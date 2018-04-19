Dha Yurt Bülteni - 1

1)HATAY'DA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda kaçakçılara yapılan müdahale sırasında henüz nereden ateşlendiği bilinmeyen bir silah vurularak şehit oldu. 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda görevli askerler, sınırdan Türkiye tarafına doğru geçmeye çalışan kaçakçıları tesbit etti. Kaçakçılara müdahale sırasında nereden ateşlendiği henüz bilinmeyen silahtan çıkan mermiyle bir asker yaralandı. Çağrılan ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit askerin Diyakbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber: Emek ÇAKILI-Ramazan ÇELİK/YAYLADAĞI(Hatay),

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2)MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ

MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 8'inci oturumu görüldü.Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. Davanın 8'inci oturumu için tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Esas hakkında savunmasını yapan 2'nci Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürü eski binbaşı tutuklu sanık Tuncay Öztürk, filoya çağırılması nedeniyle iddianamede suçlandığını belirerek, "Kargo uçaklarının ve iş makinelerinin pistleri kapatması nedeniyle geri döndüğüm iddiası yanlıştır. Pistin açık olduğuna dair en önemli delil uçak ile kule arasındaki telsiz konuşmalarıdır. Kule BHHM'den gelen emir sonrası piste çıkılmamıştır, piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır. Lider uçağı takiple sorumluydum. Emir ya da talimat verme yetkim yoktur. Pist başına gitmedik. Pist başında CASA uçakları vardı. Emri bizde sorguladık. Emir komuta zinciri içerisinde silsileyi bozmadan hareket ettik. Metin Çivilibal'ın emri teyit edip bizi yönlendirmesini bekledik. Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüşler. Hiç bir ısrar veya uygunsuz bir davranış olmamıştır" dedi.

ÜSTEĞMEN TÜR: PKK'NIN BİR YERE SALDIRMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM

Ardından tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Muhammed Yusuf Tür'ün esas hakkında savunması alındı. Tür, darbe girişimine yönelik bir hazırlık yapmadığını, filoda mühimmatsız görevlerde yapıldığını ifade ederek, "Çalıştığım filoda zaman zaman bu tür görevler oldu. Kaldı ki BHHM nasıl isterse öyle görev yapılır. 04.00'da filo komutanı BHHM'den 4 uçaklık görev geldiğini, görevin havada söyleneceğini söyledi. Uçuşun maksadının ne olacağını bilmiyorduk ama bir kanunsuzluk yoktu. Hiçbir gelişmeden haberim yoktu, darbe bastırıldı mı, devam ediyor muydu bilgim yoktu. Bana verilen görev bir an önce uçağı havalandırmak. Ben PKK'nın bir yere saldırmış olabileceğini düşünüyordum. Yüksüz uçaklarda korkutma, caydırma olur. Darbeyi bastırma, önleme görevi olsaydı uçmasaydım ne olacaktı? Yine burada olacaktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum, görev iptal olunca döndük" beyanında bulundu.

ÜSTEĞMEN BAKIR: BHHM EMRİNİ F4'LERE İLETTİ

Daha sonra tutuklu sanık eski pilot üsteğmen Eray Bakır esas hakkında yaptığı savunmada, BHHM'nin gece boyunca kuleyle temas kurduğunu kaydederek, "Pist açıktı, kuleden haber bekledik. Pist ve pistin geçiş yolu açıktı, kargo uçaklarından dolayı sıkışma yoktu. Kule şartları mümkün kılmış ama F4'ler kalkmamıştır. Kule, BHHM emrini F4'lere iletti. Emrin aksine hiçbir söylem ve eylem yoktur. F4'lere geri dönüş çağrısı üzerine tekrar bulunduğu pozisyona geri dönmüştür" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Cezaevi araçlarının gelişi

