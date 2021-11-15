DHA YURT BÜLTEN - 5

1) YÖRÜK KIZ MÜSLÜME 6 GÜNDÜR ARANIYOR; 'KAÇIRILMA' İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor. Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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