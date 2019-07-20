DHA YURT BÜLTEN-16

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: EKONOMİ GİDEREK DARALIYOR



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomiye dönüp baktığınız zaman, ekonomi giderek daralıyor. Her şey yarı yarıya, adeta devletin bu rakamlarda, daha doğrusu devletin vatandaşa vermeyi vaat ettiği refahta tanzim satış mağazası kurulmuş bu refah göstergelerinin hepsi yarıya indirilmiş. Bir tanesi hariç, 2010 yılında çıkarttıkları 10'uncu planda demişler ki; '2023 yılında işsizliği yüzde 5'e düşüreceğiz.' Bir onu ikiye katlamışlar. Diyorlar ki şimdi yüzde 9,9. Bütün bunlara baktığımızda aslında bu plan bir iflasın ifadesi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, memleketi Tekirdağ'da Büyükşehir Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek, gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, Türkiye'de çok dikkatle izlenmesi gereken noktalar olduğunu belirterek, "Türk demokrasisi sürekli, her gün biraz daha kan kaybediyor. Türk devleti biraz daha can kaybediyor. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmamaya başladı, kuvvetler ayrılığından kastettiğim de şudur; eskiden yargı, yasama ve yürütme birbirinden bağımsız olacaktı. Birbirlerini denetleyebileceklerdi, hesap verecekler birbirlerine ama bugün konuştuğumuz zaman buna bir 4'üncüsü eklenmiş durumda, o da medya" dedi.

'PANSUMAN TEDAVİLERİ İLE GEÇİŞTİRİYORLAR'

İktidarın ne kadar büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olunduğunun farkında olmadığını ya da görmek istemediğini öne süren Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu işleri aspirin tedavileri ile pansuman tedavileri ile geçiştirmeye çalışıyor. Ama dönüp baktığınız zaman manzara hiç de onların düşündüğü gibi değil.

'BU İFLASIN BİR İFADESİDİR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin iflasın eşiğine geldiği iddia eden Öztrak, "Ekonomiye dönüp baktığınız zaman, ekonomi giderek daralıyor. Şimdi bakın bir plan çıkarttılar, hatırlayın büyük 2023 hedeflerimiz vardı bizim. Odalar birliği bunun peşindeydi, ihracatçılar meclisi bunun peşindeydi, bir tek rakam hatırlatayım, 500 milyar dolar dedikleri ihracat, bugün 11'inci Kalkınma Planı'nda 2023 yılında diyorlar ki 260 milyar dolar olacak. E ne oldu? 2 trilyon dedikleri gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyona düşmüş. 25 bin lira vereceğiz diyorlardı. Kişi başına gelir 12 bin liraya düşmüş. Her şey yarı yarıya, adeta devletin bu rakamlarda, daha doğrusu devletin vatandaşa vermeyi vaat ettiği refahta tanzim satış mağazası kurulmuş bu refah göstergelerinin hepsi yarıya indirilmiş. Bir tanesi hariç, 2010 yılında çıkarttıkları 10'uncu planda demişler ki; '2023 yılında işsizliği yüzde 5'e düşüreceğiz.' Bir onu ikiye katlamışlar. Diyorlar ki şimdi yüzde 9,9. Bütün bunlara baktığımızda aslında bu plan bir iflasın ifadesi" diye konuştu.

'DEMOKRASİ STANDARTLARIMIZ DÜŞÜYOR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana patinaj yaptığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Demokratik standartlarımız düşüyor, hukuk devleti önemli ölçüde yıpranıyor ve bugün geldiğimiz noktada 24 Haziran'dan bu yana Türk halkının cebi, Türk halkının tenceresi her gün boşalıyor. Her gün biraz daha fakirleşiyoruz. Ama diyorlar ki; 'Bu sistem iyi, bu sistemin ufak düzeltilmesi gereken yerleri var, bunu düzeltelim.' Bu sistem iyiyse, bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş büyük komutan İsmet İnönü yine Kurtuluş Savaşı'nın, önemli isimlerinden Celal Bayar 1947 yılında kalkıp da neden Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanı aynı kişi olmasın, bunları birbirinden ayıralım diyorlar. Dönüp dolaşıp bugünkü yere Cumhurbaşkanını, partisinin de genel başkanı yaptık. Yani 1947-2017, 73 yıl geriye gittik"

Görüntü Dökümü:

Faik Öztrak ve beraberindekilerin gelişi

Karşılanmaları

Faik Öztrak'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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OKULUN BAHÇE DUVARINDA OTURURKEN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, okulun bahçe duvarında otururken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşen Kenan Demir (17), hayatını kaybetti. Olay, dün gece Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Gece arkadaşları ile birlikte Barak Ortaokulu'nun bahçe duvarında oturan Kenan Demir, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kenan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kenan Demir'in Fotoğrafı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80,2 MB

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CEBİNDEKİ TELEFONUN BATARYASI PATLAYAN SÜRÜCÜ YARALANDI



KARAMAN'da otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken cebinde bulunan cep telefonunun bataryası patlayan Bünyamin Katırcı, bacağından ve elinden yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Bünyamin Katırcı, otomobili ile trafik ışıklarında beklerken, cebindeki telefonunun bataryası bir anda patladı. Patlamayla birlikte Katırcı'nın bacağında ve elinde yanıklar oluştu. Kendi imkanlarıyla Karaman Devlet Hastanesi'ne giden Katırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ceplerde büyük bir tehlike taşındığını belirten Bünyamin Katırcı, "Cebimizde çok büyük bir tehlike taşıyormuşuz. Telefonum herhangi bir sarj cihazına bile takılı değilken patladı. Bir anda cebimdeki telefondan ısılar ve duman çıktığını fark ettim. Telefon cebimde bir anda patlayarak alev aldı. Telefonu otomobilin camından hemen dışarıya attım. Bu sırada pantolonumun cebi ve bacağım yandı. Telefonu dışarıya atacağım derken elimi de yaktım. Kırmızı ışıkta bekleyen diğer araç sürücüleri telefonun üzerine su dökerek söndürdü. Allah'a şükür ciddi bir yaralanma yaşamadım ama telefonu o anda cebimden çıkaramasaydım çok daha kötü olabilirdi. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Televizyonlarda görüyorduk ama inanamıyorduk. Bizler bu telefonları çocuklarımızın eline veriyoruz. Bugün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.

Görüntü Dökümü

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Patlayan telefondan detay

Bünyamin Katırcı ile röportajı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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BÖBREK NAKLİYLE 4 YIL SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ÇANAKKALE'de, şeker hastalığı nedeniyle 4 yıl önce böbrekleri iflas eden Mehmet Karga (48), Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Mehmet Karga, 19 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. 4 yıl önce de böbrekleri iflas eden Karga, haftanın üç günü diyalize bağlı olarak yaşamına devam etti. Mehmet Karga, böbrek nakli için başvurduğu diyaliz merkezlerinden ise olumlu yanıt alamadı. 7 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvuran Mehmet Karga'ya beklediği haber 27 Haziran günü geldi. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, aynı gün gece yarısı Çanakkale'de 3 saat süren operasyonla nakledildi. Nakille sağlığına kavuşan Mehmet Karga, hastanedeki tedavi süresi boyunca 19 litrelik büyük su damacanasını bir an olsun yanından ayırmadı.

'NAKİL BEKLEYEN HASTALAR TELEFONLARI AÇMALI'

Böbrek nakli sırası bekleyen Mehmet Karga'yı 27 Haziran gecesi 4 kez aradıklarını belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "O gece Mehmet Bey'i telefonla aradım. Maalesef telefonu açmadı. Fakat koordinatörlerimiz ısrarlı bir şekilde aramaya devam etti. İkinci kez, üçüncü kez aradılar artık dördüncü kez aradığımızda umutların tükendiği noktada Mehmet Bey telefonu açtı. Tabi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Börek çıktı deyince sevinçle merkezimize geldi. Böbrek nakli için bekleyen hastalar mutlaka telefon yanında yatmaları gerekiyor nakil merkezine kayıt oldukları zaman. Çünkü çoğunlukla bu tip organizasyonlar gece olmakta. Mehmet Bey dördüncü aramada nakil merkezimize geldi. O gece 3 saatlik bir operasyonla böbrek naklini gerçekleştirdik" dedi.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Diyalize girdiği günleri yaşanmamış saydığını söyleyen Mehmet Karga ise, "Haftanın 3 günü diyalize girdiğim için, o günleri yaşanmamış sayıyordum. Suyumuzu bile çay bardağı ile içiyorduk. Nakil oldum. Sağlığıma kavuştum. Gördüğünüz gibi su bidonunu yanımdan ayırmıyorum" diye konuşu.

Görüntü Dökümü

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-ÇOMÜ organ nakil merkezinden görüntü.

-Organ nakli ameliyatı arşiv görüntü.

-Cabir Alan ile röp.

-Mehmet Karga ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ, ÇANAKKALE,

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ATATÜRK'ÜN İLK KAZMAYI VURDUĞU YENİLENEN DEMİRYOLU HATTINDA TEST SÜRÜŞÜ



AVRUPA Birliği (AB) IPARD projesi kapsamında 2015 yılında 260 milyon euro bedelle çalışmaları başlatılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı yenileme projesinde sona gelindi. Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolüyle beraber yenilenen hatta incelemelerde bulunarak, demiryolu otosuyla test sürüşüne katıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı ve 1931 yılında açılışını gerçekleştirdiği 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında 4 yıl önce Avrupa Birliği IPARD projesi kapsamında başlatılan modernizasyon çalışmasında son aşamaya gelindi. Çalışma kapsamında 378 kilometreli hat yenilenirken, 30 tarihi köprü restore edildi. Hat üzerine yaklaşık 40 yeni köprü de inşa edildi. 260 milyon euroya tamamlanan hat yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TCDD yetkililerden bilgi aldı. Demiryolu otosuna binen Vali Ayhan ve beraberindekiler Yıldızeli-Kalın İstasyonu arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Yapılacak test sürüşlerinin ardından Sivas'ı liman kentlerine bağlayacak olan demiryolu hattının gelecek ay açılması hedefleniyor.

Türkiye'de, özellikle Sivas'a son yıllarda yapılan en büyük projelerden birini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "2019 yılının Ağustos ayında bitişi Eylül ayında test sürüşleriyle yıllardır hayalini kurduğu Sivas'ın liman kentlerine ulaşmasının mutluluğunu yaşayacağız. 378 kilometre olan bu hattın tamamını yenilemiş vaziyetteyiz. 30 tane tarihi köprü bu hat üzerinde restore edilmiş vaziyette. 40'ın üzerinde yeni köprü yapılmış durumda ve Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'dan IPARD projesi kapsamında aldığı en büyük yatırım 260 milyon Euro. Bunu liraya çevirdiğimiz zaman 2 milyar Lira. Bu Sivas'ın ne kadar kritik bir nokta olduğunu, ne kadar önemli bir şehir olduğunu, limanlara geçit bağlantısı olması gerektiğinin en güzel ifadesidir. Bu yatırımlar kolay gelmiyor. İnşallah bu projeyle beraber Sivas'ta yapılacak lojistik köy ile Samsun'daki lojisik köy birleştiği takdirde Sivas'taki üretime çok daha kolay ulaşım sağlanacaktır" dedi.

'SİVAS İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Samsun-Sivas arasındaki demiryolu hattı yenileme projesi çalışmalarını incelediklerini ifade ederek, "2015 yılında IPARD projesi kapsamında başlayan bu proje artık son aşamasına geldi. Sivas için önemli bir proje. Özellikle Sivas'ta üretilen ürünlerin limana daha hızlı ulaştırılması noktasında Sivas'a katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte bu projenin tamamlanmasıyla, YHT'nin Sivas'ta devreye girmesiyle ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçerek lojistik köy ile bir bütün olarak değerlendirdiğinde, Sivas için kazanç olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yenilenen hattan görüntüler

-Vali ve beraberindekilerin incelemeleri

-Demiryolu otosuyla test sürüşü

-Vali ve Başkanın açıklamaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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ÇOCUKLAR ŞENLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendileri için düzenlenen mahalle şenliğine katılan çocuklar, kurulan oyun parkında eğlencenin tadını çıkardı.

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında özellikle şehir merkezinin dışında kalan mahallelerde çocukların aileleriyle eğlenmeleri için çocuk şenliği düzenledi. Her hafta sonu farklı bir mahallede düzenlenecek olan şenliklerin ilki, Pamukkale Mahallesi'nde yapıldı. Mahalledeki pazaryerinde kurulan şenlik alanına, çocuklar akın etti. Alanda şişme oyun parkları, ikram çadırları ve ailelerin çocuklarını oynarken izleyebilecekleri oturma alanları kuruldu. Müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, farklı yarışmalar ve aktivitelerle de doyasıya eğlendi. Bazı yarışmalara çocuklar aileleriyle katılarak, beraber yarıştı. Özellikle aileler, çocuklar için mahallelerinde yapılan bu şenlik için Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki'ye ve Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çocukların kurulan parkta oyun oynamasından detaylar

Çocuklara yiyecek içecek ikram edilmesinden görüntü

Palyaço ile eğlenen çocuklardan görüntü

Çocukların çeşitli yarışmalarından görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA