Dha Yurt Bolu Dağı'nda Tır'ların Geçişine İzin Verilmiyor /ek

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR



Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutulurken, ulaşım güçlükle sağlandı. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kar yağışından görüntüler



-Yollardan görüntüler



-Geçiş yapan araçlar



-Detaylar



Süre: 01.16 Boyut: 77 mb



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,