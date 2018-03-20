Dha Yurt Bülteni - 1

1)SİVİL ARACA PKK SALDIRISI: 1 UZMAN ÇAVUŞ VE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT

ŞEHİT ÇAKMAK'IN ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, uzman çavuş ile araçtaki bir sivil şehit oldu.Hani ilçesine bağlı Topçular Karakolu'ndan Diyarbakır yönüne giden uzman çavuşa ait sivil araca, dün akşam saatlerine doğru PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşle birlikte araçtaki uzman çavuş ile bir sivil, olay yerinde şehit oldu. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

VALİLİK: UZMAN ERBAŞ VE GÖNÜLLÜ KORUCU ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda, bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağılı ve sabır dileriz."

Şehit uzman erbaş ile gönüllü güvenlik korucusu için bugün Diyarbakır'da uğurlama töreni düzenleneceği öğrenildi.

ŞEHİT GÖNÜLLÜ KORUCU 7 ÇOCUK BABASI

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Sergen Çakmak'la birlikte şehit olan gönüllü korucunun Yaseeddin Opçin olduğu belirlendi. Opçin'in 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın acı haberi İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehadet haberini alan anne Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğuldu. Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın şehadet haberi, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğulurken, acı haberi veren askerler ve komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakmak'ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Abisinin de subay olarak TSK'da görev yaptığı komşularınca ifade edildi. Sosyal medya hesabında görev yaptığı bölgeden çok sayıda fotoğraf paylaşan şehit Çakmak'ın, 20 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı "Az kaldı, elbet bir gün, az kaldı. Hissediyorum" ifadeleri de dikkat çekti. Şehit Çakmak için cenaze töreninin aileyle yapılacak görüşmeden sonra, İzmir'de mi yoksa memleketleri Salihli'de mi toprağa verileceği netlik kazanacak.

Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

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2)PKK'LI TERÖRİSTLER BİTLİS'TE ODUNCULARA SALDIRDI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada Nurullah Kılıçarslan öldü, 4 kişi de yaralandı. Bitlis Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi Kayalıbağ köyü kırsalında 19.03.2018 günü saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

VALİ USTAOĞLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Nurullah Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan 4 kişiyi, tedavi gördükleri Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Sağlık Müdürü koray Okur'un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Ustaoğlu, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alırken, hain saldırıda yaşamını yitiren Nurullah Kılıçarslan'ın yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundu.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, dün saat 16.54 sıralarında, yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: BİTLİS-ŞIRNAK,

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3)SINIRDAKİ NÖBET KULÜBESİNE ROKETLİ SALDIRI: 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Görüntü Dökümü

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Teröristler tarafından silahlı ve roketli saldırıya uğrayan nöbet kulübesi

Sınırda hattında gözlem yapan silahlı askeri araçlar

PKK/YPG terör mevzisi

Sınırdan genel detay görüntüler

Ağır silah sesi

PKK/YPG mevzisinden çıkan hafif dumanlar

Sınırdan detay görüntüler

Askeri araç kirpiden Rasulayn terör mevzilerine yapılan atışlar

Silah sesleri

Genel görüntü detayı

Tepe üzerine kurulan terör mevzileri

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR(Şanlıurfa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TÜRK ASKERLERİNİN GİRDİĞİ AFRİN'E SİVİLLER DÖNMEYE BAŞLADI

ZEYTİN Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin kentinin sokaklarında TSK birlikleri patlayıcı arama ve tarama çalışması başlattı. Türk askerlerinin sokaklarında güven verdiği Afrin'e de terör örgütü baskısından kaçarak ayrılan siviller geri dönmeye başladı. Afrin'de siviller, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcıların infilak etmesiyle zarar görecek olmalarının tedirginliğini yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin'deki terör varlığını sona erdirmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında kırsalındaki belde, köy ve stratejik noktaları tek tek terör örgütlerinden temizleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, önceki gün sabah şafkat vakti Afrin kent merkezine 3 koldan operasyon başlattı. Harekat süresince yapılan uyarılarla sivillerin büyük bölümünün terk ettiği kentti PYD/PKK'lı teröristler de kaçarak boşalttı. Kente 3 noktadan giren TSK ve ÖSO güçleri yaptığı kontrollerin ardından Afrin'in teröristlerden temizlenerek özgürleştirildiğini ilan etti. Önceki gün Afrin sokaklarında terör örgütünü simgeleyen her şeyi tahrip ederek yıkan ÖSO güçleri, uzun namlulu silahlarıyla saatlerce havaya ateş açarak zaferi kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise zırhlı araçlarla Afrin'in stratejik noktalara konuşlandı.

TÜRK ASKERİ AFRİN SOKAKLARINI TARIYOR

Teröristlerden temizlenen Afrin sokaklarında Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri de zırhlı araçlarla devriye dolaşmaya başladı. Herhangi bir olumsuz yaşanmaması için kenti sürekli olarak kontrol eden askerlerin yanı sıra uzman birlikler de teröristlerin kaçarken döşediği tuzaklanmış patlayıcıların arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Türk askerlerinin sokaklarında dolaştığı Afrinliler de harekat ile kendilerini terör örgütü baskısından kurtaran Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

SOKAKLAR CANLANDI, DÖNÜŞLER BAŞLADI

Türk askerinin sokaklarındaki varlığı ile güven bulan Afrinli siviller ise dışarı çıkmaya başladı. Önceki gün kente TSK ve ÖSO güçlerinin girmesiyle olası çatışma durumuna karşı tedirginlik yaşayarak dışarı çıkmayan Afrinli siviller, dün güvenliğin sağlandığından emin oldukları sokaklarda dolaşarak günlük yaşamlarına yeniden dönmeye çalıştı. Afrin halkı terör örgütünün yıllardır baskısı altında mağdur olduklarını ve harekat ile kendilerini teröristlerden kurtardığı için TSK'ya minnettar olduklarını ifade etti. Teröristlerin harekat süresince kentten ayrılmak isteyenlere baskı yaptığını, araçlarını yakıp cezalandırdığını anlatan Afrinliler, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin desteği ile huzur ve güven içerisinde yaşayacakları için mutlu olduklarını kaydetti. Kenti harekat süresince TSK tarafından yapılan çağrılar ile terk eden siviller de Afrin'in TSK ve ÖSO kontrolüne geçtiği haberinin ardından yeniden dönmeye başladı. Afrinli birçok aile gün içerisinde terk ettikleri evlerine kamyon, kamyonet ve traktörlere yükledikleri eşyalarıyla geri dönmeye başladı.

SIK SIK PATLAMALAR OLUYOR

Öte yandan Afrin'de yaşanan en büyük endişe ise tuzaklanmış patlayıcılar. Teröristlerin kaçmadan önce kentin birçok noktasına döşediği tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar, kontrolsüz şekilde bu noktalara girenlerin müdahalesiyle infilak ediyor. Birçok ev ve işyerine tuzaklanmış patlayıcıların infilak etmesiyle sivil ve ÖSO üyelerinden yaşamını yitirip, yaralananlar oldu. Tuzaklanmış bombaların infilak ettiği sokaklar ise patlamayla birlikte adeta savaş alanına döndü. TSK güçleri de ÖSO gruplarının komutanlarına üyelerinin kontrolsüz şekilde binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

TÜM EV VE İŞ YERLERİ TEK TEK KONTROL EDİLECEK

Afrin'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için TSK güçleri kentteki tüm ev ve işyerlerini tek tek kontrol edecek. Teröristlerin el yapımı patlayıcı tuzaklama ihtimaline karşı kentteki tüm ev ve iş yerleri arandıktan sonra siviller tarafından kullanılabilecek. Kentte patlama yaşanmaması için iş yerlerinin açılmasına izin verilmemesi ile yaşanan günlük gıda ve ekmek sıkıntısı ise bölgeye gelen Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütleri tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Türk askerleri

-Afrin'deki siviller

-Röp.

