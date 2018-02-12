Dha Yurt Bülteni - 1

Azez-Afrin sınırı bölgesindeki YPG hedefleri vuruluyor/ EK

1)YPG HEDEFLERİNİN İMHA EDİLME ANI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez - Afrin sınırı bölgesinde bulunan Minnag Havalimanı, Ayn Dakni ve Maranez'deki YPG hedefleri önceki geceden bu yana havadan ve karadan vuruldu. Maranez'deki YPG hedeflerinin imha edilme anı görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-YPG hedeflerinin imha edilme anı

Haber-Kamera: AZEZ(SURİYE)-(KİLİS),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

2)BOZDAĞ'DAN ABD'YE TEPKİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemesi nedeniyle ABD'ye tepki göstererek, "PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK'dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD, FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aksaray'da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemesine tepki gösterdi. Türkiye'nin sınır güvenliği için bu operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: "Sınırımızın boyunda oluşacak bu terör yapılanmasını engellemek, bu milletin de, bu devletin de var oluşsal sebeplerinden bir tanesidir. Amerika'nın sınır boyunda, 911 kilometresinde 40 yıldır Amerika'yı bölmek isteyen bir terör örgütü devletleşmek için adım atmış olsa ve Amerika'nın da 40 binden fazla vatandaşını böldürmüş olsa, Türkiye'de bu terör örgütlerine yardım ediyor olsa, ABD bundan memnun olur mu? ABD halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. 11 Eylül oldu, ikiz kuleler vuruldu. ABD, 'El- Kadie terör örgütü bunu yaptı', dedi. Hiç kimse sorgulamadan ne dedik, 'Biz El -Kaide terör örgütüne karşı ABD'nin yanındayız' dedik. Onlarla beraber mücadele ettik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık, bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, elebaşı hala Amerika'da, Amerika Devleti'nin himayesinde yaşamını sürdürüyor, Türkiye aleyhine terör eylemlerine hiçbir sınırlamaya tabi olmadan devam ediyor. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 vatandaşımız yaralandı. Peki soruyorum, ABD'nin meclisini, ABD'nin beyaz sarayını bombalamış olan bir terör örgütü, bu kadar vatandaşını şehit etmiş olan bir terör örgütü olsa, bu örgütün yöneticisi de Türkiye'de yaşasa ABD yönetimi ve halkı buna ne der? ABD'nin bizi oyaladığı gibi, ipe un serdiği gibi Türkiye'de ABD'yi bu teröristler konusunda oyalasa ABD halkı ve ABD devleti bundan memnun kalır mı? Kalmaz. Usame Bin Ladin, ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı, terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir. Ama maalesef ABD yönetimi Türk Milleti'ni ve Türkiye Devleti'ni ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor." Terör örgütlerinin hepsinin aynı olduğunu ifade eden Bozdağ, "PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK'dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdırö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Bekır Bozdağ'ın salona gelişi

Salondan detay

Bekir Bozdağ'ın açıklaması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

3)BAKAN GÜL: BOMBA TÜRKİYE'YE GELDİĞİNDE TÜRK, KÜRT AYIRT ETMEMEKTEDİR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin Afrin kentindeki herhangi bir gruba karşı değil, teröristlere yönelik düzenlendiğini belirterek, "Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir" dedi. Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti Şehitkamil Gençlik Kollarının kongresine katıldı. Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Bakan Gül'ün yanı sıra; milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Abdulhamit Gül, Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin huzuru için başlatıldığını belirten Bakan Gül, "Asla ve asla bizim başka ülkelerin toprağında gözümüz yok. Bizim kendi sınırlarımızın güvenliği için bu operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonda siviller asla hedef değildir. Hedef olan; bizim vatandaşlarımıza, camimize, kutsal mabedimize, esnafımızın dükkanına, hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın evine bomba gönderen teröristlere karşı yapılmaktadır bu harekat. Türkiye'nin bu harekatı, bir meşru müdafaa olarak yapılmaktadır, icra edilmektedir. Oradaki Kürtleri değil, teröristlere yapılmaktadır" dedi.

'ÇOK BÜYÜK HASSASİYET VAR'

Bakan Gül, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki her hangi bir gruba değil, terör unsurlarına yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir. Bizler bin yıldır bu topraklarda etle tırnak gibi Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle kardeş gibi yaşadık, kıyamete kadar da kardeşçe yaşayacağız. Bizim kardeşliğimizi hiç kimse sona erdiremeyecektir. Bugün yapılan harekat da oradaki bir gruba, Kürt'lere karşı değildir. Bunun altını hassasiyetle önemle çizmek istiyorum. Bu operasyonda Mehmetçiğimizin dikkat ettiği hususlardan birisi, sivillere asla zarar gelmemesi yönünde çok büyük bir hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyeti dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millette göremezsiniz. Bombalar yağdırılır; tarihi eserler, kültürel eserler, masumlar, canlılar, hayvanlar, insanlar, siviller ölmüş, ölmemiş buna dikkat etmez. Ama bizim milletimiz, bu konuda en büyük hassasiyeti göstermiştir, göstermeye devam etmektedir. 'Fırat Kalkanı'nda bunu gösterdik. Yine orada DEAŞ terörüyle mücadelede bu hassasiyet gösterildi. Türkiye'de çukurlar kazarak, terörü hortlatmak isteyenlere karşı verilen mücadelede de bu hassasiyet gösterildi. Yine 'Zeytin Dalı Harekatı'nda da sivillere asla zarar gelmemesi için bu gayret gösterilmektedir."

'SURİYELİLERİN MEMLEKETLERİNE DÖNECEĞİ BİR SONUCU VERECEKTİR'

Bakan Gül, harekatın bir diğer amacının da Suriyeli sığınmacıların evlerine özgürce dönmelerini sağlamayı amaçladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu harekat, başarıyla sonuçlanacaktır. Ülkemizi, memleketimizi tehdit eden bu terör unsurları inşallah ortadan kaldırılacaktır. Böylece bugün Suriye'den gelen Gaziantep'imizde yaklaşık 500 bin insan yaşamaktadır. İnşallah Suriyeli bu misafirlerimiz de kendi ülkelerinde özgürce yaşayacakları günü en kısa zamanda göreceklerdir. Bu operasyonun bir diğer amacı da yine yurtlarına özgürce dönmeleri için Suriyelilerin inşallah memleketlerine döneceği bir sonucu verecektir."

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Mesut Bozatlı, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Kongreye katılanlar

Kuran okunması

Abdulhamit Gül'ün konuşması

Bakan Gül'e çiçek verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

4)AKŞENER: HİÇ KİMSENİN İYİ PARTİ'Yİ SEÇİME SOKMAMAYA GÜCÜ YETMEYECEK

ÇANAKKALE'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Genel Başkanları Meral Akşener'in, geçen yıl 'Milli İradeye Saygı' toplantısını yaptığı otelde karşılaştığı engellemelerin yıl dönümünde bir yemek düzenledi. İnternet üzerinden görüntülü olarak salondakilere seslenen Akşener, "Önce denildi ki, 'İYİ Parti'yi kurdurtmazlar.' İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, 'Seçime sokmazlar.' Hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir" diye konuştu. Geçen yıl Anayasa Referandumunda 'Hayır' oyu için çalışmalar yapan ve Çanakkale'de 'Milli İradeye Saygı' toplantısına konuşmacı olarak katılan Meral Akşener'in etkinliği, otel yönetiminin aldığı son dakika kararı ile iptal edildi. Bunun üzerine Meral Akşener'i bekleyenler duruma tepki gösterdi. Etkinliğin yapılacağı salonun elektrikleri kesildi. Tüm engellemelere rağmen pes etmeyen Meral Akşener, cep telefonu ışıkları, spot lambaları altında megafonla konuşmasına başladı. Akşener'in konuşmasının sonlarına doğru salonun elektriği geldi. Ancak, ortaya çıkan bu görüntüler hafızalara kazındı.

