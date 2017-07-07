Dha Yurt Bülten-9
SURİYELİ HAMİLE KADINA TECAVÜZ EDİP, 11 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER(EK)1)ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANANLAR TEPKİ GÖSTERDİJANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI9 aylık kadın ile oğlunu öldüren Birol K. ile Cemal B.
SURİYELİ HAMİLE KADINA TECAVÜZ EDİP, 11 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER(EK)
1)ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANANLAR TEPKİ GÖSTERDİ
JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI
9 aylık kadın ile oğlunu öldüren Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken, zanlıların adliyeye sevk edildiğini öğrenen vatandaşlar adliyenin önünde toplandı. Yaklaşık 300 kişi adliyenin önünde toplanırken, "İdam" diye bağırarak tepki gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ve jandarma ekipleri adliye bahçesine girenlere müdahale etti. Adliyenin demir kapısını zorlayanları polis cop kullanarak engel olmaya çalıştı.
İŞYERİNDE TARTIŞMIŞLAR
Evli, 1 çocuk babası Birol K.'nın Suriyeli ailenin oturduğu dairenin üst katında oturduğu, Cemal B.'nin ise bekar olduğu öğrenildi. Birol K. ve Cemal B'nin Halid Al-Rahmun ile aynı tavuk kesimhanesinde çalıştıkları, birkaç gün önce aralarında kimin daha fazla çalıştığı konusunda tartışma çıktığı öğrenildi. Ancak, öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi.
JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Kaynarca Adiyesi'nin önünde toplanan öfkeli kalabalık tepki gösterirken, jandarma ve polis güçlükle müdahale etti. Vatandaşlar adliyenin demir kapısını zorlarken, jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Öfkeli kalababalık güçlükle kontrol altına alındı.
KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ
Kaynarca Kaymakamlığı'na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çicekli, adliye önüne gelerek kalabalığa hitaben sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu.Kaymakamın konuşmasının ardından vatandaşlar sakinleşirken adliye önünde bekleyişleri sürüyor
Görüntü Dökümü
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-Kalabalığın adliye önünde toplanması
-Demir kapıyı zorlayıp içeri girmeye çalışmaları
-Jandarmanın havaya ateşş açması
-Copla müdahale
-Zanlıları taşıyan aracın içeri girmesi
-Zanlıların adliyeye getirilmesi
Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), -
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2)BOZDAĞ: 15 TEMMUZ SÜRECİNDE 50 BİN 504 KİŞİ TUTUKLANDI
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapılmış durumda. 615 kişi gözaltında, firarda olan 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var. 50 bin 504 kişi tutuklu" dedi. Bakan Bozdağ, Yozgat'ta 2'nci kez düzenlenen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Yurtları Fuarı ve Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katıldı. Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen fuar açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, açılışı yapılan İş Yurtları Fuarının hayırlı olması dileğinde bulunarak, hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra topluma kazındırılmalarının önemini vurguladı. Bozdağ, "Allah kimseyi cezaevlerine tutuklu veya hükümlü olarak düşürmesin, gerçekten orada yaşayan insanların durumu hepimizden farklı bir durum. Onların cezaları bir yandan infaz edilirken, öte yandan cezaların infazını müteakip topluma kazandırılmaları, toplumun içinde onurlu bir birey olarak yeniden yer almaları son derece önemlidir. Ama maalesef ceza ve infaz kurumlarında cezasını infaz eden veya tutukluyken tahliye olan kişilerin iş bulma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını hep beraber görüyoruz. Buradan iş adamlarımıza ve işveren herkese ayrı ayrı çağrıda bulunuyorum. Ceza infaz kurumlarından çıkan vatandaşlarımıza iş konusunda yardımcı olmak onların yeniden cezaevlerine dönmelerini önlemek konusunda çok büyük bir hizmet etmek, topluma yardımcı olmak hepimizin vazifesidir" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADA NE ÇIKIYORSA ONU ANLIK İNCELİYORUZ
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir medya tarama sistemi kurduklarını ifade eden Bakan Bozdağ,"Cezaevleri ile ilgili gün içerisinde sosyal medyada yazılı ve görsel medyada ne çıkıyorsa anlık inceleniyor. Eğer doğruysa onlarla ilgili işlem yapılıyor doğru değilse de ona ilişkin gerektiğinde açıklamalar yapılıyor ve böylelikle bütün iftiraları, yalanları, ihbar ve şikayetleri yakından takip eden özel de bir birim kurduk. Ama bugüne kadar bu çıkanlardan aslı olan hiçbir şey çıkmadı. Sadece bazı çarpıtmalar çıktı. Onunda üzerine gittik. Bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz" dedi.
