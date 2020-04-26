DHA YURT BNÜLTENİ-8 Hakkari'de 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı HAKKARİ'nin Çanaklı ve Kırıkdağ köyleri ile Pınarbaşı Mahallesi'nin Yukarı Güvenir mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Hakkari'de 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı

HAKKARİ'nin Çanaklı ve Kırıkdağ köyleri ile Pınarbaşı Mahallesi'nin Yukarı Güvenir mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Hakkari'de koronavirüs vakalarının görüldüğü Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri ile Durankaya beldesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin Yukarı Güvenir mezrası, karantinaya alındı. Pozitif vakaların tespit edildiği 2 köy ve bir mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Dışarıdan gelen bazı kişilerde pozitif vaka çıkması üzerine, karantinaya alınan üç yerleşim yerinde, bu kişilerin temas ettiği vatandaşlar tespit edilerek sağlık taramasından geçiriliyor.2 köy ve bir mezradaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Karantinaya alınan Çanaklı ve Kırıkdağ köyleriJandarma ekiplerinin köyün giriş ve çıkışlarında önlem almasıGelen araçların geri gönderilmesiGenel ve detaylarMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği

TÜRK Kızılayı'nca ramazan ayı dolayısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye iftar yemeği dağıtımına başlandı.

Merkez Sur ilçesinde, Kızılay'a ait 400 yılık tarihi konakta, ramazan dolayısıyla her gün 2 bin aile için kazanlarda yemek pişiriliyor. Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar öncesi ailelere ulaştırılıyor. Türk Kızılayı Sur Şubesi Başkanı Recep İdikut, ramazan ayından önce de ihtiyaç sahibi ve kimsesizler için sıcak yemek hazırladıklarını belirterek, "Sulu, katı ve tatlıdan oluşan yemeklerimizi her gün öğle saatlerinden itibaren sefer taslarına doldurarak bunları kapı kapı dolaşarak dağıtıyoruz. Aşevimizde, ramazan ayı nedeniyle 3 çeşit yemek hazırlıyoruz. Sefer taslarına koyup gönüllülerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak mahalle mahalle tespit ettiğimiz ailelerimize teslim ediyoruz. Sokağa çıkma yasağı döneminde de her gün 3 bin civarında ekmek dağıttık. Vatandaşlarımıza evde kalmaları ve ne ihtiyaçları varsa bize bildirmeleri konusunda telkinde de bulunuyoruz. Telefon numaralarımızı verip aramalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA