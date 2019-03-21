Dha Yurt - Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: DHA