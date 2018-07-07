Dha Yurt Bülteni-1

1)AYDIN'DA FABRİKADA PATLAMA: 4 İŞÇİ YARALANDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, bu gece Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen bir kazan gaz sıkışması nedeniyle patladı. Patlama sesini duyan diğer işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazanın yakınlarında bulunan ve patlama esnasında yaralanan 4 işçiyi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı işçiler Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, patlamanın ardından başlayan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Fabrikadan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)PARKA OTURURKEN ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILAN İKİ KARDEŞ YARALANDI

KARAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce parkta oturanların üzerine ateş açılması sonucu 2 kardeş yaralandı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 316 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cem Adıgüzel (23) ve ağabeyi Atilla Adıgüzel (35), arkadaşları ile birlikte evlerinin karşısındaki parkta oturdukları sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Adıgüzel kardeşler özel araçları ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobil ile kaçarken düşürdüğü tüfek üzerinde inceleme yaptı. Saldırıda park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri detay

Polisin incelemeleri

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

BURSA'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklette bulunan 17 yaşlarındaki iki genç hayatlarını kaybederken alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Tamer Gülmenç idaresindeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen, 17 yaşındaki Harun Gülle idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Harun Gülle olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan arkadaşı 17 yaşındaki Emre Taşpınar olay yerine gelen ambulansta hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Tamer Gülmenç'i gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen Gülmenç, daha sonra hafif yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Savcılık, kazayla ilgisi soruşturma başlatırken, Gülle ve Taşpınar'ın cansız bedenleri incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobil sürücüsünün açıklaması

-Kazalı araçlardan detaylar

-Otomobil sürücüsü yakınlarının ağlama görüntüleri

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KÜTAHYA'DA TIR'IN ÇARPTIĞI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 13 YARALI

KÜTAHYA'da, TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü devrildi, kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Kütahya Otogarı önünde meydana geldi. Çanakkale'den gelen, Kütahya Otogarı'na uğrayan ve Konya'ya gitmek üzere hareket ederek çevre yoluna çıkan Adem Çiğli yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 42 RP 777 plakalı yolcu otobüsüne, kent merkezi istikametinden gelen Lokman Ölmez'in kullandığı 43 ST 056 plakalı TIR çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 yolcu ile TIR şoförü Lokman Ölmez, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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*Kazadan ilk görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)DÜĞÜNE GİDEN AİLEYİ TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu aracın, takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Ceylanpınar'dan gelerek Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı özel otomobil, sürücüsü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla atarak devrildi. Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Berfin Yavuz, kaza yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Kaza haberi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen araçtan itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, kaza bölgesinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanlere kaldırılan 6 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Bu arada yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ters dönen araç

-Ölen çocuğun ceset torbası içerisinde ambulansa konulması

-Karayolunun itfaiye ekipleri tarafından yıkanması

-Karayolunda oluşan uzun araç kuyruğu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE(Mardin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 23 yaşındaki Berkan Özsoy, hakimiyeti kaybettiği motosikletiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özsoy hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mehmet Akgün (23) yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Çiğli Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden Berkan Özsoy idaresindeki 35 KC 1215 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Sürücü Özsoy ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Mehmet Akgün çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten fırlayarak yol kenarına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Berkan Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Mehmet Akgün'ü ise ambulansla Çiğil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Özsoy'un cesedi ise savcının ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden görüntü

Motosikletten görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET 100 METRELİK YAMAÇTAN İNDİ: 17 YARALI

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin frenin boşalması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağıya indi. Kazada kamyonet içinde bulunan 17 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi. Çepni köyünden Gemerek ilçesine gelmekte olan Bünyamin Kaplan yönetimindeki 66 HD 809 plakalı kamyonet iddiaya göre manevra yapacağı sırada freni boşaldı. Kamyonet geri geri yol kenarında bulunan yamaçtan aşağıya inmeye başladı. Sürücü Kaplan kamyoneti yaklaşık 100 metre sonra durdurabildi. Bu sırada kamyonetin kazasında bulunan tarım işçileri Önder Yusuf Kaplan (16), Mustafa Bulduk (16), Kıyafi Çelik (45), Dönsel Çelik (40), Nurhayat Kaplan (52), Serap Karakuş (40), Sevda Dilli (41), Nesimi Doğan (35), Yasemin Dilli (33), Barış Dilli (5), Zeynep Dilli (17), Takı Dilli (53), Ergün Dilli (18), Dönsel Taş (35), İlhan Taş (35), Naki Dilli (41) ve sürücü Bünyamin Kaplan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan Önder Yusuf Kaplan ile Mustafa Bulduk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü

-Yamaçtan inen kamyonun görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/GEMEREK(Sivas),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)PÜTÜRGE'DE OTOMOBİL TOPRAK YIĞININA ÇARPTI: 3 YARALI

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aktarla Mahallesi Candar mevkiinde meydana geldi. Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü Aşkın Güler ile yanında bulunan Erdem Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı ise Pütürge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

İtfaiyenin çalışma

Yaralının helikoptere bindirilmesi

Helikopterin havalanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ZONGULDAK'TA DAEŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez Mahallesi'nde bulunan bir evde DEAŞ üyesi Suriye uyruklu şüphelilerin bulunduğu belirledi. Asayiş ekiplerinin desteğiyle geniş güvenlik önlemleri altında eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin hafif yaralı halde İstanbul'dan Ereğli'ye geldiği ileri sürülürken, hafif yaralı olan kişinin nasıl yaralandığı hakkında ise bilgi verilmedi. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede telefon, flaş bellek ve birçok dokümanı incelenmek üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon yapılan ev

-Polislerin ağır makineli tüfeklerle çevrede önlem alması

-Delil torbalarının eve götürülmesi

-Zanlıların ekip arabasına getirilmesi

-Zanlılara hastaneden rapor alınması

-Zanlıların Zonguldak'a götürülmek için yola çıkması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)FETÖ'DEN TAHLİYE EDİLEN BURSA ESKİ VALİSİ HARPUT'A EV HAPSİ

FETHULLAHÇI Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları ve sağlık durumları gerekçesiyle 50'şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz sonuçlandı. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şahabettin Harput'a ev hapsi verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖPDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, 2016 Ağustos'unda çıkartıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput'un da bulunduğu 27'si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet' suçlarından 10'ar yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13'ü tahliye edildi.

Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu, 60 sanıklı davaya geçen Çarşamba günü devam edildi. Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın, mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve ilerleyen yaşlarını gerekçe göstererek Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın 50'şer bin lira kefalet karşılığı tahliyelerine karar verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara bir üst mahkeme olan Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz ederek, 3 sanığın tekrar tutuklanmasını istedi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Şahabettin Harput ve 2 tutuklu sanık dün akşam saatlerinde 50'şer bin TL kefaletin yatırılmasının ardından tahliye edilirken, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Şahabettin Harput ile Ali Kemal Turhan'a ev hapsi verirken, Mehmet Ali Yayıkçı için yapılan itirazı ise reddetti.

Yargılamaya eylül ayında devam edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Harput'un arşiv görüntüleri

Haber-Kamera: BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ŞANLIURFA'DA 6 AYDA 233 ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA ve ilçelerinde denetim yapan polis, 6 ay içerisinde 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 108 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, kent merkezi ve ilçelerde 6 ay içerisinde yaptığı denetimlerde 4 bin motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamada, aralarında yıllar önce çalınanların da bulunduğu 233 motosiklete el konuldu. Motosikletlerin bazıları sahiplerine teslim edilirken, 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Birçok motosikletin sahiplerine teslim edilmek üzere yediemin otoparkında bekletildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Uygulamada ele geçirilen motosikletler

Polis merkezinin bahçesinde bulunan motosikletler

Yediemin parkında bulunan motosikler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURUP VATANDAŞLARI DOLANDIRMIŞLAR

AFYONKARAHİSAR'da, kurdukları korsan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çok sayıda kişinin telefonla arayan kişilerce dolandırılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcıların kurdukları korsan çağrı merkezinden vatandaşları arayarak dolandırdığını tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından çağrı merkezine baskın yaptı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen Kadriye. K., Ali B., Murat B., Hasret A., Şevket T., Özgür Ş. ve Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda bilgisayara el konulurken pek çok kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünden detay

-Polis ekipleri delilleri çıkartırken

-Tutuklanan şahıslar çıkartılırken

-Tutuklanan şahıslar minibüs ile cezaevine götürülürken detay

-Adliye önünde bekleyen ailelerden detay

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)OKULLAR YANINA ASFALT ŞANTİYESİ KURULMASINA TEPKİ

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise ve ilköğretim okullarının yakınına yapımı süren asfalt şantiyesine Ak Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi.

Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi Yunuskent mevkiinde lise ve ilköğretim okulları yanına özel bir firma tarafından asfalt şantiyesi kuruluyor. Ak Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, meclis üyeleri ve vatandaşlar şantiye önünde tepki gösterdi. Şantiye yapılmasına izin veren Kapaklı'nın CHP'li belediyesine tepki gösteren Salih Bezgin, "Kapaklı'nın yollarının acil olarak asfaltlanması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kısacası asfalt şantiyesine karşı değiliz. Ancak neye karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Buranın yerinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Kısacası asfalt şantiyesinin yerine karşıyız. Karşı olduğumuz tek şey yerinin yanlışlığı değil. Bundan ziyade buranın park deklarasyon alanının olmasıdır. Mevcut kurulan yer park ve deklarasyon alanıdır. Yine hemen 50 metre ileride okul inşaatı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alanda bakanlık tarafından onaylanmış Karaağaç Mahallemize yapılması planlanan lise inşaatı mevcuttur" dedi.

Şantiyenin yeri konusundaki karardan dönülmesini isteyen Bezgin, "Kapaklı Belediye Başkanı'nın bu yanlış kararından dönmesi bu asfalt şantiyesinin şehir dışı ve okul dışı alanlarına taşımasını önemle bekliyoruz. Biz bu demokratik hakkımızı kullanmadan önce karşı taraf benim hakkımda dava açmış. Biz dava açmadan o bizim hakkımızda dava açmış. Ne demişiz biz. Demişiz ki sen okulun dibinde evlerin yanında bu şantiyeyi kuramazsın. Bir tane müteahhit arkadaşımız parkın yanında ruhsat almış. Peki bu adam nasıl burada inşaat yapacak nasıl daire satacak. Bu koku kanserojen de üreten bir kokudur. Okulun hemen yanında bulunuyor. Buna bir Belediye Başkanı vicdanen nasıl müsaade ediyor? Belediye meclisinden bu karar çıkmamıştır" dedi.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı ve avukat Ercan Uçel, konu hakkında Tekirdağ İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurmak için deva açtıklarını belirterek, "Seçim kaygısı taşıyan belediye başkanının kendini garantiye almak adına halk sağlığını hiçe sayarak buraya asfalt üretim santrali kurmasıdır. Biz asla yol yapımına insanların hizmetine sunulacak yol yapımına karşı değiliz. Burada kendi siyasi geleceğini garanti altına almak için buraya kurulan ve daha sonra kimyasallarla karıştırılarak kurulan santralin iptalini istedik. Bunun için birincisi burada ÇED Raporunun olması gerekiyordu. Böyle bir rapor yok. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı Katı Atık Yönetmeliği'ne göre her türlü katı atık bertaraf işleme tesisleri çevre ve ekolojik yaşama zarar vermeyecek şekilde en az 1 kilometre uzaklıkta olması gerekir. Yine burada uymayarak toplu konutların arasında ve eğitim öğretim alanına kurdurduğu için bu işlemin iptali için davamızı açtık. Bununla ilgili kısa sürede karar verilecektir. Bunu hep beraber izleyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Asfalt şantiyesinden detaylar

-Şantiyenin yanında bulunan okul alanından görüntü

-AK Parti İlçe Başkanı Bezgin'in açıklaması

-AK Partili meclis üyesinin açıklaması

-AK Parti Tekirdağ İb Başkan Yardımcısı Ercan Uçel'in konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)10 YAŞINDAKİ YEĞENİNE TIR KULLANDIRTAN AMCAYA, 2 BİN 18 LİRA CEZA

AKSARAY'da 10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırtırken, videosunu çekip sosyal medyada paylaşan amcaya 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da yeğeni O.G.,'ye karayolunda TIR kullandırtırken videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaşan amcası Hakan G.(35) Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevliler tarafından tespit edildi. Yeğenine Aksaray-Konya Karayolunun Yapılcan mevkiinde TIR kullandırtan Hakan G.,'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Karayolları Trafik Kanununun 36/3a maddesi gereğince 2 bin 18 TL para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonuyla çekilen çocuğun tır kullanması

Haber-Kamera: AKSARAY,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)İZMİR ÇOCUK TACİZLERİNE KARŞI AYAKTA

İZMİR, çocuk ölümleri ve çocuk tacizlerine karşı ayaktaydı. Kentin dört bir yanındaki bir çok kişi 'Çocuklar ölmesin' diye haykırdı. İzmir Kadın Platformu da hadım ve idam gibi tartışılan konuların çözüm olmadığını, sorunun kalıcı öneriler ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk tacizlerine karşı ilk eylem İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Konak Kent Konseyi'nce gerçekleştirildi. Çocuk istismarına karşı eylem yapan Konak Kent Konseyi üyesi yaklaşık 40 kişilik grup, üzerinde 'Çocuk susar sen susma', 'İstismara sessiz kalma ses ol', 'Çocuk bedenime dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Basın metnini okuyan Konsey Başkanı Hamit Mumcu ölüm cezası ve hadım gibi cezaların suçların işlenmesine engel olmadığını ifade etti. Şiddetin şiddeti doğuracağını söyleyen Hamit Mumcu, "Şiddete şiddet ile karşılık vermek değil, çocukların korunması için aile içinde başlayan ve eğitim kurumlarında devam edecek ve hayatımızın her alanını etkisini göreceğimiz eğitim, koruma tedbirleri ve bunların uygulaması için yasal düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi zorunludur. Konak Kent Konseyi olarak çocuklarımızı her tür şiddet ve istismardan korumak ve onları yaşatmak için bugüne kadar verdiğimiz mücadelemizi bugünden sonra da bu yolda arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

Eyleme katılan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise, "Türkiye'de toplumsal barış bitti. Adalet süreci zedelendi. Ekonomik dar boğazda olan insanlarımız var. Aileler çöküntü içerisinde ve boşanmaların arttığı bir ortamda yaşıyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız da bundan nasibini aldı" diye konuştu.

CAYDIRICI ÖNLEM İSTEDİLER

Alsancak'ta çocuk tacizlerine karşı bir diğer eylem ise İzmir Kadın Platformu tarafından yapıldı. Alsancak'ta bulunan ÖSYM önünde toplanan kadınlar, hadımın çözüm olmadığını, koruyucu önlemlerin alınmasını istedi. Kadınlar üzerinde, 'Eylül ve Leyla son olsun, çocuklar ölmesin. Çocuklarımızı yaşatmak için ses çıkarıyoruz' yazılı pankart ile Alsancak'ta yürüdü. Eylül ve Leyla cinayetlerinin son bulmasını isteyen kadınlar, 'Tacize, tecavüze karşı ses çıkar' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Juliana Gözen, çocukların hayatlarının devlet tarafından korunmadığı için çalındığını ileri sürdü. Gözen, "Bu toplumsal dönüşümün temel sorumlusu olan AKP, devletin çocukların istismara uğradığı şartları ortadan kaldırma ve koruyucu-önleyici hizmetleri kurumsallaştırma görevini yerine getirmek bir yana, istismarı sadece hastalık ve ceza eksenine yerleştirmekte, hadım gibi insan haklarına aykırı çözümler ortaya atmakta. Toplumda açığa çıkan öfkeyi gerçek sorumlu ve sebeplerden uzaklaştırarak söndürmeye çalışmaktadır" dedi.

"CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN"

Çocuk istismarının araştırılması önergesini TBMM'de reddedenlerin; Eylül, Leyla ve daha nice çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen Gözen, "Fail, çocukların istismarcısıyla evlendirilmesini öngören önergeyi utanmadan meclise getirenlerdir. İstismar Yasası için 'Çocuğun rızasıyla yapılan işler' diyenler AKP'li bakanlardır fail. Fail, Ensar Vakfı'nda gerçekleşen istismarın üstünü göz göre göre örtenlerdir. Ensar Vakfı'na sahip çıkanları tebrik etmek için mecliste kuyruğa girenlerdir" diye konuştu. Kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetlerinin son bulması için taleplerini de açıkladı. İstanbul Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını isteyen kadınlar, bakanların koordinasyonunda hazırlanan Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi'nin uygulanması gerektiğini açıkladı. Kadınların talepleri arasında, ceza indirilmelerinin uygulanmaması önerisi de yer aldı.

İDAM KONUSU GRUBU BÖLDÜ

İzmir'de çocuk istismarına karşı bir diğer protestoyu da Gündoğdu Halk Konseyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, çocuk istismarını protesto etmek için buradan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. 'Çocuk susar sen susma', 'Çocuğa dokunan eller kırılsın', 'İzmir uyuma çocuğuna sahip çık' sloganlarıyla yürüyen gruptan bazıları idam istedi. Yine aynı grupta yer alan başkaları ise idama karşı çıkınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Grubun yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Burada açıklama yapan Konsey Başkanı Necati Tüysüzoğlu, "Biz Gündoğdu Halk Konseyi olarak son zamanlardaki çocuklarımızla ilgili istismar, taciz, tecavüz konularında zaten hassasız. Çocuklarımıza gerektiği gibi toplum olarak sahip çıkalım, onun için bir araya gelelim dedik. Sesimizi duyurabilmek için yürüyeceğiz. Bizim tek amacımız var. Özgür, mutlu, sevinçli bir yaşamı olsun çocuklarımızın. Onun için çalışıyoruz" dedi.

Protestolar, yapılan açıklamalarının ardından son buldu.

Görüntü Dökümü:

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Gündoğdu Halk Konseyi üyelerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanmasından görüntü

Kalabalığın Gündoğdu Meydanı'na yürümesinden görüntü

Grup arasında yaşanan kısa süreli gerginlikten görüntü

Konsey Başkanı Necati Tüysüzoğlu'nun açıklamasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz (EK)

16)"ÜLKEMİZDE HAFIZ SAYISINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık cemiyeti kızlar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, nüfusu 20 milyonu bulan İslami ülkelerde hafız sayılarının 100 binlerce olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"81 milyon nüfusumuzun şu anda sahip olduğu hafız sayısı ise 150 bine ancak yaklaştı. Biz bunu daha da artırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde 100 binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kur'an-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 bin civarında. Milletimize hizmet ediyorlar, milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kur'an kurslarımızda da kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kur'an kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var. İşte onlara kim ders verecek? Hoca hanımlar ders verecekler. Biz onların sayısının mümkün olduğunca artmasını istiyoruz. Tabii ki fahri Kur'an kursu öğreticilerimiz her zaman bizden kadro istiyorlar. Durumlarının iyileşmesini istiyorlar. Biz de bunun için gayret ediyoruz."

Önümüzdeki aylarda 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarına katacaklarını söyleyen Erbaş, "Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kur'an kursu öğreticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kur'an kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık, 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsunö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kız öğrenciler için taç giyme töreni yapıldı. Yalova'da hafız olan 30 kız öğrenciye Prof. Erbaş ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz tarafından hediye takdim edildi. Prof. Erbaş'a eşi Seher Erbaş da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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Erbaşın salona girişi

