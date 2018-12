Dha Yurt Bülteni 1

1)CEYLANPINAR SINIRINDA 10 ASKER 'SEL' NEDENİYLE MAHSUR KALDI

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye sınırında nöbet tutan 10 asker, sel nedeniyle nöbet kulelerinde mahsur kaldı, askerleri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2'nci Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi. Sınır hattında nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inemedi. Yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışın durmasının ardından sular çekilmeye başladı.

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

2)İZNE ÇIKAN ASKER, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Akcan'ın Ankara'da askerlik görevini yaptığı ve izne çıktığı öğrenildi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara'da askerlik yaptığı öğrenilen Tayfun Akcan, izin alarak memleketi Muğla'ya doğru otobüsle yola çıktı. Otobüs, Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüsten inen Akcan, yolun karşısına geçmeye çalışırken Denizli istikametinden gelen Mustafa Egemen yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)UZMAN ÇAVUŞ HAKAN AKBULUT, GAZİLİK UNVANINA KAVUŞTU

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hendek operasyonlarında patlayan el yapımı patlayıcı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a gazilik unvanı ve madalyası verildi. Beyşehir ilçesinde plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan Akbulut'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gazilik unvanı ve haklarının verilmesinin sonrasında, gazilik madalyası ve beratı da Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından törenle verildi.

10 yıl önce vatani görevi için gittiği Elazığ'da katıldığı uzman çavuşluk sınavını kazanarak Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliğine seçilen evli ve 4 çocuk babası Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut (31), Diyarbakır ve Mardin'de hendek operasyonlarına katıldı. 2016 yılında 24 kişilik bir timle bir binaya baskın yapan Hakan Akbulut'un 4 arkadaşı atılan roketle şehit düştü. PKK'lıların döşediği el yapımı patlayıcı (EYP)'nin patlaması üzerine ağır yaralanan Uzman Çavuş Akbulut, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) bir süre tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar birliğine dönen Hakan Akbulut'a 'TSK'da görev yapamaz' raporu verilerek emekli edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan SGK'ya bilgilerin verilmesi 8 ay gecikince Jandarma Uzman Çavuş gazilik unvanı alamadı. Beyşehir ilçesinde plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan Hakan Akbulut'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gazilik unvanı ve haklarının verilmesinin sonrasında, gazilik madalyası ve beratı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından törenle verildi.

Vali Toprak Uzman Çavuş Akbulut'a, "Seni tebrik ediyorum. Memleket için hayatını hiçe sayarak büyük kahramanlıklar sergiledin ve gazilik unvanını hak ettin. İnşallah bundan sonraki hayatında ailenle çocuklarınla mutlu huzurlu bir hayat devam ettirirsin. Sizlerden Allah razı olsun" dedi.

4)ÖĞRETMENEVİNDE DERS ÇALIŞAN 10 ÖĞRENCİ ZEHİRLENEREK HASTANELİK OLDU

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretmenevinin kafeteryasında ders çalışan 11 lise son sınıf öğrencisinden 10'u, henüz bilinmeyen nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kan değerlerinde üst seviyede karbonmonoksit görülen 8 öğrenci, yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi. Öğrencilerden Ömer Talha Kozan, "Oturuyorduk, sırayla bayıldık" dedi. Olay, akşam saatlerinde tarihi Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun kafe-restoran kısmında meydana geldi. Burada ders çalışan lise son sınıf öğrencilerinden 2'si baygınlık geçirdi. Diğer öğrencilerden bazıları da rahatsızlandı. Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla bazıları da gelen ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 öğrenci kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi. Kente doğalgaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelerek gaz ölçümü yaparken herhangi bir kaçak veya sızıntıya rastlamadı.

Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceren Ayan bir görevlinin doğalgaz vanalarıyla uğraştığını ileri sürerek, "Arkadaşlarla kahve içip ders çalışıyorduk. Sonra orada çalışan bir bayan geldi. Vanayı elledi, bir şeyler yapmaya çalıştı. 10-15 dakika sonra bizim başımız dönmeye başladı ve direkt olarak kalktık. Kalkınca da bir şeyler olduğunu anladım ve arkadaşlara hastaneye gidelim dedim ve hastaneye geldik" dedi.

Aynı hastanede tedavi gören Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ömer Talha Kozan ise, "Oturuyorduk, sırayla bayıldık" diye konuştu.

5)ORDU'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE 64 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda, 64 öğretmen ve öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır" dedi. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda önceki gün öğlen yemeği sonrası öğrenci ve öğretmenlerde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti başladı. Öğrenciler ve öğretmenler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dün de hastaneye götürülen öğretmen ve öğrencilerle birlikte sayı 64'e ulaştı. Tedavileri tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edilirken bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin ise tedavileri sürüyor. Öğretmen ve öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alınırken, Ordu Valiliği de olayla ilgili inceleme başlattı.

VALİ: YASAL İŞLEM YAPILACAK

Ordu Valisi Seddar Yavuz, tedavisi süren öğretmen ve öğrencileri hastanede ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Yavuz, "Çok üzücü bir olay meydana geldi. Tahmin ettiğimiz kadarıyla bir gıda kaynaklı rahatsızlık olduğu anlaşılıyor. İlk günden itibaren bütün tahliller, bütün numuneler alınmış durumda. Alınan yemek ve su numunelerinin tahlilleri yapılıyor. Muhtemelen pazartesi günü olayın nedeninin netleşeceğini düşünüyoruz. 64 civarında kardeşimizin sağlık kurumlarına müracaat ettiğini gördük. Sonradan gelenler oluyor. Şu anda 14 civarında yatan kardeşimiz var. Aldığımız bilgiler çerçevesinde, herhangi bir hayati riski olan kardeşimiz söz konusu değil. Ağırlıklı olarak ishal ve karın ağrısı şikayetleri var" dedi.

Gıda alımının bir şirket aracılığıyla yapılmadığını, okul idaresi tarafından malzemelerin temin edilerek yemek pişirme işleminin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Şüphelendiğimiz bir durum söz konusu. Bir gün bekletilen bir gıdanın tüketimine dair bilgi ya da duyum var. Muhtemel ondan olabileceği yönünde değerlendirmemiz var. Elde somut bilgi, belge olmadan kesin konuşmak, sağlıklı durum değildir. Önemli olan şu anda kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşması ve bunun takip edilmesidir. Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır" diye konuştu.

6)KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN ŞÜPHELİLERİ, POLİS YAKALADI

SİVAS'ta, E.P. adlı kadını cinsel içerikli mesajlar atarak taciz edip, zorla otomobile bindirmek isteyen şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı.

Sivas'ta yaşayan E.P. isimli kadın, bazı kişilerin kendisini cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırma sürerken, şüphelilerin E.P.'yi buluşma amacı ile çağırması üzerine ekipler takibe geçti. Mevlana Mahallesi'ne otomobille gelen şüpheliler T.B. ve Y.E., buluştukları E.P.'yi kolundan tutarak zorla araca bindirmek istedi. Şüpheliler bu sırada otomobili hareket ettirdi. Kadın, ayaklarını yerden kaldırarak bir süre araçla birlikte gitti. Olay yerinde önceden tedbir alan polis ekipleri müdahale ederek aracı durdurdu. Araçtan indirilen şüpheliler, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

7)GÖZALTINA ALINAN KİŞİYİ GERİ ALMAK İÇİN POLİSE SALDIRDILAR: 7 GÖZALTI

ADANA'da, kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akrabası olduğu ileri sürülen grup ise polise saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Adana-Karataş Yolu üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Devriye görevinde olan polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak kahvehaneye için girdi. Kontrol sırasında ismi öğrenilemeyen kişinin aranması olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Kahvehanede bulunan ve şüphelinin akrabaları olduğu iddia edilen 40-50 kişilik grup ise polise karşı çıkarak, gözaltına engel olmak istedi.

Olayın büyümesi üzerine çok sayıda destek ekibinin olay yerine gelmesiyle polislere karşı çıkan, taş ve sopalarla saldırmaya kalkan grup dağıtıldı. Grup içerisinde bulunan 7 kişi ise gözaltına alınıp Köprübaşı Karakolu'na götürülürken, arbede sırasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri grup dağıttıktan sonra uzun süre olayın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Soruşturma sürüyor.

8)YARDIMA GELEN EKİPLERE ATEŞ AÇTI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tek başına yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Aytekin E. ihbar üzerine eve gelen polis, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin üzerine pencereden tabancayla açarken, şans eseri yaralanan olmadı. Aytekin E. gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kapıyı açan olmayınca, itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmak için çalışma başlattı. Bu sırada Aytekin E., evin mutfak penceresinden tabancayla kapı önündeki ekiplere doğru 3 el ateş etti. Kapı önünde bulunanlardan şans eseri yaralanmadı. Ateş edilmesi üzerine evin etrafında operasyon başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede Aytekin E.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan Aytekin E., Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme yaptı. Aytekin E.'nin neden ateş ettiği yönünde ise bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

9)HASTANE BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir hastane bahçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. isimli kişi hastane bahçesinde husumetli olduğu akrabaları ile karşılaştı. Bunun üzerine, C.T. akrabaları ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin kısa sürede artmasıyla C.T., yanında taşığı tabancayı çıkartıp akrabalarına ateş açtı.

Olayda H.Ç.(Hamdullah Çelik) (32), C.Ç.(Cevdet Çelik) (45), Ü.Ç. (Ümit Çelik) (41), M.Ş.S.(M.Şerif Sayhan ) (55) ve hastane bahçesinde oturan S.S. (Serkan Sakarya) (43) yaralandı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olayların yaşandığı bölgelere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis, olaya karışarak olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda H.Ç. ile bir şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

10)KAHVEDE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU

EDİRNE'de Sabri Ö. (53), kahvede geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı komşusu Gültekin Aydoğdu'yu (43) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Karaağaç Mahallesi'nde, evli ve 3 çocuk, 1 torunu olan Sabri Ö. ile bir okulda temizlik görevlisi Gültekin Aydoğdu aralarındaki husumet nedeniyle kahvede tartışmaya başladı. Tartışma araya girenler tarafından sona erdirilirken Sabri Ö., kahveden ayrıldı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle dönen Sabri Ö. "Araya gireni vururum" diyerek silahını doğrulttuğu Aydoğdu'ya yakın mesafeden iki el ateş edip olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Gültekin Aydoğdu, çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aydoğdu'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Sabri Ö.'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

11)ARIZA YAPAN BARİYER TRAFİĞİ KARIŞTIRDI

AYDIN'ın Söke İlçesinde hemzemin geçitteki bariyer kısa süreli takılı kalınca, buradan geçmeye çalışan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, bariyerin açılmasını beklerken, bazı sürücüler ise ters istikametten geçti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi ile Yeni Camii Mahallesi'nin kesiştiği hemzemin geçitte meydana geldi. Tren geçtikten sonra hemzemin geçitteki bariyer arızalanarak takılı kaldı. Kapalı kalan bariyer nedeniyle her iki taraftan gelen otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir süre bekleyen sürücüler bariyerin açılmadığını görünce ters istikametten karşıya geçmeye çalıştı. Bazı süsücüler ise bariyerin açılmasını bekledi.

Yaklaşık yarım saat takılı kalan bariyer daha sonra açıldı.

12)BAKAN GÜL: BU BİRLİKTELİK, BU İTTİFAK DEVAM EDECEKTİR

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, yerel seçimlerde MHP ile olan iş birliğinin devam edeceğini belirterek, "Bu birliktelik, bu ittifak devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e geldi. Bakan Gül ilk olarak geçtiğimiz günlerde ağabeyi vefat eden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaasalan'ı ve halası vefat eden Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti. Adalet Bakanı Gül daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Gül, Sivas Valisi iken Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül'e hayırlı olsun dileklerinde bulurdu. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden Bakan Gül, yeniden belediye başkan adayı olmasından dolayı Şahin'i tebrik etti.

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin genel seçimlerde yürüttüğü 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında görüşmeler gerçekleşti. Bunların sonucunda her iki partiden yetkili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah cumhurbaşkanımızın dönüşüyle beraber bu süreç şekillenmiş olacak. Tekrar görüşmeler yapılacak ama önemli olan şu; Türkiye özellikle 15 Temmuz'da FETÖ' nün darbe girişimiyle birlikte Türkiye'nin huzurunu bekasını bozmaya karşı yönelik tehditlere karşı cumhurun oluşturduğu bir ittifaktır. Yani seçimlerden de öte şunun bunun belediye başkanı, milletvekili olmasından öte, Cumhur İttifakı, ortak mefkürenin adıdır. Bu iki partinin de ötesinde milletin ortak ittifakının bir arada olmasının yol yürüyüşünün adıdır Cumhur İttifakı. Bu nedenle elbet bu mana yürüyecektir. 7 Ağustos ruhudur. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'a karşı dik duruşun anlamıdır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü anlamındaki bir yol arkadaşlığıdır. Dolayısıyla bu birliktelik bu ittifak devam edecektir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları bu manaya yöneliktir. Ben bu birlikteliğin ülkemizin geleceği için çok anlamlı işler yapacağına ve ülkemiz için başarılara imza atacağına inanıyorum."

Zeugma'nın eksik parçalarının getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Gül, Fatma Şahin'in 31 Mart seçimlerinde her kesimden desteklenmesini beklediğini ifade etti.

13)BBP, YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINA SİVAS'TAN BAŞLADI

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için çalışmalara Sivas'tan başladı. Sivas adayı olarak eski belediye başkanı Doğan Ürgüp'ü açıklayan Destici, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini söyledi.

Kara yolu ile Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parti binası önünde yapılan aday tanıtım toplantısına katıldı. Sivas Belediye Başkan Adayı olarak belirledikleri Doğan Ürgüp'ün kentte daha önce belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Destici, "Bugün burada adayımızı sizinle tanıştırmak, bütün Sivas'a ve Türkiye'ye ilan etmek için sizlerle birlikteyiz. Adayımızı tanıtırken fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü siz kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın 2009'da size emanetiydi ve siz o emanete 2009'da sahip çıktınız. ve o da 5 yıl boyunca Sivas'a ve sizin emanetinize sahip çıktı ve hiçbir söz getirmedi ve 5 yıl boyunca Sivas'ta adil bir belediye yönetimi yapıldı ve belki de Sivas'ın o güne kadar görmediği pek çok hizmetle de Sivasımız tanıştı. 2014 yılında bir ara verildi ve ben inanıyorum ki bu Sivasımız için de bir eksiklik, bir noksanlık ve bir kayıp oldu. Biz hem kaldığımız yerden devam etme ve hem de yarım kalan projeleri devam ettirme, tamamlama ve Sivas'a, Sivaslıya sonuna kadar hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir kardeşimizi, bir dava arkadaşımızı, bir ağabeyimizi, bir mesai arkadaşımızı ve en önemlisi rahmetli Genel Başkanımızın dava arkadaşı, iş arkadaşı ve ortaklığını yapmış bir değeri bugün tekrar Sivas'ımızın belediye başkanı adayı olarak sizlerle buluşturacağız" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK'

24 Haziran seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve dolayısıyla da Cumhur İttifakı'mız elbette ki devam ediyor. Yerel seçimlerle ilgili ittifak konusunda da hem iktidar partisinin hem ana muhalefet partisinin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem diğer siyasi partilerin görüşmeleri ve çalışmaları var. Elbetteki biz de seçimlere giren, katılma hakkı kazanmış ve çok tecrübeli bir siyasi parti olarak bunun dışında kalmamız beklenemez. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bir süreçtir bu ama bizim önceliğimiz bir kere daha ifade ediyorum; devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbalidir. Cumhur İttifakı'mız da bununla ilgili kurulmuştur ve dolayısıyla bu tehdit ve tehlikeler ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. ve sadece bunu 24 Haziran seçimlerine ya da yerel seçimlere indirgemek, sadece oralarla değerlendirmek doğru değildir. İki parti seçim ittifakı yapabilir, el ele üç parti de yapabilir. Bir başka iki parti yapabilir, bir başka üç parti yapabilir ama Cumhur İttifakı bunların tamamen üstünde olan ve bir kere daha altını çizerek söylüyorum; devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek kurulmuş bir ittifaktır ve devam edecektir."

Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ise kente hizmet etmek için yeniden göreve talip olduğunu söyledi.

14)PALANDÖKEN'DE MEŞALELİ START

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de sezon başladı. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı açılış töreninde kayakçılar meşaleli gösteri yaptı.

Kayakçıların şov yaptığı geceyi havai fişek gösterileri aydınlattı. Kayakseverleri, Palandöken'e davet eden Vali Okay Memiş, Türkiye'de kayak sezonunu ilk olarak Erzurum'un başlattığını belirterek, tüm kayakseverleri Erzurum'a beklediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Palandöken'in karla kaplı pistlerinin yaklaşık 4 kilometrelik bölümünü ışıklandırdıklarını ifade ederek, yapılan gece kayağının doyumsuz olduğunu belirtti.

Gece, yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Küre Kafe'de verilen yemekle sona erdi.

15)'YAŞAM ELEKLERİ' SERGİSİ İLE GÖRME ENGELLİLERİN RENKLERİ OLDULAR

İZMİR Kültürpark'ta, Armağan Portakal ve Benan Bilek'in katkılarıyla 32 gönüllü kadının ürettiği 49 elek, sergi ile satışa sunuldu. 'Yaşam Elekleri' adlı sergiden elde edilen gelir, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na (TÜRGÖK) bağışlanarak, kabartma baskılı kitap alımında kullanılacak. İzmir'de 32 gönüllü kadın tarafından yaklaşık bir yılda üretilen 49 elek, Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta açılan sergi ile satışa sunuldu. Armağan Portakal ve Benan Bilek tarafından yürütülen proje kapsamında açılan sergiden elde edilen gelir, TÜRGÖK'e bağışlanarak görme engelliler için üretilen kabartma kitaplar için maddi destek olacak. Projenin, 1 yıl önce yalnızca elek atölyesi olarak başlatıldığını belirten Benan Bilek, "15 yıldır elek işliyorum ve ilk işleyen de benim. Bugüne kadar da kimseye öğretmemiştim. Armağan Portakal bu konuda beni çok yüreklendirdi. Özel bir atmosferde bir araya gelerek her ay atölye oluşturduk. Her gelen bir daha gelmeye başladı. Renkler coştu, eleklerin içinden sevinçler süzdük. Bunu sosyal sorumluluk projesi ile birleştirmek istedik. TÜRGÖK kabartma baskılı kitaplar projesi için bir sergi oluşturalım, dedik. Elek yapan hanımlarımız eleklerini bağışladılar. Kabartma baskılı kitaplar normal kitaplardan çok daha maliyetli. Böylelikle bizim renklerimiz görmeyenlerin rengi olsun dedik. Bu nedenle bugün çok heyecanlıyım" diye konuştu.

'KABARTMA KİTAPLARI ÖDÜNÇ VERİYORUZ'

Bir yıl boyunca atölye çalışması yaptıklarını dile getiren Armağan Portakal da, "Yaşam Elekleri 32 gönüllü kadının 49 tane elek tasarlamasıyla ve işlemesiyle ortaya çıktı. 1 yıl boyunca atölyeler yaptık. Bu atölyelere katılan gönüllü kadınlarımız bu güzel eserleri ortaya çıkardı ve sonunda TÜRGÖK kitaplığı yararına bir sergi düzenledik. Bir yıl önce bu serginin hayalini kurmuştuk, bugün o hayal gerçek oldu" dedi.

