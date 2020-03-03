DHA YURT BÜLTEN - 19

03.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:18

MSB: 1 asker şehit, 9 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı bölgesinde rejimin açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi.

'299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Açıklamada ayrıca, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA, =============================

Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (4)MERİÇ NEHRİ KIYISINDA HAYATA TUTUNUYORLAR

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı artarken Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler Doyran köyünde bekliyor. Meriç Nehri kenarında bulunan köye öğleden sonra gelen göçmenlerin sayısı artarken çok sayıda göçmen çanta ve valizleriyle bekliyor. Havanın kararması ve havanın soğumasıyla birlikte göçmenler ısınmak için ateş yakmaya başladı.

KUMANYA VE KIYAFET DAĞITILIYOR

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar ise Doyran'da bekleyen göçmenlere gıda yardımında bulunuyor. Belirli aralıklarla göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtılırken, ayrıca çocuklar için kıyafet dağıtılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Göçmenlerden görüntüler-Ateş yakanlar-Kumanya ve kıyafet dağıtımı-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,===============================

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

ABD savaş gemisi Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında gemiye Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Savaş gemisinin boğazı geçişi sırasında güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait füze destroyerinin Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilmiş genel detay görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/Çanakkale,DHA=============================

Rahatsızlanan Afgan uyruklu Zehra hastaneye kaldırıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmenlerden Afganistan uyruklu Sadık Muammedi (31), 3 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) ve 3 çocuğu, Yunan askerlerince gözaltına alınıp, para ve kıyafetlerine el konularak geri gönderildi. Afgan aile, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelip, bir inşaatta yaşamaya başladı. 2 gündür inşaat halindeki iki katlı binanın üst katındaki bir odada kalan Afganlı aileden, 6 aylık hamile olan Zehra Caferi rahatsızlandı. Bunun üzerine bölgeye gelen bir yardım kuruluşu durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu Zehra Caferi, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü. Ambulansa alınan Zehra Caferi, ardından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesinden görüntü.-Kadını ambulansa götürmelerinden görüntü.-Ambulansa bindirilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), =============================

Üniversite öğrencilerden Bahar Kalkanı'na ışıklı destek ERZİNCAN'da Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı destek vermek amacıyla odalarını ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Soğuk havaya aldırmayan öğrenciler yurt önlerinde ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak çeşitli etkinlikler düzenledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi' bünyesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba ve Mengücek Gazi Kız Yurtları, Piri Sami Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı destek olmak amacıyla odalarının ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Erzincan-Sivas E-80 karayolu üzerinde bulun kız ve erkek yurdunda kalan öğrenciler, yurt binası önünde İdlib'de şehit askerlerin isimlerini okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Diğer yurtlarda kalan öğrenciler ise yurt binası önünde dev Türk Bayrağı açarak, şehit olan Mehmetçikler için dua okudu.

Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, soğuk havaya rağmen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için etkinlik düzenleyen üniversite öğrencilere teşekkür etti. Mumcu, "Mehmetçiğimize destek olmak için TSK ve Bahar Kalkanı operasyonu için çeşitli fonlar ve çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Tüm öğrencilerimizle birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağ olsunlar oldukça duyarlı. Vatan evlatlarımızın askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını vurguluyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Oda ışıklarından TSK ve Bahar yazılması-Öğrencilerden genel detay görüntü-Öğrencilerin ellerinde bayraklarla yürümesi-Şehitlerin isimlerinin okumaları-İstiklal Marşı okumaları-Dua etmeleri-Burak Mumcu açıklaması-Öğrenci açıklama

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ==================================

Foça, İdlib şehitleri için yürüdü FOÇA'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Foça Belediyesi tarafından düzenlenen saygı yürüyüşüne, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük hüzünle ve sessizce yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesinin ardından, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kısa bir konuşma yaptı. Şehit Mehmetçiklerimizi tarifi zor bir duyguyla andıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Anadolu topraklarında yaşayan bizler; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden her daim bir bütün olmalıyız. Bu vatanın bir evladı olarak tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin huzur ve güven içinde yaşamalarından başka bir isteğimiz olamaz. Bir annemizin daha feryadını haykırmaması için en sağlıklı adımlarla hareket ederek bunu sağlamalıyız. Türkiye'mizin artık böyle acılar yaşamaması en büyük dileğimiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ===============================

Datça'da şehitler için konvoy düzenlendi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksi esnafının öncülüğünde bir grup vatandaş, İdlib'de şehit düşen askerler için Türk bayrakları eşliğinde konvoy yaptı.

Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıraları toplanan taksiciler ve vatandaşlar, 250 araçlık konvoy oluşturdu. Kazım Yılmaz Bulvarı ve Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 5 kilometrelik yol boyunca, klakson çalarak tur atan araçlara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Etkinlik, Cumhuriyet meydanında sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İlçe merkezinde Türk bayrakları eşliğinde klakson çalarak tur atan konvoydan görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla),=============================

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bozova ilçesinde meydana geldi. Muhlis Elisa (51) yönetimindeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cuma Karaca'nın (60) kullandığı 02 BC 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe Karaca, Gafure Karaca, Güneş Karaca, Muhammed Musa, Ömer Musa ve Hayad Abdulvahid yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri-Kazaya karışan otomobiller-Yaralıların yerde yatması-Otomobillerden yola savrulan parçalar-Jandarmanın önlem alması-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN-

Kaynak: DHA