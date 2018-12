Dha Yurt Bülteni -1

1)ŞEMDİNLİ'DE ÜS BÖLGESİ YAKININA ÇIĞ DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"29.12.2018 günü saat: 13.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, 1 askeri personel ise şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

(ÜS BÖLGESİNDEN ARŞİV)

Askeri helikopterin iniş yapması

Mirgesav Üs Bölgesi'nden görüntü

Kar tünellerinin görüntüsü

Askerlerin intikalinden görüntü

Haber: Behçet DALMAZ - Kamera: HAKKARİ,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

2)ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SALİH DİNÇ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26) acı haberi memleketi Giresun'daki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav Üs Bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Giresun'un Dereli ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, Orman İşletme Müdürlüğü'nde şoför olan baba Emrullah Dinç'e oğlunun şahadet haberini verdi.Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in nişanlı olduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SALİH DİNÇ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Masura Yaylası bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Saat 21.30'da düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit uzman çavuş Dinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, şehit Dinç'in naaşı cenaze aracına konuldu. Hava muhalefeti nedeniyle şehit Dinç'in cenazesinin karayoluyla Van'a, oradan da uçakla memleketi Giresun'a uğurlanacağı öğrenildi.

Şehit asker, Dereli ilçesinde bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesinin tören alanına getirilmesi

-Törene gelenler

-Saygı duruşu

-Şehidin naaşı

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

3)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış'tan Suriye'nin Cerablus ilçesine gideceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

İslahiye çevre yolu

Obüs yüklü tırların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

4)KARAMAN'DA, SARIVELİLER DEVLET HASTANESİ'NİN ÇATISI YANDI

KARAMAN'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin çatı katında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıveliler Devlet Hastanesi çatısında çıktı. İddiaya göre çatıdaki tadilat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, çatıdaki ısı yalıtım malzemeleri ve rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çatıyı kaplayan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve personel ise tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çatının ise tamamen kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, yangının müteahhit firma tarafından çatı katında yapılan tadilat sırasında kaynak makinası nedeniyle çıktığını, hasta ve personelin tahliye edildiği, 3 kişinin ise dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtildi.

'YANGIN KONTROL ALTINDA'

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ise yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Devlet Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. 5-6 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çatıda ısı yatılım malzemelerinin olması, havanın soğuk ve rüzgarlı olması alevlerin yükselmesini sağladı. Şu an kontrol altında. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece çatı katı yandı ve tamamen kullanılmaz hale geldi" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Çatıdaki alevlerden detay

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber- Kamera : Muammer ŞEN- Ali RIZA ETCİ/ KARAMAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

5)TRENİN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ MİNİBÜSTEKİ 5 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, yük treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten minibüse çarpması ve yaklaşık 150 metre sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada biri polis memuru 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kaklık Mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 RZ 070 plakalı minibüs, Kaklık Mahallesindeki hemzemin geçitten geçerken, Denizli'den Afyon istikametine giden yük treni çarptı. Tren, çarptığı minibüsü önüne alarak yaklaşık 150 metre sürükledi. Trenin durmasının ardından çarpışmanın etkisiyle minibüs içindeki 5 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri, ambulanslar ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri tren önünde sürüklenen minibüste sıkışan 5 kişiyi yaralı olarak çıkarıp kurtardı. Trenin yaklaşık 150 metre sürüklediği minibüs içinde mucize eseri yaralı kurtulan sürücü Hasan Çalışkan ile Mehmet Taş, polis memuru Vedat Besim, İsmail Çalışkan ve kardeşi Ahmet Çalışkan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Olay yerinden detay görüntüler

Yük treninden görüntüler

Trenin çarptığı minibüsten

İtfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntüler

Olay yerinde toplanan kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

6)MANİSA'DAKİ KAZADA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alay Kavşağında meydana geldi. A.H. yönetimindeki 45 YB 9286 plakalı otomobil, Akhisar istikametinden Soma yönüne seyir halinde olduğu sırada, kavşakta çıkış yapan T.M. idaresindeki 35 TP 593 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.H.'nin otomobili kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü A.H. ve yanındaki 4 yolcuya müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulans ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan T.M.'nin Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza alanından görüntü

-Otomobillerden görüntü

-Ambulansta görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralıları müdahalesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

7)KOCAELİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTORU ALEV ALDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan otomobil yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilin sürücüsü ise yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde D-100 yolu Hacıhalim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet S. yönetimindeki 54 AAK 200 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Otomobili durdurarak aşağı inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen sardığı otomobile müdahale etti. Yanan otomobil itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

(Cep telefonu görüntüsü)

