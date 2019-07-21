DHA YURT BÜLTEN-21
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı
Son Dakika Haberleri