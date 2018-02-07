Dha Yurt Bülteni - 1

1)PKK/YPG, ZEHİRLİ GAZLA SALDIRDI: 20 ÖSO'LU ZEHİRLENDİ

SURİYE'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı. Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre saldırıda teröristler zehirli gaz kullandı. Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı. Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.

Haber: KİLİS,

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SURİYELİLER'İN BARINDIĞI ATME KAMPINA ROKETLİ SALDIRI: 3 ÖLÜ, 15 YARALI/EK

2)TÜRK GAZETECİLER KAMPTA

HATAY Valiliği, teröristlerin roketli saldırı düzenlediği Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye'de bulunan sivillerin yaşadığı Atme Kampı'na gazetecilerin geçişine izin verdi. Kampta çekim yapan gazeteciler, roketin isabet ettiği çadır ile saldırıda zarar gören yerleri görüntüledi. Kampta kalan Suriyeliler, gazetecilere yaşadıkları korku ve endişeyi anlattı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar sonrası kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin İdlip'e bağlı Atme Kasabası çevresinde oluşturduğu kampta ve çevresinde oluşan çadır alanlarında yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Reyhanlı'da sınırın hemen yanında başlayan kamp ve çevresi neredeyse bir kenti andırıyor. Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'ın saldırılar düzenlediği kampta son 2 yılda, 50'ye yakın sivil hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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Roketlerin oluşturduğu yıkıntılar

Kamptaki çocuklar

Gazetecilerin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: HATAY,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3)GEBZE'DE PARFÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği ve alevlerin metrelerce yükseldiği yangına 20'ye yakın itfaiye ekibi müdahale etti. Can kaybı ve yaralanan olmayan yangında ciddi maddi hasar meydana geldi.Dün saat 21.15 sıralarında, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bitişikteki fabrikanın güvenlik görevlisi, alevleri fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit'te bulunan itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, zaman zaman yaşanan patlamalar çevrede endişe yarattı. Fabrikanın etrafını saran itfaiye ekipleri yerden ve itfaiye merdivenleri ile yukarıdan su tuttu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika yetkilileri mesainin olmadığı bir sırada çıkan yangından yaklaşık olarak 60 milyon TL zararın meydana geldiğini öne sürdürler.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dilovası'nda bulunan parfüm fabrikasında saat 21.15 sıralarında başlayan yangın saat 01.15 sıralarında söndürüldü. Fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı. Olay yerine gelen fabrika çalışanı bir kadın üzüntüden baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibi kadına ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan fabrikadan görüntü

-Alevlerden görüntü

-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detay

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Bayılan kadın

Söndürme çalışmaları

İtfaiye ekipleri

Fabrikadan görüntüler

Haber: Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli),

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4)TOSYA'DA KORKUTAN KÖY YANGINI

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Özboyu köyünde çıktı. Köyde oturan Bahri ve İsmail Kansız'ın yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katında bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki beş ev ve bir ahıra da sıçradı. Köyde paniğe yolaçan yangına Kastamonu ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA (Kastamonu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ/ EK

5)TOPRAĞA VERİLDİLER

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak park halindeki minibüslere çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cevdet Ardıç (26) ile yanındaki arkadaşı Onur Aras Taşatan (28), gözyaşları içinde Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 arkadaştan Cevdet Ardıç'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Bergama'daki baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Ardınç'ın cenazesi ikindide Kurşunlu Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazın ardından Ardıç'ın cenazesi Koyuneli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SPOR TUTKUNUYDU

Kazada yaşamını yitiren Onur Aras Taşatan'ın cenazesi de Bergama'nın Zeytindağ Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindide Kebir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 2005-2007 yılları arasında ağabeyi Mustafa Taşatan'ın kalecisi olduğu, Amatör Küme'de mücadele eden Poyracıkspor'da futbol oynayan, daha sonra 2 yıl boyunca voleybol, 1 yıl da yüzme antrenörlüğü yapan ve son olarak ise bir kafeteryada garson olarak çalıştığı öğrenilen Taşatan'ın cenaze törenine, Bergama Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mahmut Sağlık'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Ardıç'ın Zeytindağ Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kazada ölen Cevdet Ardıç'ın fotoğrafı

-Kazada ölen Onur Aras Taşatan'ın fotoğrafı

-Taşatan'ın cenaze namazından görüntü

-Taşatan'ın tabutunun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ALKOLLÜ ARKADAŞININ YERİNE KAZAYI ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şeref B. kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Polisin, "Kazayı senin yaptığından emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor" demesi üzerine Şeref B. kazayı kendisinin yapmadığını itiraf etti. Aracı kullandığı belirlenen Tezcan K.'nın yapılan muayenesinde 71 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kaza, akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tezcan K. idaresindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki, Şeyda Nur E.(25) ve Bahar K. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Aracı emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.'ye inanmayan polis, "Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı senin yaptığına emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.'nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K., hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıların ambulansa alınması

-Polisin inceleme yapması

-Şeref B.'nin kazayı yaptığını söylemesi

-Polisin inanmaması ve konuşması

-Şeref B.'nin karakola götürülmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)AYVACIK YILDÖNÜMÜNDE YİNE SALLANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi, 5.3'lük deprem felaketinin yıldönümünde bu kez 2.9'luk depremle sallandı. AFAD dün saat 19.09'da merkez üssü Ayvacık olan Richter ölçeğine göre, 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve köylerinde hissedildi. Saat 19.11'de ise bu kez 2.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacıklılar, dün, geçen yıl yaşanan ve çok sayıda evin yıkılmasına neden olan 5.3 büyüklüğündeki depremin yıldönümünü anarken, yaşanan 2.9'luk depremin yarattığı sarsıntıyla 1 yıl önce yaşadıkları korkuyu yeniden hissetti. İlk belirlemelere göre, 2.9 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Ayvacık'ta yaşayan Rıza Usta isimli vatandaş depremin olduğu sırada çarşı merkezinde kahvede olduğunu belirterek, "Çay ocağında bulaşıkları yıkıyordum. Bir anda sallanmaya başladık. Kahvedeki vatandaşlar hemen panikle dışarı çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ayvacık ilçe merkezinden görüntü.

-Rıza Usta röp.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)AYNI ACIYI 7 YIL SONRA İKİNCİ KEZ YAŞADILAR

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 7 yıl önce kızları Hilal'i 'SMA Tip 1' hastalığından kaybeden Sebahat ve Levent Sarı çifti, yaşaması için çok mücadele verdikleri 6 yaşındaki kızları Ecrin'i de aynı hastalıktan kaybetmenin acısını yaşıyor.

Levent ve Sebahat Sarı çifti, yaklaşık 6 yılını hastanelerin yoğun bakımlarında geçirerek kızlarının yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sakarya Valiliği tarafından yardım kampanyasının başlatıldığı ve binlerce kişinin de seferber olduğu Ecrin Sarı, geçen gün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrin'in anne ve babası tarifsiz acıyı 7 yıl sonra ikinci kez yaşadı. Ecrin'in cenazesi gözyaşları arasında ailenin yaşadığı Kocaali Gümüşoluk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Çobansayfan Camii'ne götürüldü. Baba Levent Sarı, burada taziyeleri kabul ederek tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı. Sarı ile birlikte çevredekiler de o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, aynı hastalıktan hayatını kaybederek gündeme gelen Eymen bebeğin babası Metin Çapkın ve çok sayıda kişi katıldı.

Ecrin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çobansayfan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Babadan detyalar

Haber: Aziz GÜVENER/ KOCAALİ (Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Annesinin boğazını sıktığı minik Zeynep'in beyin ölümü gerçekleşti/ EK

9)ANNE TUTUKLANDI

ADIYAMAN'da hastanede ağladığı için kızı Zeynep A.'nın boynunu sıkıp beyin ölümüne yol açan Zekiye S. ile kadının sevgilisi Nihat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve 5 aylık hamile olduğu belirtilen Zekiye S. tutuklanırken, Nihat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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10)ÇANAKKALE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 5 şahsın sosyal medya hesaplarından, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adreslerine operasyon düzenlenen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen zanlılar

Haber-Kamera: İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)BABA VE ÇOCUKLARI SOBADAN ZEHİRLENDİ