Yanan aracın söndürülmesi

HABER: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

8)CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ali T. (22), cami tuvaletinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen gencin yanında enjektör bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Camii

Polisin ve sağlıkçıların hareketliliği

Yakınlarının kriz geçirmesi

Cenazenin çıkartılıp cenaze aracına konması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

9)ÇANTALARINDAN KAÇAK İÇKİ ÇIKTI

BARTIN'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halatçı Yaması Caddesi Dikilitaş mevkisinde yolda yürüyen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çantalarda Ukrayna bandrollü 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis, şüpheliler A.Ö. ve O.A. hakkında idari işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Kaçak içkilerden görüntü

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

10)EDREMİT'TE AVM YIKIMI SIRASINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü. Duvarın bulunduğu yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İlçenin Akçay Caddesi'ndeki AVM'nin yıkımı gerçekleşirken, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu. Çatlakları fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Duvarın çökme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Çöken duvardan görüntüler

Duvarın çökme anından cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

11)CHP'Lİ ÖZEL: BİNALİ YILDIRIM, 'KOLTUK GİTMESİN' DİYE İSTİFA ETMEMEK İÇİN DİRENİYOR

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanıyken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürüp, istifa çağrısı yaptı. Özel, "Binali Yıldırım, Başbakanlığında, 'Koltuk elimde kaldı' diye kendi ile dalga geçiyordu. Bu sefer de, 'Koltuk altımdan gitmesin' diye istifa etmemek için direniyor. Binali Yıldırım İstanbul'a zorla aday gösterilmiş. Bu, 'Kazanamazsa halim ne olacak?' diye düşünen endişeli bir aday halidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı açıklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi. Milletvekili Özel şunları söyledi:

"İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. AK Parti'nin Genel Başkanı orada, yanında adayı oturuyor. Aday ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem Binali Yıldırım hem de her birimiz Meclis'te milletvekillerinin önünde Anayasa'ya elimizi koyarak yemin ettik, ant içtik. Bu Anayasa'nın 94'üncü maddesini bir kez daha bütün Türkiye'nin dikkatine sunmak bizim Anayasa'ya karşı sorumluluğumuz, borcumuzudur. Anayasa'nın 94'üncü maddesi diyor ki; 'TBMM Başkanı ve Başkanvekili, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar.' Şu an Binali Yıldırım kendi aday adaylığı açıklanırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtma toplantısında Anayasa'nın 94'üncü maddesini çiğnemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemlerde girdiği her seçimde olduğu gibi bir hukuksuzluğa ve ihmale imza atmaktadır. 2004 yerel seçimlerinde CHP, TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan günler önce Anayasa'nın 94'üncü maddesini hatırlatarak istifa etmiştir. Bu tartışma tarihimiz boyunca ikinci defa yaşanmaktadır. Hukuk fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri ya da Meclis'e biraz merakı olan, okuma yazma bilen herkes bilir ki Meclis Başkanı tarafsızdır. Başkan Meclis'teki grup toplantısına dahi gidemez. Bunun bir istisnası vardır o da Seçim Kanunu'nun 24'üncü maddesidir. O madde der ki 'Meclis Başkanlığı yeniden milletvekili adayı olmasına engel olmaz" yani 'Meclis başkanları yeniden milletvekili adayı olabilir, bu tarafsızlık maddesine aykırı' değildir der."

'DEVLETİN TÜM ARAÇ, OLANAK VE YETKİLERİNİ HAKSIZCA KULLANIYORLAR'

Özgür Özel, konuşmasının devamında, "OHAL ile mühürsüz oylarla referanduma gölge ve şaibe düşüren, yine 24 Haziran'da OHAL altında, silahların gölgesinde seçim yaparak seçime gölge düşürenler şimdi de devletin tüm araç, olanak ve yetkilerini haksızca kullanıyorlar. Televizyon ve gazetelerde kamu gücünü kullananlar şimdi de Meclis Başkanı sıfatını ve başkanlık imkanınını, Meclis'in araçlarını, şoförünü, uzmanını kullanarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarışına giriyorlar. Bu büyük bir acziyetin göstergesidir. Bu parti Meclis Başkanını istifa ettirmemeye kadar düşmüşse vay Adalet ve Kalkınma Partisi'nin haline derim" ifadelerini kullandı.

'BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL'A ZORLA ADAY GÖSTERİLMİŞ'

Binali Yıldırım'ın Meclis imkanlarını kullanarak seçim yarışında bulunacağını iddia eden CHP'li Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım, kazanacağını bilse istifaya direnebilir mi? Binali Yıldırım'ın İstanbul'u alacağından emin olmadıklarından ellerinden Meclis Başkanlığını kaçırmamak için direniyorlar. 2 ay sonra İstanbul Belediye Başkanı olacağını bilse neden desin 'Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamayı hesap etmek boşuna mıdır?' Binali Yıldırım, Başbakanlığında, 'Koltuk elimde kaldı' diye kendi ile dalga geçiyordu. Bu sefer de, 'Koltuk altımdan gitmesin' diye istifa etmemek için direniyor. Binali Yıldırım İstanbul'a zorla aday gösterilmiş. Bu, 'Kazanamazsa halim ne olacak?' diye düşünen endişeli bir aday halidir. 'İstifa tartışması benim dışımdadır. O konu kapanmıştır' diyen Binali Yıldırım istifanın kişisel bir mesele olduğunu unutmuş durumdadır. Aklını, kişiliğini ve siyasal tarafsızlığını tek bir adama ipotek etmiş olan birisinin Meclis Başkanlığında durması felakettir. Kazanamayacağını biz de o da biliyor. Adaylığının açıklandığı bu dakikalarda istifanı ver, Anayasa'yı çiğneme suçunu siyasi tarihine bir kara leke olarak sürme."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamasından görüntü

-Toplantıya katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

12)NAZİLLİ'NİN EFSANE GAZOZCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmeziğinden yaşamını yitiren, Ege Bölgesi'nde seyyar gazozculuk mesleğinin son temsilcilerinden olan ve Nazilli'de çevresinde 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli'de yarım asrı aşkın bir süre boyunca kendi ürettiği gazozla tanınan ve büyük küçük herkesin sevgilisi haline gelen evli ve üç çocuk babası Necati Kabakçı, önceki gün öğlen saatlerinde kalp yetmezliğinden Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. 3 aydan bu yana KOAH ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kabakçı'nın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Bir dönem Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol alan Kabakçı iiçin dün öğlen Yıldıztepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, evli, 3 çocuk babası Kabakçı'nın yakınları, esnaflar ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından hellalik alındı. Daha sonra Kabakçı'nın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Manhallı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Dedesi ile aynı ismi taşıyan Necati Kabakçı, "Bugün üzüntülüyüz. Acımız büyük, Nazilli, ilçede ürettiği gazozlarla tanınan bir esnafını kaybetti. Necati Kabakçı tüm Nazilli'de ve tüm çevre köylerimizde tanınıyordu. Bugün de son yolculuğunda sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Dedem Necati Kabakçı ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol almıştı. Renkli bir kişiliği vardı. Zamansız ölümü bizleri derinden yaraladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

-Necati Kabakçı'nın fotoğrafı

-Efsane gazozcunun aynı ismi taşıyan torunu Necati Kabakçı ile röp.

-Cenaze namazından görüntü

-Kabakçı'nın tabutunun omuzlarda taşınması

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Helallık alınmasından görüntü

Haber-Kamera: Bahatttin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

13)ÇILDIR GÖLÜ BUZLA KAPLANDI

DONDURUCU soğukların etkili olduğu Ardahan'dan Çıldır Gölü buz tuttu. Yüzeyi 10 santim buz tabakası kaplayan gölde, balık avlayan ve kızakla tur düzenleyen vatandaşlar, buzun daha da kalınlaşmasını beklediklerini söyledi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde önceki gece gece termometreler sıfırın altında 28.7 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde ise 23.2 dereceyi gösterdi. Damal ilçesinde sıfırın altında 20.4, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 22.6, Hanak ilçesinde sıfırın altında 23.4 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 12.9derece olarak ölçüldü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi de hava sıcaklığının önceki gece sıfırın altında 22.6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 10 santim buz tabakası ile kaplandı.

123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde balık avlamak için ve atlı kızakla gezinti yapmak için buz kalınlığının daha da kalınlaşmasını beklediklerinin söyleyen Atalay'ın yeri restoran'ın sahibi Atalay Uzunkaya "Buz kalınlığının istenildiği seviye ulaşması ile birlikte tüm yerli ve yabancı turistlerin gelip Çıldır gölünün görmesini ve bu zevki tatmasını istiyorum" dedi.

Atlı kızakçılar Tuncer Aydemir ve Tekin Akçay, "Geçte olsa Çıldır gölü buz tuttu. Bundan sonra bizlerin üzerine düşen gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılamak ve donan göl üzerinde Atlı kızak keyfi yaptırmak. Herkesi Çıldır gölüne bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Donan Çıldır Gölünden görüntü

-Atlı kızakçılarla röp.

-Göl üzerinde gezen vatandaşlardan görüntü

-Göl kenarında bekleyen atlı kızaklardan görüntü

-Atalay Uzunkaya ile röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

Kaynak: DHA