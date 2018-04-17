Dha Yurt Bülteni - 1

1)BARTIN'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

BARTIN'da, kavşakta kamyon, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza dün saat 21.00 sıralarında, Gölbucağı Mahallesi Çimento kavşağında meydana geldi. Çimento fabrikasından yük alan Nurettin Ergül idaresindeki 74 BR 730 plakalı kamyon ile 49 yaşındaki Yaşar Akçil idaresindeki 06 FK 3355 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yıkarak, orta refüje devrildi. 24 yaşındaki Nurullah Uçar idaresindeki 74 AN 277 plakalı otomobil ise kamyona çarptı. Kazanın ardında fabrika görevlileri 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri otomobil sürücüsü Nurullah Uçar, kamyonet sürücüsü Yaşar Akçil ile 48 yaşındaki Ahmet Akçil, 43 yaşındaki Mehmet Bağrıyanak, 50 yaşındaki Mustafa Keleş ve 37 yaşındaki Yusuf Sarıel'i hastaneye kaldırdı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Nurullah Uçar ile otomobildeki Yusuf Sarıel hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yerinden detay

-Kaza yapan araçlar

-Polislerin çalışma yapması

-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

2)VALİ'YE SELAM VEREN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI

KONYA'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi'nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken kaza yaptı. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi'nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi'nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Kaza anı güvenlik kamerası

Haber: KONYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

3)SİVEREK'TE BOŞ ARAZİDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Fatih Gerger (28), otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yanında ruhsatlı tabancası da bulunan Gerger'in intihar ettiği tahmin ediliyor. Öğleden sonra Siverek'e 10 kilometre mesafedeki Alancık mahallesi yakınlarındaki boş arazide park halinde duran otomobilin yanında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesi sonucunda öldüğü belirlenen kişinin ilçede babası ile birlikte emlakçılık yapan Fatih Gerger olduğu belirlendi. Başına tek el ateş edilerek öldüğü belirlenen Gerger'in cesedinin yanında ruhsatlı tabancası da bulundu. İlk incelemelerde intihar ettiği tahmin edilen Gerger'in cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yerdeki ceset

Jandarma ekipleri

Alınan güvenlik önlemi

İnceleme yapan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

4)YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ADANA'da çocuklarının ve torunlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı Elif Tul (82), evinde ölü bulundu. Olay, dün saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100037 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan Elif Tul'a, çocukları ve torunları 2 gün boyunca telefon ile ulaşmaya çalıştı. Yaşlı kadının telefonlara cevap vermemesi üzerine çocukları ve torunları Tul'un evine geldi. Yaşlı kadın kapıyı açmayınca, yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis, yaşlı kadını, yerde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tul'un öldüğü belirlendi. Tul'un öldüğünü öğrendikten sonra fenalık geçiren çocukları, mahalleli tarafından teskin edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tul'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yaşlı kadının evinin önündeki kalabalık

Polis aracından görüntü

Olay yeri inceleme polisinin eve girmesi

Evin bahçesideki polislerden görüntü

Polisin evin çevresine sardığı güvenlik şeridinden görüntü

Polislerin evin içinde inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

5)BURSA'DA ENGELLİ GENÇ BİR GÜNDE İKİ ARAÇ ÇALDI

BURSA'NIN merkez Osmangazi ilçesinde paspasın altında bırakılan kontak anahtarıyla servis otobüsünü çalıştırıp İnegöl'de yakalanan ve olaydan 14 saat sonra İnegöl ilçesinden otomobil çalıp kaçan engelli Tayfur S. Bursa'da yakalandı. İki hırsızlık olayından biri de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Önceki gün akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 16 S 1372 plakalı servis otobüsü sürücüsü, aracı Merinos mevkiinde park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü kontak anahtarını aracın paspasının altına bıraktı. Bursa'daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. Paspasın altındaki anahtarı bulan ve İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören Tayfur S., otobüsü çalıştırarak İnegöl'e gitmek üzere yola çıktı.

FİŞ ALIP TERMİNALE GİRDİ

Bir süre sonra otobüsün yanına gelen sürücü, otobüsün park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu emniyete bildirdi. Otobüsle rahat rahat İnegöl'e gelen engelli genç, İnegöl terminaline giriş güvenliğinden yolcu otobüsü yetkilisi gibi fiş alıp araçla içeri girdi. Aracı terminale park eden genç, otobüste dinlenmeye başladı. Terminalin park alanında park halinde çalışır vaziyette bırakılan otobüsü fark eden güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri, otobüsün içerisinde inceleme yaparken koltukta oturan engelli genci gördü.

BURSA'DAN ALDIM GETİRDİM

Basın mensuplarının otobüsü nereden getirdin? sorusuna ise engelli genç "Bursa'dan getirdimö şeklinde cevap verdi. Otobüsün ikinci şoförü olan Salih Bilister, otobüsü çalan genci görünce, "Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursa'da kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcıö dedi.

BU SEFERDE OTOMOBİL

Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Tayfur S. otobüs olayından 14 saat sonra İnegöl ilçesi Metal Sanayide park halindeki otomobile gözünü dikti. Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde 43 FH 667 plakalı aracını park eden Hasan Kurt, işyerine girdi. 15 dakika sonra kontağı üzerinde bıraktığı aracı park ettiği yerde bulamayan sahibi, aracın olduğu yerde bir bisiklet buldu. Aracın çalındığını fark eden Hasan Kurt durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, çalınan aracın yerine bırakılan bisiklette parmak izi incelemesi yaptı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Olayın yaşandığı işyerinin güvenlik kameraları incelendiğinde; aracın yanına bisikletle gelen hırsızın, bisikleti bırakıp aracı çalıştırarak kaçtığı gözlendi. Arabayatağı mevkiinde bulunan araç içerisinde yine engelli genç bulundu. Engelli gencin aracı çalıp Bursa'ya gittiği tespit edildi. Yakalanan genç gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Engelli gencin otobüste yakalanması

Engelli genç açıklama

Engelli gencin otomobil çalma görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

6)'ÇOCUĞUM HASTA 100 BİN TL VERİN' DEYİP, BANKAYI SOYMAK İSTEDİ

Antalya'da, tabancayla bir kamu bankasının şubesini soymaya çalışan erkek şüpheli, özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı. Polis, iddiaya göre "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin" diyerek soygun girişiminde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak'taki bir kamu bankasında meydana geldi. Müşteri gibi davranarak banka şubesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı gişedeki görevliye doğrultup iddiaya göre, "Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin" dedi. Şüpheli, güvenlik görevlilerini de hareket etmeleri halinde banka personelini öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Gişedeki memur, erkek şüpheliyi parayı hazırlama bahanesiyle oyalarken, güvenlik görevlileri bir anlık dalgınlığından yararlandıkları şüpheliye müdahale etmek istedi. Şüpheli, bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alarak çevrede ve banka şubesinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Banka dış plan görüntü

-Polislerin banka içinde görüntüsü

-Güvenlik görevlisinin polise bilgi verirken görüntüsü

-Polis banka içinde çalışma yaparken görüntü

-Özel harekat aracının görüntüsü

-Polislerin banka önünde görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

7) AFGANİSTAN UYRUKLU 227 KAÇAK, SINIR DIŞI EDİLDİ

AĞRI'daki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Ağrı Havalimanı'ndan charter seferle sınır dışı edildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Ağrı'ya gelen göçmenlerin 'umuda yolculuğu' kısa sürdü. Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Ağrı Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 545 kaçaktan 227'si dün saat 14.00'da Ağrı'da Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 227 göçmenin de bu gece yarısı uçakla sınır dışı edilecek.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Afganların havalimanı görüntüleri

Uçağa biniş görüntüleri

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

8)MALATYA'DA CHP'LİLERDEN OHAL'E KARŞI OTURMA EYLEMİ

Malatya'da, CHP tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi

düzenlendi. Soykan Parkı'ndaki eyleme CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'in yanı sıra Saadet Partisi (SP), İYİ Parti, Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Vatan Partisi, KESK Şubeler Platformu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Pir Sultan Abdal Derneği ve Alevi Yurttaşlık Platformu temsilcileri ile Arguvan ve Hekimhan belediye başkanları katıldı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, oturma eylemi öncesi basın açıklamasını okudu. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Kiraz, "15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyet olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. OHAL'in 21 aydır sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Kiraz, "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik saldırı halini alan OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasbedilmiştir. Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" diye konuştu. Grup üyeleri, oturma eyleminin ardından dağıldı.

OSMANİYE'DE CHP'LİLER OHAL'E KARŞI OTURMA EYLEMİ YAPTI

Osmaniye'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi saat 12.00'de merkez Rahime Hatun Meydanı'nda toplanan CHP'liler, yaklaşık bir saat oturarak, OHAL'in 7'nci kez 3 ay süreyle daha uzatılmasını protesto etti. Etkinliğe CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de katıldı. Burada basın açıklaması yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kuramlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. Yapılan açıklamanın ardından 1 saatlik oturma eylemi yapan CHP'liler daha sonra dağıldı.

ADIYAMAN'DA CHP'LİLERDEN OTURMA EYLEMİ

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla partililerin katıldığı oturma eylemi düzenlendi.

Demokrasi Parkı önünde, dün öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganı attı. Eyleme CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve partililer katıldı. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çavuş, Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe 'mühürsüz seçim' olarak geçen 16 Nisan referandumu üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır dedi.

Basın açıklamasının ardından partililer, oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Katılanlardan detay

Başkan Enver Kiraz'ın açıklaması

Oturanlardan görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

OSMANİYE

----------------

Oturma eyleminden görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

ADIYAMAN

----------------

Demokrasi Parkı

Toplanan partililer

Ellerinde döviz ve bayrak

İl Başkanı Hanifi Çavuş'un açıklaması

Oturma eylemi

Dağılmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=================================================

Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir (ek)

9)"BU MEMLEKETİ SİZ İSYANA ZORLUYORSUNUZ"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği 'Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Karamollaoğlu salona girişte 'Saadet gelecek, zulüm bitecek' sloganlarıyla karşılandı. Ak Parti hükümetinin politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, adalet mekanizmasının felç olduğunu öne sürerek, "Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve barış olmaz. Bugün adalet mekanizması felç edildi. Bunun kabahatini Fetullah Gülen ekibine yüklediler ama bu ekip kendiliğinden bu makamlara gelmedi. Fetullah Gülen ekibini bu arkadaşlar getirdiler. Yıllarca beraber oldular, türküler söylediler. Belli bakanlıkları onlara tahsis ettiler. Adalet Bakanlığı'nı ben mi onlara? Siz verdiniz. Emniyeti kökten siz teslim ettiniz bu arkadaşlara. Başka müesseselerde yerleşmelerine, imtihanlara müdahale etmelerine, her imtihan döneminde 'burada hile var denilirdi' üstü örtülür başka bir hile ile. Gene onların istediği elemanlar seçilirdi. Sizin iktidarınız zamanında oldu ama bunu kabullenmek yetmiyor. Siz burada 'Allah beni affetsin. Aldanmışım' diyerek kurtulamazsın. O insanlarında af dileme hakkı olduğunu mecburiyetindesin. Bu tek taraflı çalışmaz. Onun için şuanda Türkiye'de adalet müessesesi maalesef felç oldu. OHAL bundan dolayı kesinlikle 'biz bundan vazgeçemeyiz, korkuyoruz ikinci bir ayaklanma olabilir' diyor. Eğer siz böyle gider baskıyı arttırırsanız hiç tereddüdünüz olmasın Allah muhafaza etsin ama bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz. Çünkü kalkışmalar baskı neticesinde, kalkışma bazen bir menfaati temin etmek için yapılır, bazen de baskıdan nefes alamayanlar isyan ederler. Bu memleketi siz isyana zorluyorsunuz. Zorlamayın, hata ediyorsunuz. Adalet olan yerde hata yapılır ama adalet mekanizması kendi hatasını düzeltir. Ama yöneticiler adalet üzerinde baskı kurarsa adalet tedavi edilemez" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Karamollaoğlu'nun girişi ve karşılanması

-Salonu selamlaması

-Toplantıya katılanlar

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

10)BEDENSEL ENGELLİ KIRBAŞ'IN 30 YILLIK DALIŞ HAYALİ, GERÇEK OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 50 yaşındaki bedensel engelli Tuncay Kırbaş'ın 30 yıllık hayali Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü ve

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Profesyonel dalgıçlar eşliğinde, yarım saat süreyle dalış yaparak hayali gerçeğe dönüşen Kırbaş'ın ilk sözleri, "Denizin dibini mavi cenneti gördüm bundan sonra artık ölsem de gam yemem" oldu. Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde sıhhi tesisat ustası olarak çalışan Tuncay Kırbaş, 25 yıl önce yüksekten düştü. İş kazasında ağır yaralanan ve belden aşağısı tutmayan Kırbaş, yüzde 82 oranında engelli olarak tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamaya başladı. Evli olan Kırbaş, en büyük hayali olan deniz dibini görebilmek için geçen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüplü dalışı öğrenmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü, Kırbaş'ın hayalini gerçekleştirmek için Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nden destek istedi. Kırbaş için dün Bodrum'un Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında, dalış etkinliği düzenlendi. Dalış kıyafeti giyip, dalış tüpü takan Kırbaş, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin profesyonel dalgıç ve eğitmenleri eşliğinde kıyıdan 100 metre açıkta, 3 ile 5 metre arasındaki derinlikte hayalini gerçekleştirdi. Yarım saat boyunca dalış yapan Kırbaş'ın bu mutlu anına 38 yaşındaki eşi Soner Kırbaş, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve oteldeki yerli ve yabancı turistler de tanıklık ederek, ortak oldu. Eşinin dalışı sırasında duygulanan Soner Kırbaş, "Eşimin 30 yıllık hayalini bugün gerçekleştirildi" diyerek, mutluluk gözyaşı döktü. Dalışın ardından alkışlar arasında sudan çıkan Kırbaş'ın ilk sözleri "Denizin dibini mavi cenneti gördüm. Bundan sonra artık ölsem de gam yemem" oldu. Kırbaş şöyle devam etti: "25 yıl önce geçirdiğim iş kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Ancak, yaşama gücümü asla bırakmadım. Okçuluk Federasyonu'nda lisanslı sporcu olarak birçok başarıya imza attım. Böyle bir hayalim vardı ve bunu geçen aralık ayında dile getirmiştim, ancak bu hayalimi gerçekleştirebileceğimi sanmıyordum. Ama bugün bu hayali gerçekleştirdim. Bıraksalar bir saat daha suyun altında cennet mavinin güzelliklerini izlemek isterdim. Gördüğünüz gibi engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Benim gibi engelli olmak ve dalış yapmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olacağım."

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise "Kırbaş'ın böyle bir isteği olduğunu duyunca hemen harekete geçtik. Engelli olmak yaşamdan kopmak demek değildir. Bizim ve devletin amacı her vatandaşımızın isteklerini en iyi şekilde karşılamak. Kırbaş' ın bugünkü mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Tuncay Bey'in cesareti tüm engellilerimize örnek olurken, "Hayatın her alanında ben de varım" sloganı ile biz de desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Tuncay Kırbaş'ın dalışa hazırlanması

-Kırbaş'ın dalış yapması

-Kırbaş'ın sudan çıktıktan sonraki ilk sözleri

-Kırbaş'ı alkışlar arasında sudan çıkması

-Kırbaş'ın eşi Soner Kırbaş ile röp.

-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile röp.

-Kırbaş'ın su altındaki dalış görüntüleri (Dalış ekibinden alınmıştır)

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================