Dha Yurt Bülten-5

1)MUDANYA' DAKİ YANGINDA 20 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

YANAN ORMANLIK ALAN ÖNCE TEMİZLENECEK SONRA FİDAN DİKİLECEK

BURSA'nın Mudanya ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangında, 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın yola atılan sigara izmaritinin neden olduğu yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtip yanan yerlerin bu hafta içersinde temizleneceğini şubat ayında ise Mudanya halkı ile birlikte fidanlar dikileceğini söyledi. Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Göynüklü Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılıp büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bu kez yolun karşı tarafında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede Göynüklü'nün yanı sıra Çağrışan ve Bademli mahallelerinde etkili oldu. Burada bulunan villalar ve konutlar tedbir amacı ile boşaltılırken Bursa'dan da görülen dumanlara ve alevlere

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Karabük, İzmir'den Balıkesir, Keşan ve Edremit'te çağrılan 6 helikopter ile bir uçak havadan müdahale etti. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Mudanya'ya gidip yapılan söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Şiddetli poyrasın nedeniyle konrol altına alınamayan yangın büyürken, saat 14.30'da Bursa- Mudanya Karayolu karşılıklı olarak trafiğe kapatıldı. Rüzgarın etkisini yitirmesi ile yangın havadan ve karadan 150'ye yakın arazöz ve itfaiyenin müdahalesi ile saat 16.00'da nispeten kontrol altına alınsada yangının yaşandığı bölgede bulunan iki villanın çatısı yandı. Bursa-Mudanya Karayolu saat 18.00'de tekrar araç trafiğine açıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yangının aynı anda birkaç yerde başlamasının düşündürücü olduğunu belirtip, "Yangını rant amacıyla çıkartan olursa onlara bu fırsatı vermeyeceğm" dedi.

YANAN YERLER AĞAÇLANDIRILACAK

Kontrol altına alınan yanının sabaha kadar devam eden soğutma çalışmaları bugünde devam etti. Bölgede yapılan gözlemde alevlerin bir çok konutun bahçesine kadar geldiği ve süs bitkilerini yaktığı gözlemlendi.

Bursa Ormam Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Alevlerin buradan ormanlık alana sıçradığını ifade eden Bölge Müdürü Akın şunları söyledi:

"Alevler ruzgarın etkisiyle çok kısa zamanda tepe yangınına dönüştü. Akabinde hemen Mudanya'ya giden yolun karşı tarafında da atlama yaparak yerleşim yerlerini tehdit eder duruma geldi. Biz ihbarı aldığımız da hemen Orman Genel Müdürlüğümüze ait 6 helikopteri Karabük'ten İzmir'den Balıkesir'den Keşan'dan Edremit'ten çağırdık. Daha sonra yine her ihtimale karşı 'yeterli olmaz' diye bir tane uçak çağırdık. Çok kısa bir zamanda erken müdahaleyle yangın üç dört saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı. Tabii yangının en önemli yönü yerleşim yerleri tehdit ediyor olmasaydı. Bir yangınla mücadelede öncelikle insan hayatının ve yerleşim yerlerinin zarar görmemesi ilk hedefimizdir. Çok şükür büyük bir felakete dönüşmeden 15 20 hektarlık bir alanda yangını kontrol altına aldık. Gece boyunca sahadaki 30'a yakın arazöz ve 15- 20'ye yakın sahadaki belediye itfaiyeleri ile 11 tane iş makinesi ve çok sayıda işçimiz yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam edip şeritler açtı. Bugün sabah saat 5.30 itibariyle 3 helikopterimiz 1 saat boyunca yangında yanan sahanın etrafına soğutma çalışması yaptı. Şu anda halen ekiplerimiz sahada bekliyor. Yangın tamamen söndürdükten sonra sahadaki yanan ağaçları temizleyeceğiz ve en kısa zamanda, bu 15 hektarın bir metrekaresi kalmayacak şekilde bu alanı yeşillendireceğiz. Bu anlamda çalışmalarımıza 3-4 gün içerisinde başlayıp, fidanlarımızı şubat ayında bölge halkıyla beraber dikeceğiz"

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Yangında canlarını son anda kurtardıklarını söyleyen Şenay Sancak, "Yangını yolda çalışan işçiler fark etti. ortalığı duman kaplamıştı. Biz ormanın yanacağını Havadan küller saçılmaya başladı biz . Pencerelerimizi kapattık. İlk başta ormanın yanacağı aklımıza gelmemişti. Baktığımızda yangının aşağı tarafta olduğunu gördük hemen yanımıza hiçbir şey almadan kaçmak için toparlandık. Önce canımızı düşündük. Alevler ormandan bize vurur gibi oldu. Zor kaçtık. Herkes evleri boşalttı hemen aşağı yola indik. Tabii itfaiyeler bu sırada müdahale ediyordu. Ruzgarın etkisiyle çevremizdeki birkaç binanın çatısı tutuştu. Yangın üst tarafımızdaki villaya kadar geldi. O villanın bahçesindeki ağaçları yaktı sonra söndürüldü. Allah herkesi korudu ölüm olmadı ama insanlar çok korktu. Biz evden çıkınca alevler bizim evimizin bahçesine kadar girmiş balkon direğine kadar gelip saksıdaki bitkileri yakıyor. Allah korudu eve bir şey olmadı" dedi.

