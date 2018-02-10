Dha Yurt Bülteni - 1

Kocaeli'ne şehit ateş düştü

HAKKARİ Çukurca'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Anne Gülhanım Ağçay, "Yavrum yavrum" diyerek fenalık geçirdi.

Hakkari Çukurca'da dün bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu sözleşmeli er İlker Ağçay şehit düştü. Şehidin Gebze Güzeller Mahallesi 917 Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, şehidin babası Erol Ağçay'a şehadet haberini verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenerek ticari taksi ile evine gelen Gülhanım Ağçay araçtan inerken, "Yavrum yavrum" diye feryat ederken, fenalık geçirdi. 112 Acil ekibi şehit annesine müdahalede bulundu.

Şehidin yaşadığı eve dev Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri şehit haberini alınca eve akın etti. İlker Ağçay'ın bir süre önce sözlendiği öğrenildi.

ŞEHİDİN BABASI GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPMIŞ

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay'ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası Erol Ağçay'ın Türk Silahlı Kuvvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve yakınları şehidin evine geldi. Yeğeninin şehit olduğunu öğrenerek eve gelen halası ise "Yavrum yavrum" diye feryat ederken baygınlık geçirdi. 112 Acil ekipleri şehidin halasına müdahalede bulundu. Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı.

Şehit İlker Ağçay, bugün Gebze'de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin fotoğrafı

-Şehit ailesine acı haberin verilmesi

-Evin bulunduğu sokak

-Ambulanslar ve sağlık ekipleri

-Eve Türk Bayrağı asılması

-Sokakta bekleyen vatandaşlar

-Jandarma ekipleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elazığ'da trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

SİİRT'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli bir vatandaşı rapor almak üzere Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götüren olarak otomobilin devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru Recep Seven şehit ourken, araç sürücüsü Ali Teğit de hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun18'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Teğit'in kullandığı 56 AG 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen araç sürücüsü Ali Teğit olay yerinde hayatını kaybederken, araçta görevli polis memuru Recep Seven de olay yerinde şehit oldu.

Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın meydana geldiği bölge

Devrilen araçtan görüntü

Olay yerindeki jandarma ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çocuğa otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bisikleti ile okuluna giden 12 yaşındaki Efecan İlker'e otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Kaza, önceki gün saat 08.45 sıralarında, Gölcük Değirmendere'de meydana geldi. Bisikleti ile okuluna giden Uğur Mumcu İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Efecan İlker kavşaktan geçerken, bir otomobil çarptı. Sürücü son anda direksiyonunu kırarken, çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otomobil sürücüsü ve kazayı görenler yardıma koştu. Yaralanan çocuk sendeleyerek ayağa kalkarken, bir araca alınan Efecan İlker Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efecan İlker burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Çocuğun fotoğrafları

Haber: GÖLCÜK(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırık camdan girip yaralı sürücüyü kurtardı

BALIKESİR'de şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü Murat Karaaslan'a (38), kadın sağlık görevlisi sol arka kapının camından girerek ilk müdahalede bulundu. Yaralı, diğer görevlilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde Murat Karaaslan, yönetimindeki 42 AIG 28 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan araç, takla atarak yaklaşık 2 metrelik şarampole devrilip yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, otomobilin yanına koştu. Araç içerisinde sıkışan Karaaslan'ı konuşturup sakinleştirmeye çalışan sürücüler, 112 Acil ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibinde görevli kadın personel, yan dönen aracın kırılan sol arka kapı camından içeri girerek, yaralı Murat Karaaslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Diğer görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar da yan duran aracı devrilmemesi için tuttu. Karaaslan, görevliler ve vatandaşlar tarafından sürücü kapısının camından çıkarılarak sedyeye konuldu. Karaaslan, ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden genel ve detay görüntü.

-Sağlık ekiplerin müdahalesi ve görevlinin araç içerisine girişi

-Sedyeyle şarampolden götürülüşü

-Ekiplerden detaylar

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 aylık evli çift ile babaanneleri öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanne Güllü Gökkaya (78) yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Ekim ayında evlenip, Fransa'ya yerleşen Serkan- Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, önceki gün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya'nın babaannesi Güllü Gökkaya'nın evindeki sobayı çıkarıp, boruları temizleyerek, yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan komşular, eve geldi. Kapıyı kırıp, içeri giren komşular, yataklarında hareketsiz yatarken buldukları Gökkaya ailesi için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Serkan- Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya'nın cenazeleri, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Evin bacası

Sobanın götürülmesi

Muhtar ve ölen kadının torunu ile röp.

Hastaneden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER/ NURDAĞI(Gaziantep),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayıp genç öldürülmüş

KAHRAMANMARAŞ'ta 2.5 aydır kayıp olarak aranan bekar Muhammed Mustafa Bilgiç'in (30) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin 2 gün süren çalışması sonucu gencin cesedi, ormanlık alanda çürümüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kentte 27 Kasım'da polise başvuran Metin Bilgiç (58), bekar olan oğlu Muhammed Mustafa Bilgiç'in 20 Kasım'da evden ayrıldığını bir daha geri dönmediğini belirterek yardım istedi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Muhammed Mustafa Bilgiç'in kaybolmadan önce, sabıkalı ve çeşitli suçlardan aranan Orhan A. (40), Duygu A. (32), Nurullah A. (40) ve Lütfü Y. (39) ile gezip Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde alkol aldığını belirledi.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNDE ÇIKTI

Şüphelilerden Nurullah A.'nın kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine girdiği belirlenirken, diğer 3 şüpheli, polis tarafından geçen çarşamba gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında Muhammed Mustafa Bilgiç ile Narlı'da alkol aldıklarını ve daha sonra merkez Onikişubat ilçesinin Gedemen Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiklerini, burada Bilgiç ve Nurullah A.'nın tartışmaya başladığını belirterek, "Tartışma sırasında Nurullah A., Muhammed Mustafa Bilgiç'i bıçakladı, biz de kaçtık" ifadelerini kullandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, Lütfi Y. ile Duygu A. serbest bırakıldı.

POLİS, 2 GÜN CESET ARADI

Muhammed Mustafa Bilgiç'in öldürüldükten sonra cesedinin gömülmüş ya da saklanmış olabileceğini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gedemen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 gün boyunca arama yaptı. Detaylı arama sonunda dün Muhammed Mustafa Bilgiç'in dere içerisinde çürümüş cesedi bulundu. İncelemenin ardından Bilgiç'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bölgedeki polisler

Olay yeri

Ekiplerin dereye inmesi

Cesedin başında inceleme yapan polisler

Olay yerindeki vatandaşlar

Delillerin poşete konulması

Çalışmalardan detaylar

Cesedin torbaya konulması

Maskeli polisler

Evin çatısında olay yerini izleyen vatandaşlar

Polisin elindeki delil torbaları

Cesedin taşınması

Cesedin tabuta konulması

Tabutun cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi

Olay yerindeki polis otoları

Muhammed Mustafa Bilgiç'in sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

ANTALYA'da çöp konteynerinde, 2 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerindeki atıkları dün akşam saatlerinde ayrıştıran Lütfi Tığ (65), eline aldığı torbayı ters çevirince yere bir erkek bebeğin düştüğünü fark etti. Bebeğin göbek bağının üzerinde olduğunu fark eden Tığ, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, bebeğin iki günlük olduğunu ve normal doğumla dünyaya geldiğini belirledi.

Çöp konteynerindeki torba iki ve zeytin bidonu ise incelenmek üzere çöpten çıkarıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz bebeğin cansız bedeni, incelenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM, MİDEM BULANDI'

Bebeği nasıl bulduğunu anlatan Lütfi Tığ, "Torbayı kaldırdım birden bebek düştü içerisinden. Bebeği görünce şaşırdım, midem bulandı. Bebek 1-2 günlük herhalde. Çuvalın içerisindeydi. Ağlama sesi falan duymadım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bebekten görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Ambulans ve sağlık görevlilerinden detay

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yürürken dengesini kaybedip dere yatağındaki suya düşen 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Danacık Deresi'nde meydana geldi. Evine gittiği belirtilen Muhammet Bilal Gülsümbül, dere yatağı kenarındaki yolda yürürken dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Muhammet Bilal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Muhammet Bilal'in cesedi otopsi için Adana Adli Kurumu'na gönderildi. Muhammet Bilal'in annesi Şengül ve babası Yusuf Gülsümbül acı haberle yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Çocuğun ambulansa taşınması

Cenazenin morgdan alınması

Cenazenin araca taşınması

Cenaze aracının gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER/NURDAĞI(Gaziantep),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kuş türlerinin bulunduğu Van Gölü kıyısındaki sazlıkta yangın

VAN'ın Muradiye ilçesine hayat veren Van Gölü kıyısında bulunan kuşların yaşam alanı sazlıkta yangın çıktı. Yangına, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Muradiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alkasnat Mahallesi'ndeki göl kıyısında bulunan sazlıkta dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Kısa sürede bütün sazlığı saran alevler, İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu, güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, sazlıkla birlikte bir çok kuş türü ve canlı'nın da telef olduğu belirtilirken, jandarma sazlıkta çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sazlıkta çıkan yangından genel görüntü

-Sazlıktaki yükselen ateş

-Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: MURADİYE(Van),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

ADIYAMAN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapan polis, bir otomobilde, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ve üniversitede halen görevli 2 yardımcı doçent doktoru, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlerken yakaladı. Genişletilen operasyonda, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerden birinin önündeki park halinde bulunan otomobilde, örgüte ait olduğu değerlendirilen paraları sayıp, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen ve cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşmeler yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerin, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ile Adıyaman Üniversitesi'nde görevli yardımcı doçent doktorlar H.P. ve R.K. olduğu belirlendi. Araçtaki 3 bin lira para ile İ.B.'ye ait içerisinde gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' yüklü cep telefonuna el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, Adıyaman Üniversitesinde doktor S.Ç., araştırma görevlisi L.A. ile aile hekimi O.S. ve A.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Polislerin araçlardan şüphelileri indirmesi

Şüpheliler yere yatırılması

Şüpheliler kelepçelenmesi

Video izlenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yaşlı apartman yöneticisine saldırı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir apartman aidat borcunu ödemeyen komşusundan borcu tahsil etmek isteyen apartman yöneticisi E.A. (75), borçlu olduğu iddia edilen apartman sakinlerinden M.A.K.'nin saldırısan uğradı. Yaşlı adam aldığı darbelerle bayılırken, M.A.K. gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, apartman yöneticisi E.A., aylardır aidat borcunu ödemeyen M.A.K.'yi sözlü olarak uyardı. Daha sonra E.A., iki gün önce apartman duvarına M.A.K.'nin borçlu olduğunu bildiren bir yazı astı. M.A.K., yazıyı görüp sinirlenince, kağıdı asılı olduğu yerden aldı. E.A.'nin dairesine gidip tehditler savurdu ve evine döndü.

Dün sabah saatlerinde yazıyı tekrar yerine asan E.A., bahçeye çıktı. Burada M.A.K. ile karşılaşan yaşlı apartman yöneticisi, saldırıya uğradı. Dakikalarca E.A.'ya saldıran M.A.K.'yi yoldan geçen bir kişi ayırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, E.A.'yı Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adamın suratına dikiş atıldı. E.A., ailesiyle birlikte Bostanlı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. M.A.K., olay sonrasında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili konuşan E.A., aidat borçlarını ödemedikleri için M.A.K.'yı uyardığını belirterek, şunları söyledi:

"Ödediğini iddia ettiği ayların da makbuzu yok. Baktım çenesi durmuyor, 'Kardeşim ben cuma namazına hazırlanıyorum, defol git' dedim. Herkes 100 TL verirken onlar 40 TL veriyor zaten, buna rağmen 9 aydır ödemiyorlar. Ben bu borcu bir iki defa söyledim, ödemedikleri için de kağıda yazıp apartman duvarına astım. Bunun üzerine iki kardeş, bir damat ve babaları geldiler. 'Hayrola' dedim? 'Sen bu yazıyı nasıl asarsın' dediler. Ben de, borcunuz olduğu için astım, yanlış yapmadım. Benim kapımın önünü boşaltın" dedim. Ertesi gün oldu o kağıdı oradan almışlar çoktan. Ben de alınan kağıdı yeniden oraya asmak için elime aldım, tekrar yerine taktım, ayağımın altına da yazıyı yükseğe takabilmek için kilit taşlardan koydum. Kağıdı takıp, taşı yerine koymak için dışarıya çıktım. Sonra M.A.K. ile karşı karşıya geldim, boğazıma sarıldı. Bana saldırdı, orada bayılmışım."

E.A.'nın kızı Ayşegül Karapınar ise "Bir gün öncesinden gelip tehditler savurmuşlar, ertesi gün gelip babama saldırmışlar. Annem beni ve erkek kardeşimi aradı ve 'Babanız ölüyor, yetişin' dedi. Hastaneye gittiğimizde babam kan revan içerisindeydi. Bir insanı bu şekilde dövüp rahat rahat sokakta gezmemeliler. Bunu yapanların kesinlikle en ağır cezayı alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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E.A. ile röp.

E.A.'nın kızı Ayşegül Karapınar ile röp.

Genel ve detay görüntü

Apartman kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN/İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakkal, tüfekli gaspçıları kovaladı

KONYA'da bakkal işleten Hüseyin Özüok, iş yerini soymak için gelen biri av tüfekli, kar maskeli 2 şüpheliye direndi. Özüok'un müdahalesiyle şüpheliler kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'ndeki Hüseyin Özüok'a ait bakkalda meydana geldi. Çalıntı bir otomobille bakkalın bulunduğu sokağa gelen 2 kişi, aracı park edip, iş yerine yaklaştı. Şüpheliler bakkala yaklaştıklarında yüzlerine kar maskesi takarak içeri girdi. Biri av tüfekli gaspçıları karşısında gören Hüseyin Özüok, şüphelilere direndi. Şüphelinin elindeki tüfeği almaya çalışan Özüok'un müdahalesiyle gaspçılar soygunu gerçekleştiremeden koşarak kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Soyguncuların gelişi

İçeri girmesi

Bakkalın kovalayarak dışa çıkmaları

Soyguncuların kaçması

Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Oyuncak tabanca ve bıçakla gezen zihinsel engelli genç, korkuttu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, annesiyle birlikte pazara giderken belinde oyuncak tabanca, elinde ise gerçek bıçak bulunan ve bu şekilde yolda yürüyen zihinsel engelli B.Ç. (22), çevredekileri korkuttu. Zabıtanın anneyi uyarmasıyla, B.Ç. ve annesi pazardan ayrılıp evin yolunu tuttu.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki evinden annesi Cansel Ç. ile birlikte çıktıktan sonra, belinde oyuncak tabanca ve elindeki bıçakla Cevat Şakir Caddesi'nde yaklaşık 1 kilometre yürüyen, sonrasında ise halk pazarına giren B.Ç., çevrede korku yarattı. Tedirgin olanların uyarısıyla durumdan haberdar olan zabıta ekipleri, anne Cansel Ç.'yi uyardı. Uyarı üzerine B.Ç. ve annesi, pazardan ayrılıp evin yolunu tuttu.

Anne Cansel Ç., "İnanın ben de çok üzgünüm. Esnaf B.'yi çok seviyor ve gaza getiriyor. Tabancayı sakladım. Çok pişman olduk, emin olun. Bundan sonra bir daha olmayacak. Oğlum polis olmayı çok istiyordu. Çocukluğundan beri de tabancalara düşkünlüğü var, engel olamadık. Artık engel olunacak hale geldiğini anladık" dedi.

B.Ç.'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı oyuncak tabancalı fotoğraflar ile 'Komiser B.' isimli sahte polis kimlik kartı da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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B.Ç. nin annesi ile birlikte caddede belinde silah elinde bıçak ile yürürken görüntüleri

Pazarın içine girmeleri pazarda yaşananlardan genel detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinden rastgele telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çanakkale ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşları PKK/KCK ve FETÖ suçlamasıyla korkutarak dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Akçakale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 48 sim kart, vatandaşların şahsi bilgilerinin tespit edilebildiği program yüklü dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarmadan çıkarılan şüpheliler

Adliyeye götürülen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

SİİRT merkezde devriye görevinde bulunan polis ekiplerine maytap atan biri 12 diğeri 16 yaşında 2 çocuk, kovalamaca sonucu yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Siirt merkez Barış Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracı, seyir halindeyken maytaplı saldırıya uğradı. Maytap atan 2 kişi, olay yerinden ara sokaklara kaçmasıyla polis ekipleri saldırganları takibe aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis aracına maytap atan ve çocuk oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Polislerce yakalanan 2 çocuk, Siirt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Çocukların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin ara sokaklarda saldırganları aramaları

-Polis amirinin olay yerine gelişi

-Polis aracındaki saldırganlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İş için Antalya'ya gelen Rus kadın otobüs durağında yaşıyor

RUSYA'dan Antalya'ya çalışmak için gelen Rus Yuliva Oluşeva (46), işe alınmadığı için sokakta kaldı. 5 gündür otobüs durağında kalan kadına, bir esnaf geceleri uyuması için otomobilini verdi.

Rusya'dan iddiaya göre kendisine söz verilen işe başlamak üzere Antalya'ya gelen Yuliya Oluşeva, işe alınmadı. Gidecek bir yeri olmayan Oluşeva, bir tanıdığının yanına sığındı. İddiaya göre tanıdığı kişi tarafından 5 gün önce kapı önüne konan Oluşeva, sokakta yaşamaya başladı. Sığındığı bir otobüs durağında gün boyu oturup zaman geçiren Oluşeva'nın durumu çevredeki esnafın dikkatini çekti.

GECELERİ KALABİLMESİ İÇİN OTOMOBİLİNİ VERDİ

Oluşeva ile iletişime geçmeye çalışan vatandaşlar bir taraftan da yardım teklifinde bulundu. Yakındaki bir restoran 5 gün boyunca yemek ihtiyacını karşılarken esnaf Celal Kolak ise iş için kullandığı otomobilini geceleri içerisinde uyuması için Oluşeva'ya verdi.

İnsanlık görevi olarak sokakta kalana yardım etmek istediklerini belirten Celal Kolak, "Biz esnaf olarak arabanın içinde yatmasına izin verdik. Kahvaltısını çayını veriyoruz. Yetkililer buna bir çözüm bulsun. İletişim kurmaya çalıştık ama biraz sorunları var tercüman aracılığıyla sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Arabada kalmasına izin verdik, battaniye ve yastık verdik. 3-4 gündür burada, biz de yardımcı oluyoruz" dedi.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR' İDDİASI

Esnafın tercümanlığını yapan İsmet Tunç, kadının psikolojisinin iyi olmadığını öne sürdü. Birkaç kez iletişim kurmak istemelerine rağmen olumsuz yanıt aldıklarını belirten Tunç, "Burada arabanın içerisinde yatıyormuş. Evsiz kalmış. Çevredeki camcı ve diğer esnaf yardım etmek istedi. Ben de tercümanlık yapmak istedim. Anlamak istemiyor. Psikolojik sorunları var sanırım. Arabada kalıyor. Saklıyor bir şeyleri. Sabah yemeklerini restoranda yiyor. Akşamları arabada yatıyor. Bazen çay içmeye geliyor" dedi.

Yuliya Oluşeva ise yakınlarında kimseyi görmek istemediğini, bu şekilde yaşamaktan memnun olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının durakta otururken ve vatandaşlarla konuşurken görüntüsü

RÖP 1: İsmet Tunç

Kadının akşamları kaldığı arabanın içinden görüntü

RÖP 2: Celal Kolak

Kadının durakta otururken görüntüsü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tunceli Pertek'te 150 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası açıldı

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde 150 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası, Vali Tuncay Sonel'in katıldığı törenle hizmete girdi.

İstanbul'da faaliyet yürüten bir tekstil firması, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Pertek'te kurduğu ve 150 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası törenle hizmete açıldı. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Pertek Kaymakamı Arif Gül ve Belediye Başkanı Recai Vural ile firma yetkililerin katılımıyla açılan fabrikada 150 kişi istihdam edilecek.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali Sonel, bu yıl Tunceli'de 2 milyar TL'lik bir yatırımın yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim Tunceli için yapacağımız en önemli işlerden birisi de istihdam sorununu çözmek yeni iş alanları yaratmaktır. Tunceli'de birçok yerde tekstil fabrikası açtık. Tunceli merkez ve Pertek, Hozat, Çemişgezek ile Mazgirt ilçelerinde de tekstil fabrikaları açacağız. Türkiye'nin önemli tekstil firmalarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda bilinen dünya çapında markaları tanınan firmalara Tunceli'de üretim yapacağız. Tunceli'de üretimi yapılacak olan tekstil ürünleri hem iç piyasada satılacak hem de yurt dışına ihraç edilecekler. İlk aşamada Tunceli merkezde kurulan iki tekstil fabrikası ve Pertek'te bugün açılışını yaptığımız. Bugüne kadar kurduğumuz tekstil fabrikasında 567 vatandaşımız çalışıyor. Yılsonu itibariyle de Tunceli'de açılacak yeni fabrikalar ile çalışan kişi sayısı 2 bin 500 olacak."

'AMACIMIZ TUNCELİ'Yİ TAMAMEN HUZURA KAVUŞTURMAK VE TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMAK'

Vali Sonel, Tunceli'de turizmin canlanması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Bizim bir başka hedefimiz ise Tunceli, turizm alanında Türkiye'de önemli bir yere getirme. Tunceli'de turizm potansiyeli çok yüksek, inanılmaz güzel bir doğası var.Tunceli'yi turizme açacağız. Terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Teröre ilimizde büyük darbeler vurduk ve huzur güven ortamı büyük ölçüde sağlanmış durumda. Mehmetçik gece gündüz demeden vatandaşımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Amacımız Tunceli'yi tamamen huzura kavuşturmak ve terörü ortadan kaldırmak" dedi.

HENDEK OPERASYONUNDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

Vali Sonel ve beraberindekiler, daha sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Pertek ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında hendek operasyonu sırasında şehit olan polis memuru İsrafil Kargı adına kurulan kütüphanenin açılışına katıldı. Kütüphanenin açılışında konuşan şehit polis memuru İsrafil Kargı'nın babası Hüseyin Kargı, "Biz bu vatan için evlat büyüttük vatan uğruna şehit olacak yeni evlatlar da büyüteceğiz. Oğlumun adının bu kütüphaneye verilmesi bizleri mutlu etti, hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kütüphane açılışının ardından Vali Sonel ve beraberindekiler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip, bir kız öğrenci ile kütüphanede satranç oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tekstil fabrikasının açılışı

-Vali Sonel'in fabrikanını açılışında yaptığı konuşma

-Fabrikadan görüntü

-Kütüphanenin açılışı

-Şehidin babasının konuşması

-Kütüphaneden görüntü

-Vali Sonel'in öğrencilerle bir araya gelişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale'de ilk kez 'yüz germe' ameliyatı yapıldı

KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk kez bir hastaya yüz germe ameliyatı yapıldı.

Antalya'da yaşayan Emine Salman (49), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaşlarındaki düşüklük ve yüzündeki sarkıklık nedeniyle ameliyat isteğiyle başvurdu. Yapılan bu başvuruyu kabul eden Kırıkkale Üniversitesi KKB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökçe Şimşek, beraberinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sözen ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Zafer Onaran ile birlikte kentte ilk kez yüz germe ameliyatını gerçekleştirdi.

'AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Doç. Dr. Gökçe Şimşek, gerçekleştirdikleri ameliyatta hastaya iki taraflı yüz germe işlemi uyguladıklarını belirterek, "Ameliyatın aynı seansında kaşlarındaki düşüklüğe yönelik de kaş kaldırma işlemi yaptık. Hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Bu tarz ameliyatlarda en önemli risklerden birisi sinir hasarıdır. Yüz siniri hasarının olması hem hasta hem de hekim için en korkulan komplikasyondur. Ameliyatı yaklaşık 4 saatte tamamladık. Hastamız rahat uyandı. Bir gün sonra bandajını çıkardık. Hastamızı bir süre gözetim altında tutacağız" dedi.

Şimşek, "Bu tür ameliyatlar daha önce sadece belli bir zümrenin ulaşabildiği bir hizmetmiş gibi algılanırdı. Artık benim kendi pratiğimde gördüğüm hastalarımın nerdeyse yüzde 70-80'ini yaşlanma surecini geriye döndürmek isteyen, kendisindeki o yorgun ifadenin kalkmasını isteyen ve bunun için yapılacak müdahaleye istekli kişiler oluşabilmektedir. Biz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde bir süredir burun, çene ve göz kapağı estetiği ameliyatlarını yapmaktaydık. Artık bu hizmetlerimize bir de yüz gençleştirme cerrahisinin bir türü olan yüz germe ameliyatını da eklediğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Ameliyattan çıktıktan sonra son durumunu değerlendiren Emine Salman ise, birçok hastaneye gittiğini belirterek, "Antalya'dan kalkıp gelerek Gökçe hocamın ellerine kendimi bıraktım ve Allaha çok şükür şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emine Salman'dan görüntü

-Doç. Dr. Gökçe Şimşek'in açıklamaları

-Detay

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkaleli çobanlardan Afrin'deki Mehmetçiklere 71 kurbanlık

KIRIKKALE'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) üyesi çobanlar, bölgeye 71 kurbanlık koyun ve keçi gönderdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz'ın yanı sıra AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve vatandaşlar katıldı. TÜDKİYEB Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy törendeki konuşmasında, operasyona katılan askerlere destek olmak istediklerini belirterek, "Ülkemizi tehlikeye sokan her durumla mücadele eden kahraman ordumuza, Peygamber mesleği olan çobanlarımızın Peygamber Ocağı'na da desteği olsun istedik. Bunun için yetiştiricilerimizin talebi üzerine ilimizin plaka numarası olan 71 adet koyun ve keçi yardımı yaptık. Ancak yetişicilerimize 'Sayı tamamlandı, ihtiyaç yok' dememize rağmen yetiştiricilerimizden gelen yoğun istek ve talebin karşısında bu isteği durdurmak zorunda kaldık. Hala yardım etmek isteyen yüzlerce yetirticilerimizden de bağışlarını alamadık" dedi.

'ÇOBANLIK BİR PEYGAMBER MESLEĞİDİR'

TSK bünyesinde göreve her daim hazır olduklarını belirten Başkan Ulusoy, "Bizi çoban diye küçük görenler, 'Benim oyum çobanın oyuyla bir mi?' diyen kendini bilmezler ve diğerleri bir kere daha görmeleri gerekir ki çobanlar bu milletin asil evlatlarıdır. Ben hep söylüyorum: Çobanlık bir Peygamber mesleğidir. Peygamberimizin temel eğitimlerinde çobanlık vardır. Bu kutlu görevi, bir kez daha Allah'ın lütfu olan bu mesleği yürütmekten gurur duymamıza vesile olmuştur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Detay Görüntüler

-Kürşat ulusoy un konuşması

-Vali haktankaçmaz ın konuşması

-Nihat çelik in konuşması

-Mehmet saygılının konuşması

-Ramazan can ın (Milletvekili) konuşması

-Dua edilmesi

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zeytin dallarıyla destek mitingi yaptılar

ÇORUM'da Hitit Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu işbirliğiyle Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi düzenlendi. Mingde hazırlanan platformun üzerine zeytin dallarını konuldu.

Çorum Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Çorum İnsani Değerler Platformu Başkanı Zeki Kanbur yaptı. Kanbur, ülke ve millet olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Sınırlarımız içerisinde ve dışında kahraman Mehmetçiğimize, polisimize ve isimleri dahi duyulmayan gizli kahramanalarımıza moral vermek, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi.

Konuşmanını yapılıdığı kürsü ve platforma zeytin dalları konulurken, miting dua edilmesinin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

Konuşmacılar

-Yapılan dualar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceği kamp programı için Antalya'ya geldi.

Ankara'dan karayoluyla dün saat 19.00 sıralarında Antalya'ya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kepez ilçesi Kepezüstü mevkiinde MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve bir grup partili tarafından karşılandı. Grubun ön sırasında yer alan bir grup kadın Bahçeli'ye çiçek takdim etti. Bazı partililer ise Devlet Bahçeli'nin elini öptü. MHP Lideri karşılamanın ardından konaklayacağı Manavgat ilçesindeki otele gitti. Devlet Bahçeli, cumartesi ve pazar gününü de bu otelde geçirecek. Bahçeli, 3 günlük Antalya kampında, yaklaşan yerel ve genel seçimlerle ilgili partisinin 81 il ve 957 ilçe başkanının yanı sıra parti yöneticilerini bilgilendirecek, nasıl bir strateji izleyeceklerini anlatacak. Devlet Bahçeli bugün saat 11.00'da toplantının açılış konuşmasında il ve ilçe başkanlarına hitap edecek. MHP Lideri Pazar günü de yine saat 11.00'da toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konvoyun gelişi

-Bahçelinin il başkanı tarafından çiçekle karşılanması

-Partililerin Devlet Bahçelinin elini öpmesi

-Konvoyun otele gidişi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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