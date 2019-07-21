DHA YURT BÜLTEN-21

DHA YURT BÜLTEN-21

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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