50 HEKTAR ORMAN YANMIŞTI

Bu arada, Mudanya'nın Göynüklü, Çağrışan ve BAdemli Mahalleri'nde 20 hektar alanın yanmasına neden orman yangının benzeri 2015 yılının 29 Ağustos tarihinde yaşanmıştı. 50 hektar alan kül olmuştu. Yangın izlemek için otomobillerini yol kenarına park eden DEniz ve SEyin Çekirge çiftinin içersinde bulunduğu araca bir başka otomobil çarpmış çift ise yaşamlarını yitirmişti. Kazada Çekirge çiftinin otomobilde bulunan ikiz çocuklarından biri ise ağır yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Orman Bölge Müdürünnü açıklaması

-Dron ile görüntüler

-Yangın yerinden görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

Fatih Emre TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ-BURSA/DHA

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2)BRUNSON'IN EŞİ PAZAR AYİNİNE KATILDI

İZMİR'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne geldi. Sivil polisler kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Ayin öncesinde dış cephesinde temizlik yapılan kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının ise, hala burada durduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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Ayine katılanlardan görüntü

Norine Brunson'ın gelişinden görüntü

Kapıya asılan Türk bayrağından görüntü

Genel ve detay görüntü

(Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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3)BALAYI YOLUNDAKİ KAZADA GELİN ÖLDÜ, DAMAT VE 2 KİŞİ YARALI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada dün evlenen Özlem Yalın (24) yaşamını yitirirken, eşi Ferhat Yalın (28) ile 2 kişi yaralandı. Yalın çifti balayı için önce İzmir'e ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza, sabah saatlerinde, Aydın- İzmir yolu Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ferhat Yalın'ın kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen sürücülerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Ferhat Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u kurtarırken, Özlem Yalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini olduğu bildirildi. Özlem Yalın'ın cansız bedeni ise olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren Özlem Yalın'ın aracı kullanan Ferhat Yalın ile dün akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği anlaşıldı. Yalın çifti balayı için bugün önce İzmir'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.

TIR sürücüsü Abdurrahman Gök Dumlupınar, gözaltına alınırken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çiftin düğününden kamera görüntüleri

-Olay yerinden görüntü (FOTO)

-Çiftin fotosu

Burhan CEYHAN/AYDIN,

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4)ESKİŞEHİR'DE 200 POLİS VE DRONE'LA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ESKİŞEHİR'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen, drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekat Şubesi polislerinin de yer aldığı toplam 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Gazipaşa, Fevzi Çakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda bazı evlerin demir kapıları ve pencere camları kırılarak içeriye girildi, narkotik köpeği de evlerde polislerle birlikte uyuşturucu madde aradı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü suça sürüklenen çocuk, 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerinde yapılan aramada 67.93 gram bonzai, 9 sentetik uyuşturucu hap, 0.50 gram skunk, bonzai çoğaltımında kullanılan 6 çakmak gazı, bonzai çoğaltımında kullanılan 2 sinek ilacı, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 16 mermi, 51 fişek ele geçirildi.Şüphelilerin sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Plis kamerasından;

-Ekip araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışları,

-Dronenin havalanırken çekilen görüntüsü,

-Ekiplerin evlere yaptığı operasyondan,

-Kapı ve pencelerin kırılıp içeri girilmesi,

-Yere yatırılan şüphelilerin,

-Evde köpekli arama, ele geçirilen silah ve uyuşturucuların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHA

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5)FİLM VE DİZİ AKSESUARLARI, BALIKESİRLİ ANTİKACILARDAN

BALIKESİR Antikayı Sevenler El Sanatları Kültür ve Yaşatma Derneği (BASDER) üyeleri, yurt içinde ve dışında çekilen Osmanlı Dönemi, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşları ile bu zamanları konu alan filmlerde kullanılan giysi ve aksesuarların tedarikçisi oldu.

BASDER Başkanı Nihat Yeşil, ünlü dönem dizilerinde kullanılan eşyaların büyük bölümünün Balıkesir'den alındığını söyledi. Son yıllarda Osmanlı Dönemi, Kurtuluş Savaşı, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşları ile bu zamanları konu alan dizi ve filmlerin revaçta olduğunu belirten Yeşil, Anadolu kenti olan Balıkesir'de bu dönemlerden antikaların daha fazla olduğunu kaydetti. Bu tür antika eşyaların iyi korunmuş olması gerektiğini de vurgulayan Yeşil, kendilerinden alınan ya da kiralanan eşyaların özellikle Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da çekilen film ve dizilerde de aksesuar olarak kullanıldığını anlattı.

'PADİŞAHIN DİZİDEKİ KEMERİNİ BEN VERDİM'

Dernek çalışmalarının 2016 yılında başladığını dile getiren Nihat Yeşil, amaçlarının, dernek üyeleri arasında birlikteliği ve yardımlaşmayı sağlamak olduğunu söyledi. Antikacıların işlerine hobi olarak başladığını daha sonra ise tutkuya dönüştüğünü anlatan Yeşil, "Balıkesir'de 80'e yakın antikacı arkadaşımız var. Osmanlı Dönemi'nden itibaren kalan ürünleri topluyoruz. Arkadaşlarımızda o dönemlerden kalma çok sayıda eşya var. Bunlar da hala kullanılabilen eşyalar. Mesela dönem dizilerinin birinde kullanılan bir kemer vardı, gümüş olan. Dizide padişahın taktığı bu kemeri ben vermiştim. Tarihi dizilere daha çok gelinlik ve elbiseler verdik. Arkadaşlarımız bunun gibi bu konuda çok sayıda ürünler verdiler" dedi.

'TURİSTLERİN DE İLGİSİ VAR'

Dizi yapımcıları, yönetmenler veya aracıların kendileriyle iletişime geçtiklerini kaydeden BASDER Başkanı Yeşil, bu tür tarihi diziler revaçta olduğu için ürünlerinin değerlerinin de arttığını belirtti. İstanbul'un antikacılarının ve koleksiyoncularının da Balıkesir gibi Anadolu kentlerini tercih ettiğini dile getiren Yeşil, "Balıkesir gibi Anadolu kentlerindeki antikalar genelde yerel ürünlerdir. Türk kültürünü daha fazla yansıtır. Bizde sadece dizi ve film yapımcıları değil, koleksiyoner ve antikacılarda alıyor. Yabancı turistlerin de bizim ürünlerimize ilgisi var. Bez ve tekstil ürünleri çok rağbet görüyor. El emeği göz nuru dediğimiz ürünler alınıyor. Satma taraftarı değiliz ama antikacılık dipsiz kuyu gibi. Ekonomik gücümüz yettiği oranda elimizde ürün tutabiliyoruz. Satma taraftarı değilim, onları seyretmek zevk veriyor bize. Ama mecburiyetten satıyoruz. Ünlü bir koleksiyoner de bana bu işin dipsiz kuyu olduğunu söylemişti" diye konuştu.

Dernek üyesi antikacı Yalçın Güçlü ise genelde 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma eşyaları topladığını söyledi. Kendisinden de birçok film ve dizi için gaz maskeleri, cephane kutuları alındığını kaydeden Güçlü, 1990'lı yılları anlatan dizi için o dönemlere ait gazoz şişeleri temin ettiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Antila pikap ve çalan müzik

Antika eşyalardan görüntüler

Antikacılar Derneği Başkanı Nihat Yeşil açıklamalar

Filmlerde kullanılan antikalardan görüntüler

Detay görüntüler.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,

Görüntü: HD, Süresi: 4 Dakika 27 Saniye, Boyutu: 820 MB.

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6)250 LİRA BORCU İÇİN 3 KİŞİYİ YARALADI

KONYA'da Muhammet Batuhan Y.(19), iddiaya göre 250 lira alacağını istemeye gelen aynı yaştaki Mustafa Kaya ile arkadaşları Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman'ı, av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından kaçan Muhammet Batuhan Y., saklandığı camii inşaatında yakalandı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Kaya, yanındaki arkadaşları Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman ile birlikte iddiaya göre 250 lira alacağını istemek için Muhammet Batuhan Y.'nın yanına gitti. İkili arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Batuhan Y., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Mustafa Kaya, Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. 3 arkadaş, otomobilleriyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak Muhammet Batuhan Y.'nın evine gitti. Muhammet Batuhan Y.'yi evde bulamayan polis, çevrede yaptığı araştırmada saklandığı camide yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Batuhan Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması

Acil servisten detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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7)KASTAMONU'DA BİR İŞYERİ YANDI

KASTAMONU'da bir işyeri sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası tamamen yandı.

Kastamonu Candaroğulları mahallesinde bulunan Muammer Maden'e ait markette sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkanın yanması cep telefonu kaydı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU -

Süre: 00: 15 boyut: 2.16 MB