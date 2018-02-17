Dha Yurt Bülteni - 1

1)ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) Ankara'daki baba ocağına ateş düştü. Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden, havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın acı haberi, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ahmet ve anne Badeser Gökdoğan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın ailesi, cenazeyi almak için İzmir'e gitti. Şehidin cenazenin bugün Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Evli olan şehidin Ahmet Nadir (4) ve Şevval (2) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

CENAZE NAMAZI AHMED HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE

İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaşmıştı. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın, bugün öğle namazına müteakip Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin baba evinden görüntü

-Şehidin fotoğrafı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)'ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNDE

SURİYE'nin Afrin bölgesine yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Doğan (25), Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi.

Nöyfel ve Hayriye Doğan çiftinin en büyük oğlu ve bekar olan Muzaffer Doğan, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Doğan, ailesi tarafından memleketi Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrolden geçirilen Doğan, evine götürüldü.

4 oğlu daha olduğunu ve onları da askere göndereceğini belirten Nöyfel Doğan, "Allah Türkiye'nin başından bu belayı bir an önce def etsin. İnşallah onların kökünü kazıyacağız. Teröre lanet olsun, lanet ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doğan'ın acile getirilmesi

Nöyfel Doğan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)AFRİN'DE YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ HAKAN KAYACI ÇANKIRI'YA GETİRİLDİ

AFRİN'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Çorum Dodurga nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı'ya getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kolundan ve sırtından yaralanan evli ve bir yaşında kız çocuk babası olan Uzman Çavuş Hakan Kayacı, yaralandıktan sonra Hatay KırIkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kayacı ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla GATA'ya gönderildi. Gazi Kayacı GATA'daki tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde 112 Acil servis ambulansı ile Çankırı'daki evine getirildi. Gaziyi Çankırı'da ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş sevinç gözyaşları ile karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Gazi Hakan Kayacı'nın kayınpederi Seyhan Töremiş, "Oğlumuz Hakan Kayacı, ayın dördünde akşam saatlerinde Afrin'de devam eden operasyonda yaralandı. Oğlum ilk olarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağolsunlar doktorlarımız iyi tedavi uygulamışlar. Hakan hem belinden hem kolundan ameliyat oldu. Kolunda parçalı kırık, sırtında değişik yerlerde şarapnel parçası var. Kolunu sardılar ameliyat ettiler. Ardından ayın 6'sında GATA'ya geldi. 2 ameliyat oldu. Bugünde buraya geldi. Burada karşılayan herkese teşekkür ederim. Sağolsunlar. Vatan sağolsun" dedi.

Kayınpeder Töremiş, gazinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, gazi Kayacı'ya 45 gün istirahat verildiğini aktardı. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere üstün başarılar dileyen Töremiş, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Görüntü Dökümü

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Ambulansın gelişi

Bina önündeki kalabalık

Gazinin ambulanstan indirilip taşınması

Kayınpederi Seyhan Töremiş ile röportaj

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TEDAVİSİ TAMAMLANAN UZMAN ÇAVUŞA MEMLEKETİNDE COŞKULU KARŞILAMA

AFRİN'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü YPG'nin roketli saldırısı sonucu şarapnel parçası ile yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş İsmail Şahin, memleketi Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yapılan operasyonda YPG'nin roketli saldırısında şarapnel parçası gelmesi sonucu yaralanan ve tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Uzman Çavuş İsmail Şahin, tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye geldi. Ankara'dan karayoluyla Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Gazi Şahin'i Ailesi, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak, trafik polisleri ile çok sayıda vatandaş bayrak ve tekbirlerle karşıladı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak tarafından Kayseri girişinde karşılanan Şahin'in geldiği otobüs, oluşturulan konvoyla otobüs terminaline geldi. Otobüsten inen Afrin gazisi İsmail Şahin, ayağının tozu ile geldiği memleketinde annesine sarıldı. Gazi Şahin, terminale gelen vatandaşların sloganları ile kendisini bekleyen polis otosuna bindi. Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden görev yerine dönmek istediğini ifade eden Afrin gazisi, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Gaziyi karşılamaya gelenlerden ve polis otomobillerinden genel görüntü

Gazinin annesi ve yakınlarının karşılaması

Gazi İsmail Şahin'in otobüsten inmesi

Gazi İsmail Şahin'in annesine sarılması

Gazi'nin açıklamaları

Konvoy terminalden ayrılması

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)SU İÇTİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 2 ÖSO'LU KİLİS'E GETİRİLDİ

SURİYE'nin Afrin kendine bağlı Raco beldesi kırsalında su içtikten sonra mide bulantısı ve başdönmesi şikayetleri başgösteren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 2 mensubu, Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını getirildi. ÖSO mensupları, buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Oksijen ve serum tedavisi uygulanan 2 ÖSO'lunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kilis Devlet Hastanesi

-Ambulans girişi

-Ambulanslardan detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ-Hasan DÖNMEZ/ KİLİS,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TUNCELİ'DE PKK'NIN 'YÜZME HAVUZLU' SIĞINAĞI TESPİT EDİLDİ

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi'nin tabanındaki kayalık alanda, terör örgütü PKK'nın 8 katlı sığınağı tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin yaklaşık 20 gün önce terk ettikleri sığınağın içerisinde banyo, tuvalet ve yüzme havuzunun olduğu belirtildi.

Kutuderesi Vadisi'nde, 100 metre derinliğinde ve 8 katlı bir PKK sığınağı tespit edilirken, sığınakta yüzme havuzu da bulunduğu belirtildi. PKK'lıların sığınak içine su taşımak için 750 metre su borusu döşedikleri tespit edildi. PKK'lıların sığınağı bir daha kullanmaması için bölgeye gönderilen özel patlayıcı ile 8 katlı sığınağın girişi havaya uçurularak tamamen kullanılmaz hale getirildi. Sığınak içinde örgüte ait çok miktarda patlayıcı madde ile gıda maddesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 m. derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde; 100 kg. amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 lt. benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 m dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kg. bulgur, 20 kg. şeker, 100 kg. un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 m. su borusu, 30 adet 60 lt'lik boş bidon, 1 top naylon, 200 m. kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Askerin sığınak içinde tarif ederek çektiği görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BURSA'DA MEHMETÇİK'E DESTEK MİTİNGİ

BURSA'nın merkez ilçesi Gürsu'da, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik için destek mitingi yapıldı. Gürsu Kardeşlik Platformu ile Gürsu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Askerimiz orada kalıcı olmayacak. Ordumuzun amacı oranın gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize geri verilmesidir. Bu kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini sağlamak için askerimiz orada" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle binlerce Gürsulu, Belediye Meydanı'nda toplandı. Cuma namazından sonra Gürsu Kardeşlik Platformu ve Gürsu Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen mitinge, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Mitinge Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Baysır, Gürsu'da yaşayan Suriyelilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Gürsu Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Abdülmalik Yalvarıcı, "Afrin'deki operasyonun hedefi ülke sınırımızı tehdit eden terör gruplarını temizlemektir. Afrin'de ve Suriye'de zulüm gören kardeşlerimize yardım eli uzatmaktır" ifadelerini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise Afrin'deki Mehmetçik'e ilçe halkı olarak manevi destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Afrin'de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğimize destek için burada bir araya geldik. Askerimiz orada kalıcı olmayacak. Ordumuzun amacı oranın gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize geri verilmesidir. Bu kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini sağlamak için askerimiz orada" dedi.

Görüntü Dökümü

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Suriyeliler

Başkanın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MARMARİS'TE 4 BİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN YÜRÜDÜ

MARMARİS'te yaklaşık 4 bin öğrenci ve öğretmen, Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve şehitlere saygı için yağmur altında yaklaşık 6 kilometre yürüdü.

Marmaris'te bir grup lise öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla, yürüyüş düzenlemek istediklerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti. Talebin olumlu bulunmasıyla dün saat 16.00'da yürüyüş düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygan, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi, yağmurlu havaya rağmen Ketenci Kavşağı'nda toplandı. Öğrenciler ve öğretmenler, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Mehmetçiğimize canımız feda" sloganı attı. İlçe protokolünün önde sıra almasının ardından, Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiye'm' ve Esat Kabaklı'nın 'Bil Oğlum' şarkılarıyla grup yürüyüşe geçti. 30 metrelik Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Bir öğretmen öğrencilere, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" cümlesini söyleyerek tekrarlattı. Ardından Afrin'de şehit olan askerlerin adları tek tek okunarak öğrenciler tarafından tekrar edildi.

Ketenci Kavşağı'nda başlayıp 6 kilometre boyunca süren ve Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüş sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Burada konuşma yapan Kaymakam Celalettin Yüksel, şunları söyledi:

"Siz öğrencilerden gelen talep üzerine Zeytin Dalı Harekatı'na destek, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdik. Sizlerle bugün çok gurur duydum. Dediniz ki yağmur da yağsa çamurda olsa şehitlerimizi anacağız. Sizlerin bu isteğini kırmadık ve destek vererek yürüyüşe katıldık. Sizler, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Afrin'de huzur operasyonumuzu yapan atalarımız kardeşlerimiz gibi yağmurdan kaçmadınız. Atalarımız o günlerde yağmur, çamur, kış demedi. Bugün yapmış olduğunuz bu yürüyüş, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun aynısıdır. Birlik ve beraberlik içinde atalarımızı, şehitlerimizi andık. Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerimize moral oldunuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan siz gençlerimiz bir kere daha gururumuz oldunuz. Hepinizin gözlerinden öper ayrı ayrı teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşten görüntü

Bir öğrenci ile röp.

Atatürk Anıtı önünde toplanan gruptan görüntü

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in konuşması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)YURDUN TUVALET PENCERESİNDEN ATLAYAN 16 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki yurdun 4'üncü katındaki tuvaletin penceresinden atlayan Ü.Ş.G. (16) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sabancı Kız Yetiştirme Yurt Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün öğleden sonra Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya getirilen ve 6 aylık çocuğu olan Ü.Ş.G., yurt binasının 4'üncü katında bulunan tuvaletine gitti. Bir süre sonra genç kız, tuvaletin küçük penceresine çıkarak kendini aşağıya bıraktı. Genç kızın düştüğünü görenler, durumu yurt idaresine ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, beton zemine çakılarak kanlar içerisinde kalan Ü.Ş.G.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici'nin de geldiği olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şanlıurfa'da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurdun ilk kabul biriminde tuvaletin penceresinden atlayarak intihar eden Ü.Ş.G.'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ü.Ş.G.'nin Şanlıurfa ilk kabul birimine geçici kabulü yapıldığı belirtilerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"İntihar eden Ü.Ş.G.'nin ailesinden kaçarak Şanlıurfa ilinde ikamet etmeye başlamasının ardından ailesinin emniyet güçlerine yaptıkları kayıp ihbarı üzerine çalışma gerçekleştiren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak ilk kabul birimimize teslim edilmiştir. 15 Şubat 2018 Perşembe günü ilk kabul birimimizce misafir olarak kabul edilen Ü.Ş.G. aynı gün tuvalet ve çamaşırhane bölümünde bulunan havalandırma camından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olayın hemen ardından 112 acil müdahale ekipleri ile emniyet güçlerine bilgi verilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ü.Ş.G. hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."

Görüntü Dökümü

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-Ambulans ve polis aracı

-Cenaze aracı

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ENGELLİ GENÇ VE ONU ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yüzde 99 engelli serebral palsi hastası oğlu Eyüp Öztürk'ü (17) tekerlekli sandalyesinde otururken başından av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra başına dayadığı aynı silahla intihar eden Seher Baş (35), oğluyla yan yana toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi 1071 Sokak'ta meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Seher Baş, apartmanın giriş katındaki evde birlikte yaşadığı yüzde 99 engelli serebral palsi hastası oğlu Eyüp Öztürk'ü, tekerlekli sandalyesinde televizyon izlerken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Anne Baş, ardından oğlunun cesedi yanında kendisini başından vurarak canına kıydı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası anne ve oğlunun cesedi, yakınlarına teslim edildi.

Honaz ilçesi Aydınlar Mahallesi'ne getirilen Seher Baş ve oğlu Eyüp Öztürk'ün cenazeleri, ikindide kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Seher Baş'ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk de katıldı. TCDD'de çalışırken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevine konulan Öztürk'ün kasım ayında tahliye olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazelerin taşınması

Cenaze namazlarının kılınması

Mezarlığa götürülmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN EVE GİRMEYE ÇALIŞAN IRAKLI GENÇ 12 METREDEN YERE ÇAKILDI

KARAMAN'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. İtfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılan Alrashed hastaneye kaldırıldı.

Olay,saat 15.30 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 033 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Iraklı aile, anahtarı evde unuttu. Eve giremeyen aile bireylerinden Muhammed Yasin Alrashed, çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Alrashed yaklaşık 12 metreden zemin kata düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alrashed'in düştüğü yeri tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, zemin kattaki havalandırma boşluğunun duvarında Alrashed'in çıkabileceği genişlikle delik açtı. Açılan delikten çıkartılan Alrashed, olayyerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Yasin Alrashed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detay

İtfaiye ekiplerinin duvarı delmesi

Iraklı gencin kurtarılması

Iraklı gencin ağlaması

Iraklı gencin ambulansa alınması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAYIP ECEM'İN CESEDİ BULUNDU (6)

12)HENDEK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cenaze namazının kılınmasının ardından Ecem Balcı'nın tabutu, Sakarya'nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki dedesinin evine getirildi. Baba Gökhan Balcı ve yakınları, Ecem'in cenazesinin başında, gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. Baba Balcı, "Şerefsizin kurbanı oldu, benim yavrum. Toprağa gömdüler. İnşallah Allah, onlardan fitil fitil getirir. O ailenin hepsinin perişan olduğunu görmek istiyorum. Bizim acımızla çok dalga geçti onlar. Bunu Allah, onların yanına bırakmayacak" dedi.

Ecem Balcı'nın cenazesi, evin önünde helallik alınmasının ardından Büyükdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ECEM'İ BURAYA GÖMDÜLER

Ecem Balcı'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda açılan küçük bir yere gömüldüğü görüldü. Yoldan uzakta olan orman içinde bir insanın sığabileceğinden daha küçük bir yaklaşık bir metre derinliğinde yer kazıldığı, üzerine toprak örtüldüğü belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Baba ile röportaj

Haber-Kamera: GÖLCÜK(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BURSA'DA DEREDE KADIN CESEDİ BULUNDU (2)

13)KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'da dün Gökdere'de bulunan cesedin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever'e (32) ait olduğu belirlendi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopside, Nuray Vatansever'in vücudunda herhangi bir darp, ateşli silah ve kesici alet izi tespit edilmedi. Bu sabah erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Vatansever'in ölümü ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Nuray Vatansever'in ölümü ailesi kadar çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu.

Görüntü Dökümü

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Fotoğraflar

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Arı (50) ile arkasında oturan Recep Önemli (60) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. İzmir'den İstanbul yönüne giden Göksel Avcı yönetimindeki 35 CDT 49 plakalı otomobil ile aynı yöne giden İsmail Arı yönetimindeki 45 NK 568 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Arı (50) ile beraberindeki Recep Önemli hayatını kaybetti.

Arı ve Önemli'nin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Kaza yapan araçlardan görüntü

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 4 YARALI

SİVAS'ta hafif ticari aracın çarptığı motosiklette bulunan 4 kişilik Afganistan uyruklu aile yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Mısmılırmak Mahallesi, Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman D. yönetimindeki 58 BT 257 plakalı hafif ticari araç Afgan uyruklu Habiballah Seifi idaresindeki 4 kişinin bindiği plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan aile yola savruldu. Kezayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Habiballah (37), Zeinab (8) ve Setayesh Seifi(2) Numune Hastanesine, Maryam Habibi (33) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Maryam Habibi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İnceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ÇOCUĞA MOTOSİKLET ÇARPTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Sinan Efe Yılmaz (10) ile motosiklet sürücüsü Uğur Ü. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Ü.'nün idaresindeki 67 TV 294 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sinan Efe Yılmaz'a çarptı. Kaldırıma savrulan küçük çocuk ve yerde sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Motosiklet sürücüsünün de hafif yaralandığı kazada iki yaralı kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kazaya karışan motosiklet

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)İZMİR'DE KAZA

İZMİR'in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce başka bir otomobile, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Seyfi Demirsoy Caddesi'nde meydana geldi. Ufuk Mahallesi'nden Menderes Caddesi yönüne giden Erhan Akyol (26) yönetimindeki 35 CNP 67 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan İbrahim Karaman (42) yönetimindeki 35 EKF 57 plakalı otomobile çarpıp, önce park halindeki 35 DD 6603 plakalı hafif ticari araca, ardından da bir kitabevinin camekanına çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından kaçan, alkollü olduğu öne sürülen Erhan Akyol, polis tarafından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Kaza yapan araçlardan görüntü

Kaza yapan İbrahim Karaman ile röp.

Polis ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)İZMİR MERKEZLİ İKİ İLDE BÜYÜK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İZMİR merkezli olarak İzmir ve Antalya'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 80 ton etil alkol, dinlenmesi için tanklarda bırakılan 690 ton kaçak içki ve çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının denatüre edilmiş (kozmetik ve temizlik ürünleri için kullanılması gereken) etil alkolü, bir takım işlemlerden geçirerek içki üretiminde kullanılabilecek hale getirdiğini belirledi. Firmayı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bu şekilde elde edilen etil alkolün kaçak içki üreticilerine satıldığını tespit etti. Ekipler, firmadan çıkıp imalathanelere giden etil alkolleri takip ederek sahte içki üreticilerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 48 bin 122 litre etil alkol, 2 bin 631 litre sahte içki, 40 litre anason, 656 çeşitli içki türlerine ait boş şişe, 3 bin 560 kapak, bin 344 sahte TAPDK bandrolü, 6 bin 900 etiket, 3 tank, 1 ölçü aleti ele geçirildi. Son olarak kimya fabrikasına operasyon düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda satışa hazır 4 bin 800 litre etil alkol ele geçirdi.

ANTALYA'DA ŞARAP FABRİKASINA OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, söz konusu kimya fabrikasından, Antalya'daki 'fermante olmayan distile etil alkol' kullanma yetkisi olmayan resmi bir şarap firmasına, 'tank temizleme solüsyonu ve dezenfektan' adı altında, çeşitli tarihlerde yaklaşık 172 bin litre etil alkol gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte, geçen Pazartesi günü şarap fabrikasına ve fabrika deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe usulsüz yollarla üretilmiş içki, tanklarda dinlenmesi için bırakılan yaklaşık 690 bin litre içki ele geçirildi. Depodaki aramalarda ise, 26 bin litre etil alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 2'si Antalya'da olmak üzere gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

Kaçak içki şişelerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Şüphelilerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, SAHTE POLİS KİMLİĞİ İLE YAKALANDI

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan para ve çek çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden Rıdvan Palta, sahte polis personel kartı, sahte sürücü belgesi ve kimlik kartı ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Yığılca'da geçen 3 Şubat'ta bir iş yerindeki çelik kasa delinerek içerisinden para ve çekler çalındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu, hırsızların sahte plaka taktıkları araçla Yığılca'ya geldikleri belirlendi. Olayda kullanılan aracın gerçek plakasının tespiti için 2 bin 500 araç, 30'a yakın güvenlik kamerası görüntüsü ve plaka tanıma sistemleri incelendi, baz istasyonlarında çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonrasında aracın gerçek plakası tespit edildi, hırsızların sahte sürücü belgesini göstererek aracı İstanbul'dan kiraladıkları belirlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla şüphelilerden Rıdvan Palta yakalanırken, kullandığı sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi ve sahte polis personel kartı ele geçirildi. Sahte polis personel kartında kendisini komiser yardımcısı olarak gösteren Palta'nın 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu, 2013 yılından beri cezaevi firarisi olarak sahte kimlikle dolaştığı anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Rıdvan Palta mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Görüntü polis kamerası, şüphelinin adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)MARKETTEKİ GASPIN ŞÜPHELİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KAYSERİ'de geçen salı girdiği marketin kasasından tabanca zoruyla para gasbettiği iddia edilen işsiz Mutlu Ö. (25), evinde asılı halde ölü bulundu. Mutlu Ö.'nün, yakalanacağını anlayınca intihar ettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili aranan diğer şüpheli T.Ç. ise saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir markete geçen salı saat 21.20 sıralarında giren Mutlu Ö., tabancayı kasiyere doğrulttu. Ardından 650 lirayı kasadan alan şüpheli, market yakınında kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, yüzü kapalı ve kapüşon montlu şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Polis, araştırma sonucu şüphelinin Mutlu Ö. olduğunu belirledi.

Dün şüphelinin evine giden polis, Mutlu Ö.'nün tavana asılı cansız bedenini buldu. Şüphelinin yakalanacağını anlayınca intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Mutlu Ö.'yü otomobille markete getirip, bekleyen kişinin T.Ç. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan T.Ç., sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kameralarına yansıyan soygun

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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