AÇLIK GREVLERİNİ SONLANDIRIN
Cezaevlerinde açlık grevinde bulunan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sürekli Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Burada özellikle ifade etmek isterim ki, ceza ve tutuk evlerinde bulunan bütün tutuklu ve hükümlüler, ailelerinin devletimize emanetidir. Onların canlarından, sıhhatlerinden her türlü ihtiyaçlarının temininden devletimiz sorumludur ve bizler de bu görevi yerine getirmekle mükellefiz. Bu iki kişinin de çok yakından takip edildiğini, sağlıklarının ve diğer ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini buradan Türkiye kamuoyunun özellikle bilmesini istiyorum ve ayrıca da diyorum ki "Bu açlık grevin sonlandırınö. Böyle bir hak arama yolu olmaz" dedi.
FETÖ KAPSAMINDA 168 BİN 801 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLİM YAPILDI
Türkiye cezaevlerinde 15 Temmuz'dan bu yana tutuklanan darbeci ve FETÖ terör örgütü ile ilgili verileri paylaşıp rakamlar veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şuana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapılmış durumda. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var. 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış. Bir kısmı da, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış. Bu rakamları şunun için veriyorum; kamuoyunda şöyle bir algı var, 'Herkes tutuklanıyor veya gücü olan serbest bırakılıyor. Gücü olmayan tutuklanıyor gibi. Bu algıyı özellikle Fetullahçı Terör Örgütü ve diğer terör örgütleri ve Türkiye aleyhinde çalışan çevreler oluşturuyor. Rakamlar ortada, şuanda adli kontrolle serbest bırakılmış kişi sayısı neredeyse 57 bin civarında, 57 bin kişi var. Türkiye'de 2 kişi üzerinden bu tartışma yürütüldü. İki kişi tahliye oldu efendim sanki herkes böyleymiş gibi. Halbuki onlar, diğer 56 bin civarında insandan sadece ikisi. 56 bini tartışan var mı. Yok. Bu tartışanlar da buradan yargıyı yıpratmak, iktidarı yıpratmak için bunun tartışmasını yapıyor. Rakamlar ortada. Dolayısıyla herkese kanunların eşit uygulanması lazım, eşit uygulanıyor. Eşit uygulandığında da, şöhretli bir aileye yakın veya onlardan biri olmak sanki ayrıcalık gibi takdim ediliyor, eşitliğin dışına çıkılmış gibi takdim ediliyor. Bilmenizi isterim ki, bütün bunların tamamı bir algı operasyonudur, Türkiye'de yanlış algı oluşturmaya dönük bir çabadır. Türk yargısı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde, darbe teşebbüsü sırasında ve darbe teşebbüsü sonrasında büyük bir hukuk mücadelesi, büyük bir adalet mücadelesi vermiştir" dedi.
ADALETİ İSTİSMAR İÇİN YÜRÜYENLERE SORUYORUM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüşüşü'ne de değinen Bakan Bozdağ, "Adaleti istismar için yürüyenlere soruyorum. Yaklaşık 15 milyon adli işlem arasında bu millete haksızlık yapıldığını düşündüğünüz kaç tane dosya var. 15 milyon adli işlem yapılıyor, gösterebiliyorlar mı bir örnek. Gösteremiyorlar. Bir tane konuyu siyaseten istismar etmek için öne çekip onun üzerinden yaklaşık 15 milyon konuda yapılan çalışmaları ve adalete uygun, hukuka uygun verilmiş kararları yok saymak Türk yargısını mahkum etmek, Türk yargısına yapılmış en büyük saygısızlıktır, en büyük hakarettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
AB İFTİRALARLA DOLU RAPORLA KARAR VERDİ
Bakan Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararın saygınlığı, değeri olmayan bir rapor olduğunu belirtirken, "Türkiye, bu raporu ve içindeki iftiraları dikkate almayacak. O raporu hazırlayan müfteriye geri gönderecektir. Bu raporu hazırlayan raportör, Kandil ile kol koladır, Pensilvanya ve onun teröristleri ile kol koladır. Türkiye'ye düşmanlık eden teröristlerle, Türkiye'de eylem yapan teröristlerle kol koladır. PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin görüşlerinin Avrupa raportörünün raporunda, Avrupa raportörün görüşü olarak Avrupa Parlamentosuna sunulduğunu görüyoruz. Buradan çok net söylüyorum bunlar tamamıyla bu terör örgütlerinin görüşlerinin, raportörün imzasıyla sunulmasından ibarettir" diye konuştu.
Bozdağ, konuşmasının ardından, HSK üyeleriyle birlikte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Yurtları Fuarının açılışını yaptı. Stantları gezin Bakan Bozdağ, ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra, Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Bozdağ'ın gelişi, detay
-Bakan Bozdağ'ın konuşması
-Bakan Bozdağ'ın stantları gezmesi
-Detay
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -
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3)ÇALILIK ALANDA 2 YANGIN
ANTALYA'da otluk ve çalılık iki alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Kepez İlçesi Varsak Altıayak ve Zeytinlik mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sera atıklarının bulunduğu alanların ot ve çalılık olması nedeniyle yangınlar hızla yayıldı. Bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arasözler, bir yangın söndürme uçağı ile helikopter ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylarla kullanılan iki TOMA katıldı. Bazı yerleşim yerleri yangın nedeniyle boşaltılırken bölgeye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi geldi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.
İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, yangının yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olduğunu, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü söyledi. Polis, jandarma ve itfaiyenin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattığını belirten Uzunkaya, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.
Görüntü dökümü
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-Yanan alandan detay
Alevlerden görüntü
Ekiplerin söndürme çalışmaları
vatandaşların destek vermesi
Detay
Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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4)ÇOKAL BARAJI'NDA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN EDİYOR
TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda binlerce balık ölüsünün kıyıya vurması bölge sakinlerini tedirgin etti. Nedim Özcan, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunede sudaki oksijen miktarının sıfır çıktığını ve balık ölümlerinin bu nedenle yaşandığını söyledi.
Trakya Bölgesi'nin büyük bir bölümünün içme suyu ihtiyacını arşılamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda balık ölümleri yaşanıyor. Kıyıya vuran binlerce sazan, kızılkanat ve turna balığı ölüsü bölgede tepki ve şaşkınlık yarattı.
Bölge sakini Ferruh Boz sosyal medyadan duruma tepki göstererek, "Trakya'nın GAP'ı diye adlandırılan, bir ucu Çanakkale Gelibolu'da diğer ucu Tekirdağ Şarköy'de olan, oksijen deposu doğa harikası Çokal Barajı'nda milyonlarca ölü balık var ve yapılan su tahlilleri sıfır oksijen çıkmış. Daha yapımı biteli beş yıl bile olmamış Trakya'nın içme suyunu karşılayacak barajda kirlilikten milyonlarca balık öldü. Bu katliamdır, doğaya ihanettir" dedi.
SUDAKİ OKSİJEN ORANI SIFIR
Nedim Özcan ise Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunede sudaki oksijen miktarının aldıkları sıfır çıktığını ve balık ölümlerinin bu yüzden gerçekleştiğini söyleyerek, "Bölgedeki vatandaşların kıyıya vuran bu balıkları toplama girişimleri var. Elimizden geldiğince biz bu konuda uyarılarda bulunduk. Ancak balıkların neden öldüğü belli değil. Bu balıklar tüketilir ise kötü sonuçlar doğurabilirö diye konuştu.
