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DHA YURT BÜLTEN - 8

Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira cezaMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.

DHA YURT BÜLTEN - 8
03.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:14

Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.

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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR, (Manisa) (DHA)

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Evine girdiği komşusuna cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

KÜTAHYA'da yan komşusu olan 83 yaşındaki kadının evine çatıdan çıplak bir şekilde girerek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A. (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesinde oturan H.A., önceki gece 02.30 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşayan komşusu K.K.'nın (83) oturduğu evin çatısından tavan arasını kullanarak girdi. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran H.A., çıplak bir şekilde K.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadının yardım çığlığı atması üzerine şüpheli üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada yaşlı kadının telefonla arayıp yardım istediği kızı ve damadı eve girip şüpheli H.A.'yı bir odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli H.A.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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