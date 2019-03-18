Dha Yurt Bülten - 19

Yangında bayılan ev sahibini itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın altıncı katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde dumandan etkilenerek bayılan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Panik yaşayan apartman sakinleri evlereni boşaltarak sokağa çıkarken, yangında maddi hasar oluştu.

Yangın saat 21.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi, 1345 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı bir binanın 6'ncı katında oturan Ahmet İncegür'ün (58) perdenin kenarında unuttuğu sigara yangına yolaçtı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, itfaiyenin merdivenli aracıyla dairenin balkonundan evin içerisine girdi. Yangın sırasında dumandan etkilenerek baygınlık geçiren İncegür, itfaiyenin merdivenli aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İncegür, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışması yapıldı.

AYNI DAİREDE ÜÇÜNCÜ YANGIN

Apartman dairesinden yükselen alevler ise mahallede korku yarattı. Endişe yaşayan mahalle sakinleri sokağa akın etti. İçerisindeki eşyaların büyük hasar gördüğü yangında, vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişe içerisinde izledi. Apartman sakinlerinden Rıfat Ergün, yangının çıktığı dairenin sahibinin alkol bağımlısı olduğunu ileri sürerek, "18 yıldır bu binada yaşıyorum. Aynı dairede 3 kez daha yangın çıktı. Bu korkuyu üçüncü kez yaşadık. Her seferinde aynı şey oluyor. İnsanlar burada endişe içerisinde" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Şirin ise, alevler nedeniyle korku içerisinde sokağa çıktığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan daireden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin İncegür'e ilk müdahaleyi yapması

-Ev sahibi İncegür'ün itfaiye ekiplerince taşınması

-Olay yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Yangının çıktığı daireden detaylar

-Sokakta çalışmaları izleyen vatandaşlardan detaylar

-Apartman sakini Rıfat Ergün ile röp.

-Mahalle sakini Sevgi Şirin ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Engelli kişi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay gece saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda bulunan yakınları eve döndüklerinde Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısının önünde kanlar içerisinde buldu. Yakınların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Muktedir Çapur'un öldüğünü belirledi. Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilirken, boğazında da bıçak darbelerinin olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Apartmanın önündeki tekerlekli sandalyeden görüntü

Polis ekiplerinden görüntüler, apartmana girmeleri

Haber-Kamera: Ercan BUBER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna çarptı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ iotomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen B.G. yönetimindeki 35 AF 6673 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarpması sonucu, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazanın ardından akaryakıt istasyonu çalışanları, elekrikleri keserek önlem aldı. Kazada, otomobil sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.Ö. yaralandı. Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılar, Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden detay

-Otomobildenn detay

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aile kavgası cinayetle bitti

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Salih K. ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği eniştesi Ergin B.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Şeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın Kulesi mevkiinde karşılaşan Salih K. ile eniştesi Ergin B., ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Salih K., belindeki tabancayı çıkararak Ergin B.'ye ateş açtı. Ergin B., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Salih K. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergin B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan Salih K.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Haber: Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA(Kastamonu),

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Kaynak: DHA