Dha Yurt Bültehi-4

Van'ın Beşiktaşlı fenomen kızları

VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören Beşiktaş fanatiği 25 kız öğrenci, sosyal medyada fenomen oldu. Siyah beyazlı formalarıyla müzik öğretmenleri eşliğinde Beşiktaş marşları seslendiren kızların videoları, izlenme rekorları kırıyor. Kızların tek isteği ise Beşiktaş-Bayern Münih maçını statta izlemek.

Gürpınar ilçesinde Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'na giden, tamamı 6'ncı sınıf öğrencisi Beşiktaş fanatiği 25 kız öğrenci, sosyal medya fenomeni oldu. Beşiktaş forması giyerek müzik öğretmenleri Mecnun Dinçer eşliğinde koro halinde çeşitli şarkılar ve Beşiktaş marşları seslendiren kızların çektiği videolar izlenme rekorları kırıyor. Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'da binlerce beğeni alan ve kulübün resmi hesaplarında da videoları paylaşılan grubu ziyaret eden Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, kızlara çeşitli jestlerde bulundu. Dernek Başkanı Gani Aslan, öğrencileri Van merkeze getirererek önce sinamaya götürdü. Öğrenciler, sinamada Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Süreyya Soner'in hayatının anlatıldığı 'Güzel Adam Süreyya' belgesel filmini izledi, ardından yemek yedi.

Dernek Başkanı Gani Aslan, sosyal medyada gördükleri videodan çok etkilendiklerini belirterek, "Bu güzel kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sosyal medyada yaklaşık 1 hafta önce videolarını gördük. Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu olarak biz de bu kardeşlerimizle gurur duyduk. Kulübümüz de öğrencilerimize forma gönderdi. Van'ın bu güzel ilçesinde bu çocuklarla beraber olmaktan çok mutluyuz, onur duyuyoruz. Dernek olarak Gürpınar Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü'nden izin aldık, öğrencileri Van merkezde 'Güzel Adam Süreyya' filmine davet ettik" dedi.

Öğrenciler ise Van Beşiktaşlılar Derneği'nin kendilerini ziyaretlerinden çok memnun olduklarını ve sevindiklerini belirtti. Öğrenciler Kulüp Başkanı Fikret Orman'a da seslenerek Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih ile İstanbul'da oynayacağı rövanş maçını statta izlemek istediklerini söyledi.

Portakal üreticileri ağaçlarını kesiyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde portakal fiyatların düştüklüğünden dert yanan üreticilerden bazıları, ağaçlarını kesmeye başladı.

Yıllık ortalama 12 bin ton portakalın üretildiği Nazilli ve çevresinde, 'Washington' cinsi ürünün hasadının sona ermesiyle ürünler depolara kaldırıldı. Bölgede en çok portakal hasadının yapıldığı Nazilli'nin kırsal Hamzallı Mahallesi'nde sezona umutlu giren üretici, fiyatların beklentilerin altında kalmasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Bazı üreticiler, portakalın yerine alternatif ürün arayışına girerek, bahçelerindeki portakal ağaçlarını kesti. Ürünün tarladaki kilo fiyatının 40-50 kuruş, depodan satış fiyatının ise 75-80 kuruş arasında değiştiği belirtildi.

Üreticilerden Ali Toprak, fiyatların tatmin etmemesinden dert yanarak, bahçesinde bulunan 250 portakal ağacını kestiğini ifade etti. Ali Toprak, portakal ağaçlarını kestiği bahçesinin içerisinde yaptığı açıklamasında, "2000 yılında portakalı 50 kuruşa sattık, hala aynı fiyat. Toplamasına 25 kuruş veriyoruz. Bu işin içinden çıkabilirsen çık. Biz de alternatif ürünlere geçmek için mecburen ağaçlarımızı kesiyoruz. Portakal para etmiyor, geliri kurtarmıyor" dedi. Toprak, kestiği portakal ağaçlarının yerine ayva fidanı diktiğini söyledi.

Hamzallı Mahallesi'nde bulunan portakal üreticilerinden Türkay Öztürk ise plansız üretimden dert yandı. Portakalın çok az para bıraktığını belirten Türkay Öztürk, kendisine ait portakal deposunda şunları söyledi: "Fiyatlar şu an tam sınırda, 75-80 kuruş arasında değişiyor. 1 lira bir beklentimiz var. Çok az para bırakıyor. Eğer 1 liraya satabilirsek, iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii burada portakalcılığın sorunları geçmişe dayanıyor. Türkiye'de zamanında çok plansız bir üretim yapıldı. Köyceğiz'den Hatay'a kadar narenciye üretildiği için pazarlamada sıkıntı yaşanıyor. Ürününü satamadığı için burada portakal ağaçlarını söken arkadaşlar oldu. Ben de 2 tane portakal bahçemi söktüm. En büyük problemimiz plansız üretim."

Protez bacaklı ÖSO mensubunun tek isteği Afrin'de savaşmak

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaşırken 1.5 yıl önce Suriye Hava Huvvetleri uçaklarının bombardımanı sırasında sol bacağından yaralanan ve Türkiye'de protez bacak takılan 2 çocuk babası Yamin El Halef (28), tek isteğinin Afrin'de teröristlere karşı savaşmak olduğunu söyledi.

İdlib'de yaşayan ÖSO mensubu Yamin El Halef, 1.5 yıl önce Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bombardımanı sırasında sol bacağından yaralandı. Türkiye'ye getirilen ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen El Halef'e, sevk edildiği Gaziantep'te protez bacak takıldı. Sağlığına kavuşup ülkesine dönen Yamin El Halef, ÖSO mensubu olduğu için terör örgütlerinin baskılarına maruz kaldı. El Halef bunun üzerine eşi Zehra Abul ile çocukları Lana ve Mustafa ile birlikte kaçıp Türkiye'ye sığındı ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yakınlarının yanına yerleşti. Yamin El Halef, kabul edilmediği için cepheye gidemediğini, tek isteğinin Afrin'de teröristlere karşı savaşmak olduğunu belirtti.

'SAVAŞIP EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUM'

Yamin El Halef, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini kaydetti. Harekatın başarıyla sonuçlanmasını dileyen El Halef, "Türkiye bu savaştan galip çıkacak, bunu çok istiyorum. O zaman ülkemizde terör kalmadığı zaman ben de evimize döneceğim. Kim vatanından ayrı kalmak ister. Ben de harekatta görev almak istedim ama protez bacaklı olduğum için kabul edilmedim. Savaşıp evimize dönmek istiyorum. Tek isteğim Afrin'de teröristlere karşı savaşmaktı. Ancak benim yerime hem ÖSO hem de Türk askeri savaşıyor. Başarıp kazanacağız" dedi.

Cesede bakmamak için yüzünü çantasıyla kapattı

KONYA'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut (44), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fazıl Bülbül idaresindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut'a çarptı. Karabulut, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrasında Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Fazıl Bülbül'ün otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti. Fazıl Bülbül ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kamyonet kasasında köpeğin tehlikeli yolculuğu

ÇANAKKALE'de kamyonet kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çoban köpeğinin görüntüsü kameralara yansıdı.

Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde kamyonetin kasasında yolculuk eden köpeği gören diğer araç sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonet trafikte hızla ilerlerken üzerindeki köpeğin virajlarda ayakta durmayı başarması ve yolculuk sırasında etrafı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu anları İstanbul'a yolculuk yapan Burhan Çakmak isimli vatandaş saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

Kaçmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan gaspçılar yakalandı

Güvenlik kamerası

KONYA'da bir markete giren iki şüpheli, işyeri çalışanını bıçakladıktan sonra para kasasını aldı. Geldikleri otomobili çalıştıramayan şüpheliler, yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi Yedek Irmak sokakta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren iki şüpheli işyeri çalışanı Bilal Elmalı'yı bıçakla yaraladıktan sonra para kasasını alarak işyerinden ayrıldı. İşyerine geldikleri plakasız otomobile binen şüpheliler aracı çalıştıramayınca yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeyi abluka altına aldı. Şüpheliler İbrahim K. (27) ve Şuayip Ç. (26) yaşanan kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin paraları aldıktan sonra kasayı boş bir araziye attıklarını öğrenildi. Şüphelilerin işyerine girip, kasayı aldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Otomobil, at arabasına vurdu kaçtı

NİĞDE'de otomobilin çarptığı at, yolun kenarında uzun süre kendine gelemedi.

Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesinde iddiaya göre otomobil bölünmüş yoldan çıkarken yoldan geçen ata arabasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yere savruldu. Otomobili ile sürücüsü olay yerinden uzaklaşarak kayboldu. Atını yerden kaldırmaya çalışan at arabası sahibine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle at ayağa kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan at arabasının sahibi, at arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.

11 bin adet mozaik taşı ile Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak toplamda 11 bin adet mozaik taşı ile Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini yaptı.

Mervan Altınorak, 33 günlük sürede tamamladığını söylediği Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak istediğini belirtti. Altınorak, "11 çeşit kırmızı olmak üzere 20 ayrı renkte mozaik taşı kullandım. 33 günde tamamladım ve toplamda 11 bin adet mozaik taşı kullanarak Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın resmini yaptım. Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorumö dedi.

Dünya'nın tek müziksiz halk oyunu

DÜNYANIN tek enstrümansız halk oyunu 'Kılıç Kalkan' geleneği gençlerde hayat buluyor. Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneğinde 12 yaşın üzerinde pek çok genç Kılıç Kalkan halk oyunu eğitimi alarak yurtiçinde ve uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil ediyor. Kurulduğundan bu yana 5 kıtada 100'den fazla ülkede oyunu sergileyen dernek katıldığı yarışmalarda üç dünya birinciliği ve 300'den fazla yurtiçi ve yurtdışı ödülünü de elinde bulunduruyor.

Dünyada tek olarak müzik enstrümanı kullanılmadan oynanan halk oyunu olma özelliğine sahip geleneksel Kılıç Kalkan oyununda oyuncular, temel figür olan kılıç ve kalkanın çıkardığı sesin ritmi üzerine oyunu oynuyor. Kılıç Kalkan'ın özdeşleştiği şehir olan Bursa'da 1918 yılında Mustafa Tahtakıran tarafından bugünkü koreografisi oluşturulan oyunun geleneğine ise 100. yılında Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneğinde gençlerle sahip çıkılıyor. 12 yaşın üzerinde yaklaşık 50 gencin eğitim aldığı dernek pek çok organizasyonda tarihi oyunu sergiliyor. Okul çağındaki gençlerde eğitimler ise okul programlarını aksatmayacak şekilde haftada iki gün gerçekleştiriliyor.

ÖDÜLE DOYMUYOR

Bugüne kadar 5 kıtada yüzden fazla ülkede sergilenen oyun, katıldığı her organizasyondan ödül alarak Türkiye'ye dönüyor Kılıç Kalkan Evi'nde sergilenen 3 Dünya Birinciliği ve 300'den fazla ödül ise eğitim almak isteyenlerin ilgisini çeken ilk konu oluyor.

Bu derneğin 53 senedir üyesi olan ve son 13 yıldır dernek başkanlığı görevini üstlenen 69 yaşındaki Metin Dikerel'e eski Kılıç Kalkan oyuncuları olan 35 dernek üyesi de eşlik ediyor. Geleneksel oyun hakkında açıklama yapan Dikerel, oyunun oluşumunda tarihsel sürecin etkili olduğunun altını çizdi. Dikerel yaptığı açıklamada, "1326 yılında Bursa fethedildiğinde o günün silahı Kılıç ve Kalkan figürleri o günden bugüne kadar oynanan bir halk haline de gelmiştir. Geçmişte bu oyunun halkın hatim cemiyetleri, peştemal kutlamaları gibi etkinliklerde oynandığı rivayet ediliyor. Kılıç Kalkan oyunu 1975 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir logosuna da figür olarak Bursa ile özdeşleşmiştir." dedi.

Derneğin 12 yaş ve üzeri gençlere ücretsiz eğitim verdiğini ifade eden Dikerel, bunun sadece bir halk oyunu olmadığını, hayata karşı dik duruş olduğunu söyledi. Dikerel, "Oyunumuz 12 yaş ve üzeri gençlerden oluşuyor. Bunun için hiçbir ücret talep etmiyoruz tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyoruz ama gençlere çok şey vermenin gayreti içerisindeyiz. Bunu sadece bir halk oyunu olarak görmemek lazım. Bizde kahramanlık, cesaret, mertlik, barış, kısaca hayata karşı dik duruşun bir ifadesidir." dedi.

MÜZİKSİZ OLUŞU YURTDIŞINDA İLGİ GÖRÜYOR

Kılıç Kalkan oyununun yurtdışında da çok ilgi gördüğüne dikkat çeken Dikerel, "Bu ilginin başlıca nedeni oyunun müziksiz oluşudur. Dünyada enstrümansız oynanan tek oyundur. Kılıç ve Kalkanın birbirine vurması ile bir ritim ortaya çıkar. Bu ritim eşliğinde oyun oynanır. Bu da bizim ayrıcalıklı tarafımızdır. Müziksiz olmasının sebebi ise oyunun doğuşundan kaynaklanmaktadır. Kılıç Kalkan bir savaş oyunudur, cenk oyunu dansa dönüşmüştür. Sonunda da barışa ulaşır. Savaş oyunu olması sebebiyle enstrüman kullanılmamıştır. Müziksiz olarak başlamış ve yüzyıllardır müziksiz olarak devam etmektedir."şeklinde konuştu.

"KILIÇ KALKAN BANA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Ailesiyle yaptığı bir gezi esnasında Kılıç Kalkan Evi'ni ziyaret eden ve burada Kılıç Kalkan eğitimi almaya karar vererek derneğe giren 17 yaşındaki Mustafa Burak Çakır ise yaptığı açıklamada, "Bursa'nın kültürel ve tarihsel faaliyetlerini zaten seviyordum. 2 yıldır devam ediyorum. Sosyal aktivite olarak Kılıç Kalkanı tercih etmemdeki en önemli sebep tarihimizin etkilerini taşıyor olmasıydı. Bu çalışmaların bana başladığım günden beri çok fazla şey kattığını inanıyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok yer gördüm. Ayrıca bu oyuna başladığımdan beri tarihe olan merakım da arttı." dedi. Sosyal bir aktivitenin yoğun ders çalışma ortamında kendisini rahatlattığını da söyleyen Çakır, "Derslerimin yoğunluğunda tıpkı bir spor gibi buraya geldiğimde kendimi rahatlamış ve yenilenmiş hissediyorum. Ayrıca sıcak bir ortamda iyi arkadaşlıklar kuruyoruz."şeklinde konuştu.

