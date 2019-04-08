Dha Yurt - Boşanma Aşamasındaki Eşini, Baldızını ve Kayın Biraderini Öldürdü, Kayınvalidesini...

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Ayla Ö.'nün kaldığı eve gelen Mehmet Ö., çıkan kavgada eşini, bazldızını ve kayın biraderini öldürdü, kayın validesi Hacer İ.'yi de yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Eşi Mehmet Ö. ile geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki Ayla Ö., bir süre önce annesi Hacer İ.'nin evine yerleşti. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Ayla İ. ile konuşmak için akşam saatlerinde kayın validesinin evine geldi. Konuşma sırasında evdekilerle Mehmet Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkartan öfkeli koca, eşine ve yakınlarına kurşun yağdırdı. Mehmet Ö.'nün tabancasından çıkan kurşunlar Ayla Ö. ile kayın biraderi İzzet Bahri İ., kayınvalidesi Hacer i. ve Reyhan İ.'ye isabet etti. Yarılalar, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve kardeşi İzzet Bahri İ., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kayın valide Hacer İ. ile Reyhan İ.'nin ise tedavilerine devam ediliyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evin içinde 10'un üzerinde boş kovan buldu.

UZAKLAŞTIRMASI VARMIŞ

Bu arada Mehmet Ö.'nün ayrılma aşamasındaki eşi Ayla Ö.'nün başvurusu sonrası hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Eşi ile konuşma bahanesiyle kayın validesinin evini basarak tabanca ile katliam yapan damat Mehmet Ö.'nün tabancayla yaraladığı baldızı Reyhan İ. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın yaşandığı evin dış görüntüsü

Evin önündeki kalabalık

Olay yeri inceleme polisinin çalışması

Olayın yaşandığı evin yan bahçesinde çalışma yapan polisler

Polisin elindeki şüphelinin kaçarken attığı boş şarjörden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA