımıza ulaşmış hiçbir destek ödemesini sizleri ödemeden bırakmamış olacağız. Çok kısa bir zamanda da yine tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankası'na olan borçları da yüzde 10 ile yapılandırma imkanı getirdik. Çiftçimizin elektrik maliyeti yüzde 12 ucuzlayacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Bakanın karşılanması

-Salondan detay

-Bakan Pakdemirli konuşması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

17)DESTİCİ: SİSTEMDEKİ EKSİKLİKLER DARBECİLERE FIRSAT VERDİ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Destici, "Sistemdeki eksikler, sistemdeki noksanlıklar. Hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi" dedi. BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne ait toplantı salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Destici, yerel seçimleri değerlendirerek, "Bu yerel seçimler Türkiye'nin şuan içinden geçtiği zor süreçleri ve geçmiş 3-5 yıl içerisinde yaşamış olduğu süreçten dolayı bir yerel seçim havasının da üstünde. Adeta bir genel seçim havasında seçimlere gidiyoruz. Bunun sebebi çok açık ve net bunu da biliyorsunuz. Türkiye 16 Nisan referandumunda yeni bir sisteme geçti ve yeni bir sistemle yönetilmeye başladı. Tabi bundan sonra da bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak hayata geçirebilmesi adına biliyorsunuz. Bu seçimler 2018 yılının 24 Haziran'ında yapıldı ve 16 Nisan referandumunda bir araya gelerek 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP 24 Haziran seçimlerinde de birlikte hareket etti ve hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de Meclis çoğunluğu 'Cumhur İttifakı' tarafından kazanıldı. Tabi şu an da hem Meclis tablosu yeni sisteme göre şekillendi ve çalışmaları buna göre yürütüyor hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ DEVLETİN BEKASI'

Türkiye'deki parlamenter sistemin darbecilere yaradığını ve sistem değişikliğine gidilmesinin nedenleri olduğunu vurgulayan Destici şunları söyledi:

"60 darbesiyle başlayan süreç, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-muhtırası ve nihayet 15 Temmuz hain kalkışma darbe girişimi bütün bunlara aslında elbette ki tek başına sistem bunların sebebi değildir. Amaç sistemdeki açıklar sistemdeki eksikler sistemdeki noksanlıklar hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi. Hep ellerini güçlendirdi. Halbuki güçlü bir şekilde yola devam edilebilmesi için istikrarlı yönetimlere ve temsilci adaleti tam olarak sağlandığı güçlü Meclis yapılarına ihtiyacı var. 24 Haziran'da ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Yani ne diyoruz; 'Bizim önceliğimiz devletin bekası ülkenin bütünlüğü milletin istikrarı ve istikbalidir' diyoruz. Biz bunları söylerken kuru bir hamaset olsun diye söylemiyoruz. 15 Temmuz darbe gecesini bütün şiddetiyle yaşamış ve bunu çok acı bir şekilde tecrübe etmiş milletimizin temsilcileri olarak ifade ediyoruz. Hemen yanı başımızda Güneyimizde Suriye'de yaşananlar Irak'ta yaşananlar Afganistan'da yaşananlar Yemen'de yaşananları böyle göz önümüze alıp oralardan büyük dersler çıkarmamız gerektiğinin altını vurgulayarak söylüyoruz."

Genel Başkan Destici'nin konuşmasının ardından adaylar tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Katılanlar

Mustafa Desteci'nin konuşması

Aday tanıtımı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

18)KARAMOLLAOĞLU: SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZI BİZE ÜMİT BAĞLAYANLARIN DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜYORUZ

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz" dedi.