İYİ Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkanları Meral Akşener'in geçen yıl yaşadığı bu olaya dikkat çekmek için dün akşam yıldönümünde bir restoranda 'İYİ'ler Buluşuyor' adı altında yemek düzenledi. Afrin şehitleri nedeniyle müzikli eğlencenin yapılmadığı yemeğe, İYİ Parti Kurucu Üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özeli, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Gece, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir yıl önce Çanakkale'de yaşadığı engellemelerin haber görüntüsünün partililere izletilmesi ile başladı. Elifsu Gündüz isimli küçük bir kız çocuğu, duygulu ve heyecanlı bir şekilde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Salondaki partililer kendisini uzun süre alkışladı. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, "Çok büyük değerlerimizi kaybettirdiler. En başta demokrasi deniliyor ama en büyük demokrasi ayıbını geçen sene bugün yaptılar. Genel Başkanımız buraya geldiğinde ondan ne kadar korktuklarını ortaya koydular ve ışıkları kapattılar. Onu konuşturmamak istediler. Ama ne oldu. Sizlerin sayesinde o karanlıklar bugün tekrar aydınlığa dönüşüyorö diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ise, "Bundan tam bir yıl önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi, Çanakkale ziyaretinde büyük bir demokrasi ayıbı yaşadı. Büyük bir kısmınız buna şahit oldunuz. Malum bir otelde yapılacak olan toplantı salonunun, maalesef yaratılan bu korku imparatorluğunun bir yansıması olarak, 'nasıl yaparız da konuşturmayız' diye ışıkları kapatıldı. Kapıları kilitlendi. Ama hiçbir işe yaramadı. Hatta ters tepti. Türk insanı, o cesur yürekli kadının sesini tüm Türkiye'den duydu. Hep diyoruz ya karartılan otel salonlarına inat, güneş gibi doğdu İYİ Partiö dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cep telefonuyla internet üzerinden partililere görüntülü olarak seslendi. Görüntüsü, salondaki bir perdeye yansıtılan Akşener, şunları söyledi:

"Evet geçen sene bu zaman Çanakkale'deydik. Referandumda 'Hayır' kampanyası için parasını ödediğimiz bir otelin salonunda program yapmak üzere geldik. Otel yönetimi ki, onlara bir sözüm yok. Gelen bir telefonla, bizim parasını ödediğimiz o salonu iptal ettiler. Ama karanlıkta da olsa, megafonla da olsa sizlerin sayesinde, sizlerin gayreti ve iradesiyle ben orada konuştum. O zaman demiştim. Ne yaparsanız yapın, engel olamayacaksınız. Aradan zaman geçti. İYİ Parti kuruldu. Milletimiz istedi. Milletimiz dedi ki, 'Siz bekçi olun." Bizde bekçiliğini yapıyoruz. Önce denildi ki; 'İYİ Parti'yi kurdurtmazlar.' İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, 'Seçime sokmazlar.' Buradan sizlerle paylaşmak isterim ki, hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir. Bu mücadelemiz ülkemiz, milletimiz için sürecek. Türkiye'nin huzura, devlet millet ayrışmasının önüne geçmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin hukuka, adalete ihtiyacı var. İktidarı alacağımıza inancımız tamdır.ö

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüntülü konuşması, partililerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi. Ardından, çekiliş yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikten görüntü

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen yıl Çanakkale'de elektrikleri kesilen toplantısından görüntü

-İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan'ın konuşmasından görüntü

-İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen'in konuşmasından görüntü

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partililerle internet üzerinden görüşmesinden görüntü

-İYİ Parti Meral Akşener'in konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================================

5)SINIRDAKİ EN YÜKSEK TEPEYE DEV TÜRK BAYRAĞI YAPILDI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde bulunan yüksek tepeye yapılan dev Türk bayrağı düzenlenen törenle açıldı. Mahalle de oturan Bekir Şanverdi ve arkadaşları tarafından taşlarla yapılan ve daha sonra kırmızı Beyaza boyanarak üst tarafına da 'Önce Vatan' yazılan 150 metrekare ebadındaki dev Türk bayrağının açılışına Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Jandarma Komutan vekili M. Çoşkun Doğdu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile tepeye çıkan çocuklar, 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Türkiye'nin, bu harekatla en kısa zamanda terörden kurtulacağını söyledi. Şanverdi, "Reyhanlı'da sınırın sıfır noktasındayız. Yanı başımızda Cinderes ve mahalleleri var. Nasriye, Der Ballut var. Bir kaç gün içerisinde Türk askerimiz bu bölgeleri aldılar. Kısa sürede daha ileriye giderek inşallah muzaffer olacağız. Bu bölgeleri tamamen teröristlerden ve terörizmden temizleyeceğiz. Davutpaşa Mahallesi'nde dev Türk bayrağımızın açılışını yaptık. Tüm Türkiye'ye sınırın sıfır noktasından selam gönderiyoruz" dedi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise, gençlerin yaptığı Türk Bayrağı'nın açılışını yaptıklarını söyledi. Milli birlik beraberlik olduğu sürece Türk milletinin önünde kimsenin duramayacağını belirten Kaymakam Çobanoğlu, "Gençlerimizde ve çocuklarımızda bu heyecanı görmek ayrıca bizleri mutlu ediyor. Devletimiz milletimiz ordumuzla hep beraber bu terör belasını en kısa sürede bertaraf ederek zafere ulaşacağız" diye konuştu. Dev Türk Bayrağını yapan Bekir Şanverdi ise şunları söyledi: "150 metrekarelik olan bayrağımızı 16 günde tamamladık. Zeytin dalı harekatının ertesi günü yapmaya başladım. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına yaptım. Benden çocuklarımıza da miras kalacak. Cinederes yolu üzerindeki tepedeki bayrağımız buradan geçen Mehmetçiklerimize ruhan ve bedenen destek sağlıyor. Gurur duyuyorum. Ayrıca 10 kilometre güneydeki Reyhanlı'dan da görülüyor. Bana yardımcı olan koca yürekli çocuklar ve gençlere teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılış yaptı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Tepedeki dev Türk bayrağı

Ellerinde Türk Bayrağı olan çocuklar

Açılış yapılırken

Belediye başkanı konuşması

Kaymakamın konuşması

Bayrağı yapan Bekir Şanverdi konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

6)POLİS MEMURU, BORÇ YÜZÜNDEN 2 KİŞİYİ TABANCASIYLA ÖLDÜRDÜ

AMASYA'da, polis memuru M.A.K. (44), borç- alacak nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi tabancasıyla vurarak, öldürdü. Olayın ardından kaçan M.A.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Amasya kent merkezindeki Şehit Özcan Özen Sokak'ta bulunan Taşdemir İşhanı'nda meydana geldi. Polis memuru M.A.K., Naci Yıldız (34) ve Mustafa Çelik (58) arasında, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K., tabancasıyla ateş ederek, Yıldız ile Çelik'i vurdu. Mustafa Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yıldız ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Naci Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Çelik'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan polis memuru M.A.K. ise Yavuz Selim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Silah kavganın yaşandığı yerden detay

-Güvenlik şeridi ve vatandaşlardan detay

-Polis ve cenaze otosundan detay

-Cenazenin cenaze otosuna taşınması detay

-Vatandaşların kalabalığından detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

7)GÖLCÜK'TE SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMA: 7 YARALI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Olayda, taraflar birbirine kurşun yağdırırken, 7 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki parke dükkanının içinde bulunan iki grup, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, 7 kişi arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralanan iş yeri sahibi Özkan Ece ile Murat Gökmen, Seyhan Aras, Muhammet Kuş ve İrfan Ayazoğlu'nu ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye gitti. Çatışmanın ardından yaralı olarak olay yerinden kaçan 1 kişi de polis ekiplerince yakalanarak, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde 30'dan fazla mermi kovanı tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gölcük'teki borç- alacak nedeniyle iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada yaralanan Serhan Aras kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çatışmada yaralanan Özkan Ece, Murat Gökmen, Muhammet Kuş, İrfan Ayazoğlu, Cabir Aksoy ve Erhan Aras'ın tedavilerine ise hastanede devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detay

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER-Soner GÜLEZER-Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

8)ELAZIĞ'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN

ELAZIĞ'da kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin lmüdahalesiyle söndürüldü. Yangın, dün saat 18.00 da Elazığ Merkez Doğukent mahallesinde meydana geldi. Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu boş bir alanda, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, iş makineleri ve itfaiye araçlarının yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Tamamen söndürülen yangının neden çıktığı konusunda başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kenten çeşitli mahallerinden görülen yangın dumanları

-İş makineleri ve itfaiye araçlarının yangına müdahalesi

-Yangına su sıkılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

9)KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ ETMEK İSTEDİ, FARK EDİLİNCE ÇIPLAK KAÇARAK KURTULDU

ADANA'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz etmek isteyen, Sedat K. (20), fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Çıplak halde evden çıkıp, sokakta koşmaya başlarken yakalanan şüpheli, sağlık kontrolüne de çarşafa sarılıp getirildi. Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki devatlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını girdermek için eve girdiğinde, Sedat K.'yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.'ya saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.'ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇARŞAFA SARILI HALDE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrölüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontürülüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.'yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MERKEZİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olayısız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hasteneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlının adliyeye getirilirken görüntüsü

Adliye binasından görüntü

Zanlının çarşafa sarı halde sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Zanlının çarşafa sarılı halde polis aracına bindirilmesi

Adli tıp briminden görüntü

Taciz mağduru küçük kızın yakınları ve komşularının protesto gösterisi yapması

Kalabalığın 'idam' diye bağırması

Bir kadının Başbakan'dan yardım istemi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

10)OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralanırken, eşi ise yaşamını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Hasan Fidan ve eşi Semiha Fidan (41) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Semiha Fidan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi yaralanan Hasan Fidan'ı araçtan çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Fidan tedavi altına alındı. Semiha Fidan'ın cenazesi araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Kaza yapan aracın görüntüleri

-Aracın çekilmesi

-Kaza nedeniyle aksayan trafik görüntüsü

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

11)BAYRAMİÇ'TE TAK'A ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi girişindeki TAK'ın ayağına çarpan 34 GM 4179 plakalı aracın sürücüsü 32 yaşındaki Serkan Şahin, hayatını kaybetti. Yolcu koltuğundaki amcası 43 yaşındaki Salim Şahin (43) yaralandı. Ezine ilçesinden Bayramiç ilçesine seyir halindeki Serkan Şahin'in yönetimindeki 34 GM 4179 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, hızla ilçe girişindeki TAK'ın ayağına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve 112 Acil Sağlık ekibine telefonla bilgi verdi. Olay yerine gelen iki ambulans, kazada ağır şekilde yaralanan sürücü Serkan Şahin ve yolcu koltuğunda oturan amcası Salim Şahin'i Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Serkan Şahin hayatını kaybetti. Amcası Salim Şahin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Evli ve 1 çocuk babası Serkan Şahin'in hastaneye gelen yakınları, acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yapan araçtan ve TAK'tan görüntü

-Hastaneye getirilen ve yaşamını yitiren Serkan Şahin ve amcası Salim Şahin'den görüntü

-Hastanenin önüne biriken vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

12)KAMYONUN KASASINDAN KAÇAKLAR DEĞİL DEVECİLER ÇIKTI

BODRUM'da, polisin kaçakları taşıdığı ihbarı üzerine durdurulan brandalı kamyondan, 8 deveci ile yeni satın aldıkları bir deve çıktı. Yaşanan kısa süreli heyecanın ardından gerçek anlaşılınca, kamyon yoluna devam etti.