Balık ölümlerinin, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yeniden incelendiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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Ölen balıklardan detaylar
Baraj genel
Su içindeki ölü balıklar
Kıyaya vurmuş ölü balıklar
Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ŞARKÖY (Tekirdağ),
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4)YALOVA'DAKİ BOŞNAK KÖYÜ CUNTACILARIN 80 DARBESİNDE KOYDUĞU KÖY İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR
YALOVA'nın Altınova İlçesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir Boşnak köyü olan Soğuksu Köyü'nde yaşayan köylüler, cuntacıların 12 Eylül 1980 darbesi sonrası değiştirdiği eski köy ismini yeniden kullanmak istiyor.
Darbecilerin, köyün eski yerleşimcileri olan Rumlar tarafından konulan 'Ayazma' ismini kaldırdıklarını söyleyen Köy Muhtarı Yaşar Yedikanat, "Köyümüzün ismi darbeciler tarafından 'Soğuksu' olarak değiştirildi. Bizler Yalova'daki tek Boşnak köyüyüz. Kültürümüzü yaşatmak için mücadele ediyoruz. Bu anlamda köyümüzün eski ismini de yeniden kullanmak istiyoruzö dedi.
MECLİS OYBİRLİĞİYLE 'OLUR' DEDİ
Altınova'da içerisinden tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bir Boşnak köyü olan Soğuksu Köyü'nde yaşayan köylüler, köy isminin değiştirilmesi için imza topladı. Bu imzaları Yalova Valiliği'ne sunan Köy Muhtarı Yaşar Yedikanat, köylerinin yeniden eski isimleri olan 'Ayazma' olarak değiştirilmesini talep ettiklerini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Valiliği, konuyu görüşülmesi için İl İdare Kurulu ve Yalova İl Genel Meclisi'ne havale etti. 5 kişiden oluşan İl İdare Kurulu, 2'ye karşı 3 oyla köy isminin değiştirilmesine 'nüfus kütüklerinin yeniden değiştirilip güncellenmesine sebep olacağı' gerekçesiyle ret kararı verdi. Yalova İl Genel Meclisi ise parti gözetmeksizin oy birliğiyle köy isminin değiştirilmesine onay verdi. Bundan sonraki süreçte ise köyün ismiyle ilgili nihai kararın Ankara'da görüşülerek çıkacağı bildirildi.
İŞTE CUNTACILARIN KÖY İSMİNİ DEĞİŞTİRME NEDENİ
Köyün yanı başından geçen dere nedeniyle köyün eski yerleşimcileri olan Rumlar tarafından köye
Yunanca'da 'kutsal su' anlamına gelen 'agiasma' ismi verildi. 1893 yılında köye yerleşen Boşnaklar ise Rumlar tarafından verilen ismin Türkçe'de 'soğuk su kaynağı' anlamına gelmesi nedeniyle ismini değiştirmeyerek Türkçe karakterlerle 'Ayazma' olarak kullandı. Hem eski yerleşimciler hem de köyün yeni yerleşimcileri olan Boşnaklar tarafından köyün ismi özünde değiştirilmedi. 1980 darbesi sonrası ise cunta yönetimi köy isminin 'Rumları' çağrıştırdığı gerekçesiyle ismini 'Soğuksu' olarak değiştirdi. Eski kültürlerini yaşatmak istediklerini söyleyen Muhtar Yaşar Yedikanat, "Köyümüz 1893 yılında kuruldu. 1980'de darbe döneminde isim değişikliği oldu bu cuntalar tarafından. Biz yeniden köyümüzün isminin 'Ayazma' olarak kullanılmasını istiyoruz. Bunun için köyümüzde imza topladık. 750 nüfuslu köyümüzün tamamı bunu talep ediyor. Yalova'daki meclisten karar oy birliğiyle geçti. İnşallah Ankara'dan da geçer. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Zaten köylülerimiz hep 'Ayazma' ismini kullanıyor. Bir yere gittiklerinde 'Biz Ayazmalıyız' diyorö dedi.
KÖYLÜLER 'AYAZMA'YI İSTİYOR
Köyün eski ismini kullanmak istediklerini söyleyen Hamdi Beşkanat isimli vatandaş ise, "Köyümüzün adı Ayazma idi sonradan Soğuksu oldu. Biz eski ismini istiyoruz. Evren Paşa zamanında ismi değişti. Bu ismi köy olarak istemiyoruz. Bunun için de imza topladıkö şeklinde konuştu.
Mustafa Özgüneş isimli köyü ise, "Bizim ceddimiz 1893'te buraya gelmiş. O tarihten bu yana Yunan asıllı veya Ermeniler de burada yaşamış. 'Ayazma' ismini koymuşlar. Bizim dedelerimizden de bu bize Ayazma olarak kaldı. Aslında 'Ayazma'nın manası da 'soğuk su' demek. Biz yozlaşmasın, aynı isimle kalsın istiyoruz. Yalova'da kayıtlı tek Boşnak köyüyüz. Zorla, hiç kimseye danışılmadan, Kenan Evren tarafından bu isimler değişti. Çok köyün ismi değişti. Biz kültürümüzü kaybetmemek için çabalıyoruz, kültürümüzü yaşatmak için mücadele veriyoruz. Bu 'Ayazma' ismi de bizim ceddimizden bize kalan bir kültür, bir armağan. Bunların torunlarımıza da kalmasını istiyoruz. Biz köy halkının tamamı olarak, isminin değiştirilmesini istiyoruzö diye konuştu.
Görüntü dökümü
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Muhtarın konuşması
Köylülerle röp.
Detay görüntüler
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,-
(BOYUT: 84 mb) (Süre: 2.38 dk)
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5)ÜLKESİNE GİTMEK İSTEYEN SURİYELİ, 7 KATLI BİNADAN ATLAMAK İSTEDİ
ŞANLIURFA'da barınan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Faruk A., ailesinin bulunduğu Rakka'ya gitmek için 7 katlı inşaatın çatısında intihara kalkıştı. Arapça bilen polis memurunun konuşup ikna ettiği genç, çatıdan indirildi.
Olay, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. Ülkesinde yaşanan iç savaştan dolayı kaçarak Türkiye'ye yalnız başına gelen Faruk A., Suriye'nin Rakka kentinde kalan ailesinin yanına gitmek için iddiaya göre, Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak ülkesine gitmesine izin verilmeyen genç girdiği bunalım sonucu inşaatın çatısına çıkıp atlayacağını söyledi. Ülkesinde kalan ailesinin yanına dönmek isteğini Arapça bağıran Suriyeli genç için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri gencin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Gençle iletişim kurması için Arapça bilen bir polis memuru, çıktığı inşaatta bir süre onunla Arapça konuştu. Polisin, kendisine yardımcı olacağını söylediği genç, ikna edilip aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çatında bulunan Suriyeli genç
Çevrede önlem alan ekipler
Aşağıya indirilen Suriyeli genç
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB
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6)SULAMA KANALINDA KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TOKAT'ta sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde bulunamayan 20 yaşındaki Zeki Sarıel'i arama çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezinde önceki gece Gezirlik Mahallesi'nde toprak yolda sürücüsü 20 yaşındaki Esat Özer yönetimindeki 60 HE 734 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanlına uçtu. Olay sonrası sürücü Esat Özer ile 21 yaşındaki Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Suda yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobilde bulunan Zeki Sarıel'e ise ulaşılamadı. Bunun üzerine sulama kanalının kapakları kapatılarak başlatılan çalışmalar dün akşama kadar sürdü ancak sonuç alınamadı. Emirseyit Beldesi'ne kadar süren çalışmalar dün akşam bitirildi. Kayıp Sarıel'i arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. AFAD ekipleri sulama kanalı içerisine girerek Zeki Sarıel'i arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri bugün de Emirseyit Beledisinden, Turhal ilçesine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik mesafede Zeki Sarıel'i bulmak için çalışmalarına başladı. Sulama kanalı içerisinde bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ise Tokat İl Özel İdaresine ait ekskavatör yardımı ile kontrol edildi Arama çalışmalarına Zeki Sarıel'in babası Halim ve kardeşi Ramazan ile arkadaşları da katıldı. Henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-Arama yapılan bölgeden görüntüler
-Ekiplerin kanal içerisindeki arama çalışmaları
-İş makinesi yardımı ile yapılan aramalar
-Aramaları takip eden yakınları
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
(132 mb)
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