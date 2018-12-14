Dha Yurt Bülteni - 1

DHA YURT BÜLTENİ - 1

TEL RIFAT'TAN, AFRİN'DE GÖREVLİ TÜRK ASKERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 ŞEHİT

Zeytin Dalı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Afrin'de görevli Türk askerlerine Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldı, 1 asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal yanıt verildi ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Afrin'deki üs bölgelerinde görevli Türk askerine, kuzey kısımda bulunan Tel Rıfat kasabasındaki PKK/PYD'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu üs bölgesindeki 1 asker şehit oldu. Afrin'deki TSK birlikleri ise bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklamada ise "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber: GAZİANTEP,

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KAMYON, YOL KENARINDAKİ 2 POLİS ARACINA ÇARPTI: 1 POLİS ŞEHİT, 2'Sİ POLİS 8 YARALI

Mersin'de, narenciye yüklü kamyonun kontrolden çıkarak 2 polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis 9 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Başpolis Turan Kara, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda Mersin'den Erdemli istikametine giden 33 EAD 36 plakalı sivil polis aracı, akşam saatlerinde Mezitli Kuyuluk mevkiinde arıza yaptı. Arızalı araca yardım etmesi için bölgeye yakın bir noktada bulunan sivil radar aracı, diğer polislerin yanına gönderildi. İki sivil polis aracının durduğunu gören kişiler de yardım etmek için araçlarından indi. Bu sırada 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis araçlarına çarptı. Kamyonun altında kalan radar aracı metrelerce sürüklenirken, 3 polis ile onlara yardım etmek isteyen toplam 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 3 yaralı polis memuru Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif yaralı 6 kişi ise Mersin Şehir Hastanesi'e kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Başpolis Turan Kara, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haberin duyulmasının ardından çok sayıda polis hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Kazaya karışan sivil aracın görüntüsü

-Narenciye yüklü kamyonun görüntüsü

-Emniyet müdürü mehmet şahne'nin olay yerine gelmesi

-Kamyonun plakasından detay

-Kamyonun altında kalan polis aracından görüntüler

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Şehit polisin fotoğrafı

Hastanenin genel görüntüsü

Acil girişinden görüntü

Bir polis aracı ve ambulansın görüntüsü

Hastane önünde bekleyen polislerin görüntüsü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

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ŞANLIURFA'NIN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

KİLİS'te geçici görevle bulunan komando birlikleri, Suriye sınırında görev yapmak üzere, zırhlı araçlarla Şanlıurfa'ya hareket etti.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından bölgeye askeri sevkiyat artırıldı. Kilis'te geçici görevle konuşlu olan Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'na bağlı komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve mayına dayanıklı kirpilerin de olduğu 50 araçlık konvoyla Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Araçların Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askeri zırhlı araçların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

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BARAJ KAPAĞI KOPTU, 5 İLÇE UYARILDI

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri kazaen koptu. Su seviyesinin yükselme ihtimali bulunan Dicle Nehri kıyısına yakın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde yaşayanlar uyarıldı.

Bölgede son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan biri, açılmaya çalışıldığı sırada, saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla Dicle Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak nehir yatağından uzak durmaları istendi.

VALİLİK: AÇILMAYA ÇALIŞILAN KAPAK KAZAEN KOPTU

Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada ise mevsim normallerinin üzerinde yağan yağış nedeniyle rezervuardaki su seviyesinin hızla yükseldiği ve bunun tahliyesi için açılmaya çalışılan 1 kapağın kazaen yerinden koptuğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajında son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle rezervuarda su seviyesi hızla yükselmiştir. Seviye yükselmesini kontrol altına almak gayesiyle üç adet olan baraj dolusavak kapaklarından bir adetinin açılması çalışması esnasında 13.12.2018 tarihinde saat 18: 30 sularında radyal kapak kazaen yerinden kopmuştur. Bunun neticesinde barajdan yaklaşık 1600 m3/sn su, bu kapaktan doğal Nehir yatağına doğru boşalmaktadır. Bu durum Dicle nehri yatağında mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve Nehir yatağındaki suyun genişleyerek akmasına sebep olacağından ve il merkezine yaklaşık 4 saat içerisinde ulaşması beklendiğinden, nehir yatağı kenarında can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerimizin sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu güzergahları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları ve daha dikkatli olmaları hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavak 3 radyal kapağından açılmaya çalışılan birinin, kazaen kopması sonucu uyarılan vatandaşlar sokağa çıktı. Nehir kıyısındaki yerleşim yerlerinde oturan bazı vatandaşlar, dışarıda ateş yakarak beklerken, esnaf ise eşyalarını kıyıdan uzaklaştırdı. AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerinin anonslarla uyardığı Diyarbakır'ın 5 ilçesi ile Batman'daki Dicle Nehri kıyısındaki vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi. AFAD ekiplerinin nehir kıyısındaki bölgelerde su seviyesini sürekli kontrol ettiği yerlerden On Gözlü Köprü kıyısındaki bir sandalın da suya gömüldüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dicle Nehri'nden görüntü