DÜZCE'nin Beyköy Beldesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 oğlu tedavi altına alındı. Olay saat 23.30 sıralarında, Beyköy Beldesi'nde meydana geldi. Ramazan Zorlu, evde bulunan sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Daha sonra fenalaşan baba yattığı yerden kalkmakta zorlanınca hemen 112 Acil servisi aradı. Eve gelen 112 Acil ekipleri Ramazan Zorlu ile birlikte çocukları Mert Ali ve Ayberk Zorlu'nun da karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Baba ve çocukları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Baba ve oğullarının hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)RESTORANA POMPALI İLE ATEŞ AÇTI, ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde içerisinde muşteri bulunmayan restorana pompalı tüfekle ateş açan D.Ç. (20), ardından pompalı tüfekle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, D.Ç.'nin saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına "Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok" notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.Olay, saat 22.15 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası Sokak'ta meydana geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Sokak'ta bulunan restoranın önüne gelen D.Ç., ceketinin altından çıkardığı pompalı tüfekle kapalı olan işyerine 4 el ateş etti. D.Ç., olayın ardından yakında bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, pompalı tüfekle birlikte teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri de, işyeri ve çevresinde incelemede bulundu. Olay anı ise çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. D.Ç.'nin olaydan bir süre önce saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına 'Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok' notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Saçma isabet ederek kırılan camlar

-Yerdeki boş fişekler

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-D.Ç.'nin sosyal medya hesabında paylaştığı tehdit fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)DENİZLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.

OLAY, dün saat 22.00 sıralarında Topraklık Mahallesi 2630 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişilik gruptan biri, kavga ettiği iki kişiye doğru tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu karşı gruptan İsmail Ü. ile Nejdet D. bacaklarına isabet eden birer kurşunla yaralandı. Olayın ardından 4 kişi kaçarak izlerini kaybettirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Polis araçlarından görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)BANDIRMA ETİ MADEN İŞÇİLERİNDEN 'PİRİT' EYLEMİ

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne bağlı sülfürik asit fabrikasına, hammadde olarak kullanılan pirit tedarik eden firmanın satışı tek taraflı olarak durdurması üzerine, işçiler eylem yaptı.

80 kişinin çalıştığı fabrika önünde toplanan Petrol-İş üyeleri, Şube Başkanı İsmail Kayan'ın yaptığı basın açıklamasının ardından yaklaşık 300 kişilik grup halinde, 6 kilometre uzaklıktaki fabrikadan kent merkezine yürüdü. Petrol-İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan yaptığı açıklamada, sülfürik asit fabrikasına hammadde olarak kullanılan pirit tedarik eden firmanın sözleşmelere aykırı davrandığını ileri sürdü. Firmanın son olarak 31 Ocak'ta sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini söyleyen Kayan, şöyle dedi:

"Eti Maden İşletmeleri birileri tarafından sinsice plan yapılarak alınmak istenmektedir. Bugün Sülfürikasit'in çalışması için mücadele etmezsek, aynı eller yarın Asitborik ve diğer fabrikalara kadar uzanacaktır. Petrol-İş Sendikası olarak biz bu kurumun devlet eliyle çalıştırılmasını ve son yıllarda yapılan yatırımların daha da artmasını istiyoruz. Bizler geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, bölgenin geleceğini, Türkiye'nin geleceğini savunan insanlarız. Bizler bu fabrikaları sonuna kadar savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Bandırma'da Tekel İşletmeleri vardı, Liman İşletmeleri vardı, hepsi satıldı ve Bandırma'nın durumu da meydanda. Petrol-İş Sendikası olarak kurumun, üyelerimizin, çocuklarımızın, Bandırma'nın ve Türkiye'nin geleceği için onurlu ve dik durmaya devam edeceğiz. Hiç kimse işçilerin onurlu mücadelesini engelleyemez. Bizler Ali Cengiz oyununa gelmeyeceğiz. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Enerji Bakanımıza ve bölge milletvekillerimize mektup yazdık, derdimizi anlattık. Bütün bu konularda Genel Müdürlük ve İşletme Müdürlüğü ile aynı görüşteyiz. Sonuna kadar mücadeleye devam."

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin fabrika önünde eylem hazırlıkları.

-Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan açıklaması

-Üyelerin ana yol üzerinde Bandırma merkeze yürüyüşü.

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