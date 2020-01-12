: Dha yurt bnülteni-3

12.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:55

5 yıldızlı otelde şaşkınlık yaratan haciz

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, Bakırköy 5'inci İcra Mahkemesi'nin kararına istinaden 5 yıl önceden kalma bir borç olduğu iddiasıyla haciz işlemi uygulandı. Otel sahibi ve avukatı tarafından böyle bir borcun olmadığı icra görevlilerine anlatılmasına rağmen gerçekleşen haciz işlemi sırasında otelin güneş panelleri sökülerek götürüldü. Akşam saatlerinde ise hacze konu olan borcun olmadığı anlaşılarak, icra işlemi durduruldu.

Manavgat'ın Titreyengöl bölgesinde kış mevsimi nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelde, dün öğleden sonra 'Bakırköy 5'inci İcra Dairesi'nden talimat var' denilerek haciz işlemi gerçekleştirildi. Otel sahibi Çetin Bayraktar ve avukatı Ertekin Kök'ün itiraz ve uyarılarına rağmen alacaklı temsilcisi olan avukat ve icra görevlisi eşliğinde yapılan incelemeler sonucunda, otelin çatısında bulunan ve güneşten su ısıtmak amacıyla kullanılan panellerin sökülerek yediemine teslim edilmesi karar verildi. Otel sahibi tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunun tatil günü olması nedeniyle pazartesi gününe bırakılması kararlaştırıldı.

Haciz nedeniyle jandarma tarafından güvenlik önleminin alındığı otelin çatısında bulunan güneş panellerinin bir bölümü sökülerek, yediemine teslim edildi. Akşam karanlığına kadar süren çalışmalar sonunda yediemin panellerin bir bölümünü götürdü. Saat 20.00 sıralarında, Bakırköy 5'inci İcra Müdürlüğü'nden, borcun olmadığına dair bilgi gelmesi üzerine haciz ve icra işlemi durduruldu.

Otelin avukatı Ertekin Kök, son zamanlarda bazı insanların haksız mal edinmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı turizme hizmet eden bir tesiste haciz uygulanmaktadır. Müvekkilim olan işletme sahibinin, ne ticaret yaptığı, ne alışveriş yaptığı, ne tanıdığı bir insan, bir alacağın muhatabı değil. Cumartesi tatil günü, 'İstanbul Bakırköy'den talimat var' diyerek, kendisine usulüne uygun ödeme emri tebliği yapıldığını bilmiyor. Dolayısıyla hukuki bir alışverişinin, ticaretinin olmadığı bir şahıs tarafından hacze maruz kalmasını dehşetle izliyoruz" dedi.

'BU İŞLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR'

Dosyanın Bakırköy 5'inci İcra Dairesi'nden talimatla geldiği için fazla bir bilgisi olmadığını anlatan avukat Ertekin Kök, "Memur tarafından da bir açıklama yapılmıyor. Bakırköy 5'inci İcra Dairesi'nden 1.5 milyon liralık hacizden söz ediliyor. Alacaklı şahıs Manavgat'ta ikamet ediyor. Bu şahsın kardeşi tarafından da 4- 5 yıl önce yaz döneminde haciz işlemleri oldu. Onların hepsinin mahkeme kararları var. Fakat bu işlerin ardı arkası kesilmiyor" diye konuştu.

'PEK ÇOK İNSAN ARTIK MALINI MÜLKÜNÜ KORUYAMAZ HALE GELDİ'

Yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran avukat Ertekin Kök, "Son zamanlarda şaibe oluşturan bir durum var, sadece bu müvekkilimiz değil, pek çok insan artık malını mülkünü koruyamaz hale geldi. Maalesef çok üzücü, bazı meslektaşlarımız hukuku da kötüye kullanmak suretiyle bu işlerin önünü açarak birilerine haksız kazanç sağlamaya çalışmaktadır. Ama eminim adli makamlarımız, savcılıklarımız bu konuyla ilgili mutlaka gerekeni yapacaklardır" dedi.

'İMZA TAKLİDİ OLABİLİYOR'

Son zamanlarda haksız mal ve mülk edinmenin yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Ertekin Kök, şunları söyledi:

"Yaşlı insanların, iş adamlarının, vatandaşın tanımadığı insanların, adları senetlere yazılmak suretiyle, çok yüksek miktarlı senetler tertip edilmek suretiyle hiç tanımadığınız insanlar tarafından hacze maruz kalabiliyorsunuz. Bu tebligat usulsüzlüğü olabiliyor, imza taklidi olabiliyor. Malum, son zamanlarda emniyet güçlerimiz Antalya'da pek çok avukatın bu yönteme başvurduğunu, postacı kılığında, kargocu kılığında imzalar toplamaya başladıklarını da duymaya başladık. Sorunumuz şu, insanlar tanımadığı bilmediği, bir ticaretinin olmadığı kişiler tarafından hem de çok yüksek fahiş miktarlarda rakamlarla bu tür işlemleri yaygınlaştırdı. Yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bonodur, evraktır, belli bir miktarı geçiyorsa, mutlaka faturayla ispat zorunluluğu getirilebilir. Bu bir öneridir."

Oteli 2011 yılında devraldıklarını söyleyen şirket sahibi Çetin Bayraktar da "Bizden önceki şirket sahibiyle bu şahıslar arasında bir protokol var. Bu protokole istinaden bize 2015'te haciz geldi. Biz, o zaman davaların hepsini kazandık, Yargıtay'dan da onandı. Ama buna rağmen hala bugün haciz getirebiliyorlarsa, kesinlikle bu işte farklı olaylar dönüyor" dedi.

Kaynak: DHA

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