AFAD ekiplerinin nehirde incemeleri

Nehir kenarında bulunan işletmelerin tahliye edilmesi

Vatandaşların eşyaları taşımaları

Belediye ekiplerinin uyarı anonsu

Röportajla

Nehir kenarında ikamet edenlerin dışarıda bekleyişleri

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR,

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NAZİLLİSPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ'NDE YANGIN: 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki şehir stadyumu lokalinde yangın çıktı. Çıkan yangında lokalde bulunanlardan 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Nazilli Şehir Stadyumu'nun altında bulunan Nazillispor Taraftarlar Derneği'nde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu dernekte bulunan stat sorumlusu Ali Çavuk (42), İbrahim Tuncel (36), Mehmet Erdemir (28), Ekrem Koyuncu (23), Mehmet Salman (27) ve Salih Aykan (33) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde Ali Çuvak ve İbrahim Tuncel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çuvak ve Tuncel, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın bölgesinden stat önünden detay görüntüler

-İtfaiye aracından görüntüler

-Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Yanan yerlerden görüntüler

-Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri incele ekibinin yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),

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ZONGULDAK'TA HEYELAN NEDENİYLE 1 EV BOŞALTILDI

ZONGULDAK'ta akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle riskli bulunan 1 ev boşaltıldı.

Heyelan, saat 18.00 sıralarında Rat Mahallesi'nde Florya Sokakta meydana geldi. Mahallelinin kullandığı toprak yolun bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü. Kayan toprak, yolun altındaki evin duvarına dayandı. Ev sahibinin haber vermesinin ardından bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Heyelanın devam ettiğini tespit eden AFAD, 2 katlı bir evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Toprağın kayma anı da kameralara yansıdı. Mahalleli, bir bölümü çöken yolu tehlikeye rağmen kullanmaya devam etti. Görevliler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan sonucu risk altında olduğu değerlendirilen evde yaşayanları tahliye ettiklerini söyledi.

Evi boşaltılması istenen Nizami Altuntepe, "Yağmur çok yağdı ve toprağı oynattı herhalde toprak olduğu gibi aşağıya geldi. Evde şu anda bir şey yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı, boşaltmamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler. Biz de şimdi evi boşaltacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Yolun çökme anından görüntüler

-Çöken yoldan detaylar

-Yoldan geçen araçlardan detaylar

-Heyelan nedeniyle boşaltılan evden detaylar

-Ev sahibi ve mahalleli ile röportaj

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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ALEV ALEV YANAN EV PANİĞE NEDEN OLDU

ANTALYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 493 Sokak üzerindeki 5 katlı Ünal Apartmanı'nın en üst katındaki, Rahime Püskül'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan dairede oturan Rahime Püskül'ün içeride olabileceği ihtimaliyle hareket eden itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri girip daireyi kontrol etti. Dairenin boş olduğunu belirleyen ekipler, hem içeriden hem dışarıdan tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu sırada dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edildi. Tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cep telefonundan alevli ve sıcak görüntüler İstanbul'a geçildi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Polisin çalışması

Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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ESKİŞEHİR'DE KAR, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü, çocuklar polisle kartopu oynadı, bazı kişiler ise kar altında selfie çekti.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca belirli aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kimileri Porsuk Çayı kıyısında ve köprüleri üzerinde cep telefonlarıyla selfie çekerken kimileri de birbirine kartopu attı. Küçük yaştaki çocuklar ise polislerle kartopu oynadı. Gençler arasında da kartopu savaşının yaşandığı Eskişehir'de, kar nedeniyle bazı semtlerde yollarda oluşan buzlanmalar ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından,

-Porsuk Çayı köprüsü üzerinde selfie çekenlerin,

-Tramvayların geçişi,

-Sarhoş adam heykelinin üzerinin karla kaplı görüntüsü,

-Vatandaşların birbirine kartopu atması,

-Çocukların polislere kartopu atmasından ve kent merkezinden çekilen görüntüler

Haber-kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,

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YAYAYA ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, KAZAYI EŞİNİN ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çarptığı kadının yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Recep A., polislere kazayı eşinin yaptığı yalanını söyledi. Alkolmetreye üflemek istemeyen Recep A., polise direnince gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Sosyete Pazarı mevkisinde meydana geldi. Evinden çöp atmak için çıkan Sevilay Beşevli'ye (47), yolun karşısına geçtiği sırada Recep A.'nın kullandığı 67 UA 490 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Beşevli'nin yardımına koşan mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Beşevli'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Sevilay Beşevli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİSE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobilin yanındaki çifte, sürücünün kim olduğunu sordu. Alkollü olduğu görülen Recep A., kazayı eşi Buket A.'nın yaptığı yalanını söyledi. Buket A., polisin "Yaya nereden geçiyordu?" sorusuna tutarsız cevaplar verdi. Görgü tanıklarının kazayı Recep A.'nın yaptığını söylemesi üzerine polisler, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen Recep A., polisle tartışmaya başladı. Recep A., direnmeye devam edince gözaltına alındı. Recep A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buket A. da kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

EHLİYETİNE EL KOYULUP, PARA CEZASI KESİLDİ

Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasından da sürücü olduğu belirlenen Recep A.'ya, 'alkolmetreyi üflememek'ten 2 bin, 'ilk kez alkolü araç kullanmak'tan da bin liralık para cezası keserken, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koydu. Recep A.'nın, savcılık onayının ardından kan testiyle promil ölçümü için hastaneye götürüleceği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; Sevilay Beşevli'nin, otomobilin çarpması ile yola fırladığı, çevredekilerin yardımına koştuğu ve sürücü Recep A.'nın araçtan indiği anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza görüntü dökümü

-Kaza yeri

-Yaralı Sevilay Beşevli'nin ambulansa alınması

-Recep A.'nın aracı eşinin kullandığını söylemesi

Buket A. ile polisin konuşması

-Polisin Recep A. ile tartışması

-Recep A.'nın polise hamle yaptığı sırada yere düşmesi

-Buket A.'nın sinir krizi geçirmesi

-Recep A.'nın gözaltına alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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MEHMETÇİK'TEN 'HASTA KURTARMA' OPERASYONU

AĞRI 112 Acil Servis ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı'na, bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığını ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğunu bildirdi. Diyadin ilçesi, Dedebulak Köyü, Kaynak Mahallesi'nde ikamet eden söz konusu vatandaş için Mehmetçik harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın talimatıyla, hastanın tahliyesi maksadıyla, saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterle bölgeye sevk edildi. Ekipler, hastayı aldıktan sonra Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek, hastayı hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim etti. Hasta, 112 acil servis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanın hayati tehlikesi bulunmuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Helikopterle hasta görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/AĞRI,

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KOLUNA ENJEKTE ETTİĞİ MADDEYLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN HEMŞİRE, KURTARILAMADI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Özlem İlhan (30), iddiaya göre evinde koluna şırınga ile bilinmeyen madde enjekte etti. İlhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Abdulgaffar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Özlem İlhan'dan haber alamayan arkadaşı, akşam saatlerinde oturduğu evine gitti. İlhan'ın evinin ışıkların yandığını gören arkadaşı, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, İlhan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ise ilk müdahalenin ardından hemşireyi çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlhan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolunda iğne izi bulunan Özlem İlhan'ın evinde araştırma yapan ekipler, kullanılmış şırınga ile henüz bilinmeyen bir madde bularak incelemek üzere emniyete götürdü. İlhan'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden görüntü

Ambulans

Polis arabası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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ÇORUM'DA YOLLAR BUZ TUTTU, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

ÇORUM'da, etkili olan kar sonrası meydana gelen buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Çorum'da etkili olan kar sonrasında buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar buz tutan yolda kayarken, çevredekiler ise sürücülere yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücüler

-Buzlu yolda kalanlara vatandaşların yardım etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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BUZLANAN YOLDA KAYAN OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu Kayseri'de buzlanan yolda kayan halk otobüsü faciaya neden oluyordu.

Bu sabah, Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Eskişehir Bağları mahallesinde meydana gelen olayda Danişmentgazi-Çarşı seferini yapan 38 AB 240 plakalı halk otobüsü, buzlanan yolda kayınca, kayarak yol kenarına çarpan bir başka otomobile çarptı. Bu sırada kayan otomobilin sürücüsü, aracının içinden inmeye çalışıyordu. Yoldan geçen vatandaşların uyarısı ile kayan otomobilin içinden hızla çıkan sürücü, otobüsün çarpmasıyla, yol ile otobüsün arasına düştü. Kayan otobüsün ön kısmında 20 metre sürüklenen sürücü vatandaşların yardımı kenara çekilerek otobüs altında kalmaktan son anda kurtuldu. Halk otobüsü güçlükle dururken, otobüs içinde ve dışında büyük panik yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(cep telefonu kamerası)

-Olay anı

Haber: KAYSERİ,

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