-Afrine giren sivil araçlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ SURİYE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ENGELLİ KARDEŞLERİN EVİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BOLU'da, engelli abla ile kardeşinin oturduğu evde çıkan yangında üst katta bulunan akrabalarıyla birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenirken, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 22.00 sıralarında, Sağlık Mahallesi Çetin Sokak'ta Necati Gültekin'e ait 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan zihinsel engelli baldızları Fatma ve Hatice Karaman'ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Apartmanda bulunan Necati Gültekin, eşi Huri, kızı Beyza(17), oğlu Raşit Gültekin ile zihinsel engelli baldızları Hatice ve Fatma Karaman dumandan etkilendi. Evdekiler kendi imkanlarıyla apartmandan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Huri, Beyza Gültekin ile Hatice ve Fatma Karaman'ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Necati ve Raşit Gültekin ise olay yerinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Huri Gültekin'in zihinsel engelli kardeşleri Fatma ve Hatice Karaman'ın bakımlarını üstlendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan ev

-Yaralıların çıkarılması

-Ambulansa bindirilmeleri

-Röportaj

-Mahallelinin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ECZANEYİ KUNDAKLADILAR

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülüp, ateşe verilen eczanenin depo kısmında, maddi zarar meydana geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Gece sese ve dumana uyanan Suriyeli aile, dışarı çıktıklarında evlerinin yanındaki eczanenin deposunun yandığını, sokaktan da birilerinin kaçarak uzaklaştığını görünce itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, eczanenin yakınında biri boş, diğeri benzin dolu iki pet şişe bulundu. Maddi zarar neden olan yangının ardından yapılan ilk incelemede eczanenin deposunun benzin dökülerek kundaklandığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye aracından görüntü

Eczane önündeki itfaiye erlerinden görüntü

İtfaiye erlerinin çalışmasından görüntü

Eczanenin içindeki itfaiye erinden görüntü

Eczanenin dışında inceleme yapan itfaiye erlerinden görüntü

Yerdeki birinin içi benzin dolu diğeri boş iki pet şişeden görüntü

Eczanenin penceresinde inceleme yapan itfaiye erinden görüntü

Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

Vatandaş ile röp.

İtfaiye araçlarının gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KENDİSİNE CEZA YAZAN POLİSLERE ATEŞ AÇTI

ADANA'da, kendisini alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açarak kaçmaya çalışan Abdülaziz D. (30), yakalandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 Sokak'ta meydana geldi. Alkol alıp, karşılaştığı 4 kişiyle kavga eden Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen Abdülaziz D., daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisini eve bırakan polislerin üzerine ateş açtı. Polisler de havaya ateş açarak karşılık verdi. Bu sırada evden çıkan Abdülaziz D.'nin eşi ve 2 erkek yakını, polislerin şüpheliyi gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Boşluktan yararlanan Abdülaziz D. evden çıkarak kaçtı. Polislerin durumu anons etmesi üzerine Terörle Mücadale ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine sevk edildi. Evin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi yan komşusunun bahçesinde olayda kullandığı silahla saklanırken yakaladı. Polislere ateş etmediğini iddia eden Abdülaziz D., eşi ve iki yakını, gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Evin önündeki polislerden görüntü

Elindeki uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polislerden görüntü

Evin önündeki zırhlı araçtan görüntü

Polislerin şüphelinin eşini eve getirmesi

Polislerin kadına kapıyı açtırması

Sokaktaki polislerden görüntü

Polislerin evin çevresinde arama yapması

Bir evin bahçe duvarına çıkan polisin, fener ile çevreyi araması

Şüphelinin eşinin gözaltına alınması

Polislerin koşarak Abdülaziz D.'nin saklandığı eve gitmesi

Polisler arasında kelepçeli haldeki şüpheliden görüntü

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Şüphelinin polislere ateş açmadığını söylemesi

Polis aracının gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SAKARYA'DA ÇETE OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı örgüt kurup tefecilik' yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı şehir merkezi ve Sapanca'da şüphelilerin tepbit edilen adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, silahla yaralama, yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, darp ve tehdit' suçlarından aranan 16 çete üyesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 123 adet mermi, 200 adet senet, alacak verecek hesaplarının yazılı bulunduğu 9 adet ajanda, başkalarına ait 5 kredi kartı ve 5.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M.(53), K.M.(20), T.M.(27), Y.K.C.(52), Ö.C.C.(24), K.E.(50), M.E.(36), S.Ç.(22), H.S.(32) ve Ö.Ö.(30) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu devam eden 6 kişi ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ANNESİNİN SERUM HORTUMUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI ZEKİYE KURTARILAMADI

ADIYAMAN Adliyesi'nde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın, geçen 4 Şubat'ta, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S., yaşamını yitirdi.

Mardin'de 3 yıl önce ismi öğrenilemeyen eşinden boşanıp Adıyaman Adliyesi'ne isteği üzerine tayin edilen memur Zeynep A., atandıktan sonra savcılığa başvurdu ve ev bulup, döşeyinceye kadar kızı Zekiye S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S.'nin yuvaya yerleştirilmesini talep etti. Talep üzerine çocuklar, geçen 15 Aralık'ta annelerinden alınıp yuvaya yerleştirildi. Zeynep A., Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda ev kiralayıp yerleştikten sonra yeniden savcılığa başvurup çocuklarını almak istedi. Savcılığın ikinci talebi de değerlendirmesiyle çocukları, 24 Ocak'ta anneleri Zeynep A.'ya geri verildi.

SERUM HORTUMUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Zeynep A., çocuklarından minik Zekiye'yi, 3 Şubat'ta yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi süren Zekiye gözlem altındayken, annesi Zeynep A., 4 Şubat'ta sürekli ağlamasına öfkelenip kızını serum hortumuyla boğmaya çalıştı. Zekiye'nin nefes almadığını fark eden Zeynep A., ardından hemşirelere haber verdi. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşti. 6 Şubat'ta yoğun bakım servisinde cihaza bağlı olarak yaşayan Zekiye, dün yaşamını yitirdi. Minik Zekiye'nin cenazesi morga konuldu.

Kızın boynundaki kızarıklıkları fark eden doktor ve hemşirelerin durumu polise bildirilmesiyle Zeynep A. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen ve sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. gözaltına alındı. Zeynep A. tutuklanırken, Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

Adıyaman Adliyesi

Çocuğun fotoğrafları

Şüpheli kadın

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yatan çocukların servisi

Çocuk gözlem odası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)DENİZLİ'DE VAHŞET

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlenen yarı çıplak halde cesedi bulundu. Jandarma, tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda meydana geldi. Tarladan dönen işçiler, yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'e ait olduğunu belirledi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy'e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Aslan, cesedin tarlada çalışan işçiler tarafından sabaha karşı bulunduğunu belirterek, şok olduklarını ve durumun hemen jandarmaya bildirildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Muhtar Derviş Aslan ile röp.

Kadının fotoğrafı

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ARI SOKTUKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU

KONYA'da öğlen komşusuna arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu belirten Ahmet Dural (40), akşam bahçede ölü bulundu. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Ahmet Dural, kuşlarını uçurmak ve bahçenin bakımı yapmak için bağ evine gitti. Dural, iddiaya göre dün öğle saatlerinde komşusunu telefonla arayıp, yüzünü arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu söyledi. Dural'ı merak eden komşusu akşam saatlerinde telefonla aradı. Dural'ın telefona cevap vermemesi üzerine bağı evine gittiğinde bahçede hareketsiz halde yatarken buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Dural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)YOL KENARINDAKİ BAHÇEDE ÖLÜ BULUNDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde 65-70 yaşında olduğu sanılan ve üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan bir erkek cesedi bulundu. Yanındaki poşetlerden alışverişten döndüğü sanılan kişinin, kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, jandarma kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, 65-70 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan kişinin yanındaki poşetlerden, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki bir alışveriş merkezinden döndüğü ve kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğunu bildirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili 3 kişinin ifadesine başvururken, ölen kişinin kimliğinin tespiti için de çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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-Cesedin görüntüsü

-İnceleme yapan jandarmaların görüntüsü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Cesedin götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)TARTIŞTIĞI KAYINPEDERİ KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLÜNCE DAMAT TUTUKLANDI

ELAZIĞ'da 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt, damadı Ercan K. ile tartıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan damat Ercan K., 'kastten ölüme sebebiyet vermek' sucundan tutuklandı. Merkez Sanayi mahallesinde, 16 Mart günü meydana gelen olayda Ercan K. (24), kayınpederi Fethi Ahmet Bozkurt (61) ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sırasında kalp krizi geçiren Fethi Ahmet Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Bozkurt hayatını kaybederken, damat Ercan K. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Elazığ polisinin yaptığı araştırma sonunda Ercan K.'nın Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır polisi ve jandarma ekiplerinin dün düzenlediği ortak operasyonda yakalanarak Elazığ'a getirilen damat Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan damat Ercan K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Elazığ Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Elazığ Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 16 Mart günü ilimiz Sanayi Mahallesinde bir şahsı ikametinde kasten öldürmek suretiyle olay yerinden firar eden şüpheli E.K. isimli şahıs 18 Mart tarihinde ilimiz dışında yakalanması sağlanmış olup, şahıs işlemleri ardından 19 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Zanlının getirilişi

Zanlının adliyeye girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa'da yakalanan Ü. G., S.A., S.A.E. ve E.T Sakarya'ya getirildi. 3 gündür sorguda bulunan 4 kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Daha önce şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ve H.T tutuklanırken, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)İNTİHAR ETMEK İSTEYEN EŞİNE SESLENDİ: GEL GİDELİM ÇOCUKLAR EVDE AÇ

ANTALYA'da oturan 4 çocuk babası Cemil A., eşi Meryem A'nın geçimsizlik gerekçesiyle boşanacağını söylemesi üzerine falezlere çıkarak intihara teşebbüs etti. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., "Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Cemil A., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Meryem A. ile akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Meryem A., eşine, "Seninle boşanacağım, yeter artık" dedi. Eşinin boşanma kararını duyan Cemil A, evden çıkıp Yavuz Özcan Parkı'na geldi. Park içerisindeki banklarda bir süre oturan Cemil A., daha sonra 30 metrelik falezlerin kenarına çıkıp intihar edeceğini söyledi.

'ÇOCUKLARA YEMEK BİLE YEDİREMEDİM GEL GİDELİM'

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, falezler çevresinde güvenlik önlemi alıp Cemil A.'yı intihar kararından vazgeçirmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Meryem A.'dan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Meryem A. da ikna çabalarına dahil oldu. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., "Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi.

Cemil A.'nın intihar etme kararında ısrarlı olduğunu söylemesi üzerine Meryem A. "Geçimsizlik yaşıyoruz. Ayrılacağımı söylediğim için intihar edecekmiş gibi yapıp beni kararımdan döndürtmeye çalışıyor" dedi.

Polis ve Meryem A.'nın yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edilen Cemil A., falezlerin kenarından alındı. Cemil A., gazetecilerin görüntü almasını engellemek için yüzünü montuyla kapattı. Cemil ve Meryem A. çifti ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinden detay

İkna çabaları

Meryem Arslandağ'ın eşiyle konuşması (diyaloglar)

Yüzünü montuyla kapatan Cemil Arslandağ'ın polis ekiplerince getirilmesi

Arslandağ çiftinin ekip aracına binmesi

Ekip aracının gidişi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)'MÜZEYYEN' MÜZİKALİ BURSA'DA SAHNELENDİ

TÜRK müziğinin duayenlerinden Müzeyyan Senar'ın hayatı ve şarkıları Şevval Sam'ın yorumladığı müzikal ile Bursa'da hayat buldu.

Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar'ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam'ın yorumladığı 'Müzeyyen' Müzikalinde, Senar'ın memleketi Bursa'da sahnelendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikalde Şevval Sam, Senar'ın çocukluğunu, anneliğini, aşklarını, hüzünlerini ve mutluluklarını seyirciyle paylaştı. Şevval Sam, Senar'ın en sevdiği şarkıları da izleyenlerin hayranlıkla karşıladığı bir performans ile seslendirdi. 'Müzeyyen' Müzikalinde Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan müzisyenler Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Şevval Sam'ın sahne performansından ve şarkı seslendirmelerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)ANTİK TİYATRO 1600 YIL SONRA TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

DENİZLİ'nin Eskihisar Mahallesi'ndeki, UNESCO Geçici Kültür Mirası listesinde yer alan Laodikya antik kentinde bulunan ve 2 bin 200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tekrar ayağa kaldırılacak. M.Ö. 2. yüzyılda yapılan ancak Hıristiyanlığın yayılmasıyla M.S. 5. yüzyıldan sonra kullanılmayan ve depremlerle tamamen yıkılan tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon lira desteğiyle restore edilecek. 2 yıl sonra ayağa kaldırılacak antik tiyatroda 1600 yıl sonra tekrar sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Laodikya'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de 10 yıldır desteklediği kazı çalışmalarında şimdiki hedef, Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırmak. M.Ö. 2. Yüzyıl'da yapılan ve Helenistik Roma Dönemi'nde sanat ve kültürel etkinlikler yapılan tiyatro, M.S. 5. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasının ardından kullanılmadı. 15 bin kişilik tiyatro zamanla meydana gelen büyük depremlerde tamamen yıkıldı. İncil'de geçen ve kutsal sayılan 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'nın batısında yer alan Pamukkale travertenleri manzaralı tiyatronun ayağa kaldırılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi kazı heyetine restorasyon için 6 milyon lira destek sağlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tiyatronun restorasyona destek için Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı. Antik tiyatroda imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon lira desteğiyle, Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılacak. 2 yıl sonra bitmesi planlanan antik tiyatroda 1600 yıl önceki gibi tekrar kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez antik bir tiyatro Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gün ışığına çıkacak. Başkan Zolan, antik kent Laodikya'ya 10 yıldır destek verdiklerini, özellikle tiyatronun ayağa kaldırılması protokolünün kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, Denizli şehir merkezinin çok yakınında olan antik kentimize belediye olarak sahip çıkıyoruz. Hedefimiz Batı Tiyatrosu'nu da ayağa kaldırmak. 1600 yıldır sanatsal ve kültürel etkinlik yapılmayan tiyatroya tekrar ayağa kaldırmak için protokol imzaladık. 2 yıl sonra restorasyon çalışmaları bittiğinde tiyatro gün yüzüne çıkacak. 1600 yıl önce nasıl kültürel etkinliklerde kullanıldıysa, günümüzde de vatandaşlarımız için kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanılmasını amaçlıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Laodikya'ya değil, turizmin her alanına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bizi heyecanlandıran bu projede, 2 yıl sonra vatandaşlarımız burada hem tarihi hissedecekler hem de etkinliklere tanıklık edecek dedi. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise, Laodikya'nın antik dönemde kültür, sanat, ticaret ve sporun merkezi olduğunu ifade ederek, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle batı tiyatrosunu 2 yılda ayağa kaldıracağız. Restorasyon çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nin üstlenmesi bizim ve antik kent için önemli bir adım. Burada bizim amacımız Laodikya'yı yaşayan bir arkeoloji merkezi haline getirmek. Bu nedenle yerel yönetimlerin de desteği çok önemli. Verilen destekle kazı ve restorasyon çalışmalarını yapabiliyoruz. Antik tiyatroyu destekle tekrar ayağa kaldırdığımızda hayat bulmuş ve yeniden canlanmış olacak. Başta Denizli olmak üzere ülke turizmine büyük katkısı olacak diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Antik kentten havadan drone çekimleri

Tiyatrodan detay ve genel görüntüler

Başkan Osman Zolan ve kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in protokol imzalaması

Başkan Zolan'ın konuşması

Celal Şimşek'in konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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