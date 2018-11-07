Dha Yurt Bülteni - 1

1)VAN'DA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 5 ÖLÜ, 16 YARALI

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 21 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

Hastanede tedaviye alınan göçmenlerin görüntüleri

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN - Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY(Van),

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)LOKOMOTİFİN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTEKİ ÇİFT ÖLDÜ

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Örenşehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Karasazlık bölgesindeki tarladan İncesu ilçesine gelen Ahmet Kökçöl yönetimindeki 38 LP 768 plakalı minibüse, hemzemin geçitte manevra yapan TCDD'ye ait yük treninin lokomotifi çarptı. Minibüs, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl ile yanında bulunan eşi Fatma Kökçöl yaşamını yitirdi. Makinist jandarma tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İZMİR'DE SIRTINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ

İZMİR'in Buca ilçesinde, akaryakıt istasyonunda N.A. (21) tarafından sırtından bıçaklanan Umut Özdemir (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz gencin bıçaklanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan şüpheli N.A. ise kısa sürede yakalandı. Olay, dün akşam saatlerinde Buca'daki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Umut Özdemir, akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada arkasından yaklaşan N.A., henüz bilinmeyen nedenle Özdemir'i sırtından bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'i Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceledi. N.A.'nın Özdemir'i bıçakladığı anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan N.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamera görüntüleri)

Umut Özdemir'in bıçaklanma anı

Haber: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)12'NCİ KATTAN DÜŞEN ELİF DEFNE ÖLDÜ, SAVCI ANNESİ YIKILDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, adliye lojmanlarında binanın 12'nci katındaki daire oturan savcı Ebru Sağıroğlu Çevik'in ikizlerinden Elif Defne Çevik (2), balkondan düşerek ağır yaralandı. Minik Elif Defne, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İskenderun Adliye Lojmanları'nda meydana geldi. İskenderun Adliyesi'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu Çevik'in 2016 doğumlu ikiz bebeklerinden Elif Defne Çevik, henüz belirlenemeyen nedenle, lojmanların 12'nci katında bulunan evlerinin balkonundan düştü. Minik Elif Defne, ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle, savcı anne Ebru Sağıroğlu Çevik, gözyaşına boğuldu.

BABASI JANDARMA KOMUTANI

Adliye lojmanlarında 12'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Elif Defne'nin babasının da Belen İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çevik olduğu ortaya çıktı. Çevik'in Elif Defne'nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadığı, cenazenin ise Elazığ'da defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye lojmanı görüntüsü

-Lojman girişindeki asker ve polis

-Lojman önündeki hareketlilik

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ERDEMLİ'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE BATTI

MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. Kurtarılan 12 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, dün akşam saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'nün de geldiği olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler, 4 ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane girişinde Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eken tarafından karşılanan mülteciler, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(cep telefonu görüntüleri)

-Kaçaklardan görüntü

-Tekneden görüntü

-Hastaneden görüntüler

(EK)

Hastane önündeki ambulanslar

Kaçak göçmenleri getiren ambulanslar

Kaçak göçmenlerin ambulanstan indirilmesi

Kaçak göçmenlerin acil servise götürülmesi

Doktorların kaçak göçmenlere müdahale etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Mehmet DOĞANER - Ali Rıza EREN/ ERDEMLİ(Mersin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)VERESİYE YAKIT İSTEDİ, KENDİLERİNİ UYARAN GÖREVLİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yakıt istasyonunda veresiye yakıt isteyip, iş yeri önüne tuvaletini yapan şahıslar çalışanlara dehşeti yaşattı. Şahıslardan biri tuvaletlerini yaptıkları sırada kendilerini uyaran pompacıyı 5 ayrı yerinden bıçaklarken, korku anları kameraya yansıdı

Olay, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde bulunan bir yakıt istasyonunda gece yarısı saatlerinde yaşandı. F.T, Ş.T ve 2 arkadaşlarının bulunduğu grup 54 KN 355 plakalı otomobille gece saatlerinde istasyona geldi.Pompanın yanına yanaşan şahıslar görevliye "Yakıt koyar mısın, parasını sonra vereceğim" diyerek yakıt istedi. Görevli ise bu talebi red edince aşağıya inen 2 kişi, istasyonun tuvaletine yöneldi. Kapının kapalı olduğunu gören şahıslar, istasyonun önüne tuvaletlerini yaptı. Bu sırada yanlarına gelen istasyon görevlisi Ş.T, alkollü olduğu öğrenilen şahısları uyardı. Ş.T, uyarıları dikkate almayan şahısları tekme ve yumruk atarak uzaklaştırmak istedi. Pompacıya tekme ve yumruklarla karşılık veren şahıslardan F.T üzerindeki bıçağı çıkarıp akaryakıt istasyonu görevlisi pompacı Ş.T'yi defalarca bıçakladı. Saldırganlar araca binip kaçarken 5 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ş.T hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 kişinin tuvaletlerini yapması, yaşanan arbede ve bıçaklama anı yer aldı. F.T'nin istasyon görevlisini defalarca bıçaklayarak markete sokması kameraya yansırken, bu sırada diğer çalışanların uzaklaştığı dikkatlerden kaçmadı.

Cinayetten arandığı öğrenilen bıçaklı F.T ve 3 kişi, jandarma ekiplerince aracı terk edip girdikleri tarlada kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Şahıslardan olaya karışmayan 2'si salıverilirken, F.T ve olay sırasında elinde bıçak olan M.A sorguya alındı.

Görüntü Dökümü

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-Akaryakıt istasyonu

-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KORAY'IN SIRASINA BIRAKAN ARKADAŞLARI BİRBİRLERİNE SÖZ VERDİ: "BİR DAHA AYRILMAK YOK"

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için, arkadaşları okulunda anma töreni düzenledi. Koray'ın sınıfına gelerek oturduğu sıraya fotoğrafını bırakan arkadaşları birbirlerine sarılarak "Bir daha ayrılmak yok" diye söz verdi.

Geçtiğimiz haftasonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Koray Şener, sıra arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Eğitim gördüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen anma töreninde, öğretmenleri ve arkadaşları Koray'ın fotoğraflarından yapılan kısa filmi izlerken gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşmak isteyen arkadaşları ve öğretmenlerinin Koray ile ilgili anılarını anlatmasının ardından, Koray'ın hep oturduğu sıraya fotoğrafı ile birlikte çiçek bırakıldı. Koray'ın sırasına fotoğrafını bırakan arkadaşları daha sonra birbirlerine sarılarak, 'Bir daha ayrılmak yok' dedi. Tören Koray'ın anısına helva ve lokma tatlısı dağıtılmasının ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

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Anma töreninden görüntüler

Ağlayan öğrencilerden görüntüler

Koray'ın sırasına fotoğrafının bırakılması

Arkadaşlarının birbirlerine sarılarak ağlaması

Helva ve lokma dağıtımı

Detay

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU - Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)DUMANDAN ETKİLENEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tuzla Mahallesi 567 Sokak'ta bulunan Nedim Özmen'e ait 4 katlı binanın çatı katında, kiracı Muhammet Tuncer'in oturduğu evde, yangın çıktı. Evde yalnız olan 11 yaşındaki Can Tuncer, dumandan etkilendi. İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona dayadığı merdivenle çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

Dumanların yükselmesi

Alevli görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ŞANLIURFA'DA 'JOKER' OPERASYONU: 13 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına giren 13 kişi, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KPSS'ye giren ancak başarısız olan bazı adayların yerine, 'joker' diye tabir edilen kişilerin girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda, para karşılığı başkasının yerine sınava giren 13 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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KOM Şubeden çıkartılan şüpheliler

Adliyeye götürülen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)EDREMİT'TE POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü Gökhan Ö. (39) ve yanında bulunan Z.D. (31) adlı kadın, ortalığı birbirine kattı.

Edremit'te, dün akşam saatlerinde 10 AAE 678 plakalı şüpheli otomobili takibe alan polis, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen kaçmaya devam eden Gökhan Ö. adlı sürücü, otomobille önce bir yunus ekibinin motosikletine çarptı, ardından yola hızla devam etti. Edremit sokaklarında Yunus ekipleriyle kovalamacaya devam eden sürücü Gökhan Ö., otomobille adeta girdiği her sokak ve caddede terör estirdi. Önüne ne çıkarsa çarparak kaçan Gökhan Ö., Cumhuriyet Mahallesi Jeotermal hizmet binası önünde otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açması sonucu, yakalanacağını anlayan Gökhan Ö., binanın bahçesinde saklandı. Burada polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Nefes kesen kovalamacada korku yaşayan çevredekiler ise polisin şüpheli sürücüyü yakalaması sonucu rahat nefes aldı. Sürücünün otomobili ise aldığı darbe sonucu yanmaya başladı. Otomobil, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Gökhan Ö. ve otomobilde bulunan Z.D. adlı kadın gözaltına alındı.

Z.D. karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Gökhan Ö.'nün ise sorgusunun ardından 'görevini yapan memura direnme, mala zarar verme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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2 parça görüntü var. 1'i güvenlik kamerası, diğerleri cep telefonu.

Güvenlik kamerası görüntüleri sürücünün aracıyla kaçışı ve Yunus ekiplerine çarpma anı.

Haber-Kamera: Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

BURSA'da minibüsüyle seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan Ramazan A. (23), kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ramazan A., polis ekiplerine silah göstererek Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım Belediyesi'nin bulunduğu bölgeye doğru kaçtı. Daha sonra Bursa-Ankara Yolu Caddesi'ne tersten girip Kurtuluş Caddesi'ne doğru ilerleyen minibüs., caddede sıkıştığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin durdurmak için ateş açtığı şüpheli, kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu. Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda minibüste çalıntı olduğunu öne sürülen bakır malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Kazanın etkisiyle yaralanan Ramazan A., Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, kovalamaca ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin Polis ekiplerince kovalanma anı

-Şüphelinin aracının yakalanması

-Polis ekiplerinin şüpheliyi araçtan indirmesi

-Şüphelinin sağlık kontrolünden sonra hastaneden çıkışı

-Araçtan çıkan bakır malzemeler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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