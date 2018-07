Dha Yurt Bülteni 1

ŞEHİT HALİSDEMİR'İN BABASI: BİZE BU KADAR ÖMERLER VERDİĞİ İÇİN YÜCE RABBİME ŞÜKREDİYORUM

ŞEHİT Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile kardeşi Soner Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Kocaeli'in Gebze ilçesinde halkla bir araya geldi. Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bize bu kadar Ömerler verdiği için yüce Rabbime şükrediyorum. Allah'ım bize bir daha böyle bir gün göstermesin inşallah. Bu gençlerimiz bir daha böyle bir duruma girmesin" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde kilit bir rol üstlenerek darbecilerin planlarını suya düşüren Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, Gebze'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı. Programın başlangıcında 15 Temmuz Destanı Resim Sergisi'nin açılışına katılan Hasan Hüseyin Halisdemir ve Soner Halisdemir, kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Hasan Hüseyin Halisdemir yaptığı konuşmada, "15 Temmuz geçeli 2 yıl oldu. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istedim ve şimdi de sizlerin karşısındayım. 15 Temmuz geçtikten sonra bütün Türk milleti bizleri yalnız bırakmadılar. Tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bu değerli millete, bu değerli annelere güveniyorum. Bize bu kadar Ömerler verdiği için yüce Rabbime şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben devletimize güveniyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Allah'ım bize bir daha böyle bir gün göstermesin inşallah. Bu gençlerimiz bir daha böyle bir duruma girmesin" dedi.

Soner Halisdemir ise, "Çanakkale'de Başkomutanımız 57. Alay'a, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyor. Bu emrin üzerine dedelerimiz, atalarımız süngü takıp ölmeye gidiyor. 15 Temmuz'da aziz şehidimiz Ömer Halisdemir'e, Zekai Aksakallı komutanı diyor ki, 'Ömer oğlum, sana son bir görev veriyorum. Yolun sonunda şehadetlik var. Biliyorsun, seninle 20 yıllık bir hukukumuz var. Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Hakkını helal et' diyor. 'Emredersin komutanım. Helal olsun. Sen de helal et komutanım' diyor. Ondan sonra haini karargaha girmeden alnının ortasından indiriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşinin alana girişi

-Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşinin konuşmaları

-Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşinin sahnede Ömer Halis isimli bebeği sevmeleri

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

ŞEHİT HALİSDEMİR'İN ABLASI: BEN NASIL GURUR DUYMAYAYIM ÖMER HALİSDEMİR'İN ABLASI OLMAKTAN

BURDUR'da, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası meydandaki programda konuşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin, "Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu" dedi.

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Köprübaşı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, kamu kurumları, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi. Bir ulusu devletiyle birlikte tarih sahnesinden silme girişimiydi. FETÖ sadece darbe girişimi yapmakla kalmadı. Bu ülkenin bir neslini, gençliğini yok etti. Sadece baktığımız zaman devletimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 120 binin üzerinde insanın bu kirli örgütün, kirli emellere sahip örgüte bulaşmak suretiyle kamu görevinden uzaklaştırılmasına sebep oldu. Bu konuda hiçbir mağduriyet yoktur. Mağduriyeti yaratan FETÖ'nün kendisidir" dedi.

Vali Şıldak daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ile Burdurlu Şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay ve annesi Fadime Altay'a Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarını hediye etti.

Aziziye köyünde oturan Havva Koçak'ın şiir okumasının ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin konuşma yaptı. Serin yaptığı konuşmada, "15 Temmuz benden bir kardeş aldı. Ardından 8 ay sonra bir anne aldı. Şimdi ana oğul karşılıklı yatıyorlar. Hayır dualarıyla, hiç eksik olmayan ziyaretçi akınlarıyla. Yurt içinden, yurt dışından gelen insanlar. Böyle bir gurur var mı? Ömer Halisdemir el üstünde, hayır dualarıyla uğurlandı. Bu onuru kendi annesi için de yaptı. Böyle hayırlı evlat, böyle vatanını seven bir insan. Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu. Benim vatanıma namahrem eli değdirmeyen yiğidim, ne yaparsam yapayım eksik kalacak bir yanım. Ruhun şad olsun, kabrin nur dolsun, mekanın cennet olsun canım kardeşim. Onur verdin canım kardeşim" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin tek tek okunduğu etkinlikte kalabalık hep bir ağızdan 'Burada' diye bağırdı. Etkinlik şiirler ve ilahiler okunmasıyla geç saate kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yürüyüşten detay

Meydandaki kalabalık

Kur'an okunması

İstiklal Marşı

Vali Şıldak'ın konuşması

Elif Serin 'in konuşması

Havva Koçak'ın şiir okuması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

251 HAFIZ TÜRKİYE'Yİ OLUŞTURDU

İZMİT'te hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 251 şehide ithafen 251 hafız sahnede ay yıldızlı Türkiye haritası ve 'Önce vatan dediler' yazısını oluşturarak, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

İzmit'te 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe gecesi hayatını kaybeden 251 şehide ithafen 251 hafız, beyaz cübbeleriyle Milli İrade Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak 'Önce vatan dediler' yazısı ve ay yıldızlı Türkiye haritası şeklini oluşturarak şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Yapılan koreografi ve duaların ardından meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde yaptığı konuşma canlı olarak yansıtıldı.

Etkinliğin devamında 'Dombıra' adlı şarkıyı seslendiren Aslanbek Suntanbekov sahneye çıkarak meydanda bekleyen vatandaşlara şarkılar söyledi. Gece vatandaşların meydanda sabah saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutmasıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Hafızların sahneye çıkması ve koreografiyi oluşturmaları

Dualar edilmesi

Konserden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

AK PARTİ'Lİ KILIÇ: TBMM'DEKİ MİLLETVEKİLLERİ DARBE GECESİ SALİSELERLE KURTULDU

AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan mecliste yer alan 107 milletvekilinden biri olduğunu belirterek, "Tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız, 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Müftülük Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam eden programda İl Müftüsü Celal Sürgeç dua yaptırdı.

'O GECE ALLAH BİZE YARDIM ETTİ'

Özkan'dan sonra bir konuşma yapan Milletvekili İmran Kılıç, düşmanların dahi bombalamadığı TBMM'nin 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından bombalandığını hatırlatarak o gece mecliste 107 milletvekilinin olduğunu söyledi. Kendisinin de o gece mecliste olduğunu ifade eden Kılıç, "Kendisi de bir milletvekili olan, o gün mecliste bulunamayan tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız daha sonra şunu söyledi. 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle, yani saniyenin 3'te 1'i kadar bir vakit daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır tarih boyunca olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın suikasttan kurtulması, gazi meclisimizin ve orada bulunan milletvekillerimizin Allah'ın yardımıyla suikasttan kurtulmuş olmaları belki de bu ihanet girişiminin, işgal girişiminin başka türlü gelişmesinin önünde en büyük engel olmuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilahiler söylenip, mehter takımı konser verdi. Bir 15 Temmuz Gazisinin de yaşadıklarını anlattığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması da canlı yayınlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama etkinlikleri, 00.13'te tüm camilerden okunan salaların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Yürüyüşün başlaması

Yürüyüşten detay

İstiklal Marşı'nın okunması

Kur'an-ı Kerim okunması

Dua edilmesi

İmran Kılıç'ın konuşması

Mehter takımı konseri

İlahi okunması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

KAHRAMANKAZAN'DA MEŞALE VE BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

