DHA YURT BNÜLTENİ-9 Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi İZMİR'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, şehit olan bekçi Cenk Kural (29), son yolculuğa uğurlandı.

Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, şehit olan bekçi Cenk Kural (29), son yolculuğa uğurlandı.

Şirinyer semtinde görev yapan bekçi Celalettin Cenk Kural, 15 Nisan'da aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kural, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenen Kural, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kural, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bekçi Kural'ın Türk bayrağın sarılı tabutu öğle vakti Kaynaklar Mezarlığı'na polis konvoyuyla getirildi. Kılınan namazın ardından şehit Cenk Kural'ın cenazesi, toprağa verild

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polis konvoyundan görüntü-Cenaze aracından görüntü-Şehit bekçinin defnedilmesinden görüntüHaber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Yüksekova'da heyelan; 11 köy ve mezranın yolu kapandı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yüksekova'da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu. Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı. Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.

Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, "Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------- -Heyelanın meydana geldiği bölge-Heyelandan dolayı kapanan yolu açmak için çalışan iş makineleri-Heyelandan genel ve detaylar-Köylülerin, heyelan bölgesinde geçmesi-Kepçe yardımıyla yolun karşı tarafına geçen vatandaşlar-Onbaşılar Köyü Muhtarı ile röportaj-Çalışmalardan detaylarYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de, ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, yolda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada ekmeklerin de yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

O anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA