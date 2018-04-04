Dha Yurt Bülteni 1

Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu odun taşınan kamyona, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.

Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Açılan ateş sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil yaralandı. Yaralılar, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kulp ilçesindeki saldırıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin saldırısında 1 güvenlik korucusunun şehit oldu, 2'si ağır 4 korucu ile 1 emekli korucu ve 1 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Diyarbakır İli Kulp İlçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik Güvenlik Korucularına, 1 grup terörist tarafından 03 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2'si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır. Yaralanan Güvenlik Korucuları bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan Güvenlik Korucularımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan güvenlik korucularımıza ve vatandaşımıza da acil şifalar dileriz. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Haber: Ahmet ÜN/ Diyarbakır

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Giresun'da polis aracı devrildi: 2 yaralı

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Yağlıdere ilçe kırsalında devam eden bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyona katılmak üzere Giresun'dan yola çıkan özel harekat polislerinin bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, ilçenin Şabanlı mevkisinde yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçtaki iki özel harekat polisi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polisler ilk tedavilerinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

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Müslüme hemşire, gölete uçan otomobilde yaşamına yitirdi

MERSİN'de sulama göletine uçan otomobilin sürücüsü hemşire Müslüme Gökdemir (29), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Müslüme Gökdemir yönetimindeki 33 EKY 94 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 4 metrelik uçurumdan yuvarlanarak sulama için kullanılan gölete uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araçtaki Gökdemir'e ulaşamayan ekipler, Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nden destek istedi. Uzun süre gölette arama yapan sualtı polisleri, önce otomobile ulaştı. İtfaiye ekiplerinin araçları ile otomobil sudan çıkartıldı, ancak Gökdemir'e ulaşılamadı. Çalışmalar sırasında olay yerine gelen Gökdemir'in yakınları, sinir krizleri geçirdi. Gökdemir'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Sualtı polislerinin yaklaşık 3 saatlik çabasının ardından Gökdemir'in cesedi bulunarak çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökdemir'in cesedi, morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Müslüme Gökdemir'in sağlık fotoğrafı

Olay yerindeki ekip araçlarının görüntüsü

Göletin görüntüsü

Gölet çevresindeki görevlilerin görüntüsü

Sualtı polisleri gölete girerken

Gölet içerisindeki sualtı polisleri

İtfaiye aracından halat çekilirken

Jandarma toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken

Araç göletten çıkartılırken

Aracın görüntüsü

Araç çevresindeki görevliler

Müslüme Gökdemir'in yakınları gelirken

Baygınlık geçiren yakınları

Ceset çıkartılırken

Ceset başındaki görevliler

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, -

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Öğrenciler valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü

AFYONKARAHİSAR'da ilkokul öğrencileri, kendilerini ziyarete gelen valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Durumdan haberdar olan Vali Mustafa Tutulmaz, 1'i Suriyeli 3 öğrenciyi makamında ağırlayıp ödüllendirdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz 20 Mart'ta merkeze bağlı Erenler Mahallesi'ndeki Erenler İlkokulu'na ziyarette bulundu. Özel Kalem Müdürü Sezai Pala ve Valilik basın çalışanlarının eşlik ettiği Vali Tutulmaz'ın makam aracı okulun girişine park edildi.

Okuldan çıkan öğrenciler karşılarında makam aracını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elindeki topla dışarı çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Aynur Çetin ise makam aracının sağ ön tarafındaki otofors direğinde asılı Türk bayrağını öptü. Sonrasında 1'inci sınıf öğrencileri Abdurrahman Çavlan ile İranlı Amirroham Rasoolı da sırayla bayrağı defalarca öptü.

Öğrencilerin bayrağı öpmeleri okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VALİ ÖDÜLLENDİRDİ

Çocukların davranışını öğrenen Vali Mustafa Tutulmaz, okul müdürü ve 3 öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Vali Tutulmaz, öğrencilere Türk bayrağı, ülke sevgisi ve kitap okuma konusunda nasihatlerde bulunarak, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yengesine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

ADANA'da eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi D.B. (27), kayınbiraderi S.B.'nin (30) kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan S.B., savunmasında yengesiyle kendi rızasıyla birlikte olduğunu ileri sürdü.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte dün sabah Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderinin S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürdüğünü belirten genç kadın ifadesinde, "Dün akşam kapı çaldı. Önemli bir şey söyleyeceğim diyen kayınbiraderime kapıyı açtı. Kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süreen S.B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının Adliye'den çıkarılması

Araca bindirilmesi

Aracın gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Ödemiş-Tire Karayolu Balabanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi'nden Tire yönüne giden Gökhan Hovarkaya'nın kullandığı 35 JN 303 plakalı panelvan minibüs, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Basri Çakır'ın (58) kullandığı 48 ACB 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Basri Çakır, yanındaki Sultan Çakır, Rukiye Çakır, Berkan Çakır (17) ve Deniz Çakır (54) yaralandı. Minibüs sürücüsü Gökhan Hovarkaya ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Basri, Deniz, Berkan ve Sultan Çakır Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Rukiye Çakır ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Deniz Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma minibüs sürücüsü Hovarkaya'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılara olay yerinde sağlık ekibi tarafından müdahale edilmesinden görüntü

-Kaza yapan minibüs ve otomobilin görüntüsü

-Kaza yerinden ve jandarmalardan görüntü

-Kazanın oluş anını gösteren MOBESE kamerası görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sürücünün ölümüne neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu'nda kamyonun otomobile çarpması sonucu sürücü öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Yol üzerindeki bir iş yerinden çıkan Musa Kesicioğlu idaresindeki 35 DAN 002 plakalı otomobil karayoluna girdi. Kamyon otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Paramparça olan aracın sürücüsü Musa Kesicioğlu feci şekilde can verdi. Kaza olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yola çıkması ve süratle gelen kamyonun otomobili altına alıp sürüklemesi yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza anı, güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Aziz GÜVENER/ SERDİVAN (Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Niğde'de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

NİĞDE'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Bor Karayolu Koyunlu köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Şerbetçi (41) yönetimindeki 42 L 0070 plakalı hafif ticari araç, Adem Altunsoy'un kullandığı 68 S 0461 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Cengiz Şerbetçi ile yolcu konumundaki eşi Fatma (32), kızı Eslem (11) ve oğlu Yaşar (8) yaralandı. Ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Fatma Şerbetçi çiftinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

Yerde yatan yaralılardan görüntü

Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etmesi

Kaza karışan araçlardan görüntü

Haber: Ali KADI- Adnan ÇELEBİ - Kamera: NİĞDE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehiriçi yolcu otobüsü yandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün alevleri fark ederek yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Vali Ünal Özgedek Bulvarı'nda meydana geldi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Sinan Doğruyol yönetimindeki 09 M 009 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri farkeden şoför Doğruyol, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye ettikten sonra yanan otobüsü güvenli bölgeye çekti. Yolcuların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz ise hale geldi. Otobüsünün yanışını izleyen Doğruyol'u meslektaşları teselli etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan otobüsten görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yolculardan görüntü

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN, - Kamera: Cep telefonu)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattı

KARABÜK'te, yamaçtan koparak yola düşen dev kaya kütlesi ulaşımın aksamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Ankara istikameti 8'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya ve kaya parçaları istinat duvarının bir bölümünü yıkıp yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facianın önüne geçti. Trafik ekipleri tek şeridi kapanan yolda ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri kısa süre sonra kaya parçalarını yoldan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dev kaya ve kaya parçları

-Karayolları ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Nisan 'kar'ı Erzurum'u beyaza bürüdü

ERZURUM'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Okumak için Batı'dan Erzurum'a gelen gençler ise gördükleri manzara karşısında cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Her şeye rağmen cep telefonlarını çıkaran gençler selfie çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği son sınıf öğrencisi Songül Süne, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Memleketimdeki aileme söylediğimde inanmadılar ben de fotoğraf çekilip gönderdim. Hangi mevsimde yağarsa yağsın kar bu şehre çok yakışıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezine yağan kar

-Sokakta yürüyen vatandaşlar

-Araçların gidişi

-Kar altında selfie çekilen gençler

-Gençlerle röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen bir inek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkiindeki elektrik üretme santraline akan 4 metre derinlikteki su kanalına düşen bir ineği gören vatandaşlar olayı Belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Nasır Adıguzer, ineğinin kurtarılması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su kanalından görüntü

-Kanalda mahsur kalan inek

-Ekiplerin kurtarma çalışmaları

-İneğin kanaldan çıkarılışı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marmarisli kadınlar sığla fidanı dikti

MARMARİS Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte 200 sığla fidanını toprakla buluşturdu.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, 'Bir avuç tohum at Marmaris'e hayat ver' adlı etkinlik kapsamında İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı desteğiyle fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe merkezinin 23 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Hisarönü Mahallesi Asparan Mevkii Azmak Deresi arazisinde 200 sığla fidanı dikildi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte ormancılar, fidan dikimine yardımcı oldu. Çevre grubu üyeleri, ormancılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdı. Hediye edilen sığla fidanları ile birlikte Hisarönü Mahallesi Yangın Müdahale ekibinin bahçesine giden kadınlar, evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri de ormancılarla paylaştı.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu Kadınlar Gurubu sözcüsü Gürsel Koç, "Bir süre önce DSİ tarafından dere ıslahı için yapılan çalışmalarla çok sayıda sığla ağacı kesilmişti. Bu alanın yeniden yeşillenmesi için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne proje sunduk. DSİ'nin çalışmalarının ardından ağaç kesimi yapılan arazide fidan dikim başlattık. Bir avuç tohum at Marmaris'e hayat ver projemizi hayata geçirerek ormancılarımızın desteğiyle sığla fidanlarını diktik" dedi.

Marmaris İlçe Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş ise, "Bize sunulan projeyi hayata geçirerek kesilen ağaçlar yerine 3 bin sığla ağacı fidanı dikme kararı alındı. Kent Konseyi ve TEMA Vakfı kadınları ile birlikte projenin son ayağı olan 200 tane Sığla fidanını toprakla buluşturduk. Bir ay içerisinde ıslah edilmiş dere kenarındaki arazilere 3 bin adet fidan dikilmiş oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadın, çocuk ve ormancılarla birlikte sığla fidanı dikim genel-ayrıntılı görüntüler

Kent Konseyi Çevre Grubu Kadınları Sözcüsü Gürsel Koç röportaj

Marmaris İlçe Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş röportaj

Kadınların evlerinden getirdikleri yiyecekleri ormancılar birlikte yemesi

Toplu halde fotoğraf çekilme görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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