Etkinlikte konuşan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan ise "Bugün gönüllüler gününde, birçok gönüllü ile bu projenin kutlamasını yaptık. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, böyle etkinliklerle, bağışlarla birçok hizmetler yapıyor. Bu projenin amacı, kabartma kitap projemize destek olmak. Ödünç kabartma kitap projesinde, Türkiye'nin her yerine, kitaplığımıza üye olan görmeyen kişilerin ellerine ulaşacak şekilde kabartma kitapları ödünç olarak gönderiyoruz. Yapılan bağışlar, bu kitapların artmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRGÖK'ün 15'inci yılını kutlayacağını kaydeden Yazgan, "TÜRGÖK'ün amacı görmeyen kişilerin eğitimlerine, kültürel ve sosyal gelişimlerine destek olup onların alacakları eğitim ve istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak. Sınav kitaplarını, işe girmek için e-kpss'lerini, İngilizce kitaplarını kabartıp basıyoruz. Aylık dergiler çıkarıyoruz, öykü yarışmaları yapıyoruz, oldukça yoğun çalışan bir kurumuz. İzmir'de bu hizmeti yapıp tüm Türkiye genelinde 6 binden fazla üyemiz olan görmeyene, ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. İyi ki bu projeyi sevgili arkadaşlarımız Armağan Portakal ve Benan Bilek gerçekleştirdi" dedi.

16)KATO DAĞI'NDA AÇ KALAN AYI, ASKERİ ÜS BÖLGESİNE GİRDİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda, karla kaplı bölgede yiyecek bulamayan ayı, dikenleri telleri tırmanarak aşıp, askeri üs bölgesine girdi. Askerlerin konserve ve ekmek verdiği ayının dikenli telleri aşması saniye saniye görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda kar nedeniyle yiyecek bulamayan bir ayı, askerlerin bulunduğu üs noktasına geldi. Ayı, üs noktasındaki dikenli telleri tırmanarak aştı. Ayı, burada yiyecek ararken, onu fark eden askerler, konserve ve ekmek verdi. Ayının dikenli telleri tırmanarak üs bölgesine girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı. Ayının verilen yiyecekleri yedikten sonra üs bölgesinden ayrıldığı belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE 'HEDEFİM SENSİN' FİLMİNİN GALASI YAPILDI

ATA Demirer'in senaryosunu yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı 'Hedefim Sensin' adlı filmin Eskişehir galası yapıldı.

Bir sinema salonunda bu akşam düzenlenen galaya yönetmen Kıvanç Baruönü ile filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri katıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galada konuşan Ata Demirer, "Seyirciye çok hızlı geçen komik eğlenceli bir şey olduğu ile ilgili fikirlerimiz var şu an için. Daha öncesinde de çok komik ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorduk filmin yapımcıları olarak, hem oyuncusu hem her şeyi olarak bunları düşünüyorduk ve düşündüklerimiz şu an hayata geçiyor. Bize ayrıca heyecan katıyor" dedi.

Demet Akbağ ise "Filmle ilgili bizim düşüncelerimizden çok seyirciden gelen düşüncüleri merak etmekteyiz dünden beri. Dün vizyona girdi malum. Biz de şu anda en azından yakın çevremizden ya da hayran kitlemizden gelen mesajlarla, telefonlarla yaptığımız şeyin karşılığını alınca, güzel güzel şeyler de söyleyince insanlar, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok daha yeni. Biz tabi içimize sinerek, ben yıllardır kendi adıma söyleyeyim, içime sinmeyen, kendi gülmediğim bir inanmadığım işlerin içinde olmamaya çalışıyorum. Bu proje, çok inandığım bir projeydi" diye konuştu.

Gonca Vuslateri de, "Benim için çok heyecanlı bir şey. Dün de filmden güzel tepkiler gelince çok mutlu olduk. Bundan sonra söz seyircinin. Ama çok iyi bir projenin içinde olduğumu düşünüyorum ve çok mutlu hissediyorum kendimi" dedi.

Yönetmen Kıvanç Baruönü de, çok iyi niyetlerle, çok samimi bir şey yaptıklarına inandıklarını ifade etti. Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve yönetmen Kıvanç Baruönü, filmi izlemeye gelenlerle birlikte selfie çekildi.