Erbaş konuşma

Hediye takdimi

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)PARK GÖREVLİSİ, BANKTA BULDUĞU 20 BİN LİRAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park görevlisi Mustafa Çiftel, sulama yaparken içerisinde kimlikler ile 20 bin lira olan el çantasını polis aracılığıyla sahibi Hacı Kolbüken'e (40) teslim etti. Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde asgari ücretle çalışan Mustafa Çiftel, görevli olduğu parkta sulama yaparken el çantası buldu. İçerisinde kimlikler ile 20 bin lira para bulunan çantayı polise götüren Çiftel, görevlilerle polis merkezine gitti. Polislerin kimlikten ulaştığı çantanın sahibi tatlıcı Hacı Kolbüken polis merkezine çağırıldı. Ardından para ve kimliklerinin bulunduğu çanta Kolbüken'e teslim edildi.

ÇANTAYI KAYBETTİĞİMDEN HABERİM BİLE YOKTU'

Bütün birikimini koyduğu çantayı parkta unuttuğundan haberi bile olmadığını söyleyen Hacı Kolbüken, "Ben halka tatlı satarak geçimi sağlıyorum. Park kenarında kamyonetle tatlı sattım ve sonrasında toparlanarak eve gittim. İçine paramı koyduğum çantayı aracımda bulunan başka bir çanta ile karıştırdım, kaybettiğimden haberim bile yoktu. Polis ekipleri beni aradıktan sonra içinde para olan çantamı kaybettiğimi anladım. Tüm servetim bu çantadaki 20 bin lira. Allah Mustafa'dan razı olsun, çok mutluyum" dedi.

Park görevlisi Mustafa Çiftel ise parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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Görevli ve bulduğu çanta

Çantayı açıp bakması

Parka gelen polis ekipleri ile karakola gitmesi

Parayı sayan polis ekipleri

20 bin TL para

Paranın sahibine teslim edilmesi

Para sahibi Hacı Kolbüken'in konuşması

Parayı bulan görevli Mustafa Çiftel'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)TARLADA SU KANALI AÇARKEN 'TARİHİ ESER' BULDU

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu.

İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer Bakır, traktörün pulluğuna bir taşın takılması üzerine durdu. Aşağıya inip bakan Bakır, taşın tarihi eser olduğu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarla etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Tarihi eser, olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılacak çalışmanın ardından tarihi eserin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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Tarihi eserin bulunduğu tarladan detay

Jandarma ekiplerinin tarlada yaptığı inceleme

Tarihi eserin müzeye getirilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),

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19)ÜNLÜ ROCK YILDIZI ÖZLEM TEKİN KÖYE YERLEŞTİ

BODRUM'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Milas'ın dağ köyüne yerleşip çiftlik kuran ünlü rock sanatçısı Özlem Tekin, kendisine yeni yaşam kurdu. Zaman zaman köylü kadınların ve ablasının da yanına gittiği ünlü sanatçı, çiftliğinde çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra görüntüsünün alındığını fark edince askılı tişörtünü ile parmak arası terliğini giyip yeniden evinden çıktı. İyi göründüğü mesajı verdi.

Türk Rock Müziği'nin güçlü vokallerinden Özlem Tekin, uzun yıllar Bodrum'da yaşadıktan sonra adate izini kaybettirdi. Ünlü sanatçının Milas'ın dağ köyüne yerleştiği burada kendisine yeni bir köy hayatı kurduğu ortaya çıktı. 17 dönüm arazi üzerine konteyner ev kurduran Tekin, 5 köpek, at ve eşek beslemeye başladı. Sabahları köye kadar yürüyüş yapan, köylülerle yakın ilişkiler kuran Özlem Tekin'i köylü kadınlar ile ablasının yalnız bırakmadığı öğrenildi. Çiftlik hayatına iyice alışan Özlem Tekin, çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra görüntüsünün alındığını fark edince askılı tişörtü ile parmak arası terliğini giyip, evinden yeniden çıktı. Basın mensuplarının görüşme isteğini kabul etmeyen Özlem Tekin, evindeki yardımcısıyla da birlikte bir süre evinin yanında bekledi.

Görüntü Dökümü:

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Özlem Tekin'in görüntüsü

Çiftliğinin görüntüsü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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