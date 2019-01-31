Dha Yurt Bülteni -1

1)PKK'LILARIN PATLAYICI YÜKLÜ 2 MAKET UÇAĞI, HAVADA İMHA EDİLDİ

ŞIRNAK'ın Irak sınırındaki Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla tuzaklanarak askeri birliğe saldırı amaçlı gönderilen 2 maket uçak, güvenlik güçlerince dronesavarlarla havada imha edildi. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki askeri birliğe, Irak sınırında bulunan terör örgütü PKK'lılar tarafından saat 13.00 sıralarında patlayıcıyla tuzaklanmış 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçleri, havada tespit ettiği maket uçakları, dronesavarla havada etkisiz hale getirdi. İmha edilen maket uçakların biri Silopi ilçesine bağlı Özgen köyü kırsalına diğeri ise Çalışkan Beldesi kırsalındaki boş araziye düşürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Maket uçağın imha anı

Maket uçağın düştüğü yer

Genel ve detay görüntü

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)MERSİN'DE HORTUM, EVLERİN ÇATISINI UÇURDU, ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtınanın ardından meydana gelen hortum, iki ev ile bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi. Erdemli'de akşam saatlerinde meydana gelen fırtınanın ardından çıkan hortum nedeniyle Hacı Turgut ve Gökhan Sarıkaya'ya ait iki evin ve bazı iş yerlerinin çatısı uçarken, elektrik direkleri devrildi. Çatısı uçan evin sahibi Hacı Turgut, evde ailesiyle birlikte otururken birden gürültünün koptuğunu ve evin çatısının uçtuğunu belirterek, "Akşam saatlerinde eve geldim. Ailemle birlikte evde oturuyorduk. Birden bir gürültü meydana geldi ve evin çatısı uçtu. Ben ve ailem hemen dışarı çıktık. Bu sırada elektrik direğinin de devrildiğini gördük. Şans eseri bizlere bir şey olmadı. Ama evde bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi" dedi.

Hortumun ardından Erdemli Belediyesi'ne ait iş makineleri olay yerine sevk edilerek, önlem alındı. Kösbucağı Mahallesi'ne giden yol trafiğe kapatılırken, araçların geçişi de durduruldu. Hasar tespit çalışmalarının bugün yapılacağı öğrenilirken, bazı vatandaşlar ise hortum nedeniyle çok korktuklarını belirti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hortum nedeniyle çatısı uçan evin görüntüsü

Hortum nedeniyle yıkılan elektrik direğinin görüntüsü

Uçan çatının görüntüsü

İş makinesi ile çalışma yapılması

Çatısı uçan evin sahibi Hacı Turgut ile röp.

Çatısı uçan iş yerinin görüntüsü

Çatısı uçan iş yeri sahibi Ramazan Topçu ile röp.

Süre: 01'45" Boyut: 137 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İSLAHİYE'DE SEL BASKINLARINA KARŞI ANONSLU UYARI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yetkililer merkezi anons sistemi aracılığıyla vatandaşları şiddetli sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İslahiye Belediyesi tarafından, hoparlörler aracılığıyla metroloji verilerine dayanılarak uyarı anonsu yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa karşı yapılan anonsta, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle halkımızın can ve mal güvenliği amacıyla sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemle duyurulur" uyarısı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Demokrasi meydanı

Kent merkezinde caddeler

Yağmur yağması

Belediye hoparlöründe anons yapılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ELAZIĞ'DA DOĞALGAZ PATLADI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ELAZIĞ'da, bir binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama sonucu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, binada bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı apartmanda 3 kişi dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerin gelişi

Doğalgazın patlaması

Yangının söndürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ADAPAZARI'NDA ÇIKAN YANGINDA 'ARŞİV' KÜL OLDU

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında arşiv dosyaları kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı kent merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü içindeki hastane ile Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklarını elektrikli testereyle keserek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bina içerisinden küle dönmüş halde olan çok sayıda defter, kitap ve dosya çıkardı. Yangın sonucu Orman İşletme ve hastaneye ait verilerin bulunduğu arşivin tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın müdahale

Ekiplerin koşturması

Binadan görüntüler

Dumanların yükseldiği anlar

Alevlere müdahale

Güvenlik önlemi

Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)MİNİBÜS YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmak Mahalle Mezarlığı içerisinde yaklaşık 2 yıldır park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen 20 V 8167 plakalı minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mezarlıkta minibüsten yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri, minibüse müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevler içindeki minibüsten görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)FRENİ BOŞALAN İŞ MAKİNESİ MİNİBÜSE ÇARPTI: 6 YARALI

YALOVA'da inşaat temel kazısı yapılan iş makinesi fren boşalması nedeniyle rampa aşağı inerek, yoldaki işçi taşınan minibüse çarptı. Kazada, 2 sürücü ve 4 işçi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yalova -Bursa yolu yakınındaki Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta meydana geldi. Uysal Polat yönetimindeki iş makinesi ile yol kenarında temel kazısı yaparken, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle araç yoldaki rampadan ana yola inerek Ahmet Cinemre yönetimindeki 34 EU 4168 plakalı işçi taşınan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüjdeki bariyerlere vurarak durdu.

Kazada iş makinesi operatörü Uysal Polat, minibüs sürücüsü Ahmet Cinemre ve minibüste bulunan işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Yalova-Bursa yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. Bu arada kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza sonrası görüntü

-Karayolunun kapanması

-Minibüs ve kepçenin kaldırılma çalışmaları

HABER: İsmail ÖZTÜRK/ KAMERA: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BORÇLUSUNU YERE YATIRIP BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

AFYONKARAHİSAR'da, H.S., bir süre önce borç para verdiği Üzeyir D.'yi tartışma sırasında yere yatırıp, başını otomobil lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdı. H.S., sonra da Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Çevredekilerin müdahalesiyle Üzeyir D. kurtulurken, H.S. ise kaçtı.Olay, saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi 2'nci Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen H.S., bir süre önce borç para verdiği Üzeyir D. ile karşılaştı. H.S. parasını isteyince Üzeyir D. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, boğuşma sırasında Üzeyir D. ve cebinde bulunan bıçak yere düştü. Bıçağı alan H.S., yerdeki Üzeyir D.'nin başını park halindeki otomobilin lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdı. H.S. ardından Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayadı ve kesmekle tehdit etti. Üzeyir D. ise H.S.'nin ellerini tutarak kendisine zarar vermemesini istedi.

Kısa süre sonra olayı fark eden çevredekiler, H.S.'nin yanına koştu ve onu sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. H.S. olay yerinden kaçarken, Üzeyir D. ise çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. İhbar üzerine caddeye gelen polis ekiplerine kimlik ve eşkal bilgisi veren Üzeyir D., H.S.'den şikayetçi oldu.Olaydan yara almadan kurtulan Üzeyir D., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan H.S.'yi yakamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Üzeyir D. yerde yatarken

H.S.'nin bıcak dayaması-

Kalabalık detay

İkilinin ayağa kalkması

Kalabalık

Haber: Satılmış AKKAŞ - Kamera: AFYONKARAHİSAR

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)

9)PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay'ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği yeri kazan polisler, paranın 1 milyon 336 bin TL'sini poşetler halinde toprağa gömülü şekilde buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu kamerası)

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Polislerin yer belirlemesi

Polislerin çalışmasından görüntü

Poşet içindeki paralardan görüntü

Süre: 00'40" Boyut: 75,3 MB

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: ARSUZ (Hatay),

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10)KARAYA VURAN YARALI CARETTA CARETTAYI BELEDİYE İŞÇİLERİ BULDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiindeki plajda, kabuğunda kırıklar olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası karaya vurmuş halde bulundu. Yaşam belirtileri zayıf olan caretta caretta, yetkililere teslim edilerek tedaviye alındı.

Marmaris Belediyesi işçileri, akşam saatlerinde oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiindeki plajda temizlik çalışması yaptıkları sırada, karaya vuran atıklar arasında bir hareket fark etti. Yosun ve atıkların altını kontrol eden ekipler, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu. Bunun üzerine, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi. Muşamba ile sarılarak belediye aracına konulan kaplumbağanın yapılan ilk incelemesinde ağlara takıldığı ve kabuğunda sert cisimle vurularak delik ve kırıklar açıldığı tespit edildi. Bir kutu içinde yünlü bir battaniyeye sarılarak konulan deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının hayati belirtileri zayıf olduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi.

Öte yandan Belediye yetkilileri, 10 günde 2 kaplumbağanın ağlara takılıp ve zarar verilerek karaya vurduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Belediye aracı kasasındaki careta caretta

Detaylar

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ULUDAĞ'DA EKSİ 15 DERECEDE 'GENÇLİK FESTİVALİ' BAŞLADI

BURSA Uludağ'da düzenlenen gençlik festivali Winterfest 2019 kapsamında eksi 15 derecede yapılan partiye binlerce kişi katıldı. Kayak öğretmenleri bin 800 metrelik yükseklikten meşaleler ile kayarak gösteri yaparken hava fişek gösterisi de büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Winterfest 2019 eğlenceye start verdi. Kayak pistlerinde kurulan sahnede kar üzerinde eksi 15 derecede yapılan partiye binlerce kişi katıldı. Sahnede bulunan ünlü DJ Kubilay Caner ve Emrah İş tatilcilere eğlenceli bir gece yaşattı. Kayak öğretmenleri bir araya gelerek bin 800 metre uzunluğundaki pistten meşaleler ile kayarak muhteşem bir gösteri şovu düzenlerken seyirciler ise onuncu yıl marşı söyledi. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden açılış partisi havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Dans eden tatilcilerden görüntü

Kalabalık partiden görüntü

Meşale ile kayan öğretmenlerin görüntüsü

-Detaylar

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA