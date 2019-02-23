Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO:

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18: 45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Haber: BURSA,

Kaynak: DHA
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