Askerlerin güvenlik tedbirleri

Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

Sanıkların salona girişleri

Mahkeme salonundan detaylar

Polislerden görüntüler

Özel Harekat'tan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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3) MERAL AKŞENER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için yapılan anma töreninde ağabeyi ile ilgili anıları paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nca Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Bir gönül ve dava adamı Nihat Gürer' adlı anma programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Salonda ' Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atıldı. Salonda Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunduğunu söyleyen ve ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı. Ağabeyinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Akşener, "Şuanda bu salonda sadece Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunuyorum. Ev sahibi olarak ve ağabeyimin kız kardeşi olarak karşınıza çıktım. Kalbimin bütün gücüyle hoş geldiniz Allah sizden razı olsun. Bu salonu şereflendirdiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Esas ne biliyor musunuz? Ağabeyim sizleri bize sevdirdi. Hepinizin ismini önce ondan duydum, o sizi anlattı sonra ben sizlerle tanıştım. Benden büyüklerim hatırlayacaklardır, farkında olmadan hepinizin karşısında hazır ola geçtim. Nihat Gürer emeklerinizi öyle anlatmıştı ki yaşıtım da olanlar dahil o emeğe saygı duymayı öğrendik. Benim için çok büyük boşluk. Ağabeyim hayatımda çok özel bir yere sahipti" dedi.

AĞABEYİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Akşener, "Eşimle yeni nişanlıydık. Ağabeyimin salı vardı. Beni eşimi ve yengemi sandalla gezmeye götürdü. Bir dalga geldi 'ölür müyüz?' dedik. Ben orada 'Ağabeyimin olmadığı dünyayı yakarım' demişim. Kocam hala söyler. Allah mekanını cennet etsin. Siz onu hiç yalnız bırakmadınız. Çok kabadayı politika yaptım, çok güvenli politika yaptım. 'Bunun arkasında ne var?' diye sorduklarında ağabeyimin arkadaşları vardı. Her birinizi ağabey, kardeş, büyüğüm olarak gördüm. Ben de oğlumu, onun oğlunu ömrüm yettiğince ağabeyimin benim üzerime koyduğu güzellikleri onlara vereceğim. Cenazeler önemlidir, ben cenazelere gitmeye özen gösteririm. Ağabeyim de kalabalık cenazeleri severdi. Sizler de ağabeyimin cenazesinde bulundunuz. Yalnız olmadığımızı hissettim. Herkes adına teşekkür ediyorum. Allah bütün ölmüşlerin mekanını cennet etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener salona gelişi

-Partililerle fotoğraf çektirmesi

-Konuşması

-Duygulanıp gözyaşlarını tutamaması

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/ İZMİT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: ERKEN SEÇİM ÇARESİZLİKLERİNİN BİR İFADESİ

TOKAT'ta, Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Konferansı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak algıladığını söyledi.

Tokat'ta bir otelin salonunda düzenlenen konferansa CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, ve Saadet Partililer katıldı. Burada kürsüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu erken seçim kararını değerlendirdi. İktidarın aldığı seçim kararını çaresizliklerinin bir ifadesi olarak algıladığını söyleyen Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Ülkemiz bölgemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Sıkıntılarımız fazla, her geçen gün artıyor. Bugün alınan seçim kararı da kanaatime göre iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak algılıyorum. Bu sebepten alındı diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik problemlerimiz, sosyal problemlerimiz, dış politikadaki gelişmeler artık hükümeti bunalttı. Bugüne kadar izlediği politikalardan da vazgeçemediği için çözüm üretemiyor. Şu kanaate geldiler bir baskın seçim yapalım yönetimi yeniden ele alalım. Çünkü vatandaşın güveni kayboldu iktidara. Onun arkasından bir şeyler yapmaya çalışırız gibi günü kurtarmaya matuf bir adım olarak gördüm ben. Cumhurbaşkanı bu kadar seçimler zamanında yapılacak diyorsa burada bir bit yeniği var. Yani iyi bu iş farklı bir şekilde ele alınacak diye düşündüm. Ama açıkça söyleyeyim hiç bu kadar acele bir seçim kararının alınacağını düşünmemiştim. Normal olarak seçimler iktidarları yönünden sonbaharda yapılırsa onlar için avantajlı olur. Çünkü sonbahar Tarım mahsullerinin elde edildiği çiftçinin bir nebze de olsa rahatladığı, kış aylarına girilmediği, sıkıntılarının fazla olmadığı bir dönem. En avantajlı dönem. Bundan dolayı ben Eylül ve Ekim aylarında yapılır kanaatindeydim" dedi.

'İYİ ETTİLER'

Erken seçimin kendileri için kötü olduğu kanaatinde olmadığını söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Şimdi aniden hemen acele Sayın Bahçelinin söylediği 26 Ağustos bile çok uzak kaldı hemen Haziran'da seçime gidelim dediler. İyi de ettiler. Yani bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz. İşimiz sadece biraz zorlaştı. Koşturacağız. Günde 10 saat 12 saat çalışıyorsak 18-20 saat çalışacağız. Biraz daha az uyuyacağız ama bizim bugün karşımıza konan tablonun üstesinden gelmeme diye bir endişemiz yok. Burada ayıp olan siyasi nezakete sığmayan şu: Başkanlık sistemine geçmek için Türkiye bir referanduma gitti. Bu referandum giderken bu metni bu iktidar yazdı. Yani belli sürelerle hangi kanunların çıkarılacağını seçim sistemine başkanlık sistemine göre nasıl uyarlanacağını bunlar belirlediler. 6 ay içerisinde bu uyum yasaları çıkar dediler. İlk ittifak yasasını bile bundan 8-9 ay sonra çıkardılar. Umurlarında değil. Ne millet umurlarında; umurlarındaymış gibi gösterseler de ne de hukuk umurlarında. Bir defa bu hükümetin hakikaten ülkenin problemlerini çözemediği anlaşılıyor. Bazı aklı evveller bu seçimi İstiklal harbine, meydan muhaberesine benzetmeye kalkıyor. Kendi kendisini bu kadar açığa düşüren bu kadar garip bir açıklamaya ben hiç rastlamadım. Kaç yıldır iktidardasın. 15 yıl demek ki ülkeyi öyle bir hale getirmişsiniz ki, siz diyorsunuz ki bu getirdiğimiz bu durumdan şimdi bu milleti kurtarmak için istiklal harbi ruhu ile harp edeceğiz diyorsunuz. Bu suçunu itiraftan başka bir manaya gelmez."

Görüntü Dökümü

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-Konferanstan görüntüler

-Karamollaoğlu açıklama

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)DP LİDERİ UYSAL: SANDIK HER DAİM ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ÇÖZER

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştırö dedi. Uysal, ittifak konusundaki değerlendirmeleri de süratli bir şekilde yapacaklarını söyledi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da iş insanı Ali Yalçın Bozca'nın cenaze törenine katıldı. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde eski Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila da yer aldı.

Cenaze töreni sonrası Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçimi değerlendirdi. Seçimlerin hayırlı olmasını ve Türkiye'nin derinden nefes almasına vesile olmasını dileyen Uysal, "Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştır. Temennim, yüksek gerilim hattında seyreden Türkiye'nin gündemine rağmen, önümüzde alınan bu karar süreci boyunca seçim günü ve seçim sonrası kutuplu hale geldiğimiz Türkiye'nin bir yarısının diğer yarısına meşruiyeti sorguladığı bir iklimden Türkiye çıkar. En geniş ortak paydada buluşabilmek adına, milletimizin de kılavuzluğunu ortaya koyabilecek iradeyle beraber inşallah Türkiye'nin önümüz asırda önüne gelen imkan ve fırsatlardan yararlanabileceği bir siyasi akıl, iradesiyle teşekkür ederö dedi.

'SURATLE BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ'

İttifak konusundaki değerlendirmeleri süratli bir şekilde yapacaklarını da aktaran Uysal, "Temel prensiple şunu ifade edebilirim; 16 Nisan referandumu sonrası Türkiye'nin değişen bir siyasi iklimi var. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamayı yaparken üzerine vurguladığı bu hususu bizler de paylaşıyoruz. Bu iklimin beraberinde getirdiği salt siyasal partilerin rekabeti olmaktan çıkmış bir siyasal mücadele var ortada. Biz de Demokrat Parti olarak geçmişten bugüne taşıdığımız ideallerimizi ve referanslarımızı yarınlara taşıyabilmek için süratli değerlendirmeler yapacağız, Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmemek adına. Çünkü bu iki kutupluluğun Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Bunun da inancındayız. Siyasal çizgimiz, zihniyetimiz ve anlayışımız Türkiye'nin makul, etrafında birleşebilmenin yollarını yeniden tahkim etmek ve yeniden bugünkü ülkeyi işleyen bu büyük demokrasi ve hukuk düzenine ihtiyacı olduğu ortadadır. Buna katkı koyabilirimö diye konuştu.

'SİYASİLERİN İLK SÖYLEDİKLERİNE DEĞİL SON SÖYLEDİKLERİNE BAKACAKSINIZ'

Eski bakan İsmet Attila da seçimlerin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, söylenecek pek bir şeyin olmadığını vurguladı. Attila, şöyle dedi:

"Aslında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimler için 60 güne ihtiyaç duyar. 60 gün içerisinde seçim yapabilir. YSK'nın istediği yegane şey parasal imkanların sağlanmasıdır. Seçimin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ödenek isteniyorsa hükümetler zaten karar aldıkları için verir. Bunun örnekleri var. Memleket ve milletimiz için hayırlı olsun. Tarihin doğru olup olmadığı önemli değil, siyasi irade buna karar verdiğine göre millet iradesidir. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Bunun için meclis kararı lazım. Bu da kolay ve alırlar. Seçime kimsenin itirazı olmaz. Tabii ki burada siyasilerin ilk söylediklerine değil son söylediklerine bakacaksınız.ö

Görüntü Dökümü

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Cenazenin yapılacağı camiden detay

Uysal taziyede bulunurken

Cenaze namazı kılınırken

Gültekin Uysal röp

İsmet Attila röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ÇEŞME'DE DONDURMA DÜKKANINDA YANGIN

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir dondurma dükkanında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir dondurma dükkanında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Dükkanda maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME(İzmir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rauf Öztürk (59), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Tofaş Fabrikası kavşağında meydana geldi. İşe gitmek için yola çıkan, bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan Yavuz Y. (50) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rauf Öztürk'e çarptı. Kazada, Rauf Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Rauf Öztürk'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, sürücü Yavuz Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Vuran araçtan detaylar

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Yol aydınlatmamasının olmaması

-Detaylar

-Ölen Rauf Öztürk fotosu

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8) KELKİT ÇAYINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayında erkek cesedi bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye 6 km uzaklıkta Kelkit Çayı meydana geldi. Olta ile balık tutan vatandaşlar suyun içinde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki ceset olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Serkan Özyurt'a (30) ait olduğunu belirledi. Ekipler çevrede Özyurt'un suya nereden girdiğini tespit etmek için Drone ile inceleme yaptı. Özyurt'un cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erek Mahallesinde oturan ve çobanlık yapan Serkan Özyurt'un Kelkit Çayı kenarında sürekli hayvanları otlattığı, serinlemek amacıyla girdiği Kelkit Çayında boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Özyurt'un çobanlık yaptığı 5 büyükbaş hayvanın ise sabah saatlerinde Erek Mahallesinde vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları.

-Drone ile yapılan arama çalışmaları.

-İtfaiye tarafından cesedin çıkartılması.

-Cesedin cenaze aracına taşınması.

-Genel Detay

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA ÖLDÜ

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Nusrettin İnanoğlu'nun (35) otostop çekerek otomobile bindiği belirtildi. Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Yeniçağa Şahnalar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ceylan Bayar yönetimindeki 34 SZ 7922 plakalı otomobil, Mevlüt Öztürk yönetimindeki 06 ER 310 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan Bayar ile yanındaki İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı. Güzergah üzerindeki Gerede ilçesine gitmek için otostopla otomobile binen Nusrettin İnanoğlu ise oturduğu arka koltukta yaşamını yitirdi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İnanoğlu'nun cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Kamyon sürücüsü ile röportaj

-Jandarmanın çalışmaları

-Yoldan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ YENİÇAĞA(Bolu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan Dursun Karataş (61) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Serdaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Karataş'ın, ormanda kestiği ağaçları yüklediği 81 AT 407 plakalı traktör dik yamaçta devrildi. Karataş devrilen traktörün altında kaldı. Karataş'tan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaptığı arama sırasında devrilen traktörü fark etti. Yapılan kontrolde Dursun Karataş'ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cesedi 1 kilometre taşınarak cenaze aracına konuldu. Dursun Karataş'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dursun Karataş'ın cansız bedeninin ceset torbasına konması

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

-Traktörün devrildiği dik yamaç

-Cenazenin taşınması

-Yakınlarının göz yaşları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KIRIKKALE'DE TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR 5 YARALI

KIRIKKALE'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde doğru Kırıkkale'de Ankara- Samsun Karayolu 12'inci kilometresinde üzerinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara istikametine doğru ilerleyen Salih Taylan (45) idaresindeki 06 FF 7193 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Serhan Kaya'nın kullandığı 28 K 6519 kamyon ve Mustafa Karaçam'ın kullandığı 26 TF 858 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza da sürücü Salih Taylan ile birlikte aynı araçta bulunan Yunus Akdemir, Vahide Taylan, Yıldız Akdemir (21) ve Miraç Şaban Akdemir (2) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Salih Taylan bulunduğu yerden çıkartıldı. Beş yaralı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Taylan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Kurtarma çalışması

-Detay

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ÇANAKKALE'DE 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, balık naklinde kullanılan kapalı kasa transit araç içerisinde 51 kaçak göçmen yakaladı. 4 insan taciri de gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Assos kavşağında şüphelendikleri 77 ES 679 plakalı kapalı kasa transit aracı durdurdu. Balık naklinde kullanıldığı öğrenilen transitin kasasında yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan, İran, Pakistan ve Angola uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Olayda, transit sürücüsü ile transit araca eşlik eden bir otomobil içindeki 3 kişi olmak üzere toplam 4 insan taciri gözaltına alındı. Küçükkuyu Jandarma karakoluna getirilen kaçaklara, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ KÜÇÜKKUYU(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)İZMİR'DE VİNCİN ÇARPTIĞI YAYA ÜST GEÇİDİ, METRO HATTININ ÜZERİNE ÇÖKTÜ

İZMİR'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, dün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatılırken, Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

VİNÇ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayın ardından vinç operatörü 33 yaşındaki İlker Burgaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, metro seferlerinin durması nedeniyle kent içi ulaşımda bir aksama yaşanmaması için, Sanayi Durağı'ndan Evka 3 yönüne ek otobüs seferleri koydu. Ayrıca, yol kenarındaki bazı ağaçlar, köprüden düşen parçalar nedeniyle devrildi.

DAHA ÖNCE HATTA KONTEYNER DEVRİLMİŞTİ

İzmir Metrosu'nun Bornova Bölge İstasyonu'nda da 8 Ocak 2016 tarihinde de bir kaza meydana gelmişti. Bir lojistik firmasının depolama alanındaki çalışma sırasında, forkliftle kaldırılarak üst üste istiflenmek istenen konteynerlerden biri, bitişikteki metro hattının koruma duvarını yıkıp, rayların üzerine devrilmişti. Bu sırada istasyona girmekte olan trenin, aynı zamanda çekicisi olan, içinde 30 yolcu bulunan ilk vagonu, konteynere çarparak yan yatmış, kazada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)HALK OTOBÜSÜNDEKİ ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

ÇANAKKALE'de özel halk otobüsünde bir yolcunun unuttuğu valizi şüpheli bulan sürücü Zekeriya Çetinkaya, yolcuları indirdikten sonra durumu polise bildirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile uzaktan patlattığı valizden giysi çıktı.

Ç-3 Ekspres Hattı'nda hizmet veren 17 H 0070 plakalı, Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün sürücüsü Zekeriya Çetinkaya, saat 14.00 sıralarında araçta unutulan siyah bir valizi görünce şüphelenerek durumu polise bildirdi. Sürücü Çetinkaya, Demircioğlu Caddesi'nin iskeleye yakın noktasında otobüsü sağa çekerek park edip, ilk olarak yolcuları indirdi. Polis ekipleri gelerek olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Gerekli önlemler alındıktan sonra bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek otobüse girip şüpheli valiz üzerinde inceleme yaptı. Ardından da valize yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Valizin içinde giysi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, ifadesini almak ve detaylı inceleme yapmak üzere sürücü Zekeriya Çetinkaya ile birlikte özel halk otobüsünü garaja götürdü. Polisin, valizin sahibini tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Halk otobüsünden görüntü.

Bomba uzmanının halk otobüsüne binmesinden görüntü.

Polislerden ve çevre güvenliğinden görüntü.

Çevrede olayı izleyen vatandaşlardan görüntü.

Otobüs içindeki valizin fünye ile patlatılmasından görüntü.

Otobüsün içinde patlatılan valizden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)SİGARA KAÇAKÇILARIDAN HİDROLİK YÖNTEM

DİYARBAKIR'da kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yürüten polis, şüpheli bir kamyoneti incelemeye aldı. Durdurulan kamyonetin içini arayan polis, hidrolik sistemle döşenmiş bir zula tespit etti. Bir butona basılarak sola doğru açılan kasanın içinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılarının hidrolik sistemi polisleri bile şaşırttı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçlarına yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Dün Silvan yolu üzerindeki arama noktasında şüpheli bir kamyoneti durduran polis, aracın içinde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aracın şoför mahallini detaylı inceleyen Kaçakçılık polisi, normal araçlarda bulunmayan bir buton olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, kamyonetin kasa bölümünün özel olarak yaptırılan elektrikli hidrolik sistemle sola doğru açıldığı tespit edildi. Kaçakçılık suçu için özel olarak yaptırılan hidrolik sistemini açan polis, kasanın altında bir zula bölmesi tespit etti. Sistemi çalıştıran polis, kamyonetin arka kasasının hidrolik sistemle kaldırılması üzerine ortaya çıkan zulada 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Polisin aracı araması

Butonun görüntüsü

Polisin butonu anlatması

Butona basması

Kasanın sola doğru açılması

Ortaya çıkan zula ve kaçak sigaralar

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)NUSAYBİN'DE TREN SEFERLERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, Suriye iç savaşı nedeniyle, 6-8 Ekim Kobani olayları sonrasında durdurulan Tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yaptı.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Sulama Birliği yöneticileri ile nakliye firması çalışanları, Nusaybin Tren Garı'nda bir araya gelerek tren seferlerinin yeniden başlatılması için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, ilçeye tekrar tren seferlerinin başlamasını istediklerini belirterek, "Kobani olayları sonrası Nusaybin demiryoluna gelen tren seferleri iptal edildi. Nusaybin demiryolumuz yaklaşık 5 yıldır, 6 - 7 Ekim Kobani olaylarından beri kapalıdır. İlçemizde fabrika yok, tek geçim kaynağımız demiryolu ve sınır kapısıdır. Hem sınır kapısı, hem de demiryolunun kapalı olması ilçe esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Nusaybin halkı acilen tren seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Nusaybin'de artık huzur var, güvenlik sorunu kesinlikle yoktur. İnsanlarımız işsiz durumda, tren seferleri başladığı takdirde en az bin aileye ekmek kapısı olacaktır. Devlet büyüklerimizden, çağrımıza bir an önce kulak verilmesini talep ediyoruz. Nusaybin'de bulunan tüm STK'lar olarak bu girişimi Ankara'ya taşıyacağız"dedi.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ise tren seferleri iptal olmadan önce ilçeye günlük 40 ile 50 vagon yük taşındığını belirtti. Nusaybin'e gelen yüklerin Irak başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerine gönderildiğini kaydeden Özmen, ilçede bulunan tüm nakliye şirketlerinin iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Tren rayları üzerinde toplanan esnaflar

Ellerindeki pankartlardan görüntü

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel 'in konuşması

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)CHP'DEN YATALAK HASTA İDDİASIYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun prim borcu nedeniyle tedavi göremediğini iddia ettiği, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise yalanladığı yatalak hasta Cemal Derbeder ile ilgili CHP İl Başkanı Erdoğan Isır ve hastanın avukatı Muhammed Kasım açıklamada bulundu. Isır ve Kasım, Cemal Derbeder'in prim borcu olduğundan dolayı sağlık hizmeti alamadığını, acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'in sigorta prim borcu olduğu için tedavi göremediği iddiasıyla ilgili önceki gün Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklamada bulunarak, iddianın asılsız olduğunu ve hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla ilgili olarak Kılıçaroğlu'nun yaptığı açıklamanın doğru olduğunu, hastanın evde sağlık hizmeti alsa da hastanede tedavi göremediğini belirtti.

Erdoğan Isır hastanın 3 bin lira prim borcu olduğunu açıklayarak, "Genel başkanımız sağ olsun bu açıklamasıyla Türkiye gündemine oturdu. Bu hastamız konuşamayan, yatağa da bağlı bir hastamız. 3 bin lira prim borcu olması sebebiyle sadece ambulansla hastaneye kaldırılıyor ama yatış yapamıyor. 24 saat bakıma muhtaç bir kardeşimiz, ilgilenilmesini istiyoruz. Şu anda tekrar hastaneye kaldırdılar kendilerini. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada ambulans isteniyor, sizden de biri ambulans istese ambulansı gönderiyorlar. Ama acilden yatıramıyorsunuz, o anda o krizin geçmesiyle o iş bitmiyor. Hastanede bakıma ihtiyacı var, fizik tedaviye ihtiyacı var. Annesi çalışan bir insan, olaydan sonra o da işten ayrıldı. Çocuğuna bakmak için çocuğun başından ayrılmıyor, konuşamayan da bir hastamız. Genel başkanımızın açıklaması yüzde 100 doğru bir açıklama" diye konuştu.

'PRİM ÖDENMEDİĞİ İÇİN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAMAKTA'

Hasta gencin avukatı Muhammed Kasım Sarıteke ise şu açıklamada bulundu:

"Bu olay 22 Eylül 2015 yılında yaşanıyor. Biz esasen aslında hukuk mücadelesi veriyoruz. Hala failler dahi bulunamamıştır. Savcılık yeterince inceleme yapmamış, dilekçelerimizi nazara almamıştır. Bir darp uygulanarak esasen öldü denilerek bırakıldı. Çok uzun bir süre sonra bulunarak hastaneye yatırılıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına da ben katılıyorum. Bunu uzunca bir zamandır gündeme getiriyoruz, kimse bizi Sakarya'da dikkate almıyor. Ailenin prim borcu olduğundan dolayı, bu kişi bir firma sahibiydi, malulen emekli yapmak için firmayı tasfiye yaptık, emekli olabilmesi için gerekli prim borcunun ödenmesi gerekiyordu. Bu prim ödenmediği için sağlık hizmeti alamamaktadır, istisna olan burada acil sağlık hizmetleri, bu alınıyor. Evde sağlık hizmeti alıyor, bu kısmen doğru evet ama yeterli değildir. Asıl tedavi amacı, hastanede veya fizik tedavi merkezinde olmasıdır. Evde sağlık hizmetiyle hastanın tedavi edilmesi imkansızdır. Yapılan açıklama doğru ama asıl amaca ulaşmıyor, yetersiz bir açıklama. Aslında eksikliği örtmek isteyen bir açıklama. Ambulansla hastaneye götürülüyor, ancak hastanede yaralarının iyileşmesi için tedavi göremiyor. SGK'dan prim ödenmediği için hastane kabul etmiyor, ailenin de durumu olmadığı için tedavi edemiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İl başkanının açıklaması

-Avukatın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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