Saadet Partisi, 31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Balıkesir aday tanıtım toplantısı düzenledi. Merkez Karesi Belediyesi'ne ait Karesi AVM Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra partililer de katıldı. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin seçim yardımı almadığını söyleyerek, "Seçimlerde imkanlarımız eşit şekilde dağıtılmış değil. Aslında biz bütün partilerde bütçeden çok büyük imkanlar alanlar var. Hepsi hazineden destek aldılar. Seçime gittikleri için aldıkları miktarın iki misli destek alıyorlar. İş Saadet'e gelince biz sadece bizi sevenlerin, bize destek verenlerin, bize ümit bağlayanların desteğiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Genelde bizim insanımız içinde milyarder ve milyoner insanlar yok. Garibanlar topluluğuyuz ama bizim birimiz onların bininden daha etkili" diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Sait Terzioğlu ile ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte partilileri selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Salondan görüntüler.

Karamollaoğlu'nun salona gelişi ve partililerini selamlaması.

İstiklal Marşı'nın okunması.

Karamollaoğlu'nun konuşması.

Salondan görüntüler.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

19)HAMİT TUNA'DAN, BURHANETTİN KOCAMAZ VE İYİ PARTİ'YE: VARSA BELGENİZ ATIN ORTAYA

MERSİN'de Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP'li Hamit Tuna, hakkında, İYİ Parti'den adaylığına engel olduğu yönünde iddialarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti yöneticilerine yanıt verdi. Tuna, "Varsa belgeniz atın ortaya" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mut ilçesinde toplantıya katıldı. Burada konuşan Tuna, İYİ Parti'den adaylığına engel olduğu yönünde kendisi hakkında iddialarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti yöneticilerine tepki gösterdi. Tuna, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Burhanettin Kocamaz'ın başvuru evrakının İl Seçim Kuruluna geç verilerek aday olmasına engel olduğu iddiasıyla ilgili kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Tuna, "Genel Başkanları benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Varsa belgeniz atın ortaya. Demek ki bu parti bir çadır partisi. Başka bir şey denmez ki. Adaylık sürecini kaçır, ondan sonra 'Müsebbibi Hamit Tuna' de. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık olur mu? Mazlum, mağdur, Küçük Emrah rollerinde ağlayarak böyle bir seçim olmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş, buradan oy çıkmaz. Ne biriktirdiysen siyasette yarın o karşına çıkar. Kucağında neyin varsa o çıkar senin karşına. Biriktireceksin ki sonuç alacaksın. Onun için biz inandık, yol yürüyoruz. 'Biz koltuk olursa ölürüz' diyen bir anlayışımız yok. Bizim maksadımız bu kente hizmet etmek" diye konuştu.

Toplantının ardından Hamit Tuna ve MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, esnafı ziyaret etti.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

20)KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK: BUGÜN MEMLEKETİMİZ, DÜNYANIN EN FAZLA İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKESİDİR

TÜRK Kızılay'ın Bursa şubesinde gerçekleşen olağanüstü kongresi, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Başkan Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir" dedi.

Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin çok cömert olduğunu, yaptıkları yardımlar ile Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktığını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Yaklaşık 2 milyon kere psikososyal ve rehabilistasyon seansı yapmışız topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir" dedi.

Gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Kınık, "Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 18 milyon talebemize ana okuldan lise son sınıfa kadar Kızılaycılık müfredatı, güvenli yaşam eğitimi vermek için bugün Talim Terbiye Kurulumuz müfredatı gözden geçirmekte. Artık her birey ilkyardımı bilen, temel afet bilincine sahip, olağanüstü bir durum olduğunda, bu doğal afet de olabilir, 15 Temmuz gibi beşeri bir afet olabilir, birbiriyle nasıl dayanışacağını, nasıl direneceğini, nasıl tehlikeleri ve riskleri bertaraf edebileceğini bilen özellikle gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü topluma yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KIZILAY'A KAN ARACI

Kızılay Bursa olağan üstü kongresine katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak kan aracının Kızılay'a bağışlanmasını içeren protokolü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la birlikte imzaladı. Kınık ise kan aracı desteği nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Dr. Kınık, yapılan protokolün kurum faaliyetlerini daha da hızlandıracak, var olan verimi artıracak alt yapı içerdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Kerem Kınık'ın salondaki vatandaşlar ile selamlaşmasından görüntüler

Protokolden görüntüler

Kerem Kınık ve Alinur Aktaş ile protokol imzalaması

Kerem Kınık'ın konuşması

Detaylar

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA - Kamera: İsmail Hakkı Seymen/BURSA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

21)BERGÜZAR KOREL: FİLMİMİZ SADECE SİNEMA SALONLARINDA OYNAYACAK

ESKİŞEHİR'de, başrollerini Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin galası yapıldı. Yoğun ilgi gören galada konuşan oyuncu Bergüzar Korel, hayat gibi yalın bir aşk filmi çektiklerini belirterek, "Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz" dedi.

15 Şubat Cuma günü vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir galasında sinemaseverler ve hayranlarıyla buluştu. AVM'de düzenlenen galaya katılan ünlü oyuncular yoğun ilgiyle karşılandı. Filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek, güzel bir aşk filmi yaptıklarını ifade ederek, "Filmimiz bir haftadır gösterimde. Ankara ve İzmir'e gittik, buradan da Bursa'ya geçeceğiz. Güzel bir aşk filmi yaptık, filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair çok şeyi düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.

'FİLMİMİZ SADECE SİNEMA SALONLARINDA OYNAYACAK'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise filmlerinin sadece sinema salonlarında oynayacağını belirterek şunları söyledi:

"Bir aşk filmi yaptık, sade, yalın hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz. Filmimiz gösterimdeyken, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz"

Galaya katılanlarla selfie çeken ikiliden Engin Akyürek, kadın hayranlarının getirdiği 'Sessizlik' isimli kitabını imzaladı. Galanın ardından başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, filmi sinemaseverlerle birlikte izleyip sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İkilinin galaya gelmesi

-Kalabalık hayran grubu

-Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in konuşması

-İkilinin selfie yapması

-Hayranlardan detay

-Galaya katılan genel

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

22)HESAREK KAYAK FESTİVALİ, KAR ÜZERİNDE 'HALAY'LA KUTLANDI

BİNGÖL'de düzenlenen 4'üncü Hesarek Kayak Festivali'ne katılanlar kar üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdikleri şarkılar eşleğinde halay çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklediği Bingöl Belediyesi'nin organizasyonuyla 4'üncü Hasarek Kayak Festivali düzenlendi. Merkeze bağlı Dikme köyünde bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde yapılan festivale Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda kişi katıldı. Festivale katılmak isteyenler için Bingöl Belediyesi'nce kent merkezinde ulaşım imkanları sağladı.

Hesarek Kayak Merkezi'ne festival için gelen binlerce kişi kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Kayak bilmeyenler ise teleferiğe binerek Hesarek Dağı'nın 2 bin 450 rakımlı zirvesine çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı. Festivale gelenler Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar seslendirerek hayal çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan Vali Kadir Ekinci, katılımcılara sucuk ekmek ikramında bulunarak, böylesi bir ortamda insanların barış, kardeşlik, sevgi içinde ve coşkuyla hep birlikte bir arada eğlenmesinin önemine değindi. Vali Ekinci, "Bir önceki yıldan, çok daha ciddi bir katılımla tüm Türkiye'ye ve hatta tüm uluslararası alana örnek olacak şekilde festivalimizi icra edeceğiz. Her yıl festivale olan ilgi artıyor. Bu Bingöllü kardeşlerimizin, bölge halkının teveccühüyle gerçekleşen bir durumdur. İnşallah Haserekle birlikte Bingöl'ün Yüzenadalar'da, kaplıcalarda elbirliğiyle yapacağımız çalışmalarla turizm merkezi haline getireceğiz. Tüm dünyada Bingöl'ün farkındalığını oluşturma noktasında hep beraber gayret ederek, daha iyi noktalara Bingöl'ü getireceğiz" dedi. Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise belediye olarak festivalin düzenlemekten ve geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festival kapsamında sanatçı Servet Kocakaya tarafından Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

Festivale katılanlar

Haserek kayak merkezinden görüntü

Kayak yapan vatandaşlar.

Vali Ekinci'nin vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulunması

Karda halay çekilmesi

Konser etkinliği

Valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaynak: DHA