ONBEŞ Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Başkent Mehteran ekibi eşliğinde meşaleli ve Türk bayraklarıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü, Kahramankazan Kent Meydanı'nda son buldu. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran ekibinin gösterisi burada da devam etti. Kent meydanında düzenlenen etkinliklere ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, 15 Temmuz gecesi hainlerin açtığı ateşte yaralanan vatandaşlara müdahale eden Kahramankazan Devlet Hastanesi eski Başhekimi Uğur Yıldız ve sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Derneği tarafından da lokma tatlısı dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Yürüyüşten görüntüler

Mehteran takımı gösterisi

Meydandan genel görüntüler

Lokma tatlısı dağıtılırken görüntü

Destici'nin Hastane Eski Başhekimi Uğur Yıldız ve sağlık çalışanlarına plaket takdimi

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

İZMİR'DE ŞEHİTLER İÇİN ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla İzmir'de şehitler adına anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitleri anmak isteyen İzmirliler, Konak Meydanı'nda buluştu. Etkinliğe AK Partili birçok milletvekilinin yanı sıra Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Necat Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan da katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar ve türküler söyleyen binlerce kişi, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, hem 15 Temmuz 2016'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminde şehit olanlar, hem de bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyesi de, ikram standları açarak vatandaşların alandaki gıda ihtiyacını giderdi.

Turgutlu'dan gelen mehter takımı, birçok marşın ardından, son olarak İzmir Marşı'nı seslendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Orkestrası da, geleneksel türküleri modern formda yorumlayarak etkinliğe renk kattı.

Bu arada gece boyunca, 12 çocuk için kayıp anonsu yapılırken, kadın polisler tarafından sakinleştirilen tüm çocuklar sonunda ailelerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma da barkovizyondan alandakilere aktarıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmasında, milletin varlığı ve desteğinin kendilerine güç ve kuvvet verdiğini belirterek, "Allah sizleri ve ülkemizi kıyamete kadar var etsin, bu güzel toprakları ilelebet bu millete yar etsin. Aziz milletimizin ecdadına yakışır bir şekilde her türlü melanete dur dediği bir gündür 15 Temmuz, yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz yiğitlerin tüm haksızlıklara haykırırcasına dur dediği gündür. Aziz milletimiz, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 yılında girişilen hain darbe girişiminin bozdurulmasının ikinci yıldönümüdür, hayırlı olsun diyoruz. Bu millet uğruna gözlerini kırpmadan gözlerini kırpmadan, tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan ve tek devlet etrafında birleşip bu ulvi amacın gerçekleştirilmesini sağlamıştır bu aziz millet. Tankın topun ve tüfeğin karşısına imanı ve inancıyla dikilen aziz milletimiz tarihimizin destansı sayfalarına bir sayfa daha eklemiştir. O şanlı direniş ülkemizin her alanında güçlü ordunun ilelebet payidar olacağını dost düşman herkese bir kez daha göstermiştir. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin imkanlarını kullanan, aklını ve ruhunu ipotek vermiş hainlere rabbim fırsat vermesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"MİLLETİMİZ ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ DARBECİLERE DARBE YAPTIö

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ/PDY'nin planlarının gerçekleşmesi durumunda, bu kürsülerin kendilerine haram olacağını belirterek, "O akşam ne oldu biliyor musunuz? O akşam milletin iradesine suikast oldu. Bir buçuk yıl önce seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 8-9 ay önce seçilmiş bir başbakan varken, çıktılar televizyona şöyle böyle dediler. Ama siz ne yaptınız, millet ne yaptı? Dur dedi. Milletimiz, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın" dedi. Milletimiz, rabbime şükürler olsun ki o gece darbecilere darbe yapmıştır. Milletimiz o akşam tek vücut, yek vücut oldu, aynı bu akşam olduğu gibi. O akşam, demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz, çocuklarımızın geleceği sınavdan geçti. Rabbime şükürler olsun, ülkemizi büyüterek bunların hepsinin üstesinden geldik. Hainin planı alt üst oldu. Her şerde bir hayır da vardı, böyle de düşünmek lazım. Eğer bu şerri yaşamasaydık bunlardan asla kurtulamayacaktık. Hain içeride olursa kapı kilit tutmaz, sonuna kadar da bu yapıyla mücadeleye devam edeceğiz, bunun için çok kararlıyız. Son FETÖ'cü kalmayana kadar devletimizde bu mücadeleye devam edeceğiz. Rabbim milletimize böyle bir illet ve zillet bir daha yaşatmasın. 248 şehit 2 bin 193 gazimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad etsin, hala şifa görmemiş olan gazilerimize de şifa versin diyorumö dedi.

'HAİNLERE EN GÜÇLÜ CEVAP GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR'

Bakan Pakdemirli, şimdi daha küresel ve güçlü bir Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Vakit Türkiye vakti, vakit çalışma vakti. Haine en güçlü cevap nedir biliyor musunuz, güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye'nin yapısı 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile beraber gelmiştir. Ben Cumhurbaşkanımızın birinci kabinesinde yer alan bir kardeşiniz olarak, sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. Allah'a şükürler olsun, onun liderliğinde sizlerin teveccühünüze layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da, dün olduğu gibi dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda olacağız inşallah. Rabbim gecemizden ayımızı ve yıldımızı eksik etmesinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Alandan görüntü

Mehter takımından görüntü

Dinletilerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

ADANA'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ İÇİN NÖBET

ADANA'da onbinlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da tüm camilerden sala okundu.

Saat 20.00'da Merkez Park'ta toplanan onbinlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve onbinlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüden vatandaşlara seslenen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'un bir takvim yaprağından öte olduğunu belirtip, "15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır devlettir, ezandır. 15 Temmuz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. 15 Temmuz diriliş vaktidir, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşudur. 15 Temmuz darbeye darbe yapmaktır. Şehadete kanatlanma, kevser ırmağında soluklanmaktır" dedi. Kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise şehitlere rahmet diledi. 15 Temmuz gecesi, iç savaş çıkarmaya yönelik bir girişimle milletin karşı karşıya geldiğini aktaran Sözlü, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki, milletimiz kendi iradesine sahip çıkmış, 'daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk' diyerek Cumhuriyetimizin kazanımlarının ortadan kaldırılmasına yönelik planlanan darbe kalkışmasına fırsat vermemiştir" dedi. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde Ankara'da olduğunu hatırlattı. Darbecilerin bir sürü hesap yaptığını dile getiren Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Vatanımıza, milletimize kastetmek istediler. Bir şeyi unuttular. Bu milletin ayağında çarık olmadan, elinde azığı olmadan nasıl Çanakkale'de destan yazdığını unuttular. Aynı milletimiz, yalın ayak çıkarak meydanlara, tanklara göğüs nasıl siper edilirmiş, üniformaları giyen teröristlerce üzerine çevrilen silahlara nasıl dimdik durulurmuş, F-16'lara nasıl kafa tutulurmuş, hepsini tüm dünyaya gösterdik. Bu cesareti, bu yürekliliği gösterecek inanın başka bir millet yok. Bunu ancak biz yapardık ve biz yaptık. Tüm dostlara düşmanlara göstermiş olduk."

HALİSDEMİR FİLMİ AĞLATTI

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi kafasından vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı hainlerce şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i anlatan kısa filmin gösterimi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

DEV VANTİLATÖRLER İLE SERİNLETİLDİ

Adana'da akşam havanın 30'lu derecelerde olması nedeniyle etkinlik alanına getirilen 6 adet dev vantilatör ile vatandaşlar serinletilmeye çalışıldı.

SALA OKUNDU

15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu.

SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Merkez Park'ta saat 20.00'da başlayan demokrasi nöbeti, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Etkinlik çevresinde geniş güvenlik önlemi alan Adana polisi, nöbetteki vatandaşların güvenliği için sürekli görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

Sabancı Merkez Camii ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlardan görüntü

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlardan görüntü

Alandaki dev vantilatörlerden görüntü

Ömer Halisdemir kısa filmi sırasında ağlayan kadınlardan görüntü

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın konuşması

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Sala okunması

Sala okunması sırasında vatandaşlardan ve Sabancı Merkez Camii'nden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Süre: 08'07" Boyut: 495 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

BURSA'DA BİNLERCE KİŞİ 15 TEMMUZ İÇİN MEYDANA ÇIKTI

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Bursa'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Amerika'daki o melun terörist başına seslenmek istiyorum, seni değil Amerika, bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak" dedi.

Bursa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik ve yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Valilik binası önünden başlayan Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü, Fomara'daki Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş boyunca kalabıkr sık sık darbeciler için 'İdam istiyoruz' sloganları attı. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "15 Temmuz bir festival değildir, bir kültürel etkinlik değildir. 15 Temmuz'u asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Kıymetli kardeşlerim, din kisvesinde gözüküp bu milleti yıllarca sömüren hain terör örgütü veya bir başkası hiç önemli değil, yine gelecekte bu millet adına tehlike oluşturabilir. Dolayısıyla 15 Temmuz akşamı olduğu gibi hangi siyasi görüşten olursak olalım ne olursunuz birbirimize sahip çıkalımö dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise yaptığı 2 sene önce milletin desten yazdığını belirterek, "Yaklaşık 2 bin 500 senelik Türk tarihi için de önemli gecelerden birisiydi. 40 yılda hazırlanan bir terör örgütü, devletin ve bütün iş dünyasının sinir uçlarına kadar yerleşmiş bütün gücünü ve kuvvetini 15 Temmuz için biriktiren o hain terör örgütünü elinin tersiyle tarihin çöplüğüne göndermiştir" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYA BİRARAYA GELSE SENİ KURTARAMAYACAK'

Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e seslendiği konuşmasında, "Dünyanın neresine giderlerse gitsinler onlara rahat yok. Onları ensesinden tutup bu milletin önüne çıkaracağız. Buradan Amerika'daki o melun terörist başına seslenmek istiyorum. Seni değil Amerika, bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak. Terörist başı senin ensendeyiz. Güvenlik güçlerimiz istihbarat teşkilatımız Kosova'ya gidiyor, bir yol kenarında bunların altısını birden enseleyip Türkiye'ye getiriyor. Afrika'ya gidip bu hainleri bulup yakalayıp getiriyor. Yarın göreceksiniz İngiltere'den de, Kanada'dan da, Amerika'dan da kim varsa onları alıp geleceğiz ve hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Yürüyüşten görüntüler

-Alandan görüntüler

-Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşması

-Vali İzzettin Küçük konuşması

-Hakan Çavuşoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

ÇANAKKALE'DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çanakkale Valiliği'nin düzenlediği program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'u anlatan dövizlerle yürüyenlere, kondon boyunda tekneler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'ndaki törende Mehteran Takımı marşlar çaldı. 15 Temmuz şehitleri için Şehitler Camii imamı Osman Akay tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Arif Gökce dua yaptırdı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Vali Tavlı şunları söyledi:

"15 Temmuz, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe kalkışması, işgal girişimi başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, halkımızın milli iradeye sahip çıkarak meydanlara akın etmesi, kahraman Emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbe karşıtı kahraman mensuplarınca verilen cansiperane mücadele sonucunda başarısız kılınmıştır. FETÖ/PDY mensuplarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesi tüm kurum ve kuruluşlar ile kararlılıkla devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan da yansıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

15 Temmuz yürüyüşünden genel ve detay görüntüler.

Denizdeki teknelerden görüntüler.

Mehteran Takımı'nın marşlar çalmasından görüntüler.

Vali Orhan Tavlı'nın konuşması.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

ANTALYA'DA 'MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ'

ANTALYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Vali Münir Karalğlu, "Kimse yanılgıya kapılmasın mücadele bitmiş değil. Hala emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz, devletimiz bu hain terör örgütünün devlet içinde kalan kalıntılarını temizlemek üzere çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Konyaaltı Varyant'taki seyir terasından akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, tedbir amacıyla kalabalığın yer aldığı güzergaha giden yollara araç girişini kamyonlarla kapattı. Mehter takımı öncülüğündeki yürüyüş sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alanda toplandı. Meydandaki etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, milletin sadakası, kurban parası, zekası ve gayretiyle milleti kandırarak 40 yıl boyunca devletin kurumlarını kısmen ele geçirip, orduya sızmış, üniforma giymiş teröristlerin 15 Temmuz'da çok kötü şeyler yaşattığını söyledi. 16 Temmuz'dan itibaren devletin bütün kurumlarından teröristlerin arındırılacağının söylendiğini vurgulayan Karaloğlu, "Mücadelemiz devam ediyor, bitmiş değil. Kimse yanılgıya kapılmasın mücadele bitmiş değil. Hala emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz, devletimiz bu hain terör örgütünün devlet içinde kalan kalıntılarını temizlemek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Şu ana kadar Antalya'da 2 bin 325 kişi FETÖ dolayısıyla mahkemeler tarafından tutuklandı. 43 şirkete mahkemelerimiz kayyum atanmasına, TMSF'ye devredilmesine karar verdi ama hala emniyet, jandarma, adliye çalışmaya devam ediyor" dedi.

FETÖ'nün gizli evlerinin varlığından bahseden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hala örgütün gaybubet evleri var. Onlarla mücadelemiz devam ediyor. Yurt dışına kaçanlar var. 15 Temmuz'dan önce durumu fark edip Antalya'daki üst düzey FETÖ'cü teröristler Antalya'yı da Türkiye'yi de terk etmişler. Devletimiz sadece Türkiye'de değil yurt dışında da hangi ülkede FETÖ'cü terörist varsa onların ensesinden tutup Türkiye'ye getiriyor. Hiç merak etmeyin şu anda kaçak gibi gözükenler devletimiz dünyanın neresinde olursa olsun başta örgütün başı FETÖ olmak üzere tamamını ülkeye getirip, adalete teslim edeceğiz."

Türk milletinin birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece içerde ve dışarıdan zarar görmeyeceğini vurgulayan Karaloğlu, 'kontrollü darbe' söylemini eleştirdi. Bu söylemin yurt dışına kaçan FETÖ'cüler tarafından sosyal medya aracılığıyla yayıldığını anlatan Karaloğlu, "Siz ölümün kontrollüsünü gördünüz mü? 65 tonluk tankın altına kontrollü yatabilecek kahraman gördünüz mü? Vatanını yabancı gizli servise satan hainler başaramayınca, milletin kafasını bulandırmak için kontrollü darbe dedi. Maalesef buna yurt içinden katılanlar oldu. Bu kontrollü falan değil. Bu 251 şehidimizin kanı 2 bin 194 gazimizin ve milletimizin kahramanlarıyla durdurduğu milletimizi bölmeye, hatta iç savaşa sürükleyen kalkışmaydıö diye konuştu.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "15 Temmuz'u unutursak, unutturursak bu hainler bir yerden türer. Aynı şeyi yapmaya çalışırlar. Eğer biz 15 Temmuz'u unutursak emin olun 15 Temmuzlar tekrar eder. Onun için 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bunu dosta düşmana tekrar gösterdik" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, iki yıl önce FETÖ'cülerin darbe girişiminin ardından Antalya'da binlerce vatandaşla meydanlarda iki aya yakın demokrasi nöbeti tuttuklarını anlattı. Demokrasi nöbetinde meydanları boş bırakmayan vatandaşların aynı coşkuyu devam ettirdiğini anlatan Türel, "Bu birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın. Birlik içinde el ele verdik mi kimsenin bizi önümüzde duramayacağını, sizler bütün dünyaya gösterdiniz" dedi. Vatan, millet için iki yıl önce gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitler ile gazileri anmak için bir araya gelindiğini dile getiren Türel, 15 Temmuz 2016'da ülke tarihinin en büyük ihanetlerinden birine maruz kalındığını söyledi. Türel, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurguladı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da, hain darbe girişiminin ülkeye sağladığı tek faydanın Türk milletini bir araya getirmek olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kortej yürüyüşten vali ve belediye başkanının detay görüntüleri

Mehter marşı detay

Vatandaş detay görüntü

Alandan görüntüler

Menderes Türel'in konuşması

MHP Milletvekilinin konuşması

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Detay

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

SİVAS'TA ON BİNLERCE KİŞİ DEMOKRASİ NÖBETİNDE BULUŞTU

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında kent merkezinde on binlerce kişi Demokrasi Nöbeti'ne başladı.

FETÖ terör örgütünün 2 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 2'nci yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından Tren Garı önünde demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Akşam saatlerinden itibaren kent meydanı trafiğe kapatılırken, on binlerce kişi de kent meydanında toplandı. Halk otobüslerinin ücretsiz taşıma imkanı sunmasıyla vatandaşlar kent meydanına akın etti. Ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikle yaptığı konuşma izlendi. Kent meydanında başlatılan demokrasi nöbeti çeşitli etkinliklerle gece saatlerine kadar devam edecek. Ayrıca Suşehri ilçesinde de yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe ve 15 Temmuz Şehitleri anma etkinliğine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Yürüyüşten görüntüler

-Meydan dan görüntüler

-Demokrasi nöbeti

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI

(506 MB HD Görüntü)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

VAN, BİTLİS VE HAKKARİ'DE '15 TEMMUZ' ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

VAN, Bitlis ve Hakkari'de '15 Temmuz Şehitleri' için anma programları ve yürüyüşler düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, "15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Bu gecede vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Van'da şehitleri anma programı, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki meydanda yapıldı. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş parkında bir araya gelen ve aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de bulunduğu binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahında polis geniş güvelik önlemi alırken, anma etkinliklerinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edindi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Etkinlerin gecenin geç saatlerine kadar süreceği belirtilirken, etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

BİTLİS'TE ANMA PROGRAMI

Bitlis'deki anma programı ise, Merkez Ulu Cami Meydanı'nda yapıldı. Programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Tolga Polat, Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, 15 Temmuz Şehitleri için hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Şiirlerin okunduğu gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Şehitler köprüsündeki konuşması dev ekranda canlı olarak izlendi.

HAKKARİ'DE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma programı yürüyüş ile başladı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti il binasının önünde bir araya gelen ve aralarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'ün aralarında bulunduğu yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi üzerindeki valilik binasına kadar yürüdü. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Şehitler köprüsündeki konuşması dev ekranda canlı olarak izlendi.

Hakkari Valisi Toprak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek şöyle konuştu:

"15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Hepimizin ecdadının asil kanları ile elde ettiğimiz koruduğumuz bu vatana kimseyi dokundurtmayacağımızın dünyaya ilan edildiği gündür. Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz tarihinde kalkışma teşebbüsünde bulundular. Bunlar 30-40 yıldır görüntüleri gayet legal, Müslümanlara, garibanlara hizmet ediyor görüntüsü altında en büyük stratejelerin bile, 'biz bu kadarına akıl erdiremeyiz' dedikleri şekilde ince ince işleyerek devletimizin her kademesine sızmışlar ve bunların iyi niyetli olmadıkları vatana, millete, insanımıza bir hizmet amacıyla buraları ele geçirip bu görüntüyü vermedikleri son 6-7 senedir bazı ortaya çıkarmış oldukları faaliyetleri ile kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Artık devletimiz bu işin farkına varmıştı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

VAN

-Yürüyüşten detaylar

-Yürüyüşe katılan Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu

-Cumhuriyet Caddene gelen kalabalık

-Meydandaki anma etkinlikerindenden detaylar

BİTLİS

---------

-Merkez ulu cami önündeki anma progamına katılanlar

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duaların okunması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehitler Köprüsünde konuşması canlı verilirken

-Detaylar

HAKKARİ

--------------

-Yürüyüş

-Yürüyüşe katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak

-Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen kalabalıktan genel ve detay

-Valilik önüne gelmeleri

-Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması

-Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması

-dualar edinmesi

-Detaylar

-Şehitler anısına hazırlanan slayt gösterisi

Haber-Kamera: VAN-BİTLİS-HAKARİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

DİYARBAKIR, TUNCELİ VE ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMLARINA BİNLER KATILDI

DİYARBAKIR, Tunceli ve Elazığ'da valiliklerce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinin toplanma bölgesi, Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Demorkasi Parkı oldu. Anma törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve binlerce kişi katıldı. 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri erkan sivil kıyafetlerle katılması dikkati çekti. Program kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dualar edildikten sonra, darbe gecesinde yaşanan olayların görüntüleri izletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu ülkenin geleceğine, birliğine, varlığına kast edenlerin yine bu milletin iradesi karşısında yok olup, gideceğini söyledi. PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin yok olup gideceğini dile getiren Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi, canı pahasına bu değerleri koruda ve sonsuza kadar inşallah koruyacak. 15 Temmuz'da 40 yıllık ihaneti planlayanlar, bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle geleceğini hesap etmediler. 7'sinden 77'sinden, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bir an düşünmeden ihaneti temsil eden hainlere karşı dimdik ayakta, yılmadan yorulmadan duracaklarını hesap etmediler" dedi.

TUNCELİ'DE 7 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı 7 bin kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 15 Temmuz gazileri Erol sönmez ve Habip Kiraz ile binlerce kişi SGK binası önünden, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Kalabalık yol boyunca terör örgütleri aleyhine sloganlar attı. Anma programında konuşan Vali Sonel, darbe girişimiyle karanlık odaklar ile dış güçlerin maşası olan FETÖ'cülerin amaçlarına ulaşamadığını belirterek, "Büyük Türk miletli 15 Temmuz akşamı hain darbecilere gerekli dersi en iyi şekilde vermiştir. Darbeci hainlere karşı direnerek canını feda edenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kahramanca söylemleri ile Türk halkı 15 Temmuz gecesi hainlere karşı kahramanca direnecek dış güçlerin ve karanlık güçlerin maşası olan hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir" diye konuştu.

GEÇEN YIL HERKESİ AĞLATAN CHP İL BAŞKANI BU YIL KATILMADI

Geçtiğimiz yıl Tunceli'de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen programda, PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'la ilgili yaptığı konuşma ile dikkat çeken CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder ve CHP'lilerin, bu yılki anma programına katılım sağlamadığı görüldü.

ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ

Elazığ Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine ise Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı kapsamında mehter takımı gösteri yaptı.

DİYARBAKIR

Görüntü Dökümü:

-Anma programına katılanlar

-Vali Güzeloğlu'nun alana gelişi

-Prokolün Türk bayrağıya sahnde vatandaşları selamlaması

-Sivil kıyafetli komutan

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

TUNCELİ

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntü

-15 Temmuz Şehitler Parkına gelişler

-Parkta yapılan anma programı

-Vali Sonel'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

ELAZIĞ

Görüntü Dökümü:

-Programa katılanlar

-Kur'an-ı Kerim okunması

-Protokelden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Ferit DEMİR- Erkan BAY/DİYARBAKIR, TUNCELİ, ELAZIĞ, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

KONYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ANILDI

KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

15 Temmuz darbe girişimin 2'inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Alana katılan on binler ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. 15 Temmuz'da darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olan Ömer Halisdemir'i anlatan bir sinevizyon gösterisi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına engel olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi. Etkinlikler sabaha kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Mevlana Meydanından görüntüler

-Alanı dolduran on binlerin ellerinde Türk bayraklarıyla görüntüleri

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen vatandaşlar

-Detaylar

HABER-KAMERA: HASAN DÖNMEZ/ KONYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

SAMSUN'DA 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE MEYDANLAR DOLDU TAŞTI

SAMSUN'da, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik mehter takımının marş çalmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Sonrasında İstiklal Marşı okundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar sinevizyondan 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşananları izledi. Öğrenciler 15 Temmuz şiirlerini seslendirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli'de Vali olan Samsun Valisi Osman Kaymak, o gece Tunceli'de yaşadıklarını anlattı. Vali Kaymak, "Bu darbe girişimi Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için yapılmıştır. Yurt dışı bağlantılı bir operasyondu. Ama Allah'a şükür olsun milletimiz buna karşı koydu. 15 Temmuz günü Tunceli'de Nazimiye ilçesine bağlı Kırköy karakoluna bir kamyonla teröristler bombalı saldırı düzenlediler. Bomba bizim önceden hazırladığımız bariyerler nedeniyle karakola giremedi ama dışarıda patlattılar. Dışarıdan patlayınca amacına ulaşamadı. Öğlen üzeri bir patlama oldu. Akşam üzeri de bunlar bir tepenin başında görüldüler. Bizde İHA ile görüntü aldık. Ankara'dan da uçakları çağırırdık. Uçaklarda 15-20 dakikaya gelirdi. O gün bir türlü gelmiyordu. İl Jandarma Komutanı'na sordum 'Uçaklar niye gelmiyor' diye. O da bana Ankara'da bir sorun olduğunu, mühimmat bulunamadığını ve uçakların arıza yaptığını söyledi. O gün uçaklar gelmedi. Akşam üzeri de niye gelmediğini anladık ve Boğaziçi Köprüsü'nün tutulduğunu ve darbe yapıldığını gördük. Oradan şu karara varıyoruz ki, bizim Tunceli'deki teröristlerine atamadıkları bombayı TBMM'ye Ankara'daki masum insanları bombalamak için kullanmışlar. Yani PKK ile FETÖ'nin işbirliğine orada şahit olduk. O yönüyle bunlar işbirliği içerisinde uluslararası güçler aynı yerden besleniyorlar ama içimizdeki hainleri kullanıyorlar. Milletimizin uyanık olması lazım, bunların unutturulmaması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

--------------------------

-Meydandaki vatandaşlardan detay

-Mehter takımından detay

-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

-Kuran tilaveti ve duaların yapılması

-Samsun Valisi Osman Kaymak ile röportaj

-Öğrencilerin şiir okumaları

-Vali Kaymak ve beraberindekilerin platformda bayrak sallamaları

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

ZONGULDAK'TA, '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nde binlerce kişi meydanda toplandı.

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında vatandaşlar, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Programa, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Bu sırada kurulan sahneye çıkan Muhammet Y., polis ekipleri tarafından güçlükle sahneden indirildi. Alkollü olduğu öğrenilen Muhammet Y., direnince gözaltına alındı.

Etkinlik, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Ereğli ilçesinde ise Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi darbe girişimini kınadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Zonguldak'taki program

-Kalabalıktan detay

-Dua edilmesi

-Ereğli'deki program

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

AMASYA'DA 10 BİN KİŞİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

AMASYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne 10 bin kişi katıldı.

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Köprüsü'nde toplanan binlerce kişi, Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. 10 bin kişinin sloganlar atarak yürüdüğü Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte katılanlar büyük bir Türk Bayrağı taşıyıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yavuz Selim Meydanı'na gelen grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

Yürüyüşün başlangıcından detay

-Yürüyüş ve Türk bayrağı detay

-Kalabalığın sloganından detay

-Yavuz Selim Meydanı'ndan detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

GÖKYÜZÜNDE 'AY YILDIZ'

KARABÜK'te, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldız görüntüsü görenleri büyüledi.

Akşam saatlerinde hilal şeklini alan ay ile iç kısmında parlayan yıldızın bir araya gelmesi Türk bayrağını anımsattı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dışarıda bulunanlar, gökyüzündeki güzelliğe hayranlıkla baktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Ay ve yıldızın oluşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

ÇORUM'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MÜZESİ AÇILDI

ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi', darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açıldı. 15 Temmuz şehitlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müzenin 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi yanında inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Müzesi için açılış töreni düzenlendi. 2 katlı müze yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal oldu. Müzenin zemin katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katta ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzede Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz olan Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca şehit astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor.

Düzenlenen açılış törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında katılımcılar müzeyi gezdi. Müzeyi gezen bazı şehit ailesi ve vatandaşlar da duygulu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Açılıştan detaylar

-Müzeden detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

MARMARİS'TE DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK MEŞALESİ

15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüdü. İlçedeki vatandaşlar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en önemli noktalarından olan Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kutlamalara Muğla Valisi Esen Gülcivelek, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökçen ve vatandaşlar katıldı. Darbeci suikast timinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı yaptığı bölge, kutlamaların merkezi oldu. 2016 yılı 15 Temmuz'unda hain darbeci askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gitti. Burada ummadıkları bir polis direnişiyle karşılaşan darbeci askerlerle polis arasında saatler süren çatışmalar yaşandı. Darbeci askerler hain planlarını gerçekleştiremeyip kaçarken, çatışmalarda ise polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeden sonra darbeci askerlerden 17'si günler süren operasyonlar sonucunda yakalandı. Darbeci askerler çıkarıldıkları mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

DARBENİN İKİNCİ YILINDA YİNE MARMARİS'TE TOPLANILDI

Darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaris'te oturan vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden öğrenci ve gençler otobüslerle ilçeye akın etti. İlçeye gelen vatandaşlar ve öğrenciler Adliye Meydanı'nda toplandı. Polisin arama noktasından geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi. Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık dört kilometre yürüyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. İlçedeki turistlerde yürüyüşe ilgi gösterdi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü alan turistler yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, katılımcıların 15 Temmuz logolu tişörtler giymeleri dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Yürüyüşten görüntü

Yürüyüşe katılanlardan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Ali GÜNDOĞAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ MARMARİS (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU, ALTIN KEMERİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ARMANA ETTİ

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, ödül töreninin ardından Edirne Sarayiçi Er Meydanı'ndan yalın ayak yürüyerek şehir merkezine geldi. Cadde ve sokakların kenarlarında toplananlar Okulu'ya yoğun ilgi gösterirken, Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü programına katılan Okulu, altın kemeri ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemeri kazanan 28 yaşındaki Antalyalı Başpehlivan Orhan Okulu, doping kontrolü için örnek verdikten sonra antrenör ve pehlivan arkadaşları ile birlikte boynunda altın kemerle şehir merkezine yürüyerek geldi. Yol kenarında toplanan güreşseverler başpehlivana sevgi gösterisinde bulunurken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

15 TEMMUZ PROGRAMINA KATILDI

Edirne Valiliği tarafından Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü programına katılan Orhan Okulu, kazandığı altın kemer ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi. Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın tebrik ettiği Okulu, Selimiye Camii arkasında tarihi Saray Hamamı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Okulu'nun yürüyerek gelişi

Vatandaşları yoğun ilgisi

-15 Temmuz programına katılması

-Programdaki konuşması

-Hamam yürüyüşü

-Yol kenarında toplananlar

-Hamama girişi

-Köpüklenmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

15 TEMMUZ BASKILI 1 TL'LERİ PARA ÜSTÜ OLARAK VERDİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde, market işletmeciliği yapan Tarık Atak, yaklaşık 1 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri hain darbe girişimine dikkat çekmek için para üstü olarak veriyor.

Kula'da market işletmeciliği yapan Tarık Atak, yaklaşık bir yıl önce açtığı işletmede bugüne kadar toplam 450 TL'lik 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri biriktirdi. Biriktirdiği 15 Temmuz baskılı madeni paraları darbe girişiminin ikinci yıldönümünde müşterilerine para üstü olarak verdiğini ve bu uygulamayı hain darbe girişimini unutturmamak adına yaptığını söyleyen Atak, "İşletmemizi açalı yaklaşık bir yıl oldu. Bu süre zarfında elimize geçen 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri biriktirdim. Hain darbe girişimini unutturmamak adına, şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanımız ve milletimiz anısına bu paraları biriktirdim. Bugün de hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünü yaşarken, müşterilerimize 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri dağıtıyorum. Müşterilerimiz de bu hassasiyete seviniyor. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

İşletmeden görüntü

Müşterilerden görüntü

İşletme Sahibi Tarık Atak ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (4)

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'daki yaylalar ile kırsal alanlarda yoğunlaştırıldı. Operasyon bölgesi DHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Sisin hakim olduğu kırsal alanda özel timler, kara ve hava destekli operasyonları zorlu arazi koşullarında aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Drone ile operasyon sahası detayları

Haber: İnan KALYONCU Kamera: Osman ŞİŞKO/ TRABZON

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu karayolunun Karataş Köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Selim Kabadayı yönetimindeki 14 LB 465 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BV 647 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Selim Kabadayı ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Mudurnu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ölen iki kişinin cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

İŞ MERKEZİNİN BODRUMUNDA CESET BULUNDU

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanının bodrum katında, elektrik akımına kapılmış olabileceği tahmin edilen 53 yaşındaki Sucaattin Sarı'nın cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 05.30 sıralarında Gazi Bulvarı'ndaki Anafarta İş Merkezi'nde meydana geldi. Caddede devriye görevi yapan bekçiler, iş merkezinin kapısının açık olduğunu ve içerden su sesi geldiğini duyunca durumdan şüphelenerek içeriyi kontrol etti. Bodrum katına inen bekçiler, sular içinde hareketsiz yatan Sucaattin Sarı'yı görünce durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen elektrik idaresi ekipleri, binanın elektriğini kesti. Bunun üzerine içeriye giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Sarı'nın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

İş merkezinden görüntü

Polis ve bekçilerden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI

KÜTAHYA'da çocukların bulduktan sonra götürdükleri okul bahçesinde kurcaladıkları kutlamalarda kullanılan top mermisi infilak etti. Patlamada bir çocuğu sol eli bileğinden koparken, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Hanımçeşme Mahallesi'ndeki Arslanbey İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Enes Nalsız (16), Ömer Faruk Dinç (16) Hakan Yücel (13) ve Himmet Gülmez (9) adlı çocuklar İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde kutlamalarda atıldığı belirlen bir top mermisi bulup Arslanbey İlkokulu bahçesine getirdi. Çocuklar, burada top mermisini yere vurarak açmaya çalıştı. Çocuklar, Yere dökülen barutu da yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamada Enes Nalsız'ın sol eli bileğinden koptu, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes Nalsız acil serviste yapılan müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Patlamanın olduğu okul bahçesinin görüntüsü,

-Bir vatandaşın olayla ilgili konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

POLİSTEN KAÇIŞ VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞINCA YAKALANDI

KONYA'da, 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine süren otomobil sürücüsü M.F.K. (19), bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerden tespit edilip, yakalanan ve yanında ehliyeti olmadığı için ceza yiyeceğini düşünerek, kaçtığını öne süren M.F.K. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan soruşturma açıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada M.F.K. tarafından sosyal medyadan paylaşılan video üzerine çalışma başlattı. Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Ulusal Sokak'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polis memurunun üzerine sürdükten sonra kaçan sürücünün, bu anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü. 'Gözümde canlanır koskoca mazi, güzel kaçmışım' notuyla paylaşılan videodan sürücünün, M.F.K. olduğu belirlendi. Ekipler, M.F.K.'yi yürüttükleri çalışma sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan işlem başlatılan M.F.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Otomobil, annemin üzerine kayıtlı. Bu olay, yaklaşık 2 ay önce oldu. Daha önce ehliyetsiz araç sürdüğüm için ceza yemiştim. O gün de ehliyetim üzerimde yoktu. Yine ceza yiyeceğim için polisten kaçtım. Pişmanım" dediği öğrenildi. M.F.K. ve otomobilde bulunan arkadaşı H.B.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Sürücünün polisten kaçma anını gösteren video

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

POMPALI TÜFEKLE POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, ÇAĞRILAR ÜZERİNE TESLİM OLDU

KONYA'da, oto yıkamacıda, iki grup arasında sıra yüzünden başlayan tartışma, yolun karşısında tekel bayisinde taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Elindeki pompalı tüfekle polislerin üzerine doğru yürüyen kişi, çağrılar üzerine teslim oldu. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacıda, müşteri ile çalışanlar arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada otomobilini yıkatmak istemeyen müşteri, caddenin karşısına geçerek, buradaki tekel bayisine girdi. Oto yıkamacıda çalışanlar ise çevreden çağırdıkları yaklaşık 30 kişiyle büfeye taş ve sopalarla saldırdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekel bayisinin önüne gelen ekiplere doğru bir kişi, elinde pompalı tüfekle yürümeye başladı. Ekipler ise silah doğrultarak, şüpheliye 'Teslim ol' çağırısında bulundu. Bunun üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak, teslim oldu. Olay yerine gelen çevik kuvvet polisleri de kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Elinde pompalı tüfekle polislerin üzerine yürüyen kişinin görüntüsü

-Silahlı şüphelinin teslim olması

-Polislerin kavgaya müdahalesi

-Polisin biber gazlı müdahalesi

-Detaylar

Haber-KameraHasan DÖNMEZ/ KONYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

Otobüsü karakolun önüne çeken 'o' şoför konuştu

KIYAFET TARTIŞMASININ YAŞANDIĞI OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ: BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE

İZMİT'te, özel halk otobüsünde yaşlı bir kişinin, genç kızın kıyafetine tepki göstermesi üzerine aracı karakola çeken şoför Özgür Sert, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Sert, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner. Yolcuya benim, 'Sen bu otobüse binemezsin' deme lüksüm yok. Devlet kanunlarına göre çantasında kedi, köpekle de binebilir. Şimdi o kadının, o çantadaki kedi, köpek kadar değeri yok mu? Kıyafetinden dolayı otobüse binemeyecek mi şimdi o kadın? Böyle bir şey yok" dedi.

Cuma günü, Derince Çınarlı Mahallesi ile İzmit Gündoğdu Mahallesi arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana gelen olayda, Mehmet T. isimli kişi, aracın ön koltuğunda oturan Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu genç kızın kıyafeti nedeniyle şoföre, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" dedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan şoföre Mehmet T., "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Şoför ve bazı yolcular ise, yaşlı adama tepki gösterdi. Şoför, yaşlı adama tepki gösterip, şikayetçi olacağını söyleyerek aracı karakolun önüne çekti. Polis ise, yaşlı adamı hür bir ülkede yaşadığını belirterek, uyardı. Genç kız şikayette bulunmazken, şoför ile yaşlı adam birbirlerinden şikayetçi oldu.

'TÜRKİYE ÖZGÜR BİR ÜLKE'

Trafik stresinden ötürü araca binen yolculara çok fazla dikkat etmediğini söyleyen halk otobüsü sürücüsü Özgür Sert, "Aracıma Mehmet Ali Paşa'dan bir bayan bindi. Sonra da yaşlı bir adam bindi. Biner binmez zaten, o bayana irkilerek bir baktı. Bayanın arkasında oturanlar yer vermek istedi. Oraya da oturmadı. Sonra arka koltuğa geçti. Birden oturduğu yerden kalkıp yanıma geldi. 'Hemen arabayı karakola çek' dedi. Ben, 'Neden?' diye sorunca, 'Ben bu olaydan şikayetçiyim. Sen böyle kaza yaparsın' dedi. Aslında kazaya sebebiyet verecek bir şey yok. O bayan aynada zaten kör noktada kalıyordu. Kalmasa bile, trafik stresiyle zaten arabaya kim binmiş, nasıl binmiş ona bakamıyorsunuz. Ben önce geçiştirmeye çalıştım ama tepkisi devam edince ben de sinirlenmeye başladım. Burası sonuçta Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner. Yolcuya benim, 'Sen bu otobüse binemezsin' deme lüksüm yok. Devlet kanunlarına göre çantasında kedi, köpekle de binebilir. Biz sonuçta devletin belirlediği kanuna göre yolcu taşıyoruz. Şimdi o kadının, o çantadaki kedi, köpek kadar değeri yok mu? Kıyafetinden dolayı otobüse binemeyecek mi şimdi o kadın? Böyle bir şey yok" dedi.

'OTOBÜSÜ KARAKOLA ÇEKİP POLİS ÇAĞIRDIM'

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsü karakolun önüne sürdüğünü anlatan Sert, "Otobüsü karakola çekip polisi çağırdım. Gelen polis arkadaş da 'Burası özgür bir ülke, bizim kimseye karışma lüksümüz yok' dedi. O sırada ben şikayetçi olduğumu belirttim. O şahıs da, otobüse böyle kadınları bindirdiğim için benden şikayetçi olduğunu söyledi. Birbirimizden karşılıklı şikayetçi olduk. Arabadaki kardeşimiz de koşarak indi zaten. Otobüsten indikten sonra da az ileride ağladı. 2-3 tane kadın polis giderek sakinleştirdi kardeşimizi. Olayı tam anlayamadı da o. Mini etek de giymemiş zaten. Kamera kayıtlarında da gözüküyor. Sonra şikayetçi olduk" diye konuştu.

'OTOBÜSTE BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA ŞOFÖR KARAKOLA GİTMEK ZORUNDA KALDI'

Olay anında otobüste yolcu olan İsmail Akgüneş ise, "Olay esnasında o bayanın arka koltuğunda oturuyordum ben de. O adam zaten arabaya binerken tepkili olarak bindi. Gözlerini kaçırarak bindi. Benim yanımdaki arkadaş yer verdi ama oturmak istemedi. Geçti en arkadaki koltuğa oturdu. Birkaç dakika sonra da koşarak şoförün yanına gelip bağırmaya başladı. 'Arabayı karakola çekeceksin. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arkana oturtamazsın' gibi telkinlerde bulundu. Sürekli 'Karakola çekeceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför arkadaş da karakola gitmek zorunda kaldı. Karakolun önünde polis arkadaşlar arabaya binip anlattılar. 'Burası özgür bir ülke, yasalara göre senin hiçbir şeye karışmaya hakkın yok' dediler. Ama o yaşlı şahıs halen diretmekte devam etti. Yaşlı şahıs şikayetçi olacağını söyleyince şoför arkadaş da şikayetçi olmak istedi" dedi.

'O KADININ ELBİSESİ AÇIK BİR KIYAFET DEĞİLDİ'

Genç kızın elbisesinin açık bir elbise olmadığını söyleyen Akgüneş, "Bayan arkadaş yabancı uyruklu olduğu için olayın kendisi hakkında olduğunu zaten tam anlayamadı. Arabadan ağlayarak indi. Ondan sonra işin kendisi hakkında olduğunu anlayınca karakola gitti. Karakolda polis arkadaşlar durumu o yaşlı şahsa anlatmaya çalışıyordu ama o diretiyor. 'Burası dedelerimizin kurtardığı ülke, burada kimse böyle gezemez' diyor. Ama o kadının kıyafeti de açık bir kıyafet değildi. Elbise vardı üzerinde. Elbisesi de dizlerindeydi. Üstünde de az bir dekoltesi vardı. Onda da fazla bir açıklık yoktu. Karakoldaki polis arkadaşlar bile o şahsı zorlukla susturabildiler" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Sürücü Özgür Sert ile röp.

-Yolcu İsmail Akgüneş ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

KAZA KURBANI VOLEYBOLCU BEYZA, TOPRAĞA VERİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren voleybolcu Beyza Adalı (17), toprağa verildi.

Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nda oynayan, Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Adalı, geçen 6 Temmuz'da üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Beyza Adalı, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Beyza Adalı'nın cenazesi, ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak, Saray Yeni Mahalle'deki evine getirildi. Cenaze burada helallik alındıktan sonra Yeni Mahalle Camii'ne götürüldü. Cenazeye Adalı ailesinin yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve vatandaşlar katıldı. Adalı ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Beyza'nın tabutunun üzerine Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nın forması örtüldü. Baba Salih Adalı, öCanım kızım benim. Yaktın içimizi yaktınö diyerek, gözyaşı döktü.

Beyza Adalı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazpaşa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Cenazenin gelişi

-Cenaze namazı

-Tabut üzerine konan formadan görüntü

-Babanın ağlaması

-Ağlayanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı

Erol AKKIR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - SİHİRBAZLIK gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

PANZEHİR BEKLENİYOR

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi:

"Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman."

GÖSTERİDE KULLANIYORDU

Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi:

"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.

Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Aref'in kobra ile fotoğrafları

Kobra yılanının görüntüsü

Asistan ile röportaj

============

BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN KEPÇE, SUDAN 23 SAATTE ÇIKARILDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 gün önce, kenarında çalışma yapılan İsabeyli Barajı gölüne toprak kayması sonucu düşen 11 tonluk kepçe, paraşüt sistemiyle 23 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

İsabeyli Barajı gölü kenarındaki ağaçlıkta, 11 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında, yol açma çalışması yapan Ersin Aygün'ün (36) kullandığı 11 ton ağırlığındaki kepçe, toprak kayması sonucu suya devrildi. Kepçe, kısa sürede baraj gölünün sularına gömülürken, Aygün ise son anda kabinden çıkarak, canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yapıp, güvenlik tedbiri alırken, olay yerine çağrılan dalgıçlar da suyun 30 metre dibindeki kepçe için keşif yaptı. Dalgıçların yaptığı keşfin ardından kepçenin bulunduğu yerden çıkarılması için İstanbul'dan 3 kişilik profesyonel sanayi dalgıcı ekibi getirtildi. Önceki saat 12.00 sıralarında çalışmalara başlayan ekip, paraşüt sistemini kullanmaya karar verdi. 2 dalgıç, kayıklarla kepçenin battığı bölgeye ulaştı. Dalgıçlar, görüş mesafesi 25 santimetre olan baraj gölüne girip, 13 paraşütü suyun dibindeki kepçenin çeşitli yerlerine bağlayıp, kompresör ile şişirdi. Tüm paraşütlerin şişirilmesinin ardından kepçe, su yüzeyine çıktı. Halatla kıyıya çekilen kepçe, daha sonra vinçle dün saat 11.00'de sudan çıkarıldı. Kepçenin baraj gölünden çıkarılacağını duyup, bölgeye gelen onlarca kişi de merakla çalışmaları izledi.

'ZARARIM 200 MİLYON'

Yol açma çalışmaları sırasında göle düşen kepçenin operatörü ve sahibi Ersin Aygün, canını kurtardığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Kepçe kullanılamaz hale geldi. Zararım yaklaşık 200 milyon TL. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Kepçenin paraşüt yöntemi ile sudan çıkartılması

-Keçenin sahibi Ersin Aygün ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ NAZİLLİ (Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

ÜNYE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

ORDU'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Ev ve işyerlerinde su baskınları meydana gelirken caddeler nehre döndü.

Ünye ilçesinde önceki akşam başlayan sağanak yağmur gece şiddetini artırdı. Şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu. İlçedeki bazı ve ve işyerini su bastı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Caddelerdeki araçlar zararg ördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Tabakhane Deresi'nin suyunun yükselmesi de korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları olası bir taşkın durumuna karşı uyararak tedbirli olmalarını istedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yağmurdan olumsuz etkilenin ve çatı kısmından su sızıntısı yaşanan ilçe devlet hastanesine giderek bilgi aldı. Başkan Çamyar, Tabakhane Deresi çevresinde de incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı, ekipleri yönlendirdi.

Başkan Çamyar, tedbirlerlerlinin felaketi önlediğini söyleyerek "Son yılların en büyük yağışını alan ilçemizde hamdolsun çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Yağışın ilk anlarından itibaren aldığımız tedbirler ve altyapı çalışmalarımız sonucu büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu yağışta özellikle Tabakhane ıslah çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 24 saat ekibimizle birlikte görev başındayız" dedi.

Ayrıca Akkuş-Niksar Karayolu'nda da sel nedeniyle araç sürücüleri trafikte zorlu anlar yaşadı.

METREKAREYE 151 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde su basan evlerdeki tahliye çalışmaları sürdürülürken, yollarda da temizlik çalışmaları yapıldı. İlçe merkezindeki Fevzi Çakmak, Kaledere, Liseler, Saraçlı, Çınarlık ve Bayramca mahallelerinin selden etkilendiği belirtildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre, normalde metrekareye 10 kilo yağış düşmesi gerekirken, Ünye'de metrekareye 151 kilo yağış düşmüş. Yani normalin 15 katı yağışla karşı karşıyayız. Bununla ilgili ekiplerimiz, AFAD ile ilgili bilgi çerçevesinde gün içerisinde uyarılarını yapmış ve yağmurun başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimiz özellikle Tabakhane Deresi'nin sağında ve solunda gereken önlemleri almıştır. Sahada şu anda 58 iş makinemiz ve 206 personelimiz tüm üst bölgelerde çalışma ve hasar tespitine devam ediyor. Ünye'de 2006 yılında yaşanan sel felaketinde Tabakhane Deresi taşmış ve civarındaki mahallelerdeki evlere zarar vermişti. Bu kez derede yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte derenin duvarlarının 1,5 metre yükseltilmesi bu sel felaketini önleyen en önemli faktör olmuştur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Temizlik çalışmalarından detaylar

-Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ ÜNYE (Ordu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

KIRKPINAR'IN BAŞPEHLİVANI ORHAN OKULU OLDU

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı.

Edirne'de geçen cuma günü başlayan 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde dün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Şaban Yılmaz ile karşılaşan Orhan Okulu altın puanlama bölümünde rakibini yenerek 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı. 2015 yılında başpehlivan olan ve geçen yılda finalde İsmail Balaban'a yenilerek ikinci olan Okulu, 3 yıl aradan sonra ikinci başpehlivanlığını kazanarak altın kemeri Antalya'ya götürdü.

FİNALE NASIL GELDİ?

Antalyalı pehlivan Orhan Okulu, cumartesi başlayan başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunda Kaan Kaya'yı yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finale çıkan Okulu, çeyrek final kurasında eşleştiği Hüseyin Gümüşalan'ı ve yarı finalde eşleştiği Serhat Balcı'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Final güreşi

-Orhan Okulu'nun puan alması

-Sevinci ve toplanan kalabalık

-Omuzlara tribünleri gezmesi

-Sevinç gösterileri genel

Haber-Kamera Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

BODRUM'DA SICAĞI GÖREN PLAJLARA KOŞTU

BODRUM'da, artan hava sıcaklıkları plajlar ve havuz başlarının dolmasına neden oldu. Plajlarda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 38 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Plajları dolduranlar bol bol yüzüp, su sporları yaptı. Kimi tatilciler ise günibirlik turlara katılıp, cennet Karaada Adası, Poyraz Burnu, Orak Adası, Çatal Ada, Cennet ve Kisebükü koylarını gezdi. Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren ilçede, beach club ve otellerin havuz başları da dolarken, tatilciler çalan müzikler eşliğinde dans edip, eğlendi.

Otelerde doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığı ilçede turizm sezonun en hareketli günlerinden biri yaşandı. Otel yöneticisi 45 yaşındaki Mehmet Çelik, "Her şeyimiz güzel. Denizimiz tarihimiz, kültürümüz mavi yolculuğumuz eşsiz. İlçemize gelen turist istediği her şeyi gece eğlencesi dahil bulabiliyor. Turizm sezonun en hareketli günlerini yaşıyoruz. Bahanenin arkasına sığınmaya gerek yok işimizi iyi yaparsak turist her zaman gelir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Denize girip, su sporu yapanlardan görüntü

-Sahillerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