Dün saat 15.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan çok sayıda kişi, Bodrum'a 18 kilometre uzaklıktaki Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki kasası brandayla örtülü 48 BF 370 plakalı kamyonda sık sık başlarını çıkartarak dışarı bakan kişiler olduğunu bildirdi. Polis, kamyonu, içinde kaçaklar olabileceği şüphesiyle Kaynar Mevkisi'nde durdurdu. Kamyonun şoför mahalinden 2, kasasından da 6 kişi indi. Polis, kamyonun kasasındaki brandayı açıp, bir deve ile karşılaşınca, gerçek ortaya çıktı. Kamyondaki kişilerin kaçak değil, deveci oldukları, yeni satın aldıkları bir güreş devesini Bodrum'a götürdükleri belirlendi.

Devecilerden M.K. "Satın aldığımız deveyi getiriyorduk. Bu nedenle kamyonun brandalı olan kasasında yolculuk yapıyorduk. Kasada havasız kaldığımız için zaman zaman hava almak amacıyla başımızı dışarı çıkartıp, temiz hava soluyorduk. Bizi gören vatandaşlar, kaçak zannedip, ihbarda bulunmuş, polisimiz de görevini yaptı" dedi.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kamyon, yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Polisin kamyonu durdurması

-Kamyonun kasasındaki brandayı açıp inen devecilerden görüntü

-Polisin kamyonda inceleme yapması

-Kamyondaki devenin görüntüsü

-Devecilerin kamyona binip, yolculuklarına devam etmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

13)İNEKLERİN TRAFİKTEKİ YOLCUĞU SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

İZMİR'in Bornova ilçesinde sahibinin elinden kaçan 3 inek trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlara aldırmadan caddede ilerleyen inekler bir akaryakıt istasyonun çalışanları tarafından yakalanarak kendilerini arayan sahibine teslim edildi.

Bayraklı'dan Bornova yönüne Ankara Caddesi'nde dolaşan 3 ineği gören ve büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler durumu trafik ekiplerine bildirdi. Araçların arasından geçen sürücülere zor anlar yaşatan inekler uzun süre trafikte başıboş ilerlemeye devam etti. Sürücülerin korna çalarak durdurmaya çalıştığı inekler trafiğin aksamasına neden oldu. İneklerin trafikteki yolculuğu meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ege Üniversitesi'nden İzmir-Manisa Karayolu'na doğru ilerleyen inekleri akaryakıt istasyonunun çalışanları yakaladı. Bir süre sonra sahibine ulaşılan inekler sürücülere vatandaşlara zarar vermeden teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

İneklerin trafiktaki gezintisinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

14)HASTA CARETTA CARETTAYI AKUT BODRUM EKİBİ KURTARDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde hasta olarak bulunan caretta caretta, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkartılıp, tedavisi için Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülüp, teslim edildi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde koyda avlanan amatör balıkçılar, sahilden 300 metre açıkta, suda hareketsiz duran bir caretta caretta olduğunu farkedip, bir terslik olduğunu düşünerek durumu AKUT Bodrum ekibine bildirip, yardım istedi. AKUT Bodrum Ekibi lideri Sadettin Uslu, beraberindeki iki AKUT üyesi ile botla denize açılıp, 35 santimetre boyunda, 28 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı sudan çıkartıp, karaya getirdi. Vücudunda ve kabuğunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan deniz kaplumbağası bir araca konularak tedavisi için Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER'e götürülüp, teslim edildi. AKUT Bodrum Ekibi lideri Sadettin Uslu, "Aşırı soğuk, hastalık ve açlık gibi çeyitli nedenlerle halsiz olarak bulduğumuz caretta carettayı kurtarıp, ilgililere teslim ettik. Antibiyotik tedavisine başlandı, kısa zamanda iyileştikten sonra yine doğal ortamına bırakılacak" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Hasta caretta carettanın denizden çıkarılıp, götürülmesi

-AKUT Bodrum Ekibi Lideri Sadettin Uslu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================