Dha Yurt Bülten-10

1)REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ, CİNDERES ATEŞ ALTINDA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kaya Sokağı'na ve boş bir araziye 2 roket isabet etti. Ölen ya da yaralanan olmayan olay yerinde asker ve polisler güvenlik önlemi aldı. Sokağa isabet eden roket nedeniyle bazı evlerde, istinat duvarında ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan roket isabet etmesinin ardından sınırın karşı tarafında bulunan Cinderes bölgesi Türk obuslerince ateş altına alındı. Sınır karakollarından bölgeye çok sayıda atış gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Hasar gören bir otomobilin görüntüsü

İtfaiye ekipleri

Polis ve jandarmanın görüntüsü

Konuşan 2 vatandaş

SÜRE: 01'07" BOYUT: 35,8 mb

Haber: İbrahim MAŞE-Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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2)FİNİKE'DEN MEHMETÇİĞE 20 TON PORTAKAL

ANTALYA'nın Finike ilçesinden, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 20 ton Finike portakalı gönderildi. Portakal yüklü kamyon, dualarla yola çıktı.

Finike'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için hazırlanan Finike portakallarının gönderilmesi dolayısıyla tören yapıldı. Finike Belediyesi tarafından hazırlatılan yaklaşık 20 ton portakalın yüklendiği kamyonun önüne Türk bayrağıyla 'Finike Belediyesi istikamet kızıl elma' ve 'Bu araç Afrin'de kahramanca çarpışan Mehmetçiklerimize Finike Belediyesi tarafından gönderilen Finike portakalı taşımaktadır' yazılı pankartlar asıldı.

Programa Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Serkan Adalı, Emniyet Müdürü Yaşar Hoşgün, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, meclis üyeler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaş katıldı.

'ORDUMUZUN MANEVİ OLARAK YANINDAYIZ'

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Kahraman ordumuz daha düne kadar kendi topraklarımızda ne yapıyorsa şimdi de sınır dışında ülkemizin başına bela olmaya çalışan terör belasının kökünü kurutmak adına Afrin'de çarpışıyor. Biz bu belanın kökünün kuruyacağına eminiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere bunun garantisini verdi. Ordumuzun manevi olarak yanındayız ancak fiiliyatta da bir şeyler yapmak istedik ve bu soğuk kış gününde bizim huzur ve güvenliğimiz için kahramanca çarpışan Mehmetçiklerimize C vitamini olsun diye dünyanın en kaliteli portakalı olan Finike portakalı gönderiyoruz. Afrin'e gönderdiğim ekibe 'Kendi canınızı tehlikeye atmadan ve komutanlarımızın izin vereceği en ileri noktaya kadar gidin' şeklinde talimat verdim" dedi.

'ASKERLİK DİLEKÇESİ VERECEĞİZ'

Başkan Sarıoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Serkan Adalı'ya hitaben de "Hafta başında, başta belediye başkanı olarak şahsım ve Finikeli gençler sizlere ihtiyaç duyulması halinde Afrin'e gitmek üzere hazır olduğumuzu bildiren dilekçelerimizi vereceğiz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEKTUP YAZDI

Programda tatil için Finike'ye gelen İzmir Karabağlar Hatice Hanım İlkokulu öğrencileri Nehir Arslan, Irmak Arslan ve Elif Akyüz'ün Afrin'de bulunan Mehmetçiklere yazdığı mektup portakalların içine konuldu. Program sırasında okunan mektuplar, programa katılanları duygulandırdı. Daha sonra portakal yüklü kamyon dualar eşliğinde Afrin'e yolcu edildi.

Görüntü dökümü

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Belediye Başkanı Sarıoğlu'nun konuşması

Dua ve uğurlama

(HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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ALACAK TARTIŞMASINDA ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ (EK)

3)ARKADAŞINI 380 LİRA ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Karaman'da, arkadaşı Sinan Keser'i, vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir U., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Bekir U.'nun 380 lira alacağı nedeniyle Sinan Keser'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Borç verdiği 380 lira alacağını bir kaç kez Sinan Keser'den istediğini ileri süren Bekir U., ifadesinde, "Sinan'ı, 380 lira borç vermiştim. Bir kaç kez istedim. Hep erteledi. Pazartesi günü vereceğini söyledi. Yine vermedi. Telefon açıp, paramı istedim ama aramızda çıkan tartışmada küfürleştik. Sonra benim evimin önünden geçiyordu. Durdurup paramı istedim. Bana küfür etti. Sonra çıkan kavgada bıçakladım."dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye getirilmesi

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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4)44 YIL SONRA, GAZİ OLDUKLARI KIBRIS'A UĞURLANDILAR

KIBRIS Barış Harekatı'na 1974 yılında Sivas'tan katılan gaziler, belediyenin organizasyonu ile 44 yıl sonra ziyaret ve gezi amacıyla savaştıkları topraklara uğurlandı.

Sivas'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 Kıbrıs Gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu edildi. Sivas Belediyesi tarafından organize edilen programda ilk olarak 20 gazi KKTC gidip savaştıkları topraklarda şehitlikleri ziyaret ederek anılarını tazeleyecek. Yolculuk öncesi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden gaziler teşekkür etti. Burada konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Biz bu programı gazilerimizin talebi üzerine çok öncesinden planlamıştık. Sivas'taki Kıbrıs gazilerimizin tamamını davet ettik. Ancak 40 gazimiz katılabileceklerini bize bildirdi. Biz de iki grup şeklinde bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'na denk gelmesi de böyle bir programın anlamını bir kat daha artırmış oldu. Şu anda Afrin'de terörle mücadele eden bütün kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bir çok gazimize sordum. 44 yıldır Kıbrıs'a gitme fırsatı ve imkanı bulamamışlar. En azından o anıların geçtiği, onur vesilesi olan o toprakları tekrar ziyaret etmeleri kanaatiyle böyle bir çalışma başlattık. Bugün kendilerini tekrar o topraklara uğurlayacağız" dedi.

Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ise böyle bir programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kıbrıs gazileri ise 44 yıl sonra ilk defa Kıbrıs'a gideceklerini belirterek, heyecanlı olduklarını söyledi. İlk 20 kişilik kafilenin ziyaretinin ardından ikinci kafilenin Kıbrıs'a gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Gazilerin görüntüsü

-Başkanı makamında ziyaretleri

-Başkan Aydın'ın açıklaması

-Dernek başkanının konuşması

-Uğurlanmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

(278 mb)

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5)FB TV TEKNİK MÜDÜRÜ MESUT KOYGUN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan, 50 gün yoğun bakım ünitesinde gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren Fenerbahçe TV Teknik Müdürü 37 yaşındaki Mesut Koygun gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 Aralık tarihinde Darıca'da motosikleti ile kaza yapması sonucu ağır yaralanan Fenerbahçe TV Teknik Müdürü Mesut Koygun, 50 gündür Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken, dün yaşamını yitirdi. Mesut Koygun'un cenazesi memleketi Karamürsel'e getirilirken, tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Karamürsel Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulubü Genel Kordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Fenerbahçe TV çalışanları, Koygun'un eşi Nurcan Koygun, ailesi ve yakınları katıldı. Mesut Koygun'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FENERBAHÇE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAYINLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mesut Koygun'un ölümüyle ilgili olarak resmi internet sayfasından şu açıklamada bulundu:

"Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mesut Merhum Mesut Koygun'a Allah'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

Görüntü dökümü

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-Yaşamını yitiren Mesut Koygun'un vesikalık fotosu

-Cenaze Namazı

-Cenazeye katılanlar

HABER: ERGÜN AYAZ-KAMERA: ALİŞAN KOYUNCU-KARAMÜRSEL-DHA

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6)PROF.DR. VARDAR'DAN 'TTB ÜYELERİNE GÖZALTI' TEPKİSİ

TRAKYA Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Vardar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların gözaltına alınmasını eleştirerek, "Şiddetle kınıyorum, meslektaşlarımızın, hekimlerin savaşı desteklememesi kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Vardar, üniversitede düzenlenen sağlık toplantısının ardından Türk Tabipleri Birliği üyelerine yönelik yapılan gözaltı işlemini eleştirdi. Hekimlerin savaşı kınamasının doğal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vardar, "Şiddetle kınıyorum, meslektaşlarımızın, hekimlerin savaşı desteklememesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu yanlışlıktan geri adım atılacağını tahmin ediyorum. Hekimlerin savaşı kınaması kadar doğal bir şey olamaz. Burada Türk Tabipleri Birliği'ne yargısız infaz yapıldığını söylemek istiyorum Meslek örgütümüzün arkasında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.

Sosyal medyada yer alan TTB ve üyelerine yönelik tepkilerin sorulması üzerine Prof. Dr. Vardar, "Hekimlik mesleği hiç bir zaman için insanın zararına olabilecek davranışın içerisinde olmamıştır. Geçmişte PKK eylemleri olsun, vesaire olsun bunların karşısında durmuştur. Türk Tabipleri Birliği barıştan ve insan yaşamından yana olmuştur. Türk Tabipleri Birliği Merkez Komisyonu Başkanı Raşit Tükel ve Sezai Berber mesai arkadaşlarımızdır. Kesinlikle bu tür bir karalamanın parçası olmasını kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Erdal Vardar'ın konuşması

Haber-Kamera: EDİRNE,

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7)ELAZIĞ'DA 60 YAŞINDAKİ KİŞİ EVLENECEĞİ KADINI BULMAK İÇİN CADDELERE İLAN YAPIŞTIRDI

ELAZIĞ'da yaşayan 60 yaşındaki memur emeklisi Savaş Savun, 2 yıldır cadde ve sokaklardaki duvarlara ilan yapıştırarak hayalindeki aşkı arıyor. İzmir'de 40 yıl yaşadıktan sonra memleketi Elazığ'a yerleşen emekli Savaş Savun, evlenmek için ilanla duyuru yaptı. Savun, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ilanlar yapıştırarak, yalnızlıktan bıktığı için ciddi bir kadın ile tanışmak istediğini söyledi. Hiç kimsesi olmadığı için Elazığ'da bir otelde yaşayan Savun, 2 yıl önce boşandığını ve bitirdiği evliliğinde hiç mutlu olmadığını anlattı.

'MUTLAKA EVLENECEM'

Yüreğinde çok fazla sevgi olduğunu ve bunu paylaşacak bir kadın aradığını kaydeden Savun, mutlaka evlenmek istediğini ve bu yoldan dönmeyeceğini belirterek, "Yalnızlıktan bıktım. Sevgiyi bulmak istiyorum. Eşimle gezmek, birlikte kitap okumak ve tatile gitmek istiyorum. Bunları cok özledim. Yapmış olduğum evlilikten asla mutlu olamadım. Çünkü karşıdaki insanda sevgi olmayınca mutlu olamıyorsun. Dünyada en önemli şey bence sevgidir. Sevgi olmayınca mutlulukta olmaz. Bunun için bu yola baş koydum. Mutlaka evlenecem" dedi.

'ŞU ANA KADAR İLANLARIMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI'

Yaklaşık 2 yıldır, cadde ve sokaklara ilan yapıştırarak evleneceği kadını aradığını kaydeden Savun, şöyle konuştu:

"Eşimden ayrıldıktan sonra 2 yıldır evleneceğim kadını arıyorum. İlk evliliğimden çocuğum olmadı. Hiç kimsem yok.Otelde kalıyorum. Yalnız olduğum için otelde kalmak benim için daha cazip oluyor. İlanlarımı söküyorlar. Ama bende onlar söktükçe asıyorum. Şu ana kadar ilanlarıma geri dönüş olmadı. Umutluyum ve bekliyorum. Ömrüm oldukça sevgiyi arayacağım. Gerekirse Türkiye'yi gezeceğim. Pes etmeyeceğim."

Görüntü Dökümü

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-Vatandaştan görüntü

-parkta otururken görüntü

-İlan yapıştırırken görüntü

-Cadde yürürken görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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